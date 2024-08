Jak profesjonalnie rozwiązywać konflikty w zespole w pracy?

Większość liderów uważa, że konflikt jest czymś złym - unikają go i czują się z nim niekomfortowo. Kiedy dowiadują się o konflikcie w swoich teamach, mogą go odrzucić lub powiedzieć: "Wyrzuć to z siebie"

Kluczowe jest uświadomienie sobie, że konflikt jest częścią naszego życia osobistego i zawodowego. Przy coraz bardziej zróżnicowanej sile roboczej obejmującej wiele pokoleń, płci, ras i kultur, konflikt w zespole jest nieunikniony.

Ale czym właściwie jest konflikt w zespole?

Definiuje się go jako zderzenie pomysłów, opinii lub osobowości w grupie osób pracujących razem. Może on przejawiać się w różnych formach, takich jak spory dotyczące terminów wykonania zadań, nieporozumienia dotyczące procesów pracy lub tarcia z powodu etyki osobistej.

Według raportu Konflikt w mojej pracy raportowanie menedżerowie spędzają ponad 4 godziny tygodniowo na zarządzaniu i rozwiązywaniu konfliktów w miejscu pracy. To oznacza spadek wydajności wszystkich pracowników.

Tak więc, niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem na pierwszej linii, czy w C-suite, zrozumienie, jak skutecznie zarządzać konfliktem, ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia personelu i organizacji.

Ten wpis na blogu przeprowadzi Cię przez konflikty w miejscu pracy i odkryje różne strategie komunikacji i umiejętności zarządzania konfliktem niezbędne do jego powodzenia.

Różne rodzaje konfliktów w Teams

Negatywne skutki konfliktu w zespole skutkują zakłóceniami w pracy, niepowodzeniami projektów, zmniejszoną wydajnością i niskim morale zespołu, dlatego też ignorowanie konfliktów nie jest zalecane. Typowe rodzaje konfliktów w pracy obejmują:

1. Sprzeczne nawyki w pracy

Każdy pracownik ma inny styl pracy. Podczas gdy większość woli współpracować z kolegami z zespołu i pracować w grupie, niektórzy mogą lubić wykonywać swoją pracę w pojedynkę.

Niektórzy pracownicy są punktualni i kończą swoje zadania na czas, podczas gdy inni czekają do ostatniej chwili, aby zacząć. Takie różnice mogą powodować tarcia w dynamice zespołu , zwłaszcza gdy istnieje określony czasowo wspólny cel do osiągnięcia.

2. Zderzenia osobowości

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego nie lubisz pracować z niektórymi ludźmi, bez względu na to, jak bardzo się starasz? Nie lubisz ich i często fizycznie się od nich dystansujesz. Osobowość to kombinacja cech lub właściwości, które tworzą indywidualny charakter danej osoby.

Konflikty z tego powodu są powszechne w miejscu pracy i zdarzają się, gdy dwóch lub więcej pracowników ma niezgodne postawy, pochodzenie społeczno-ekonomiczne lub perspektywy życiowe.

3. Słaba komunikacja

Problemy z komunikacją pojawiają się, gdy istnieje rozbieżność między tym, co zostało usłyszane lub powiedziane, czy to między członkami zespołu, pracownikiem, czy menedżerem. Na przykład, możesz ustawić termin dla swojego teamu na oddanie miesięcznych raportów w piątek, abyś mógł je przejrzeć i wysłać dalej.

Jednak niektórzy pracownicy mogą myśleć, że mają czas do późnej nocy, aby dotrzymać terminu, co skutkuje opóźnieniami w pracy. Takie niedopasowanie terminów wynika ze słabej komunikacji.

Czasami konflikt między pracownikami i menedżerami może wynikać z prawdziwej niechęci do siebie nawzajem. Może to spowodować, że dana osoba nie będzie postępować zgodnie z instrukcjami lub nie będzie wydawać jasnych poleceń, co prowadzi do słabej komunikacji.

4. Różnice w przywództwie

Każdy ma swój sposób prowadzenia Teams. Niektórzy liderzy są autorytarni, podczas gdy inni zachęcają do otwartej komunikacji i są bardzo inkluzywni. Nie wszystkie style przywództwa dobrze wróżą każdemu członkowi Teams.

Na przykład, w biznesach produkcyjnych o wysokim ryzyku finansowym i operacyjnym, lider, który jest zrelaksowany w kwestii dotrzymywania terminów, może powodować chaos wśród pracowników i wpływać na wydajność pracy.

Z drugiej strony, dyrektywny lider kierujący agencją marketingową, w której otwarta komunikacja jest najważniejsza, może stworzyć restrykcyjne środowisko pracy. Może to zniechęcać do przekazywania informacji zwrotnych, współpracy w zespole i swobody twórczej, zmniejszając morale i obniżając jakość pracy. przez Uniwersytet Queens w Charlotte

5. Zastraszanie i nękanie

Pomimo rosnącej świadomości, dyskryminacja w miejscu pracy ze względu na wiek, rasę, przekonania religijne lub polityczne, niepełnosprawność i cechy fizyczne nadal istnieje.

Koledzy z zespołu lub menedżerowie nękający lub zastraszający swoich kolegów lub podwładnych z tych powodów powodują konflikty i złe wibracje.

Najlepsze praktyki rozwiązywania konfliktów w Teams

Discord w miejscu pracy wpływa na wszystkich. Jednocześnie, stare powiedzenie "żelazo ostrzy żelazo" reprezentuje pozytywną stronę tej sytuacji.

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy skutkuje zdrowym koleżeństwem, usprawnieniami procesów i innowacjami. Skorzystaj z poniższych pięciu strategii zarządzania konfliktami, aby lepiej i szybciej rozwiązywać problemy w pracy.

1. Uznaj konflikt i poinformuj o nim swój Teams

Znasz dwóch członków zespołu, którzy od kilku tygodni kłócą się o konkretne zadanie? Ten problem może umrzeć samoistnie. Ale nadszedł czas, aby zrobić krok naprzód, gdy tak się nie dzieje i widzisz, jak wpływa to na postęp projektu i innych członków zespołu.

Poinformuj wszystkich, że zdajesz sobie sprawę z istnienia nieporozumień lub napięć i że jest to problem, który należy rozwiązać wspólnie, a nie bitwa, którą należy wygrać.

2. Zidentyfikuj problem i ćwicz aktywne słuchanie

Dowiedz się, co jest przyczyną nieporozumień między pracownikami. Czy w grę wchodzą ścierające się style pracy? Czy kłócą się o niedawno przyjętego klienta? Czy jest to przypadek molestowania lub dyskryminacji w miejscu pracy?

Wysłuchaj obu stron, aby wstępnie dowiedzieć się, co jest sednem sprawy. Następnie spotkaj się z oboma pracownikami osobno i zapytaj, co ich niepokoi, czy mają jakieś dowody na to, dlaczego uważają, że druga osoba jest winna, i jakie może być najlepsze rozwiązanie, aby posunąć się naprzód.

Musisz także pamiętać, że obaj pracownicy mogą mieć różne postrzeganie konfliktu. To właśnie do zrobienia jest obiektywne podejście do konfliktu i nie przyjmowanie założeń, zwłaszcza jeśli krążą plotki.

3. Przeprowadź dochodzenie i szukaj rozwiązań korzystnych dla obu stron

Po wysłuchaniu obu stron historii i sporządzeniu notatek na temat konfliktu, zbadaj sytuację samodzielnie. Powstrzymaj się od wydawania przedwczesnych osądów na podstawie początkowej rozmowy i nie dopuszczaj do głosu swoich uprzedzeń.

Aby uzyskać obiektywne rozwiązanie, przejrzyj zasady firmy w podręczniku pracownika. Trzymaj się wspólnych podstawowych zasad, których każdy pracownik powinien przestrzegać przez cały czas, abyś mógł poradzić sobie z problemem bez angażowania jakiegokolwiek subiektywizmu.

Na przykład, jeśli podręcznik zaleca rozpoczęcie bezpośredniej komunikacji między walczącymi pracownikami, zaplanuj krótkie spotkanie mediacyjne.

Ustal jasny porządek obrad, aby zająć się konfliktem dotyczącym harmonogramu i zachęć obu pracowników do wyrażenia swoich obaw i wysłuchania siebie nawzajem.

Jeśli spierają się o planowanie zmian, które nakładają się na krytyczne terminy projektów, mediacja może pomóc im w znalezieniu kompromisu, takiego jak naprzemienne priorytety w dostosowywaniu osi czasu.

Należy pamiętać, że do rozwiązania konfliktu nie zawsze potrzebny jest podręcznik i można naturalnie zastosować swoje umiejętności rozwiązywania konfliktów.

4. Dokumentowanie incydentu i okresowe podejmowanie działań następczych

Nawet jeśli obaj pracownicy zgodzili się na rozwiązanie, jest jeszcze kilka kroków do zrobienia. Skontaktuj się z nimi w ciągu tygodnia lub dwóch, aby sprawdzić, jak postępuje sytuacja. Pokazuje to, że jesteś zaangażowany w nadzorowanie sprawy do końca.

Informuje również wszystkich, że nieporozumienia w zespole nie będą eskalowane ani zamiatane pod dywan. Pozwala im to podjąć pewne środki ostrożności i zbudować bardziej polubowne powiązania z kolegami z zespołu.

Co ważniejsze, należy udokumentować dany konflikt. Rozważ zapisanie faktycznych informacji, takich jak:

Strony zaangażowane w konflikt

Data, godzina i lokalizacja konfliktu

Opis konfliktu (tylko fakty)

Świadkowie i ich relacje

Wszelka istotna komunikacja prowadząca do konfliktu

Działania podjęte przez każdą ze stron podczas konfliktu

Bezpośrednie skutki konfliktu

Wszelkie próby rozwiązania podjęte w tym czasie

Wpływ konfliktu na funkcjonowanie lub morale w miejscu pracy

Kroki podjęte przez kierownictwo po incydencie

Takie postępowanie jest niezbędne do zrobienia faktycznej podstawy do rozwiązania konfliktu, zapewnienia sprawiedliwego traktowania obu dostawców i ochrony przed odpowiedzialnością prawną. Pomaga również zidentyfikować wzorce, ulepszyć politykę miejsca pracy i wesprzeć podejmowanie decyzji dotyczących działań dyscyplinarnych w celu uniknięcia konfliktów w przyszłości.

5. Ustawienie oczekiwań i przejrzystość dzięki proaktywnej komunikacji

Budowanie kultury zaangażowanych pracowników, którzy szanują się nawzajem i dobrze ze sobą współpracują, jest priorytetem dla lidera. Wspieranie atmosfery empatii, w której każdy czuje się rozumiany i doceniany, nawet gdy pojawiają się nieporozumienia.

Do zrobienia tego musisz zarządzać oczekiwaniami w zakresie tego, czego oczekujesz od innych i czego oni oczekują od Ciebie. Jasno określ, czego potrzebujesz od swojego teamu i vice versa. Płatne lub free oprogramowanie do zarządzania projektami może znacznie pomóc w tym zakresie.

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp, na przykład, umożliwia łatwe planowanie i ustalanie priorytetów oraz oferuje widoczność wszystkich szczegółów projektu i ich zgodności z celami firmy.

Zarządzaj całym cyklem pracy swojej organizacji na jednej platformie dzięki ClickUp

Automatycznie generuj podzadania na podstawie opisów zadań, podsumowuj wątki komentarzy za pomocą ClickUp Brain i pisz aktualizacje autonomicznie.

Twórz i współpracuj nad zadaniami za pomocą Dokumenty ClickUp i udostępnianie aktualizacji wszystkim lub prywatnie poprzez Widok czatu ClickUp . W ten sposób można szybko osiągnąć konsensus i poczynić postępy w trakcie realizacji projektów z jasnością dla wszystkich członków zespołu.

Użyj ClickUp Chat, aby uprościć komunikację ze swoim zespołem

Gdy wszystko jest jawne, na jednej platformie, Tobie i zespołowi łatwiej jest komunikować się otwarcie i swobodnie, rozwiązywać konflikty w miarę ich powstawania, dotrzymywać terminów i szybko kończyć projekty.

Rola kultury organizacyjnej w rozwiązywaniu konfliktów

Kultura organizacyjna odnosi się do udostępnianych wartości, przekonań, zachowań i praktyk, które kierują i informują o działaniach pracowników.

Wpływa ona na to, jakie zachowania i wyniki są akceptowalne w firmie i określa sposób, w jaki pracownicy radzą sobie z konfliktami.

Na przykład, niektóre kultury mogą wspierać styl kompromisowy lub negocjacyjny, w którym pracownicy dokonują kompromisów w celu osiągnięcia wspólnej płaszczyzny. W przeciwieństwie do tego, inne mogą stosować styl akomodacyjny, w którym jedna strona ustępuje żądaniom drugiej strony z troski.

Kultura organizacyjna wskazuje również, jakie problemy lub sytuacje mogą powodować konflikty i jak są one kategoryzowane.

Na przykład, niektóre kultury mogą kłaść nacisk na konflikty zorientowane na relacje, takie jak starcia dotyczące wartości lub emocji, podczas gdy inne mogą postrzegać nieporozumienia dotyczące zasobów, metod lub konkurujące priorytety .

Wpływ na rekrutację i zatrudnienie

Solidna i zdrowa kultura jest motorem wykonawczym firmy, co czyni ją jej najcenniejszym zasobem. Wsparciem dla tej tezy jest fakt, że 65% pracowników uważa, że kultura organizacyjna za jeden z głównych powodów, dla których pozostają w pracy.

Naturalnie, proces rekrutacji jest krytyczną okazją do wzmocnienia lub stopniowej ewolucji kultury organizacyjnej poprzez wybór osób, które albo ucieleśniają jej obecne wartości, albo wnoszą pożądane nowe perspektywy.

Konflikt może wynikać z niedopasowania wartości potencjalnego pracownika do wartości firmy i niejasnej komunikacji oczekiwań kulturowych podczas rekrutacji.

Znaczenie skutecznej komunikacji w zarządzaniu konfliktami w Teams

Komunikacja w zarządzaniu konfliktami służy jako środek zapobiegawczy przed eskalacją i narzędzie do rozwiązywania konfliktów.

Pomaga zmusić strony konfliktu do wyjaśnienia nieporozumień, przekazania swoich perspektyw i osiągnięcia kompromisu, czego wynikiem jest skuteczna współpraca w miejscu pracy .

Oto typowe techniki i wskazówki, które można zastosować w celu rozwiązywania konfliktów w zespole:

Zachęcaj wszystkie strony do dzielenia się swoimi punktami widzenia w zorganizowany sposób, zapewniając każdemu pracownikowi możliwość wypowiedzenia się bez przerywania. Ustaw scenę dla otwartego dialogu

Zachowuj neutralność podczas dyskusji, kieruj rozmowę z dala od obwiniania w stronę zrozumienia i rozwiązania. Zadawaj wnikliwe pytania, zachęcaj do refleksji i uczenia się oraz pomagaj pracownikom rozważać różne perspektywy

Wprowadź podejście "Relacyjne oparte na odsetkach" (IBR) do rozwiązywania konfliktów, które koncentruje się na oddzieleniu ludzi od problemu i wspólnej pracy nad znalezieniem i zlikwidowaniem problemu leżącego u jego podstaw

Zachęcanie do przejścia od rozpamiętywania dawnych krzywd do burzy mózgów na temat potencjalnych rozwiązań, oceny zalet i wad każdego z nich oraz podjęcia decyzji o sposobie działania, który odpowiada potrzebom i obawom wszystkich zaangażowanych stron

Umiejętności przywódcze w rozwiązywaniu konfliktów w Teams

Nauka rozwiązywania konfliktów jest niezbędna niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmujesz w pracy. Od lidera oczekuje się, że będzie działał jako mediator i ułatwiał dyskusje, które pozwolą wszystkim stronom wyrazić swoje obawy bez obawy o odwet.

Musisz zatem rozwinąć i udoskonalić szeroki zestaw kompetencji. Oto jak to zrobić:

Bądź biegły zarówno w jasnym wyrażaniu swoich myśli, jak i aktywnym słuchaniu innych. Zwracać uwagę na to, co się mówi i w jaki sposób, w tym na sygnały niewerbalne, takie jak mowa ciała i ton głosu

Zrozumienie i uznanie emocji członków zespołu, aby poruszać się po złożoności dynamiki ludzkiej. Wymaga to głębokiej samoświadomości i umiejętności zarządzania własnymi uczuciami, zwłaszcza w sytuacjach stresowych

Nadawanie tonu poprzez traktowanie wszystkich członków zespołu z godnością, niezależnie od ich opinii lub statusu. Promuj różnorodność myśli i zachęcaj wszystkich do udziału w dyskusjach

Okresowo bierz udział w programach szkoleniowych i warsztatach, aby wyposażyć się w narzędzia do skutecznego zarządzania sporami. Ponadto, szukaj informacji zwrotnych od rówieśników i mentorów w podobnej przestrzeni i bądź na bieżąco z najnowszymi badaniami i teoriami, które dostarczają cennych spostrzeżeń i strategii radzenia sobie ze sporami w zespole

Konflikt w zespole jest czymś naturalnym, tak samo musi być z twoim rozwiązaniem jako menedżera/lidera zespołu

Nikt nie lubi napięcia i dyskomfortu, które pojawiają się, gdy członkowie zespołu ścierają się ze sobą. Takie konflikty obniżają wydajność, pogarszają jakość pracy i stresują codzienne życie biurowe.

Ostatecznie, twoje zaangażowanie w rozwiązywanie konfliktów odgrywa kluczową rolę. Spory w teamach będą się utrzymywać tylko przy aktywnej interwencji menedżerów lub liderów zespołów i szczerym odsetku osób zainteresowanych kultywowaniem harmonijnego środowiska.

Kluczem jest zakasanie rękawów i przyjęcie polubownego i praktycznego podejścia do rozwiązywania konfliktów.

Co więcej, korzystanie z ClickUp szablony planów komunikacji i narzędzia do zdalnej współpracy mogą odegrać kluczową rolę w utrzymaniu zgodności i zapobieganiu nieporozumieniom związanym z zadaniami. Zacznij korzystać z ClickUp . Zarejestruj się za Free i zminimalizuj potencjał konfliktów w zespole.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jak rozwiązać konflikt w zespole?

Jako lider możesz skutecznie rozwiązywać konflikty, wykonując pięć kroków:

Przyznaj, że istnieją tarcia między kilkoma pracownikami, które szkodzą morale zespołu

Poświęć trochę czasu, aby dowiedzieć się dokładnie, co się dzieje i zachęć zaangażowane strony do dyskusji

Wybierz rozwiązanie, które będzie dla nich odpowiednie i wprowadź je w życie

Podejmuj okresowe działania następcze, aby upewnić się, że te same konflikty nie pojawią się ponownie, a zespół może iść naprzód

2. Jakie jest pięć strategii rozwiązywania konfliktów?

Pięć strategii rozwiązywania konfliktów obejmuje:

Dostosowanie się, gdy jedna strona poddaje się życzeniom drugiej strony

Unikanie, gdy ludzie ignorują konflikt lub całkowicie się z niego wycofują

Kompromis, który pomaga znaleźć rozwiązanie, które działa w najlepszym odsetku zespołu i nie faworyzuje nikogo w szczególności

Współpraca, która oznacza pracę z innymi w celu wypracowania wzajemnie akceptowalnego rozwiązania

Rywalizacja, gdy wygranie argumentu jest głównym celem jednej z zaangażowanych stron

3. Jakie jest najlepsze narzędzie do zarządzania konfliktami?

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp utrzymuje zespoły na tej samej stronie, umożliwiając im pracę nad tym samym celem bez tarć. Gdy komunikacja w Teams jest sprawna, a Ty masz narzędzie do zarządzania tym, co wszyscy robią, konflikty są trzymane na dystans lub ich występowanie jest znacznie zminimalizowane.