10 wskazówek CRM dotyczących zarządzania niestandardowymi klientami w 2024 r

Właściciel lokalnej kawiarni zna każdego stałego klienta z imienia i nazwiska. Zna również ich zamówienia na pamięć i wie, o której godzinie klienci zazwyczaj odwiedzają kawiarnię. A to sprawia, że klienci czują się wyjątkowo. Nic dziwnego, że są stałymi klientami!

Pielęgnowanie relacji z klientami wymaga troski, uwagi i wysiłku. W końcu klienci są siłą napędową Twojego biznesu.

Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM) istnieją właśnie po to! Pomagają one firmom osiągnąć ten poziom spersonalizowanego połączenia na dużą skalę. Umożliwiają również organizacjom dostarczanie dostosowanych interakcji z klientami, które pogłębiają ich lojalność i napędzają zrównoważony wzrost.

Posiadanie systemu CRM nie jest jednak rozwiązaniem wszystkich problemów związanych z zarządzaniem klientami. Powinieneś wiedzieć, jak korzystać z niego w taki sposób, aby każda interakcja z klientem przyczyniała się do zwrotu z inwestycji w marketing i sprzedaż.

W tym artykule przedstawiamy sprawdzone porady i wskazówki, jak zwiększyć wydajność marketingu i sprzedaży dzięki CRM.

Czym jest CRM?

CRM to zbiór systemów, procesów i strategii, których organizacje potrzebują do zarządzania, śledzenia i ulepszania relacji z klientami. Jak sama nazwa wskazuje, jest to metoda zarządzania klientami w celu zapewnienia ich utrzymania.

Systemy i procesy CRM są ważne dla zespołów sprzedażowych, aby dokładnie wiedzieć, czego potrzebuje klient, jakie są jego preferencje i punkty bólu, w jaki sposób wchodzi w interakcje z organizacją itp. Informacje te są kluczem do tworzenia spersonalizowanych strategii marketingowych, sprzedaży i wsparcia, aby zapewnić im zadowolenie i satysfakcję.

Można argumentować, że nawet arkusz kalkulacyjny może pomóc w zarządzaniu tym wszystkim.

My się z tym nie zgadzamy!

Arkusz Excel lub jakikolwiek inny arkusz kalkulacyjny może przechowywać tylko informacje, które do niego wprowadzisz. Jest to statyczny bank danych, który może być trudny do ręcznego zarządzania i śledzenia.

System CRM wykracza daleko poza proste wprowadzanie danych i prowadzenie dokumentacji. Jest to dynamiczny i zautomatyzowany system, który umożliwia:

zarządzanie wieloma kontami

usprawnić istniejące cykle pracy z klientami

ocenianie leadów, przekształcanie zwykłych kontaktów w ciepłe leady

wyzwalacz e-maili pielęgnacyjnych do kontaktów

przypomnienie klientom, którzy wykazują odsetki

uczynić zarządzanie klientami bardziej efektywnym czasowo

Niezależnie od tego, czy jesteś organizacją B2B czy B2C, firmą usługową, przedsiębiorstwem, czy też startupem korzystającym z CRM

, potrzebujesz tego oprogramowania, aby śledzić całą komunikację związaną z klientem i zapewnić najlepszą obsługę.

Korzyści z CRM

CRM oferuje liczne korzyści dla wszystkich rodzajów dużych i małych Businessów, niezależnie od ich wielkości, rynku docelowego czy branży:

Scentralizuje dane klientów , ułatwiając dostęp do interakcji, preferencji i historii zakupów

, ułatwiając dostęp do interakcji, preferencji i historii zakupów zwiększa zrozumienie klienta , umożliwiając spersonalizowaną komunikację i celowe kampanie marketingowe

, umożliwiając spersonalizowaną komunikację i celowe kampanie marketingowe Usprawnia procesy, zwiększając wydajność pracowników i usprawniając współpracę między Teamsami

zwiększa wydajność i redukuje obciążenie pracą ręczną dzięki automatyzacji cykli pracy i zarządzaniu zadaniami

i dzięki automatyzacji cykli pracy i zarządzaniu zadaniami Dostarcza cennych informacji o klientach dzięki analityce, umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na danych dla strategii sprzedaży i marketingu

Wszystko to razem prowadzi do zwiększenia sprzedaży, poprawy zadowolenia klientów i długoterminowej lojalności ze strony zadowolonych klientów.

10 porad i wskazówek dotyczących CRM

Przygotowaliśmy listę 10 najlepszych wskazówek i trików CRM, aby zoptymalizować procesy CRM i zwiększyć zyski.

Porada #1: Stwórz mapę podróży klienta

Jako menedżer CRM ważne jest, aby najpierw zrozumieć każdy krok podróży klienta z Twoją marką. Każdy klient będzie miał inną podróż.

Na przykład, jeśli jesteś firmą zajmującą się handlem elektronicznym, typowa podróż klienta będzie obejmować lądowanie na Twojej stronie internetowej lub w aplikacji, przeglądanie produktów, dodawanie elementów do koszyka, polubienie elementów, złożenie zamówienia, otrzymanie potwierdzenia zamówienia i sprawdzenie statusu zamówienia. Niektórzy potencjalni klienci mogą znaleźć Twój post lub reklamę w mediach społecznościowych, a następnie trafić na Twoją stronę internetową. Oprogramowanie CRM

pomaga stworzyć mapę tej podróży i pozwala zidentyfikować punkty styku i możliwości zaangażowania kupującego. Wizualizując doświadczenie klienta od świadomości do lojalności, można odpowiednio dostosować strategie sprzedaży CRM, aby zaspokoić jego potrzeby na każdej scenie.

Porada #2: Zrozumienie celów organizacyjnych CRM

Przed wdrożeniem strategii CRM konieczne jest dostosowanie ich do nadrzędnych celów organizacji.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększenie sprzedaży, poprawę satysfakcji klientów, czy też wzmocnienie lejka sprzedażowego i lojalności wobec marki, zrozumienie tych celów gwarantuje, że wysiłki związane z CRM będą ukierunkowane i skuteczne oraz przyniosą wymierne wyniki dla Twojego biznesu

Wyobraź sobie, że pracujesz dla firmy produkującej oprogramowanie, aby zwiększyć roczne przychody. Tworzysz strategie CRM, które wspierają ten cel - działania, które zwiększają sprzedaż, odnowienia i polecenia klientów, w przeciwieństwie do inwestowania w prostą kampanię świadomości marki w mediach społecznościowych.

Porada #3: Uprość procesy i zautomatyzuj resztę

Dzięki technologii, możliwości zarządzania i wzmacniania relacji z klientami są nieograniczone. Łatwo jest dać się zwieść tym możliwościom.

Staraj się upraszczać procesy i automatyzować wszelkie powtarzalne lub czasochłonne zadania, takie jak powitalne wiadomości e-mail, wiadomości po zakupie i ankiety zwrotne. **W CRM znajdziesz wiele możliwości tworzenia niestandardowych automatyzacji do rejestrowania aktualizacji, zmiany statusu transakcji, inicjowania przekazywania zadań itp

Automatyzacja przekazywania zadań, aktualizacji statusów i zmiany priorytetów dzięki ClickUp Automations

Użycie Automatyzacja ClickUp

aby automatycznie przypisywać zadania do każdej sceny pipeline, wyzwalać aktualizacje statusu transakcji w oparciu o najnowsze działania i przełączać priorytety, aby ostrzec zespół, na czym należy się skupić w następnej kolejności. A co najlepsze? Nie potrzebujesz specjalistycznej wiedzy programistycznej. Wizualny kreator automatyzacji pomoże ci do zrobienia tego w mgnieniu oka.

Wyeliminuj czasochłonną pracę i usprawnij cykl pracy dzięki ClickUp Automation

Jeśli to nie twoja sprawa, wypróbuj ClickUp Brain

aI do tworzenia niestandardowych automatyzacji przy użyciu języka naturalnego. Na przykład, możesz poinstruować go, aby "zmienił osobę przypisaną na Johna, gdy transakcja przejdzie z SQL do Demo/Meeting"

Twórz niestandardowe automatyzacje przy użyciu prostego języka angielskiego dzięki ClickUp Brain

Możesz również użyć Asystenci AI do robienia notatek

które nagrywają i transkrybują rozmowy sprzedażowe oraz inteligentnie podsumowują spostrzeżenia w notatkach. Pozwoli to na skupienie się na działaniach o wysokiej wartości, takich jak strategie i napędzanie wzrostu.

ciekawostka: ClickUp Brain może również pomóc w podsumowaniu i analizie notatek ze spotkań!

Solidne oprogramowanie CRM pomoże ci również śledzić odpowiedzi, a nawet automatycznie przypisywać wyniki do potencjalnych klientów.

Instancja, Oprogramowanie do zarządzania projektami CRM firmy ClickUp

to narzędzie, które pomaga w automatyzacji przekazywania zadań, wyzwalacz statusów kontaktów w oparciu o ich interakcje i przełączanie priorytetów w celu ostrzegania zespołu o krytycznych kontach.

Uprość procesy i cykle pracy CRM dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami CRM firmy ClickUp

Pomaga zarządzać wszystkim, od procesów sprzedaży i zaangażowania klientów po inicjatywy, leady sprzedażowe i zamówienia w jednym rozwiązaniu. Wizualizuj dane klientów w jednym miejscu w ponad 15 niestandardowych aplikacjach Widoki ClickUp

takich jak Kanban, Kalendarz, Tablica i Lista.

Widok listy: Zapewnia wysokopoziomowy przegląd wszystkich danych CRM, w tym potencjalnych klientów, transakcji, kont, kontaktów i innych. Listę można łatwo sortować i filtrować, aby skupić się na określonych segmentach klientów lub scenach w procesie sprzedaży

Zarządzaj wszystkim, od lejków sprzedaży, zaangażowania klientów i zamówień, dzięki ponad 15 elastycznym widokom ClickUp

Widok Tablicy : Prezentuj swoich klientów na Tablicy w stylu Kanban, z zadaniami pogrupowanymi pionowo według ich statusu. Daje to wizualną reprezentację pipeline'u sprzedaży, pozwalając zobaczyć, jak postępują transakcje od pierwszego kontaktu do zamknięcia

: Prezentuj swoich klientów na Tablicy w stylu Kanban, z zadaniami pogrupowanymi pionowo według ich statusu. Daje to wizualną reprezentację pipeline'u sprzedaży, pozwalając zobaczyć, jak postępują transakcje od pierwszego kontaktu do zamknięcia Widok kalendarza : Śledzenie wszystkich spotkań z klientami i ważnych dat w formacie kalendarza. Dzięki temu już nigdy nie przegapisz zaplanowanej rozmowy lub spotkania z klientem. Wizualizacja spotkań wraz z innymi zadaniami pomaga również efektywnie planować czas i ustalać priorytety interakcji z klientami

: Śledzenie wszystkich spotkań z klientami i ważnych dat w formacie kalendarza. Dzięki temu już nigdy nie przegapisz zaplanowanej rozmowy lub spotkania z klientem. Wizualizacja spotkań wraz z innymi zadaniami pomaga również efektywnie planować czas i ustalać priorytety interakcji z klientami Widok tabeli: Organizuje wszystkie informacje o klientach w formacie przypominającym arkusz kalkulacyjny z pionowymi kolumnami. Każda kolumna może reprezentować inny punkt danych, taki jak dane kontaktowe, wielkość transakcji lub scena cyklu życia klienta. Pozwala to na efektywne porównywanie i analizowanie danych klientów oraz identyfikowanie trendów lub wzorców

Dodatkowe widoki, takie jak widok Gantt i widok obciążenia pracą, są pomocne w zarządzaniu zależnościami i obciążeniem, szczególnie w przypadku złożonych projektów. Razem, widoki te mogą pomóc w szybkim zrozumieniu ogólnej kondycji CRM i zidentyfikowaniu wszelkich obszarów, które wymagają uwagi.

Śledzenie najważniejszych wskaźników dotyczących klientów w jednym miejscu dzięki niestandardowym Pulpity ClickUp

Ponad 50 widżetów pulpitu nawigacyjnego ClickUp pomaga w dalszym monitorowaniu wartości życiowej klienta, średniej wielkości transakcji, wyników NPS, ostatniej interakcji i innych ważnych wskaźników.

Pro tip: Możesz nawet stworzyć swój własny spersonalizowany CRM w ClickUp

który myśli i pracuje tak jak Ty!

Wskazówka #4: Aktualizuj swój system CRM

System CRM może dobrze wykonać swoją pracę tylko wtedy, gdy informacje o klientach są dokładne i aktualne. Regularnie aktualizuj swój system CRM o informacje o klientach, takie jak ich adres, e-mail, interakcje, historia zakupów, punkty bólu i preferencje, w miarę otrzymywania nowych informacji o każdym kliencie.

Utrzymując aktualną bazę danych CRM, możesz dostarczać spersonalizowane doświadczenia, które rezonują z klientami i podejmować świadome i wiarygodne decyzje dotyczące ich pielęgnacji.

I zgadnij co! Prosty szablon CRM firmy ClickUp

został stworzony właśnie w tym celu. Szablon ten to przyjazny dla początkujących framework dla zespołów sprzedażowych i marketingowych do zarządzania danymi klientów oraz ich aktualizowania i ujednolicania w jednym miejscu.

Śledzenie wszystkich danych kontaktowych w jednym miejscu dzięki szablonowi ClickUp's Simple CRM

Dodaj niestandardowe statusy i pola niestandardowe, aby śledzić wszystkie informacje o kontaktach w jednym miejscu. Użyj 8 różnych niestandardowych atrybutów, takich jak Adres e-mail, Firma, Powód dyskwalifikacji, Scena i Powód utraty, aby zapisać krytyczne informacje o klientach i łatwo wizualizować dane klientów.

To Szablon CRM

pomaga zapewnić kompleksowy widok każdej interakcji z klientem, umożliwiając zespołowi podejmowanie lepszych decyzji opartych na danych.

Wskazówka #5: Bądź mobilny

Żyjemy w cyfrowym świecie, w którym wszystko musi być dostępne na urządzeniach mobilnych. Dlatego też system CRM powinien być dostępny również w podróży.

Włącz mobilny dostęp do swojej platformy CRM. Pozwoli to Twojemu zespołowi śledzić, aktualizować i zarządzać relacjami z klientami oraz uzyskiwać dostęp do krytycznych danych w dowolnym miejscu i czasie.

Mobilny CRM umożliwia zespołowi utrzymanie połączenia i reagowanie nawet podczas podróży. Zapewnia niestandardowe doświadczenia dla pracowników i klientów.

Porada #6: Zatrudnij menedżerów ds. powodzenia klienta

Aby wyróżnić się na tle konkurencji, dostawca musi zapewnić niestandardową obsługę klienta poprzez zrozumienie jego potrzeb i bolączek. Dobrze zaprojektowana strategia CRM z dedykowanymi customer success managerami pomoże ci śledzić interakcje z klientami i lepiej zarządzać kluczowymi klientami.

Menedżer ds. sukcesu klienta jest odpowiedzialny za pozostawanie w kontakcie z kluczowymi klientami, śledzenie kamieni milowych klientów, przeprowadzanie okresowych przeglądów i mapowanie ich przyszłego zaangażowania w biznes lub markę . Doprowadzi to do utrzymania klientów, zwiększenia przychodów i lojalności wobec marki.

Wskazówka #7: Grywalizacja CRM

Duża część pracy sprzedawcy i opiekuna klienta obejmuje wysyłanie kolejnych e-maili, aktualizowanie arkuszy danych lub systemów CRM oraz udostępnianie arkuszy, raportów i materiałów marketingowych. Wszystko to może szybko stać się nudne i wpłynąć na wydajność i poziom zaangażowania pracowników.

Aby zmotywować własnych przedstawicieli handlowych i zespoły ds. obsługi klienta do lepszego angażowania się w kontakt z niestandardowymi klientami, można zgrywalizować przyziemne lub powtarzalne czynności związane z ich pracą. Przyznając odznaki i nagrody za osiągnięcie celów oraz przyznając punkty, aby utrzymać zdrową rywalizację, możesz zachęcić i zmotywować swój zespół sprzedaży do zakończenia nudnych zadań. Grywalizacja pomaga uczynić powtarzalne zadania przyjemniejszymi dla Twojego zespołu.

Wskazówka #8: Zarządzaj nadmiarowością danych

Jednym z największych wyzwań stojących przed organizacjami podczas utrzymywania danych klientów jest replikacja. Przechowywanie danych klientów w wielu miejscach utrudnia analizę i uzyskanie dokładnego wglądu w zachowania, preferencje i wzorce klientów.

Solidne narzędzie CRM może automatycznie usuwać zduplikowane wpisy i uruchamiać dokładne raporty z danych zebranych z wielu źródeł. Regularnie upewniaj się, że twoje listy klientów są odporne na redundancję.

Wskazówka #9: Zintegruj swój CRM

Wyobraź sobie, że możesz śledzić wszystkie procesy biznesowe, od generowania leadów, działań marketingowych i onboardingu po finansowanie, zarządzanie ludźmi i zarządzanie kontem z jednego systemu. Jak fajnie by to wyglądało?

Potężny system CRM będzie posiadał funkcje integracji i automatyzacji z innymi narzędziami, takimi jak ERP, oprogramowanie księgowe i platformy automatyzacji marketingu, aby stworzyć ujednolicony widok informacji o klientach. Posiadanie jednego źródła prawdy dla wszystkich procesów biznesowych może uprościć cykl pracy i drastycznie skrócić czas realizacji taktyk sprzedażowych i marketingowych.

Musisz więc zainwestować w Oprogramowanie marketingowe CRM

do budowania trwałych relacji z klientami.

Wskazówka #10: Zbieraj opinie

Zbieraj i analizuj opinie od obecnych klientów za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak formularze opinii, systemy oceny, ankiety e-mail lub social listening. Może to dać ci cenny wgląd w ich preferencje, oczekiwania i poziom satysfakcji.

Wzmocnij swoją strategię CRM, zbierając opinie klientów i przekształcając je w wykonalne zadania za pomocą ClickUp Forms Widok formularza ClickUp

może być potężnym narzędziem do zbierania i analizowania opinii klientów za pośrednictwem różnych kanałów. Oto jak może pomóc:

Twórz niestandardowe formularze opinii : Zaprojektuj formularze do przechwytywania konkretnych opinii, których potrzebujesz. Korzystaj z różnych typów pól, takich jak wielokrotny wybór, rozwijane menu, pola tekstowe i skale ocen. Dostosuj te formularze do ankiet e-mail, opinii po interakcjach ze wsparciem lub recenzji produktów. Wejdź głębiej i popraw jakość odpowiedzi dzięki logice warunkowej

: Zaprojektuj formularze do przechwytywania konkretnych opinii, których potrzebujesz. Korzystaj z różnych typów pól, takich jak wielokrotny wybór, rozwijane menu, pola tekstowe i skale ocen. Dostosuj te formularze do ankiet e-mail, opinii po interakcjach ze wsparciem lub recenzji produktów. Wejdź głębiej i popraw jakość odpowiedzi dzięki logice warunkowej Centralizacja zbierania opinii : Osadzaj formularze ClickUp bezpośrednio na swojej stronie internetowej, udostępniaj je za pomocą połączonych linków w e-mailach lub zintegruj je z platformami mediów społecznościowych. Pozwala to dostawcom na wygodne przekazywanie opinii za pośrednictwem preferowanego kanału, konsolidując wszystkie odpowiedzi w jednej centralnej lokalizacji w ClickUp

: Osadzaj formularze ClickUp bezpośrednio na swojej stronie internetowej, udostępniaj je za pomocą połączonych linków w e-mailach lub zintegruj je z platformami mediów społecznościowych. Pozwala to dostawcom na wygodne przekazywanie opinii za pośrednictwem preferowanego kanału, konsolidując wszystkie odpowiedzi w jednej centralnej lokalizacji w ClickUp Usprawniona analiza opinii : Analizuj odpowiedzi dzięki wbudowanym funkcjom raportowania. Możesz zobaczyć trendy w konkretnych pytaniach, zidentyfikować wspólne tematy i nadać priorytet problemom w oparciu o częstotliwość lub dotkliwość

: Analizuj odpowiedzi dzięki wbudowanym funkcjom raportowania. Możesz zobaczyć trendy w konkretnych pytaniach, zidentyfikować wspólne tematy i nadać priorytet problemom w oparciu o częstotliwość lub dotkliwość Przypisywanie i śledzenie elementów działań związanych z opiniami: Zamień informacje zwrotne w możliwe do śledzeniaZadania ClickUp i przypisuj je odpowiednim członkom zespołu w celu podjęcia dalszych działań. Monitorowanie postępów poprzez aktualizacje w wątkach dyskusyjnych dotyczących zadań w ClickUp, zapewniając, że informacje zwrotne prowadzą do konkretnych działań i ulepszeń

Wykorzystaj te informacje zwrotne do ulepszenia swoich produktów, usług i ogólnego doświadczenia klienta. W ten sposób pokażesz swoim klientom, że jesteś zaangażowany w słuchanie i dostosowywanie się do ich potrzeb. Możesz również wykorzystać te informacje zwrotne do spersonalizowania interakcji z klientami.

Zwiększ swoje możliwości CRM dzięki ClickUp

Skuteczne zarządzanie powiązaniami z klientami jest niezbędne dla rozwoju Business. Od mapy podróży klienta po automatyzację procesów, ten wpis na blogu zawiera 10 wnikliwych wskazówek CRM, które podniosą jakość relacji z klientami.

Wdrożenie tych strategii i wykorzystanie oprogramowania takiego jak ClickUp może pomóc scentralizować dane, uprościć cykle pracy i poprawić relacje z klientami.

ClickUp to więcej niż narzędzie CRM; to dynamiczne rozwiązanie, które umożliwia zespołom CRM łatwe zarządzanie relacjami z klientami.

Gotowy, aby zrewolucjonizować swoje podejście do CRM i napędzać zrównoważony rozwój swojego Businessu? Zarejestruj się w ClickUp

już dziś, aby zwiększyć zadowolenie klientów i stać się ich ulubieńcem!