30 najpotężniejszych blogów o produktywności (aktualizacja)

Och, jakie miejsca można odwiedzić!

Tak nazywa się popularnej książki dla dzieci autorstwa Dr. Seussa. Chodzi w niej o znalezienie swojej drogi i bycie sobą, a także o ciężką pracę. A kończy się półsłynną linią: "Dzieciaku, przeniesiesz góry"

Ale do zrobienia góry?

Dr Seuss dał nam nadzieję, ale nie powiedział jak.

Gdzie można znaleźć przewagę, która pomoże przenieść górę pracy, celów i osobistych projektów?

W tym artykule przyjrzymy się temu, co sprawia, że blogi poświęcone wydajności są świetne, oraz 30 najlepszych blogów o wydajności które pomogą ci przenieść tę górę.

Zwiększmy wydajność!

Co sprawia, że blog o wydajności jest świetny?

Wszyscy znamy to uczucie, gdy cotygodniowy odcinek naszego ulubionego serialu ma się rozpocząć: to podekscytowane, wypchane popcornem uczucie.🍿

To samo dotyczy twojego ulubionego bloga o wydajności; świetne blogi o wydajności powinny mieć regularne posty, na które czekasz

Świetny blog powinien być również inspirujący i godny zaufania. Czytelnicy muszą wiedzieć, w jaki sposób lifehack, na który się natknęli, naprawdę pomoże im przezwyciężyć ich nieproduktywne nawyki.

Świetne blogi na temat wydajności nie tylko dostarczają osobiste wskazówki dotyczące wydajności ale także zapewniają wysokiej jakości wgląd w to, dlaczego te nawyki w ogóle istnieją.

Blogi dotyczące wydajności muszą również prowokować do myślenia. Jeśli czytelnicy nadal myślą o blogu kilka dni lub tygodni po jego przeczytaniu, to jest to świetny blog.

Aha i na koniec, świetny blog o wydajności inspiruje do bycia bardziej produktywnym, ponieważ o to właśnie chodzi! 😉

NOTATKA: Więcej wskazówek dotyczących wydajności można znaleźć w tym przewodniku jak być bardziej wydajnym !

Nasze 30 najlepszych blogów o wydajności

Odpowiedni blog o wydajności nie tylko pomoże ci stać się bardziej produktywnym, ale także poprawi sposób, w jaki się komunikujesz, pracujesz i żyjesz.

Aby pomóc ci wybrać właściwy blog dla twoich celów, oto nasza lista najlepszych blogów o wydajności:

1. ClickUp

Nasz blog to bilet pierwszej klasy do niesamowitej podróży, która połączy Ciebie i Twój zespół z pracą, która ma znaczenie.

Poza tym, że są przezabawne (jeśli możemy tak powiedzieć 😉 ), nasze blogi oferują również najwyższej klasy praktyczne przykłady jak realizować wszystkie cele związane z wydajnością.

Od blogów o byciu wydajność w pracy do blogów, które ci pomogą zaoszczędzić jeden dzień w tygodniu blogi ClickUp poświęcone wydajności dają Ci wszystkie zasoby, których potrzebujesz, aby podbić swoje cele i osiągnąć rozwój osobisty.

A jeśli masz już osobistego bloga, sprawdź ten wpis na blogu, aby dowiedzieć się jak ClickUp może pomóc z wydajnością blogowania.

Mówiąc o zasobach, ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami, które ma na celu pomóc ci być wydajnym w każdym znaczeniu tego słowa. To idealny sposób na wdrożenie wszystkich wskazówek dotyczących wydajności.

Dlaczego nie uzyskać ClickUp dzisiaj? Jest Free!

Polecany post: 5 cech wydajnych ludzi

2. Dave Seah

Jak to elokwentnie ujęła jedna z osób na ClickUp: Ten facet jest CZŁOWIEKIEM.

I trudno się z tym nie zgodzić.

Dave nazywa siebie projektantem śledczym, ale co to do zrobienia?

On wymyśla każdy projekt i wydajność o których możesz pomyśleć... i o których prawdopodobnie nie możesz pomyśleć!

Dyskutuje również o projektowaniu i technologii informacyjnej, więc jeśli zajmujesz się tymi dziedzinami, musisz śledzić Dave'a.

Polecane posty: Zdobądź niesamowite narzędzia wydajności i arkusze kalkulacyjne

3. Lifehacker

Lifehacker jest największym i najbardziej znanym z nich wszystkich, więc oczywiście musieliśmy uwzględnić go jako jeden z naszych najlepszych blogów o wydajności.

Ich nazwa mówi oczywiście wszystko, a ich zakres obejmuje porady i wskazówki dotyczące gadżetów do jak szybciej suszyć naczynia w zmywarce .

To oczywiście coś więcej niż porady dotyczące wydajności, to także życiowa efektywność.

Jedną z niesamowitych sekcji jest kolumna Jak pracuję, w której funkcje pełnią różni przedsiębiorcy, liderzy biznesu, sportowcy, artyści i nie tylko, którzy opowiadają o tym, jak wygląda ich codzienny harmonogram.

Polecany post: Wydajność 101: Wprowadzenie do Techniki Pomodoro

4. Steve Pavlina

Steve jest liderem w dziedzinie wydajności i rozwoju osobistego od końca lat 90-tych, a nawet "uwolnił" całą swoją pracę od praw autorskich w 2010 roku.

Jego głównym tematem jest znalezienie sposobów, aby spędzać mniej czasu koncentrując się na stylu życia opartym na korporacji, a więcej na próbach dostarczenia wartości na różne sposoby.

Polecany post: Wyzwanie bez powiadomień

5. Dumb Little Man

Podobnie jak Angel Hack Life, Dumb Little Man, napisany przez Jaya White'a, oferuje szybką dawkę przydatnych wskazówek, ale także kilka szerszych tematów, takich jak zdrowie, relacje i szczęście.

Najlepszą sekcją jest sekcja How To, która zawiera podstawowe informacje na temat wszystkiego, od szukania mieszkania po czyszczenie aparatu.

Zapewnia również stały dopływ świetnych wskazówek dotyczących wydajności, aby poprawić swój dzień i cykl pracy. nieźle jak na małego, głupiego człowieczka, co?

Zalecany post: 55 kuloodpornych hacków na wydajność

6. Nawyki Zen

To kolejny legendarny produktywności blog . Leo Babauta prowadzi tę stronę od końca lat 00-tych i skupia się nie tylko na uważności, ale także na tym, jak zbudować najlepszy i najbardziej efektywny biznes najbardziej wydajne nawyki. Blog koncentruje się na zmianie jednego kroku na raz i jest naprawdę uspokajającą obecnością w zatłoczonej przestrzeni wydajności.

Polecany post: Jak zrobić gotowe rzeczy za pomocą Twittera

7. LifeDev

Niesamowita strona poświęcona wydajności, zaprojektowana specjalnie dla kreatywnych ludzi. Ze względu na to, że koncentruje się na kreatywności i wydajności, zawiera mnóstwo artykułów na ten temat.

Przemawia do pewnego sposobu myślenia prawego mózgu, który jest "łagodniejszy" niż wiele innych blogów nastawionych na wydajność.

Polecane posty: Narzędzia do przechwytywania pomysłów

8. Pick The Brain

Praca Erin to raczej blog o pozytywnym nastawieniu psychicznym, który przeczesuje krajobraz wydajności i samodoskonalenia, aby skupić się na tym, jak ludzie mogą prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie.

W tym celu wiele artykułów dotyczy zdrowia psychicznego, psychologii i samokształcenia. Ponieważ każdy musi być miły dla swojego umysłu. 😊 Zalecany post: 6 kroków do zrobienia mentalnych wiosennych porządków, które każdy może zrobić

9. Szczekanie na niewłaściwe drzewo

Jeśli szukasz wskazówek opartych na dowodach i naukowych badaniach dotyczących wydajności i wydajności, to Eric Barker jest ekspertem w dziedzinie wydajności, którego szukasz.

To coś więcej niż tylko "wypróbowałem to i zadziałało dla mnie, ale może nie zadziałać dla ciebie"

To są prawdziwe rzeczy. Eric Barker przeprowadza również wiele niesamowitych analiz dotyczących najlepszych menedżerów i osób osiągających najlepsze wyniki.

Polecany post: Najbardziej wydajni ludzie: 6 rzeczy do zrobienia każdego dnia

10. Tim Ferris

Znasz to nazwisko? Tim Ferris jest autorem bestsellera The 4 Hour Workweek.

Tak, dobrze słyszałeś; odkrył sekretny sos stojący za pracą maksymalnie cztery godziny tygodniowo. Zawartość Tima Ferrissa składa się z odcinków podcastów które przedstawiają jego przemyślenia, historie, funkcje gościnne i wywiady. Jeśli szukasz porad dotyczących przywództwa i osobistej wydajności, to Tim jest dla Ciebie.

A jego osobiste historie muszą być czymś, biorąc pod uwagę, że mówi w pięciu językach i jest mistrzem Chin w kickboxingu.🏅

Polecane posty: Jak radzić sobie z natłokiem informacji (i mediami społecznościowymi)

11. 99U

Jeśli chcesz być techniczny (a kto nie chce), 99U nie jest tak naprawdę blogiem o wydajności. To bardziej blog o kulturze pracy.

Ale jest niesamowity. Jest jak najfajniejszy, najbardziej stylowy przyjaciel, który ma wszystko razem.

Potrafią udzielać zmieniających życie wskazówek i świetnie przy tym wyglądać. Teams z Adobe tworzy to wszystko razem, a ja uwielbiam wszystkie ich produkty książki, które są lekturą obowiązkową .

99u do zrobienia głębokiego nurkowania w świecie sztuki, a następnie wrócić na powietrze, aby omówić, w jaki sposób ten jeden kolega używa biurowej lodówki .

Wszyscy wiemy, że biurowa spiżarnia może być zdradziecką strefą wojny, w której twoje jedzenie może skończyć jako jeniec wojenny w czyimś żołądku.

Polecany post: Jak odzyskać siły po wypaleniu zawodowym

12. Mark Manson

Mark jest przedsiębiorcą internetowym, który nie daje za wygraną. Naprawdę, napisał książkę o tym. I stała się ona bestsellerem New York Timesa.

Każdy może rzucić f-bombę w swojej sztuce i zwrócić na siebie uwagę, ale Mark popiera to stylem, który uczynił go swego rodzaju guru luzaków.

Jego rzeczy nie tylko mają sens, ale jest także świetnym pisarzem, który zawsze praktykuje to, co głosi.

Wszystkie jego posty otrzymują dziesiątki tysięcy udostępnień, więc prawdopodobnie czytałeś jakiś artykuł Marka, nie wiedząc o tym. Sprawdź Marka, aby uzyskać niekonwencjonalne wskazówki dotyczące wydajności i rozwoju osobistego.

Polecany post: Życie to gra wideo: oto kody do cheatów

13. Styl życia na wygnaniu

Colin Wright jest artystą, marketingowcem i przedsiębiorcą, który dokumentuje swój minimalistyczny styl życia wraz ze wskazówkami zdobytymi w drodze.

Jest także uosobieniem cyfrowego nomada, pozwalając nawet czytelnikom i słuchaczom jego podcast głosować na to, gdzie będzie jego następny dom.

Mamy tylko nadzieję, że jego fani będą mili, a Colin nie znajdzie się w kolejnej odsłonie Jumanji:

Polecany post: "Równowaga edukacyjna"

14. Zachowaj wydajność

To jedna z naszych nowych ulubionych stron, choć różni się nieco od tradycyjnego bloga poświęconego wydajności.

Zamiast tego jest to blog z recenzjami najlepszych aplikacji zwiększających wydajność. Francesco szczegółowo omawia wszystkie narzędzia zwiększające wydajność i udostępnia również swój cykl pracy. Zanim zdecydujesz się wskoczyć i znaleźć nową aplikację zwiększającą wydajność, zobacz najpierw, co Francesco ma do powiedzenia.

Daje on świetne praktyczne recenzje wszystkich najlepszych aplikacji. Wiesz, co mówią, spójrz, zanim skoczysz, a Francesco może to dla ciebie zrobić.

15. Stawanie się minimalistą

Josh Becker poskarżył się sąsiadowi na sprzątanie garażu.

"Może nie potrzebujesz tych wszystkich rzeczy" - powiedział sąsiad.

Podczas gdy większość ludzi byłaby wściekła, Becker zastanowił się nad tym.

Inspiracja uderzyła, a on stał się uncluttererem i poświęcił swój blog dokumentowaniu swojego minimalistycznego stylu.

Jest to nieco inne niż normalne wskazówki dotyczące wydajności, ale brak konieczności przeglądania rzeczy lub szukania możliwości zakupu większej ilości rzeczy jest świetnym sposobem na życie.

Polecany post: 10 rzeczy, aby uprościć swoje życie

16. Marie Forleo

Może istnieć szara linia między trenerem życia a wydajnością, a Marie kroczy po obu stronach linii, trochę jak trener produktywności.

Uważa jednak, że niektóre strategie mogą działać zarówno w życiu, jak i w pracy, i wyjaśnia, jak podnieść swój biznes i rozwój osobisty dzięki ustawieniu celów.

Każdy, kto podąża za Marie, może potwierdzić inspirację i motywacja otrzymują od niej.

A jej szczegółowe wywiady z celebrytami, twórcami gustów i scenografami są zabawne i pomocne.

Zamiast spisywać wszystko, wlewa swoją energię we wszystkie rodzaje zawartości; słowo pisane i świetne wideo.

Polecany post: Czy Twój marketing na Facebooku denerwuje ludzi?

17. Benjamin Hardy

Benjamin Hardy jest trochę inny, ponieważ wyrobił sobie nazwisko na Medium , wykorzystując zaangażowaną publiczność platformy do zbadania nawyki ludzi, którzy odnieśli największe powodzenie na świecie.

Opierając się na tym, wykorzystał unikalną mieszankę analizy, motywacji i eksperymentów.

Hardy to jednak coś więcej niż jego przesłanie. Wydaje się, że faktycznie ma do zrobienia wszystko, o czym mówi.

Studiuje na studiach doktoranckich i płodnie pisze.

On i jego żona opiekują się przybranymi dziećmi, co jest monumentalnie trudnym zadaniem.

Podobnie jak Productivityist, który koncentruje się na równoważeniu uwagi i intencji, zawartość Benjamina jest dobrym miejscem do szukania lifehacków na równoważenie tak wielu rzeczy!

Tak właśnie wyobrażamy sobie życie Benjamina:

Polecany post: 2 psychologiczne klucze do powodzenia Kobe Bryanta

18. Darius Foroux

A gdyby tak przeformułować swoje priorytety pod kątem użyteczności, a nie wydajności?

Jak zmieniłoby to twój sposób myślenia? Czy nadal osiągałbyś swoje cele? Taką teorię przedstawia bloger Darius Foroux.

Jest on również innowacyjnym pisarzem, który z równą zręcznością radzi sobie z prokrastynacją i kreatywnością.

Aha, i jego rysunki są również zabawne do naśladowania.

Polecany post: Jak pokonać prokrastynację (poparte nauką)

19. Tynan

Tynan jest swego rodzaju legendą. Jest jednym z podrywaczy opisanych w pół-klasycznej już książce Neila Straussa The Game. Tynan porzucił to życie i teraz wyrusza na epickie wyprawy i podróże, budując SETT, platformę blogową.

Rzucił studia w 2000 roku i nigdy nie oglądał się za siebie.

Mówiąc o studiach, Lifehack.org nazywa siebie uniwersytetem życia. Sprawdź ich, jeśli potrzebujesz porady na temat, no cóż, życia.

W każdym razie, wracając do Tynana, jego rady łączą w sobie odrobinę przygody, praktyczności z solidną szczyptą pewności siebie, aby pomóc ci myśleć jaśniej, jednocześnie dając ci pewność, że możesz prowadzić inny rodzaj życia.

Polecany post: MBA dla naciągaczy

20. MakeUseOf

MakeUseOf to zdecydowanie strona z wiadomościami i technologiami, ale zawiera również świetną sekcję o narzędziach i technikach wydajności.

Znajdziesz tu oczekiwane życiowe hacki i gadżety, których potrzebujesz, ale znajdziesz także mnóstwo przydatnych wskazówek i programów szkoleniowych dla Excela, Microsoft Word lub Kalendarza Google, które możesz MakeUseOf 😉

Polecany post: Jak być bardziej wydajnym bez listy rzeczy do zrobienia?

21. Todd Henry

To, co podoba mi się w Toddzie Henrym bardziej niż w wielu solopreneursach, to fakt, że oferuje klucz porady dotyczące współpracy. Wielu z tych naciągaczy podróżujących po świecie znajduje sposoby na pracę dla siebie (must be nice)

Ale dla wielu z nas pracujemy w zespołach o różnych funkcjach i umiejętnościach.

I przez wiele nieporozumień..

Todd Henry wkroczył do akcji, aby wypełnić tę lukę. Bloguje nie tylko o zespołach, ale także o zespołach kreatywnych, które muszą przeprowadzać burze mózgów i współpracować w celu generowania nowych rozwiązań.

Polecany post: Skup się dzięki tym 3 pytaniom

22. Brain Pickings

Maria Popova i jej blog Brain Pickings jest zdecydowanie ulubieńcem akademickiego ustawienia. Zajmuje się dogłębnymi analizami postaci historycznych, a następnie cofa się, by przeanalizować, co działało, a co nie w przeszłości.

Jest dobrze oczytana i potrafi czerpać przykłady i analogie z różnych źródeł, aby znaleźć praktyczne zastosowanie.

Jest jak najlepszy nauczyciel historii, którego nigdy nie miałeś!

Polecany post: Fixed vs. Growth: Dwa nastawienia, które kształtują nasze życie

23. Azjatycka efektywność

Grupa przyjaciół (którzy są Azjatami!) zebrała się i postanowiła zbadać najlepsze systemy wydajności, które pomogłyby im uzyskać dodatkową przewagę.

Podobnie jak blog GTD (getting things done), blogerzy ci udzielają praktycznych wskazówek, formuł i innych informacji do zrobienia. Mają również odcinki podcastów, które pomogą ci strategicznie przemyśleć każdą rzecz na liście do zrobienia, abyś mógł znaleźć największą wartość.

Ich porady dotyczące wydajności obejmują zakres od hacków technologicznych po poprawki w zarządzaniu czasem, a nie tylko puszyste rzeczy, które przeczytałeś wiele razy.

Ale nadal będziemy akceptować tego rodzaju puszyste rzeczy:

Polecany post: 5 sposobów na odwrócenie nieproduktywnego dnia

24. HelpScout

Firma zajmująca się obsługą klienta i pomocą techniczną ma również kilka świetnych pomysłów na to, jak zoptymalizować swój dzień, cykl pracy i wydajnie radzić sobie z wszelkimi problemami klientów, które mogą się pojawić.

Obejmuje to wspieranie doskonałych interakcji i usług, dzięki czemu Twój biznes odniesie większe powodzenie.

Polecany post: 10 najlepszych alternatyw dla Helpscout

25. HubSpot

W ciągu ostatnich dziesięciu lat HubSpot stworzył zabójczego bloga... i jest również jedną z najszybciej rozwijających się firm SaaS. Ale jesteśmy tu dla ich bloga.

Jeśli szukasz czegokolwiek, co pomoże Ci stać się bardziej wydajnym w tych ramach czasowych, prawdopodobnie natknąłeś się na artykuł HubSpot.

Są one bardzo dogłębne, a także dają wiele sposobów na dostęp do zawartości - poprzez szablony, przewodniki, listy kontrolne i wiele innych.

Tak, większość ich zawartości dotyczy startupów, biznesu i najlepszych praktyk marketingu cyfrowego, ale podejmują również bardzo pomocne nurkowania w zakresie wydajności, aby zwiększyć swoją działalność i pracę zespołową.

Sprawdź to, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś (choć prawdopodobnie już to zrobiłeś).

Polecany post: Jak być wydajnym: 7 popartych naukowo sposobów na budowanie szybkości jako nawyku

26. Zapier

Połączenia i integracje Zapier są zasadniczo nowoczesną definicją wydajności.

Zapier w pewnym sensie zaprasza swoich czytelników w przyszłość wydajności.

Cała ich firma opiera się na usprawnianiu procesów i ułatwianiu cyklu pracy.

Ich blog nie jest wyjątkiem. Oprócz oferowania technicznych hacków, ma on również wbudowaną wydajność rozwoju osobistego.

Polecany post: Najszybciej rozwijające się aplikacje 2021 roku

27. Kraina wydajności

Potrzeba stworzenia Productivity Land została uświadomiona, gdy dwóch marketerów chciało znaleźć idealne narzędzie zwiększające wydajność które spełniłoby wszystkie ich potrzeby.

Zarówno Frank, jak i Steve, którzy również mają doświadczenie w zarządzaniu projektami, szybko odkryli, że nie ma jednego idealnego narzędzia dostępnego na rynku, więc uruchomili platformę, aby pomóc ludziom w podejmowaniu lepszych i świadomych decyzji przy ocenie produktów.

Productivity Land oferuje szczere recenzje narzędzi zwiększających wydajność, zarządzanie projektami i wskazówki, jak poprawić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Więc w zasadzie jest to Disney Land dla dorosłych, którzy chcą być wydajni? 🤔

Polecany post: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami w 2019 roku (Free & Paid)

28. Wydajność kwitnie

Jeśli jesteś fanem Michaela Hyatta, to Productive Flourishing będzie miało dla ciebie sens.

Productive Flourishing to popularny blog dla przedsiębiorców i wizjonerów, którzy szukają powodzenia. Ich celem jest pomoc osobom z genialnymi pomysłami w przekształceniu ich w zrównoważone i dochodowe biznesy.

Chociaż większość ich blogów skupia się na zarządzanie czasem i rozwoju biznesu, oferują również wgląd w to, jak samorozwój może przyczynić się do tego powodzenia. #Flourish

Polecany post: Dobra samoopieka jest podstawą dobrego samopoczucia

29. Blog Evernote Evernote to aplikacja do robienia notatek zaprojektowana, aby pomóc ludziom w organizacji i zarządzaniu zadaniami.

Ich blog skupia się na znajdowaniu inspiracji w nieoczekiwanych miejscach, jak te dzieci, które odkryły Narnię przez szafę.

Mają też kilka świetnych porad na temat zarządzanie czasem i skuteczne sposoby na pracę w domu.

Większość ich zawartości można wprowadzić w życie wraz z ich aplikacją.

Polecane posty: 4 sposoby na utrzymanie koncentracji i zrobienie gotowych rzeczy

30. Wydajność Pro

Laura Stack jest dosłownie profesjonalistką w dziedzinie wydajności. Jest profesjonalistką w zakresie wydajności sprzedaży, przywództwa i produktywności osobistej.

to cała masa produktywności!

Bez względu na to, jakiego rodzaju wydajności szukasz, Laura prawdopodobnie Ci pomoże. Uważamy, że jest całkiem fajna, ponieważ jest również wielokrotnie nagradzanym głównym mówcą, który pełnił funkcję Magazyn Forbes .

Sprawdź ją Kanał YouTube aby zobaczyć tego eksperta od wydajności w akcji.

Polecany post: Przygotowanie do sukcesu: Sześć sposobów, w jakie Front End zapewnia wydajność i powodzenie

Wnioski

Książka Dr. Seussa służy do zabawy i inspiracji.

Nie można z nią rzeczywiście przenosić gór.

Podobnie jest z polecanymi powyżej blogami.

To nie wystarczy. Musisz do zrobienia coś z informacjami, które czytasz.

Innymi słowy, musisz dobrze wykorzystać ich porady.

Tak więc, jeśli chcesz być bardziej wydajny, ostatecznie zależy to od ciebie i twojego zespołu.

Mówiąc o tym, ClickUp jest idealnym dodatkiem do każdego zespołu.

Dzięki mnóstwu funkcji, które pomogą Ci wykorzystać wszystkie te porady dotyczące wydajności, jest to jedyne narzędzie, którego kiedykolwiek będziesz potrzebować, aby być bardziej produktywnym!

A więc pobierz ClickUp za darmo już dziś, aby czuć się tak każdego dnia: