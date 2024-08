10 najlepszych narzędzi PMO 2024 roku do efektywnego zarządzania projektami

Zwykła codzienna rutyna kierowników projektów obejmuje zarządzanie projektami, żonglowanie terminami, przydzielanie budżetów i zasobów oraz zapewnianie śledzenia projektów.

Jednak próba wykonania tak wielu zadań bez użycia odpowiedniego narzędzia PMO może łatwo spowodować, że projekty pójdą w diabły. Niedotrzymane terminy, przekroczony budżet i niezadowoleni klienci to przepis na katastrofę, a tego nikt nie chce!

Niezawodne narzędzie PMO może przełamać bałagan i umożliwić przejrzysty przegląd postępów projektu. Ponadto usprawnia współpracę, optymalizuje alokację zasobów, promuje świadome podejmowanie decyzji w oparciu o dane i prowadzi do płynniejszej realizacji projektu z lepszymi wynikami.

W tym artykule zebraliśmy listę 10 narzędzi PMO, które można wykorzystać do usprawnienia cyklu pracy związanego z zarządzaniem projektami. Sprawdźmy je! 🎢

**Jakich funkcji należy szukać w narzędziach PMO?

Wybór właściwego narzędzie do zarządzania projektami może być wyzwaniem. Przy niezliczonych dostępnych opcjach łatwo jest zostać przytłoczonym. Aby pomóc ci znaleźć idealne rozwiązanie dla twojego zespołu, skupmy się na podstawowych funkcjach, których powinieneś szukać:

Scentralizowany pulpit nawigacyjny: Zdecyduj się naoprogramowanie do zarządzania projektami które oferuje scentralizowany przegląd wszystkich projektów, celów, harmonogramów, zadań i terminów, zapewniając natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji

Możliwości integracji: Wybierz narzędzia PMO, które płynnie integrują się z innym oprogramowaniem i platformami, z których korzystasz, aby usprawnić udostępnianie danych i zwiększyć wydajność

Funkcje zarządzania zadaniami: Poszukaj oprogramowania do zarządzania projektami, które umożliwia efektywne tworzenie, organizowanie, przypisywanie i śledzenie zadań

Narzędzia do planowania: Wybierz oprogramowanie PMO z zaawansowanymi narzędziami do planowania i zarządzania oś czasu projektu oraz zapobiegania wykolejeniu zespołu z toru

Funkcje zarządzania kalendarzem: Szukaj narzędzi do zarządzania projektami, które mogą płynnie tworzyć kalendarze dla twojego zespołuoś czasu projektu a nawet integrują się z innymi kalendarzami w celu synchronizacji zadań i terminów

Narzędzia do komunikacji i współpracy: Wybierz narzędzia do zarządzania projektami, które oferują funkcje takie jak udostępnianie plików, czat, komentarze, wzmianki i tablice do wspólnej konceptualizacji i wizualizacji pomysłów i planów projektu

Możliwości pisania i dokumentowania: Wybierz narzędzie PMO, które umożliwia tworzenie dokumentów, notatek, przygotowywanie list rzeczy do zrobienia, edytowanie zawartości i udostępnianie dokumentów zespołom bez wysiłku

Generatywna AI: Poszukaj narzędzia do zarządzania projektami z wbudowaną funkcją AI, która może generować raporty i podsumowania projektów oraz natychmiast uzyskiwać odpowiedzi z zadań i dokumentów w narzędziu

10 najlepszych narzędzi PMO do wykorzystania w 2024 roku

Oto 10 najlepszych narzędzi PMO w 2024 roku, które dołączyły do naszej listy po dokładnej ocenie:

1. ClickUp (najlepsze do kompleksowego zarządzania projektami) ClickUp to genialne narzędzie do zarządzania projektami, które szybko stało się faworytem wśród różnych branż.

Oferuje platformę typu "wszystko w jednym", która łączy Teams poprzez integrację cyklu pracy, dokumentacji i pulpitów w czasie rzeczywistym, priorytetyzację projektów i nie tylko.

ClickUp jest najbardziej znany z kompleksowego zestawu możliwości zarządzania projektami. The Narzędzie do zarządzania projektami ClickUp umożliwia Teams zarządzanie zadaniami, osią czasu, zasobami i komunikacją w jednym scentralizowanym hubie.

Platforma zwiększa wydajność dzięki automatyzacji i raportowaniu, zapewniając, że zadania zostaną zakończone na czas i w ramach budżetu, optymalizując cykl życia projektu .

zarządzaj dowolnymi zadaniami i współpracuj ze swoim zespołem dzięki ClickUp's Project Management Solutions for Teams_

ClickUp zawiera również kilka innych zaawansowanych funkcji, takich jak Zdolność AI w zarządzaniu projektami zwany ClickUp Brain . Może być Twoim osobistym menedżerem projektów AI, automatyzując rutynowe zadania i oferując wgląd w celu optymalizacji realizacji projektu.

Łatwe podsumowywanie wątków dyskusji dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain może również generować podzadania na podstawie opisów zadań, podsumowywać wątki komentarzy i autonomicznie aktualizować statusy projektów. Możesz nawet podpowiedzieć mu, aby przypomniał ci, kiedy zadanie jest przeterminowane.

Główną częścią zarządzania projektami jest ustawienie realistycznych celów i ich śledzenie. Z Cele ClickUp teams mogą ustawić i śledzić cele projektu, zapewniając zgodność z celami firmy.

Ustawianie i śledzenie celów projektów za pomocą ClickUp Goals Zadania ClickUp to podstawowe narzędzie PMO, które oferuje solidne funkcje tworzenia, przypisywania i śledzenia zadań. Dzięki integracji pomocy AI otrzymujesz inteligentne sugestie i automatyzujesz powtarzalne czynności, zapewniając, że zadania są zakończone dokładnie i na czas.

Twórz zadania, przypisuj je do teamów i śledź je za pomocą ClickUp Tasks

Możesz nawet szybko śledzić swoje codzienne operacje dzięki Automatyzacja ClickUp . Ta funkcja PMO to duża pomoc, która usprawnia procesy, takie jak zmiany statusu, przekazywanie projektów i zatwierdzanie.

automatyzacja codziennych operacji i powtarzalnych zadań za pomocą ClickUp_

Automatycznie przydziela zadania w miarę postępu projektów i wysyła powiadomienia o zbliżających się terminach, pozwalając Teams skupić się na ważniejszej pracy zamiast na żmudnych zadaniach.

Kolejną potężną funkcją biura zarządzania projektami na platformie jest Dokumenty ClickUp . Umożliwia Teamsom tworzenie zawartości, edytowanie ich i udostępnianie dokumentów między sobą, a nawet zewnętrznym interesariuszom.

tworzenie planów projektów, kart, codziennych list do zrobienia i zawartości generowanej przez AI w ClickUp Docs_

Możesz dokonywać rozbudowanych edycji w dokumentach, dodawać komentarze i łączyć dokumenty z zadaniami, aby łatwo udostępniać informacje. Wykorzystuje również AI w dokumentach, aby uzyskać dalszą pomoc w redagowaniu, podsumowywaniu i organizowaniu zawartości.

ClickUp oferuje również inne funkcje współpracy, takie jak ClickUp Chat i Skrzynka odbiorcza ClickUp, do łatwego udostępniania aktualizacji, omawiania pomysłów i śledzenia postępów projektów.

łatwe udostępnianie aktualizacji i śledzenie zadań dzięki ClickUp Chat_

Dzięki ClickUp Chat możesz prowadzić dyskusje zespołowe, podczas gdy ClickUp Skrzynka odbiorcza utrzymuje wszystkich na tej samej stronie poprzez centralizację powiadomień i wiadomości w celu ujednolicenia komunikacji.

skonsoliduj wszystkie wiadomości i powiadomienia w jednej przestrzeni dzięki ClickUp Inbox_

Martwisz się, że nie będziesz mógł korzystać ze swoich ulubionych narzędzi? Nie ma problemu! Integracje ClickUp bezproblemowo łączy się z szerokim zakresem popularnych aplikacji, takich jak Slack, Google Drive i Dropbox oraz różnymi aplikacjami do przechowywania danych w chmurze, zapewniając płynny i połączony cykl pracy.

Uzyskaj dostęp do zakresu narzędzi i zintegruj z nimi ClickUp bezproblemowo

Oprócz tych funkcji ClickUp, możesz spróbować użyć gotowych szablonów, takich jak Szablon do zarządzania projektami ClickUp do szybszego tworzenia planu projektu. Zapewnia zaawansowane funkcje zarządzania projektami, umożliwiając sprawne zarządzanie dużymi, złożonymi, wielofunkcyjnymi projektami od planu do zakończenia.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Project-Management-Template.png Szablon do zarządzania projektami ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90060018578&department=pmo Pobierz szablon /%cta/

Szablon zawiera różne widoki, takie jak Dokumenty, Kanban, Formularze i Listy oraz wsparcie dla różnych statusów i pól niestandardowych w celu śledzenia wszystkich aspektów projektu. To optymalizuje cykl pracy , usprawnia komunikację w Teams i utrzymuje wszystkie szczegóły projektu uporządkowane i dostępne.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wizualizuj swoje projekty oraz śledź i zarządzaj zadaniami za pomocą ponad15 widoków ClickUpw tym tablice Kanban, wykresy Gantta, kalendarze, listy i inne

Przyspiesz rozpoczęcie projektu i usprawnij wszystkie zadania dzięki wstępnie wbudowanymszablonom do zarządzania projektami* Automatyzacja powtarzalnych zadań i cykli pracy w celu zaoszczędzenia czasu i zmniejszenia liczby błędów dzięki ClickUp Automations

Ustaw wyczyszczonecele zarządzania projektami, śledź postępy i dostosuj wysiłki zespołu do udostępnianych celów za pomocą ClickUp Goals

Uzyskaj szybki przegląd obciążenia pracą, wydajności zespołu projektowego i zbliżających się terminów dziękiPulpity ClickUp* Dokładnie monitoruj czas spędzony na zadaniach i projektach dziękiŚledzenie czasu w projektach ClickUp w celu poprawy wydajności i budżetowania

Twórz, edytuj i udostępniaj dokumenty bezpośrednio w ClickUp, aby scentralizować i uporządkować informacje o projekcie za pomocą ClickUp AI Docs

Współpracuj ze swoim zespołem, aby omawiać pomysły, udostępniać aktualizacje projektów i bezpośrednio przypisywać komentarze członkom zespołu za pomocą ClickUp Chat View

Limity ClickUp

Rozszerzenie funkcji narzędzia może początkowo stanowić krzywą uczenia się, wymagającą trochę czasu na zrozumienie

Podczas gdy aplikacja mobilna oferuje wygodę, może nie zawierać pełnego zakresu funkcji dostępnych w wersji desktopowej

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Asana (najlepsza do współpracy w zespole)

via Asana Rozpoczęcie pracy z Asaną jest proste dzięki gotowym szablonom i przyjaznemu dla użytkownika kreatorowi cyklu pracy. Prosty układ narzędzia pozwala od razu przejść do zarządzania projektami bez rozpraszania się.

Utrzymuje porządek w projektach dzięki funkcjom takim jak przydzielanie zadań, śledzenie postępów, oś czasu, osie czasu projektów i udostępnianie plików, ułatwiając pozostanie na bieżąco. Co więcej, współpraca nad zadaniami zespołowymi i w sekcjach komentarzy pomaga utrzymać dobry przepływ informacji.

Asana obejmuje również mapy drogowe projektów, przechowywanie plików i spersonalizowane pulpity, a wszystko to w jednym cyfrowym obszarze roboczym dla zespołów do współpracy i zapewnienia, że wszyscy są zgodni co do celów i zadań.

Najlepsze funkcje Asany

Organizowanie i śledzenie projektów w wielu widokach (lista, tablica, kalendarz, oś czasu)

Komentowanie, udostępnianie plików i przydzielanie zadań członkom zespołu w celu efektywnej pracy zespołowej

Tworzenie, przydzielanie i priorytetyzacja zadań z terminami i zależnościami

limity Asany

Free Plan ma limity dotyczące użytkowników, przestrzeni dyskowej i funkcji

Wbudowane śledzenie czasu jest ograniczone i wymaga integracji w celu kompleksowego zarządzania czasem

Ceny Asany

Personal: Free

Free Starter: $13.49/miesiąc

$13.49/miesiąc Zaawansowany : $30.49/miesiąc

: $30.49/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Asana

G2: 4.3/5 (ponad 10000 recenzji)

4.3/5 (ponad 10000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (12500+ recenzji)

3. Wrike (najlepszy do kompleksowego planowania i realizacji projektów)

via Wrike Wrike jest przeznaczony dla zespołów różnej wielkości i posiada zakres narzędzi do planowania strategicznego, organizowania i współpracy nad projektami. Zapewnia zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie projektami, wykresy Gantta i kanał informacyjny w czasie rzeczywistym. Możesz ustalać priorytety zadań, aby szybko śledzić te najbardziej krytyczne i zapewnić skuteczne dotrzymywanie terminów projektów.

Wrike to niezawodne oprogramowanie do zarządzania projektami do współpracy z wewnętrznymi Teams lub zewnętrznymi klientami. Nawet bez konta Wrike, interesariusze mogą być na bieżąco dzięki udostępnianym pulpitom i aktualizacjom. Jest to przełomowe rozwiązanie dla klientów, którzy wolą nie tworzyć dodatkowych kont.

Wrike umożliwia tworzenie interaktywnych pulpitów, a nawet generowanie raportów dostosowanych do indywidualnych potrzeb, a także korzystanie z wielu widoków projektów dostosowanych do różnych preferencji.

Najlepsze funkcje Wrike

Śledzenie wydajności projektów za pomocą konfigurowalnych raportów i pulpitów

Widok rozkładu obciążenia pracą w celu zrównoważenia obciążenia pracą poszczególnych członków zespołu

Zarządzanie projektami za pomocą wielu widoków (Kanban, Gantt, lista itp.) i ustawienie kamieni milowych

Limity Wrike

Wyższe plany Wrike mogą być kosztowne dla mniejszych Teams lub użytkowników indywidualnych

Choć elastyczne, opcje niestandardowe mogą być ograniczone w porównaniu do niektórych konkurentów, takich jak ClickUp

Ceny Wrike

Free Forever

Teams: $9.80/miesiąc za użytkownika

$9.80/miesiąc za użytkownika Business: $24.80/miesiąc za użytkownika

$24.80/miesiąc za użytkownika Enterprise: niestandardowy cennik

niestandardowy cennik Pinnacle: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Wrike

G2 : 4.2/5.0 (3,700+ recenzji)

: 4.2/5.0 (3,700+ recenzji) Capterra: 4.4/5.0 (2,600+ recenzji)

4. Trello (najlepsze dla cykli pracy opartych na Kanban)

Via Trello Trello jest jednym z najwcześniejszych narzędzi do zarządzania projektami, które wykorzystywało Tablice Kanban do zarządzania projektami w celu prostej wizualizacji cyklu pracy

Interaktywna Tablica Kanban pozwala łatwo aktualizować statusy projektów i zadań poprzez przesuwanie kart przez takie sceny jak "Do zrobienia", "Zrobione" i "Zaległe" W ten sposób od razu masz przejrzysty przegląd postępów, problemów i ograniczeń zasobów.

Co więcej, tablicę Trello można wzbogacić o dodatki, aby dodać zaawansowane funkcje zarządzania projektami, zachowując przy tym przejrzysty interfejs.

Najlepsze funkcje Trello

Organizowanie zadań na różnych scenach (do zrobienia, zrobione, zaległe) w celu ich łatwej klasyfikacji

Tworzenie indywidualnych zadań ze szczegółami, terminami, łączami, załącznikami i listami kontrolnymi

Współpraca poprzez dodawanie komentarzy i dyskusji do kart Trello

limity Trello

Narzędzie w stylu Kanban nie nadaje się do dużych, złożonych projektów z rozszerzeniem zależności

Oferuje ograniczone funkcje automatyzacji w porównaniu do innych narzędzi

Ceny Trello

Free Forever

Standard: $6/miesiąc na użytkownika

$6/miesiąc na użytkownika Premium: $12.50/miesiąc za użytkownika

$12.50/miesiąc za użytkownika Enterprise: $17.50/miesiąc na użytkownika dla 50 użytkowników

Oceny i recenzje Trello

G2: 4.4/5.0 (13,500+ recenzji)

4.4/5.0 (13,500+ recenzji) Capterra: 4.5/5.0 (23,100+ recenzji)

5. monday.com (najlepszy do automatyzacji cyklu pracy nad projektem)

via monday.com monday.com przenosi zarządzanie projektami na inny poziom dzięki wszechstronnej elastyczności. Zapomnij o sztywnych szablonach - tutaj możesz budować niestandardowe "tablice", aby dopasować je do swoich konkretnych potrzeb

Użyj go do tworzenia szablonów z różnymi blokami konstrukcyjnymi, takimi jak kolumny, elementy i grupy. Tablice te wizualnie przedstawiają cykle pracy i dane projektu, pomagając w lepszej współpracy zespołu.

Niezależnie od tego, czy skrupulatnie dzielisz złożony projekt, czy planujesz prostą listę rzeczy do zrobienia, monday.com dostosowuje się do różnych wymagań. Na przykład, jeśli potrzebujesz ogólnego widoku, przełącz się na widok wykresu Gantta lub sprawdź postępy w stosunku do nadchodzących terminów za pomocą tablic Kanban.

najlepsze funkcje monday.com

Dostęp do ponad 200 integracji z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Dropbox i Google Drive w celu zapewnienia płynnego cyklu pracy

Przełączanie się między tablicami Kanban, osiami czasu, kalendarzami, wykresami i nie tylko w celu optymalizacji wizualizacji danych

Automatyzacja powtarzalnych zadań w celu zaoszczędzenia czasu i zachowania spójności

limity Monday.com

W przypadku dużych Teams, koszt monday.com może szybko się sumować, zwłaszcza w przypadku wyższych poziomów

Użytkownicy raportowali częste problemy z wydajnością, takie jak opóźnienia interfejsu

ceny monday.com

Free Forever

Basic: $12/miesiąc za licencję

$12/miesiąc za licencję Standard: $14/miesiąc za licencję

$14/miesiąc za licencję Pro: 24 USD/miesiąc za licencję

24 USD/miesiąc za licencję Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Monday.com

G2: 4,7/5,0 (ponad 12 000 recenzji)

4,7/5,0 (ponad 12 000 recenzji) Capterra: 4.6/5.0 (ponad 4,800 recenzji)

6. Smartsheet (najlepszy do śledzenia i wizualizacji danych)

via Smartsheet Zgodnie z tradycyjnym modelem arkusza kalkulacyjnego, Smartsheet jest jednym z najlepszych wizualnych narzędzi PMO. Jego funkcje, takie jak automatyzacja cyklu pracy i zarządzanie zadaniami, czynią go idealnym wyborem dla wielu osób.

Jednak niektórzy użytkownicy często pragną bardziej przyjaznych dla użytkownika narzędzi do zarządzania projektami, ponieważ Smartsheet może okazać się niewystarczający, gdy obsługuje zbyt wiele projektów, co prowadzi do łatwego zagracenia interfejsu.

To powiedziawszy, jeśli czujesz się komfortowo pracując z danymi i systemami technicznymi, Smartsheet może być potężnym narzędziem do zarządzania projektami. Jednak dla tych, którzy szukają bardziej intuicyjnego i wizualnego doświadczenia, inne opcje mogą być lepsze.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Dostęp do konfigurowalnego, opartego na siatce obszaru roboczego do wprowadzania danych i zarządzania nimi

Udostępnianie i edytowanie arkuszy członkom zespołu oraz dodawanie komentarzy w celu efektywnej współpracy

Integracja z innymi narzędziami, takimi jak Microsoft 365, Google Workspace i Salesforce w celu optymalizacji cyklu pracy

Limity dla Smartsheet

Free Plan oferuje użytkownikom ograniczone możliwości zarządzania projektami

Użytkownicy raportowali spowolnienia w przypadku dużych zestawów danych lub złożonych arkuszy

Ceny Smartsheet

Free Forever

Pro : $9/miesiąc za użytkownika

: $9/miesiąc za użytkownika Business : $32/miesiąc za użytkownika

: $32/miesiąc za użytkownika Enterprise: cena niestandardowa

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4.4/5.0 (ponad 15 000 recenzji)

Capterra: 4.5/5.0 (ponad 3000 recenzji)

7. Basecamp (najlepszy do prostego zarządzania projektami)

via Basecamp Basecamp to oprogramowanie do zarządzania projektami idealne dla małych zespołów, które potrzebują takich funkcji, jak zarządzanie i planowanie zadań, współpraca z zespołami i monitorowanie postępów projektu. Jego prosty interfejs i przyjazna dla użytkownika konstrukcja zapewniają krótką krzywą uczenia się, ułatwiając poruszanie się po narzędziu PMO.

Zaletą Basecamp są elastyczne opcje cenowe, oparte na potrzebach projektu, a nie liczbie użytkowników, co czyni go atrakcyjną opcją dla startupów i rozwijających się firm.

Jednak wraz ze wzrostem wielkości zespołu i złożoności projektu, Basecamp może nie być w stanie dostarczyć zaawansowanych narzędzi do współpracy wymaganych dla większych, wielofunkcyjnych zespołów.

Najlepsze funkcje Basecamp

Tworzenie list do zrobienia dla różnych projektów, wraz z ważnymi notatkami i załącznikami w postaci plików

Omawianie szczegółów projektu i współpraca z członkami Teams bez wysiłku

Ustawienie terminów, monitorowanie postępów, identyfikowanie przeszkód i integracja z kalendarzami, aby być na bieżąco

Limity Basecamp

Brak wielu widoków projektu, takich jak wykresy Gantta, tablice Kanban, widoki tabel

Basecamp ma tylko podstawową funkcję raportowania, a nawet nie ma możliwości śledzenia czasu, w przeciwieństwie do swoich konkurentów

Ceny Basecamp

Basecamp: $15 za użytkownika/miesiąc

$15 za użytkownika/miesiąc Basecamp Pro Unlimited: 349 USD miesięcznie (nieograniczona liczba użytkowników)

Oceny i recenzje Basecamp

G2: 4.1/5.0 (5,000+ recenzji)

Capterra: 4.3/5.0 (ponad 14 000 recenzji)

8. Jira (najlepsza dla DevOps i operacji IT)

via Jira Jira to popularne oprogramowanie biurowe do zarządzania projektami, które doskonale nadaje się do zwinnego zarządzania projektami dla teamów z branży IT. Zawiera funkcje Scrum, które są opracowane dla sprintów i oferuje widok statusów rozwoju

Jira umożliwia tworzenie i zarządzanie nieograniczoną liczbą zadań i projektów, zapewniając dostęp do wielu widoków, takich jak oś czasu, kalendarze, listy i tablice ułatwiające wizualizację. Jira jest również dostawcą wielu szablonów ułatwiających szybkie rozpoczęcie pracy.

Jednakże, podczas gdy Jira sprawdza się doskonale w śledzeniu błędów, używanie jej do innych zastosowań lub zarządzania projektami może stanowić wyzwanie. Dodatkowo, koszt narzędzia może szybko wzrosnąć, jeśli konieczne będzie dodanie wtyczek w celu zwiększenia jego możliwości.

Najlepsze funkcje Jira

Planowanie i realizacja projektów w różnych metodologiach (Agile, Scrum, Kanban)

Płynna integracja z Atlassian i innymi narzędziami do rozwoju i współpracy, takimi jak GitHub, Confluence i Slack

Łatwe ustawienie automatyzacji dzięki intuicyjnej funkcji "przeciągnij i upuść"

limity Jira

Narzędzie może nie być idealne dla projektów nietechnicznych

Oferuje ograniczony nacisk na zarządzanie dokumentami i współpracę w porównaniu do innych narzędzi

Ceny Jira

Free Forever

Standard: $8.15/miesiąc na użytkownika

$8.15/miesiąc na użytkownika Premium: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Jira

G2: 4.3/5.0 (5,900+ recenzji)

4.3/5.0 (5,900+ recenzji) Capterra: 4,4/5,0 (ponad 14 000 recenzji)

Przeczytaj również: 10 najlepszych technik zarządzania projektami dla każdego projektu

9. Workfront (najlepszy do zarządzania obciążeniem pracą i zasobami)

via Workfront Adobe Workfront to bogaty w funkcje system zarządzania projektami, szczególnie preferowany przez duże organizacje i zespoły marketingowe, które potrzebują kompleksowego nadzoru nad projektami. To oprogramowanie PMO zostało zaprojektowane do obsługi złożonych procesów pracy i oferuje scentralizowaną platformę do zarządzania projektami, zadaniami i zasobami.

Oprócz wyposażenia użytkowników w standardowe narzędzia do zarządzania projektami, takie jak wykresy Gantta, raportowanie i pulpity, Workfront wyróżnia się również w zakresie korekty i zarządzania zasobami. Ponadto platforma ta płynnie integruje się z innymi produktami Adobe i aplikacjami innych firm, pomagając w utrzymaniu płynnego cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Workfront

Planowanie, realizacja i dostarczanie wielu projektów przy użyciu różnych metodologii (Agile, Waterfall itp.)

Monitorowanie postępu projektu i czasu spędzonego na zadaniach w celu budżetowania i alokacji zasobów

Dobra współpraca poprzez udostępnianie plików, komentarzy i opinii w ramach platformy oraz optymalizacja zarządzania zadaniami

Limity Workfront

Free Plan oferuje podstawowe funkcje z istotnymi limitami

Złożone funkcje narzędzia do zarządzania projektami mogą być przytłaczające dla nowych użytkowników

Ceny Workfront

Select: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Prime: Cennik niestandardowy

Cennik niestandardowy Ultimate: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Workfront

G2: 4.1/5.0 (ponad 900 recenzji)

4.1/5.0 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.4/5.0 (1,400+ recenzji)

10. Nifty (najlepszy do scentralizowanej współpracy i komunikacji w ramach projektu)

via Nifty Nifty to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami, które może pomóc zespołom projektowym usprawnić cykl pracy i poprawić współpracę. Dzięki przejrzystemu interfejsowi i skalowalnemu układowi, ma na celu zapewnienie przyjaznego dla użytkownika doświadczenia w zarządzaniu projektami o różnej wielkości i złożoności.

Dzięki scentralizowanej platformie do zarządzania zadaniami, śledzenia celów i nadążania za wewnętrzną komunikacją, możesz pozbyć się konieczności żonglowania między wieloma narzędziami.

Nifty oferuje nawet funkcje takie jak tablice Kanban i wbudowane kalendarze, aby pomóc zespołom w organizacji i śledzeniu zadań. Nadaje priorytety współpraca w Teams włączając funkcje takie jak udostępnianie plików, komentowanie i wiadomości zespołowe.

Najlepsze funkcje

Integracja z narzędziami do tworzenia tablic innych firm w celu prowadzenia burzy mózgów nad planami projektów i udostępniania informacji zwrotnych w ramach platformy

Automatyzacja ustawień nowych projektów rozwoju oprogramowania dzięki funkcji AI w Nifty

Organizowanie i śledzenie projektów za pomocą tablic Kanban, list i kalendarzy

Limity Nifty

Brak dedykowanych funkcji do zarządzania obciążeniami pracą i alokacją zasobów

Możliwości narzędzia w zakresie raportowania mogą być ograniczone w celu uzyskania dostępu do dogłębnej analizy

Niezłe ceny

Free Forever

Starter: $49/miesiąc

$49/miesiąc Pro: $99/miesiąc

$99/miesiąc **Business:$149/miesiąc

Unlimited: $499/miesiąc

Przyzwoite oceny i recenzje

G2: 4.7/5.0 (ponad 400 recenzji)

4.7/5.0 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.6/5.0 (ponad 400 recenzji)

Usprawnij procesy zarządzania projektami dzięki ClickUp!

Krytycznie porównaliśmy 10 najlepszych opcji oprogramowania do zarządzania projektami w 2024 roku, szczegółowo opisując każdą z nich, aby pomóc Ci znaleźć idealne dopasowanie do potrzeb Twojego biura zarządzania projektami. Przeanalizowaliśmy ich podstawowe funkcje i podkreśliliśmy ich limity, abyś mógł dokonać świadomego wyboru.

Jeśli nadal się wahasz, polecamy ClickUp: idealny wybór dla wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem projektami.

ClickUp spełnia standardy zarządzania projektami dzięki zaawansowanym możliwościom w zakresie zarządzania zadaniami, współpracy w zespole, śledzenia celów i automatyzacji. Oznacza to, że możesz zrobić więcej w krótszym czasie i zapewnić efektywność, wydajność i powodzenie swoich projektów.

Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp za darmo i przenieś zarządzanie projektami na wyższy poziom!