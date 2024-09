Arkusze Google vs. Excel: Która aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych jest lepsza?

Średnio, osób sprawdza arkusz kalkulacyjny co 16 minut i spędzają około 38% swojego dnia pracy na zarządzaniu danymi.

Wyobraź sobie żonglowanie wieloma arkuszami kalkulacyjnymi dla dużego projektu: jeden do śledzenia wydatków, inny do planowania, a jeszcze inny do analizowania trendów sprzedaży. Czas spędzony na przełączaniu się między narzędziami może szybko się sumować.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz finansami osobistymi, koordynujesz projekt zespołowy, czy też zagłębiasz się w złożoną analizę danych, odpowiednie oprogramowanie do arkuszy kalkulacyjnych może mieć duże znaczenie.

Arkusze Google i Microsoft Excel to dwa najpopularniejsze rozwiązania, z których każde ma swoje mocne strony. Arkusze Google wyróżniają się współpracą w czasie rzeczywistym i dostępnością w chmurze, podczas gdy Excel oferuje zaawansowane narzędzia do analizy danych.

W tym artykule porównamy funkcje, ceny i użyteczność Arkuszy Google i programu Microsoft Excel. Naszym celem jest pomoc w wyborze narzędzia, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i upraszcza zadania związane z arkuszami kalkulacyjnymi.

Czym jest Excel?

Microsoft Excel to narzędzie arkusza kalkulacyjnego wchodzące w skład pakietu Microsoft Office Suite, które umożliwia użytkownikom wykonywanie obliczeń i analizowanie danych przy użyciu funkcji i formuł w ustrukturyzowanym formacie siatki wierszy i kolumn.

Ze względu na przyjazny dla użytkownika interfejs i rozbudowane funkcje, Excel jest szeroko stosowany w takich obszarach jak zarządzanie projektami i modelowanie finansowe. W pliku Excel narzędzia i zaawansowane funkcje, takie jak tabele obrotowe, formatowanie warunkowe i wykresy liniowe, sprawiają, że analizowanie danych, monitorowanie trendów i generowanie raportów jest dziecinnie proste.

Funkcje programu Microsoft Excel

Microsoft Excel oferuje wszechstronność w obsłudze wszystkiego, od prostych arkuszy kalkulacyjnych po złożone analizy danych i obliczenia. Chociaż istnieje niezliczona liczba funkcji do odkrycia, oto kilka popularnych:

Funkcja #1: Tabela przestawna

Tabela przestawna umożliwia podsumowywanie, analizowanie i eksplorowanie dużych zbiorów danych. Może błyskawicznie reorganizować dane, obliczać sumy i średnie, zliczać występowanie i tworzyć interaktywne raporty. To jest właśnie moc tabel przestawnych.

przez Educba Kluczowe funkcje i korzyści:

Agregacja danych: Szybkie podsumowanie danych według kategorii (np. regionu, produktu, okresu) za pomocą etykiet wierszy i kolumn

Szybkie podsumowanie danych według kategorii (np. regionu, produktu, okresu) za pomocą etykiet wierszy i kolumn Pola obliczeniowe: Tworzenie niestandardowych obliczeń na podstawie istniejących danych w tabeli przestawnej

Tworzenie niestandardowych obliczeń na podstawie istniejących danych w tabeli przestawnej Plasterki i filtry: Dynamiczna interakcja z danymi poprzez filtrowanie i drążenie do określonych podzbiorów

Dynamiczna interakcja z danymi poprzez filtrowanie i drążenie do określonych podzbiorów Wykresy przestawne: Wizualizuj dane tabeli przestawnej za pomocą różnych typów wykresów, w tym słupkowych, liniowych, kołowych i punktowych

Wizualizuj dane tabeli przestawnej za pomocą różnych typów wykresów, w tym słupkowych, liniowych, kołowych i punktowych Oś czasu: Analizuj trendy danych w czasie za pomocą wizualnej osi czasu

Przypadki użycia:

Analiza sprzedaży: Śledzenie wydajności sprzedaży według regionu, produktu lub sprzedawcy Grupowanie klientów na podstawie danych demograficznych lub zachowań zakupowych

Śledzenie wydajności sprzedaży według regionu, produktu lub sprzedawcy Grupowanie klientów na podstawie danych demograficznych lub zachowań zakupowych Raportowanie finansowe: Tworzenie sprawozdań finansowych, analiza rentowności

Tworzenie sprawozdań finansowych, analiza rentowności Zarządzanie zapasami: Monitorowanie poziomów zapasów i identyfikacja trendów

Funkcja #2: Formatowanie warunkowe

Formatowanie warunkowe to potężna funkcja służąca do wyróżniania określonych punktów danych w arkuszu. Stosując reguły, można wizualnie podkreślić wartości spełniające określone kryteria, ułatwiając identyfikację trendów, wartości odstających i ważnych informacji.

przez TrumpExcel Powszechne techniki formatowania w arkuszach kalkulacyjnych Excel:

Reguły wyróżniania komórek: Stosowanie formatu na podstawie wartości komórek (np. większy niż, mniejszy niż, pomiędzy)

Stosowanie formatu na podstawie wartości komórek (np. większy niż, mniejszy niż, pomiędzy) Paski danych: wizualne przedstawienie wartości danych za pomocą pasków w komórkach

wizualne przedstawienie wartości danych za pomocą pasków w komórkach Skale kolorów: Zastosowanie gradientu kolorów do komórek na podstawie ich wartości

Zastosowanie gradientu kolorów do komórek na podstawie ich wartości Ustawienie ikon: Użyj ikon, aby wizualnie wskazać zakresy danych (np. strzałki w górę dla wartości dodatnich, strzałki w dół dla wartości ujemnych)

Zastosowania:

Analiza finansowa: Identyfikacja dodatnich i ujemnych zysków, podkreślanie odchyleń budżetowych lub sygnalizowanie potencjalnego ryzyka

Identyfikacja dodatnich i ujemnych zysków, podkreślanie odchyleń budżetowych lub sygnalizowanie potencjalnego ryzyka Weryfikacja danych: Sprawdzanie błędów lub niespójności we wprowadzaniu danych i wykrywanie trendów w danych

Sprawdzanie błędów lub niespójności we wprowadzaniu danych i wykrywanie trendów w danych Priorytetyzacja: Podkreślanie krytycznych punktów danych lub zadań, które wymagają natychmiastowej uwagi

Funkcja #3: Formuły i funkcje

Formuły i funkcje programu Excel umożliwiają wykonywanie obliczeń, porządkowanie danych i automatyzację zadań. Od prostej arytmetyki po złożone analizy finansowe, formuły i funkcje stanowią podstawę Twojej pracy.

Podstawowe funkcje:

SUMA: Dodaje lub odejmuje wartości razem

Dodaje lub odejmuje wartości razem ŚREDNIA: Oblicza średnią z zakresu wartości

Oblicza średnią z zakresu wartości IF: Wykonuje testy logiczne i zwraca różne wartości na podstawie wyniku.

Wykonuje testy logiczne i zwraca różne wartości na podstawie wyniku. VLOOKUP: Wyszukuje wartość w tabeli i zwraca odpowiadającą jej wartość z innej kolumny

Wyszukuje wartość w tabeli i zwraca odpowiadającą jej wartość z innej kolumny COUNTIF: Zlicza komórki spełniające określone kryterium

Zlicza komórki spełniające określone kryterium CONCATENATE: Łączy tekst z wielu komórek w jedną komórkę

Łączy tekst z wielu komórek w jedną komórkę DATE: Tworzy wartość daty na podstawie roku, miesiąca i dnia

Tworzy wartość daty na podstawie roku, miesiąca i dnia PMT: Oblicza okresową płatność za pożyczkę lub inwestycję

przez geeksforgeeks

Zaawansowane techniki:

Funkcje zagnieżdżone: Łączenie wielu funkcji w ramach jednej formuły

Łączenie wielu funkcji w ramach jednej formuły Formuły tablicowe: Wykonują obliczenia na całych szykach danych, umożliwiając bardziej złożone operacje

Wykonują obliczenia na całych szykach danych, umożliwiając bardziej złożone operacje Funkcje zdefiniowane przez użytkownika (UDF): Tworzenie niestandardowych funkcji przy użyciu języka VBA w celu rozszerzenia możliwości programu Excel

Ceny Microsoft Excel

Microsoft Excel jest dostępny w ramach subskrypcji Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: 6,00 USD za użytkownika/miesiąc lub 7,20 USD za użytkownika/miesiąc

6,00 USD za użytkownika/miesiąc lub 7,20 USD za użytkownika/miesiąc Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD użytkownik/miesiąc lub 15,00 USD użytkownik/miesiąc

12,50 USD użytkownik/miesiąc lub 15,00 USD użytkownik/miesiąc Microsoft 365 Business Premium: 22,00 USD użytkownik/miesiąc lub 26,40 USD użytkownik/miesiąc

22,00 USD użytkownik/miesiąc lub 26,40 USD użytkownik/miesiąc Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD użytkownik/miesiąc lub 9,90 USD użytkownik/miesiąc

8,25 USD użytkownik/miesiąc lub 9,90 USD użytkownik/miesiąc Microsoft 365 Business Basic (bez Teams): $4,75 użytkownika/miesiąc

$4,75 użytkownika/miesiąc Microsoft 365 Business Standard (bez Teams): 10,25 USD użytkownik/miesiąc

10,25 USD użytkownik/miesiąc Microsoft 365 Business Premium (bez Teams): $19,75 użytkownika/miesiąc

Przeczytaj również: 10 najlepszych narzędzi AI w Excelu do optymalizacji cyklu pracy w arkuszach kalkulacyjnych

Co to są Arkusze Google?

Arkusze Google, część pakietu Google Workspace, to oparte na chmurze narzędzie do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, które umożliwia użytkownikowi tworzenie, edytowanie i udostępnianie arkuszy kalkulacyjnych online. Jego wyróżniającą się funkcją jest płynna współpraca. Pozwala wielu użytkownikom na jednoczesną pracę nad tym samym dokumentem, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zespołów i projektów wymagających współpracy w czasie rzeczywistym.

Funkcje Arkuszy Google

Od upraszczania zadań po zwiększanie wydajności, Arkusze Google mają wiele do zaoferowania. Poznajmy niektóre z jego kluczowych funkcji:

Funkcja #1: Eksploruj

Eksploruj to coś więcej niż tylko narzędzie; to przewodnik, który pomaga odkryć ukryte informacje w arkuszu kalkulacyjnym.

Dzięki Explore możesz:

Zadawać pytania: Wystarczy wpisać pytanie dotyczące danych, a Explore dostarczy odpowiednie odpowiedzi i wizualizację danych. Można na przykład zapytać: "Jaka jest średnia sprzedaż według regionu?"

przez howtogeek

Pobierz rekomendacje: Explore sugeruje działania w oparciu o wzorce danych. Może zalecić utworzenie tabeli obrotowej lub zastosowanie formatowania warunkowego do wyróżnienia trendów

Explore sugeruje działania w oparciu o wzorce danych. Może zalecić utworzenie tabeli obrotowej lub zastosowanie formatowania warunkowego do wyróżnienia trendów Natychmiastowe generowanie wykresów: Jednym kliknięciem Explore może przekształcić dane w różne typy wykresów, od prostych słupkowych po Ganttawykresy po złożone wykresy punktowe, które można zapisywać w różnych formatach plików

Funkcja #2: Dodatki

Dodatki można traktować jako aplikacje dla aplikacji oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego . Rozszerzają one funkcje Arkuszy Google i pozwalają do zrobienia rzeczy nieszablonowych.

przez lido Niektóre popularne Dodatki do Arkuszy Google zawierają:

Kreator formularzy: Twórz formularze online, które automatycznie wypełniają arkusz kalkulacyjny odpowiedziami. Idealny do ankiet, rejestracji na wydarzenia i nie tylko

przez lido

Narzędzia do analizy danych: Wykonywanie zaawansowanych analiz statystycznych, takich jak analiza regresji czy testowanie hipotez

Wykonywanie zaawansowanych analiz statystycznych, takich jak analiza regresji czy testowanie hipotez Zarządzanie zadaniami: Zamień swój arkusz kalkulacyjny woprogramowanie do zarządzania projektami poprzez śledzenie zadań, terminów i postępów

Funkcja #3: Współpraca w czasie rzeczywistym i historia wersji

W przeciwieństwie do tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych, Arkusze Google są przeznaczone do współpracy. Wiele osób może jednocześnie pracować nad tym samym arkuszem, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla projektów zespołowych.

Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Zmiany wprowadzone przez jedną osobę są natychmiast widoczne dla innych, zapewniając, że wszyscy pracują z najnowszą wersją

przez fulcrumapp

Historia wersji: Śledzenie zmian w czasie i przywracanie poprzednich wersji w razie potrzeby. To ratuje życie, gdy zdarzają się błędy lub chcesz zobaczyć, jak ewoluowały Twoje dane

przez classicfinance

Wycena w Arkuszach Google

Free: Podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego

Podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego Business Starter: $6 za użytkownika/miesiąc

$6 za użytkownika/miesiąc Business Standard: 12 USD za użytkownika na miesiąc

12 USD za użytkownika na miesiąc Business Plus: 18 USD za użytkownika na miesiąc

18 USD za użytkownika na miesiąc Enterprise: $25 za użytkownika na miesiąc

Przeczytaj również: 10 najlepszych narzędzi AI dla Arkuszy Google do optymalizacji arkuszy kalkulacyjnych

Arkusze Google vs. Porównanie funkcji Excela

Podczas gdy Microsoft Excel jest samodzielną aplikacją z potężnymi możliwościami analizy danych, Arkusze Google oferują współpracę w chmurze i usprawniony interfejs. Wybór pomiędzy tymi dwoma aplikacjami zależy od konkretnych potrzeb i cyklu pracy.

Przeanalizujmy teraz podobieństwa i różnice między tymi dwiema platformami w oparciu o pewne inne kryteria:

Funkcja #1: Analiza i wizualizacja danych

Jeśli chodzi o analizowanie liczb i wizualną prezentację spostrzeżeń, Arkusze Google i Excel to dwaj czołowi gracze na arenie arkuszy kalkulacyjnych. Chociaż oba oferują solidne możliwości, ich mocne strony znacznie się różnią.

Arkusze Google

Arkusze Google, rozwiązanie oparte na chmurze, to przyjazna dla użytkownika platforma, która wyróżnia się prostotą. Idealnie nadaje się do podstawowych obliczeń, tworzenia wykresów i badania trendów danych.

Arkusze Google mogą jednak okazać się nieco ograniczone w przypadku bardziej złożonych analiz statystycznych lub skomplikowanej wizualizacji danych. Choć jest on wystarczający do większości celów, jego opcje tworzenia wykresów nie są tak rozbudowane i niestandardowe, jak w przypadku programu Microsoft Excel.

Excel

Z drugiej strony, Excel to potęga w dziedzinie analizy danych. Oferuje ogromną bibliotekę funkcji, od prostych działań arytmetycznych po zaawansowane testy statystyczne, takie jak ANOVA i analiza regresji. Jego tabele obrotowe są przełomowym narzędziem do podsumowywania i analizowania dużych zbiorów danych.

Jeśli chodzi o narzędzia do wizualizacji danych excel oferuje mnóstwo typów wykresów, z których każdy posiada niezliczoną ilość niestandardowych opcji. Excel ma wszystko, czego potrzebujesz, niezależnie od tego, czy potrzebujesz prostego wykresu słupkowego, czy zaawansowanego wykresu punktowego 3D.

🏆Zwycięzca: Podczas gdy oba narzędzia mogą wykonywać większość zadań związanych z analizą danych, Microsoft Excel oferuje bardziej zaawansowane funkcje i opcje niestandardowe, szczególnie w przypadku złożonych analiz i wyrafinowanych wizualizacji.

Funkcja #2: Schematy blokowe i wykresy

Poza analizą danych, zarówno Arkusze Google, jak i Microsoft Excel mogą być używane do tworzenia schematów blokowych i wykresów. Różnią się one jednak możliwościami i łatwością obsługi.

Arkusze Google

Arkusze Google oferują przyzwoity wybór typów wykresów, w tym wykresy liniowe, słupkowe, kołowe i punktowe. Tworzenie wykresów jest proste, ale opcje niestandardowe są nieco ograniczone.

W przypadku schematów blokowych Arkusze Google dostarczają podstawowe kształty i łączniki, ale nie są zoptymalizowane pod kątem tworzenia złożonych diagramów.

Excel

Microsoft Excel doskonale radzi sobie zarówno ze schematami blokowymi, jak i wykresami. Jego funkcja SmartArt dostarcza szeroki zakres wstępnie zaprojektowanych kształtów i układów do tworzenia profesjonalnie wyglądających schematów blokowych.

W przypadku wykresów, Excel oferuje szeroką gamę opcji, od prostych wykresów słupkowych po złożone wykresy 3D, takie jak wykresy wodospadowe, wykresy radarowe i wykresy giełdowe. Możesz łatwo niestandardowy wygląd wykresów, dodawać etykiety i formatować punkty danych według własnych upodobań.

🏆Zwycięzca: Ogólnie rzecz biorąc, Excel oferuje większą elastyczność i niestandardowe opcje dla wykresów i diagramów, co czyni go preferowanym wyborem dla tych, którzy potrzebują zaawansowanych możliwości wizualizacji.

Funkcja #3: Automatyzacja

Jeśli chodzi o automatyzację powtarzalnych zadań, zarówno Arkusze Google, jak i Excel oferują odpowiednie rozwiązania. Różnią się one jednak podejściem i możliwościami.

Arkusze Google

Arkusze Google wykorzystują Google Apps Script, język skryptowy oparty na JavaScript, do automatyzacji. Chociaż Apps Script jest potężny, wymaga pewnej wiedzy programistycznej.

Ponadto zakres zadań automatyzacji, które można wykonać za pomocą Apps Script, może być bardziej ograniczony niż opcje Excela.

Excel

Możliwości automatyzacji w Excelu są bardziej rozszerzone dzięki VBA (Visual Basic for Applications). VBA to skuteczny język programowania, który umożliwia tworzenie makr, automatyzację powtarzających się zadań i niestandardowe zachowanie programu Excel.

Excel dostarcza również funkcje takie jak Power Pivot do transformacji i analizy danych oraz Power Query, które mogą uprościć przygotowywanie danych i automatyzację cykli pracy.

🏆Zwycięzca: VBA i inne funkcje automatyzacji w Excelu oferują bardziej rozszerzone i wszechstronne rozwiązanie do automatyzacji zadań, co czyni go najlepszym wyborem dla tych, którzy wymagają zaawansowanej funkcji automatyzacji.

Arkusze Google vs. Excel na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, gdzie ludzie lądują w Arkuszach Google w porównaniu z Excelem. Wielu użytkowników zgadza się, że współpraca z interfejsem Arkuszy Google jest łatwa:

Arkusze wyróżniają się we współpracy. Jego język skryptowy jest lepszy. Ma bardzo fajne funkcje, których nie ma Excel. Jest też bardzo szybko ulepszany.

Użytkownik Reddit

Arkusze przebijają Excela pod względem współpracy i kontroli wersji. Już samo to czyni go lepszym.

Użytkownik Reddit

Inni użytkownicy Reddita zauważają, że Excel jest lepszym wyborem, jeśli pracujesz z dużymi danymi:

Excel jest zdecydowanie lepszy do obsługi bardzo dużych arkuszy kalkulacyjnych, wykresów i diagramów. Ma zarówno więcej opcji, jak i bardziej profesjonalną estetykę.

Użytkownik Reddit

Przeraża mnie myśl o otwarciu arkusza kalkulacyjnego z milionem komórek w Arkuszach Google.

Użytkownik Reddit

Arkusze Google i Microsoft Excel to potężne narzędzia do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, ale najlepszy wybór często zależy od konkretnych potrzeb.

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla Arkuszy Google i Excela

Podczas gdy Excel i Arkusze Google są świetnymi narzędziami do zarządzania i analizy danych, czy kiedykolwiek korzystałeś z ClickUp? Czy Arkusze Google są w stanie zrobić to, co ClickUp? ClickUp to kompleksowa platforma wydajności usprawniająca zarządzanie projektami i współpracę w zespole. Oferuje zaawansowane funkcje, które wykraczają poza tradycyjne funkcje arkuszy kalkulacyjnych, dzięki czemu jest najlepszym Alternatywa dla Arkuszy Google .

Zbadajmy, co można zrobić za pomocą ClickUp:

ClickUp's One-Up #1: Tworzenie i zarządzanie niestandardowymi bazami danych

Użyj narzędzia Kliknij w górę widoku tabeli aby tworzyć niestandardowe bazy danych dostosowane do konkretnych potrzeb i zarządzać nimi. Funkcja ta wykracza poza zwykłe arkusze kalkulacyjne, umożliwiając śledzenie wielu punktów danych i organizowanie informacji w wysoce konfigurowalny sposób.

Możesz tworzyć pola do śledzenia informacji, od postępu zadań po załączniki do plików lub oceny w gwiazdkach, i wybierać spośród ponad 15 niestandardowych opcji pól, aby dostosować swój cykl pracy.

Wybieraj spośród ponad 15 niestandardowych opcji pól, aby dostosować swój cykl pracy

Dodatkowo możesz również:

Niestandardowy wygląd tabeli dopasowany do cyklu pracy, w tym ukrywanie lub przypinanie kolumn, sortowanie danych i stosowanie filtrów

Połączyć zadania, dokumenty i zależności, aby stworzyć złożoną bazę danych bez pisania kodu

Udostępnianie tabel innym osobom i współpraca w czasie rzeczywistym

Połączenie widoku tabeli z innymi aplikacjami i usługami w celu usprawnienia cyklu pracy

ClickUp's One-Up #2: Organizuj i współpracuj nad dokumentami

Z Dokumenty ClickUp umożliwia tworzenie i organizowanie różnych dokumentów, od wiki i baz wiedzy po plany działania i projekty. Dzięki funkcjom takim jak zagnieżdżone strony, opcje stylizacji i szablony arkuszy kalkulacyjnych można niestandardowo dostosowywać dokumenty i udostępniać je zespołom.

Twórz i niestandardowe dokumenty w dowolnym celu dzięki ClickUp

Więcej do pokochania w ClickUp Docs:

Edytuj dokumenty w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem, dodawaj etykiety i komentarze oraz przydzielaj zadania

Połącz dokumenty i zadania oraz dodaj widżety, aby aktualizować cykle pracy, zmieniać statusy projektów i przydzielać zadania

Chroń swoje dokumenty dzięki kontroli prywatności i edycji oraz twórz połączone pliki do udostępniania z zarządzanymi uprawnieniami

Uporządkuj pracę dzięki Docs Hub, który pełni funkcję zweryfikowanych wiki, szablonów oraz opcji wyszukiwania, sortowania i filtrowania

Niektóre z najlepszych funkcji ClickUp Docs obejmują pisanie bez rozpraszania uwagi dzięki trybowi skupienia, który koncentruje się na jednej linii, zdaniu lub akapicie naraz.

Współpracuj bez wysiłku ze swoim zespołem nad pomysłami dzięki ClickUp Docs

Dzięki szczegółom strony możesz również śledzić liczbę słów, znaków i czas czytania.

ClickUp's One-Up #3: Automatyzacja rutynowych cykli pracy

Z Automatyzacja ClickUp umożliwia automatyzację rutynowych cykli pracy poprzez ustawienie wyzwalaczy i akcji. Funkcja AI Automation Builder wymaga jedynie opisania swoich potrzeb w celu zbudowania cyklu pracy.

Usprawnij swój cykl pracy dzięki ponad 100 gotowym szablonom automatyzacji ClickUp

Rzeczy do zrobienia za pomocą automatyzacji ClickUp:

Wybieraj spośród ponad 100 szablonów automatyzacji lub twórz niestandardowe cykle pracy, korzystając z funkcjiClickUp BrainaI do tworzenia automatyzacji

Upewnij się, że zadania są zawsze przypisane do właściwej osoby dzięki dynamicznym osobom przypisanym

Automatycznie dodawaj osoby przypisane i obserwujące do nowych zadań za pomocą skrótów do projektów

Śledzenie całej aktywności automatyzacji i łatwe wprowadzanie zmian dzięki dziennikom audytu

Generowane przez AI podsumowania i analizy dla zadań i projektów

Integracja ClickUp z innymi popularnymi narzędziami, takimi jak HubSpot, GitHub i Twilio

Oto dwa najprostsze sposoby na rozpoczęcie pracy z ClickUp jako alternatywą dla Excela i Arkuszy Google:

Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Szablon Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp pomaga organizować i zarządzać danymi w ustrukturyzowanym formacie z dodatkowymi funkcjami współpracy i zarządzania projektami.

Uprość wprowadzanie danych dzięki szablonowi arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Kluczowe funkcje:

Dostosuj szablon do swoich konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy zarządzasz kilkoma kontaktami, czy dużą bazą klientów

Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki wstępnie zbudowanej strukturze, którą można dostosować, aby zawierała pola dla różnych szczegółów klienta

Natychmiastowe rozpoczęcie zarządzania danymi bez długich procesów ustawień

Bezproblemowe połączenie z innymi funkcjami ClickUp, takimi jak zarządzanie projektami i śledzenie projektów, usprawniające cykl pracy ponad to, co oferują standardowe arkusze kalkulacyjne

Oto co Dayana Mileva, Account Director z Pontica Solutions , ma do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp:

_Innowacyjne umysły w naszej organizacji zawsze dążą do bycia lepszymi i nieustannie szukają sposobów, dzięki którym możemy zaoszczędzić kolejną minutę, kolejną godzinę, a czasem nawet cały dzień. ClickUp rozwiązał dla nas wiele problemów, z którymi, patrząc wstecz, próbowaliśmy sobie poradzić za pomocą nieskalowalnych narzędzi, takich jak tabele Excela i dokumenty Worda

Dayana Mileva, Account Director z Pontica Solutions

Edytowalny szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Szablon Szablon edytowalnego arkusza kalkulacyjnego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w efektywnym zarządzaniu postępem zadań, złożonymi danymi finansowymi i innymi szczegółowymi zapisami. Ten szablon jest idealny, jeśli szukasz Alternatywa dla programu Excel do organizowania, analizowania i wizualizowania danych, co czyni go potężnym narzędziem do użytku osobistego i zawodowego.

Przypadki użycia:

Osobiste: Śledzenie budżetu domowego, zarządzanie osobistymi inwestycjami lub łatwe monitorowanie miesięcznych wydatków

Profesjonalne: Obsługa szczegółowych sprawozdań finansowych, budżetów projektów i wskaźników wydajności, zapewniając, że wszystkie dane są dokładnie rejestrowane i łatwo dostępne

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Spreadsheet-Dashboard-Image.png Śledzenie i monitorowanie informacji finansowych za pomocą ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205421805&department=other Pobierz szablon /%cta/

Funkcje i zalety tego szablonu:

Niestandardowe statusy: Śledzenie postępu zadania dzięki statusom takim jak Zatwierdzenie, Zakończone, Nowe wpisy i Zatwierdzenie

Śledzenie postępu zadania dzięki statusom takim jak Zatwierdzenie, Zakończone, Nowe wpisy i Zatwierdzenie Pola niestandardowe: Kategoryzuj i efektywnie zarządzaj szczegółowymi danymi za pomocą pól takich jak Dodaj i kategoryzuj pola takie jak Sprzedaż brutto, Zatwierdzenie CFO i Koszt sprzedanych towarów

Kategoryzuj i efektywnie zarządzaj szczegółowymi danymi za pomocą pól takich jak Dodaj i kategoryzuj pola takie jak Sprzedaż brutto, Zatwierdzenie CFO i Koszt sprzedanych towarów Niestandardowe widoki: Dostęp do różnych widoków w celu kompleksowego zarządzania danymi

Dostęp do różnych widoków w celu kompleksowego zarządzania danymi Wbudowane funkcje zarządzania projektami: Wykorzystaj śledzenie czasu, etykiety, zależności i wiele więcej.

Usprawnij cykl pracy w Business dzięki ClickUp

Wybór między Arkuszami Google a Excelem może być trudny.

ClickUp oferuje jednak potężną alternatywę, która łączy najlepsze funkcje arkuszy kalkulacyjnych z zaawansowanymi narzędziami do zarządzania projektami.

Dzięki konfigurowalnym szablonom i automatyzacji ClickUp możesz łatwo zarządzać danymi, usprawniać zadania i poprawiać cykl pracy.

Platforma typu "wszystko w jednym" pomaga zachować porządek i wydajność, co czyni ją doskonałym wyborem do użytku osobistego i zawodowego. Zarejestruj się za darmo na ClickUp aby zwiększyć wydajność i uprościć zarządzanie danymi.