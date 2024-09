Jak zoptymalizować wydajność Teams na scenie wykonawczej?

Wydajność zespołu jest czynnikiem decydującym o powodzeniu każdej firmy. Ale spójrzmy prawdzie w oczy, konsekwentne utrzymywanie szczytowej wydajności może być prawdziwym wyzwaniem.

W dzisiejszych czasach Business musi stale ewoluować, aby wyprzedzać dynamiczne warunki rynkowe, a pracownicy mogą być pod presją, aby nadążyć za tymi zmianami.

Jako menedżer, odgrywasz kluczową rolę w utrzymaniu motywacji zespołu i jego zgodności z celami organizacji. Oznacza to zarządzanie oczekiwaniami Teams i udostępnianie narzędzi, które pomogą im utrzymać koncentrację, zwłaszcza na scenie wykonawczej.

Jeśli zastanawiasz się, czym jest scena wydajności i jak możesz popchnąć swój zespół w jej kierunku, ten artykuł jest dla Ciebie. Czytaj dalej. 🧐

**Co to jest scena wydajności?

Scena wykonawcza jest jedną z najważniejszych w modelu Tuckmana rozwoju Teams . Model ten został opracowany przez Bruce'a Tuckmana, psychologa edukacyjnego, który wykorzystał go do opisania teoretycznego procesu ewolucji i rozwoju grup w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku.

Etap wykonawczy jest czwartym etapem w modelu "Pięciu etapów rozwoju Teams" i jest prawdopodobnie najważniejszą sceną. Na tej scenie każdy członek zespołu wykorzystuje swój najwyższy potencjał, a zespół działa jako wysoce zorganizowana, spójna jednostka.

Pięć scen tego modelu obejmuje:

Scena 1: Formularz

Scena 2: Etap burzy

Scena 3: Etap formowania

Scena 4: Etap wykonywania

Scena 5: Scena przejściowa

Zrozummy pokrótce wszystkie etapy budowania zespołu, zanim zagłębimy się w scenę wykonywania zadań.

Etap #1: Etap tworzenia formularza

Ta scena ma miejsce, gdy członkowie zespołu lub grupy dopiero się tworzą.

Członkowie teamu mogą się dobrze nie znać. W powietrzu unosi się duża niepewność, a zespół może nie być zbyt wydajny. Członkowie wciąż przyzwyczajają się do siebie nawzajem i potrzebują czasu, aby zrozumieć swoje indywidualne role.

Etap #2: Scena szturmu

Jest to etap, w którym członkowie zespołu uczą się współpracować ze sobą. Na tej scenie czasami mogą pojawić się konflikty z powodu ścierających się osobowości lub opinii

Członkowie teamu mogą nie mieć jeszcze zakończonej jasności co do swoich ról i mogą przekraczać nawzajem swoje granice. Dynamika teamu może stać się wyzwaniem, ponieważ członkowie starają się znaleźć role, które najlepiej im odpowiadają.

Czytaj więcej: Czym jest współpraca w Teams? 10 skutecznych strategii dla Twojego teamu

Etap #3: Scena normowania

Na tej scenie wszystko zaczyna się układać. **Członkowie teamu dopasowują się do swoich ról

W miarę jak czują się komfortowo pracując razem nad zadaniami zespołowymi, czują się swobodniej prosząc o pomoc lub szukając konstruktywnych informacji zwrotnych od siebie nawzajem.

Stage #4: Performing stage

Tylko zespoły odnoszące powodzenie mogą osiągnąć tę cenną scenę, w której członkowie zespołu osiągają szczyt swoich możliwości, nie tylko indywidualnie, ale także jako zespół.

Jeśli widziałeś filmy takie jak Ratatouille lub Burnt, oto przykład: Na początku szefowie kuchni nieustannie ścierają się ze sobą, a konfliktów interpersonalnych jest mnóstwo. Ale pod koniec są idealnie zsynchronizowani, jak zgrana, harmonijna orkiestra. Tak wygląda scena występu.

Na scenie,

Teams zdefiniował swoje role, ustawił wyraźne granice, w których nikt nie wchodzi innym w drogę i może współpracować bez wysiłku

Członkowie aktywnie biorą na siebie odpowiedzialność i przyjmują odpowiednie autorytety do prowadzenia projektów

Każdy członek pomaga sobie nawzajem identyfikować i przezwyciężać błędy, pomyłki i inne niedociągnięcia

Członkowie przekazują sobie nawzajem informacje zwrotne w celu uzyskania lepszych wyników i zsynchronizowanego dążenia do celów zespołu

Każdy ma głębokie poczucie satysfakcji ze swoich postępów

Teams przestrzega również ustalonych cyklów pracy, aby osiągnąć wspólne cele, a członkowie czują się zjednoczeni w dążeniu do wspólnego celu. Jest to idealna scena rozwoju grupy

Jako lider zespołu, Twoim celem jest doprowadzenie zespołu do tej sceny tak szybko, jak to możliwe - i to jest dokładnie to, co jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci osiągnąć.

Czytaj więcej: Spójność zespołu: Strategie zwiększające wydajność w miejscu pracy

Scena #5: Zakończenie

Jest to piąta i ostatnia ze scen Tuckmana, kiedy zespół jest gotowy do rozwiązania. Zazwyczaj ma to miejsce, gdy misja zespołu zostanie osiągnięta.

Jest to czas, w którym ty i twój zespół możecie świętować to, co osiągnęliście. Zastanów się nad swoimi osiągnięciami i przypomnij swojemu zespołowi o celu ich pracy

Ponieważ jest to piąta scena, jest to również doskonała okazja, aby docenić i uczcić talenty poszczególnych członków zespołu.

Dlaczego powinieneś dążyć do osiągnięcia sceny wydajności?

Scena wydajności może przynieść najwyższy możliwy pozytywny wynik dla ciebie i twojego zespołu. 🎯

Na tej scenie panuje idealna synchronizacja i płynna komunikacja, a większość członków bezbłędnie dąży do swoich celów.

**Ideą jest utrzymanie teamu na tej scenie przez jak najdłuższy czas

Choć w teorii brzmi to świetnie, żaden zespół nie jest w stanie utrzymać się na tej scenie bez żadnej interwencji. To od ciebie, lidera zespołu, zależy, czy twoja drużyna pozostanie na tej scenie tak długo, jak to możliwe, zwłaszcza podczas realizacji projektów.

Do zrobienia tego można zacząć od unikania typowych wyzwań, które mogą pojawić się na tej scenie, przy jednoczesnym utrzymaniu silnego przywództwa. Dowiedz się więcej.

Jakie są najczęstsze wyzwania na scenie wykonawczej? I do zrobienia?

🚩Wypalenie

Wypalenie zawodowe jest najpotężniejszym wrogiem, jeśli chodzi o utrzymywanie wysokowydajnego teamu . I nie można tego rozwiązać po prostu poprzez wprowadzenie działań wellness. Bez względu na to, jak bardzo członkowie zespołu medytują lub ćwiczą, jeśli utkną w środowisku, które wywołuje chroniczny stres, poczują gorąco.

Wypalenie jest szkodliwe dla Businessu i dla ludzi w ogóle. 33% pracowników przyznaje, że wypalenie sprawia, że są mniej skoncentrowani w pracy, podczas gdy 31% twierdzi, że spowodowało to utratę odsetków w ich pracy, a 21% raportuje, że doprowadziło to do większej prokrastynacji.

The trzy główne przyczyny wypalenia zawodowego obejmują zwiększone obciążenie pracą, wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym, które mogą wynikać z braku granic między życiem zawodowym a prywatnym, oraz nierealistyczne terminy

Inne czynniki, które przyczyniają się do wypalenia zawodowego w miejscu pracy obejmują:

Stała pilność

Hierarchiczne i powolne sieci komunikacyjne

Mikrozarządzanie

Brak uznania dla osiągnięć

Przekraczanie osobistych granic i godzin pracy

🚩 Utrzymanie tempa

Kolejnym poważnym wyzwaniem dla menedżerów jest zapewnienie stałej wydajności zespołu, dzień po dniu i tydzień po tygodniu. Chociaż nie możesz oczekiwać od swojego zespołu 100% przez cały czas, nie oznacza to, że powinieneś pozwolić na stagnację.

Niektóre typowe przyczyny utraty tempa obejmują:

Wypalenie (tak, wszystkie są ze sobą powiązane)

Brak wyczyszczonych i jasnych celów

Samozadowolenie

Nieobecność kluczowych członków teamu

Brak uznania

Czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany wartości firmy, kierownictwo wyższego szczebla i inne

🚩 Wzrost konfliktów

Konflikty są nieuniknione. Mogą one wynikać z konfliktu odsetków, konfliktu osobowości lub innych przyczyn.

Oto kilka typowych powodów konfliktów, które pojawiają się w scenie wykonawczej i na które warto zwrócić uwagę:

Różnice w opiniach zawodowych istyle pracy Moja praca w kierunkuróżnych celów osobistych i zawodowych Nakładanie się ról w późniejszych scenach projektu

Osobiste systemy przekonań

Ograniczone zasoby

Czynniki organizacyjne, takie jak zmiany w polityce firmy lub restrukturyzacja

Stres spowodowany czynnikami zewnętrznymi, takimi jak nierealistyczne terminy wyznaczone przez przełożonych/zarząd

Ostra konkurencja

Każdy z tych powodów (lub innych) może osłabić to, co powinno być wysoko funkcjonującym, skutecznym i wydajnym teamem.

Czego więc potrzebujesz do zrobienia, aby postawić ich na nogi?

Jakie są najlepsze praktyki skutecznego przewodzenia na scenie wykonawczej?

Silne przywództwo pozostaje głównym celem podczas obsługi i zarządzania zespołami o wysokiej wydajności.

Pomimo wysiłków włożonych w zebranie zespołu o idealnej mieszance umiejętności i postaw, stworzenie środowiska, w którym zespół może się rozwijać, często wymaga dostosowania jego składu w miarę ewolucji jego dynamiki.

Oto kilka strategii radzenia sobie z teamami na scenie wydajności:

✅ Przeprowadź działania grupowe na scenie

Omów szerszą perspektywę: Urzeczywistnij pozycję, w której chciałbyś widzieć siebie i swój zespół po pewnym czasie. Pozwól swojemu zespołowi zwizualizować miejsce, w którym powinni się znaleźć w projekcie, nad którym obecnie pracują. Pomoże im to zachować energię poprzez wyobrażenie sobie przyszłych osiągnięć i zamanifestowanie tego poziomu powodzenia zespołu

Urzeczywistnij pozycję, w której chciałbyś widzieć siebie i swój zespół po pewnym czasie. Pozwól swojemu zespołowi zwizualizować miejsce, w którym powinni się znaleźć w projekcie, nad którym obecnie pracują. Pomoże im to zachować energię poprzez wyobrażenie sobie przyszłych osiągnięć i zamanifestowanie tego poziomu powodzenia zespołu Trzy główne pytania: Zadaj swojemu zespołowi te trzy podstawowe pytania:

_Co dla nas działa? co sprawia nam problemy? co możemy poprawić?

Zadaj swojemu zespołowi te trzy podstawowe pytania:

Ale nie zapisuj ich na koniec sprintu.

Zbieraj te cenne informacje zwrotne w regularnych odstępach czasu w trakcie cyklu projektu, aby uzyskać dobre wyobrażenie o powyższych tematach. Dostarczanie informacji zwrotnych na czas, wczesne rozwiązywanie problemów i podkreślanie postępów tworzy poczucie ciągłego doskonalenia i osiągnięć dla wszystkich członków zespołu

Wszystkie sesje burzy mózgów: Wizualizuj swoje pomysły za pomocą tego szybkiego ćwiczenia. Zbierz grupę i zachęć ich do myślenia w innowacyjny sposób, aby pomóc w terminowym zakończeniu projektu, nad którym pracujesz

Wizualizuj swoje spotkania, dyskusje i pomysły dzięki ClickUp Whiteboards

Wyobraź sobie, że masz nieskończoną przestrzeń do popularyzacji pomysłów tekstowych i wizualnych śledzenia projektów i działania. To właśnie Tablice ClickUp pomagają do zrobienia.

Dzięki ClickUp Whiteboards możesz:

Współpracować wizualnie na jednej, udostępnianej platformie, aby przekształcać pomysły w praktyczne spostrzeżenia

Przeprowadzać burze mózgów, opracowywać strategie, tworzyć mapy myśli i planować zwinne cykle pracy

Połączenie z narzędziami ClickUp, takimi jak Tasks, w celu płynnego przejścia od pomysłu do działania

Łącz pliki robocze, dokumenty i zadania bezpośrednio na Tablicy

✅ Potwierdź wkład

Teams to połączenie kontrastujących ze sobą osobowości.

Oczywiście, niektórzy członkowie będą bardziej dynamiczni niż inni i w wyniku tego będą bardziej widoczni. Twoim zadaniem, jako lidera, jest jasne zrozumienie, kto w jaki sposób przyczynia się do realizacji projektu

Upewnij się, że mniej widoczni członkowie mają szansę być w centrum uwagi, doceniając ich wkład. Doprowadzi to do powstania zespołu, który jest świadomy talentów wszystkich swoich członków i docenia je, niezależnie od tego, jak głośna jest dana osoba.

Śledzenie osiągnięć członków zespołu za pomocą zadań ClickUp

Aby zrobić to efektywnie, możesz skorzystać z systemu zarządzania zespołem, który pomoże Ci śledzić zrobione zadania. Możesz tutaj korzystać z wielu funkcji ClickUp. Pierwszą z nich jest Zadania ClickUp .

Czytaj więcej: 15 Free Szablonów Ocen Pracowniczych (Plus Wskazówki) Zadania pozwalają na:

Przypisywać zespołowi zadania, które można wykonać, które są wyczyszczone i dobrze zdefiniowane

Śledzenie postępów w realizacji zadań, aby zrozumieć wydajność zespołu

Płynnie planować, organizować i współpracować nad dowolnym projektem

Kategoryzować zadania według priorytetów i przydziałów

Połączone zadania i śledź postęp za pomocą niestandardowych statusów

Pobierz szablon

Szablon do śledzenia projektów ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci śledzić swoje projekty w jednym miejscu.

Innym fajnym sposobem na śledzenie postępów jest użycie szablonu Szablon do śledzenia projektów ClickUp .

Dzięki niemu możesz grupować zadania według sceny, śledzić postępy i płynnie współpracować ze swoim zespołem. Jest to idealne rozwiązanie do zarządzania wieloma projektami. Dzięki niej zachowasz porządek, będziesz otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym i poznasz wkład każdego z członków zespołu.

Pobierz szablon

✅ Zawsze ustawiaj osiągalne cele

Zespół działający na najwyższych obrotach musi być skoncentrowany i dostosowany do wspólnego celu. Zaczyna się to od wyznaczenia każdemu członkowi zespołu dobrze zdefiniowanych i wykonalnych celów dostosowanych do ich roli.

Unikaj nakładania się celów, aby zapobiec konfliktom między zadaniami. Za każdym razem należy nieznacznie podnosić pasek, aby upewnić się, że zespół dąży do doskonałości bez stagnacji.

Trzymaj rękę na pulsie swojego ogólnego cyklu pracy dzięki celom ClickUp

Po ustawieniu celów, przekaż je swoim pracownikom i uważnie monitoruj ich zakończenie. Do zrobienia tego wszystkiego w jednym miejscu, bez konieczności przełączania zakładek, użyj aplikacji Cele ClickUp .

ClickUp Goals pozwala:

Automatycznie śledzić postępy w realizacji Celów poprzez łączenie zadań, wykorzystując cele liczbowe, pieniężne lub prawda/fałsz

Organizować cele w jednym miejscu za pomocą folderów, co ułatwia monitorowanie powiązanych celów razem

Ustawienie różnych typów celów (np. cykle sprintu, tygodniowe karty wyników) w celu dostosowania do różnych potrzeb

Udostępnianie celów, zarządzanie uprawnieniami i utrzymywanie wszystkich w zgodzie z jasnymi ośmioma czasami i terminami

✅ Wyczyszczone priorytety

Twój zespół nie może pracować optymalnie, jeśli klasyfikujesz każde zadanie jako pilne! Kiedy wszystko jest pilne, nic nie jest naprawdę pilne. Może to spowodować, że twój zespół zostanie zasypany wieloma sprzecznymi priorytetami i nierealistycznymi terminami, co może powodować stres.

Dlatego też należy stworzyć dobrze zdefiniowane kryteria pilności i odpowiednio ustalać priorytety dla każdego zadania. Dobrze zaplanuj i stwórz system, w którym nie tylko przydzielisz zadania swoim członkom zespołu, ale także nadasz im etykiety w oparciu o ich ważność

Można na przykład oznaczyć elementy o najwyższym priorytecie kolorem czerwonym, a następnie żółtym i zielonym, aby stworzyć prosty, ale powszechnie rozpoznawalny system.

Możesz także użyć jednego z wielu systemów priorytetyzacji, takich jak:

TheMatryca Eisenhowera* Metoda MoSCoW (Must have, Should have, Could have i Won't have)

Metoda ABC priorytetów ("A" obejmuje wysoki priorytet i wysoką pilność, "B" obejmuje średni priorytet i średnią pilność, "C" obejmuje niski priorytet i niską pilność)

Wyniki RICE (Zasięg, Wpływ, Zaufanie i Wysiłek)

✅ Zapewnienie właściwej równowagi między pracą a życiem prywatnym

Zrozum, że twoi pracownicy mają życie poza pracą.

Jeśli nieustannie zacierasz granice między życiem osobistym a zawodowym, Twoi pracownicy nie będą w stanie dobrze wypocząć ani wyjechać na wakacje. Nie będą w stanie w pełni odciąć się od pracy, co doprowadzi do wyczerpania i frustracji.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ ogromna część siły roboczej zaczęła wybierać zdalne lub hybrydowe środowiska pracy. 53% miejsc pracy w USA ma obecnie charakter hybrydowy. Oznacza to, że musisz przygotować się do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z tym elastycznym, często asynchronicznym środowiskiem pracy.

✅ Zachęcaj do przejrzystej i efektywnej komunikacji

Komunikacja jest kluczem do motywowania i doceniania wysiłków pracowników. Twoja rola powinna polegać na ułatwianiu, a nie utrudnianiu cyklu pracy.

Musisz być dostępny dla swoich kolegów z zespołu, aby nie musieli przeskakiwać przez wiele przeszkód, aby dostać się na spotkanie z tobą.

Upewnij się, że wszyscy członkowie Teams czują się komfortowo zwracając się do Ciebie. **Rozważ wdrożenie polityki otwartych drzwi, aby zachęcić ludzi do wyrażania swoich opinii. Pozbądź się również nieefektywnych silosów komunikacyjnych, wprowadzając usprawnione potoki komunikacyjne.

Staraj się unikać opóźnień lub nieporozumień podczas udostępniania wiadomości między członkami zespołu, w tym między sobą.

Płynna komunikacja i udostępnianie plików w aplikacji dzięki widokowi czatu ClickUp

ClickUp po raz kolejny dostarcza potężne rozwiązanie w postaci ClickUp Chat View. Ułatwia on płynną koordynację między działami, Teamsami i członkami z wzajemnie powiązanymi zadaniami i rolami.

Zastosowanie Widok czatu w ClickUp do bezpośredniej komunikacji z członkami zespołu i działami w obszarze roboczym, przy jednoczesnym łatwym udostępnianiu odpowiednich plików, zadań i dokumentów.

✅ Wspieraj zaufanie i autonomię; monitoruj, ale nie mikrozarządzaj

Jeśli nie masz zaufania do swojego zespołu, musisz zadać sobie kilka pytań. Praca z zespołem, na który nie można liczyć, może zepsuć cały cykl pracy. Może to również wskazywać na niezdrowe środowisko pracy.

To powiedziawszy, nie wpadnij w pułapkę mikrozarządzania . Jeśli zaczynasz zarządzać każdym członkiem w najdrobniejszych szczegółach, to po prostu pokazuje, że nie ufasz im na tyle, aby pozostawić pracę w ich rękach.

Zachęcaj swój zespół do przejmowania roli liderów podczas projektów, aby pokazać, że są gotowi na autonomię. Musisz znaleźć równowagę między pozwalaniem członkom zespołu na samodzielny rozwój, jednocześnie bacznie obserwując ich postępy i będąc gotowym do wskoczenia, gdy wymagana jest twoja obecność lub podejmowanie decyzji.

Szablon ról i obowiązków w zarządzaniu projektami w ClickUp

Aby przydzielić zadania przy jednoczesnym zachowaniu widoku całego scenariusza z lotu ptaka, spróbuj Szablon ról i obowiązków w zarządzaniu projektami ClickUp . Pomaga on zdefiniować role, przypisać zadania i upewnić się, że wszyscy wiedzą, kto jest za co odpowiedzialny.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-527.png Szablon ról i obowiązków w zarządzaniu projektami ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w przypisaniu ról i obowiązków odpowiednim osobom.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6071828&department=pmo&\_gl=1\*11mm610\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY .

Pobierz szablon /%cta/

Korzystanie z tego szablonu może sprawić, że wszystko będzie przebiegać sprawnie, bez względu na wielkość organizacji. Szablon zapewnia przejrzysty plan, zapewnia, że każdy zna swoją rolę, poprawia koordynację między teamami i pomaga wychwycić problemy na wczesnym etapie, zanim staną się większymi problemami.

Pobierz szablon

✅ Prowadź regularne cykle informacji zwrotnych

Na scenie wykonawczej członkowie zespołu chętnie udzielają sobie nawzajem krytycznych i konstruktywnych informacji zwrotnych.

Ważne jest, aby te linie komunikacyjne były otwarte i zdrowe. W rzeczywistości, jako menedżer i lider, możesz podpowiedzieć konstruktywną informację zwrotną i ustawienie się jako przykład dla innych członków zespołu. **Jednym z najlepszych sposobów na to jest organizowanie anonimowych ankiet, które pokazują, w czym jesteś dobry i jakie obszary wymagają poprawy

Tworząc pętlę informacji zwrotnej w swoim zespole, rozwijasz środowisko ciągłego uczenia się i doskonalenia.

Znaczące informacje zwrotne można łatwo zebrać za pomocą Szablon ankiety dotyczącej opinii i odprawy pracowników ClickUp . Użyj go, aby szybko zebrać spostrzeżenia, zidentyfikować obszary wymagające poprawy i zająć się wszelkimi wątpliwościami, jednocześnie usprawniając proces przekazywania opinii.

Keep Your Performing Scena Powered Up With ClickUp Zachowaj swoją scenę wydajności dzięki ClickUp

Scena wydajności to miejsce, w którym Twój zespół błyszczy, współpracuje przy minimalnych konfliktach i maksymalizuje wydajność.

Aby utrzymać tę optymalną fazę, musisz zarządzać potencjalnymi wyzwaniami. Nadrzędnym narzędzie do zarządzania projektami może pomóc w poruszaniu się po wszystkich pięciu scenach modelu Tuckmana.

ClickUp może być takim narzędziem. Oferuje ono kompleksowe rozwiązanie pozwalające utrzymać zespół w dobrej kondycji i wydajności. Pomaga również w ustawieniu celów, ustaleniu priorytetów zadań, zdefiniowaniu ról, usprawnieniu komunikacji, zbieraniu informacji zwrotnych i monitorowaniu wydajności.

Integrując ClickUp ze swoim cyklem pracy, możesz zapobiegać problemom przed ich wystąpieniem i utrzymać długoterminowe powodzenie swojego zespołu.

Nie pozwól, aby nieporządek zakłócił Twój postęp. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i zapewnij swojemu zespołowi najlepsze wyniki.