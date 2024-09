Jak skutecznie radzić sobie z konfliktami na scenie burzy?

Zbudowanie wydajnego zespołu nie jest niemożliwe. Ale pielęgnowanie zespołu, który lubi ze sobą współpracować, dobrze radzi sobie z konfliktami i oferuje zdrowe informacje zwrotne - brzmi jak marzenie. Prawda?

Zanim jednak zespół stanie się "zespołem marzeń", musi przejść przez wiele przeszkód i wyzwań. "Storming Stage of Team Development " działa jak krok w kierunku dobrze zaokrąglonego zespołu.

Oczywiście, wszyscy liderzy teamów chcą zbudować fantastyczny zespół, ale trudno jest zarządzać konfliktami, zwłaszcza w burzliwej scenie rozwoju zespołu.

Ten blog omawia wyzwania związane ze sceną burzy i najlepsze praktyki ich przezwyciężania.

Pomóżmy Twojemu zespołowi wyjść z "burzy" silniejszym i bardziej efektywnym. ale zanim to nastąpi, oto krótkie spojrzenie na model rozwoju grupy Tuckmana i jego pięć scen rozwoju zespołu.

Zrozumienie scen rozwoju grupy Tuckmana

Dr Bruce Wayne Tuckman, psycholog zajmujący się teorią dynamiki grupowej, opublikował Cztery Sceny Modelu Rozwoju Grupy dla nowo utworzonych teamów -Formowanie, Burza, Normowanie i Wykonywanie - w swoim artykule pt Sekwencja rozwojowa w małych grupach ' w 1965 roku.

Później, w latach siedemdziesiątych, dodał jeszcze jedną scenę do modelu - Adjourning.

Model Tuckmana wyjaśnia dynamikę zespołu . Pokazuje, w jaki sposób grupy rozwijają się i stają się bardziej efektywne. Omówmy pokrótce pięć scen rozwoju zespołu :

Scena #1: Formularz

Na etapie formowania, członkowie grupy zaczynają się poznawać. Skupiają się na misji zespołu, budują jasną strukturę i ustawiają cele.

Ponieważ jest to pierwsza scena, zespół nie jest zbyt wydajny, ponieważ zastanawia się, jak przetwarzać zadania i kto odgrywa jakie role. Zazwyczaj polegają na wyłaniający się lider ustawienie porządku pierwszych kilku spotkań grupy.

Jeśli członkowie Teams potrzebują czasu, aby się otworzyć, możesz użyć Szablon do przełamywania lodów z kołem emocji ClickUp aby zachęcić ich do rozmowy.

Szablon ten pomaga członkom Teams szybko się przedstawić i poczuć komfortowo. Zapewnia wgląd w uczucia i ich wpływ na wydajność.

Korzystając z szablonu Emotions Wheel Icebreaker firmy ClickUp, możesz przełamać bariery komunikacyjne, zachęcić członków zespołu do aktywnego słuchania i stworzyć środowisko pełne empatii i zrozumienia.

szablon lodołamacza z kołem emocji ClickUp

Scena #2: Szturm

Faza burzy rozwoju zespołu to etap, w którym sprawy stają się nieco "burzliwe ". Obejmuje ona współpraca w zespole i konflikty.

Na tym scena członkowie zespołu wchodzą w interakcje i wyrażają swoje opinie na temat tego, jak projekt powinien postępować. Omawiają swoje role i obowiązki i działają bardziej jako jednostki niż jako spójna grupa. Stąd, konflikty w projektach są powszechne w fazie szturmu.

Scena #3: Normowanie

Na tym etapie rozwoju zespołu sprawy zaczynają się układać, a członkowie teamu przygotowują się do pracy nad osiągnięciem celu. Stają się bardziej komfortowi pracując jako grupa i szukają wzajemnego wkładu w zadania. W tej scenie członkowie podejmują świadomy wysiłek, aby rozwiązywania konfliktów i skupić się na większej wydajności.

Jako lider zespołu, Twoim celem jest pomóc zespołowi szybko przejść przez scenę burzy i osiągnąć scenę normalizacji, aby pracować harmonijnie.

Scena #4: Wydajność

Scena wydajności to idealna faza, w której wydajność jest najwyższa. Etap zespół pracuje spójnie zgodnie z ustalonymi procesami, normami zespołowymi i cyklami pracy. W miarę rozwoju teamów, na tej scenie członkowie czują się załącznikami, zaangażowani i zadowoleni, gdy pracują razem, aby osiągnąć wspólny cel. Świętują małe zwycięstwa i dostrzegają potencjał innych.

Scena #5: Rozstanie

Piąta scena rozwoju zespołu, znana również jako etap żałoby, charakteryzuje się zakończeniem i separacją. Na tym etapie projekt dobiegł końca, a członkowie zespołu czują się usatysfakcjonowani, a jednocześnie smutni. Skupiają się na przejściu i przyszłych projektach i często mają trudności z dostosowaniem się do innych grup. Scena ta obejmuje również świętowanie osiągnięć i refleksję nad obszarami wymagającymi poprawy.

Podczas gdy wszystkie zespoły przechodzą przez pięć etapów rozwoju zespołu, wyniki zespołu zależą od jednej krytycznej sceny - etapu szturmu. Sposób radzenia sobie z etapem szturmu decyduje o tym, czy zespół z powodzeniem osiągnie cel końcowy.

Zanurzmy się więc w szczegóły fazy szturmu rozwoju grupy.

Wyzwania na scenie szturmu

W burzliwej scenie rozwoju zespołu ujawniają się indywidualne osobowości (czasami sprzeczne). Członkowie teamu nie zgadzają się ze sobą, panuje zamieszanie i brak zaufania, co sprawia, że scena szturmu jest trudna.

Oto kilka wyzwań związanych z etapem burzy:

Konflikty i nieporozumienia

Margaret Heffernan, przedsiębiorca i były dyrektor generalny pięciu firm, mówiła o obejmowanie konfliktów w wykładzie TED. Podkreśla korzyści płynące z konfliktów.

Dla dobrych pomysłów i prawdziwych innowacji potrzebne są interakcje międzyludzkie, konflikty, argumenty, debaty

Margaret Heffernan

**Chociaż konflikty są wyzwaniem, nie ma innego sposobu na przywództwo niż praca przez nie ("przez" jest tutaj słowem kluczowym)

Ponieważ każdy członek zespołu wnosi unikalną perspektywę, nieporozumienia z pewnością się pojawią. Konflikty mogą również wynikać z nakładających się ról w późniejszych scenach projektu, osobistych systemów przekonań, ograniczonych zasobów, zaciętej rywalizacji, zmian strukturalnych i nie tylko

Jako lider zespołu musisz jednak interweniować, wysłuchać wszystkich zaangażowanych członków zespołu i wypracować rozwiązanie.

Istnieją różne style zarządzania konfliktem można wykorzystać do rozwiązywania konfliktów. Ale zanim wybierzesz styl, ważne jest, aby poprawnie zidentyfikować scenę konfliktu. Jaka jest scena z 5 etapów - utajony, postrzegany, odczuwany, przejawiający się lub następczy?

👉Czytaj więcej o scenach konfliktu w 5 scen konfliktu organizacyjnego .

**Jak pokonać to wyzwanie?

Aby rozwiązać konflikt, należy najpierw zidentyfikować problem.

Postaraj się nie formułować osądów, a zamiast tego zyskaj lepszą perspektywę na źródło problemu. Następnie należy wdrożyć odpowiednie strategie komunikacji i medytacji.

Możesz omówić przyczynę i możliwe rozwiązania z zaangażowanymi stronami za pomocą oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej jak ClickUp. ClickUp Chat umożliwia zespołom współpracę i interakcję w czasie rzeczywistym. Umożliwia udostępnianie aktualizacji i rozwiązywanie problemów, promując możliwości rozwoju zespołu. Możesz także dodać dowolną osobę do rozmowy za pomocą @ wzmianek, aby uzyskać poradę w danej sytuacji lub przyspieszyć postęp w realizacji elementów działania.

Udostępniaj aktualizacje, zasoby i połączone za pośrednictwem ClickUp Chat

Niejednoznaczność roli

Niejednoznaczność roli występuje, gdy członkowie Teams nie wiedzą, czego się od nich oczekuje. Brakuje im jasności co do ich obowiązków, co ostatecznie prowadzi do konfliktów ról.

Według badań, niejednoznaczność roli wpływa na wydajność zespołu negatywnie. Tworzy niepotrzebne napięcie w zespole i dezorientuje członków w kwestii zakończonych zadań.

**Jak pokonać to wyzwanie?

Kluczowe jest ustawienie jasnych ról i oczekiwań zespołu na samym początku. Należy uznać to za najbardziej podstawowy krok przed zaangażowaniem zespołu w pracę.

Aby przezwyciężyć niejednoznaczność ról, zdefiniuj role dla każdego członka zespołu.

Używaj Dokumenty ClickUp aby stworzyć szczegółową kartę zespołu. Zdefiniuj cele, zadania i obowiązki zespołu i pomóż wszystkim pozostać na tej samej stronie. Możesz również oznaczyć konkretnych członków zespołu i dodać ich profile, aby uniknąć nieporozumień.

Utwórz kompletną kartę zespołu za pomocą ClickUp Docs

Ponadto możesz ustawić kanały komunikacji i ustalić jasne zasady zaangażowania, aby natychmiast rozwiązywać ewentualne konflikty ról.

Niskie morale zespołu

Niskie morale zespołu jest powszechne w burzliwej scenie rozwoju zespołu z powodu konfliktów, nieporozumień i frustracji. W miarę jak członkowie zespołu koncentrują się bardziej na opiniach i konfliktach interpersonalnych, ich wydajność i morale spadają.

W rzeczywistości, Zipdo's Raport Edukacja 2024 sugeruje, że konflikty w miejscu pracy mogą skutkować 30% spadkiem morale pracowników i 50% spadkiem ich wydajności

**Jak pokonać to wyzwanie?

Aby poradzić sobie z niskim morale zespołu w fazie burzy, należy konsekwentnie i przejrzyście komunikować się z członkami Teams.

Oto kilka wskazówek dotyczących zarządzania niskim morale zespołu:

Słuchaj uważnie członków zespołu i ich problemów

Zwracanie uwagi na wszelkie ostrzeżenia, takie jak wypalenie lub zmęczenie

Zaoferuj pracownikom bezpieczną i poufną przestrzeń do dzielenia się swoimi obawami

Jeśli jest to pomocne, zorganizuj nieformalne zajęcia budujące Teams

Dostrzegaj dobre pomysły i doceniaj wysiłki członków zespołu.

Co więcej, możesz wykorzystać Zarządzanie projektami ClickUp narzędzie wspierające współpracę i przejrzystość w czasie rzeczywistym.

Na przykład, ClickUp Docs i Chat mogą pomóc we współpracy i omawianiu zadań. Możesz użyć Pulpity ClickUp aby kontrolować oś czasu projektu i uzyskać wgląd w postępy swojego zespołu.

śledź postępy i wydajność swojego zespołu za pomocą ClickUp Dashboards

Teraz, gdy jesteś już świadomy wyzwań związanych z etapem szturmu, omówmy kilka najlepszych praktyk, które możesz wdrożyć, aby poradzić sobie z tym problemem dysfunkcje zespołu .

Najlepsze praktyki w celu wzmocnienia dynamiki zespołu podczas sceny burzy

Podczas gdy każdy instrument muzyczny ma swój odrębny dźwięk i blask, tylko razem mogą stworzyć symfonię Beethovena. 🎵

Podobnie, każdy członek Teams ma swoją osobowość i perspektywę, ale to dzięki połączeniu sił mogą osiągnąć powodzenie.

Tak więc, to na tobie (jako menedżerze lub liderze) spoczywa obowiązek wdrożenia tych najlepszych praktyk w celu wzmocnienia dynamiki zespołu podczas burzliwej sceny jego rozwoju.

Ułatwianie konstruktywnej informacji zwrotnej

Konstruktywna informacja zwrotna jest pozytywna i wskazuje obszary wymagające poprawy. Oznacza to, że doceniasz ich mocne strony i zachęcasz ich do poprawy swoich słabości.

Oto przykład:

Hej Alex, uwielbiam to, że radzisz sobie z wieloma zadaniami niezależnie. Zauważyłem też, że wahasz się, czy aktywnie komunikować się ze swoim teamem. Myślę, że zespół bardzo skorzysta, jeśli będziesz często udostępniał swoje spostrzeżenia i doświadczenia.

Ciągła pętla konstruktywnych informacji zwrotnych wskazuje, nad czym należy popracować, ale z szacunkiem i empatią. Ponadto, gdy informacja zwrotna jest pozytywna, konkretna i możliwa do zastosowania, pomaga pracownikowi rozwijać się w dłuższej perspektywie.

Czytaj więcej: 10 wskazówek, jak prowadzić trudne rozmowy w pracy

Wdrażanie strategii rozwiązywania konfliktów

Wdrażanie strategii rozwiązywania konfliktów ma kluczowe znaczenie w burzliwej scenie rozwoju grupy. Pomagają one znaleźć środek do rozwiązania konfliktu między zaangażowanymi stronami.

Oto kilka strategii rozwiązywania konfliktów, które można wdrożyć:

Strategia współpracy : Wykorzystaj ją do wypracowania korzystnego dla obu stron rozwiązania konfliktu. Strategia ta najlepiej sprawdza się podczas negocjacji

: Wykorzystaj ją do wypracowania korzystnego dla obu stron rozwiązania konfliktu. Strategia ta najlepiej sprawdza się podczas negocjacji Strategia wygładzania : Użyj tej strategii, gdy jeden z członków ma silniejszą opinię niż drugi. Polega ona na znalezieniu obszarów porozumienia i wzajemnych korzyści, w których obie strony są zgodne, przy jednoczesnym subtelnym uznaniu obu opinii.

: Użyj tej strategii, gdy jeden z członków ma silniejszą opinię niż drugi. Polega ona na znalezieniu obszarów porozumienia i wzajemnych korzyści, w których obie strony są zgodne, przy jednoczesnym subtelnym uznaniu obu opinii. Strategia unikania: Strategia ta polega na unikaniu konfrontacji, aby nie angażować się w konflikt. Używaj tej strategii, gdy uważasz, że konflikt może po prostu eskalować stres bez wyniku w postaci korzystnego rozwiązania

Wzmacnianie celów Teams

Wzmocnienie celów zespołu pomaga przywrócić solidne podstawy i skierować zespół z powrotem na właściwe tory.

Podczas gdy łatwo jest utknąć w martwym punkcie podczas burzy, wzmocnienie celów zespołu, celu zespołu i celów pomaga członkom zespołu odzyskać koncentrację na szerszej perspektywie. Komunikacja jest kluczem do wzmocnienia celów zespołu. Rozwiązuje konflikty i pomaga członkom zespołu myśleć o celu końcowym.

Plan komunikacji można stworzyć przy użyciu Szablon tablicy planu komunikacji ClickUp .

Szablon ten gwarantuje, że przekażesz właściwą wiadomość właściwym osobom. Szablon planu komunikacji ClickUp posiada pola takie jak interesariusz, cele, zawartość wiadomości, metoda dostarczenia itp. w celu ułatwienia ustawienia i wyjaśnienia zasad komunikacji.

szablon tablicy planu komunikacji ClickUp

Zdobądź scenę szturmu dzięki ClickUp

Silni liderzy teamów budują wydajne zespoły. Tak więc, jeśli jesteś przygotowany do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z etapem burzy, Twój team z łatwością przejdzie przez "burzę" z Tobą jako kotwicą przewodnią.

Będąc świadomym potencjalnych problemów, rozwijając umiejętności przywódcze i wdrażając najlepsze praktyki, możesz pomóc członkom swojego zespołu osiągać najlepsze wyniki na wszystkich scenach rozwoju zespołu. ClickUp może pomóc złagodzić podróż Twojego zespołu.

ClickUp to kompleksowe narzędzie do komunikacji i współpracy, które łączy wszystko pod jednym dachem - członków Teams, oś czasu i zasoby. Może pomóc w łatwej komunikacji, definiowaniu ról, czatowaniu w czasie rzeczywistym i śledzeniu postępów zespołu.

Chcesz wypróbować ClickUp, aby budować silniejsze przyszłe Teams? Zarejestruj się za Free już dziś !