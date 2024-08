10 najlepszych kalendarzy dla rodzin w 2024 roku

Życie rodzinne może być pełne zajęć. Biorąc pod uwagę wydarzenia szkolne, recitale muzyczne, turnieje sportowe, spotkania i niezliczone inne okazje i wydarzenia rodzinne do śledzenia każdego miesiąca, kalendarze rodzinne szybko stają się zapchane. Dorzućmy do tego nieoczekiwane sprawy do załatwienia, takie jak wizyta u lekarza, czy obowiązkowe czynności, takie jak odebranie dzieci ze szkoły, a każdy może poczuć się przytłoczony i przytłoczony. Kalendarze online brzmią jak idealne rozwiązanie do planowania wszystkiego, ale często rzeczywistość jest daleka od tego. Pobierasz aplikację kalendarza, ale okazuje się, że nie pasuje ona do ekranu, jest niewygodna w zarządzaniu lub zawiera zbyt wiele reklam.

Życie jest tak gorączkowe, że potrzebujesz udostępnianie aplikacji kalendarza aby nadążyć - rozwiązanie mobilne do szybkich przypomnień, zarządzania planem i sprawiania, że planowanie jest przyjemne i funkcjonalne!

Czego więc należy szukać w aplikacji kalendarza dla rodzin? Aby pomóc ci zapanować nad swoim harmonogramem, ja i mój zespół w ClickUp przygotowaliśmy listę najlepszych rodzinnych aplikacji do kalendarza.

Czego należy szukać w aplikacji kalendarza rodzinnego?

Wybór najlepszych aplikacji kalendarza, które spodobałyby się całej rodzinie - studentom, pracującym profesjonalistom i nadrzędnym rodzicom - nie był łatwy. Wymagało to skrupulatnej oceny, aby zaspokoić różne potrzeby, a jednocześnie być dostępnym dla wszystkich użytkowników. Skupiliśmy się na aplikacjach, które wyróżniają się w tych kluczowych obszarach:

Opcje personalizacji : Wybieraj aplikacje z rozszerzonymi możliwościami personalizacji, pozwalającymi na dostosowanie wyglądu aplikacji, wybranie preferowanych widoków kalendarza i dostosowanie ustawień do swoich unikalnych preferencji

: Wybieraj aplikacje z rozszerzonymi możliwościami personalizacji, pozwalającymi na dostosowanie wyglądu aplikacji, wybranie preferowanych widoków kalendarza i dostosowanie ustawień do swoich unikalnych preferencji Wydajne tworzenie wydarzeń : Wybieraj rozwiązania z różnorodnymi metodami wprowadzania danych, takimi jak przetwarzanie języka naturalnego, komendy głosowe i funkcje szybkiego dodawania w celu łatwego planowania spotkań i zadań

: Wybieraj rozwiązania z różnorodnymi metodami wprowadzania danych, takimi jak przetwarzanie języka naturalnego, komendy głosowe i funkcje szybkiego dodawania w celu łatwego planowania spotkań i zadań Bezproblemowa synchronizacja międzyplatformowa : Upewnij się, że aplikacja może synchronizować się z popularnymi natywnymi platformami kalendarza, takimi jak Kalendarz Google, Outlook i iCloud

: Upewnij się, że aplikacja może synchronizować się z popularnymi natywnymi platformami kalendarza, takimi jak Kalendarz Google, Outlook i iCloud Głęboka integracja mobilna : Sprawdź, czy udostępniany kalendarz rodzinny integruje się z innymi aplikacjami systemowymi na telefonie komórkowym i dostarcza przydatne funkcje, takie jak widżety na ekranie głównym, powiadomienia i przypomnienia oraz konfigurowalne skróty do dodawania, usuwania i edytowania spotkań lub zadań

: Sprawdź, czy udostępniany kalendarz rodzinny integruje się z innymi aplikacjami systemowymi na telefonie komórkowym i dostarcza przydatne funkcje, takie jak widżety na ekranie głównym, powiadomienia i przypomnienia oraz konfigurowalne skróty do dodawania, usuwania i edytowania spotkań lub zadań Szablony : Wybierz narzędzie, które oferuje różnorodneszablonów harmonogramóww tymSzablony kalendarza Google, aby usprawnić proces planowania i utrzymać zorganizowany harmonogram

: Wybierz narzędzie, które oferuje różnorodneszablonów harmonogramóww tymSzablony kalendarza Google, aby usprawnić proces planowania i utrzymać zorganizowany harmonogram Funkcje współpracy : Priorytetem są aplikacje, które umożliwiają łatwe udostępnianie kalendarzy, wspólne tworzenie danych wydarzeń i aktualizacje w czasie rzeczywistym, aby ułatwić płynną komunikację między członkami rodziny

: Priorytetem są aplikacje, które umożliwiają łatwe udostępnianie kalendarzy, wspólne tworzenie danych wydarzeń i aktualizacje w czasie rzeczywistym, aby ułatwić płynną komunikację między członkami rodziny Intuicyjny interfejs użytkownika: Poszukaj aplikacji do udostępniania kalendarzy z przejrzystymi układami, prostymi menu i łatwymi w nawigacji funkcjami, aby zapewnić płynną obsługę

Mając na uwadze te kluczowe funkcje, zapoznajmy się z naszymi 10 najlepszymi aplikacjami do kalendarzy rodzinnych na 2024 rok, z których każda została wybrana ze względu na wyjątkową zdolność do zaspokajania różnorodnych potrzeb rodzinnych.

10 najlepszych aplikacji kalendarza rodzinnego do wykorzystania w 2024 roku

Te 10 opcji kalendarzy rodzinnych znalazło się na naszej liście po prostu dlatego, że doskonale sprawdzają się w śledzeniu rodzinnych harmonogramów. Niezależnie od tego, czy wolisz proste, czy postępowe aplikacje, na tej liście każdy znajdzie coś dla siebie! 📅

Zacznijmy od aplikacji, której wolimy używać w domu - ClickUp!

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania zadaniami)

Wyobraź sobie jedno miejsce, w którym cała twoja rodzina może zarządzać swoimi harmonogramami, współpracować nad zadaniami i pozostać zorganizowana. ClickUp to platforma do zarządzania wydajnością typu "wszystko w jednym".

Zacznij od stworzenia wspólnej przestrzeni dla swojej rodziny, w której możesz organizować wszystko, od projektów szkolnych po rodzinne wypady. To tutaj możesz tworzyć różne

Zadania ClickUp i

przypisać je do członków rodziny za pomocą pól niestandardowych.

Załóżmy, że planujesz świąteczne spotkanie i przydzielasz swojemu bratu, Jacobowi, zadanie zdobycia rezerwacji na kolację. Możesz dodać resztę rodziny jako osoby obserwujące, aby otrzymywali powiadomienia, gdy

Niestandardowy status zadania w ClickUp zmienia się z "Do zrobienia" na "Zrobione".

Wzmianki o szczegółach restauracji, godzinie, dress code i innych szczegółach bezpośrednio w aplikacji

komentarze w wątku dotyczące zadania aby utrzymać wszystkich na tej samej stronie i uniknąć wymiany zdań.

Śledź postępy w udostępnianych zadaniach za pomocą niestandardowych statusów zadań ClickUp

Możesz również ustawić

Automatyzacja ClickUp aby dodać wydarzenie do udostępniania

Widok kalendarza w ClickUp gdy zmieni się status zadania. ClickUp może nawet wysłać przypomnienie do wszystkich dodanych członków rodziny, gdy zbliża się data kolacji.

Zarządzaj (główną) pracą i uruchamiaj spotkania bezpośrednio z widoku kalendarza w ClickUp

Najlepsza część? Wybieraj spośród różnych opcji wizualizacji wszystkich commitów, zadań i wydarzeń w kalendarzu: Dzień, Tydzień, Miesiąc lub Lista. Łatwo edytuj zadania, przeciągaj i upuszczaj, aby zmienić harmonogram, i nadawaj priorytety ważnym wydarzeniom za pomocą

Priorytety zadań ClickUp ClickUp można niestandardowo dostosować do unikalnych potrzeb swojej rodziny. Twórz spersonalizowane widoki, aby skupić się na określonych obszarach życia rodziny, takich jak szkoła, sprawy osobiste lub praca. Korzystaj z filtrów, aby wyszukiwać zadania lub wydarzenia na podstawie słów kluczowych, osób przypisanych, terminów i nie tylko.

Aby ułatwić sobie życie, płynnie

połączenie ClickUp z istniejącymi narzędziami takimi jak Kalendarz Google, Outlook lub Zoom. Zsynchronizuj harmonogram swojej rodziny z innymi platformami, aby uzyskać łatwy dostęp i aktualizacje.

Oprócz tych funkcji, ClickUp oferuje potężne, gotowe szablony, które znacznie zwiększają możliwości planowania.

Na przykład szablony

Szablon do planowania kalendarza ClickUp Konsoliduje wszystkie zadania, spotkania i wydarzenia w jednym, usprawnionym widoku. Korzystanie z tego szablonu może być bardzo skuteczne w utrzymaniu porządku i efektywnym zarządzaniu harmonogramem.

Zarządzaj wszystkimi swoimi działaniami i utrzymuj wszystko w porządku dzięki szablonowi ClickUp Calendar Planner

Oto kilka kluczowych zalet korzystania z tego szablonu:

Śledzenie codziennych, tygodniowych i miesięcznych zadań , aby upewnić się, że nic nie umknie Twojej uwadze

, aby upewnić się, że nic nie umknie Twojej uwadze Bądź na bieżąco z terminami i ważnymi datami , zmniejszając ryzyko pominięcia krytycznych commitów

, zmniejszając ryzyko pominięcia krytycznych commitów Łatwe dostosowywanie harmonogramu w razie potrzeby, uwzględnianie zmian przy minimalnym wysiłku

uwzględnianie zmian przy minimalnym wysiłku Wyczyszczona widoczność ogólnego cyklu pracy i postępów, pozwalająca na lepsze planowanie i realizację

ogólnego cyklu pracy i postępów, pozwalająca na lepsze planowanie i realizację Uproszczenie procesu planowania dzięki łatwemu w użyciu szablonowi, który pomaga tworzyć i zarządzać kompleksowym kalendarzem

Utrzymanie porządku ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów i zrobienia czegoś, ale zarządzanie wieloma zadaniami jednocześnie może być wyzwaniem. W tym miejscu

Szablon listy zadań do zrobienia w kalendarzu ClickUp **pomaga być na bieżąco ze wszystkim!

Śledź wszystkie swoje godziny pracy, oczekiwania i cele dzięki szablonowi listy do zrobienia ClickUp Calendar

Dzięki temu szablonowi będziesz w stanie:

Uzyskać przejrzysty przegląd swoich celów i kluczowych terminów

swoich celów i kluczowych terminów Organizować i ustalać priorytety swoich zadań , aby jak najlepiej wykorzystać swój czas

, aby jak najlepiej wykorzystać swój czas monitorować swój postęp , aby utrzymać motywację na wysokim poziomie

, aby utrzymać motywację na wysokim poziomie Uzyskać wgląd w czas trwania zadań, aby planować bardziej efektywnie

Szablon listy zadań do zrobienia w kalendarzu ClickUp upraszcza zarządzanie czasem, dzięki czemu utrzymanie porządku jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Więcej dobrych wiadomości? ClickUp jest przystępny cenowo dla każdej rodziny. Dzięki dostępnym zarówno darmowym, jak i płatnym planom, możesz znaleźć idealną opcję dopasowaną do Twojego budżetu.

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się ze względu na rozszerzenie funkcji ClickUp

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Business: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się w celu wyceny

Skontaktuj się w celu wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za obszar roboczy na członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 500 opinii)

4,7/5 (ponad 9 500 opinii) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

Korzystanie z kalendarzy w celu zakończenia zadań przed upływem terminów jest zawsze kluczowe. Dzięki ClickUp jest to bardzo łatwe, ponieważ terminy są widoczne w kalendarzach wraz z zadaniami, więc planowanie dnia/tygodnia jest bardzo łatwe i szybkie

Kartikeya Thapliyalm, Product Manager w Smallcase

Przeczytaj także:

15 najlepszych aplikacji do planowania dnia w 2024 roku (funkcje, ceny)

2. Cozi Family Organizer (najlepszy do planowania rodzinnego)

przez Cozi Family Organizer To

Alternatywa dla Kalendarza Google sprawia, że cała załoga jest na tej samej stronie z nadchodzącymi świętami i wydarzeniami, oszczędzając ci chaosu związanego z próbami nadążania za tym, co będzie dalej.

Cozi pozwala przypisać każdemu członkowi rodziny unikalny kolorowy kod, ułatwiając śledzenie aktywności wszystkich osób z jednego miejsca. Można również udostępniać listy połączone z zakupami i przepisami.

Najlepsze funkcje aplikacji Cozi Family Organizer

Tworzenie udostępnianych dzienników rodzinnych do rejestrowania wspomnień i kamieni milowych

Zapewnienie, że kalendarz rodzinny jest zawsze aktualny dzięki automatycznym powiadomieniom i agendom

Dostęp do aplikacji na dowolnym urządzeniu lub komputerze

Ograniczenia Cozi Family Organizer

Nie jest idealny do użytku profesjonalnego

Wersja Free zawiera reklamy

Ceny Cozi Family Organizer

Free

Gold: 39 USD/rok

Cozi Family Organizer oceny i recenzje

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

3. FamCal (najlepszy do koordynacji rodzinnej)

przez Google Play FamCal to świetna darmowa aplikacja kalendarza rodzinnego dla zapracowanych rodziców, którzy muszą zarządzać swoim rodzinnym planem, planami posiłków, listami zakupów i obowiązkami domowymi

Aplikację można zainstalować z Google Play lub App Store za darmo. Gdy już to zrobisz, przejdź do sekcji kalendarza, gdzie możesz bez wysiłku tworzyć wydarzenia, przypisywać kolorowe kody i udostępniać harmonogram swojej rodzinie.

To, co wyróżnia FamCal, to jego elastyczność: nie wymaga, aby każdy użytkownik miał swój e-mail. Aplikacja pomaga śledzić urodziny, rocznice i udostępniane kontakty.

Najlepsze funkcje FamCal

Tworzenie i organizowanie zadań, artykułów spożywczych i list zakupów w celu efektywnego zarządzania gospodarstwem domowym

Przechowywanie ważnych notatek, notatek i przepisów w jednym wygodnym miejscu dla szybkiego dostępu

Udostępnianie informacji kontaktowych członkom rodziny, aby zapewnić wszystkim połączenie

Limity FamCal

Brak widoków kalendarza godzinowego, dziennego lub tygodniowego

Brak narzędzi do komunikacji w czasie rzeczywistym

Cennik FamCal

Free do zainstalowania z Google Play i App Store (zawiera zakupy w aplikacji)

Oceny i recenzje FamCal

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

4. Kalendarz Google (najlepszy do wewnętrznego planowania pracy)

przez Kalendarz Google Kalendarz Google wyróżnia się bezproblemową integracją z innymi usługami Google. Umożliwia tworzenie wydarzeń jednym kliknięciem z Gmaila i efektywne planowanie z Google Meet.

Intuicyjny interfejs, konfigurowalne widoki i niezawodna funkcja wyszukiwania sprawiają, że zarządzanie harmonogramem nie wymaga wysiłku.

Funkcje takie jak blokada czasu, powtarzające się wydarzenia i

kalendarz wielokrotny wsparcie zaspokaja różnorodne potrzeby, zapewniając dotrzymanie zobowiązań.

Niezależnie od tego, czy chodzi o kluczowe spotkanie w pracy, spotkanie rodzinne czy osobisty kamień milowy, Kalendarz Google gwarantuje, że nigdy nie przegapisz tego, co ważne.

Najlepsze funkcje Kalendarza Google

Wykorzystaj konfigurowalne powiadomienia do przypomnień

Profesjonalne planowanie spotkań

Udostępnianie kalendarza innym osobom w celu umożliwienia im widoku zaplanowanych wydarzeń

Limity Kalendarza Google

Wizualizacja może być trudna w przypadku planowania wielu rzeczy w tym samym przedziale czasowym

Cennik Kalendarza Google

Free jako część obszaru roboczego Google

Business Starter: $6/użytkownika miesięcznie

$6/użytkownika miesięcznie Business Standard: 12 USD/użytkownik miesięcznie

12 USD/użytkownik miesięcznie Business Plus : 18 USD/użytkownika miesięcznie

: 18 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise: ceny niestandardowe

Kalendarz Google oceny i recenzje

G2 : Niedostępne

: Niedostępne Capterra: 4.8/5 (3,000+ recenzji)

5. FamilyWall (najlepsza dla prywatnej sieci rodzinnej)

przez FamilyWall Family Wall wykracza poza podstawy współdzielonych kalendarzy, list rzeczy do zrobienia i list zakupów. Jedną z głównych zalet jest możliwość udostępniania lokalizacji, pozwalająca członkom rodziny na śledzenie wzajemnego miejsca pobytu i zapewnienie im bezpieczeństwa.

Funkcja przesyłania wiadomości ułatwia płynną komunikację w rodzinie w prywatnym i bezpiecznym środowisku.

Najlepsze funkcje FamilyWall

Zarządzanie rodzinnymi finansami i udostępnianie wydatków dzięki funkcji śledzenia budżetu

Używanie jako rodzinnego dziennika do udostępniania zdjęć i wideo z rodziną

Planowanie posiłków i efektywne zarządzanie zakupami spożywczymi dzięki funkcjom planowania posiłków i przepisów

Limity FamilyWall

Nie oferuje aplikacji internetowej

Oferuje ograniczone funkcje zadań

Cennik FamilyWall

Free

Premium: $4.99/miesiąc

Oceny i recenzje FamilyWall

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

6. Any.do (najlepsza do zrobienia zadania i zarządzania kalendarzem)

przez Any.do zrobienia Podczas gdy Any.do jest przede wszystkim skoncentrowany na zadaniach, jest to również doskonały wybór dla prostego rodzinnego kalendarza i aplikacji do organizowania.

Integruje się bezproblemowo z różnymi aplikacjami kalendarza, w tym Microsoft Outlook, Kalendarzem Apple i Kalendarzem Google, pozwalając na pobieranie wydarzeń i terminów do Any.do zrobienia w celu scentralizowanego zarządzania. Aplikacja umożliwia również widok zsynchronizowanych wydarzeń na dziś lub na następne siedem dni, zapewniając kontrolę nad planami.

Dążenie do lepszej organizacji? Twórz skategoryzowane listy zadań i commitów. Jeśli twoja rodzina ceni sobie koordynację zadań i planowanie, Any.do do zrobienia jest idealnym uzupełnieniem twoich wysiłków.

Najlepsze funkcje Any.do zrobienia

Szybkie dodawanie zadań za pomocą języka naturalnego, po prostu wpisując to, co trzeba zrobić

Ustawienie przypomnień wyskakujących w określonych godzinach lub lokalizacjach

Oznaczanie zadań jako pilne, ważne lub o niskim priorytecie, aby skupić się na tym, co najważniejsze

Limity Any.do zrobienia

Recenzenci zgłaszają utratę danych z powodu przerw w połączeniu

Brak możliwości przechowywania danych w chmurze

Cennik Any.do zrobienia

Personal: Free

Free Premium : 5,99 USD/użytkownika miesięcznie

: 5,99 USD/użytkownika miesięcznie Teams : 7,99 USD/użytkownik miesięcznie

: 7,99 USD/użytkownik miesięcznie Rodzina: 9,99 USD/miesiąc dla czterech członków

Oceny i recenzje Any.do zrobienia

G2: 4.2/5 (190+ recenzji)

4.2/5 (190+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (170+ recenzji)

7. FabFam (najlepszy do udostępniania kalendarzy rodzinnych)

przez FabFam FabFam to aplikacja typu "wszystko w jednym" zaprojektowana w celu uproszczenia życia rodzinnego poprzez uproszczenie planowania i koordynacji. Można również ustawić przypomnienia o różnych zadaniach domowych, takich jak planowanie posiłków, wynoszenie śmieci lub zwracanie książek z biblioteki, dzięki czemu sprawy domowe przebiegają sprawnie.

Aplikacja Free oferuje wszystkie swoje cenne funkcje bez konieczności zakupu aktualizacji premium. Synchronizacja kalendarza zapewnia, że wszystkie działania i obowiązki rodziny znajdują się w jednym miejscu.

Zaprojektowany z myślą o rodzinach, FabFam jest również idealny dla współlokatorów lub przyjaciół, którzy udostępniają obowiązki związane z zakupami.

Najlepsze funkcje FabFam

Udostępnianie informacji za pośrednictwem e-maila, tekstu, wiadomości lub innych aplikacji

Przechowywanie kart członkowskich i lojalnościowych w jednym miejscu dla łatwego dostępu dla całej rodziny

Porządkowanie przepisów dzięki dedykowanej przestrzeni do ich przechowywania

Limity FabFam

Brak wiadomości w aplikacji

Cennik FabFam

Free

Oceny i recenzje FabFam

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

8. OurCal (najlepszy do bezpiecznego udostępniania kalendarzy)

przez OurCal Aplikacja do udostępniania rodzinnego kalendarza, OurCal wyróżnia się na tle konkurencji silnym naciskiem na prywatność i bezpieczeństwo

Twoje dane w OurCal są chronione certyfikowanym szyfrowaniem typu end-to-end, bez reklam i śledzenia, a zaawansowana kontrola udostępniania daje ci pełną kontrolę nad tym, kto co widzi.

OurCal pozwala również otrzymywać natychmiastowe aktualizacje, gdy wydarzenia są dodawane lub zmieniane, z powiadomieniami przesyłanymi bezpośrednio do czatu grupowego, a wszystko to zabezpieczone szyfrowaniem typu end-to-end.

Możesz zaprosić inne osoby za pomocą prywatnego połączenia, a one mogą dołączyć i rozpocząć udostępnianie kalendarzy w ciągu kilku sekund.

Najlepsze funkcje OurCal

Wybór spośród wersji aplikacji zaprojektowanych specjalnie dla rodzin, par i grup

Tworzenie oddzielnych kanałów czatu dla każdej grupy w celu uporządkowania rozmów

Dostęp do udostępnianego kalendarza w podróży dzięki aplikacji mobilnej

Limity OurCal

Jest to prosta aplikacja kalendarza bez dodatkowych funkcji zwiększających wydajność

Ceny OurCal

Free do zainstalowania z Google Play i App Store (zawiera zakupy w aplikacji)

Oceny i recenzje OurCal

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

Czytaj także:

10 szablonów bloków czasowych (tygodniowych, dziennych i miesięcznych)

9. TimeTree (najlepszy do udostępniania kalendarzy i komunikacji online)

przez TimeTree TimeTree to dobrze wyważona aplikacja kalendarza, która pozwala na załączenie szerokiego zakresu plików do wydarzeń, w tym plików PDF, dokumentów Word i zdjęć z telefonu. Funkcja ta pozwala na szybkie przeglądanie istotnych plików bezpośrednio z kalendarza, co czyni go idealnym do zarządzania szczegółowymi harmonogramami.

Dla tych, którzy mają napięte harmonogramy, funkcja zmiany kolejności wTimeTree jest ratunkiem. Pozwala ona przypiąć najważniejsze wydarzenia na samej górze, dzięki czemu pozostają one widoczne i łatwe do zauważenia.

Aplikacja wyświetla również do trzech dni wydarzeń obok siebie w formacie pionowym (godzinowym), dając ci jasny widok twojej dostępności i umożliwiając szybkie dostosowanie harmonogramu.

Najlepsze funkcje TimeTree

Powiadamianie innych o utworzeniu nowego wydarzenia lub zmianie istniejącego

Dodawanie komentarzy i notatek do wydarzeń dla lepszej komunikacji

Rozróżnianie wydarzeń i członków za pomocą kolorowych kalendarzy i etykiet

Limity TimeTree

Konto może mieć do 20 kalendarzy, ale nie obejmuje to kalendarzy zewnętrznych

Ceny TimeTree

Free do zainstalowania z Google Play i App Store

Premium: $4.49/użytkownika na miesiąc

Oceny i recenzje TimeTree

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Za mało recenzji

10. BusyKid (najlepsza do śledzenia obowiązków i dodatków)

przez BusyKid BusyKid to coś więcej niż tylko kalendarz rodzinny - został zaprojektowany, aby organizować harmonogramy, uczyć dzieci odpowiedzialności finansowej i wartości ciężkiej pracy

Dzięki BusyKid, nadrzędne osoby mogą łatwo przydzielać obowiązki swoim dzieciom, ustawiać terminy i śledzić ich zakończenie.

Jedną z wyróżniających się funkcji BusyKid jest integracja finansowa. Gdy dzieci zakończą swoje obowiązki, zarabiają prawdziwe pieniądze, którymi można zarządzać bezpośrednio w aplikacji. Mogą oszczędzać, wydawać, a nawet inwestować swoje zarobki, jednocześnie ucząc się wartości zarządzania pieniędzmi.

BusyKid oferuje również mocną kontrolę nadrzędną, umożliwiając rodzicom zatwierdzanie lub dostosowywanie dodatków i zadań domowych. Powiadomienia informują wszystkich na bieżąco, zapewniając, że żaden obowiązek nie pozostanie niezauważony i żadna płatność nie zostanie pominięta.

Najlepsze funkcje BusyKid

Wykorzystaj funkcję nadrzędnego dopasowania, aby zwiększyć oszczędności i zachęcić do dyscypliny finansowej

Bezpośrednie wpłaty dodatków bezpośrednio na konta dzieci zgodnie z ustawionym harmonogramem

Wykorzystanie zasobów i wskazówek dotyczących umiejętności finansowych zarówno dla dzieci, jak i nadrzędnych

Limity BusyKid

Niektórzy użytkownicy mieli problemy z połączeniem swoich kont bankowych

Ceny BusyKid

Łatwy cennik: 4 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje BusyKid

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

Przeczytaj również:

10 najlepszych aplikacji AI do planowania i kalendarzy w 2024 roku

Efektywne zarządzanie czasem z najlepszymi aplikacjami kalendarza rodzinnego

Zarządzanie harmonogramem rodziny ma kluczowe znaczenie dla zrównoważenia intensywnego życia i zapewnienia, że wszyscy pozostają na dobrej drodze.

Dzięki odpowiedniej aplikacji do udostępniania kalendarza rodzinnego można usprawnić planowanie wydarzeń, koordynować działania i informować wszystkich przy minimalnym wysiłku. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz

przełożyć spotkania , udostępniać aktualizacje lub po prostu śledzić zobowiązania wszystkich osób, nasza lista najlepszych rodzinnych aplikacji kalendarza oferuje rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.

Dla tych, którzy szukają kompleksowego rozwiązania kalendarza AI, które wykracza poza planowanie rodzinne, ClickUp jest najlepszym wyborem. Umożliwia on zarządzanie zadaniami, śledzenie projektów i płynne zwiększanie wydajności - zarówno w domu, jak i w miejscu pracy. Zarejestruj się w ClickUp i przekonaj się, dlaczego jest to najlepsze narzędzie do efektywnego zarządzania czasem!