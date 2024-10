Jak stworzyć cykl pracy zarządzania zasobami cyfrowymi?

Pracujesz nad kluczową prezentacją dla klienta i potrzebujesz wysokiej jakości zdjęć swoich produktów, aby nadać swojej prezentacji blasku.

Twój folder ze zdjęciami jest jednak pełen losowych plików cyfrowych bez opisów, kategorii czy etykiet. 😞

Właśnie wtedy potrzebny jest system zarządzania zasobami cyfrowymi (Digital Asset Management - DAM). Zapewnia on przejrzysty, ustrukturyzowany proces przesyłania, organizowania i efektywnego dostępu do zasobów cyfrowych.

W tym wpisie na blogu omówimy, czym jest przepływ pracy zarządzania zasobami cyfrowymi i jak go stworzyć dla swojej organizacji. Zaczynajmy!

Czym jest cykl pracy zarządzania zasobami cyfrowymi?

Cykl pracy zarządzania zasobami cyfrowymi to sekwencja kroków, które przenoszą zasób przez jego cykl życia - od koncepcji do zakończenia. Obejmuje on działania związane z zarządzaniem zasobami, takie jak tworzenie, kategoryzacja, organizacja, przegląd, zatwierdzanie, przechowywanie, wyszukiwanie i dystrybucja

Pomyśl o cyklu pracy Digital Asset Management jako o liście elementów do zarządzania zasobami cyfrowymi. Nakreśla ona strukturę umożliwiającą zakończenie projektów z powodzeniem. Oto przykład:

Powiedzmy, że twój zespół marketingowy potrzebuje grafiki do nowej kampanii. Tak może wyglądać ich przepływ pracy związany z zarządzaniem zasobami cyfrowymi👇

Tworzenie danych : Graficy tworzą obrazy do kampanii produktowej

: Graficy tworzą obrazy do kampanii produktowej Przesyłanie : Teams przesyła surowe pliki do systemu zarządzania zasobami cyfrowymi

: Teams przesyła surowe pliki do systemu zarządzania zasobami cyfrowymi Tworzenie metadanych : Teams dodaje odpowiednie etykiety obrazów i opisy, takie jak nazwy produktów i kampanii oraz zastosowania (media społecznościowe, druk itp.)

: Teams dodaje odpowiednie etykiety obrazów i opisy, takie jak nazwy produktów i kampanii oraz zastosowania (media społecznościowe, druk itp.) Organizacja : Zasoby są sortowane na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów - kampanii, linii produktów lub typu zawartości

: Zasoby są sortowane na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów - kampanii, linii produktów lub typu zawartości Zatwierdzenie : Teams marketingowy przegląda zawartość, edytuje i zatwierdza projekt

: Teams marketingowy przegląda zawartość, edytuje i zatwierdza projekt Dystrybucja : Zespół projektowy udostępnia ostateczne pliki zespołowi marketingowemu

: Zespół projektowy udostępnia ostateczne pliki zespołowi marketingowemu Archiwizacja: Po zakończeniu kampanii obrazy są usuwane z aktywnych wyszukiwań i archiwizowane w marketingowej bazie danych firmy

Jaki jest cel cyklu pracy DAM?

Cykle pracy DAM ułatwiają zarządzanie zasobami cyfrowymi.

Określają jasne obowiązki i oś czasu dla menedżerów zasobów oraz szybki proces wyszukiwania dla odpowiednich teamów, takich jak sprzedaż lub marketing, które pracują z zasobami. Zarządzanie zasobami cyfrowymi poprawia również komunikację między zespołami i zapewnia, że wszyscy członkowie zespołu zaangażowani w projekt są na tej samej stronie.

Oto kilka powodów, dla których stworzenie systemu zarządzania zasobami cyfrowymi jest ważne dla organizacji.

Ustrukturyzowane zarządzanie zasobami

Cykle pracy zarządzania zasobami cyfrowymi zapewniają ustrukturyzowany proces zarządzania zasobami cyfrowymi firmy. Koncentrują się one na przechowywaniu zasobów i utrzymywaniu ich w porządku, aby były łatwo dostępne.

Szybki dostęp

Efektywny przepływ pracy w zarządzaniu zasobami cyfrowymi pomaga szybko zlokalizować właściwy plik. Zamiast tracić czas na przewijanie losowych, nieoznaczonych plików, możesz łatwo nawigować po najnowszych plikach, postępując zgodnie z każdą sceną cyklu pracy DAM.

DAM to aktywne miejsce pracy, co oznacza, że gdy trafią tam zasoby, zawsze będziesz mógł je przeszukiwać, ponownie wykorzystywać, zmieniać ich przeznaczenie.

Elizabeth Keathley, Digital Asset Management: Content Architectures, Project Management, and Creating Order out of Media Chaos

Bezpieczeństwo zasobów cyfrowych

Cykle pracy DAM obejmują granularną kontrolę dostępu, która pozwala na ustawienie uprawnień dla każdego zasobu. Zapewnia to, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zasobów. Cykl pracy zarządzania zasobami cyfrowymi zapewnia również zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności danych, ponieważ zasoby są śledzone i sprawdzane przed publikacją. Ponadto można śledzić wszelkie edycje lub zmiany w plikach za pomocą kontroli wersji.

5 scen cyklu pracy zarządzania zasobami cyfrowymi

Sceny cyklu pracy DAM zależą od zakresu i złożoności danego projektu. Na przykład, kampania marketingowa dotycząca dostępności może mieć inne etapy cyklu pracy niż zarządzanie zasobami marki .

W przypadku kampanii marketingowej dotyczącej dostępności, cykl pracy obejmowałby dane powstania zasobów (dodanie tekstu alternatywnego dla obrazów i podpisów dla wideo), zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności i przeprowadzenie testów dostępności.

Z drugiej strony, cykl pracy DAM do zarządzania zasobami marki koncentruje się na prostym utworzeniu zasobów, dodaniu metadanych w celu łatwego wyszukiwania i kategoryzacji oraz kontroli dostępu.

5 wspólnych scen zarządzania zasobami cyfrowymi

Utworzenie zasobu: Pierwszym krokiem jest stworzenie zasobu. Ta scena obejmuje ideację, tworzenie lub pozyskiwanie zasobów, takich jak dokumenty, audio i wideo. Ogólnie rzecz biorąc, marki ustawiają jasne wytyczne na tej scenie, aby zapewnić spójność w tworzeniu zasobów Organizacja zasobów: Na tej scenie istniejące zasoby są kategoryzowane na podstawie typu, projektu lub działu i przenoszone do odpowiednich folderów w systemie zarządzania zasobami cyfrowymi Przechowywanie zasobów: Ta scena obejmuje przechowywanie zasobów w taki sposób, aby były one łatwo dostępne. Na przykład, użycie odpowiednich etykiet, opisów i metadanych może być pomocne w filtrowaniu lub sortowaniu zasobów Dystrybucja zasobów: Ta scena obejmuje dystrybucję zasobów do odpowiednich interesariuszy w celu zatwierdzenia i wykorzystania w projekcie Archiwum zasobów: Na tej scenie zasób jest usuwany z aktywnego systemu. Po zakończeniu cyklu życia zasobu cyfrowego, zasób musi zostać zarchiwizowany, aby można go było zachować i ponownie wykorzystać, dzięki czemu przepływ pracy DAM będzie bardziej wydajny

Typy cykli pracy DAM

Teraz jest już jasne, jak działa przepływ pracy związany z zarządzaniem zasobami cyfrowymi. Omówmy zatem różne rodzaje cykli pracy DAM. Możesz wybrać typ przepływu pracy w oparciu o to, nad czym pracujesz, typ zasobu i scenę cyklu życia, w której się znajdujesz.

Cykl pracy oparty na projekcie

Przepływy pracy oparte na projektach są najlepsze do zarządzania projektami. Obejmują one zarządzanie wieloma zasobami dla jednego projektu. Na przykład, korzystanie z cyklu pracy opartego na projektach przy wprowadzaniu produktu na rynek pomoże ci zarządzać wieloma zasobami, takimi jak zdjęcia produktów, wideo demonstracyjne, reklamy, obrazy stron docelowych i inna zawartość cyfrowa.

Zasoby można kategoryzować na podstawie typu projektu, nazwy klienta lub słów kluczowych związanych z projektem.

💡 Pro Tip: Rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami może pomóc w usprawnieniu cykli pracy opartych na projektach. Możesz planować swój projekt, planować zadania, śledzić oś czasu, zarządzać aktywami i zasobami oraz usprawniać współpracę.

planuj i zarządzaj projektami, przydzielaj zadania i śledź postępy dzięki rozwiązaniu do zarządzania projektami ClickUp

Cykl pracy oparty na współpracy

Jak sama nazwa wskazuje, ten cykl pracy DAM jest przeznaczony dla projektów, które wymagają współpracy zespołowej. Umożliwia teamom pracę nad tym samym zasobem w czasie rzeczywistym, komunikowanie się i modyfikowanie zasobu.

Załóżmy, że pracujesz nad stworzeniem podręcznika marketingowego. Zespoły ds. produktu, marketingu, sprzedaży, powodzenia klienta i kreatywne będą musiały współpracować i dodawać swoje spostrzeżenia. Będzie to wymagało wspólnych cykli pracy dla Teams, aby przeglądać i edytować zasoby.

W tym cyklu pracy:

Teams produktu prześle specyfikacje techniczne i zdjęcia produktów

Członkowie marketingu dodadzą wytyczne dotyczące marki, zawartość promocyjną i kopię

Dział sprzedaży może dodawać studia przypadków i dokumenty sprzedażowe

Zespół ds. powodzenia klienta udostępnia opinie klientów i najlepsze praktyki

Pro Tip: Możesz użyć Dokumenty ClickUp aby stworzyć idealny playbook poprzez burzę mózgów, współpracę z zespołem w czasie rzeczywistym i przydzielanie zadań.

Współpracuj w czasie rzeczywistym i realizuj pomysły dzięki ClickUp Docs

Cykl pracy oparty na zasobach

Cykle pracy oparte na zasobach koncentrują się na zadaniach związanych z zarządzaniem zasobami - blogami, stronami docelowymi, materiałami wideo i innymi zasobami medialnymi. Na przykład, chcesz stworzyć nowy produkt. Cykl pracy może obejmować:

Przesłanie wideo wprowadzającego produkt do systemu DAM z nazwą produktu

Etykietę wideo jako "Product Launch Video" 2024 i skategoryzowanie go jako wideo marketingowe

Zespół marketingowy zatwierdzi styl zasobów, podczas gdy zespół prawny sprawdzi je pod kątem zgodności z przepisami

Cykl pracy związany z transakcjami

Transakcyjne cykle pracy służą do zarządzania sprzedażą zasobów cyfrowych. Na przykład, możesz użyć tego przepływu pracy do zarządzania licencjonowaniem zdjęć stockowych lub utworów muzycznych. Obejmuje to śledzenie praw użytkowania i utrzymywanie zgodności z umowami licencyjnymi.

Przepływ pracy zatwierdzania

Cykl pracy zatwierdzania, jak sama nazwa wskazuje, służy do zatwierdzania zasobów przed ich dystrybucją. Powszechnym zastosowaniem przepływu pracy zatwierdzania jest proces przeglądu zawartości. Przed opublikowaniem zawartości cyfrowej (blog, post społecznościowy lub obraz kampanii), zasób przechodzi przez kilka scen i kontroli jakości, aby upewnić się, że jest zgodny z celami i wytycznymi marki.

Archiwizacja przepływu pracy

Ten cykl pracy DAM zachowuje zasoby, gdy nie są już używane. Zasoby można przechowywać w odpowiednich miejscach, w których są łatwo dostępne. Zbudowanie procesu odzyskiwania jest również niezbędne, aby zapewnić bezproblemowe odzyskiwanie zasobów.

Na przykład, firmy z branż regulowanych, takich jak bankowość i opieka zdrowotna, mogą korzystać z archiwalnych cykli pracy i zarządzanie dokumentami oprogramowanie do przechowywania zasobów cyfrowych.

Składniki cyklu pracy DAM

Cykl pracy związany z zarządzaniem zasobami cyfrowymi pozwala uporządkować zasoby, dzięki czemu zespół znajduje to, czego potrzebuje we właściwym czasie. Jednak niezależnie od wybranego typu cyklu pracy, poniższe komponenty są niezbędne do zbudowania "dobrego" przepływu pracy DAM(N) 😉

Biblioteka mediów

Pomyśl o bibliotece multimediów jako o magazyn danych -centralne repozytorium do przechowywania zasobów. Przechowuj wszystkie swoje zasoby w bibliotece multimediów, upewnij się, że są uporządkowane i utrzymuj kontrolę dostępu. Po przeniesieniu zasobów do biblioteki można przeprowadzać audyt biblioteki, aktualizacje zasobów, usuwać zasoby i reorganizować je w razie potrzeby.

Metadane

Taksonomia i etykiety metadanych zasobów są ważnymi aspektami cykli pracy DAM w celu zwiększenia możliwości wyszukiwania. Taksonomia jest jak sortowanie plików do folderów z etykietami, podczas gdy etykieta metadanych jest jak dodawanie notatek do tych plików z dodatkowymi szczegółami

Ciągłym wyzwaniem jest dla nas etykieta zasobów graficznych. Podczas gdy automatyczna etykieta działa dobrze w przypadku zawartości tekstowej, podpisy i inne ręcznie dodawane metadane są ważne w przypadku zasobów graficznych.

Heather Hedden, autorka The Accidental Taxonomist

Zatwierdzanie zasobów

Stwórz standardowy proces przeglądu i zatwierdzania przed dystrybucją zasobów cyfrowych. Aby śledzić, gdzie znajdują się zasoby w procesie zatwierdzania, możesz utworzyć etykiety, takie jak "w trakcie przeglądu", "oczekujące na zatwierdzenie", "wstrzymane" i "zatwierdzone"

💡 Pro Tip: Niestandardowe statusy ClickUp umożliwia niestandardowe statusy w oparciu o projekt, nad którym pracujesz. Na przykład, podczas pracy z zasobami, takimi jak obrazy lub blogi, można używać statusów takich jak "w toku", "oczekujący", "przegląd", "wstrzymany" itp.

ustaw niestandardowe statusy, aby śledzić zasoby w całym ich cyklu życia za pomocą niestandardowych statusów ClickUp_

Oprogramowanie DAM

Wybierz oprogramowanie do zarządzania zasobami cyfrowymi, które spełnia konkretne potrzeby Twojej marki. Poszukaj rozwiązania DAM z następującymi funkcjami:

Służy jako pojedyncze źródło prawdy dla wszystkich zasobów cyfrowych

Posiada funkcje automatycznej etykiety i niestandardowe statusy

Oferuje śledzenie zasobów i analizy użytkowania

Integruje się z innymi platformami Business

Kontrola dostępu oparta na rolach

Ten komponent ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa zasobów cyfrowych. Limituje dostęp i zapobiega potencjalnym naruszeniom danych. Podczas wdrażania kontroli dostępu należy zrozumieć różne role w organizacji i ich wymagania. Ponadto regularnie sprawdzaj i aktualizuj dostęp, aby zachować bezpieczeństwo przy jednoczesnym zapewnieniu łatwej dostępności.

Porada dla profesjonalistów: Użyj Szablon matrycy kontroli dostępu opartej na rolach ClickUp aby łatwo zapewnić odpowiedni dostęp. Przypisuj role z poziomami uprawnień organizacyjnych, kontroluj działania użytkowników i śledź, kto może uzyskać dostęp do jakich zasobów.

Szablon matrycy kontroli dostępu opartej na rolach ClickUp

Opracowywanie i utrzymywanie cyklu pracy DAM

Pomyśl o kuchni restauracyjnej, w której szefowie kuchni są zajęci przygotowywaniem wielu potraw. 🍜

Co się stanie, jeśli składniki nie będą odpowiednio etykietowane i zorganizowane? Opóźnione dostawy, sól w crème brulé, cukier w spaghetti i niekończące się skargi klientów!

Podobnie, bez odpowiedniego cyklu pracy DAM, możesz skończyć w chaosie - utracone obrazy, więcej czasu spędzonego na wyszukiwaniu i opóźnione dostawy projektów.

Kluczowe kroki w tworzeniu systemu workflow DAM

Omówmy kroki do zbudowania solidnego systemu zarządzania zasobami cyfrowymi.

Krok 1: Oceń wymagania dotyczące zasobów cyfrowych

Zrozum rodzaj posiadanych zasobów cyfrowych - zdjęcia, wideo, dokumenty i inne zasoby multimedialne. Ustal priorytety zarządzania zasobami w oparciu o ich wykorzystanie i znaczenie.

Krok 2: Identyfikacja potrzeb

Współpracuj z innymi członkami zespołu i uzyskaj wgląd w istniejące procesy zarządzania zasobami. Zidentyfikuj potrzeby związane z utworzeniem cyklu pracy DAM, takie jak poprawa organizacji i procesu wyszukiwania zasobów, usprawnienie współpracy w zespole i zapewnienie wydajnego procesu zatwierdzania.

udokumentuj zakres swojego projektu DAM workflow i nakreśl cele za pomocą_ ClickUp Docs

Krok 3: Ustawienie celów

Określ cele tworzenia cyklu pracy DAM. Może to być przyspieszenie daty powstania zawartości, skrócenie czasu wyszukiwania lub szybszy proces przeglądu

Możesz użyć Cele ClickUp do ustawienia celów z jasnymi ośmioma czasu. Pomaga śledzić automatyczny postęp celów i zarządzać wszystkimi celami w jednej centralnej lokalizacji dla lepszej wydajności.

użyj ClickUp Goals do ustawienia i śledzenia celów dla przepływu pracy zarządzania zasobami cyfrowymi_

Krok 4: Stwórz przepływ pracy DAM

Utwórz DAM projektowanie cyklu pracy i plan jego integracji. **Szczegółowe zadania, obowiązki i oś czasu dla każdej sceny wdrożenia

Możesz łatwo tworzyć cykle pracy DAM za pomocą Tablicy ClickUp rysować diagramy cyklu pracy, budować przepływy procesów i tworzyć mapy odpowiedzialności interesariuszy. Dodatkowo, możesz przeprowadzić burzę mózgów z członkami zespołu i przypisać elementy działań, aby zwiększyć odpowiedzialność.

Planowanie i niestandardowe przepływy pracy z zasobami cyfrowymi za pomocą ClickUp Whiteboards

Krok 5: Zdobądź odpowiednie narzędzie

Najważniejszą decyzją jest integracja rozwiązania do zarządzania zasobami cyfrowymi, które spełnia Twoje potrzeby. Rozważając opcje, należy wziąć pod uwagę potrzeby biznesowe, możliwości adaptacji, skalowalność, ceny i możliwości integracji

Możesz wypróbować ClickUp, aby utworzyć przepływ pracy do zarządzania zasobami cyfrowymi. The ClickUp dla marketingu rozwiązanie ClickUp for Marketing zapewnia scentralizowaną lokalizację dla wszystkich procesów kreatywnych. Możesz stworzyć dedykowaną przestrzeń do przechowywania wszystkich zasobów cyfrowych w jednym miejscu, realizować kampanie i projekty dotyczące zawartości, a także tworzyć mapy drogowe i predefiniowane cykle pracy.

_Użyj rozwiązania marketingowego ClickUp do zarządzania wszystkimi zasobami cyfrowymi

Krok 6: Określ role i obowiązki interesariuszy

Wzmianki o obowiązkach interesariuszy na każdej scenie cyklu pracy zapewnią odpowiedzialność i sprawne działanie.

Na przykład, twórcy zawartości, tacy jak projektanci i pisarze, mogą przejąć na własność scenę tworzenia zasobów. Kierownik ds. marketingu lub kierownik projektu może wydać pierwszą zgodę na zasób, kierownik wyższego szczebla może dalej udostępniać swoje opinie, a koordynator ds. marketingu może być odpowiedzialny za dystrybucję zawartości w mediach społecznościowych i na innych platformach.

Krok 7: Wykorzystanie narzędzi automatyzacji

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak zmiana statusu zasobów marki w miarę ich przemieszczania się w ramach cyklu pracy. Dodatkowo, automatyzacja procesów takich jak zatwierdzanie

ClickUp oferuje ponad 100 narzędzi do automatyzacji niestandardowych automatyzacji cyklu pracy . Można użyć Automatyzacja ClickUp do automatyzacji rutynowych zadań i procesów zatwierdzania. Można na przykład ustawić automatyzację procesu zatwierdzania, aby automatycznie przenieść zasób ze sceny "przeglądu" do "kontroli jakości" po spotkaniu określonych warunków.

_Automatyzacja cykli pracy i powtarzalnych zadań za pomocą ClickUp Automations

Krok 8: Wdrożenie cyklu pracy DAM

Wdróż cykl pracy i śledź jego wykorzystanie. Uzyskaj cenny wgląd w to, co działa, a co nie.

Krok 9: Pracuj nad poprawą i optymalizacją

Śledzenie cyklu pracy DAM, zbieranie opinii i dyskusja z wewnętrznymi i zewnętrznymi zespołami w celu wykrycia luk. Działaj na podstawie informacji zwrotnych i zapewnij ciągłe optymalizację cyklu pracy.

Doskonałym sposobem na optymalizację przepływu pracy DAM jest użycie ClickUp Gantt Charts. Pomagają one śledzić priorytety i terminy zakończenia każdej sceny cyklu pracy oraz zarządzać wąskimi gardłami, aby utrzymać tempo pracy.

Usprawnienie cyklu pracy DAM przy użyciu wykresów Gantta ClickUp

Narzędzia i funkcje cyklu pracy dla systemów DAM

Bez odpowiednich narzędzi przepływu pracy niemożliwe jest utrzymanie cykli pracy DAM. W tym miejscu potrzebne są narzędzia takie jak ClickUp.

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania wydajnością, współpracą i cyklem pracy, która może pomóc w łatwym ustawieniu i optymalizacji procesów zarządzania zasobami cyfrowymi. Zobaczmy, jak ClickUp pomaga zarządzać przepływem pracy DAM.

Śledzenie cyklu pracy

ClickUp oferuje ponad 15 konfigurowalnych widokówtakich jak Tablica, Lista i Kalendarz, które pomagają śledzić cykl pracy w najlepszy możliwy sposób. Instancja, Widok Tablicy ClickUp zapewnia widok z lotu ptaka na wszystkie etapy i zadania związane z cyklem pracy. Możesz wyświetlać zadania w niestandardowych kolumnach, przeciągać i upuszczać zasoby przez kolejne etapy cyklu pracy oraz łatwo je śledzić.

wizualizacja etapów i zadań przepływu pracy DAM za pomocą ClickUp Tablica View_

Użyj szablonów cyklu pracy

ClickUp ułatwia również pracę dzięki konfigurowalnym, gotowym do użycia szablonom szablonom cyklu pracy. Na instancję można użyć Szablon przepływu procesu ClickUp aby zwizualizować przepływ pracy związany z zarządzaniem zasobami cyfrowymi od początku do końca. Ponadto, możesz lepiej współpracować, śledzić postępy, aby upewnić się, że wszystko idzie zgodnie z planem i łatwo zidentyfikować potencjalne przeszkody.

Szablon przepływu procesów ClickUp

Rola zarządzania projektami w utrzymaniu cyklu pracy DAM

Integracja zarządzania projektami z platformami DAM usprawnia cykl pracy.

Niezależnie od tego, jakie są cele - łatwy dostęp do zasobów cyfrowych, efektywne zarządzanie scenami pracy lub skrócenie czasu poświęcanego na administratora i powtarzalne zadania - zarządzanie projektami w DAM zapewnia, że wszyscy pozostają na tej samej stronie.

W szerszym ujęciu, zarządzanie projektami w DAM może:

Zapewnić scentralizowaną platformę dla teamów do komunikacji, udostępniania zasobów i śledzenia postępów

Utrzymać uporządkowane i zorganizowane podejście do zarządzania zasobami

Umożliwić lepszy cykl pracy poprzez dodanie elementów takich jak automatyzacja zadań, śledzenie czasu i alokacja zasobów

Lepsze śledzenie cyklu życia zasobów, zapewniając, że są one odpowiednio zarządzane, przechowywane i konserwowane, zmniejszając ryzyko ich utraty lub uszkodzenia

Jakie są korzyści z cyklu pracy DAM?

Teraz, gdy wiemy już, czym jest cykl pracy DAM i jak go stworzyć, przyjrzyjmy się jego zaletom.

Zwiększa wydajność

Przepływy pracy DAM definiują procesy i kroki, eliminując wąskie gardła. Na przykład, definiując proces zatwierdzania, przepływy pracy DAM eliminują spotkania ad hoc, które zakłócają cykl pracy. W wyniku tego więcej zadań jest wykonywanych w krótszym czasie.

Zachowanie spójności marki

Solidny wizerunek marki wynika ze spójności, a przepływy pracy DAM zapewniają zgodność zasobów z wytycznymi marki. Pomaga to utrzymać spójny wizerunek marki we wszystkich kanałach.

Zwiększa zwrot z inwestycji

Oprócz poprawy wydajności i wykorzystania zasobów, przepływy pracy DAM zmniejszają również koszty licencji. Zwiększają widoczność dostępnych zasobów, ogólnego wykorzystania zasobów, zasobów wielokrotnego użytku i umów licencyjnych, co pomaga zmniejszyć niepotrzebne wydatki na zasoby i efektywnie alokować zasoby.

Jakie są wyzwania związane z cyklem pracy DAM?

Cykle pracy DAM są korzystne, ale tylko wtedy, gdy są wdrażane i przestrzegane krok po kroku. Chociaż cykl pracy związany z zarządzaniem zasobami cyfrowymi jest niezwykle korzystny, możesz napotkać następujące wyzwania.