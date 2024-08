10 najlepszych hurtowni danych w 2024 roku (bezpłatnych i płatnych)

Big data i business intelligence (BI) to ostatnio modne hasła ze względu na to, jak pomagają w prowadzeniu firmy. Nie podejmujesz już decyzji na podstawie przeczucia i masz nadzieję, że doprowadzą one Twoje projekty do powodzenia, ale wykorzystujesz dane jako paliwo do podejmowania mądrych ruchów. ♟️

Oparte na danych podejmowanie decyzji wymaga wyodrębniania, segmentowania i analizowania informacji z wielu źródeł, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Narzędzie hurtowni danych (DWH) odgrywa kluczową rolę w konsolidacji i organizowaniu tych informacji BI.

Zasadniczo DWH jest repozytorium do centralizacji dużych ilości danych specyficznych dla organizacji. Dzięki odpowiedniemu narzędziu można jednak zrobić znacznie więcej, np. przewidywać zachowania niestandardowe klientów i identyfikować trendy rynkowe.

W tym przewodniku przedstawimy 10 stabilnych rozwiązań w zakresie hurtowni danych. Zapoznaj się z zestawieniem ich funkcji i wybierz to, które będzie wsparciem dla Twoich strategii rozwoju.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do hurtowni danych?

Według czołowych profesorów MIT, firmy oparte na danych wykazują się 4% wyższą wydajność i 6% wyższe stopy zysku niż średnia. Ale skąd wiadomo, które oprogramowanie DWH może zapewnić rzeczywistą przewagę biznesową?

Oto, na co należy zwrócić uwagę podczas wyszukiwania produktów:

Skalowalność: Odpowiednia platforma dostosowuje się do stale rosnących potrzeb zespołu w zakresie danych bez zmiany wydajności Sortowanie i filtrowanie: Narzędzie powinno umożliwiać przechowywanie danych w ustrukturyzowanym formacie, pozwalającym na praktyczne indeksowanie, katalogowanie i wyszukiwanie Szablony: Narzędzie powinno zapewniać szablony, dzięki którym budowanie i utrzymywanie hurtowni danych dla różnych przypadków użycia nie będzie wymagało wysiłku Integracje: Platforma powinna integrować się z popularnymi aplikacjami i programami używanymi jako źródła danych. Proces ekstrakcji i ładowania danych musi być płynny Solidne raportowanie i analityka: Sprawdź, czy narzędzie ma funkcje raportowania w celu optymalizacji wyników biznesowych dzięki dostosowanym spostrzeżeniom. Najlepsze produkty wykorzystują algorytmy uczenia maszynowego i AI do wyodrębniania i manipulowania danymi, generowania raportów i tworzenia wizualizacji, takich jak wykresy, tabele i tabele Bezpieczeństwo: Powinno mieć wbudowane protokoły szyfrowania i bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyko cyberataków

10 najlepszych narzędzi do obsługi hurtowni danych w 2024 roku

Przeanalizowaliśmy dziesiątki oprogramowania do hurtowni danych i ręcznie wybraliśmy 10 najlepszych narzędzi, które spełniają nasze kryteria - funkcja, skalowalność i łatwość użytkowania. Przejdźmy od razu do rzeczy! 🎢

Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w najlepszy dla siebie sposób dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

ClickUp oferuje bezpieczne i stabilne środowisko do przechowywania danych w całej firmie i strukturyzacji zarządzania projektami . Narzędzie to oferuje niesamowite możliwości obsługi, wizualizacji i manipulacji potokiem danych w dowolnej skali.

Tworzenie cyfrowych Obszar roboczy ClickUp przez importowanie danych z wielu źródeł z poręcznym menedżerem importu. Wizualizacja danych i przełączaj się między perspektywami poprzez Pulpity zawierające ponad 50 widżetów i widoki 15+ . Wykorzystaj wbudowane narzędzia do raportowania, aby organizować cykle pracy , przewidywać scenariusze biznesowe i szukać rozwiązań.

Platforma ta oferuje imponującą kolekcję szablonów dla hurtowni danych i monitorowanie projektów , takich jak:

Szablon planu projektu Business Intelligence ClickUp: Wsparcie dla wszystkich aspektów planowania BI, w tym projektowania hurtowni danych i podziału pracy Szablon planu projektu hurtowni danych ClickUp: Pomaga wizualizować wszystkie zadania związane z budową hurtowni danych od podstaw Szablon KPI dla hurtowni danych ClickUp: Ustanawia standardowe wskaźniki do śledzenia ogólnej wydajności magazynu

Dzięki ClickUp masz dostęp do wielu funkcji strukturyzowania zadań związanych z danymi. Użyj Pól niestandardowych i Statusów niestandardowych, aby organizować i śledzić informacje w szczegółowych tabelach. Przekształć swoje dane w dokumentację firmową i wiki za pomocą Dokumenty ClickUp .

Zwiększ wydajność dzięki aplikacji ClickUp AI do podsumowywania danych, generowania raportów o statusie i nie tylko! Automatyzacja powtarzalnych procesów biznesowych używając Automatyzacja ClickUp i obniżyć koszty operacyjne. 💰

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy chcą więcej automatyzacji (ClickUp ma obecnie ponad 100)

Ograniczone korzystanie z funkcji premium w planie Free

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen *ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,500+ recenzji)

: 4.7/5 (8,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. AWS Redshift

Via: AWS Amazon AWS Redshift to oparty na chmurze kreator analityki dużych zbiorów danych firmy Amazon! 🧙

Platforma ta wykorzystuje SQL (Structured Query Language) do zagłębiania się w częściowo ustrukturyzowane i ustrukturyzowane dane oraz uruchamiania złożonych zapytań analitycznych.

AWS Redshift cieszy się dużą popularnością dzięki narzędziu Federated Query. Funkcja ta umożliwia zapytanie o dane na żywo w wielu zintegrowanych bazach danych, hurtowniach danych lub jeziorach danych w czasie rzeczywistym.

Dzięki Amazon Redshift Data Sharing można zapewnić swojemu zespołowi natychmiastowy dostęp do klastrów danych bez konieczności przenoszenia się z klastra producenta.

Podnieś poziom swoich inicjatyw w zakresie analityki biznesowej i czerp korzyści z ekosystemu Amazon dzięki Redshift ML - używaj instrukcji SQL do trenowania modeli Amazon SageMaker i tworzenia dokładnych prognoz finansowych, ocen ryzyka i szczegółowych raportów na temat Twojej firmy operacji Business .

Oprócz natywnych integracji, można połączyć AWS Redshift z narzędziami takimi jak Salesforce, Jira i Google Analytics, pobierać dane z tych platform i przechowywać je w magazynie w chmurze. ☁️

Najlepsze funkcje AWS Redshift

Magazyn danych w chmurze

Zapytania federacyjne umożliwiające korzystanie z danych na żywo z systemów zdalnych

Intuicyjne udostępnianie danych

Natywne integracje AWS i innych firm

Limity AWS Redshift

Może nie pasować do budżetu małych Business

Limit opcji partycjonowania może mieć wpływ na wydajność

Ceny AWS Redshift

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje AWS Redshift

G2 : 4.3/5 (350+ recenzji)

: 4.3/5 (350+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (10+ recenzji)

3. Autonomiczna hurtownia danych Oracle

Via: Oracle Oracle Autonomous Data Warehouse to oparte na chmurze rozwiązanie, które optymalizuje i zarządza się samodzielnie dzięki uczenie maszynowe i automatyzacja procesów. To ratunek dla zapracowanych administratorów baz danych poszukujących automatycznie skalowalnej hurtowni danych przy niskich kosztach operacyjnych.

DWH jest wyposażony w Data Studio, które oferuje dziesiątki opcji ładowania, analizowania i udostępniania informacji bez użycia kodu. Wykorzystaj 100+ integracji, aby pobierać dane na platformę i generować modele biznesowe i cykle pracy za pomocą interfejsu przeciągnij i upuść.

Monitoruj swoją Autonomiczną Hurtownię Danych Oracle w Performance Hub - skorzystaj z opcji widoku wydajności systemu i analizy Historii Aktywnych Sesji (ASH). Dostosuj platformę, generując raport Automatic Workload Repository (AWR) zawierający statystyki do wykrywania problemów.

Najlepsze funkcje Oracle Autonomous Data Warehouse

Autonomiczna i oparta na chmurze

Stałe monitorowanie wydajności

Data Studio eliminujące silosy danych dlawielofunkcyjnych Teams* ponad 100 integracji

Oracle Autonomous Data Warehouse limits

Ograniczona przejrzystość struktury cenowej

Interfejs mógłby być bardziej przyjazny dla użytkownika

Cennik Oracle Autonomous Data Warehouse

Kontakt w sprawie cen

Oracle Autonomous Data Warehouse oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (10+ recenzji)

: 4.3/5 (10+ recenzji) TrustRadius: 8.9/10 (200+ recenzji)

4. Google BigQuery

Via: Google Szukasz bezserwerowej, wielochmurowej platformy hurtowni danych? Google BigQuery spełnia wszystkie te wymagania! A najlepsze jest to, że może analizować dane w petabajtach, co czyni ją idealną dla dużych Enterprise. 🏢

Dzięki BigQuery Studio otrzymujesz ujednolicony interfejs do tworzenia map do analizy danych na dużą skalę. Jest odpowiedni dla osób o różnych umiejętnościach kodowania - używaj SQL, Spark, Python lub języka naturalnego, aby niestandardowych cykli pracy . Platforma Duet AI oferuje kontekstową pomoc w kodowaniu.

Twórz i obsługuj modele ML w oparciu o ustrukturyzowane, częściowo ustrukturyzowane lub nieustrukturyzowane dane i eksportuj je do Vertex AI (platforma ML Google) lub innego wybranego oprogramowania.

Ponieważ BigQuery jest częścią ekosystemu Google, pobieranie danych z siostrzanych platform, takich jak Dysk Google, jest dziecinnie proste. dostępne są również integracje innych firm - importuj dane z rozwiązań takich jak AWS Redshift, Snowflake i Teradata.

Najlepsze funkcje Google BigQuery

Bezserwerowość i obsługa wielu chmur

Przyjazny dla przedsiębiorstw

BigQuery Studio do niestandardowych cykli pracy

Wbudowane uczenie maszynowe

Limity Google BigQuery

Limit funkcji grupowania do logicznego porządkowania zbiorów danych

Wydajność i niestandardowe funkcje mogą ulec poprawie

Cennik Google BigQuery

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Google BigQuery

G2 : 4.5/5 (500+ recenzji)

: 4.5/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (10+ recenzji)

5. Teradata

Via: Teradata Teradata, ze swoim produktem VantageCloud, oferuje rozszerzenie pakietu rozwiązań do zarządzania danymi i analityki w chmurze.

Stwórz swoje unikalne repozytorium danych na platformie Teradata i prowadź innowacyjne działania dzięki technologii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji algorytmy. Możesz minimalizować ruch danych (identyfikując trendy i wskazując dane docelowe), uruchamiać wiele złożonych zapytań jednocześnie i odkrywać przełomowe rozwiązania w dowolnej skali.

Pokonaj najtrudniejsze wyzwania związane z rozwiązywaniem problemów dzięki ClearScape Analytics, części Teradata VantageCloud. Jego zaawansowane możliwości analityczne AI / ML pomagają przygotować dane i prowadzić prognozy poprzez szkolenie modeli w dowolnej skali. Używaj scoringu w czasie rzeczywistym i wsadowego do oceny modeli i wdrażania ich przy zmniejszonych kosztach i tarciach.

Najlepsze funkcje Teradata

Skalowalność na poziomie Enterprise z wbudowanym uczeniem maszynowym

Skalowalne analityczne modele szkoleniowe

Wdrożenie lokalne i w chmurze

Ulepszone zarządzanie zasobami i kosztami

Limity Teradata

Znaczne koszty licencji i infrastruktury związane z platformą

Ograniczone możliwości integracji

Ceny Teradata

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Teradata

G2 : 4.2/5 (200+ recenzji)

: 4.2/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (20+ recenzji)

6. Integrate.io

Via: Integrate.io Usprawnij swoją podróż po danych e-commerce dzięki Integrate.io i jego rozwiązaniu DWH Insights bez użycia kodu. Ta platforma potoku danych pomaga przenosić dane z niestandardowych baz danych lub platform handlu elektronicznego do hurtowni danych.

Platforma pełni funkcję bezkodowego ustawienia potoku z niesamowitą elastycznością - użyj interfejsu "przeciągnij i upuść" i wstępnie zbudowanych konektorów, aby ujednolicić dane z różnych źródeł w ciągu kilku sekund. Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnego konektora, eksperci platformy mogą zbudować go niestandardowo! 🔗

Połącz wiele potoków za pomocą łatwych do utworzenia zależności i nadzoruj je na scentralizowanym pulpicie. Użyj Konstruktora wyrażeń Cron Integrate.io, aby szybko spełnić wymagania dotyczące planowania potoków.

DWH Insights pomaga monitorować koszty hurtowni danych. Automatycznie przechwytuje koszty danych i przechowuje zadania, tabele i metadane użytkowników we wszystkich potokach i projektach. Wbudowane narzędzia do analizy danych behawioralnych ujawniają trendy użytkowników i ich korelację z wdrożonymi modelami danych.

Najlepsze funkcje Integrate.io

Wszechstronny pulpit nawigacyjny

Setki gotowych konektorów do ujednolicania danych

Zaawansowana analityka dzięki DWH Insights

Przeznaczone dla biznesów e-commerce

Limity Integrate.io

Potencjalne problemy z wydajnością podczas pracy z dużymi zbiorami danych

Sporadyczne błędy interfejsu użytkownika

Ceny Integrate.io

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Integrate.io

G2 : 4.3/5 (150+ recenzji)

: 4.3/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (10+ recenzji)

7. Skyvia

Via: Skyvia Skyvia może być Twoim rozwiązaniem platforma bez kodu do różnych zadań związanych z danymi, od integracji i tworzenia kopii zapasowych po automatyzację cyklu pracy. Skyiva przenosi dane do i z magazynów, łącząc niezorganizowane, wieloźródłowe dane z dobrze zorganizowaną bazą danych.

Platforma oferuje cztery rozwiązania:

Integracja danych Kopia zapasowa Połączenie Zapytanie

Polegaj na Data Integration, aby importować i synchronizować duże zbiory danych z rozproszonych źródeł w partii. Replikacja danych w chmurze to wbudowane rozwiązanie ELT (Extract, Load, Transform) do kopiowania danych.

Backup pozwala zachować bezpieczeństwo danych w ujednoliconym interfejsie - skonfiguruj ustawienia automatycznych codziennych kopii zapasowych i opcji odzyskiwania danych z chmury do chmury.

Dzięki Connect można tworzyć interfejsy API i uzyskiwać gotowe do użycia adresy URL punktów końcowych bez kłopotów z hostingiem i konserwacją.

Pytanie oferuje narzędzia takie jak one-click aggregation i typed filters umożliwiające dostęp, widok, zarządzanie i eksport danych z poziomu przeglądarki.

Skyvia najlepsze funkcje

Solidne rozwiązanie do synchronizacji danych

Cztery rozwiązania do manipulacji danymi

Wsparcie replikacji danych w chmurze

Skyvia limits

Pobieranie danych dla niestandardowego okresu może być trudne

Mogłaby oferować lepsze wsparcie techniczne

Ceny Skyvia

Różne struktury cenowe dla Data Integration , Backup , Connect i Query sprawdź szczegóły na stronie internetowej

, , i

Oceny i recenzje Skyvia

G2 : 4.8/5 (150+ recenzji)

: 4.8/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (60+ recenzji)

8. Oracle Database 12c

Via: Oracle Oracle Database to solidna baza danych w chmurze przeznaczona dla przedsiębiorstw. Oferuje zaawansowane możliwości konsolidacji zbiorów danych, optymalizacji zapytań i dostrajania wydajności.

Wersje 12c i wyższe zapewniają najwyższą dostępność i stabilność bazy danych. Funkcje takie jak maskowanie danych i niewidoczne kolumny zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi do wrażliwych danych.

Platforma umożliwia warstwowanie danych w celu zarządzania pamięcią masową. Na przykład, jeśli dany zestaw danych jest rzadko używany, można go skompresować i przenieść do odpowiedniej warstwy, aby zaoszczędzić przestrzeń. Ponadto można użyć Oracle Flex ASM, aby zmniejszyć koszty pamięci masowej.

Warto zauważyć, że Oracle zakończyła wsparcie dla wersji 12c w lipcu 2022 roku. Ograniczone aktualizacje są dostępne do końca grudnia 2024 roku.

Najlepsze funkcje Oracle 12c

Baza danych zorientowana na Enterprise

Zaawansowane opcje analityczne

Przydatne integracje innych firm

Inteligentne zarządzanie pamięcią masową

Wsparcie dla wielu języków

Limity Oracle 12c

Proces licencjonowania może być skomplikowany

Instalacja może być czasochłonna

Ceny Oracle 12c

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Oracle 12c

Capterra: 4.6/5 (Poniżej 10 recenzji)

9. Informatica

Via: Informatica Informatica to oparte na AI rozwiązanie do zarządzania danymi w chmurze.

Dzięki Informatica można wyodrębniać, przekształcać i ładować (ETL) dane z wielu źródeł do hurtowni danych. Współpracuj z AI platformy, CLAIRE, aby uprościć proces dostarczania danych do Teams.

Wykorzystaj moc AI dzięki Data Catalog i znajduj, organizuj i przechowuj pożądane zasoby danych w mgnieniu oka. Informatica umożliwia skanowanie narzędzi BI, magazynów danych w chmurze i katalogów innych firm w celu zarządzania zasobami danych.

Innym interesującym rozwiązaniem może być Data Integration. Pozwala ono na wykorzystanie konektorów do integracji danych w partiach, replikacji tabel i połączenia z API w celu łatwego zarządzania danymi.

Najlepsze funkcje Informatica

Wdrażanie potoków danych z CL AI RE, asystentem AI

RE, asystentem AI Katalog danych oparty na AI do manipulowania zasobami danych

Integracja danych z tysiącami konektorów

Limity Informatica

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za przestarzały

Sporadyczne problemy z wydajnością

Cennik Informatica

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Informatica

G2 : 4.4/5 (70+ recenzji)

: 4.4/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (10+ recenzji)

10. Firebolt

Via: Firebolt Firebolt to jedno z najgorętszych rozwiązań hurtowni danych dla inżynierów! 🔥

Platforma jest wszystko o prędkości - zoptymalizowana kolumnowa pamięć masowa, rzadkie indeksowanie i superszybki optymalizator zapytań nadają wysokiej wydajności nowe znaczenie i rewolucjonizują wrażenia użytkownika.

Jeśli znasz SQL, błyskawicznie zaadaptujesz zgodny z ANSI-SQL dialekt PostgreSQL.

Platforma opiera się na przetwarzaniu wektorowym i SIMD (single-instruction multiple-data) - stosuje instrukcje zapytania do partii danych zamiast robić to wiersz po wierszu, co jest kolejnym powodem, dla którego użytkownicy Firebolt cieszą się wyjątkową szybkością.

Firebolt integruje się z popularnymi narzędziami do analityki biznesowej i transformacji danych, dzięki czemu jest pełnowartościową platformą analityczną!

Najlepsze funkcje Firebolt

Szybka platforma

Opiera się na przetwarzaniu wektorowym i SIMD

Liczne integracje

Limity Firebolt

Jest to stosunkowo nowe narzędzie na naszej liście, więc wsparcie społeczności jest ograniczone

Może wymagać nauki nowych języków zapytań

Ceny Firebolt

Kontakt w sprawie cen

Firebolt oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (10+ opinii)

Wypróbuj narzędzia DWH Software w ClickUp

Nie ma miejsca na wątpliwości w procesie podejmowania decyzji przy obecnej ilości produktów DWH na rynku. Wszystkie narzędzia z naszej listy mogą okazać się pomocne podczas budowania i uruchamiania idealnej hurtowni danych.

Jeśli szukasz rozwiązania all-in-one, które pozwoli Ci zarządzać danymi, podczas gdy obsługę pracowników , zadaniami i projektami, zalecamy wypróbowanie ClickUp . ✅