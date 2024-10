Jak wzmocnić relacje w teamie na scenie normalizacji?

Jako lider zespołu musisz zadbać o zbudowanie zgranego i wydajnego zespołu.

Podobnie jak w serii o Harrym Potterze, będziesz musiał przekonać i zmotywować członków grupy Gryffindoru, upewnić się, że staną na wysokości zadania i nalegać na podniesienie paska wydajności zespołu (za każdym razem, gdy ludzie Slytherinu sieją spustoszenie).

Oczywiście, łatwiej powiedzieć niż zrobić.

Gdy twój Teams przekroczy poziom scena szturmu "- gdzie występują ciągłe nieporozumienia i starcia - są o krok bliżej do bycia "zespołem marzeń" Twoim zadaniem, podobnie jak Harry'ego Pottera, jest wdrażanie strategii spajających Teams i rozwiązywanie konfliktów do końca projektu (lub do momentu znalezienia wszystkich horkruksów i zniszczenia ich).

Czy jesteś gotowy, aby nauczyć się kilku praktycznych strategii, które mogą wzmocnić relacje w zespole na scenie normowania? W miarę postępów będziemy również dzielić się najlepszymi praktykami i przykładami. Do dzieła! 🚦

Zanim to nastąpi, oto krótkie omówienie modelu rozwoju zespołu według Tuckmana.

Zrozumienie scen rozwoju grupy według Tuckmana

Psycholog Bruce Tuckman opublikował Cztery sceny rozwoju grupy - formularz, burza, normowanie i wykonanie w 1965 roku. Później, w latach 70-tych, dodał piątą scenę, "Pogłębianie"

Oto krótkie spojrzenie na te etapy sceny rozwoju pięciu teamów :

Scena 1: Formularz

Na etapie tworzenia formularza członkowie teamu zaczynają się poznawać. Wchodzą w interakcje, ale nie są pewni, jak będą do siebie pasować ze względu na brak dynamiki zespołu . Na tej scenie członkowie omawiają cel, cele i misję zespołu oraz ustalają, jak zorganizować swoje obowiązki.

Jakie strategie mogą być pomocne na etapie tworzenia formularza?

Ułatwienie wprowadzenia : Wykonaj ćwiczenia przełamujące lody i przedstaw każdego członka zespołu, aby zbudować poczucie przynależności

: Wykonaj ćwiczenia przełamujące lody i przedstaw każdego członka zespołu, aby zbudować poczucie przynależności Określenie celów i ról: Porozmawiaj o celach projektu, aby wszyscy byli na tej samej stronie i ustrukturyzuj zespół, wyjaśniając jego role i obowiązki

Profesjonalna wskazówka: Możesz użyć Szablon ClickUp Meet the Team i inne szablony lodołamaczy aby stworzyć dobrze zorganizowane profile wszystkich członków zespołu, przedstawić ich sobie nawzajem i pomóc im zrozumieć swoje uczucia, aby poczuć się komfortowo.

Scena 2: Burza

Scena "szturmu" to moment, w którym zespół zaczyna wychodzić poza swoją strefę komfortu. Dzielą się pomysłami, wyrażają opinie i korzystają z okazji, aby wyróżnić się wśród rówieśników. Wraz z ujawnianiem się indywidualnych osobowości, na scenie "szturmu" często dochodzi do starć.

**Jakie strategie mogą być pomocne w fazie szturmu?

Przyjmuj konflikty : Zamień konflikty w możliwości, rozwiązując je i zachęcając członków zespołu do skupienia się bardziej na rozwiązaniach niż problemach

: Zamień konflikty w możliwości, rozwiązując je i zachęcając członków zespołu do skupienia się bardziej na rozwiązaniach niż problemach Ustal podstawowe zasady: Ustaw zasady, aby utrzymać wzajemny szacunek niezależnie od konfliktu. Upewnij się, że wszyscy członkowie Teams mogą wyrazić swoją perspektywę

Używaj Dokumenty ClickUp aby utworzyć wiki zawierające wszystkie zasoby projektu. Napisz podstawowe zasady, dodaj tabelę ról i obowiązków członków, listę narzędzi i połączonych linków i nie tylko.

Scena 3: Normowanie

Scena normowania rozwoju zespołu to utopia, której szukałeś. 🌈 Na tej scenie, zespół teams współpracuje w kierunku osiągnięcia celu końcowego. Każdy członek pracuje wydajniej, ponieważ uczy się dzielić pomysłami i otrzymywać informacje zwrotne w celu poprawy swoich umiejętności.

**Jakie strategie mogą być pomocne na scenie normowania?

Wsparcie członków zespołu : Zapewnij regularnekomunikację w zespole poprzez przeprowadzanie sesji indywidualnych i grupowych oraz coaching osób, które nie czują się komfortowo omawiając swoje wyzwania w grupie

: Zapewnij regularnekomunikację w zespole poprzez przeprowadzanie sesji indywidualnych i grupowych oraz coaching osób, które nie czują się komfortowo omawiając swoje wyzwania w grupie Zachęcanie do przekazywania informacji zwrotnych: Wspieranie konstruktywnych informacji zwrotnych i zapewnianie możliwości oceny postępów indywidualnych i zespołowych

Korzystanie z Tablice ClickUp to świetny pomysł na usprawnienie współpracy w zespole. Twój zespół może przeprowadzać burze mózgów, tworzyć mapy pomysłów i strategii oraz tworzyć cykle pracy, aby zapewnić płynniejsze działanie zespołu - wszystko w czasie rzeczywistym.

Burza mózgów z zespołem w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Whiteboards

Scena 4: Wykonanie

Na scenie wykonywania zadań, Teams pracują razem, aby osiągnąć cele zespołu, postępując zgodnie z ustalonymi procesami. Skupiają się na wspólnej pracy w celu osiągnięcia wyników jako zespół, a nie na indywidualnym powodzeniu. W wyniku tego, wspólna wydajność i synergia zespołu są wysokie w tej scenie.

**Jakie strategie mogą być pomocne na scenie wykonawczej?

Promocja udostępniania przywództwa: Zachęcanie członków grupy do pełnienia ról przywódczych

Zachęcanie członków grupy do pełnienia ról przywódczych Dbanie o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym: Ponieważ wydajność na tej scenie jest najwyższa, dbaj o równowagę między pracą a życiem prywatnym, aby uniknąć stresu i wypalenia zawodowego

Scena 5: Zakończenie

Ostatnią z pięciu scen rozwoju zespołu jest zakończenie projektu. Członkowie doświadczają słodko-gorzkiego uczucia satysfakcji i żałoby, gdy się rozdzielają. Skupiają się na wynikach zespołu, nadchodzących projektach i swoich przyszłych teamach.

**Jakie strategie mogą być pomocne w fazie zakończenia projektu?

Sprawdź rezultaty: Upewnij się, że wszystko zostało zakończone. Omów status rezultatów z członkami zespołu i przygotuj wszelkie dodatkowe informacje wymagane przez interesariuszy

Upewnij się, że wszystko zostało zakończone. Omów status rezultatów z członkami zespołu i przygotuj wszelkie dodatkowe informacje wymagane przez interesariuszy Porozmawiaj o niepewności: Pomóż członkom Teams przezwyciężyć niepokój związany z przyszłością. Udzielaj im wsparcia i oferuj zasoby, które pomogą im poradzić sobie z transformacją

Zanim osiągniesz normalną scenę rozwoju zespołu po skutecznym przejściu przez fazę burzy, zbudowałeś już solidne fundamenty zespołu. Kluczowe znaczenie ma jednak skupienie się na rozwiązywaniu wyzwań związanych ze sceną normalizacji, aby zapewnić wysoką wydajność i spójności zespołu .

Wyzwania na scenie normalizacji

Oto typowe wyzwania na etapie normowania, z którymi należy się zmierzyć, aby utrzymać idealną harmonię zespołu👇

Przestrzeganie norm

Normy wyznaczają standardy przyzwoitości zespołu. Jeśli jednak nie są one przestrzegane prawidłowo, Teams ponownie wkraczają w fazę burzy. Najgorszy przypadek? Teams może się całkowicie rozpaść.

Gdy zasady zespołu załamały się, sam zespół rozpadł się, rozsądek upadł, a katastrofa rozwinęła się. W tym widoku zasady są ważne dla ochrony działań zbiorowych.

Karl Weick, amerykański teoretyk organizacji

Jakie są zatem wyzwania związane z przestrzeganiem zasad zespołu?

Brak jasności : Członkowie Teams nie rozumieją, czego się od nich oczekuje

: Członkowie Teams nie rozumieją, czego się od nich oczekuje Konflikty wewnętrzne : Zderzenia osobowości i konflikty wynikające z rywalizacji indywidualnych celów mogą zakłócić cykl pracy zespołu

: Zderzenia osobowości i konflikty wynikające z rywalizacji indywidualnych celów mogą zakłócić cykl pracy zespołu Zapominanie o zasadach: Teams mogą mieć trudności z efektywnym stosowaniem norm w praktyce

Jak poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z przestrzeganiem norm zespołowych?

Spisanie podstawowych zasad : Spisanie norm zespołu na scentralizowanej, łatwo dostępnej platformie wyjaśnia oczekiwania teamu i pomaga jego członkom w ich przestrzeganiu

: Spisanie norm zespołu na scentralizowanej, łatwo dostępnej platformie wyjaśnia oczekiwania teamu i pomaga jego członkom w ich przestrzeganiu Budowanie zaufania : Przypomnienie członkom zespołu o ich celu i zadaniach. Pomaga to wzmocnićpoczucie zaufaniaco z kolei zwiększa satysfakcję z pracy

: Przypomnienie członkom zespołu o ich celu i zadaniach. Pomaga to wzmocnićpoczucie zaufaniaco z kolei zwiększa satysfakcję z pracy Oceniaj postępy: Ustaw 30 minut co miesiąc lub 15 minut co tydzień, aby omówić, jak dobrze twój zespół przestrzega norm. Jednym ze sposobów do zrobienia tego jest stworzenie prostej karty wyników przy użyciuClickUp Brain, asystenta AI, który pomaga w zrobieniu tego z łatwością. Następnie możesz poprosić swój zespół o ocenę tego, jak dobrze przestrzega zasad

Twórz zasady zespołu, karty wyników i nie tylko za pomocą ClickUp Brain

Użyj Narzędzie do zarządzania projektami ClickUp do ustalania zasad zespołu. Możesz utworzyć zbiór zasad zespołu za pomocą ClickUp Docs i śledzić postępy zespołu za pomocą Pulpity ClickUp .

Równoważenie celów indywidualnych i zespołowych

Członkowie Teams mają indywidualne cele i priorytety, które mogą kolidować z celami zespołu, prowadząc do nieoczekiwanych konfliktów.

Co więcej, praca w teamach może być wymagająca i wyczerpująca, zwłaszcza jeśli obciążenie pracą jest niezrównoważone. Z czasem może to skutkować poczuciem demotywacji.

Oto jak można przezwyciężyć to wyzwanie w normalnej scenie rozwoju grupy:

Zrównaj cele indywidualne z celami teamu : Stwórz cele indywidualne, które będą zgodne z misją i celami strategicznymi zespołu. Możesz użyćCele ClickUp do ustawienia indywidualnych i zespołowych celów SMART, śledzenia osi czasu projektów i zadań zespołowych oraz postępów w realizacji celów🎯

: Stwórz cele indywidualne, które będą zgodne z misją i celami strategicznymi zespołu. Możesz użyćCele ClickUp do ustawienia indywidualnych i zespołowych celów SMART, śledzenia osi czasu projektów i zadań zespołowych oraz postępów w realizacji celów🎯 Zachęcaj do otwartej komunikacji : Pozwól swojemu zespołowi rozmawiać o swoich indywidualnych celach. Wykorzystajaplikacje do komunikacji w zespole aby stworzyć centralną przestrzeń, w której członkowie zespołu mogą dyskutować, współpracować i komunikować się w czasie rzeczywistym

: Pozwól swojemu zespołowi rozmawiać o swoich indywidualnych celach. Wykorzystajaplikacje do komunikacji w zespole aby stworzyć centralną przestrzeń, w której członkowie zespołu mogą dyskutować, współpracować i komunikować się w czasie rzeczywistym Zrównoważ obciążenie pracą: Zwracaj uwagę na indywidualne obciążenia pracą. Upewnij się, że nikomu nie grozi wypalenie. Ponadto zachęcaj członków zespołu do wspierania się nawzajem, aby osiągnąć indywidualne cele wraz z celami zespołu

ustawianie i śledzenie celów i zadań zespołu za pomocą ClickUp Goals_

💡 Pro Tip: Wykorzystaj Zarządzanie zasobami ClickUp do wizualizacji zasobów na pierwszy rzut oka. Widok obciążenia pracą umożliwia planowanie i zarządzanie obciążeniem.

Utrzymanie motywacji

Teams mogą poczuć się zbyt komfortowo w normalnej scenie rozwoju zespołu i stracić koncentrację na osiągnięciu celu. Teams mogą również popaść w stagnację, jeśli konsekwentnie osiągają cele, ale ich nie przewyższają. Tak więc motywowanie Teamsów na scenie normowania może być wyzwaniem.

Oto kilka sposobów na utrzymanie motywacji Teams:

Celebrowanie zwycięstw : Uznaj wysiłki i osiągnięcia Teams, aby zaangażować członków. Według Gallupa,pracowników, którzy otrzymują uznanie są 20 razy bardziej zaangażowani niż pracownicy, którzy tego nie robią

: Uznaj wysiłki i osiągnięcia Teams, aby zaangażować członków. Według Gallupa,pracowników, którzy otrzymują uznanie są 20 razy bardziej zaangażowani niż pracownicy, którzy tego nie robią Sprawdzaj codziennie : Codziennie sprawdzaj swoich członków zespołu, aby ocenić ich postępy. Omawiaj ich wyzwania i cele zawodowe i kieruj nimi tak, aby osiągali lepsze wyniki

: Codziennie sprawdzaj swoich członków zespołu, aby ocenić ich postępy. Omawiaj ich wyzwania i cele zawodowe i kieruj nimi tak, aby osiągali lepsze wyniki Wczesne rozwiązywanie konfliktów: Komunikuj się z członkami zespołu, gdy tylko pojawią się konflikty, abyś mógł zidentyfikować problem i rozwiązać go bezzwłocznie

Możesz użyć ClickUp Chat do komunikacji z zespołem w czasie rzeczywistym. Pomaga udostępniać zasoby i aktualizacje projektów, rozwiązywać konflikty i omawiać elementy działań w razie potrzeby.

Komunikuj się i rozwiązuj konflikty w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Chat

Najlepsze praktyki wzmacniające powiązania w zespole na scenie normowania

Teraz, gdy znasz już wyzwania związane ze sceną normalizacji, omówmy kilka najlepszych praktyk, które możesz wdrożyć, aby zapewnić silne powiązania w zespole.

Wspieranie otwartej komunikacji

Ustawienie cele komunikacji na samym początku procesu rozwoju zespołu. Maintainer transparentność poprzez stworzenie solidnego planu komunikacji, w którym wzmianka o sposobach komunikacji, celach, interesariuszach, częstotliwości komunikacji, narzędziach i innych

Wykorzystaj Szablon komunikacji i spotkań w zespole ClickUp do planowania regularnych spotkań Teams. Możesz zdefiniować role i obowiązki członków, ustawić wytyczne dotyczące odpraw i stworzyć oś czasu projektu, aby upewnić się, że wszystko jest na dobrej drodze.

Szablon matrycy komunikacji i spotkań

💡 Pro Tip: Użyj również szablony planów komunikacji aby ustalić, jak i kiedy członkowie zespołu muszą się komunikować. Możesz wypróbować szablon Szablon planu komunikacji ClickUp aby poprawić komunikację zewnętrzną i wewnętrzną. Szablon ten pomaga w ustawieniu strategii komunikacji i mierzeniu powodzenia wysiłków komunikacyjnych.

Prowadzenie działań budujących zespół

Jeśli potraficie się razem śmiać, potraficie razem pracować.

Robert Orben, amerykański pisarz i komik

Zabawne zajęcia integracyjne mogą pomóc członkom zespołu nawiązać ze sobą więzi.

Oto kilka aktywności i gier, które można wypróbować:

Wirtualne imprezy : Jeśli masz zdalny zespół, zorganizuj imprezy online, aby docenić osiągnięcia członków. Możesz grać w quizy, czatować, rozmawiać o hobby członków, ich ulubionych miejscach podróży i jedzeniu i nie tylko

: Jeśli masz zdalny zespół, zorganizuj imprezy online, aby docenić osiągnięcia członków. Możesz grać w quizy, czatować, rozmawiać o hobby członków, ich ulubionych miejscach podróży i jedzeniu i nie tylko Konkursy : Pobudzaj Teams poprzez organizowanie konkursów, które zwiększają ich kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów. Możesz połączyć członków w pary i poprosić ich o stworzenie celów lub zasad związanych z projektem w określonym czasie. Para, która skończy wcześniej, wygrywa🥇

: Pobudzaj Teams poprzez organizowanie konkursów, które zwiększają ich kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów. Możesz połączyć członków w pary i poprosić ich o stworzenie celów lub zasad związanych z projektem w określonym czasie. Para, która skończy wcześniej, wygrywa🥇 Co nas łączy: Ta gra działa najlepiej w przypadku większych teamów. Zorganizuj ją wirtualnie lub osobiście, stwórz małe grupy i poproś członków Teams, aby dowiedzieli się, co członkowie każdej z grup mają ze sobą wspólnego - książki, muzykę, smaki lodów i wiele więcej

Wzmacnianie norm i standardów

Jak wspomniano powyżej, członkowie zespołu mogą szybko zapomnieć o obowiązujących w nim normach.

Co więc można zrobić, aby je wzmocnić na scenie normowania?

Uczyń zasady widocznymi : Nie tylko zapisuj zasady w centralnej przestrzeni; podkreślaj je podczas spotkań. Na przykład, jeśli organizujesz spotkanie na Zoomie, podświetl zasady na ekranach każdego członka. Możesz również utworzyć ikony reprezentujące normy i wyświetlać je na ekranach członków

: Nie tylko zapisuj zasady w centralnej przestrzeni; podkreślaj je podczas spotkań. Na przykład, jeśli organizujesz spotkanie na Zoomie, podświetl zasady na ekranach każdego członka. Możesz również utworzyć ikony reprezentujące normy i wyświetlać je na ekranach członków Przeczytaj normy : Na początku każdego spotkania przeczytaj na głos normy Teams, aby pomóc członkom przypomnieć sobie, czego powinni przestrzegać. Przywraca to zaangażowanie, zaufanie i cel

: Na początku każdego spotkania przeczytaj na głos normy Teams, aby pomóc członkom przypomnieć sobie, czego powinni przestrzegać. Przywraca to zaangażowanie, zaufanie i cel Podkreślanie norm w kontekście informacji zwrotnej: Podczas udzielania informacji zwrotnej, wzmiankuj normy jako przypomnienie. Na przykład, jeśli "otwarta komunikacja" jest normą, wspomnij o niej, prosząc konkretnych członków o zabranie głosu podczas spotkań

Poprzez wzmacnianie norm, nie tylko budujesz wysokowydajny team ale także utrzymać wysoką wydajność na wszystkich scenach.

Wypróbuj ClickUp - Twój klucz do powodzenia zespołu

Czy ci się to podoba, czy nie, twoje zespoły muszą przejść przez wszystkie sceny rozwoju grupy, aby stać się zespołami o wysokiej wydajności. Musisz taktownie przeprowadzić je przez każdą scenę. Najważniejsze jest jednak utrzymanie skupienia i motywacji przez etap normowania rozwoju zespołu, aby osiągnąć "Udało się!".

ClickUp może pomóc Ci skutecznie budować wydajne Teams.

Narzędzie ClickUp do zwiększania wydajności usprawnia cele, komunikację i procesy. Pomaga planować i wdrażać szczegółową komunikację, zarządzać zasobami, równoważyć obciążenia pracą, wcześnie rozwiązywać konflikty, centralnie ustalać normy, śledzić postępy i wiele więcej.

Krótko mówiąc, ClickUp pomaga płynnie zarządzać dynamiką grupy.

Tak więc, jeśli chcesz zobaczyć, co jeszcze ClickUp może do zrobienia, zarejestruj się teraz za Free !