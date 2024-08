Wdrażanie procesu onboardingu klienta w bankowości

Kiedy klienci wybierają bank, w ich głowach może kołatać się kilka pytań: Czy ich pieniądze są tu bezpieczne? Czy mogą zaufać tej instytucji? Czy ten bank jest najlepszą opcją dla ich potrzeb finansowych?

Odpowiedzi na te pytania zaczynają się pojawiać podczas procesu wdrażania klienta, który jest kluczowym etapem, w którym banki mogą położyć mocne fundamenty pod trwałe powiązania.

Faza ta jest okazją do budowania zaufania, odpowiadania na zapytania i upewniania nowych klientów, że możesz pomóc im osiągnąć ich krótko- i długoterminowe cele finansowe.

Ale oto brutalna rzeczywistość: nowy globalny ankiety przeprowadzonej przez Forrester ujawnia, że ponad 64% banków traci potencjalne transakcje z powodu nieefektywnych, czasochłonnych procesów wdrażania.

W rzeczywistości ponad 20% straciło od 26% do 50% nowych możliwości biznesowych z powodu tych przeszkód. Niewłaściwy onboarding wiąże się z ryzykiem utraty niestandardowych klientów, a także może prowadzić do znacznej utraty przychodów i potencjalnych problemów prawnych.

Zastanówmy się, dlaczego wdrażanie klientów w bankowości jest ważne i jak można usprawnić ten proces, aby uniknąć tych pułapek i zapewnić utrzymanie klientów.

Zrozumienie procesu wdrażania klienta w bankowości

Proces wdrażania klienta nadaje ton jego doświadczeniom w bankowości. Jest to krytyczny pomost między pozyskaniem nowego klienta a wspieraniem długoterminowego powiązania z bankowością.

Skuteczny onboarding ma kluczowe znaczenie, ponieważ jest to pierwsza szeroka interakcja nowego klienta z bankiem. Jest to najważniejsza część strategii pozyskiwania klientów i wpływa na wszystko, od zadowolenia i utrzymania klienta po prawdopodobieństwo sprzedaży dodatkowych usług.

I odwrotnie, uciążliwy proces może odstraszyć potencjalnych klientów, kosztując banki pieniądze i szkodząc ich reputacji.

Przejście od tradycyjnego do cyfrowego onboardingu: Analiza porównawcza

Wraz z ewolucją usług bankowych, zmienia się również sposób witania klientów. Cyfrowy onboarding wykorzystuje technologię do usprawnienia procesów i zwiększenia zaangażowania użytkowników, wyraźnie kontrastując z wolniejszymi, ręcznymi metodami tradycyjnego onboardingu.

Porównajmy cyfrowe podejście do onboardingu z konwencjonalnym, aby zobaczyć, dlaczego coraz więcej banków przechodzi na rozwiązania cyfrowe:

Aspekt Tradycyjny onboarding Cyfrowy onboarding Czas trwania Od kilku dni do tygodni Od kilku minut do kilku godzin Wysoki wysiłek klienta Wysoki, wymaga fizycznej obecności i papierkowej roboty Niski, może być zakończony zdalnie wskaźnik błędów Wyższy ze względu na ręczne wprowadzanie danych Zmniejszony dzięki automatyzacji Zadowolenie klienta Często niższe z powodu opóźnień i niedogodności Wyższe z powodu wydajności i wygody Zadowolenie klienta Często niższe z powodu opóźnień i niedogodności Wyższe z powodu wydajności i wygody Koszt dla banku Wyższy z powodu pracy ręcznej i fizycznych materiałów lub dostaw Niższy dzięki narzędziom cyfrowym i automatyzacji Zgodność z przepisami Trudność w aktualizacji i utrzymaniu Łatwiejsze dostosowanie do zmieniających się przepisów Łatwiejsze dostosowanie do zmieniających się przepisów

Przejście na podejście cyfrowe pozwala na bardziej niestandardowy proces wdrażania. Strategia ta zmniejsza wysiłek wymagany od klientów, personalizuje ich podróż i poprawia niestandardowe podejście do klienta minimalizując czas oczekiwania.

Elementy powodzenia onboardingu klienta w bankowości

Powodzenie onboardingu w bankowości zależy od praktycznych, zorientowanych na klienta elementów, które sprawiają, że proces ten jest płynny i angażujący. Oto kilka kluczowych aspektów, które mogą zmienić onboarding:

Usprawnione procedury KYC : Powodzenieonboarding klienta musi obejmować narzędzia cyfrowe, takie jak OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) do szybkiej cyfrowej weryfikacji tożsamości

: Powodzenieonboarding klienta musi obejmować narzędzia cyfrowe, takie jak OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) do szybkiej cyfrowej weryfikacji tożsamości Szybka aktywacja konta : Umożliwienie klientom szybkiego korzystania z ich kont ma kluczowe znaczenie dla skutecznego onboardingu. Automatyzacja procesów aktywacji może to ułatwić

: Umożliwienie klientom szybkiego korzystania z ich kont ma kluczowe znaczenie dla skutecznego onboardingu. Automatyzacja procesów aktywacji może to ułatwić Spersonalizowane zestawy powitalne : Banki powinny dostarczać niestandardowe pakiety powitalne, które uwzględniają konkretne preferencje i potrzeby nowych klientów

: Banki powinny dostarczać niestandardowe pakiety powitalne, które uwzględniają konkretne preferencje i potrzeby nowych klientów Proaktywne narzędzia komunikacji : Skuteczny onboarding obejmuje wykorzystanie chatbotów i wsparcia opartego na AI, aby zaoferować pomoc w czasie rzeczywistym i uprościć podróż onboardingową

: Skuteczny onboarding obejmuje wykorzystanie chatbotów i wsparcia opartego na AI, aby zaoferować pomoc w czasie rzeczywistym i uprościć podróż onboardingową Cyfrowe ścieżki wdrażania : Aby dostosować się do różnych preferencji klientów, konieczne jest oferowanie różnych cyfrowych opcji onboardingu, takich jak aplikacje mobilne i wirtualni asystenci

: Aby dostosować się do różnych preferencji klientów, konieczne jest oferowanie różnych cyfrowych opcji onboardingu, takich jak aplikacje mobilne i wirtualni asystenci Zintegrowane możliwości sprzedaży krzyżowej: Powodzenie procesu onboardingu powinno inteligentnie wprowadzać odpowiednie produkty bankowe w oparciu o dane dostarczone przez klienta i wywnioskowane potrzeby

Technologie usprawniające wdrażanie klientów w bankowości

Technologia odgrywa kluczową rolę w procesie wdrażania klientów w sektorze bankowym. Przyspiesza cały proces i zwiększa dokładność, bezpieczeństwo i zadowolenie użytkowników. Banki coraz częściej wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak AI, uczenie maszynowe i blockchain, aby usprawnić weryfikację danych, spersonalizować interakcje z klientami i zabezpieczyć poufne informacje.

Narzędzia do niestandardowego wdrażania klientów, takie jak ClickUp rewolucjonizuje sposób, w jaki banki wdrażają nowych klientów, dostarczając kompleksową platformę do zarządzania i poprawy doświadczenia użytkownika. ClickUp jest dostawcą wielu rozwiązań z zakresu onboardingu i szablony podróży klienta dzięki czemu banki mogą dostosować każdy krok procesu onboardingu do niestandardowych potrzeb klientów.

Przyjrzyjmy się tym szablonom:

Szablon ClickUp Customer Onboarding

Zrzut ekranu szablonu wdrażania klienta ClickUp

Szablon Szablon do wdrażania klientów ClickUp został zaprojektowany, aby przyspieszyć, usprawnić i wysoce spersonalizować proces wdrażania klienta. Banki i instytucje finansowe mogą korzystać z tego szablonu, aby zapewnić każdemu nowemu klientowi płynne przejście od rejestracji do pełnego korzystania z usług.

Szablon ułatwia lepsze zrozumienie potrzeb klientów, pozwala na niestandardową podróż onboardingową, zbiera istotne informacje zwrotne i mierzy powodzenie inicjatyw onboardingowych. Dzięki temu szablonowi banki mogą:

Automatyzację cykli pracy w celu zaoszczędzenia czasu i zwiększenia wydajności

Zarządzać danymi klientów w jednym miejscu dzięki niestandardowym polom, takim jak e-mail, numer telefonu i data rozmowy onboardingowej

Śledzenie postępów dzięki niestandardowym statusom, takim jak Nowy klient i Rozmowa wdrożeniowa

Ustawienie automatycznych przypomnień i działań następczych w celu śledzenia procesu wdrażania

Korzystaj z widoku formularza, aby skutecznie gromadzić i organizować informacje o klientach

Generowanie raportów do mierzenia i analizowania powodzenia procesu onboardingu

Dodatkowe szablony usprawniające wdrażanie klientów

ClickUp dostarcza również inne cenne szablony, które uzupełniają główny szablon onboardingu, upraszczając zarządzanie klientami i ich zaangażowanie. Należą do nich:

Szablon do zarządzania obsługą klienta ClickUp

SzablonSzablon do zarządzania obsługą klienta ClickUp: Szablon ten umożliwia sprawne zarządzanie zapytaniami i problemami klientów, niestandardowe pola do przechwytywania informacji zwrotnych oraz narzędzia do automatyzacji rutynowych zadań i zwiększenia wydajności zespołu

Szablon mapy podróży klienta ClickUp

SzablonSzablon mapy podróży klienta ClickUp: Szablon ten dostarcza dynamiczną wizualizację ścieżki klienta, identyfikując kluczowe interakcje i punkty styku oraz zbierając informacje zwrotne w celu udoskonalenia procesów i poprawy zaangażowania klientów

4 najważniejsze wyzwania w cyfrowym wdrażaniu klientów

Banki muszą proaktywnie rozwiązywać potencjalne przeszkody, od zapewnienia dokładności danych po utrzymanie solidnych środków bezpieczeństwa. Gwarantuje to, że klienci czują się pewnie i otrzymują wsparcie, gdy rozpoczynają swoje powiązania z bankowością. Oto cztery najważniejsze wyzwania, o których musisz wiedzieć:

1. Dokładność i weryfikacja danych

Podczas cyfrowego onboardingu utrzymanie integralności danych klienta może stanowić wyzwanie ze względu na błędy w ręcznym wprowadzaniu danych lub niekompletne przesłane formularze. Te nieścisłości mogą mieć wpływ na wszystko, od ustawień konta po ocenę kredytową i wymagają solidnych mechanizmów weryfikacji. Wyzwaniem jest utrzymanie wiarygodności danych bez komplikowania obsługi klienta.

Rozwiązanie

Musisz upewnić się, że zebrane dane są czyste i zweryfikowane, aby uniknąć błędów, które mogą opóźnić proces lub spowodować problemy ze zgodnością. W tym celu można

Wdrożyć narzędzia do automatycznej weryfikacji danych, które wykorzystują zaawansowane algorytmy do dokładnego sprawdzania poprawności informacji

Zastosować technologie uczenia maszynowego w celu wykrycia niespójności i zmniejszenia zależności od ręcznego wprowadzania danych

2. Szkolenie personelu i wiedza specjalistyczna

Cyfrowe procesy onboardingu obejmują złożone technologie i systemy, z którymi pracownicy banków mogą nie być zaznajomieni, co prowadzi do potencjalnej nieefektywności i niezadowolenia klientów.

Rozwiązanie

Twój zespół musi być dobrze wyszkolony i wyposażony w wiedzę niezbędną do obsługi technologii i procesów związanych z cyfrowym onboardingiem. Musisz:

Opracować kompleksowe programy szkoleniowe dostosowane do procedur cyfrowego onboardingu. Korzystanie zniestandardowe oprogramowanie szkoleniowe które jest niestandardowe i dostosowane do Twoich potrzeb, może być bardzo pomocne

Włącz regularne sesje szkoleniowe, które koncentrują się na technikach obsługi klienta, aby upewnić się, że pracownicy są dobrze przygotowani do zarządzania cyfrowym procesem onboardingu

Tworzenie szczegółowej dokumentacji i modułów szkoleniowych dostępnych dla pracowników. Spróbuj użyć niezawodnego, opartego na współpracy systemu zarządzania dokumentami ze ścisłą kontrolą dostępu, takiego jakClickUp Docs aby zapewnić bezproblemowy proces

Twórz, edytuj i udostępniaj szczegółowe materiały szkoleniowe swojemu zespołowi, korzystając z funkcji współpracy w ClickUp Docs

Zaplanuj regularne sesje szkoleniowe i pomóż członkom zespołu w ich planowaniu za pomocąWidok kalendarza ClickUp. Widok kalendarza pomaga im blokować czas i organizować swoje harmonogramy, aby nie przegapić krytycznych szkoleń. Dzięki temu wszyscy członkowie Teams są dobrze przygotowani i na bieżąco z najnowszymi technikami cyfrowego onboardingu

3. Problemy z prywatnością i bezpieczeństwem

Wraz z rosnącą powszechnością transakcji cyfrowych, obawy klientów dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych są bardziej wyraźne niż kiedykolwiek. Podczas cyfrowego onboardingu banki gromadzą wrażliwe informacje, które w przypadku niewłaściwego przetwarzania mogą prowadzić do poważnych naruszeń prywatności i podważać zaufanie do instytucji.

Rozwiązanie

Wdrożenie solidnych środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie i uwierzytelnianie dwuskładnikowe w celu ochrony danych klientów. Oprócz tego należy:

Pokazać swoim klientom, w jaki sposób chronisz ich informacje za pomocą najnowocześniejszych środków bezpieczeństwa

Wyraźnie informować klientów o tych środkach, aby budować zaufanie i przejrzystość

4. Integracja wielokanałowych platform onboardingowych

Niestandardowi klienci oczekują płynnego procesu wdrażania, niezależnie od tego, czy kontaktują się z bankiem online, za pośrednictwem telefonu komórkowego, czy osobiście. Jednak integracja wielu kanałów w celu zapewnienia spójnego doświadczenia onboardingu wiąże się z kilkoma przeszkodami.

Odmienne systemy i platformy mogą prowadzić do fragmentarycznych podróży klientów, w których dane nie są skutecznie udostępniane w różnych kanałach, powodując opóźnienia i zamieszanie. Banki mogą mieć trudności z integracją tych różnych platform, tak aby informacje o klientach przepływały płynnie z jednego kanału do drugiego, zachowując ciągłość i spójność w całym procesie wdrażania.

Rozwiązanie

Opracuj zintegrowaną strategię onboardingu, która zapewni spójność we wszystkich kanałach. Możesz wykorzystać platformę omnichannel do synchronizacji danych i procesów w czasie rzeczywistym. Wdrożenie oprogramowania, które integruje wszystkie punkty kontaktu i pozwala zapewnić niestandardowe przejście dla dostawców, niezależnie od tego, w jaki sposób zdecydują się zaangażować.

Korzystaj z Widok tablicy ClickUp aby opracować zintegrowaną strategię onboardingu, która zapewni spójność na wszystkich platformach. Stwórz tablicę Kanban, która będzie reprezentować cały proces onboardingu. Użyj kolumn do reprezentowania różnych scen podróży, takich jak "Otrzymana aplikacja", "Weryfikacja w trakcie", "Przesłana dokumentacja" i "Onboarding zakończony"

korzystaj z kolorowych etykiet, terminów i etykiet priorytetów w widoku tablicy ClickUp, aby zachować widok z lotu ptaka na procesy onboardingu klientów

Stwórz dedykowaną kartę dla każdego klienta. W miarę postępów klientów w procesie wdrażania, przesuwaj ich karty z jednej kolumny do drugiej, wizualnie śledząc ich podróż. Analizuj ruch kart między kolumnami, aby zidentyfikować wszelkie opóźnienia lub wąskie gardła. Jeśli karty utkną w określonej scenie na dłuższy okres, zbadaj przyczyny i podejmij działania naprawcze.

Najlepsze praktyki w cyfrowym onboardingu klientów

Kluczem do wyróżnienia swojego banku jest wdrożenie wyróżniających się praktyk w zakresie onboardingu. Oto, w jaki sposób możesz zapewnić, że Twój onboarding nie tylko spełnia, ale i przekracza oczekiwania klientów:

1. Usprawnij proces dzięki inteligentnej automatyzacji

Zautomatyzuj proces wdrażania, aby był jak najszybszy i jak najmniej kłopotliwy. Na przykład, możesz użyć Automatyzacja ClickUp do synchronizacji danych między systemami, dzięki czemu klienci nie muszą wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji.

Banki takie jak DBS wykorzystały AI do wstępnego wypełniania formularzy i natychmiastowej walidacji dokumentów, znacznie skracając czas niestandardowego wdrażania klientów.

Użyj automatyzacji ClickUp, aby skutecznie pozyskiwać nowych klientów

💡 Pro Tip: Użyj automatyzacji ClickUp, aby wyzwalać określone działania na podstawie przesłanych formularzy, zapewniając spójność danych i terminowe przetwarzanie.

2. Oferuj zachęty, aby zwiększyć zaangażowanie

Nic tak nie osładza transakcji jak dobra zachęta. Rozważ oferowanie bonusów dla nowych kont lub obniżonych opłat za wczesne wdrożenie dodatkowych usług.

Na przykład Chase Bank oferuje premię pieniężną dla nowych kont, gdy niestandardowi klienci ustawią bezpośredni depozyt, dzięki czemu proces wdrażania jest płynny i satysfakcjonujący.

3. Zachęcaj do sprzedaży krzyżowej dzięki spersonalizowanym ofertom

Wykorzystaj dane zebrane podczas wdrażania, aby zaoferować dostosowane produkty bankowe, które spełniają indywidualne potrzeby klientów.

Pokazując klientom, że rozumiesz ich cele finansowe, tak jak robi to Citi, rekomendując karty kredytowe na podstawie nawyków związanych z wydatkami podczas wdrażania, ułatwiasz im życie i zwiększasz sprzedaż.

Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj Pola niestandardowe ClickUp'a do przechowywania danych klientów, takich jak zwyczaje dotyczące wydatków, które mogą być analizowane w celu skutecznej personalizacji oferty produktowej.

4. Korzystaj z interaktywnych narzędzi onboardingowych

Interaktywne narzędzia, takie jak samouczki wideo, interaktywne przewodniki i instrukcje krok po kroku, mogą znacznie poprawić wrażenia z wdrażania, ułatwiając zrozumienie złożonych procedur bankowych.

Takie podejście pomaga zmniejszyć obciążenie poznawcze nowych klientów, którzy mogą być przytłoczeni szykiem usług i protokołów. Na przykład banki takie jak Wells Fargo używają interaktywnych przewodników po aplikacjach mobilnych, aby pomóc nowym użytkownikom w poruszaniu się po ich aplikacji bankowej, co zwiększa zrozumienie i zaangażowanie użytkowników od samego początku.

Pro Tip: Możesz tworzyć i zarządzać tymi interaktywnymi przewodnikami na ClickUp za pomocą Docs i umożliwić nowym użytkownikom dostęp do tej pomocnej zawartości bezpośrednio na platformie. Wykorzystaj ClickUp Brain , wbudowany asystent AI platformy, analizuje sposób interakcji użytkowników z tymi dokumentami i dostosowuje proces wdrażania w oparciu o zachowanie użytkowników i informacje zwrotne.

5. Wykorzystanie chatbotów i AI do pomocy w czasie rzeczywistym

Wdrażaj chatboty oparte na AI, aby prowadzić niestandardowych klientów przez proces wdrażania. Chatboty mogą udzielać natychmiastowych odpowiedzi na typowe zapytania, pomagać w wypełnianiu formularzy i oferować spersonalizowane porady w oparciu o dane wprowadzone przez klientów.

Taka pomoc w czasie rzeczywistym może znacznie poprawić zadowolenie klientów poprzez zmniejszenie frustracji podczas procesu wdrażania. Przykładowo, Barclays wykorzystuje chatboty do oferowania całodobowej pomocy, pomagając nowym klientom w poruszaniu się po ustawieniach bankowych o każdej porze dnia.

Rola i znaczenie onboardingu w niestandardowym utrzymaniu klientów i pracowników

Skuteczny onboarding gwarantuje, że klienci zrozumieją pełną wartość Twoich usług lub produktów, co może znacznie zmniejszyć liczbę rezygnacji. Angażując klientów wcześnie i często, pomagasz im pokonać wszelkie początkowe przeszkody i upewniasz ich, że dokonali właściwego wyboru. Sprzyja to silniejszemu zaangażowaniu i zmniejsza prawdopodobieństwo odejścia do konkurencji.

Wykorzystanie oprogramowanie onboardingowe dla klientów może pomóc w ciągłym gromadzeniu przydatnych informacji zwrotnych w celu udoskonalenia tego procesu. Poza tym można użyć szablony profili niestandardowych klientów do prowadzenia szczegółowych rejestrów, zwiększając personalizację i doświadczenie klienta w całym procesie wdrażania.

Szablon ankiety satysfakcji klienta ClickUp

Szablon ankiety satysfakcji klienta ClickUp

Szablon Szablon ankiety satysfakcji klienta ClickUp jest niezbędnym narzędziem dla firm, które chcą poprawić swoje doświadczenia związane z wdrażaniem klientów. Szablon ten umożliwia szybkie ustawienie i dystrybucję niestandardowych ankiet w celu zebrania krytycznych opinii od klientów.

Zrozumienie poziomu zadowolenia klientów i zidentyfikowanie konkretnych bolączek pozwala podejmować świadome decyzje w celu usprawnienia procesu wdrażania. Szablon został zaprojektowany, aby pomóc w łatwym przechwytywaniu, zarządzaniu i analizowaniu opinii klientów, zapewniając ciągły cykl doskonalenia, który prowadzi do większej retencji i zadowolenia klientów.

Usprawnienie danych powstania i zarządzania ankietami satysfakcji klientów

Zbieraj szczegółowe opinie dzięki niestandardowym polom i automatyzacji gromadzenia danych

Analizuj odpowiedzi, aby zidentyfikować trendy i obszary wymagające poprawy

Usprawnienie interakcji z klientami dzięki niestandardowym funkcjom uzupełniającym

Monitorowanie opinii w czasie rzeczywistym w celu szybkiego rozwiązywania niestandardowych problemów klientów

Optymalizacja procesu wdrażania w oparciu o bezpośrednie spostrzeżenia klientów

Bonus: 10 najlepszych CRM dla bankowości Poza niestandardowym podejściem do klienta, efektywny onboarding ma kluczowe znaczenie dla nowych pracowników, zapewniając im poczucie integracji i wartości od pierwszego dnia pracy. Odpowiednie szkolenie, jasne oczekiwania dotyczące pracy i wczesne zaangażowanie mają kluczowe znaczenie dla budowania lojalności i poczucia przynależności, co sprzyja długoterminowej retencji.

Banki, które inwestują w dokładne programy onboardingowe, odnotowują wyższe zadowolenie pracowników i niższe wskaźniki rotacji. Dowodzi to, że początkowa inwestycja w solidną strategię onboardingu zwraca się w postaci trwałego zaangażowania i wydajności pracowników.

Ujarzmij przyszłość: Niech narzędzia cyfrowe zrewolucjonizują wdrażanie klientów w bankowości

Wdrożenie klienta to szansa na zrobienie trwałego pierwszego wrażenia. Efektywny onboarding zwiększa satysfakcję klienta, wzmacnia lojalność i ustawia scenę dla długotrwałych powiązań. Obecnie technologia i transformacja cyfrowa na nowo definiują sposób, w jaki banki angażują się w niestandardowe relacje z klientami od samego początku.

Zaawansowane narzędzia i platformy, takie jak ClickUp, oferują innowacyjne rozwiązania usprawniające wdrażanie klientów w bankowości i poprawiające doświadczenia użytkowników za pomocą zaledwie kilku kliknięć. ClickUp upraszcza procesy i dostarcza cennych informacji, które pomagają spersonalizować podróże klientów, zapewniając każdemu nowemu klientowi poczucie wartości i zwiększając jego lojalność.

Gotowy do przekształcenia procesu wdrażania klientów w bankowości? Zacznij od ClickUp już dziś i doświadcz różnicy, jaką może zrobić płynna cyfrowa podróż.