Jak zatrudniać pracowników z zagranicy: Praktyczny przewodnik dla specjalistów ds. rekrutacji

Czy wiesz, że Google zatrudnia ponad 100 000 pracowników poza Stanami Zjednoczonymi? Ale dlaczego kalifornijska firma technologiczna miałaby chcieć zatrudnić globalny zespół międzynarodowych pracowników?

Oto dlaczego: globalny zespół pomaga im uzyskać dostęp do większej i bogatszej puli talentów, zapewnia przewagę konkurencyjną, wprowadza nowe perspektywy i kultury, umożliwia wejście na rynek i pomaga zwiększyć wydajność dzięki zespołom pracującym przez całą dobę

Przy dużej różnicy w strefach czasowych, przejmują pracę dokładnie tam, gdzie ją przerwałeś. Jak można sobie wyobrazić, można pracować dwa razy szybciej i zakończyć projekty na czas.

Ta globalna obecność jest jedną z wielu korzyści płynących z zatrudniania pracowników za granicą.

Co więcej, zatrudnianie zagranicznych pracowników pomaga 86% małych i średnich przedsiębiorstw zarządzać kosztami i obsadzać wakaty. Strategia ta odnosi się również do braku wykwalifikowanych pracowników dostępnych w Stanach Zjednoczonych, co raportuje 58% małych i średnich przedsiębiorstw.

W tym artykule omówimy - dlaczego warto zatrudniać pracowników z zagranicy, różne kanały rekrutacji i jak można uprościć ten proces za pomocą ClickUp narzędzie do zarządzania projektami.

wyłączenie odpowiedzialności: Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie ogólnych porad i najlepszych praktyk dotyczących zatrudniania pracowników międzynarodowych. Nie ma on zastępować profesjonalnego doradztwa prawnego lub finansowego

Dlaczego warto zatrudniać pracowników międzynarodowych?

Amerykański autor Jim Collins powiedział kiedyś: "Ludzie nie są Twoim najważniejszym zasobem. Najważniejsi są właściwi ludzie"

Oto cztery powody, dla których pracodawcy chcą zatrudniać "właściwych" pracowników zdalnych za granicą:

1. Większa różnorodność, lepsza wydajność

Różnorodność stała się modnym hasłem w całej branży, ale to znacznie więcej.

Badanie McKinsey z 2020 r. wykazało, że firmy przodujące pod względem różnorodności etnicznej i kulturowej przewyższają konkurencję o 36% rentowności .

Powód jest prosty. Szersza pula talentów, świeże pomysły i specjalistyczne umiejętności. Pomaga to również pracownikom i nowym rekruterom przychylniej patrzeć na firmy bardziej zaangażowane w różnorodność, równość i integrację (DEI).

Naturalnie, pracownicy wybierają firmy z postępującą DEI. Czyż nie jest to sytuacja korzystna zarówno dla pracowników, jak i firm?

2. Zdalni pracownicy zagraniczni mają wyższą wydajność

To naturalne, że zatrudnianie pracowników z zagranicy zwiększa wydajność i retencję pracowników - zwłaszcza jeśli jesteś zdalnym miejscem pracy.

Mając tak wiele do stracenia, wiele małych i średnich firm chce przekształcić niezależnych zagranicznych wykonawców w pełnoetatowych pracowników zagranicznych, aby wykorzystać tę ogromną szansę.

Czy wiesz: Globalna siła robocza wygenerowała 171,5 biliona dolarów w 2021 roku i oczekuje się, że osiągnie 465,2 bln USD do 2031 r.2. Globalni pracownicy otwierają drzwi dla nowych talentów.

Wykraczając poza granice kraju w celu zatrudniania zagranicznych pracowników, firmy zyskują dostęp do szerszej puli wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

3. Szybszy rozwój dzięki pracownikom z zagranicy

Naturalnie, firmy zawsze szukają nowych regionów, w których mogłyby rozszerzyć swoją działalność.

Jednak przeniesienie istniejących pracowników do tych nowych lokalizacji może być kłopotliwe. Zatrudnianie zagranicznych pracowników jest dla nich idealnym rozwiązaniem, ponieważ pozwala firmom uzyskać lokalną przewagę w tych regionach.

Proces zatrudniania pracowników międzynarodowych

Być może podjąłeś już decyzję o zatrudnieniu międzynarodowych pracowników.

Ale przy tak wielu tablicach ogłoszeń, portalach, regionach geograficznych i prawdopodobnie tysiącach idealnych kandydatów do wyboru - jaki jest najlepszy możliwy sposób na zatrudnienie globalnych talentów?

Oto kilka kroków, którymi powinieneś się kierować:

Krok 1: Zbuduj kompleksowy opis stanowiska pracy

Najważniejszą częścią zatrudniania międzynarodowych pracowników jest wiedza o tym, kogo szukasz. Lepsze opisy stanowisk prowadzą do pozytywnych odpowiedzi od 75% kandydatów .

Jeśli chodzi o międzynarodowe oferty pracy, odrobina researchu może wiele zdziałać. Sprawdź, jak inne krajowe lub międzynarodowe firmy z Twojej branży budują swoje opisy stanowisk (dla odrobiny inspiracji).

Pamiętaj, aby wyraźnie określić wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie.

Następnie skup się na zdolność adaptacji kulturowej biegłość językowa i umiejętności współpracy międzykulturowej.

Krok 2: Wybierz region, z którego chcesz pozyskać kandydatów

Po określeniu profilu idealnego kandydata, musisz zdecydować, z której lokalizacji międzynarodowej chcesz zatrudnić zagranicznego pracownika.

Mała rada: Zanim zaczniesz szukać pracowników w konkretnych krajach, musisz zadać sobie kilka pytań:

Jaka jest tolerancja Twojej firmy na różnice stref czasowych?

Jakich konkretnych umiejętności lub wiedzy specjalistycznej poszukujesz?

Jaki jest budżet na wynagrodzenia i świadczenia?

Czy istnieją konkretne branże lub sektory, na które chcesz się ukierunkować?

Kilka innych kwestii, o których należy pamiętać, to lokalne przepisy prawa pracy, pozwolenia na pracę i przepisy wizowe, aby zapewnić zgodność z prawem. W tym celu możesz skorzystać z zasobów takich jak Remote's raportowanie "Gdzie zatrudniać" .

Krok 3: Międzynarodowe kanały rekrutacji mogą pomóc

Globalne tablice ogłoszeń są często doskonałym miejscem do rozpoczęcia międzynarodowego procesu rekrutacji. Pomagają one filtrować międzynarodowych kandydatów w oparciu o branżę i sieć kontaktów zawodowych - dzięki czemu można dotrzeć do globalnej puli talentów.

Jednak współpraca z agencjami rekrutacyjnymi specjalizującymi się w rekrutacji międzynarodowej może również znacznie usprawnić proces rekrutacji.

Jeśli jesteś planujesz pracować z międzynarodową agencją rekrutacyjną, pamiętaj, aby wybrać ją w oparciu o dwa czynniki:

Twoja branża

Kraj, w którym chciałbyś zatrudnić swoich pracowników

Na przykład: Agencje rekrutacyjne specjalizujące się w pracownikach IT z Indii mogą pomóc Ci zatrudnić najlepsze lokalne talenty w tamtejszej branży IT, w porównaniu do agencji, która pozyskuje kandydatów globalnie z różnych branż.

Krok 4: Przeprowadzanie rozmów wideo i e-spotkań z kandydatami

Skąd wiesz, że trafiłeś na właściwą osobę?

Nie ma jednej prostej odpowiedzi - ale wielu rekruterów HR powie ci, że mowa ciała i pewność siebie kandydata często dają im punkty.

Nie da się tego ocenić za pomocą e-maili czy tekstów. Ale rozmowa kwalifikacyjna wideo? Chociaż może nie być tak dobra jak rozmowa twarzą w twarz, jest to najbliższa alternatywa.

Zwłaszcza po rozpoczęciu procesu rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowy wideo mogą pomóc naśladować środowisko interakcji twarzą w twarz.

🧠 Do zrobienia: Statystyki pokazują że technologia wideo jest wykorzystywana przez co najmniej 60% menedżerów ds. rekrutacji i rekruterów. Ankieta przeprowadzona wśród 506 firm wykazała, że 47% z nich korzysta z rozmów wideo w celu skrócenia czasu rekrutacji, a 22% rozważyłoby ich zastosowanie w przypadku kandydatów spoza regionu.

Zrozumienie kosztów i kwestii prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników za granicą

Teraz, gdy omówiliśmy już proces zatrudniania pracowników międzynarodowych, nadszedł czas, aby przejść do najważniejszej (i najtrudniejszej) części naszej dyskusji - kosztów i kwestii prawnych związanych z zatrudnianiem międzynarodowym.

Pakiety wynagrodzeń zależą od kraju pracownika

Inżynier oprogramowania w San Francisco może zażądać wyższej pensji niż inżynier w Bangalore w Indiach, ze względu na wyższe koszty utrzymania w USA.

To sprawia, że pracodawcy muszą oferować konkurencyjne pakiety wynagrodzeń, aby przyciągnąć i zatrzymać lokalne talenty.

Jednak zatrudniając pracowników za granicą, należy dostosować wynagrodzenie w oparciu o koszty utrzymania w kraju pracownika. Takie podejście zapewnia sprawiedliwość i utrzymanie siły nabywczej pracowników zagranicznych w różnych regionach.

Rola pozwoleń na pracę i wiz w zatrudnianiu pracowników z zagranicy

W Unii Europejskiej Niebieska Karta jest powszechnym pozwoleniem na pracę dla wysoko wykwalifikowanych obywateli spoza UE, podczas gdy wiza H-1B jest popularna w Stanach Zjednoczonych dla wyspecjalizowanych pracowników

Jeśli nie wiesz jeszcze, jakich pozwoleń na pracę i wiz będziesz potrzebować, współpraca ze specjalistami ds. imigracji lub ekspertami prawnymi często może Ci pomóc.

Pamiętaj: Wymagania różnią się znacznie w zależności od kraju, a jako pracodawca musisz zawsze zapewnić zgodność z przepisami w procesie zatrudniania.

Globalne rozwiązania płacowe mogą uprościć zarządzanie płacami

W porządku, rozmowy kwalifikacyjne zostały zakończone, wybrano kandydatów i ustalono strukturę ich wynagrodzeń - ale teraz utknąłeś na kolejnym pytaniu.

Do zrobienia z międzynarodowymi pracownikami?

Zarządzanie wynagrodzeniami i podatkami od wynagrodzeń dla globalnej siły roboczej może często stanowić poważne wyzwanie dla firm. Wynika to z różnic w międzynarodowym prawie pracy i przepisach podatkowych w różnych krajach.

Często rozwiązanie może być tak proste, jak skorzystanie z usług globalnego dostawcy usług płacowych, który może zająć się zarządzaniem płacami w różnych krajach. Te globalne rozwiązania płacowe są zgodne z lokalnymi przepisami i specjalizują się w przepisach podatkowych każdego kraju.

Rozwiązania takie jak Deel i Papaya Payroll doskonale sprawdzają się w zarządzaniu globalnymi listami płac.

Wymagania prawne: certyfikacja pracy i zgodność z prawem podatkowym

Zatrudnianie zagranicznych pracowników wiąże się z poważnymi obowiązkami prawnymi.

Na przykład: Firmy muszą ostrożnie poruszać się po procesach certyfikacji pracy, takich jak program PERM Departamentu Pracy USA, aby upewnić się, że nie odbierają miejsc pracy wykwalifikowanym amerykańskim pracownikom

Nie zapominajmy też o przepisach podatkowych, które mogą różnić się w zależności od kraju. Oznacza to, że kraj Twojego międzynarodowego pracownika ma prawdopodobnie inne przepisy podatkowe niż Twój kraj.

Czy to oznacza, że jest to niemożliwe? Oczywiście, że nie. Oznacza to tylko, że musisz współpracować ze specjalistami.

Współpraca z oficjalnym pracodawcą (employer of record - EOR) może być przełomem dla Twojej firmy, ponieważ zajmie się on wszystkimi rozliczeniami podatkowymi i zadaniami administracyjnymi.

Może to pomóc Tobie i Twoim międzynarodowym pracownikom skupić się na tym, co dla Ciebie ważne - do zrobienia!

Zrozumienie przepisów dotyczących zatrudnienia

Zatrudniając pracowników w celu zbudowania globalnej siły roboczej, chcesz mieć pewność, że zapewniasz im uczciwe miejsce pracy.

Co rozumiemy przez "uczciwe miejsce pracy"?

Cóż, każdy kraj jest inny. Tak więc ich lokalne przepisy prawa pracy, zasady dotyczące płacy minimalnej, godzin pracy i sposobu, w jaki obcokrajowcy korzystają ze świadczeń pracowniczych, różnią się.

Na przykład w Europie obowiązuje dyrektywa w sprawie czasu pracy, która wymaga 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku co 24 godziny. Tymczasem kultura japońska przestrzega bardziej rygorystycznych przepisów prawa pracy.

Aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z najbardziej aktualnymi wersjami przepisów, powinieneś skonsultować się z ekspertami prawnymi, którzy regularnie dokonują przeglądu lokalnych i zagranicznych przepisów dotyczących świadectw pracy.

Rozwiązywanie wyzwań związanych z zatrudnianiem pracowników międzynarodowych

Zatrudnianie pracowników z zagranicy może być stosunkowo płynnym procesem, jeśli dobrze wykonasz kroki, ale mogą pojawić się pewne wyzwania.

Większość z nich to wyzwania umowne i prawne, które można rozwiązać, zatrudniając doświadczonego prawnika imigracyjnego lub konsultanta prawnego. Przeanalizujmy je i zobaczmy, jak możemy poradzić sobie z wyzwaniami.

Ryzyko błędnej klasyfikacji

Ryzyko błędnej klasyfikacji powstaje, gdy zagraniczni pracownicy są nieprawidłowo klasyfikowani jako niezależni wykonawcy.

Skutki są szkodliwe - źle sklasyfikowani pracownicy mogą być zmuszeni do zapłacenia znacznych grzywien i kar, a w poważnych przypadkach mogą stracić licencję na pracę w danym kraju.

Nieprawidłowa klasyfikacja może wynikać z uchylania się od płacenia podatków, ograniczania kosztów zagranicznych świadczeń pracowniczych lub niezrozumienia różnych przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych.

Na przykład w Stanach Zjednoczonych IRS nakłada kary na pracodawców, którzy błędnie klasyfikują pracowników, a koszty nieprzestrzegania przepisów mogą być wysokie, często przekraczając dziesiątki tysięcy dolarów.

Jak sobie z tym poradzić: Aby uniknąć tego ryzyka, firmy mogą nawiązać współpracę z firmą EOR (Employer of Record), która rozumie lokalne przepisy i może pomóc w zapewnieniu zgodności z globalnymi przepisami płacowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi zatrudnienia.

Ryzyko stałego zatrudnienia

Stałe miejsce prowadzenia działalności (PE) jest nieco techniczne, więc zrozummy to na przykładzie.

Załóżmy, że zatrudniłeś międzynarodowych pracowników z Dubaju. Nie masz nawet fizycznego biura w Dubaju, więc Twoi pracownicy mieszkają i pracują w swoich domach. Jednak pewnego dnia rząd Dubaju zauważa, że pracownicy ci pracują dla firmy od dłuższego czasu. Może to potencjalnie wyzwalać status stałego zakładu (PE)

Jak może to zaszkodzić Twojej organizacji? Ryzyko PE może prowadzić do podwójnego opodatkowania, gdzie spółka jest opodatkowana zarówno w swojej głównej stronie, jak i w obcym kraju, w którym prowadzi działalność.

Rozwój pracy zdalnej sprawił, że rządy stały się bardziej czujne w kwestii egzekwowania przepisów dotyczących PE. Przykładowo, w Niemczech posiadanie pracownika zdalnego może czasami prowadzić do powstania spółki zależnej, przez co firma podlega lokalnym stawkom podatku dochodowego od osób prawnych, które mogą sięgać nawet 30%.

**Aby ograniczyć to ryzyko, należy skonsultować się z ekspertami w zakresie lokalnych przepisów podatkowych. Jednocześnie należy współpracować z podmiotem prawnym lub profesjonalną organizacją pracodawców (PEO).

Ryzyko związane z własnością intelektualną

Oto dlaczego należy uważać na własność intelektualną (IP) - może ona potencjalnie spowodować utratę dużej ilości pieniędzy.

Ile? Spory patentowe mogą kosztować od 2,3 do 4 milionów dolarów (lub więcej!).

Ochrona własności intelektualnej (IP) ma kluczowe znaczenie przy zatrudnianiu pracowników międzynarodowych, ponieważ przepisy dotyczące własności intelektualnej różnią się znacznie w zależności od kraju. Bez odpowiednich umów lokalni pracownicy mogą mieć roszczenia do praw własności intelektualnej.

Na przykład w Chinach kradzież własności intelektualnej pozostaje poważnym problemem, a w raporcie z 2019 r. oszacowano, że kradzież własności intelektualnej kosztuje gospodarkę USA między od 225 do 600 miliardów dolarów rocznie .

Jak sobie z tym poradzić: Aby chronić własność intelektualną, firmy powinny zawrzeć w umowach o pracę konkretne klauzule, jasno określające własność intelektualną. Branże takie jak technologia, finanse i produkcja muszą być szczególnie staranne.

Pokonywanie przeszkód związanych z relokacją i wymaganiami dotyczącymi miejsca zamieszkania

Każdy kraj ma swój własny zestaw przepisów dotyczących relokacji.

Na przykład: W Wielkiej Brytanii uzyskanie wizy Tier 2 (ogólnej) wymaga spotkania określonych progów wynagrodzenia i udowodnienia, że praca nie może być obsadzona przez lokalnego pracownika.

Jak sobie z tym poradzić: Zapewniamy kompleksowe pakiety relokacyjne, które obejmują pomoc w składaniu wniosków wizowych, znalezieniu mieszkania i zaaklimatyzowaniu się w nowym środowisku.

Możesz również współpracować ze specjalistami ds. relokacji i podmiotami prawnymi zaznajomionymi z lokalnymi przepisami dotyczącymi zatrudnienia, aby upewnić się, że jesteś na właściwej ścieżce prawnej.

Najlepsze praktyki i strategie powodzenia międzynarodowego zatrudniania pracowników

Teraz, gdy mamy już dobry przegląd wszystkich procesów i kroków niezbędnych do powodzenia w zatrudnianiu międzynarodowych pracowników, przejdźmy szybko do najlepszych praktyk w branży.

Opcja Zalety Wady Otwórz lokalny podmiot lub zatrudnij zagraniczną spółkę zależną (a). Ustanowienie zaangażowanej obecności lokalnej (b). Buduje zaufanie w lokalnej społeczności biznesowej(c). Zwiększa świadomość marki(d). Dostawca międzynarodowego doświadczenia dla obecnych pracowników (a). Wymaga znacznych inwestycji kapitałowych(b). Czasochłonne ustawienie(c). Wiąże się z licznymi zadaniami administracyjnymi(d). Wysokie bieżące koszty operacyjne Współzatrudnienie z profesjonalną organizacją pracodawców (PEO) (a). Usprawnia zarządzanie zasobami /href/ https://clickup.com/teams/human-resourceshuman/%href/(b ). Zapewnia dostęp do kompleksowych zagranicznych świadczeń pracowniczych dla pracowników zdalnych(c). Zapewnia lokalną wiedzę i zgodność z przepisami (a). Może być kosztowne dla większych organizacji(b). Udostępnianie odpowiedzialności oznacza mniejszą kontrolę nad decyzjami kadrowymi i zarządczymi Skorzystanie z usług Employer of Record (EOR) (a). Umożliwia efektywne wdrażanie pracowników zagranicznych(b). Ułatwia szybsze wejście na rynek i realizację projektów(c). Zmniejsza koszty operacyjne i złożoność administracyjną(d). Zapewnia zgodność z lokalnymi przepisami prawa pracy (a). Różna jakość usług; wymaga wyboru renomowanego EOR (a) Zatrudnienie niezależnego wykonawcy (a). Zapewnia elastyczność(b). Dostawca ma dostęp do specjalistycznych umiejętności i wiedzy(c). Opłacalność, ponieważ płaci się tylko za dostarczone usługi (a). Limit długoterminowego commitu i lojalności(b). Potencjalne zawiłości prawne i podatkowe(c). Mniejsza bezpośrednia kontrola nad cyklem pracy i harmonogramem

Przemyśl swoją globalną strategię wynagrodzeń

Istotne jest również, aby Twój Business opracował globalną strategię wynagrodzeń.

Obejmuje to zarządzanie bezpośrednimi płatnościami finansowymi, takimi jak pensje, premie i dodatki. Obejmuje to również zarządzanie pośrednimi korzyściami finansowymi, takimi jak ubezpieczenie zdrowotne i na życie, płatny czas wolny itp.

Tworząc globalną strategię wynagrodzeń, warto pamiętać o poniższych wskazówkach.

Regularnie przeglądaj i dostosowuj globalną strategię wynagrodzeń, aby nadążać za międzynarodowymi przepisami i oczekiwaniami pracowników

Zapoznaj się z międzynarodowymi zasadami zgodności, aby ustawić parametry płatności

Pamiętaj o uwzględnieniu wahań kursów walut w przepływach płatności

Planuj całą komunikację związaną z wynagrodzeniami tak, aby była jasna, konkretna i odpowiednia

Rola ClickUp w ułatwianiu międzynarodowego zatrudniania pracowników

Możesz się tego nie spodziewać, ale najtrudniejszą częścią międzynarodowego zatrudniania pracowników jest śledzenie całego procesu.

Właśnie dlatego nasi przyjaciele z działu HR przysięgają na oprogramowanie do zarządzania talentami np ClickUp , który pomaga im śledzić każdy krok procesu rekrutacji i wiele więcej!

Oto pięć sposobów, w jakie ClickUp upraszcza długi i skomplikowany proces rekrutacji międzynarodowej:

Śledzenie kandydatów

śledź postępy kandydatów i zarządzaj poszczególnymi krokami procesu rekrutacyjnego

Integracja z systemem śledzenia aplikacji (ATS) : Łatwa integracja ClickUp z ATS w celu śledzenia postępu kandydata od aplikacji do zatrudnienia

: Łatwa integracja ClickUp z ATS w celu śledzenia postępu kandydata od aplikacji do zatrudnienia Pola niestandardowe : ClickUp pozwala rekruterom zarządzać etapami rozmów kwalifikacyjnych, danymi kontaktowymi pracowników zagranicznych, terminami i nie tylko

: ClickUp pozwala rekruterom zarządzać etapami rozmów kwalifikacyjnych, danymi kontaktowymi pracowników zagranicznych, terminami i nie tylko Zarządzanie potokiem kandydatów: Wykorzystuje zadania do przenoszenia kandydatów przez różne sceny procesu rekrutacji poprzez wizualną reprezentację ich statusu

Zarządzanie projektami

postęp zadania wClickUp pozwala na niestandardowy przepływ pracy

Przypisywanie i śledzenie zadań : Przypisuje konkretne zadania rekrutacyjne do członków zespołu, zapewniając przejrzystość i odpowiedzialność

: Przypisuje konkretne zadania rekrutacyjne do członków zespołu, zapewniając przejrzystość i odpowiedzialność Automatyzacja : Automatycznie przypisuje zadania, wyzwala aktualizacje statusu i przełącza priorytety, aby utrzymać proces rekrutacji na właściwym torze

: Automatycznie przypisuje zadania, wyzwala aktualizacje statusu i przełącza priorytety, aby utrzymać proces rekrutacji na właściwym torze Zarządzanie czasem: Śledzi obciążenie zespołu pracą za pomocą szacowanego czasu i time trackera, aby skutecznie mierzyć wydajność

Planowanie i koordynacja rozmów kwalifikacyjnych

lepiej zaplanuj proces rekrutacji dzięki kalendarzowi i przypomnieniom ClickUp

Widok kalendarza : Planuje zadania i synchronizuje je z zewnętrznymi kalendarzami, aby uniknąć podwójnej rezerwacji

: Planuje zadania i synchronizuje je z zewnętrznymi kalendarzami, aby uniknąć podwójnej rezerwacji Automatyzacja przypomnień: Wysyła zautomatyzowane przypomnienia zarówno do osób przeprowadzających rozmowy kwalifikacyjne, jak i kandydatów, co sprawia, że jest to bardzo efektywne rozwiązanienarzędzie rekrutacyjne do zmniejszania liczby nieobecności

Współpraca w teamie i informacja zwrotna

Prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym z członkami zespołu dzięki ClickUp Chat View

Komentarze do zadań i załączniki : Współpracuj z członkami zespołu, komentuj zadania i załączaj odpowiednie dokumenty, takie jak CV i notatki z rozmów kwalifikacyjnych

: Współpracuj z członkami zespołu, komentuj zadania i załączaj odpowiednie dokumenty, takie jak CV i notatki z rozmów kwalifikacyjnych Zbieranie opinii: Zbieraj informacje zwrotne od osób prowadzących rozmowy kwalifikacyjne i menedżerów ds. rekrutacji w ramach zadania, upraszczając proces podejmowania decyzji

Szablony i niestandardowe ustawienia

Procesy rozmów kwalifikacyjnych

Szablon SOP dotyczący tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych ClickUp

Szablony : Zapisuje foldery lub listy jako szablony, npszablony onboardingu iSzablony ATS do ponownego wykorzystania, zapewniając spójną strukturę zadań rekrutacyjnych

: Zapisuje foldery lub listy jako szablony, npszablony onboardingu iSzablony ATS do ponownego wykorzystania, zapewniając spójną strukturę zadań rekrutacyjnych Niestandardowe pola i opisy zadań : Niestandardowe pola zadań do zarządzania różnymi aspektami procesu rekrutacji, takimi jak karty wyników rozmów kwalifikacyjnych i oceny kandydatów

: Niestandardowe pola zadań do zarządzania różnymi aspektami procesu rekrutacji, takimi jak karty wyników rozmów kwalifikacyjnych i oceny kandydatów Organizacja zadań : Umieść zadanie dla każdego kandydata na odpowiedniej liście, zakończone odpowiednimi polami niestandardowymi i załącznikami

: Umieść zadanie dla każdego kandydata na odpowiedniej liście, zakończone odpowiednimi polami niestandardowymi i załącznikami Standardowa ocena: Użyjszablon karty wyników rozmowy kwalifikacyjnej aby utrzymać spójny standard oceny dla wszystkich kandydatów i ról

Bonus: Oto kilka free szablonów HR które są używane przez zespoły ds. zasobów ludzkich na całym świecie.

Remote Onboarding

Szablon zdalnego onboardingu ClickUp

Na początek Szablon zdalnego onboardingu ClickUp . Podwaja się jako oprogramowanie onboardingowe, które pomaga śledzić cały proces rekrutacji od pierwszego dnia i zawiera wiele przydatnych funkcji, takich jak:

Niestandardowa lista kontrolna zadań

Piękne wizualne osie czasu

Bardzo łatwe narzędzia do współpracy, które mogą pomóc w włączeniu innych osób decyzyjnych

Wszystkie powyższe i więcej sprawiają, że ClickUp jest łatwe w użyciu oprogramowanie onboardingowe które jest idealne dla teamów każdej wielkości.

Rekrutacja i zatrudnianie

Pobierz ten szablon

Szablon rekrutacji i zatrudniania ClickUp

Zatrudnianie obejmuje cały zestaw kroków. Jeśli trudno ci śledzić wszystkie kroki, nie jesteś sam.

Nie jest tajemnicą, że menedżerowie HR nienawidzą używać wielu aplikacji do śledzenia postępów kandydata - jest to uciążliwe i skomplikowane. Dla nich (i prawdopodobnie dla ciebie), Szablon rekrutacji i zatrudniania ClickUp będzie działał jak marzenie.

Zatrudnianie kandydatów

Szablon do zatrudniania kandydatów ClickUp

Masz trudności z zarządzaniem rekrutacją kandydatów?

W takim razie powinieneś wypróbować Szablon zatrudniania kandydatów ClickUp . Jest to gotowy do użycia, w pełni konfigurowalny obszar roboczy, który jest pełen funkcji dla wszystkich potrzeb związanych z zatrudnianiem.

Jeśli jednak dopiero zaczynasz i potrzebujesz czegoś prostszego, powinieneś zamiast tego podać Lista kontrolna zatrudniania ClickUp spróbować. Sprawdzi się dobrze dla początkujących i ma wystarczająco dużo niestandardowych ustawień, aby szybko przejść przez podstawowe procesy rekrutacyjne.

Get ClickUp to Hire Better

Niezależnie od tego, czy chodzi o rekrutację międzynarodową, czy krajową, menedżerowie HR mają wiele ról do spełnienia.

Od pisania opisów stanowisk po rozmowy kwalifikacyjne, wybór kandydatów i pisanie niekończących się łańcuchów e-maili - praca HR nigdy się nie kończy.

Ale nie musi to być aż tak skomplikowane.

54% kandydatów porzuca proces rekrutacji w połowie z powodu słabej komunikacji ze strony menedżera ds. rekrutacji. Może to być szczególnie trudne dla firm poszukujących globalnych talentów.

To właśnie tutaj oprogramowanie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, może okazać się nieocenione w procesie rekrutacji. Teams HR używają go do śledzenia kandydatów, zarządzania terminami, planowania rozmów kwalifikacyjnych i współpracy z innymi decydentami.

Dodatkowo, dzięki ClickUp Brain otrzymują wgląd oparty na AI, który pozwala im tworzyć szczegółowe raporty i analizy - z których wszystkie prowadzą do lepszych decyzji opartych na danych.

Czy jesteś gotowy na zmianę sposobu zatrudniania pracowników?

Zarejestruj się na ClickUp free i poznaj przyszłość rekrutacji.