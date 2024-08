Najlepsze podcasty inżynieryjne dla specjalistów ds. technologii w 2024 roku

Jeśli pracujesz dziś w branży technologicznej lub inżynieryjnej, wiesz, jak ważne jest dla Ciebie ciągłe uczenie się. Procesy i technologie stale się zmieniają i ulepszają, a jeśli chcesz pozostać na bieżąco, musisz być na bieżąco ze wszystkimi nowymi osiągnięciami i trendami na swoim polu.

Społeczności technologiczne są skutecznymi źródłami wiedzy, ale raczej nie otrzymasz ustrukturyzowanego wsparcia z takich platform. Większość z tych forów zawiera wiele rozproszonych informacji, co oznacza, że niekończące się zadanie przesiewania ich w celu znalezienia odpowiedniej wiedzy spada na ciebie.

W przeciwieństwie do tego, podcast technologiczny jest bardziej angażującym i spójnym źródłem wiedzy. Najlepsze jest to, że nie ma potrzeby przeszukiwania wielu forów w poszukiwaniu prawdziwych spostrzeżeń ekspertów branżowych, najnowszych trendów i praktycznych sekretów zarządzania, które pomogą ci podnieść umiejętności.

Inżynierowie, studenci inżynierii i entuzjaści inżynierii mają dziś dostęp do różnych informacyjnych podcastów inżynieryjnych, aby ugruntować swoją wiedzę i poznać cenne spostrzeżenia liderów myśli.

Wybór najlepszych podcastów inżynieryjnych może być trudny, więc przygotowaliśmy krótką listę, aby ułatwić ci życie.

Wzrost popularności podcastów w inżynierii

Podcasty inżynieryjne są łatwo dostępnym źródłem wiedzy i ekspertyz tematycznych - nic dziwnego, że cieszą się ogromną popularnością wśród studentów inżynierii i doświadczonych profesjonalistów z branży.

Globalny rynek podcastów według projektów osiągnie 133,9 miliarda dolarów do 2032 roku, a podcasty inżynieryjne, dzięki swojej specjalistycznej zawartości, mają przyczynić się do tego wzrostu.

Podcasty są świetnymi zasobami edukacyjnymi dla inżynierów, aby kontynuować podnoszenie kwalifikacji i stymulować rozwój zawodowy. Oto dlaczego:

Ucz się i stosuj wypróbowane i przetestowane strategie

Zanim podcasty stały się popularne, inżynierowie i studenci musieli samodzielnie uczyć się nowych języków programowania, analizy danych i innych technik rozwiązywania problemów. Choć uczenie się przez doświadczenie jest godne pochwały, jest to czasochłonny proces oparty na metodzie prób i błędów.

Tymczasem podcast oferuje wypróbowane i przetestowane strategie rozwiązywania problemów, ponieważ gospodarze przeprowadzają wywiady z wpływowymi i doświadczonymi liderami technologicznymi, aby omówić ich doświadczenia. Prawdopodobnie szybko i skutecznie osiągniesz swoje cele, ucząc się i włączając te strategie do swojej pracy.

Uzyskaj porady ekspertów przez całą dobę

Społeczności inżynierów słyną z ogromnego wsparcia. Jeśli udostępniasz pytanie dotyczące technologii w odpowiedniej społeczności, z pewnością przyniesie ci to odpowiedzi.

Jednak społeczności te mają członków rozproszonych w różnych strefach czasowych, więc odpowiedzi członków na zapytania mogą być opóźnione. Z drugiej strony, podcasty są wstępnie nagrane i łatwo dostępne w dogodnym dla ciebie czasie.

W zależności od rodzaju napotkanej przeszkody, możesz znaleźć odpowiedni podcast, wysłuchać sugestii ekspertów i uzyskać odpowiedź na swoje zapytania w ciągu kilku minut.

Porada dla profesjonalistów:Prowadź plik podcastów, aby udokumentować konkretne przypadki użycia podcastów informacyjnych. Dodaj znaczniki czasowe dla obszarów, na których się koncentrujesz, abyś mógł szybko uzyskać do nich dostęp następnym razem, gdy będziesz miał podobne zapytania.

Czasami łatwiej jest słuchać niż czytać

Chociaż znajdziesz mnóstwo blogów inżynierskich, niektórzy wolą konsumować informacje w formie audio, a nie pisanej.

Ponadto podcasty są wygodne, gdy pracujesz wielozadaniowo. Chociaż warto poświęcić czas na bardziej techniczne podcasty, takie jak odcinek poświęcony projektom inżynierii wstecznej sprzętu, inne obejmujące tematy takie jak sztuczna inteligencja lub planowanie kariery dla inżynierów mogą działać w tle podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Oto jak podcasty pomagają początkującym inżynierom być krok przed konkurencją:

Gospodarze podcastów inżynierskich są zazwyczaj ekspertami technicznymi, którzy pomagają nadążać za zmieniającymi się trendami w globalnej branży technologicznej

Podcasty zapewniają natychmiastową społeczność - traktuj je jako prywatne przestrzenie do interakcji z gospodarzami podcastów i zaproszonymi dostawcami, zajrzenia za kulisy i połączenia się z innymi słuchaczami

Podcasty inżynieryjne są opłacalne i w przeciwieństwie do niektórych kursów podnoszących kwalifikacje, nie robią dziury w kieszeni

Najlepsze podcasty inżynieryjne dla rozwoju kariery

Po wysłuchaniu dziesiątek najlepszych podcastów inżynieryjnych, zawęziliśmy i stworzyliśmy listę najlepszych dostępnych obecnie podcastów.

99% InVision

Pierwszym podcastem na naszej liście jest 99% InVision . Prowadzony przez byłego mówcę Ted Talk, Romana Marsa, podcast ten rzuca światło na nigdy wcześniej nieujawnione zaskakujące fakty lub niewykorzystane obszary w świecie inżynierii. Podcast ma ponad dekadę i prawie 500 milionów słuchaczy w iTunes, Pandora, Stitcher i na innych platformach.

Możesz odkrywać proces i moc projektowania i architektury w ośmiu kategoriach, w tym historii, technologii, miast, obiektów, dźwięków i nie tylko. Każdy odcinek porusza odsetki tematów, które nie wymagają bycia ekspertem w danej dziedzinie.

Podcast ma również społeczność Discord, w której słuchacze mogą omawiać pomysły i wchodzić ze sobą w interakcje.

Odcinki, których trzeba posłuchać

Co mówią słuchacze

Te podcasty sprawiają, że zadaję ważne pytania dotyczące życia i naszego świata!

Bohaterowie inżynierii

Uruchomiony w 2018 roku przez Melanie i jej męża Doma, Bohaterowie inżynierii dotyczył przede wszystkim wyzwań i przyszłej kondycji technologicznej studentów inżynierii we współczesnym społeczeństwie.

Obecnie poza anteną, podcast ten zapraszał doświadczonych inżynierów z różnych branż i obszarów specjalizacji do dyskusji na temat najnowszych trendów i wyzwań inżynieryjnych, umiejętności miękkich w inżynierii, frustracji związanych z większością inżynierów oraz różnych sposobów na zarządzania teamami inżynierskimi .

Chociaż ostatni odcinek podcastu Engineering Heroes został wyemitowany w maju 2021 r., pozostaje on istotny dla inżynierów na całym świecie ze względu na szczere dyskusje na temat krytycznych aspektów zawodu inżyniera.

Odcinki, których koniecznie trzeba posłuchać:

Co mówią słuchacze

Podobał mi się ten podcast! Odświeżający styl skupiający się na cichych osobach osiągających sukcesy w społeczeństwie

The Engineering Career Coach Podcast

Doświadczeni inżynierowie Anthony Fasano i Jeff Perry rozpoczęli Trener kariery inżynierskiej podcast, gdy zdali sobie sprawę, że wysoki wskaźnik odejść w sektorze technologicznym można przypisać brakowi ustrukturyzowanych ram rozwoju zawodowego w większości firm technologicznych.

Z ponad 2,3 milionami widzów, podcast The Engineering Career Coach ma na celu pomóc studentom inżynierii w uzyskaniu bezcennych porad dotyczących kariery. Podcast ma dedykowaną serię dla każdej kategorii inżynierskiej i funkcje gości omawiających swoje nauki, strategie i doświadczenia.

Gospodarze zachęcają słuchaczy do przesyłania pytań, które omawiają z gośćmi w kolejnych odcinkach podcastu.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

Co mówią słuchacze

Ten podcast jest dokładnie tym, czego inżynierowie teraz potrzebują. Z zakresem tematów obejmujących rozwój osobisty i zawodowy, są dostawcą potrzebnej wartości do budowania i wpływania na społeczność inżynierów

Podcast Engineering Leadership (ELC)

Część społeczności ELC dla liderów technologicznych, podcast Engineering Leadership Podcast (ELC) co tydzień zaprasza wybitnych liderów technologicznych do udostępniania swoich doświadczeń i praktycznych lekcji przywództwa. Prowadzony przez Patricka Gallaghera, ELC jest dostępny na wszystkich głównych platformach podcastowych, w tym Apple, Spotify i Google.

ELC ma silną społeczność z ponad 9000 praktykujących inżynierów oprogramowania, czołowych światowych menedżerów inżynierii i liderów. Podcast jest idealny dla entuzjastów, którzy chcą poznać podstawowe i zaawansowane koncepcje inżynieryjne oraz strategie stosowane przez światowych liderów inżynierii.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

Co mówią słuchacze

**Do zrobienia! Świetny czat i bardzo pouczający

Software Engineering Daily

Kolejnym doskonałym podcastem, który musisz dodać do swojej listy obserwowanych, jest Software Engineering Daily podcast. W każdym odcinku funkcja lidera technologii omawia rozwiązania programistyczne zmieniające świat i napędzające stale rozwijającą się rewolucję technologiczną i innowacje inżynieryjne.

Z oceną 4,4 na Apple Podcasts, Software Engineering Daily jest inspirującym podcastem inżynieryjnym. Prowadzi przez etapy kariery znanych inżynierów oprogramowania i udostępnia wiele praktycznych lekcji na temat ich podejścia do tworzenia produktów i rozwiązywania problemów.

Co ciekawe, podcast ten przyjmuje również zgłoszenia od doświadczonych profesjonalistów z branży technologicznej do gościnnego poprowadzenia jednego z odcinków.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

Co mówią słuchacze

Jeden z najlepszych dostępnych podcastów o inżynierii oprogramowania

The Backend Engineering Show z Husseinem Nasserem

Hussein Nasser, inżynier produktu w Esri, uruchomił program Backend Engineering Show aby omówić wszystko, co związane z rozwojem backendu. W swoim wnikliwym podcaście Nasser analizuje architekturę backendu popularnych aplikacji, udostępnia wskazówki, jak odnieść powodzenie jako inżynier backendu i omawia najnowsze trendy w inżynierii oprogramowania.

Ten podcast jest cennym źródłem informacji dla początkujących studentów inżynierii i profesjonalistów, oferując możliwości podnoszenia kwalifikacji i ponownego omawiania podstawowych pojęć.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

- [2x szybsze odczyty i zapisy dzięki tej funkcji MongoDB | Klastrowane kolekcje](https://podcasters.spotify.com/pod/show/hnasr/episodes/2x-Faster-Reads-and-Writes-with-this-MongoDB-feature--Clustered-Collections-e23rnjv)

Co mówią słuchacze

Mówimy tak, jak powinno się mówić!

Najlepsze podcasty o inżynierii lądowej

Szukasz najlepszego podcastu o inżynierii budowlanej? Oto nasze rekomendacje: Podcast inżynierii lądowej i wodnej : Anthony Fasano jest gospodarzem tego podcastu poświęconego inżynierii lądowej, w którym udostępniane są historie powodzenia w inżynierii i porady dotyczące kariery od niektórych z najbardziej utytułowanych inżynierów lądowych na świecie.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

Co mówią słuchacze

Zdecydowanie polecam ten podcast każdemu, kto zajmuje się/jest odsetki w inżynierii. Wykonuje świetną robotę równoważąc informacje techniczne i umiejętności miękkie z osobistymi historiami ASCE Plot Points : Uruchomiony w 2018 r. podcast ASCE Plot Points poświęcony inżynierii budowlanej jest przeznaczony dla początkujących inżynierów budownictwa i studentów inżynierii, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat pouczających historii inżynierii budowlanej i zmieniających się trendów technicznych na nowo definiujących inżynierię lądową.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

Co mówią słuchacze

Skarbnica zasobów dla inżynierów Zmiana inżynieryjna **Yvette E. Pearson uruchomiła podcast Engineering Change, aby na nowo zdefiniować sposób kształcenia inżynierów budownictwa. Podcast ten koncentruje się na kształceniu współczesnych inżynierów budownictwa za pomocą bardziej zrównoważonych i integracyjnych praktyk inżynierii lądowej.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

Co mówią słuchacze

Nie mogę polecić wystarczająco gorąco, szczególnie społeczności projektantów inżynierii

Odsetki w inżynierii lądowej? Oto kilka certyfikatów budowlanych o których powinieneś wiedzieć.

Wiodące podcasty elektryczne i elektroniczne

Jeśli jesteś inżynierem elektrykiem lub elektronikiem, który chce podnieść swoje kwalifikacje i rozwinąć karierę, oto najlepsze podcasty dla Ciebie: Podcast The Amp Hour Electronics **Ten podcast poświęcony elektronice, prowadzony przez Dave'a Jonesa i Chrisa Gammella, w zabawny sposób wyjaśnia najnowsze trendy i najlepsze praktyki związane ze zmieniającymi się trendami w inżynierii elektronicznej.

Odcinki, których musisz posłuchać:

Co mówią słuchacze

Słucham od lat. Jeśli jesteś inżynierem elektrykiem i jeszcze nie zasubskrybowałeś, tracisz Lobby Moore'a W tym dwutygodniowym podcaście prowadzący Daniel Bogdanoff udostępnia niektóre z najbardziej inspirujących historii i trendów związanych z globalnym przemysłem inżynierii elektronicznej. Tematy mogą obejmować zakres od projektowania chipów po AI i wszystko pomiędzy.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

Co mówią słuchacze

Ten podcast naprawdę pomaga spędzić czas mentalnie z inżynierami Geared Up **Doświadczony recenzent techniczny Andru Edwards i dziennikarz techniczny Todd Bishop są współgospodarzami podcastu Geared Up. Wypełnione zabawą odcinki pełnią funkcję najnowszych i najbardziej ekscytujących gadżetów technologicznych. Gospodarze omawiają różne funkcje nadchodzących produktów technologicznych i pomagają użytkownikom podejmować świadome decyzje przy zakupie technologii.

Odcinki, których musisz posłuchać:

Co mówią słuchacze

Słuchałem geared up odkąd był to program radiowy, od tego czasu stał się o wieleyyyy lepszy Podcast Electropages **Ten podcast zawiera cotygodniowe wywiady z czołowymi światowymi ekspertami w dziedzinie inżynierii, zarządzania projektami i liderami myśli. Goście udostępniają swoją wiedzę inżynierską i przewidywania dotyczące najnowszych trendów w inżynierii elektronicznej. Posłuchaj spostrzeżeń branżowych i dyskusji na temat najnowszych innowacji materiałowych.

Odcinki, których musisz posłuchać:

Co mówią słuchacze

**Długie rozmowy z liderami branży to bardzo odsetki odsłuch!

Godne uwagi podcasty dla inżynierów oprogramowania i informatyków

Jeśli jesteś inżynierem oprogramowania z celami zawodowymi, te podcasty pomogą ci zdobyć najnowsze i najbardziej poszukiwane na rynku umiejętności inżynieryjne i zarządcze: The Changelog **The Changelog zaprasza liderów myśli technologicznej do zanurzenia się w świecie oprogramowania open source. Prowadzony przez Adama Stacoviaka i Jeroda Santo podcast cieszy się najwyższą oceną ze względu na funkcję szczerych i wiarygodnych interakcji między gospodarzami i zaproszonymi gośćmi. Czy można się dziwić, że podcast przekroczył już 500 odcinków?

Odcinki, których musisz posłuchać:

Co mówią słuchacze

Ten podcast to punkt kompleksowej obsługi dla bardzo istotnych aktualizacji w ekosystemie technologicznym Dev Interrupted **Ten podcast ma na celu poprawę doświadczeń programistów i zaprasza uznanych inżynierów z gigantów technologicznych, takich jak Atlassian i Drata, do zebrania praktycznych spostrzeżeń na temat technologii inżynierii oprogramowania.

Odcinki, których musisz posłuchać:

Co mówią słuchacze

Moim ulubionym aspektem jest to, że Conor wnosi wrażliwość kogoś, kto pracował w branży innej niż techniczna, zanim skupił się na technologii CodeNewbie : Trafnie nazwany, ten podcast inżynierii oprogramowania koncentruje się na podróży kodowania najlepszych inżynierów oprogramowania. Jest to podcast przyjazny dla początkujących i służy jako przewodnik dla przyszłych studentów inżynierii i tych, którzy dopiero zaczynają kodować.

Odcinki, których musisz posłuchać:

Co mówią słuchacze

Kocham ten podcast, jeśli wkraczasz w świat kodowania, zrób sobie przysługę... sprawdź go

Jeśli spodobały Ci się te sugestie, sprawdź nasze propozycje podcasty o zarządzaniu projektami i podcasty dotyczące wydajności też!

Zarządzanie projektami inżynieryjnymi z ClickUp

Słuchanie podcastów inżynierskich pomoże ci zidentyfikować najważniejsze umiejętności, których potrzebuje dziś inżynier. Jedną z tych kluczowych umiejętności jest zarządzanie projektami.

Dzisiejsi inżynierowie muszą zarządzać wieloma projektami, organizować i analizować tony danych oraz pracować cross-funkcjonalnie z kilkoma zespołami.

Możesz ułatwić sobie pracę, korzystając z oprogramowanie do zarządzania projektami do:

Uprościć współpracę z większymi Teamsami

Zarządzanie projektami inżynieryjnymi w jednym miejscu w celu zwiększenia widoczności zespołu

Zbierać, organizować i wizualizować dane

Utrzymywać konfigurowalny folderpulpit do zarządzania projektami z szybkim dostępem do wszystkich zasobów

Proponujemy Platforma do zarządzania projektami ClickUp za to wszystko i wiele więcej.

Oto kilka sposobów, w jakie inżynierowie mogą wykorzystać ClickUp, aby pracować szybciej i mądrzej:

Uzyskaj widok "wszystko w jednym", aby lepiej przewidywać i organizować codzienną pracę, przypomnienia i wydarzenia z kalendarza dzięki ClickUp Home

Efektywne planowanie i zarządzanie projektami

Niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie inżynierii się specjalizujesz, z pewnością będziesz musiał zarządzać dużymi i złożonymi projektami w swoim polu pracy.

W zależności od projektu, być może będziesz musiał pracować nad planowaniem projektu, zarządzaniem zasobami, zarządzaniem dostawcami, uruchomieniem projektu, budżetowaniem, monitorowaniem wydajności i nie tylko.

Niezależnie od tego, czy używasz ClickUp do zarządzania projektem budowlanym lub zespołem tworzącym oprogramowanie, ClickUp pomaga planować, śledzić i zarządzać każdą sceną oraz ściśle monitorować budżet i harmonogram.

Usprawnij operacje inżynieryjne

ClickUp jest wszechstronny szablony inżynierskie pomagają początkującym i doświadczonym inżynierom w burzy mózgów, opracowywaniu map drogowych zespołu i tworzeniu planów rozwoju aplikacji.

Teams inżynieryjne i produktowe korzystają z gotowych szablonów, aby zarządzania cyklem pracy zaległości w jednym miejscu, identyfikacja błędów, zgłaszanie żądań za pośrednictwem biletów i generowanie szczegółowych raportów o błędach.

Na przykład Szablon Agile Team Roadmap by ClickUp pomaga komunikować strategię produktu z interesariuszami. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy masz już ustalony proces, ten szablon pomoże Tobie i Twojemu zwinnemu zespołowi ustawić cele, śledzić postępy i pozostać zorganizowanym - a wszystko to w scentralizowanym miejscu.

Komunikuj swoją strategię produktu z interesariuszami za pomocą szablonu ClickUp Agile Product Roadmap

Komunikacja i współpraca

Praca z zespołem wymaga wysokiego poziomu współpracy i komunikacji. ClickUp wie o tym i dostarcza narzędzia potrzebne do zrobienia tego skutecznie.

Użyj Tablice ClickUp do współpracy w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem w zakresie wszystkiego, od burzy mózgów i tworzenia map myśli po budowanie cykli pracy deweloperskiej lub prowadzenie sprintu retro . Dodawanie notatek i dokumentów oraz tworzenie Zadania ClickUp bezpośrednio z Tablicy.

Łatwo oddeleguj zadania w ClickUp, przydzielając je bezpośrednio zespołowi lub @wzmiankując je w komentarzu, aby zamienić swoje myśli w elementy działania

Członkowie Teams mogą używać komentarzy i Czat ClickUp do komunikowania się o wydaniach produktów, priorytetach, potrzebach rozwoju produktów i statusie przydzielonych zadań. Menedżerowie mogą również korzystać z tych funkcji, aby uzyskać informacje zwrotne na temat zadań w czasie rzeczywistym.

Połącz komunikację zespołu w jednej przestrzeni dzięki ClickUp Chat i udostępniaj aktualizacje, połącz zasoby i współpracuj bez wysiłku

Monitorowanie i śledzenie postępów

Często zrozumienie i zarządzanie zakres projektu może być największym zmartwieniem zespołu inżynierów. Gdy wiele projektów jest realizowanych jednocześnie, trzeba zarządzać setkami zadań, a ważne szczegóły mogą umknąć uwadze. Skuteczny system śledzenia zapewnia przejrzystość, a Teams mogą utrzymać koncentrację i motywację do osiągania wyjątkowych wyników.

To właśnie tutaj Platforma zarządzania zespołem programistycznym ClickUp sprawia, że wszystko jest bardziej przejrzyste. Teams Agile używają Widok tablicy w ClickUp aby zrozumieć wszystko, co dzieje się w ramach każdego projektu. The Tablica Kanban wizualizuje wszystkie zadania zgodnie z aktualnym stanem projektu, pomagając menedżerom śledzić wszystko.

Jeśli prowadzisz projekt inżynieryjny, użyj Oprogramowanie do zarządzania produktami ClickUp do tworzenia nowych zadań, przypisywania ich do członków zespołu i dodawania osi czasu realizacji, ustalania priorytetów zadań według pilności i monitorowania postępów na jednym pulpicie bez uszczerbku dla jakości lub kreatywności.

Można również użyć Dostosowywalny pulpit nawigacyjny ClickUp do wizualizacji i udostępniania raportów z postępu prac interesariuszom w czasie rzeczywistym.

Twórz szczegółowe pulpity ClickUp i łatwo dodawaj karty, aby zobaczyć postęp w punktach sprintu, zadania na status i błędy na widok

Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami inżynieryjnymi

ClickUp to wielofunkcyjne oprogramowanie do zarządzania projektami inżynieryjnymi narzędzie do zarządzania projektami dla zwinnych teamów. Pozwala im to doświadczyć wszystkich fantastycznych możliwości, jakie niesie ze sobą kariera inżyniera, nie wypalając się przy tym.

Widzimy, że zespoły inżynierskie używają ClickUp do kilku celów, takich jak efektywne planowanie zasobów, raportowanie projektów i zarządzanie projektami pod kątem wydajności, doskonalenie procesów biznesowych , zarządzanie budżetem, współpraca w zespole itp.

Jeśli chcesz poprawić swoją wydajność lub stać się bardziej efektywnym inżynierem, zarejestruj się na ClickUp za darmo.

FAQ

**Dlaczego inżynierowie powinni słuchać podcastów?

Każdy obecny i przyszły inżynier powinien słuchać podcastów, aby uzyskać praktyczne wskazówki i strategie oraz być na bieżąco ze zmieniającymi się trendami w swoich przedsiębiorstwach związanych z inżynierią.

**Jakie są najlepsze podcasty, których studenci powinni słuchać, aby zwiększyć doświadczenie studentów inżynierii?

Niektóre z najlepszych podcastów dla studentów to 99% InVision, Software Engineering Daily i The Engineering Career Coach Podcast.

**Który podcast inżynieryjny jest korzystny dla entuzjastów?

Niektóre podcasty dedykowane entuzjastom inżynierii obejmują podcast Engineering Reimagined, Amp Hour, Software Engineering Daily i The Backend Engineering Show.