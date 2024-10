20 niezbędnych biuletynów technicznych, które pozwolą ci być na bieżąco

Ponieważ informacje są wszędzie, ale prawdziwe spostrzeżenia są rzadkie, nadążanie za technologią może wydawać się pogonią za ruchomym celem.

Ale co, jeśli najskuteczniejszym narzędziem do przebicia się przez hałas jest coś tak prostego jak skrzynka odbiorcza e-mail?

Odpowiednie newslettery technologiczne mogą być tajną bronią, która pozwoli ci być na bieżąco. Te wyselekcjonowane biuletyny dostarczają najistotniejsze i najbardziej wnikliwe treści bezpośrednio do skrzynki odbiorczej, oszczędzając czas i wysiłek.

W tym artykule omówimy 20 najważniejszych biuletynów technologicznych, które pomogą ci być na bieżąco.

Dlaczego warto subskrybować newslettery technologiczne?

Subskrybowanie biuletynów technologicznych jest jak posiadanie osobistego asystenta dostarczającego najważniejsze wiadomości, spostrzeżenia i recenzje bezpośrednio do ciebie, dostosowane do twoich konkretnych odsetek.

Newslettery technologiczne mogą być cennym źródłem spersonalizowanej zawartości, pomagając ci być na bieżąco z najnowszymi trendami i osiągnięciami w twoich odsetkach.

Oprócz bycia na bieżąco, biuletyny te mogą być również świetnym sposobem na połączenie się z osobami o podobnych poglądach i budowanie sieci kontaktów zawodowych. Wiele biuletynów pełni funkcję forum lub grup w mediach społecznościowych, gdzie można dyskutować, udostępniać pomysły i współpracować z innymi.

Niektóre blogi technologiczne i newslettery oferują również ekskluzywną zawartość lub wczesny dostęp do nowych produktów i usług, pomagając ci być na bieżąco z postępami w branży.

1. Tech Crunch

Via: TechCrunch

Rok uruchomienia: 2005

2005 Subskrybenci: 17 milionów+

17 milionów+ Harmonogram newslettera: Codzienny i cotygodniowy

biuletyn TechCrunch zapewnia codzienną dawkę innowacji technologicznych. Od przełomowych startupów po trendy kształtujące branżę, ich biuletyn dostarcza najważniejsze wiadomości, spostrzeżenia i inspiracje prosto do skrzynki odbiorczej.

TechCrunch oferuje różne newslettery dostosowane do konkretnych odsetek, takie jak codzienne briefingi informacyjne, dogłębne analizy startupów lub dogłębne omówienie tematów takich jak sztuczna inteligencja, fintech i inne.

Ciesz się różnorodną zawartością, w tym wiadomościami o finansowaniu startupów, premierach produktów, analizach branżowych i przemyślanych artykułach przywódczych.

Dlaczego nam się podoba: Ich globalni odbiorcy i współpracownicy zapewniają kompleksowy przegląd świata technologii.

2. Tech Daily

Via: Tech Daily

Rok premiery: Niedostępne

Niedostępne Subskrybenci: Niedostępne

Niedostępne Harmonogram newslettera: Codziennie

Tech Daily dostarcza codzienną dawkę najważniejszych wiadomości technologicznych wyselekcjonowanych przez dziennikarzy Bloomberga. Ich newsletter oferuje wybór najważniejszych wiadomości dnia związanych z technologią i AI dostarczanych bezpośrednio do skrzynki odbiorczej.

Biuletyn pełni funkcję dogłębnej analizy od doświadczonych reporterów technologicznych Bloomberga, oferując cenne spostrzeżenia i perspektywy. Czytelnikom szczególnie podobają się "Trzy rzeczy, które musisz dziś wiedzieć", dzięki którym są na bieżąco z najważniejszymi bieżącymi wydarzeniami w dziedzinie technologii.

Niezależnie od tego, czy interesują Cię premiery produktów, strategie korporacyjne czy polityka technologiczna, ten biuletyn dostarcza cennych spostrzeżeń bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej, co czyni go obowiązkową lekturą dla każdego, kto poważnie myśli o technologii.

Dlaczego nam się podoba: Analiza ekspertów pomaga mniej obeznanym z technologią czytelnikom lepiej zrozumieć to, co dzieje się w świecie technologii.

3. Bizarro Devs

Via: Bizzaro Devs

Rok premiery: 2017

2017 Subskrybenci: 10,000+

10,000+ Harmonogram newslettera: Miesięczny

Jeśli interesujesz się nietypowymi historiami technologicznymi i lubisz mieszankę niezwykłych faktów i praktycznych narzędzi, BizzaroDevs jest idealnym biuletynem dla Ciebie. Dostarczany co miesiąc, selekcjonuje najciekawsze i najbardziej fascynujące wiadomości technologiczne, podkreślając dziesięć wyróżniających się historii i zagłębiając się w trzy z nich w celu dodania kontekstu.

Oprócz głównej zawartości, biuletyn pełni funkcję zabawnych sekcji z odsetkami, niezapomnianymi cytatami i przydatnymi narzędziami, które mogą usprawnić codzienną pracę.

Dlaczego nam się podoba: Unikalna, zabawna lektura dla każdego, kto szuka świeżego spojrzenia na technologię.

4. CIO

Via: CIO

Rok premiery: Niedostępne

Niedostępne Subskrybenci: Niedostępne

Niedostępne Harmonogram newslettera: Codzienny i cotygodniowy

CIO oferuje praktyczne wskazówki i porady na różne tematy, od wdrażania technologii po rozwój przywództwa. Jego funkcję pełnią wkłady czołowych ekspertów IT, dostarczające cennych spostrzeżeń i analiz.

Biuletyn zawiera najważniejsze wiadomości i trendy w branży IT, aktualizowane codziennie i co tydzień. Posiada osiem oddzielnych newsletterów, z których każdy oferuje najnowsze wiadomości, trendy i analizy na tematy, które mają największe znaczenie dla liderów IT.

Dlaczego nam się podoba: Informacje tworzone z myślą o CIO i liderach technologii Enterprise.

5. Lenny's Newsletter

Via: Biuletyn Lenny'ego

Rok premiery: 2018

2018 Subskrybenci: 790 000+

790 000+ Harmonogram newslettera: Cotygodniowy i miesięczny

Stworzony przez Lenny'ego Rachitsky'ego, byłego menedżera produktu w Dropbox, Lenny's Newsletter oferuje eksperckie spostrzeżenia doświadczonego specjalisty ds. technologii. Ten cotygodniowy i comiesięczny biuletyn zawiera praktyczne wskazówki i strategie, które można zastosować we własnej karierze.

Lenny's Newsletter to jeden z najlepszych newsletterów technologicznych na Substack. Oferuje spojrzenie na zarządzanie produktem, strategie rozwoju i rozwój kariery.

Co tydzień Lenny odpowiada na pytania czytelników dotyczące takich tematów jak dopasowanie produktu do rynku, strategie wejścia na rynek i wyzwania związane z przywództwem.

Płacący subskrybenci otrzymują cotygodniowy biuletyn, a także dostęp do społeczności Slack liczącej ponad 15 000 członków i ekskluzywnych zasobów, takich jak rabaty i wyselekcjonowane katalogi.

Nieopłacający subskrybenci nadal mogą korzystać z comiesięcznych darmowych wpisów, dzięki czemu jest to cenne źródło informacji dla każdego, kto chce rozwijać się w branży technologicznej.

Dlaczego nam się podoba: Najlepsze źródło wiedzy dla początkujących menedżerów produktu i pracowników technicznych.

6. Product Hunt

Via: Product Hunt

Rok premiery: 2013

2013 Subskrybenci: Niedostępne

Niedostępne Harmonogram newslettera: Codzienny i cotygodniowy

Newslettery Product Hunt to codzienne i cotygodniowe zestawienia najlepszych nowych produktów technologicznych, pomagające odkryć najbardziej innowacyjne narzędzia, oprogramowanie i gadżety w branży.

Każde wydanie zwraca uwagę na premiery najlepszych produktów, kluczowe trendy w branży i nowości ze świata technologii. Niezależnie od tego, czy jesteś entuzjastą startupów, twórcą produktów, czy miłośnikiem technologii, newslettery zapewniają, że zawsze będziesz na bieżąco ze świeżymi aktualizacjami dostarczanymi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej.

Dzięki podejściu opartemu na społeczności, newslettery Product Hunt zapewniają czytelnikom połączenie z najnowszymi przełomami i innowacjami, co czyni je źródłem informacji zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów technologii

Dlaczego nam się podoba: Niezbędna lektura do śledzenia nowych produktów i narzędzi.

7. Hacker Newsletter

Via: hackernewsletter

Rok uruchomienia: 2010

2010 Subskrybenci: 60,000+

60,000+ Harmonogram newslettera: Cotygodniowy

Hacker Newsletter jest osobiście prowadzony przez płodnego programistę Kale'a Davisa. Ten cotygodniowy e-mail jest ulubionym wśród entuzjastów technologii, programistów i założycieli startupów. Jego funkcję pełnią starannie połączone linki do najbardziej odsetkich artykułów, wiadomości i zasobów z Hacker News i całej sieci.

Niezależnie od tego, czy chodzi o programowanie, wiadomości o startupach, czy najważniejsze historie z branży technologicznej, biuletyn dostarcza zwięzły i wartościowy wybór zawartości, dzięki czemu jest doskonałym źródłem informacji dla zapracowanych techników.

Dostarczany prosto do skrzynki odbiorczej w każdy piątek, jest prostym sposobem na bycie na bieżąco z najnowszymi trendami i innowacjami w świecie technologii.

Dlaczego nam się podoba: Prosty układ z tematami takimi jak "Design", "Startup News", "Fun" itd.

8. TLDR

Via: TLDR

Rok uruchomienia: 2018

2018 Subskrybenci: 1,2 miliona+

1,2 miliona+ Harmonogram newslettera: Codziennie

TLDR dostarcza codzienne newslettery obejmujące szeroki zakres wiadomości technologicznych, w tym aktualizacje dotyczące startupów, najnowocześniejszych badań i najnowszych trendów w AI, blockchain, programowaniu i nie tylko.

Idealny dla zapracowanych profesjonalistów, zwięzły codzienny skrót zapewnia szybkie podsumowanie najważniejszych wiadomości technologicznych w zaledwie pięć minut.

Bezpłatny biuletyn koncentruje się na takich tematach, jak tworzenie stron internetowych, trendy AI, bezpieczeństwo informacji, DevOps i zarządzanie produktem i jest czytany przez ponad 1,2 miliona subskrybentów na całym świecie.

Jeśli szukasz szybkiej, pouczającej lektury, aby być na bieżąco z ważnymi wydarzeniami w świecie technologii, TLDR jest doskonałym źródłem informacji.

Dlaczego nam się podoba: Format - szanuje twój czas!

9. Pobieranie

Via: Pobieranie

Rok premiery: Niedostępne

Niedostępne Subskrybenci: Niedostępne

Niedostępne Harmonogram newslettera: Codziennie

Wspierany przez prestiżowy MIT Technology Review, The Download wykorzystuje wiedzę czołowych badaczy i ekspertów. Dostarczany każdego dnia tygodnia, zapewnia dogłębne raportowanie na tematy, które mają znaczenie teraz i przygotowuje czytelników na to, co nadejdzie w świecie technologii.

Niezależnie od tego, czy chodzi o postępy w dziedzinie AI, przełomy naukowe czy zmiany w polityce, The Download informuje o kluczowych trendach kształtujących przyszłość.

Jest to źródło informacji dla każdego, kto chce być na bieżąco z technologią dzięki przemyślanemu i autorytatywnemu dziennikarstwu.

Dlaczego nam się podoba: Spostrzeżenia ekspertów na temat nowych technologii.

10. NextDraft

Via: NextDraft

Rok premiery: 2010

2010 Subskrybenci: 128,000+

128,000+ Harmonogram newslettera: Codziennie

NextDraft to codzienny newsletter, którego kuratorem jest Dave Pell, znany również jako "internetowy redaktor zarządzający" Zamiast polegać na algorytmach, Pell osobiście wybiera i podsumowuje najciekawsze wiadomości dnia, dodając własny humor i spostrzeżenia.

Niezależnie od tego, czy szukasz najnowszych przełomów technologicznych, czy prowokujących do myślenia artykułów na temat problemów społecznych, NextDraft skondensuje to wszystko w łatwym do odczytania formacie.

Jest to odświeżające podejście do kuratorowania wiadomości, oferujące czytelnikom mieszankę dowcipu, ostrej analizy i rozrywki - wszystko dostarczane prosto do skrzynki odbiorczej za darmo.

Dlaczego nam się podoba: Wyjątkowo zabawne podejście Pella do wiadomości technologicznych.

11. Odsetki inżynierii

Via: Interesująca inżynieria

Rok premiery: Niedostępne

Niedostępne Subskrybenci: Niedostępne

Niedostępne Harmonogram newslettera: Dzienny, tygodniowy i miesięczny

Newslettery Interesting Engineering oferują zróżnicowany zakres zawartości skupionej na nauce, technologii i inżynierii. Obejmują one przełomowe innowacje, wyczyny inżynieryjne i przyszłość technologii w sektorach takich jak lotnictwo i kosmonautyka, zrównoważony rozwój, AI i nie tylko.

Codzienne, bezpłatne wydania i cotygodniowe wydania dla subskrybentów są starannie wyselekcjonowane, zapewniając czytelnikom szczegółowe artykuły, najnowsze wiadomości i wnikliwe komentarze na temat najbardziej fascynujących wydarzeń na tych polach.

Ponadto możesz subskrybować comiesięczne biuletyny, które zagłębiają się w konkretne tematy - mechanikę, AI, inżynierię lotniczą, karierę techniczną i nie tylko.

Szeroki zakres tematów jest idealny zarówno dla entuzjastów technologii, jak i profesjonalistów. Niezależnie od tego, czy interesujesz się najnowocześniejszą inżynierią, najnowszymi innowacjami technologicznymi, czy tym, jak nauka kształtuje naszą przyszłość, te biuletyny są doskonałym źródłem informacji na temat wszystkiego, co związane z technologią.

Dlaczego nam się podoba: Szeroki zakres tematów, o których można się dowiedzieć.

12. Cotygodniowe pobieranie KnowTechie

Via: Cotygodniowe pobieranie KnowTechie

Rok premiery: Niedostępne

Niedostępne Subskrybenci: Niedostępne

Niedostępne Harmonogram newslettera: Cotygodniowy

KnowTechie's Weekly Download to obowiązkowy biuletyn technologiczny, który co tydzień dostarcza podsumowanie najważniejszych historii technologicznych, które mogłeś przegapić. Jest przeznaczony dla tych, którzy chcą być na bieżąco z informacjami, nie będąc przytłoczonymi niekończącymi się kanałami informacyjnymi.

Biuletyn zawiera porady techniczne, wiadomości, najlepsze znaleziska, oferty, a nawet zabawne ciekawostki, dzięki czemu jest wszechstronnym źródłem informacji zarówno dla entuzjastów technologii, jak i zwykłych czytelników.

Niezależnie od tego, czy jesteś nadrzędnym, studentem, czy profesjonalistą, ten biuletyn upraszcza złożone tematy techniczne, dzięki czemu możesz cieszyć się najnowszymi wiadomościami bez żargonu.

Ponadto, KnowTechie urozmaica swoją zawartość prezentami i darmowymi rzeczami, zapewniając, że w każdym wydaniu zawsze znajdzie się coś ekscytującego.

Dlaczego nam się podoba: Przystępny, konwersacyjny ton - idealny dla czytelników, którzy kochają technologię, ale nie żyją i nie oddychają nią.

13. Import AI

Via: Import AI

Rok premiery: 2016

2016 Subskrybenci: 58 000+

58 000+ Harmonogram newslettera: Cotygodniowy

Kuratorowany przez Jacka Clarka, współzałożyciela Anthropic (firmy zajmującej się bezpieczeństwem i badaniami nad AI), biuletyn Import AI oferuje spostrzeżenia czołowej postaci w dziedzinie AI i uczenia maszynowego.

Import AI jest jednym z najbardziej popularnych najlepszych biuletynów AI dostarczają wnikliwą zawartość co tydzień, dzięki czemu możesz być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie AI.

Zachęca do głębszego zrozumienia i dyskusji na temat AI, potencjalnie wpływając na przyszły kierunek rozwoju tej technologii. Biuletyn zawiera streszczenia odpowiednich artykułów naukowych, dzięki czemu czytelnicy są na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami.

Dlaczego nam się podoba: Głęboka wiedza Clarka we wszystkich kwestiach związanych z AI.

14. CB Insights

Via: CB Insights

Rok uruchomienia: 2017

2017 Subskrybenci: 1 milion+

1 milion+ Harmonogram newslettera: 4 razy w tygodniu

NewsletterCB Insights to źródło informacji dla każdego, kto chce być na bieżąco z trendami branżowymi, innowacjami i spostrzeżeniami opartymi na danych. Wspierany przez analizy ekspertów i rozszerzenie danych, dostarcza dogłębnych informacji na temat najnowszych rozwiązań w zakresie kapitału wysokiego ryzyka, startupów i nowych technologii

To, co go wyróżnia, to praktyczne spostrzeżenia poparte kompleksowymi badaniami i analizą danych.

Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, inwestorem, czy specjalistą w dziedzinie technologii, ten biuletyn daje ci przewagę nad konkurencją, podkreślając kluczowe zmiany w branży, pojawiające się modele biznesowe i przełomowe postępy technologiczne.

Jedną z najlepszych funkcji biuletynu CB Insights jest jego zdolność do destylowania złożonych trendów rynkowych w strawne spostrzeżenia, które można zastosować bezpośrednio w strategiach biznesowych lub inwestycyjnych.

Dlaczego go lubimy: Jest idealny dla tych, którzy chcą być na bieżąco z tym, jak technologia kształtuje branże, nie będąc przytłoczonym zbyt dużą ilością technicznego żargonu.

15. Benedict's Newsletter

Via: Benedict Evans

Rok uruchomienia: 1999

1999 Subskrybenci: 175,000+

175,000+ Harmonogram newslettera: Cotygodniowy

Benedict's Newsletter to źródło fachowej analizy najważniejszych wydarzeń technologicznych tygodnia. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu, Benedict Evans analizuje złożone trendy w branży, oferując dogłębne spostrzeżenia i perspektywy potrzebne do utrzymania przewagi.

Newsletter jest dostępny zarówno w wersji Free, jak i Premium. Podczas gdy wersja darmowa oferuje jego wnikliwą cotygodniową kolumnę, subskrybenci premium otrzymują wyłączny dostęp do zakończonego archiwum biuletynu - nieocenionego źródła zrozumienia trendów i uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Niezależnie od tego, czy jesteś entuzjastą technologii, profesjonalistą, czy po prostu jesteś ciekawy najnowszych innowacji, Benedict's Newsletter dostarcza eksperckich analiz, których potrzebujesz, aby być na bieżąco.

Dlaczego nam się podoba: Dostarcza nie tylko wiadomości technologiczne, ale także kontekst wokół nich.

16. Inteligentny pracownik

Via: Inteligentny pracownik

Rok premiery: Niedostępne

Niedostępne Subskrybenci: 85 000+

85 000+ Plan wydawania biuletynu: Co dwa tygodnie

Napisany i zarządzany przez Henry'ego Habiba biuletyn Intelligent Worker oferuje wgląd w przyszłość pracy, w której sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki pracujemy. Biuletyn Intelligent Worker koncentruje się na pomaganiu profesjonalistom w zwiększaniu wydajności poprzez maksymalne wykorzystanie narzędzi AI, automatyzacji i narzędzi bez kodu.

Dostarczany co tydzień, oferuje praktyczne spostrzeżenia, rzeczywiste przypadki użycia i popularne narzędzia zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności w miejscu pracy.

Niezależnie od tego, czy chcesz zaoszczędzić czas, czy zoptymalizować cykl pracy, ten biuletyn zawiera praktyczne porady. To lektura obowiązkowa dla każdego, kto poważnie myśli o utrzymaniu przewagi w zmieniającym się krajobrazie technologicznym.

Dlaczego nam się podoba: Jeden z najlepszych biuletynów technologicznych dla nowoczesnych profesjonalistów, którzy chcą wykorzystać moc technologii w swojej codziennej pracy.

17. Internet jest piękny

Via: Internet jest piękny

Rok uruchomienia: 2016

2016 Subskrybenci: 10,000+

10,000+ Harmonogram newslettera: Cotygodniowy

Internet is Beautiful to źródło informacji o najfajniejszych i najbardziej odsetkach z całej sieci. Co tydzień dołącz do tysięcy czytelników, którzy otrzymują wyselekcjonowaną listę najlepszych nowych stron internetowych, narzędzi technologicznych i produktów online

Od inspirujących artykułów i wciągających wideo po interesujące tweety i wnikliwe lektury z innych biuletynów technologicznych, Internet is Beautiful zapewnia najbardziej ekscytującą i istotną zawartość, jaką oferuje Internet.

Dlaczego nam się podoba: Pomaga być na bieżąco z trendami w projektowaniu i tworzeniu stron internetowych, jednocześnie odkrywając ukryte perełki i poszerzając swoje horyzonty online.

18. Informacje

Via: Informacje

Rok premiery: 2013

2013 Subskrybenci: Niedostępne

Niedostępne Harmonogram newslettera: Codzienny i cotygodniowy

The Information Newsletter jest wysoko ceniony jako jeden z najlepszych biuletynów technologicznych dla profesjonalistów poszukujących dogłębnego, ekskluzywnego raportowania na temat branży technologicznej. Obejmujący wszystko, od kapitału wysokiego ryzyka i startupów po główne zmiany w branży, zapewnia niezrównane spostrzeżenia, które wykraczają poza poziom powierzchni.

Koncentrując się na oryginalnej, dobrze zbadanej zawartości, The Information pozwala wyprzedzić kluczowe trendy i oferuje cenne analizy, których nie znajdziesz nigdzie indziej.

Biuletyn jest idealny dla kadry kierowniczej, inwestorów i entuzjastów technologii, którzy potrzebują zaufanego źródła aktualnych, dogłębnie raportowanych historii.

Subskrypcja zapewnia nie tylko dostęp do kompleksowych raportów, ale także ekskluzywnych biuletynów dotyczących AI, gospodarki twórców, zawierania transakcji i nie tylko.

Jest to jeden z najlepszych biuletynów technologicznych, które warto śledzić, jeśli poważnie myślisz o byciu na bieżąco z biznesem i innowacjami napędzającymi branżę technologiczną.

Dlaczego nam się podoba: Dogłębne raportowanie, artykuły w stylu redakcyjnym z mnóstwem wartości.

19. Dense Discovery

Via: Dense Discovery

Rok uruchomienia: 2018

2018 Subskrybenci: 37 000+

37 000+ Harmonogram newslettera: Cotygodniowy

_Dense Discovery jest jednym z najbardziej przemyślanych i dobrze wyselekcjonowanych biuletynów technologicznych, które możesz subskrybować, zwłaszcza jeśli jesteś odsetki na skrzyżowaniu technologii, projektowania i kultury

Dostarczany co tydzień, zawiera starannie dobrany wybór przydatnych aplikacji, narzędzi, książek i prowokujących do myślenia lektur. To, co go wyróżnia, to skupienie się na zrównoważonym rozwoju, urbanistyce i technologii, oferując świeżą perspektywę, która wykracza poza typowe, pełne szumu nagłówki.

Dense Discovery jest, według ich własnych słów, "dumnie niezależny i wolny od algorytmów", zapewniając unikalne i znaczące doświadczenie w każdym problemie.

Niezależnie od tego, czy chcesz odkryć inspirujące projekty, czy poszerzyć swoją wiedzę o głęboką, refleksyjną zawartość, ten biuletyn oferuje pięknie zaprojektowaną i starannie wyselekcjonowaną kolekcję połączonych linków, które są warte twojego czasu.

Dlaczego nam się podoba: Ich program kompensacji emisji dwutlenku węgla pozwala zasadzić drzewo za każdy wysłany newsletter.

20. Tedium

Via: Tedium

Rok premiery: 2015

2015 Subskrybenci: 10,000+

10,000+ Harmonogram newslettera: Dwutygodnik

Tedium to newsletter dla tych, którzy cenią sobie głębokie zagłębianie się w to, co dziwne i niezwykłe. Zamiast gonić za wirusowymi trendami, Tedium rzuca światło na to, co pomijane i przyziemne, odkrywając historie stojące za codziennymi technologiami i pomysłami, które rzadko zyskują uwagę, na jaką zasługują.

Każdy artykuł jest starannie opracowany, aby zapewnić kontekst i opowieść o odsetkach i tematach, które wymagają bliższego zbadania, aby ujawnić ich prawdziwe znaczenie.

Z ponad 12 000 stałych czytelników, Tedium to nie tylko informacje - to ciekawość i odkrywanie. Jeśli jesteś zmęczony tymi samymi starymi wiadomościami technologicznymi i chcesz czegoś prowokującego do myślenia i innego, Tedium jest biuletynem dla Ciebie.

Dlaczego go lubimy: Jego unikalne podejście do przyziemnych spraw, przedstawione z humorem i głębią, czyni go jednym z najlepszych biuletynów technologicznych, które można subskrybować dla każdego, kto chce dowiedzieć się czegoś naprawdę nowego i nieoczekiwanego.

Czujesz się zainspirowany do stworzenia własnego newslettera?

Zainspirowany unikalnym podejściem Tedium lub wnikliwą analizą danych Benedicta Evansa? Ty też możesz stworzyć swój własny newsletter! ClickUp to wszystko w jednym oprogramowanie newslettera e, oferujące potężną kombinację narzędzi usprawniających proces od planu do publikacji.

Zacznij od stworzenia podstaw dla swojego newslettera dzięki ClickUp Docs.

ClickUp Docs

Łatwe tworzenie, organizowanie i współpraca nad dokumentami, notatkami i projektami dzięki ClickUp Docs ClickUp Docs działa jako potężna platforma zaprojektowana w celu usprawnienia procesu tworzenia newsletterów. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i wszechstronnym funkcjom, Docs umożliwia planowanie, organizowanie i współpracę nad zawartością newslettera bez wysiłku.

Kluczowe funkcje dla danych powstania newslettera:

Organizacja wizualna: Użyj ClickUp Docs, aby stworzyć atrakcyjny wizualnie zarys newslettera, organizując zawartość w sekcje i podtematy. Pomaga to w utrzymaniu przejrzystej struktury i zapewnia płynny przepływ informacji, pokonującnajlepsze narzędzia do blogowania dostępne dzisiaj w ich własnej grze Współpraca w czasie rzeczywistym: Jeśli pracujesz z zespołem, ClickUp Docs pozwala na współpracę w czasie rzeczywistym, ułatwiając dzielenie się pomysłami, przekazywanie opinii i wspólne śledzenie postępów Integracja z zarządzaniem zadaniami: Bezproblemowo zintegruj swoje zadania z newslettera z obszarem roboczym ClickUp, zapewniając, że wszystko pozostaje zorganizowane i na właściwym torze. Przypisuj zadania członkom zespołu, ustalaj terminy i śledź postępy, aby zapewnić terminowe dostarczanie newslettera Historia wersji: Nigdy nie martw się o utratę swojej pracy dzięki funkcji historii wersji ClickUp Docs. Umożliwia ona śledzenie zmian wprowadzanych do newslettera na przestrzeni czasu, pozwalając w razie potrzeby powrócić do poprzednich wersji Szablony dokumentów: Aby rozpocząć proces planowania, skorzystaj z gotowych szablonówszablony newsletterów takie jakTablica szablonów newslettera ClickUp iSzablon biuletynu nieruchomości ClickUp. Szablony te stanowią solidną podstawę dla Twojego newslettera, oszczędzając czas i wysiłek

Szablon Tablicy Newslettera ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Tablicy Newslettera ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu, śledzeniu i dostarczaniu newsletterów.

Szablon Tablicy Newslettera ClickUp ułatwia usprawnienie procesu tworzenia newslettera od początku do końca. Pomaga wizualizować strategię dotyczącą zawartości, organizować wszystkie zadania w jednym miejscu dla maksymalnej wydajności i śledzić wskaźniki wydajności, aby uzyskać wgląd w to, co rezonuje z czytelnikami.

Niezależnie od tego, czy tworzysz pojedynczy biuletyn, czy planujesz całą serię, ten szablon został zaprojektowany, aby pomóc Ci z łatwością tworzyć wpływowe, oparte na wynikach biuletyny.

Szablon można dostosować do własnych potrzeb. Dodaj lub usuń sekcje, niestandardowe etykiety i dostosuj układ według potrzeb. Skorzystaj z sekcji "Burza mózgów", aby zanotować potencjalne tematy, nagłówki i pomysły na zawartość.

W sekcji "Terminy" można ustalić terminy dla każdej zawartości. Pomaga to utrzymać zespół na właściwym torze i zapewnia terminową publikację.

Pobierz szablon

szablon newslettera nieruchomości ClickUp

Teraz szybko zbadajmy, jak działa szablon Szablon newslettera nieruchomości ClickUp może stanowić inspirację i strukturę dla własnego biuletynu nieruchomości.

Pobierz szablon

Szablon biuletynu nieruchomości ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu i wysyłaniu biuletynów do klientów i inwestorów.

Szablon biuletynu nieruchomości ClickUp to gotowy szablon zaprojektowany w celu usprawnienia procesu tworzenia biuletynu nieruchomości i zapewnienia konsekwentnego dostarczania interesującej zawartości odbiorcom z branży nieruchomości. Szablon zapewnia jasne ramy dla organizacji zawartości newslettera, zapewniając profesjonalny i atrakcyjny wizualnie układ.

Szablon można niestandardowo dostosowywać i populować, aby odzwierciedlał markę i grupę docelową. Skorzystaj z wbudowanych narzędzi do współpracy, aby zaangażować członków Teams i zebrać opinie przed zaplanowaniem newslettera.

Monitoruj wydajność swoich newsletterów za pomocą wbudowanych funkcji śledzenia i analizy ClickUp.

Pobierz szablon

Mózg ClickUp

Wizualizuj swoje myśli, stymuluj kreatywność i efektywnie organizuj złożone informacje dzięki ClickUp Brain ClickUp Brain , nasz potężny asystent AI, płynnie integruje się z ClickUp Docs, aby ulepszyć proces tworzenia newsletterów. Dzięki sugestiom opartym na sztucznej inteligencji i automatyzacji, ClickUp AI pomaga generować wysokiej jakości zawartość, oszczędzać czas i zwiększać ogólną wydajność.

Generowanie tekstu: Potrzebujesz inspiracji do stworzenia wstępu lub treści newslettera? Po prostu zaznacz sekcję w ClickUp Doc, a ClickUp AI wygeneruje sugestie tekstu dostosowane do konkretnego tematu i tonu

Potrzebujesz inspiracji do stworzenia wstępu lub treści newslettera? Po prostu zaznacz sekcję w ClickUp Doc, a ClickUp AI wygeneruje sugestie tekstu dostosowane do konkretnego tematu i tonu Sugestie dotyczące zawartości: Masz trudności z wymyśleniem angażujących nagłówków lub podtytułów? ClickUp AI może dostarczyć kreatywnych sugestii, które pomogą Ci przyciągnąć uwagę odbiorców

Masz trudności z wymyśleniem angażujących nagłówków lub podtytułów? ClickUp AI może dostarczyć kreatywnych sugestii, które pomogą Ci przyciągnąć uwagę odbiorców Generowanie pomysłów: Nie masz pomysłu na zawartość? Skorzystaj z ClickUp AI, aby przeprowadzić burzę mózgów na temat potencjalnych tematów i punktów widzenia dla swojego newslettera, poszerzając swoje kreatywne horyzonty

Nie masz pomysłu na zawartość? Skorzystaj z ClickUp AI, aby przeprowadzić burzę mózgów na temat potencjalnych tematów i punktów widzenia dla swojego newslettera, poszerzając swoje kreatywne horyzonty Korekta i edycja: Upewnij się, że Twój newsletter jest wolny od błędów i dopracowany dzięki możliwościom korekty i edycji ClickUp AI. AI może zidentyfikować błędy gramatyczne, zasugerować poprawki i pomóc w dopracowaniu tekstu

Upewnij się, że Twój newsletter jest wolny od błędów i dopracowany dzięki możliwościom korekty i edycji ClickUp AI. AI może zidentyfikować błędy gramatyczne, zasugerować poprawki i pomóc w dopracowaniu tekstu Tłumaczenie: Chcesz dotrzeć do globalnej publiczności? ClickUp AI może przetłumaczyć zawartość newslettera na wiele języków, dzięki czemu będzie ona dostępna dla szerszego grona czytelników

ClickUp AI jest również jednym z najbardziej zaawansowanych najlepszych narzędzi do pisania AI które mogą usprawnić proces tworzenia zawartości i poprawić jakość newslettera.

Archiwum szablonów: Chcesz usprawnić swoją strategię komunikacji lub stworzyć idealne ogłoszenie dotyczące aktualizacji technicznych? Nasze archiwum szablonów zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoja wiadomość była jasna, zwięzła i skuteczna.

Od szablony planów komunikacji do szablony ogłoszeń i szablony kalendarza zawartości oferujemy gotowe do użycia rozwiązania dostosowane do potrzeb profesjonalistów z branży technicznej.

Zacznij tworzyć atrakcyjne wizualnie newslettery z ClickUp

W tym artykule odkryliśmy kluczowe składniki, które sprawiają, że newsletter odnosi prawdziwe powodzenie - angażująca zawartość, przyciągający wzrok design i inteligentna dystrybucja. Ale tworzenie wyróżniającego się newslettera to nie tylko zaznaczanie boxów; chodzi o budowanie znaczącego połączenia z odbiorcami.

W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp.

Dzięki narzędziom takim jak ClickUp Docs do organizowania zawartości i ClickUp Brain do generowania świeżych pomysłów, możesz bez wysiłku współpracować ze swoim zespołem, usprawnić cykl pracy i zapewnić, że Twoje newslettery trafią do skrzynek odbiorczych na czas.

Gotowy, aby podnieść poziom swojej gry newsletterowej? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przekonaj się, jak ta kompleksowa platforma zmienia sposób planowania, tworzenia i dostarczania zawartości.