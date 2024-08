10 szablonów do planowania posiłków Free Plan, aby zaoszczędzić czas

Jeśli często zadajesz sobie pytanie "Co przygotować na obiad?", szablon do planowania posiłków może być właśnie tym, czego potrzebujesz.

Jako pracujący dorosły zarządzający gospodarstwem domowym, prawdopodobnie zdałeś sobie sprawę, że przygotowywanie i planowanie posiłków z wyprzedzeniem jest niezbędne do płynnego żeglowania.

Niezależnie od tego, czy jesteś częścią rodziny, mieszkasz sam, czy prowadzisz firmę cateringową, szablony do planowania menu zmieniają zasady gry. I choć wszyscy zgadzają się co do korzyści płynących z planowania posiłków, początkowe ustawienia mogą wydawać się przytłaczające.

Aby to ułatwić, przygotowaliśmy listę 10 szablonów planowania posiłków, które pomogą ci zacząć od razu.

Czym są szablony do planowania posiłków?

Szablon do planowania posiłków to przewodnik, który pomaga zorganizować posiłki, listy zakupów i przepisy na określony okres, często dzień, tydzień lub miesiąc. Zapewnia uporządkowany sposób planowania wszystkich posiłków dziennie, od śniadania do kolacji.

Planery posiłków są dostępne w różnych stylach i służą różnym potrzebom. Na przykład, szablon tygodniowego planowania posiłków może obejmować posiłki od poniedziałku do niedzieli, podczas gdy inne mogą obejmować cały miesiąc. Można znaleźć proste wersje przeznaczone do użytku domowego, tygodniowy plan obiadowy na tylko jeden posiłek, a także bardziej szczegółowe plany odpowiednie dla większych operacji, takich jak restauracje lub usługi cateringowe.

Szablony planów posiłków można nawet niestandardowo dostosować do pięciu mniejszych posiłków w ciągu dnia zamiast standardowych trzech.

Skupiając się na sześciu kluczowych zasadach - dokładności, równowadze, kontroli kalorii, gęstości odżywczej, umiarze i różnorodności - szablony te pomagają osiągnąć zrównoważone odżywianie, uniknąć podejmowania decyzji o posiłkach w ostatniej chwili i zmniejszyć marnotrawstwo żywności

Mogą nawet pomóc w utrzymaniu budżetu poprzez ograniczenie impulsywnych zakupów w sklepie spożywczym.

Co składa się na dobry szablon do planowania posiłków?

Dobry planer posiłków powinien uprościć przygotowywanie posiłków, oferując organizację, wskazówki dotyczące wielkości porcji i równowagi żywieniowej, tym samym ułatwiając życie. Oto, na co powinieneś zwrócić uwagę:

Planowanie posiłków: Idealny plan menu powinien mieć dedykowane miejsca na każdy posiłek w ciągu dnia. Upewnij się, że zawiera sekcje na śniadanie, obiad, kolację i przekąski

Idealny plan menu powinien mieć dedykowane miejsca na każdy posiłek w ciągu dnia. Upewnij się, że zawiera sekcje na śniadanie, obiad, kolację i przekąski Integracja z listą zakupów: Dobre szablony tygodniowych planów posiłków pozwalają łatwo przekształcić plany posiłków w listę zakupów, dzięki czemu przygotowywanie posiłków jest bardziej wydajne i zrównoważone

Dobre szablony tygodniowych planów posiłków pozwalają łatwo przekształcić plany posiłków w listę zakupów, dzięki czemu przygotowywanie posiłków jest bardziej wydajne i zrównoważone Śledzenie informacji o wartościach odżywczych: Dostęp do danych o wartościach odżywczych każdego posiłku umożliwia dokonywanie świadomych wyborów dla wsparcia celów zdrowotnych

Dostęp do danych o wartościach odżywczych każdego posiłku umożliwia dokonywanie świadomych wyborów dla wsparcia celów zdrowotnych Karty z przepisami: Potraktuj tygodniowy plan posiłków jako przestrzeń przeznaczoną na twoje ulubione przepisy, dzięki czemu planowanie posiłków stanie się przyjemniejsze. Powinieneś być w stanie znaleźć swoje ulubione lub odkryć nowe bez konieczności przeszukiwania wielu źródeł

Włączenie tych elementów do szablonu planera posiłków to coś więcej niż pomoc w utrzymaniu porządku - to także wsparcie zbilansowanej diety i zdrowych nawyków żywieniowych oraz uproszczenie zakupów spożywczych.

Właśnie dlatego korzystanie z szablonu do planowania posiłków może stać się jednym z najbardziej wydajnych rzeczy do zrobienia w swojej cotygodniowej rutynie.

💡 Pro Tip: Połącz planowanie posiłków z szablonami do śledzenia nawyków aby usprawnić codzienne zadania i pozostać na dobrej drodze do realizacji celów.

10 najlepszych szablonów do planowania posiłków

Jeśli ciągle zastanawiasz się: "Co zjeść?", te dziesięć szablonów do planowania posiłków pomoże ci wybrać wygodne, domowe posiłki zamiast dań na wynos, zmniejszyć wydatki na zakupy spożywcze i złagodzić zmęczenie podejmowaniem decyzji w ciągu tygodnia.

1. Szablon do planowania posiłków ClickUp

Aby uzyskać rozwiązanie do planowania posiłków, które wykracza poza podstawy, sprawdź ClickUp . Dzięki szablonom dziennego i tygodniowego planowania posiłków, planowaniu menu i szablonom do kosztorysowania przepisów możesz planować posiłki, śledzić spożycie składników odżywczych i organizować przepisy w jednym miejscu.

Szablon do planowania posiłków ClickUp

Spośród wszystkich rzeczy w naszym życiu, jedzenie, które spożywamy, silnie wpływa na to, jak się czujemy i jak funkcjonujemy każdego dnia. Podobnie jak korzystanie z codzienny planer aby ustawić i osiągnąć swoje cele, solidny plan posiłków jest niezbędny do utrzymania odżywiania i poziomu energii.

W tym miejscu Szablon do planowania posiłków ClickUp jest Twoim nowym najlepszym przyjacielem w kuchni. Zaprojektowany, aby usprawnić cały proces przygotowywania posiłków, szablon ten pozwala bez wysiłku planować i organizować posiłki oraz śledzić liczbę kalorii w jednym wygodnym miejscu.

Dzięki szablonowi do planowania posiłków ClickUp możesz:

Szybko planować posiłki za pomocą list typu "przeciągnij i upuść

Organizować przepisy w łatwo dostępnych folderach

Śledzenie składników i list zakupów

Niezależnie od tego, czy jesteś domowym kucharzem, czy profesjonalnym szefem kuchni, ten szablon jest idealny do usprawnienia zakupów spożywczych, zarządzania przepisami i przygotowywania posiłków.

Pożegnaj się więc ze stresem związanym z posiłkami i przywitaj się z dobrze zorganizowaną kuchnią dzięki szablonowi do planowania posiłków ClickUp - ponieważ planowanie posiłków powinno być łatwe, a nie przytłaczające.

2. Szablon do planowania menu ClickUp

Zrzut ekranu szablonu do planowania menu ClickUp

Wszyscy miewamy dni, w których przygotowanie obiadu jest męczarnią, a planowanie całego tygodnia posiłków dla rodziny może wydawać się wręcz przytłaczające. Ale z Szablon do planowania menu ClickUp można przekształcić to wyzwanie w łatwe do wykonania zadanie.

Zacznij od ustawienia parametrów - liczby osób, dla których gotujesz, daty rozpoczęcia i zakończenia, liczby posiłków dziennie i tygodniowego budżetu. Gdy już to uporządkujesz, użyj szablonu, aby zaplanować posiłki, zaplanować czas przygotowania, a nawet zapisać ulubione przepisy w poręcznym "pudełku z przepisami"

Dzięki dedykowanym sekcjom na planowanie posiłków, listy zakupów i codzienne zadania (tak, nawet czyszczenie lodówki!), szablon ten wprowadza porządek do rutyny kuchennej. Ponadto, dzięki uporządkowaniu składników i przepisów w jednym miejscu, unikniesz dodatkowych wycieczek do sklepu spożywczego.

Wkrótce przekonasz się, że włączenie tego szablonu do rutyny planowania posiłków jest jak korzystanie z potężnego aplikacji do zrobienia listy rzeczy do zrobienia do kuchni.

3. Szablon przepisu ClickUp

Szablon przepisu ClickUp

Masz dość przekopywania się przez stare książki kucharskie i porozrzucane notatki w poszukiwaniu ulubionych przepisów? Szablon przepisów ClickUp pozwala zgromadzić wszystkie przepisy w jednym miejscu dla łatwego dostępu. Ponadto jest to idealne rozwiązanie dla szefów kuchni, którzy chcą tworzyć niestandardowe książki kucharskie i udostępniać swoje kulinarne dane powstania znajomym lub klientom.

Dzięki temu szablonowi możesz kategoryzować przepisy według typu, składnika lub posiłku, dzięki czemu łatwo znajdziesz to, na co masz ochotę.

Każdy wpis z przepisem umożliwia dołączenie szczegółowych instrukcji, składników, czasu przygotowania, a nawet zdjęć. Możesz użyć tego szablonu jako planu diety do śledzenia modyfikacji, wskazówek dotyczących gotowania i osobistych notatek, aby każde danie wyszło tak, jak lubisz. Niezależnie od tego, czy planujesz cotygodniowe posiłki, czy zachowujesz specjalne przepisy na świąteczną ucztę, ten szablon usprawnia proces, zapewniając porządek w kuchni.

4. Szablon kosztu przepisu ClickUp

Szablon kosztu przepisu ClickUp

Jeśli planujesz posiłki z myślą o budżecie lub prowadzisz biznes spożywczy, tworzenie opłacalnego menu ma kluczowe znaczenie. A posiadanie niezawodnego systemu do śledzenia i analizowania kosztów receptur jest kluczowe. W tym miejscu Szablon kosztów przepisu ClickUp oferuje usprawniony sposób zarządzania tymi szczegółami.

Szablon ten ułatwia:

Oszacować koszty składników dla dowolnego przepisu, dając ci jasny obraz twoich wydatków

Porównywanie kosztów różnych przepisów przed sporządzeniem listy zakupów, co pomaga utrzymać budżet w ryzach

Uzyskać kompleksowy widok ogólnego budżetu spożywczego, zapewniając, że każde tworzone danie jest zarówno smaczne, jak i opłacalne

Szablon Kosztów Przepisów ClickUp został specjalnie zaprojektowany, aby ułatwić monitorowanie kosztów składników w przepisach, co prowadzi do mniejszego marnowania żywności. Szablon ten posiada wiele funkcji:

Niestandardowe statusy: Śledzenie postępów dzięki statusom takim jak Zakończone, Na stanie, Mało na stanie, Do zrobienia i Do zamówienia

Śledzenie postępów dzięki statusom takim jak Zakończone, Na stanie, Mało na stanie, Do zrobienia i Do zamówienia Pola niestandardowe: Przechowuj wszystkie istotne szczegóły i korzystaj z pięciu unikalnych atrybutów, takich jak waga opakowania, waga ilości, jednostka miary, koszt elementu i przepis

Przechowuj wszystkie istotne szczegóły i korzystaj z pięciu unikalnych atrybutów, takich jak waga opakowania, waga ilości, jednostka miary, koszt elementu i przepis Niestandardowe widoki: Dostęp do danych za pomocą trzech różnych widoków, w tym widoku kosztu przepisu, widoku startowego i widoku tablicy przepisów, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane i na wyciągnięcie ręki

Dostęp do danych za pomocą trzech różnych widoków, w tym widoku kosztu przepisu, widoku startowego i widoku tablicy przepisów, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane i na wyciągnięcie ręki Zarządzanie projektami: Usprawnij śledzenie kosztów receptur dzięki narzędziom takim jak śledzenie czasu, etykiety, ostrzeżenia o zależnościach i wiadomości e-mail

ClickUp integruje wszystkie te dane z aplikacją do zrobienia listy rzeczy do zrobienia, ułatwiając przechowywanie wszystkich tych informacji w jednym miejscu.

Czytaj więcej: 10 najlepszych programów do zarządzania zamówieniami w 2024 roku

5. ClickUp Szablon do kosztorysowania receptur w restauracji

Szablon kalkulacji kosztów dla restauracji ClickUp

W przypadku restauracji i firm gastronomicznych śledzenie kosztów żywności jest niezbędne do dokładnego obliczenia potencjalnych zysków na danie. Szablon Szablon do kalkulacji kosztów w restauracji ClickUp to potężne narzędzie, które pomoże Ci określić dokładne koszty dla wszystkich Twoich przepisów.

Ten tygodniowy planer posiłków upraszcza obliczanie kosztów składników, porównywanie przepisów i zarządzanie ogólnym budżetem

Dzięki funkcjom takim jak niestandardowe statusy i niestandardowe pola, można łatwo śledzić, co jest w magazynie, co się kończy i co należy zamówić. Szablon zawiera również niestandardowe widoki, które pozwalają zobaczyć wszystkie dane na pierwszy rzut oka, dzięki czemu dostosowanie kosztów w razie potrzeby jest łatwe.

Ten szablon pozwala skupić się na tym, co naprawdę ważne - serwowaniu doskonałego jedzenia przy jednoczesnej maksymalizacji zysków.

6. Szablon planera tygodniowego ClickUp

Szablon planera tygodniowego ClickUp

Jeśli czujesz się przytłoczony cotygodniowymi zadaniami do wykonania, Szablon planera tygodniowego ClickUp przychodzi z pomocą i wprowadza porządek do Twojego życia.

Zintegrowany z formatem Tablicy, szablon ten oferuje przejrzysty widok zadań, pozwalając oznaczyć je jako "Otwarte" lub "Zakończone", aby śledzić postępy w przygotowywaniu posiłków.

Szablon posiada niestandardowe pola, w których można kategoryzować zadania związane z planowaniem posiłków i dodawać szczegółowe notatki, co ułatwia przeglądanie tygodniowego menu i potrzeb spożywczych. Dzięki niestandardowym widokom ClickUp, takim jak Getting Started Guide i Planner Tablica, możesz dostosować widok do swojego stylu planowania.

Podczas planowania posiłków z członkami rodziny, to szablon zarządzania czasem łączy w sobie takie funkcje, jak przypisywanie zadań do osób, ustawienie terminów, w których rodzina może dzielić się swoimi pomysłami, a także ustalanie priorytetów czynności, takich jak zakupy lub przygotowywanie list zakupów spożywczych z etykietami.

Szablon jest potężnym narzędziem do zorganizowania i śledzenia posiłków przez cały tydzień

Czytaj więcej: 10 Free Plan szablonów do planowania życia osobistego

7. Szablon tygodniowego planu posiłków od OnPlanners

przez OnPlanners Planowanie cotygodniowych posiłków może być zniechęcające, ale ten szablon eliminuje stres. Szablon Szablon tygodniowego planu posiłków od OnPlanners to proste narzędzie do organizowania śniadań, obiadów i kolacji na każdy dzień tygodnia, od niedzieli do soboty.

To, co sprawia, że ten szablon tygodniowego planu posiłków jest jeszcze wygodniejszy, to dedykowana przestrzeń na listę zakupów. Elementy są starannie podzielone na nabiał, produkty, zboża, mięso i inne, dzięki czemu zakupy stają się dziecinnie proste.

Wydrukuj szablon, zanotuj swoje posiłki i przyklej go na lodówce, aby mieć do nich szybki dostęp.

Korzystając z tego łatwego tygodniowego planera menu, usprawnisz przygotowywanie posiłków, zaoszczędzisz czas na zakupach spożywczych i skrócisz czas spędzany w kuchni.

Możesz również zintegrować ten proces z aplikacje do cyfrowego planowania dla dodatkowej wygody.

8. Szablon tygodniowego planu posiłków od Edit.org

via Edit.org Jeśli jesteś żywieniowcem lub dietetykiem, który dostarcza niestandardowe plany posiłków dla klientów, wiesz, jak ważne jest posiadanie tygodniowego lub miesięcznego planu posiłków dla sprawnego działania.

Niezależnie od tego, czy chodzi o osoby z alergiami pokarmowymi, specyficznymi potrzebami dietetycznymi czy wegetarian, dobrze zaprojektowany szablon do przygotowywania posiłków pomaga w planowaniu i upewnieniu się, że krytyczne szczegóły nie zostaną przeoczone.

Szablon Szablon tygodniowego planu posiłków od Edit.org pomaga uwzględnić nie tylko tabelę posiłków na każdy dzień, ale także listę zakupów, pomocne wskazówki, zalecenia i istotne daty.

Po zaprojektowaniu i zapisaniu tygodniowego menu, jest ono dostępne w dowolnym momencie z poziomu profilu użytkownika. Można go łatwo aktualizować w razie potrzeby, dostosowując tekst do różnych menu. Ponadto możesz dodać logo i kolory swojej firmy, aby nadać jej profesjonalny charakter.

Na koniec można pobrać i wydrukować szablon w celu dystrybucji lub wyświetlania w razie potrzeby.

9. Szablon tygodniowego planu posiłków Excel autorstwa Vertex42

przez Vertex42Szablon tygodniowego planu posiłków w Excelu autorstwa Vertex42 to arkusz kalkulacyjny Excel do planowania i drukowania tygodniowych posiłków. Posiada wiele opcji układu dostępnych w oddzielnych zakładkach arkusza, dzięki czemu możesz wybrać format, który najbardziej Ci odpowiada.

Każdy układ zawiera sekcje na posiłki, artykuły spożywcze i notatki, więc wszystko, czego potrzebujesz do planowania na nadchodzący tydzień, jest na wyciągnięcie ręki. Niestandardowe opcje posiłków są proste - wystarczy zaktualizować listy, aby dopasować je do swoich preferencji.

10. Szablon planu posiłków w Arkuszach Google od Ultimate Meal Plans

przez Najlepsze plany posiłków Jeśli jesteś fanem Arkuszy Google, masz szczęście - oto darmowy szablon do planowania posiłków specjalnie dla Ciebie!

Szablon Szablon planu posiłków w Arkuszach Google szablon Ultimate Meal Plans jest idealny dla każdego, kto dobrze czuje się w ekosystemie Google. Integruje się z istniejącymi ustawieniami, pomagając w organizacji i utrzymaniu porządku samodyscypliny bez konieczności posiadania nowego narzędzia do skutecznego tygodniowego planowania posiłków.

Ten konfigurowalny szablon tygodniowego menu oferuje przejrzysty, przyjazny dla użytkownika układ do śledzenia posiłków na cały tydzień. Pełni on funkcję sekcji dla listy zakupów i wpisów posiłków, pomagając ci pozostać na szczycie swoich planów.

Przygotuj swoje posiłki Hassle-Free z szablonami do planowania posiłków ClickUp

Planowanie posiłków to nie tylko decydowanie o tym, co zjeść; to sprytny sposób na zachowanie zdrowia, unikanie marnowania żywności, oszczędzanie pieniędzy na wynos i ograniczenie stresujących zakupów spożywczych w ostatniej chwili.

To, co sprawia, że szablony do planowania posiłków ClickUp są idealne, to fakt, że są one darmowe, konfigurowalne i łączą zarządzanie projektami z planowaniem posiłków. Integrują się one z aplikacjami do codziennego planowania, pomagając zapisywać pomysły na posiłki, zarządzać listami zakupów i usprawniać cały proces przygotowywania posiłków - wszystko w jednym miejscu.

Gotowy, aby podnieść swój poziom przygotowywania posiłków? Zarejestruj się za Free już dziś i zacznij planować swoje posiłki bez wysiłku.