Rozwój niestandardowy a rozwój produktowy: Co jest odpowiednie dla Twojego biznesu SaaS?

Dawno, dawno temu, dwie dobrze prosperujące firmy SaaS, z których każda była na szczycie swojej gry, przyjęły zupełnie inne podejścia do wzrostu.

Firma A pozwoliła swojemu produktowi wykonać ciężką pracę - oferując model freemium, który przyciąga użytkowników jak pszczoły do miodu, opierając się na wirusowym przyjęciu produktu w celu napędzania ekspansji. Ciężko pracowali nad udoskonaleniem produktu do punktu, w którym stał się on własnym silnikiem marketingowym.

Tymczasem firma B skupiła się na swoich klientach, przeznaczając zasoby na zrozumienie nawet najmniejszych potrzeb i odpowiednie spersonalizowanie rozwiązań. Polegała ona na budowaniu bazy lojalnych klientów i poleceń ustnych, aby napędzać wzrost.

Chociaż obie firmy odniosły powodzenie, ich ścieżki rozwoju nie mogły być bardziej różne.

Jako właściciel biznesu SaaS (Software as a Service) lub profesjonalista, ważne jest, aby określić, która strategia jest zgodna z celami, zasobami i pozycją rynkową Twojej firmy.

Ten blog omawia rozwój oparty na kliencie i rozwój oparty na wydajności produktu, przedstawiając korzyści, wady, zastosowania i nie tylko.

Zrozumienie wzrostu opartego na produkcie

Wzrost oparty na produkcie (PLG) stanowi ogromną zmianę w branży SaaS. W tym modelu produkt jest na pierwszym planie i staje się głównym motorem pozyskiwania klientów, konwersji i ekspansji Business.

W firmach zorientowanych na produkt, produkty są zaprojektowane tak, aby dostarczać natychmiastową wartość, pozwalając użytkownikom doświadczyć ich zalet przed podjęciem decyzji o zakupie. Takie podejście jest zgodne z preferencjami współczesnych użytkowników w zakresie samoobsługi i wypróbowania produktu przed zakupem.

Weź Slack na przykład. Umożliwia użytkownikom płynną współpracę z Teams poprzez intuicyjny interfejs - wszystko bez kosztów początkowych.

Dzięki funkcjom takim jak wiele kanałów, etykiety i scentralizowane udostępnianie plików, Slack szybko zyskał użytkowników, podkreślając korzyści płynące z wydajności i współpracy. W miarę jak Teams przyjmowali Slack, zapraszali innych do współpracy na platformie, napędzając wirusowy rozwój Slack.

Zgodnie z oczekiwaniami, PLG kładzie nacisk na tworzenie produktów, które są intuicyjne, wartościowe i łatwe do przyjęcia, co napędza sprzedaż. Pozwala im to obniżyć koszty pozyskiwania klientów, pozwalając produktowi do zrobienia większości tego, co mówi.

W miarę jak użytkownicy wchodzą w interakcję z produktem, naturalnie postępują w trakcie podróży klienta, przechodząc na płatne plany z wersji próbnej Free Plan i napędzając organiczny wzrost poprzez wirusową adopcję.

Przeczytaj również: 10 strategii pozyskiwania klientów, które napędzają wzrost Businessu

Wzrost oparty na wydajności a wzrost oparty na sprzedaży

Podczas gdy Firmy PLG stawiają produkt w centrum wzrostu, wzrost oparty na sprzedaży (SLG) przyjmuje tradycyjne podejście, które opiera się na zespołach sprzedaży, aby angażować się w potencjalnych klientów, pielęgnować potencjalnych klientów i zamykać transakcje. Zazwyczaj wiąże się to ze spersonalizowanymi działaniami i prezentacjami produktów. Oznacza to bardziej praktyczne podejście do przeprowadzania potencjalnych klientów przez proces zakupu.

SLG sprawdza się najlepiej w branżach, w których produkt jest złożony i wymaga znacznego niestandardowego dostosowania. Jest on również skierowany do większych klientów z sektora Enterprise, którzy preferują wysoki poziom sprzedaży.

**Kluczowa różnica między PLG i SLG polega na tym, kto prowadzi niestandardową podróż klienta

W PLG sam produkt jest głównym punktem styku, pozwalając użytkownikom na samodzielne doświadczanie jego wartości, podczas gdy SLG wymaga od zespołu sprzedaży komunikowania wartości produktu.

**PLG dla B2B: idealne dopasowanie czy tylko dla SaaS?

Strategia wzrostu oparta na wydajności produktu jest często kojarzona z firmami SaaS, ale nie ogranicza się do tej przestrzeni. Istota PLG - umożliwienie samemu produktowi napędzania wzrostu poprzez pokazanie jego wartości - może działać dobrze w wielu środowiskach B2B.

Rozważmy Dropbox jako przykład.

Chociaż Dropbox jest przede wszystkim rozpoznawany jako produkt SaaS, jego model freemium pokazuje, jak PLG może odnieść sukces w środowisku B2B.

Oferuje on firmom i osobom prywatnym darmową przestrzeń dyskową z prostym, intuicyjnym interfejsem, który działa na różnych urządzeniach. Ta łatwość użytkowania przyciągnęła miliony użytkowników, w tym wielu klientów B2B, którzy szybko docenili wartość produktu.

Wraz ze wzrostem potrzeb tych klientów w zakresie przestrzeni dyskowej, wielu z nich przeszło na płatne plany, napędzając rozwój biznesu bez dużego zaangażowania zespołów sprzedażowych.

Tak więc, podczas gdy PLG błyszczy w Strategie marketingowe SaaS jego zasady można również dostosować do innych scenariuszy B2B. Jeśli twój produkt może dostarczyć natychmiastową wartość i pozwolić użytkownikom doświadczyć jego zalet z pierwszej ręki, prawdopodobnie będzie napędzał wzrost, niezależnie od tego, czy jesteś w SaaS, czy w innym sektorze B2B.

Przeczytaj również: 10 najlepszych narzędzi do rozwoju opartego na wydajności

Zrozumienie wzrostu opartego na kliencie

Wzrost oparty na kliencie (CLG) to strategia, która umieszcza klientów w centrum inicjatyw rozwojowych firmy. Inwestuje ona więcej w powodzenie klienta i wyniki satysfakcji jako główne czynniki napędzające ekspansję biznesu

CLG kładzie nacisk na budowanie głębokich relacji i tworzenie pozytywnych doświadczeń na każdej scenie podróży klienta.

CLG koncentruje się na uszczęśliwianiu klientów, ponieważ postrzega ich jako najlepszych rzeczników marki. Przekraczając ich oczekiwania, można przekształcić ich w lojalnych zwolenników, a ostatecznie w główne czynniki napędzające wzrost.

Oznacza to dostarczanie wyjątkowych doświadczeń od pierwszej interakcji aż po bieżące wsparcie.

Świetnym przykładem CLG w akcji jest Amazon . Rynek internetowy rozwinął się w oparciu o zadowolenie klientów, oferując spersonalizowane rekomendacje, niezawodne usługi wysyłkowe i bezproblemową politykę zwrotów.

Zdolność Amazon do przewidywania i zaspokajania potrzeb klientów dzięki wysoce responsywnemu globalnemu zespołowi obsługi klienta sprawiła, że Amazon stał się zaufaną opcją dla milionów ludzi na całym świecie, napędzając zarówno lojalność, jak i powtarzalność transakcji.

Podobnie, powodzenie klienta jest kolejnym kluczowym elementem CLG. Twój zespół powinien rozumieć cele klientów, kierować nimi i pomagać im w jak najlepszym wykorzystaniu produktu.

Rozwój kierowany przez klienta często prowadzi do wyższej wartości życiowej klienta (CLV), ponieważ gdy klienci są zadowoleni, zwykle wracają po więcej.

Co więcej, zadowoleni klienci są najlepszymi promotorami. Będą oni polecać twoją markę swoim znajomym i rodzinie, a nawet mogą stanąć w twojej obronie, jeśli pojawią się jakiekolwiek negatywne komentarze. Tworzy to pozytywną pętlę opinii klientów, która napędza powtarzalność biznesu i wzmacnia reputację marki w czasie.

Zachowanie konsumentów i jego wpływ na CLG

Dzisiejsi konsumenci są lepiej poinformowani, mają więcej połączeń i mają większe możliwości niż kiedykolwiek wcześniej. Mają dostęp do wielu danych i szybko dzielą się swoimi doświadczeniami - pozytywnymi lub negatywnymi - za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych platform.

Wymaga to, abyś był w pełni dostrojony do zachowań, preferencji i oczekiwań użytkowników, zwłaszcza jeśli dążysz do powodzenia w strategii opartej na kliencie.

Zrozumienie ich zachowań obejmuje analizę tego, w jaki sposób wchodzą w interakcję z marką i co wpływa na ich decyzje zakupowe. Obejmuje to czynniki, które odciągają ich od funkcji produktu lub zbliżają do nich.

Wskazówka dla profesjonalistów: Dane i analizy mogą pomóc zrozumieć zmienne wzorce zachowań klientów i odpowiednio tworzyć oferty.

Na przykład marka, która zauważa trend polegający na tym, że klienci cenią sobie produkty przyjazne dla środowiska, może dostosować swoją linię produktów, aby zawierała bardziej zrównoważone opcje. Może to wzmocnić lojalność i napędzić wzrost poprzez dostosowanie się do tego, na czym zależy niestandardowym klientom.

Dlaczego punkty styku z klientem i zawartość generowana przez użytkowników mają kluczowe znaczenie

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) ma kluczowe znaczenie dla napędzania CLG, ponieważ pomaga markom budować silne połączenia z odbiorcami.

Skuteczne zarządzanie powiązaniami sprawia, że każda interakcja jest osobista i znacząca, dzięki czemu niestandardowi klienci czują się docenieni. Wzmacnia to lojalność i zachęca do ponownych zakupów, co jest kluczem do długoterminowego wzrostu. Airbnb jest tego doskonałym przykładem. Rozwinęli się, koncentrując się na tworzeniu niezapomnianych wrażeń zarówno dla gospodarzy, jak i gości.

Oferując zasoby i wsparcie, których priorytetem jest zaufanie i bezpieczeństwo, zbudowali silne relacje, które sprawiają, że ludzie wracają. Te pozytywne doświadczenia sprawiają, że CLG jest tak skuteczne.

Punkty styku, momenty, w których klienci wchodzą w interakcję z Twoją marką - czy to na Twojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, czy podczas zakupu - są okazją do tworzenia pozytywnych doświadczeń. Konsekwentne dostarczanie usług w tych punktach styku buduje zaufanie i utrzymuje zaangażowanie klientów, co ma kluczowe znaczenie dla CLG.

Dobrze zrealizowana kampania marketing niestandardowy w cyklu życia klienta strategia łączy to wszystko razem, zapewniając, że komunikaty i zaangażowanie ewoluują w miarę, jak klienci przechodzą przez różne sceny swojej podróży.

Podobnie, UGC (zawartość generowana przez użytkowników) jest kolejnym potężnym czynnikiem napędzającym CLG (i PLG w niektórych przypadkach). Gdy niestandardowi klienci dzielą się swoimi doświadczeniami z produktem, działa to jako autentyczny dowód społeczny, który może wpływać na innych.

Zachęcanie do zaangażowania użytkowników i prezentowanie UGC zwiększa wiarygodność marki i tworzy poczucie wspólnoty, dodatkowo wzmacniając lojalność klientów i napędzając wzrost.

PLG vs. CLG: Zalety i wady

Zacznijmy od przyjrzenia się korzyściom i wadom w naszej debacie na temat wzrostu opartego na klientach i wydajności.

Oto korzyści płynące z PLG vs. CLG:

Zalety wzrostu opartego na produktach Zalety wzrostu opartego na niestandardowych produktach Umożliwia szybkie skalowanie poprzez organiczny, wirusowy wzrost, gdy produkt sprzedaje się sam Sprzyja silnym relacjom, prowadząc do większej satysfakcji, lojalności i poparcia Zmniejsza zależność od kosztownych wysiłków sprzedażowych i marketingowych Produkty i usługi są ściśle dopasowane do potrzeb klientów w oparciu o informacje zwrotne Generuje cenne dane o klientach, które informują o ich potrzebach Generuje cenne dane o klientach, które wpływają na udoskonalanie produktów i doświadczenia klientów. Zadowoleni klienci pozostają lojalni, co przekłada się na wyższą wartość CLV i ciągły wzrost przychodów

Oto wady PLG vs. CLG:

Wady wzrostu opartego na produktach Wady wzrostu opartego na niestandardowych produktach Brak spersonalizowanego podejścia, którego oczekuje się w złożonych środowiskach B2B Wymaga znacznych inwestycji w oprogramowanie /href/https://clickup.com/pl/blog/70947/oprogramowanie-do-niestandardowego-powodzenia-klienta/customer powodzenia/%href/, Teams i spersonalizowane usługi Powodzenie zależy całkowicie od zdolności produktu do dostarczania natychmiastowej wartości. Wzrost może być wolniejszy ze względu na potrzebę bardziej praktycznej interakcji i dostosowanych rozwiązań

Następnie przyjrzyjmy się, w jaki sposób każda ze strategii wpływa na zadowolenie i doświadczenia klientów.

W PLG satysfakcja klienta zależy od tego, jak dobrze działa produkt i jak szybko dostarcza wartość. Jeśli jest łatwy w użyciu i spełnia oczekiwania, klienci są zadowoleni.

Ale jeśli nie jest na równi, satysfakcja może szybko spaść.

W CLG chodzi o całe doświadczenie klienta. Podejście to koncentruje się na tym, aby klienci czuli się docenieni podczas całej swojej podróży, często poprzez interakcje międzyludzkie i wsparcie. Zwiększa to ogólną satysfakcję i lojalność.

Wpływ użyteczności na obie strategie wzrostu

Użyteczność jest tym, co napędza strategię PLG. Oznacza to, że produkt musi być intuicyjny, łatwy w użyciu i zdolny do natychmiastowego udowodnienia swojej wartości.

Jeśli użytkownik zmaga się z produktem lub uważa go za skomplikowany, hamuje to wzrost. Po prostu nie można iść na kompromis w kwestii użyteczności w PLG, ponieważ ten czynnik decyduje o tym, czy użytkownicy będą kontynuować po początkowej wersji próbnej lub okresie freemium.

Podczas gdy użyteczność jest nadal niezbędna w CLG, jest ona uzupełniana przez szersze doświadczenie klienta. Nawet jeśli produkt ma krzywą uczenia się, dedykowany zespół ds. powodzenia klienta może poprowadzić użytkowników przez proces, aż osiągną pożądane wyniki.

Podsumowując, najlepsze podejście może obejmować połączenie obu strategii

Transformacja marketingu i sprzedaży za pomocą PLG i CLG

Podczas gdy strategia sprzedaży oparta na produkcie sprawia, że produkt jest w centrum uwagi, CLG obraca się wokół pogłębiania relacji z klientami i priorytetowego traktowania ich powodzenia. Wiele czynników wpływa na określenie, która strategia rozwoju jest odpowiednia dla danej organizacji, w tym branża, ICP (profil idealnego klienta), charakter produktu itp.

Wiele organizacji decyduje się do zrobienia obu: Gdzie PLG jest drogą naprzód dla mniejszych klientów lub indywidualnych użytkowników, podczas gdy CLG pomaga utorować drogę dla dużych klientów Enterprise, którzy potrzebują rozszerzenia.

Tak czy inaczej, wdrożenie strategii PLG i CLG może poprawić swoje marketingowa mapa drogowa i wysiłków sprzedażowych, aby napędzać znacznie wyższe konwersje i przychody. Rozważ użycie narzędzia do zarządzania marketingiem i sprzedażą, aby opracować i śledzić niezawodne strategie PLG i CLG. Oprogramowanie do zarządzania produktami ClickUp to wszechstronna platforma zaprojektowana w celu ulepszenia strategii rozwoju.

Pokażemy Ci, jak ClickUp może być potężnym narzędziem wspierającym zarówno rozwój oparty na produktach, jak i na klientach.

Zastosuj innowacyjne dodatki z mapami myśli

Innowacje odgrywają kluczową rolę w napędzaniu wzrostu, czy to poprzez strategie oparte na produktach, czy na klientach. Ważne jest, aby organizować swoje pomysły w sposób, który prowadzi do jasnych, możliwych do podjęcia kroków.

Mapy myśli mogą być do tego niezwykle przydatne, oferując wizualny sposób na uporządkowanie myśli i sprawdzenie, w jaki sposób różne pomysły łączą się ze sobą.

Na przykład, jeśli burza mózgów dotyczy sposobów na ulepszenie funkcji produktu lub poprawę obsługi klienta, mapa myśli może pomóc w rozbiciu tych koncepcji na łatwiejsze do zarządzania części. Zapewnia to, że każdy szczegół jest brany pod uwagę i nic nie jest pomijane.

Przekształć swoją strategię opartą na produkcie w konkretne kroki dzięki mapom myśli ClickUp Mapy myśli ClickUp doskonale ułatwiają ten proces, umożliwiając tworzenie kompleksowych cykli rozwoju produktu i wykrywanie obszarów wymagających optymalizacji.

Możesz tworzyć schematy blokowe i cykle pracy, które poprowadzą Twój produkt od początkowego pomysłu do ostatecznego uruchomienia. Wizualizując każdą fazę podróży produktu, można upewnić się, że strategie marketingu wzrostu są zarówno innowacyjne, jak i skuteczne.

Testuj różne widoki danych dla kilku perspektyw

Uzyskanie różnych perspektyw na strategię biznesową jest niezbędne dla jej powodzenia. Należy skonsultować się z ekspertami ds. produktu i UX, a także z działami sprzedaży i zespołami ds. doświadczeń klientów. Patrząc na swoje plany z różnych perspektyw, można zidentyfikować potencjalne luki i możliwości, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niezauważone. Widoki ClickUp umożliwiają właśnie to, oferując różne sposoby wizualizacji i zarządzania zadaniami i projektami.

Uzyskaj widoki na to, jak Twoja strategia rozwoju może być realizowana dzięki ClickUp's Views

Na przykład Widok tablicy ClickUp może być szczególnie przydatny do śledzenia oś czasu rozwoju produktu i zarządzania żądaniami funkcji. Przeciągając i upuszczając zadania w różnych kolumnach, można łatwo zobaczyć, na jakim etapie znajduje się projekt i co należy zrobić w następnej kolejności.

Wykorzystaj w pełni konfigurowalne kolumny ClickUp Tablica View, aby śledzić informacje o produktach

Widok Widok kalendarza ClickUp pomaga być na bieżąco z terminami i kamieniami milowymi, zapewniając, że Twój zespół pozostanie na właściwym torze.

Z łatwością zarządzaj osią czasu rozwoju produktu, korzystając z widoku kalendarza ClickUp

Tymczasem Widok listy ClickUp zapewnia bardziej szczegółowe spojrzenie na każde zadanie, ułatwiając zarządzanie najdrobniejszymi szczegółami strategii rozwoju.

Filtruj żądania funkcji i lepiej zrozum potrzeby klientów dzięki widokowi listy ClickUp

Śledzenie i organizowanie projektów firmowych jest bardzo łatwe i skuteczne dzięki oprogramowaniu ClickUp. Od prostych list do zrobienia skomplikowanych projektów, oprogramowanie ClickUp jest wykorzystywane do zrobienia wszystkiego zgodnie z oczekiwaniami. Jest to bardzo skuteczne oprogramowanie w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem projektami i śledzeniem postępów w organizacji bieżących zadań i projektów

Judy Hellen, Brighten A Soul Foundation o korzystaniu z ClickUp

Twórz spójność w swoim teamie marketingowym

Spójny zespół marketingowy jest niezbędny do skutecznej realizacji każdej strategii rozwoju. Kiedy wszyscy są na tej samej stronie, zadania są zakończone bardziej efektywnie i istnieje mniejsze ryzyko błędnej komunikacji.

Usprawnij współpracę między działami, korzystając z rozwiązania marketingowego ClickUp do płynnej komunikacji i zarządzania projektami

Unikaj rozproszonych dokumentów projektowych i komunikacji, wdrażając Rozwiązanie marketingowe ClickUp .

Możesz używać go zamiennie do projektowania produktów lub strategii utrzymania klientów. Co więcej, różne działy w organizacji mogą współpracować nad plikami, wieloma mediami komunikacyjnymi i ponad 1000 integracji - wszystko to z poziomu jednej ujednoliconej platformy.

Teams marketingowy może zastosować różne wykresy, aby wykryć luki i inne punkty tarcia w strategii rozwoju.

Upewnij się, że ustawiłeś Pulpity ClickUp'a i dostosuj je tak, aby prezentowały szczegółowy wgląd w Twoje produkty i strategie marketingowe. Przekształci to pulpit w dynamiczny hub analityczny.

Pomyśl o nim jak o centrum dowodzenia danymi, w którym możesz ustawić widżety, które śledzą kluczowe wskaźniki, wizualizują trendy wydajności i dzielą złożone informacje na przydatne spostrzeżenia.

Bądź elastyczny i reaguj na swoje cele strategiczne dzięki kompleksowemu widokowi całej operacji za pomocą pulpitów ClickUp

Dostosowując pulpit, możesz monitorować postępy w różnych projektach, wskazywać powodzenia i obszary wymagające poprawy oraz podejmować świadome decyzje na bieżąco.

Używaj Tablic do tworzenia strategii PLG i CLG

Tablice są idealne do burzy mózgów i wizualizacji strategii rozwoju. Oferują elastyczną przestrzeń do mapowania pomysłów, niezależnie od modelu, z którym pracujesz.

Rysuj schematy blokowe i twórz mapy swojej strategii dzięki Tablicom ClickUp Tablice ClickUp są idealne do burzy mózgów i planowanie rozwoju w interaktywny, oparty na współpracy sposób.

Jeśli jesteś firmą opartą na produkcie, użyj Tablic do stworzenia mapy podróży użytkownika, od początkowego wdrożenia po przyjęcie funkcji, a nawet płatne aktualizacje. Jest to również świetne narzędzie do tworzenia scenariuszy testów A/B, aby upewnić się, że strategia jest na właściwym torze.

Jeśli jednak koncentrujesz się na CLG, Tablica pomaga śledzić i wizualizować punkty styku z klientem podczas całej jego podróży. Możesz wspólnie z zespołem prześledzić cały lejek marketingowy, upewniając się, że każda interakcja jest zoptymalizowana.

Ponadto, dzięki współpracy w czasie rzeczywistym, wiele Teams może płynnie współpracować w celu poprawy obsługi klienta i powodzenia.

Wdrażaj narzędzia AI, aby uzyskać szybki wgląd

Narzędzia AI mogą zmienić sposób gromadzenia i analizowania spostrzeżeń, przyspieszając proces podejmowania decyzji. Narzędzia te doskonale radzą sobie z obsługą dużych ilości danych, wykrywaniem trendów i szybkim dostarczaniem przydatnych informacji.

Pozwalają one na automatyzację zadań, takich jak ekstrakcja danych, analiza trendów i generowanie raportów, umożliwiając skupienie się na planowaniu strategicznym, a nie na pracy ręcznej.

Rozwiązania oparte na AI są szczególnie cenne w przypadku zadań takich jak transkrypcja spotkań, podsumowywanie długich dokumentów i identyfikowanie kluczowych informacji w danych. Zwiększa to wydajność, poprawia dokładność i zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego.

Zwiększ wydajność swojego zespołu i przetestuj wiele strategii rozwoju dzięki ClickUp Brain ClickUp Brain może pójść o krok dalej.

Umożliwia tworzenie szczegółowych raportów, generowanie transkrypcji głosowych na tekst i pobieranie określonych słów kluczowych z plików. Ten inteligentny asystent płynnie integruje się z zadaniami, projektami i działaniami zespołu, oferując kompleksowy widok i przyspieszając wykonywanie zadań dzięki ponad 100 wyspecjalizowanym narzędziom.

Wdrażanie wstępnie zaprojektowanych szablonów dla rozwoju

Szablony są niezwykle cenne przy wdrażaniu strategii rozwoju. Oferują one gotowe ramy, które można dostosować do konkretnych potrzeb, rozpoczynając pracę zespołu od solidnych podstaw.

Dzięki rozszerzonej bibliotece szablonów ClickUp możesz usprawnić swoje wysiłki związane z rozwojem. Szablony te zapewniają ustrukturyzowane wskazówki, pomagając efektywnie zarządzać strategiami i śledzić postępy bez konieczności odkrywania koła na nowo.

Szablon mapy drogowej produktu ClickUp

Pobierz szablon

Zarządzaj danymi związanymi ze strategią rozwoju dzięki szablonowi mapy drogowej produktu ClickUp

Szablon Szablon mapy drogowej produktu autorstwa ClickUp pomaga wizualizować każdą scenę, od początkowej koncepcji do ostatecznego uruchomienia, zapewniając, że nic nie zostanie przeoczone.

Dzięki temu szablonowi możesz podzielić zadania, przydzielić zasoby i sprawić, że wszystko będzie działać płynnie.

Aby w pełni wykorzystać szablon mapy drogowej produktu, zacznij od nakreślenia celów swojego produktu. Następnie opracuj mapę kluczowych kamieni milowych i ustal priorytety funkcji, które będą potrzebne do ich osiągnięcia.

Na koniec, Niestandardowe statusy ClickUp i Pola niestandardowe pomogą ci śledzić postępy i podejmować świadome decyzje.

Pobierz szablon

Szablon strategii produktu ClickUp

Pobierz szablon

Uzyskaj przewagę w uruchamianiu kampanii opartych na produktach dzięki szablonowi strategii produktowej ClickUp

Inną opcją dla PLG jest Szablon strategii produktowej ClickUp , który umożliwia tworzenie praktycznych map drogowych w celu pielęgnowania i pozycjonowania zespołów produktowych na właściwej ścieżce.

Zacznij od zdefiniowania celu swojego produktu i problemów, które rozwiązuje. (Do zrobienia tego zespół musi również przeprowadzić dokładne badania rynku, aby zrozumieć konkurencję i zidentyfikować możliwości innowacji)

Następnie należy ustawić mierzalne cele i podzielić je na wykonalne zadania, korzystając z tego szablonu. Takie podejście zapewnia jasny plan działania i pomaga skutecznie śledzić postępy.

Regularnie przeglądaj i aktualizuj swoją strategię w oparciu o wyniki i opinie użytkowników, aby utrzymać rozwój na właściwym torze.

Pobierz szablon

Przeczytaj również: 12 najlepszych programów do marketingu produktów dla rozwoju

Wykorzystanie PLG i CLG w powodzeniu firm SaaS

Oto, w jaki sposób firmy takie jak HubSpot i Salesforce wykorzystały te podejścia, aby napędzać wzrost Operacje SaaS .

Przejście HubSpot od wzrostu opartego na sprzedaży do wzrostu opartego na wydajności

Początkowo, HubSpot hubSpot opierał się w dużej mierze na strategii opartej na sprzedaży, ale w miarę ewolucji przeszedł na podejście oparte na wydajności.

Model Freemium: Oferując darmowe narzędzia o ograniczonych funkcjach, HubSpot przyciągnął dużą liczbę użytkowników. Model ten pozwolił potencjalnym klientom doświadczyć wartości produktu przed podjęciem decyzji o zakupie

Oferując darmowe narzędzia o ograniczonych funkcjach, HubSpot przyciągnął dużą liczbę użytkowników. Model ten pozwolił potencjalnym klientom doświadczyć wartości produktu przed podjęciem decyzji o zakupie Korzyści dla wzrostu: Ta zmiana umożliwiła HubSpot szybkie skalowanie poprzez wykorzystanie użyteczności i skuteczności produktu jako siły napędowej wzrostu. Transformacja pomogła HubSpot stać się kluczowym graczem w przestrzeni inbound marketingu

Koncentracja Salesforce na wzroście opartym na kliencie Salesforce zbudował swoją reputację poprzez priorytetowe traktowanie powodzenia klienta i stworzenie solidnej społeczności wokół swojego produktu.

Zadowolenie klientów: Salesforce inwestuje w zespoły zajmujące się sukcesem klientów, które ściśle współpracują z klientami, aby zapewnić im osiągnięcie ich celów i czerpanie maksymalnej wartości z platformy

Salesforce inwestuje w zespoły zajmujące się sukcesem klientów, które ściśle współpracują z klientami, aby zapewnić im osiągnięcie ich celów i czerpanie maksymalnej wartości z platformy Budowanie społeczności: Salesforce wspiera również tętniącą życiem społeczność poprzez swoje wydarzenia, grupy użytkowników i fora internetowe. Takie podejście wzmacnia relacje z klientami i tworzy cenne pętle informacji zwrotnej w celu ciągłego ulepszania produktu

**Która strategia rozwoju jest najlepsza dla Twojego biznesu SaaS?

Wybór między wzrostem opartym na klientach a rozwojem opartym na produkcie zależy od unikalnego kontekstu produktu, w tym jego charakteru, grupy docelowej i dynamiki rynku.

PLG jest idealny, jeśli twój produkt może dostarczyć natychmiastową wartość przy minimalnej interwencji sprzedaży, co czyni go idealnym do skalowalnych, samoobsługowych modeli. Z drugiej strony, CLG błyszczy w ekosystemach biznesowych, w których głębokie więzi z klientami i spersonalizowane doświadczenia mają kluczowe znaczenie dla napędzania wzrostu.

Wiele firm SaaS odnoszących powodzenie integruje elementy zarówno PLG, jak i CLG. Ale bez względu na to, jaka jest Twoja ścieżka rozwoju, ClickUp jest sposobem, w jaki ją osiągniesz.

Od map myśli i tablic do burzy mózgów po widoki do śledzenia postępów, ClickUp oferuje potężne integracje w celu usprawnienia współpracy podczas realizacji strategii wzrostu.

Czy jesteś gotowy, aby przenieść swoją podróż SaaS na wyższy poziom? Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś!