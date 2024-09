Szablony kalendarzy Free Notion: Pięć najlepszych

Korzystanie z efektywnych szablonów kalendarzy może zmienić zasady gry.

Pomagają one śledzić terminy, spotkania i ważne wydarzenia, zapewniając, że nie przegapisz żadnego z nich w swoim napiętym harmonogramie. Odpowiedni szablon pozwala ustalić priorytety zadań i utrzymać koncentrację bez poczucia przytłoczenia.

Notion, wszechstronna aplikacja do robienia notatek i zwiększania wydajności, oferuje zakres konfigurowalnych szablonów zaprojektowanych w celu usprawnienia cyklu pracy.

W tym wpisie na blogu omówimy pięć najlepszych szablonów kalendarza Notion, które zaspokoją potrzeby związane z wydajnością.

**Co składa się na dobry szablon kalendarza Notion?

Dobry i prosty szablon kalendarza Notion jest konfigurowalny i przyjazny dla użytkownika. Posiada on następujące elementy:

Zorganizowany układ: Dobry szablon Notion Calendar ma dobrze zorganizowany i uporządkowany układ, dzięki czemu jest łatwy w użyciu i nawigacji dla początkujących użytkowników

Dobry szablon Notion Calendar ma dobrze zorganizowany i uporządkowany układ, dzięki czemu jest łatwy w użyciu i nawigacji dla początkujących użytkowników Konfigurowalne opcje: Umożliwia dostosowanie kategorii, etykiet, statusów i kolorów do potrzeb związanych z planowaniem i organizacją

Umożliwia dostosowanie kategorii, etykiet, statusów i kolorów do potrzeb związanych z planowaniem i organizacją Funkcje śledzenia: Zawiera funkcje takie jak przypomnienia o terminach i wskaźniki statusu, które pozwalają śledzić harmonogram i być na bieżąco z pracą

Zawiera funkcje takie jak przypomnienia o terminach i wskaźniki statusu, które pozwalają śledzić harmonogram i być na bieżąco z pracą Możliwości integracji: Dobrze integruje się z innymi bazami danych Notion, umożliwiając połączenie zadań i notatek w kalendarzu, zwiększając w ten sposób wydajność cyklu pracy

Dobrze integruje się z innymi bazami danych Notion, umożliwiając połączenie zadań i notatek w kalendarzu, zwiększając w ten sposób wydajność cyklu pracy Funkcja wieloplatformowa: Działa dobrze na telefonach komórkowych, laptopach i komputerach, umożliwiając dostęp i aktualizację kalendarza niezależnie od używanego urządzenia

Top 5 Free szablonów kalendarzy Notion

Oto pięć najlepszych darmowych szablonów kalendarza Notion do planowania, tworzenia harmonogramów i zwiększania wydajności:

1. Szablon mojego kalendarza od Notion

Zorganizuj swój czas efektywnie i bądź na bieżąco z każdym commitem dzięki szablonowi My Calendar by Notion

Szablon ten pełni funkcję trzech zakładek:

Miesięczny kalendarz: Pozwala zaplanować codzienne i miesięczne zadania do wykonania

Pozwala zaplanować codzienne i miesięczne zadania do wykonania Potrzebne do zaplanowania: Dostarcza listę wszystkich rzeczy, które musisz zaplanować

Dostarcza listę wszystkich rzeczy, które musisz zaplanować Wszystkie działania: Wyświetla pełną listę wszystkich działań wraz z ich terminami

Ostatecznie, szablon ten pozwala na planowanie i harmonogramowanie zadań, spotkań i wydarzeń.

Idealny do: Zarządzania codziennymi i comiesięcznymi osobistymi i zawodowymi zadaniami, terminami i wydarzeniami w celu utrzymania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

2. Szablon kalendarza zawartości by Notion

Zaplanuj i zorganizuj swoją strategię dotyczącą zawartości i harmonogram publikacji za pomocą szablonu kalendarza treści Notion

Jako wszechstronny planer redakcyjny i kalendarz marketingowy, szablon ten pełni funkcję dwóch połączonych zakładek bazy danych:

Kampanie: Zapewnia przegląd kampanii marketingowych ze szczegółami takimi jak nazwa kampanii, właściciel, status, daty, poziom priorytetu, stopień zakończenia itp.

Zapewnia przegląd kampanii marketingowych ze szczegółami takimi jak nazwa kampanii, właściciel, status, daty, poziom priorytetu, stopień zakończenia itp. Deliverables: Zawiera kluczowe szczegóły dotyczące zawartości zaangażowanej w kampanie, w tym ich terminy, rodzaj treści, zaangażowanych członków zespołu itp.

Szablon ten pomaga zarządzać rezultatami w wielu kampaniach marketingowych i zapewnia, że każda publikacja jest zgodna z planem działania w zakresie zawartości.

Idealny dla: Zarządzanie strategią zawartości i harmonogramami publikacji w wielu kampaniach marketingowych

3. Szablon kalendarza mediów społecznościowych by Notion

Bądź na bieżąco ze wszystkimi wymaganiami dotyczącymi mediów społecznościowych dzięki szablonowi kalendarza mediów społecznościowych firmy Notion

Szablon ten pełni funkcję czterech różnych zakładek:

Wszystkie posty: Lista wszystkich postów ze szczegółami takimi jak nazwa, data, obszar, platforma, status itp.

Lista wszystkich postów ze szczegółami takimi jak nazwa, data, obszar, platforma, status itp. Widok kalendarza: Planuje posty zgodnie z datą ich publikacji

Planuje posty zgodnie z datą ich publikacji Potrzebne wizualizacje: Dostarcza listę wszystkich postów, które wymagają wizualizacji

Dostarcza listę wszystkich postów, które wymagają wizualizacji Platforma według statusu: Pokazuje status postów (do zrobienia, w trakcie i zakończone) dla różnych platform mediów społecznościowych, w tym LinkedIn, Instagram, Twitter i Facebook

Ten szablon pozwala zobaczyć postępy na pierwszy rzut oka przez widok pulpitu w Notion . Musisz wybrać kategorie, takie jak według tygodnia, platformy lub obszaru i zastosować filtry oraz kolumny, paski i wykresy kołowe, aby wyświetlić żądane dane.

W swej istocie szablon ten pomaga zachować porządek i dokonywać strategicznych postępów w szybko zmieniającym się świecie mediów społecznościowych.

Idealny do:Planowanie, śledzenie i zarządzanie postami w mediach społecznościowych na wielu platformach w celu zapewnienia zorganizowanych i strategicznych wysiłków w mediach społecznościowych

4. Szablon kalendarza wydarzeń by Notion

Scentralizuj informacje o wydarzeniach i usprawnij proces komunikacji dzięki szablonowi kalendarza wydarzeń Notion

Szablon ten pełni funkcję trzech zakładek:

Kalendarz: Umożliwia planowanie wydarzeń firmowych, od grupowych hackathonów po sesje dobrego samopoczucia poza siedzibą firmy, nakalendarz online z datami ich przeprowadzenia

Umożliwia planowanie wydarzeń firmowych, od grupowych hackathonów po sesje dobrego samopoczucia poza siedzibą firmy, nakalendarz online z datami ich przeprowadzenia Wszystkie wydarzenia: Lista wszystkich wydarzeń firmowych ze szczegółami, takimi jak nazwa wydarzenia, data, organizator, partner, lokalizacja, etykiety, połączony link do strony wydarzenia itp.

Lista wszystkich wydarzeń firmowych ze szczegółami, takimi jak nazwa wydarzenia, data, organizator, partner, lokalizacja, etykiety, połączony link do strony wydarzenia itp. Galeria: Zapewnia widok podobny do tablicy Kanban wydarzeń firmowych z etykietami takimi jak meetup, learning, hackathon itp.

Idealne dla: Centralizacji i zarządzania wydarzeniami firmowymi w celu informowania i angażowania pracowników

5. Szablon kalendarza GTM by Notion

Przeprowadź swoje produkty od pomysłu do wprowadzenia na rynek dzięki szablonowi kalendarza GTM firmy Notion

Szablon ten pełni funkcję trzech widoków:

Widok osi czasu: Dostarcza m.inOś czasu podobną do wykresu Gantta w Notion dla wprowadzania produktów na rynek, pomagając monitorować postępy i upewnić się, że produkty są wprowadzane na rynek zgodnie z ustalonymi datami

Dostarcza m.inOś czasu podobną do wykresu Gantta w Notion dla wprowadzania produktów na rynek, pomagając monitorować postępy i upewnić się, że produkty są wprowadzane na rynek zgodnie z ustalonymi datami Widok kalendarza: Pozwala zaplanować i śledzić zadania, kamienie milowe i daty premiery produktów w ujęciu miesięcznym

Pozwala zaplanować i śledzić zadania, kamienie milowe i daty premiery produktów w ujęciu miesięcznym Wszystkie wydarzenia: Oferuje widok w formie tabeli wszystkich harmonogramów uruchamiania produktów, z datami, nazwiskami zaangażowanych członków, połączonymi strategiami uruchamiania i dokumentami oraz innymi informacjami

Szablon ten pomaga zespołom o różnych funkcjach we współpracy, zarządzaniu harmonogramami wprowadzania produktów na rynek i ich powodzeniu.

Idealny do: Koordynowania wprowadzania produktów na rynek ze szczegółowymi ośmioma czasu, harmonogramami i śledzeniem w celu zapewnienia powodzenia wprowadzania produktów na rynek

Bonus: Jak używać Notion do zarządzania projektami (baza danych, wykres Gantta, oś czasu, CRM)

Limity korzystania z Notion dla kalendarzy

Chociaż Notion oferuje konfigurowalne i solidne szablony do organizowania kalendarzy i zarządzania harmonogramami, ma swoje ograniczenia.

Oto kilka z nich:

Limit zaawansowanych funkcji: Notion nie oferuje zaawansowanych funkcji, takich jak szczegółowe przypomnienia o wydarzeniach, ustawienie powtarzających się szablonów wydarzeń itp. W wyniku tego, jego funkcje mogą okazać się nieco podstawowe w porównaniu do innych aplikacji kalendarza

Notion nie oferuje zaawansowanych funkcji, takich jak szczegółowe przypomnienia o wydarzeniach, ustawienie powtarzających się szablonów wydarzeń itp. W wyniku tego, jego funkcje mogą okazać się nieco podstawowe w porównaniu do innych aplikacji kalendarza Problemy z synchronizacją: Notion Workspace oferuje integrację z zewnętrznymi kalendarzami, takimi jak Kalendarz Google, ale nie zapewnia wsparcia dla dwukierunkowej synchronizacji w czasie rzeczywistym. Może to skutkować rozbieżnościami i opóźnieniami w przypadku korzystania z wielu platform kalendarzy do zarządzania harmonogramem

Notion Workspace oferuje integrację z zewnętrznymi kalendarzami, takimi jak Kalendarz Google, ale nie zapewnia wsparcia dla dwukierunkowej synchronizacji w czasie rzeczywistym. Może to skutkować rozbieżnościami i opóźnieniami w przypadku korzystania z wielu platform kalendarzy do zarządzania harmonogramem Ograniczony system powiadomień: Kalendarz Notion nie posiada konfigurowalnych powiadomień i jest mniej niezawodny niż inne aplikacje. Może to być wadą, gdy trzeba śledzić ważne terminy i wydarzenia

Kalendarz Notion nie posiada konfigurowalnych powiadomień i jest mniej niezawodny niż inne aplikacje. Może to być wadą, gdy trzeba śledzić ważne terminy i wydarzenia Problemy z wydajnością: Planowanie wielu wydarzeń w kalendarzu Notion może prowadzić do powolnego ładowania, co wpływa na wydajność. Ta powolna wydajność sprawia, że aplikacja jest mniej odpowiednia do zarządzania dużymi Teams lub obsługi znacznych ilości informacji

Alternatywy dla szablonów kalendarza Notion

Chociaż Notion oferuje przydatne szablony kalendarzy, może okazać się niewystarczający dla niektórych użytkowników, którzy wymagają szybszego działania lub bardziej zaawansowanych funkcji.

Dla tych, którzy szukają bardziej wydajnego rozwiązania, aplikacja typu "wszystko w jednym", taka jak ClickUp wyróżnia się jako potężny alternatywa dla Notion .

W porównaniu do Notion, ClickUp dostarcza rozszerzone możliwości kalendarza, zaprojektowane tak, aby dopasować się do potrzeb planowania i wydajności zarówno osób prywatnych, jak i firm.

Przyjrzyjmy się zaawansowanym funkcjom najlepszych szablonów kalendarzy oferowanych przez ClickUp.

1. Szablon kalendarza ClickUp

Szablon planera kalendarza ClickUp

Zarządzaj wszystkimi swoimi działaniami, w tym zadaniami, spotkaniami i wydarzeniami za pomocą Szablon Planera Kalendarza ClickUp .

Konfigurowalny i łatwy w użyciu szablon ułatwia planowanie i pomaga tworzyć dzienne, tygodniowe i miesięczne plany kalendarz do zarządzania projektami i działaniami.

Szablon ten umożliwia również Tobie i Twojemu zespołowi:

Organizowanie projektów w możliwe do zarządzania Zadania

Przydzielać zasoby i efektywnie nimi zarządzać

Dotrzymywanie terminów

Wyprzedzanie nadchodzących wydarzeń

Monitorowanie postępów i ogólnego cyklu pracy

Idealny do:Organizowania i efektywnego zarządzania codziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi zadaniami, spotkaniami, projektami i wydarzeniami

2. Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Śledzenie tygodniowych, dwutygodniowych i miesięcznych zadań dzięki szablonowi Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp .

Doskonały dla początkujących i zaawansowanych użytkowników, szablon ten pomaga skutecznie zrobić wszystko i spotkać się z celami. Pozwala lepiej zarządzać czasem i z łatwością nadążać za pracą.

Szablon ten pozwala również na:

Planowanie zadań i organizowanie ich w kategorie

Szybki przegląd szczegółów każdego Zadania

Wizualizację celów i terminów

Organizowanie zadań według statusów i priorytetów

Monitorowanie postępów w realizacji zadań

Idealny do:Śledzenie i ustalanie priorytetów tygodniowych i miesięcznych zadań do wykonania w celu osiągnięcia celów i terminów

3. Szablon kalendarza rocznego ClickUp

Wykorzystaj w pełni swój rok i zrealizuj cele dzięki szablonu rocznego kalendarza ClickUp

Planowanie, śledzenie i zarządzanie celami rocznymi z Szablon kalendarza rocznego ClickUp .

Na początku każdego roku firmy ustawiają ambitne cele, które chcą osiągnąć do końca roku. Jednak przy niezliczonych zadaniach i obowiązkach wymagających uwagi, liderom i pracownikom łatwo jest stracić te cele z oczu. Dlatego tak ważne staje się korzystanie z narzędzi, które pomagają śledzić wszystko na bieżąco.

Ten szablon Ci w tym pomoże:

Planować i organizować Zadania na cały rok

Przydzielać zadania członkom zespołu

Śledzenie celów i kamieni milowych dla inicjatyw i projektów zespołu

Uzyskać jasność co do tego, co zostało zrobione, a co należy zrobić

Śledzenie postępów dla każdego ważnego zadania i projektu

Idealny do:Śledzenie i zarządzanie rocznymi celami, zadaniami, projektami i kamieniami milowymi w celu zapewnienia realizacji rocznych celów

4. Szablon kalendarza tygodniowego ClickUp

Szablon kalendarza tygodniowego ClickUp

Wizualizuj i efektywnie organizuj swoje tygodniowe zadania dzięki Szablon kalendarza tygodniowego ClickUp .

Ten szablon pomaga zarządzać zadaniami związanymi z pracą, a także zobowiązaniami osobistymi i rodzinnymi, podobnie jak aplikacje kalendarza rodzinnego .

Umożliwia również:

Identyfikowanie i dostosowywanie konfliktów harmonogramu i nakładania się zadań

Śledzenie i przeglądanie postępów dla każdego Zadania

Zakończone zadania przed upływem ich odpowiednich terminów

Idealny do:Organizowania i zarządzania cotygodniowymi zadaniami osobistymi i związanymi z pracą oraz skutecznego radzenia sobie z konfliktami w harmonogramie

5. Szablon kalendarza postów ClickUp

Szablon kalendarza postów ClickUp

Opracuj skuteczne plany marketingowe i śledź harmonogram publikowania postów w mediach społecznościowych dzięki szablonowi Szablon kalendarza postów ClickUp .

Ten szablon pomaga w planowaniu, publikowaniu i śledzeniu postępów w publikowaniu zawartości w różnych kanałach mediów społecznościowych.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Zaplanować harmonogram publikowania zawartości

Usprawnić proces tworzenia, edycji i zatwierdzania postów

Śledzenie terminów publikacji zawartości

Kategoryzować posty według typów zawartości, takich jak artykuły na blogu, treści na stronie internetowej, wideo itp.

Organizowanie zawartości według tematów i kanałów

Identyfikacja możliwości optymalizacji zawartości

Idealny dla: Planowania i zarządzania postami w mediach społecznościowych, śledzenia terminów publikacji zawartości i optymalizacji strategii publikowania postów

6. Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp

Szablon listy kalendarza redakcyjnego ClickUp

Śledzenie wszystkich zadań redakcyjnych za pomocą Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp .

Ten szablon pomaga zarządzać harmonogramem zawartości redakcyjnej i realizować cele publikacji. Pomaga zaplanować i zorganizować zawartość za pomocą następujących kategorii w kalendarzu:

Nazwa zawartości

Data publikacji

Kanał

Typ zawartości (np. aktualizacja firmowa, historia klienta, post sponsorowany itp.)

Typ poprawki (np. większa lub mniejsza)

Scena marketingowa (np. nowa wersja robocza, kopia, projekt, korekta, zatwierdzenie przez klienta i publikacja)

Idealny do:Planowania i śledzenia zadań redakcyjnych według daty publikacji, typu zawartości i sceny marketingowej

7. Szablon kalendarza WOM ClickUp

Szablon kalendarza WOM ClickUp

Maintainer rejestruje płatny czas wolny wykorzystany przez zespół w prosty sposób Szablon kalendarza WOM ClickUp .

Ten szablon pomaga w zarządzaniu i śledzeniu urlopów, wakacji i dni wolnych wykorzystywanych przez członków zespołu.

Za pomocą tego szablonu można:

Obliczać dokładną liczbę godzin i dni urlopu

Organizować wnioski o urlop według statusów, takich jak W trakcie weryfikacji, Zatwierdzony, Odrzucony itp.

Uzyskać wgląd w dostępność pracowników

Zidentyfikować obecne i przyszłe luki kadrowe

Planowanie potrzeb kadrowych

Zmniejszenie ryzyka konfliktów harmonogramów

Idealne do:Śledzenie płatnego czasu wolnego członków zespołu i zarządzanie dostępnością personelu

8. Szablon kalendarza zawartości ClickUp

kalendarz zawartości

Realizuj cele związane z generowaniem zawartości dzięki Szablon kalendarza zawartości ClickUp .

To szablon kalendarza zawartości usprawnia cykl pracy nad zawartością i zapewnia terminowe dostarczanie i publikowanie treści. Pomaga również zorganizować kalendarz z kategoriami, takimi jak:

Tydzień

Nazwa zadania

Status (np. Briefing, Pisanie, Korekta, Zakończone i Publikacja)

Filar zawartości (np. Monday Updates, Tuesday How-to Tutorial, Quick Tips Wednesday, Happy Thursday, #AMA Friday, Testimonial Saturday i Sunday Blog)

Scena zatwierdzenia przez klienta (np. Oczekujący, Wymaga korekty i Zatwierdzony)

Data publikacji

Powiązane pliki

Wartość

Notatki

Idealny do:Planowania i organizowania kalendarzy zawartości oraz spotkań w celu generowania i publikowania zawartości

💡 Pro Tip: Przyspiesz tworzenie zawartości i szybko zrealizuj cele publikacji dzięki ClickUp Brain . Wystarczy podać podpowiedzi, a to napędzane sztuczną inteligencją narzędzie wygeneruje dostosowaną zawartość o odpowiednim tonie i języku na wybrany temat lub motyw.

9. Szablon dziennego planera ClickUp

Szablon codziennego planera ClickUp

Zarządzaj codziennymi zadaniami i optymalizuj swój czas za pomocą Szablon Daily Planner od ClickUp .

Ten szablon zwiększa zarówno wydajność, jak i organizację oraz pomaga maksymalnie wykorzystać dzień.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Sortować swoje zadania na kategorie, takie jak praca, osobiste i cele

Kategoryzować i grupować zadania według statusu, takiego jak do zrobienia i zakończone

Nadawać zadaniom priorytety w oparciu o ich ważność i pilność

Idealny do: Organizowania i ustalania priorytetów codziennych zadań, ustawienia celów i śledzenia postępów w celu efektywnego zarządzania czasem

10. Szablon harmonogramu zespołu ClickUp

team-schedule-t

Stwórz efektywny i zrównoważony harmonogram pracy dla teamów z ClickUp's Team Schedule Template (szablon harmonogramu pracy zespołu) .

Szablon ten pozwala wyjaśnić, kto jest odpowiedzialny za co i zmniejsza zamieszanie i nieporozumienia wśród członków Teams. Pomaga upewnić się, że członkowie zespołu są na tej samej stronie i pracują nad osiągnięciem celu.

Ten szablon pomaga:

Wizualizować i planować obciążenia pracą zespołu

Przypisywać zadania do teamów na poziomie grupowym

Przypisywać zadania członkom zespołu na poziomie indywidualnym

Ustawienie terminów dla każdego zespołu

Dokonywanie korekt w przypadku nakładania się harmonogramów lub obciążenia pracą

Idealny do: Tworzenia zrównoważonych i przejrzystych harmonogramów pracy zespołów, przypisywania zadań do zespołów oraz zarządzania dystrybucją obciążenia pracą i terminami

Zorganizuj swój harmonogram i bądź na bieżąco z moją pracą dzięki ClickUp

Szablony kalendarzy odgrywają ważną rolę w życiu osobistym i zawodowym - pomagają organizować dzienny, tygodniowy i miesięczny harmonogram, być na bieżąco z pracą i utrzymywać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Chociaż szablony kalendarzy Notion są dobrze zorganizowane, konfigurowalne i przyjazne dla użytkownika, to jednak mają pewne ograniczenia. W tym miejscu wyróżniają się bardziej zaawansowane platformy, takie jak ClickUp. ClickUp dostarcza szeroki zakres narzędzi, od zaawansowanego, wysoce konfigurowalnego kalendarza i szablony do zarządzania czasem do automatyzacji i możliwości AI, aby planowanie, organizowanie i zarządzanie kalendarzem było dziecinnie proste. Zarejestruj się w ClickUp i wykorzystaj swój czas jak najlepiej.