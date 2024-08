50+ czwartkowych cytatów motywacyjnych do pracy, aby zwiększyć morale Teams

Istnieją dwa rodzaje ludzi - ci, którzy postrzegają czwartek jako jeden dzień od weekendu i ci, którzy postrzegają go jako trzy dni od kolejnego Monday. A może nie należysz do żadnej z tych kategorii i postrzegasz czwartek po prostu jako czwartek.

Mimo to, czasami po prostu potrzebujesz szczęśliwego czwartku, ponieważ pociągi się spóźniają, twoja ulubiona kawiarnia jest zamknięta lub po prostu nie możesz się doczekać spotkania z Alexem z działu finansów, na którym zrujnuje wszystkie dobre plany, powołując się na "kryzys budżetowy"

Właśnie w takich sytuacjach z pomocą przychodzą czwartkowe cytaty motywacyjne do pracy. Są promieniem słońca, którego potrzebujesz, aby przejść przez te burzliwe spotkania i wyjść z nich zwycięsko - przyjazne przypomnienie, że jesteś niesamowity. Dasz radę. I to też przeminie.

50+ czwartkowych cytatów motywacyjnych do pracy i życia osobistego

Tak się składa, że zebraliśmy garść cytatów, które podniosą Cię na duchu, w tym czwartkowe cytaty motywacyjne do pracy i zabawne czwartkowe cytaty do pracy, które pozwolą Ci dobrze rozpocząć dzień.

Motywacyjne cytaty na czwartek

Czwartek może wydawać się najdłuższym dniem tygodnia, a piątek jest po prostu poza zasięgiem. Ale pomagając swojemu teamowi pozostać zmotywowanym poprzez tworzenie zdrowych nawyków w pracy dla pozytywnego życia jest kluczem do ukończenia silny!

1. Zrób dziś coś, za co twoje przyszłe ja będzie ci wdzięczne.

Sean Patrick Flanery, aktor

2. Okazje nie zdarzają się same, Ty je tworzysz.

Chris Grosser, autor

3. Potrzeba odwagi, aby dorosnąć i stać się tym, kim naprawdę jesteś.

E.E. Cummings, poeta i malarz

4. Postawa to mała rzecz, która robi wielką różnicę.

Winston Churchill, były premier Wielkiej Brytanii

5. Wszystkie nasze marzenia mogą się spełnić, jeśli mamy odwagę je realizować.

Walt Disney, producent filmów animowanych i aktor głosowy

Walt Disney, amerykański animator, producent filmowy, aktor głosowy i przedsiębiorca, przez Wikipedia > 6. Uwierz, że możesz, a będziesz w połowie drogi.

Theodore Roosevelt, 26. prezydent USA

7. Wszystkie marzenia są w zasięgu ręki. Trzeba tylko do nich dążyć.

Viola Davis, aktorka i producentka filmowa

8. Najlepsze wspomnienia powstają wtedy, gdy dobrze się bawisz.

Simone Biles, gimnastyczka

9. Czwartek jest pełen ponadczasowych myśli i marzeń o piankach.

Anthony T. Hincks, autor

10. Pierwszym krokiem do dotarcia dokądś jest podjęcie decyzji, że nie zostaniesz tam, gdzie jesteś.

JP Morgan, finansista i bankier inwestycyjny

11. Życie jest najrzadszą rzeczą na świecie. Większość ludzi po prostu istnieje.

Oscar Wilde, poeta i dramaturg

12. Całe twoje życie jest manifestacją myśli, które krążą w twojej głowie.

Lisa Nichols, mówca motywacyjny

13. Przeznaczenie nie jest kwestią przypadku; jest kwestią wyboru.

William Jennings Bryan, prawnik i mówca; były polityk

14. Kiedy masz marzenie, musisz je chwycić i nigdy nie puszczać.

Carol Burnett, komik i aktorka

15. Nic nie jest niemożliwe. Samo słowo mówi "Jestem możliwy!"

Audrey Hepburn, aktorka

16. Życie ma wszystkie te zwroty i zakręty. Trzeba trzymać się mocno i iść dalej.

Nicole Kidman, aktorka

17. Powodzenie nie jest ostateczne, porażka nie jest śmiertelna: liczy się odwaga, by kontynuować.

Winston Churchill, były premier Wielkiej Brytanii

18. Czasami, gdy rzeczy się rozpadają, w rzeczywistości mogą się układać.

Nieznany

19. Liczy się twój Outlook na życie. Jeśli traktujesz siebie lekko i nie bierzesz siebie zbyt poważnie, wkrótce możesz znaleźć humor w naszym codziennym życiu. A czasami może to uratować życie.

Betty White, aktorka i komik

Betty White, amerykańska aktorka i komik via Wikipedia > 20. Pozytywne cokolwiek jest lepsze niż negatywne nic.

Elbert Hubbard, pisarz i wydawca

21. Każdy dzień przynosi swoje dary. Rozwiąż wstążkę.

Ann Ruth Schabacker

22. Każdy dzień ma 1440 minut. Oznacza to, że codziennie mamy 1440 okazji do wywarcia pozytywnego wpływu.

Les Brown, polityk i mówca motywacyjny

23. Gdyby to nie było trudne, każdy by do zrobienia. To właśnie trudność czyni to wspaniałym.

Tom Hanks, aktor i twórca filmowy

24. Jedynym sposobem do zrobienia świetnej pracy jest kochanie tego, co się robi. Jeśli jeszcze tego nie znalazłeś, szukaj dalej. Nie osiadaj na laurach. Jak w przypadku wszystkich spraw sercowych, będziesz wiedział, kiedy to znajdziesz.

Steve Jobs, były dyrektor generalny Apple

Pozytywne cytaty na czwartek

Łatwo jest wpaść w depresję w środku tygodnia, ale znośne czwartki mogą być również przypomnieniem, że weekend jest tuż za rogiem. Podnieś się na duchu i wzmocnij swój Teams być ich własnymi menedżerami .

25. Staramy się jak najlepiej rozprzestrzeniać pozytywną energię. Niektórzy ją odwzajemniają, a niektórzy nie. Lepiej trzymać się z dala od ludzi, którzy nie potrafią odwzajemnić naszej energii.

Avijeet Das, autor i poeta

26. Czasami twoja radość jest źródłem twojego uśmiechu, ale czasami twój uśmiech może być źródłem twojej radości.

Thich Nhat Hanh , działacz na rzecz pokoju i tybetański mnich

27. Lekcje życia trwają całe życie, tak po prostu jest w klasie życia. Ale ucząc się, uczymy innych. Wszyscy jesteśmy nauczycielami w szkole życia.

Oliver Steele, piosenkarz

28. Nie liczy się błąd, ale to, jak zinterpretujesz lekcję.

Michelle C. Ustaszeski

29. Im więcej wiesz, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nic nie wiesz.

Sokrates, filozof

Cytaty z wdzięcznego czwartku

Czwartkowe poranki to świetny czas, aby docenić małe zwycięstwa i wyrazić wdzięczność. Przypomnij swojemu Teamsowi o tym, jak cenni są dzięki tym niesamowitym cytatom cytaty na temat pracy zespołowej .

30. Musimy znaleźć czas, aby zatrzymać się i podziękować ludziom, którzy robią różnicę w naszym życiu.

John F. Kennedy, 35. prezydent USA

31. Licz swoje błogosławieństwa" jest tak powszechnym wyrażeniem, że stało się sloganem. Zawiera jednak potężną prawdę i znaczenie: Bądź wdzięczny za to, co masz - i za to, czego nie masz.

Robert W. Bly, pisarz

32. Potrzeba wiele odwagi, aby mieć postawę wdzięczności w mrocznych czasach. Ale kiedy już ją masz, daje ci ona siłę.

Joshua Tongol, osobowość internetowa

33. Z pewnością powinniśmy liczyć nasze błogosławieństwa, ale powinniśmy także sprawić, by nasze błogosławieństwa się liczyły.

Neal A. Maxwell, naukowiec i nauczyciel

34. To zabawna rzecz w życiu, kiedy zaczynasz notować rzeczy, za które jesteś wdzięczny, zaczynasz tracić z oczu rzeczy, których ci brakuje.

Germany Kent, amerykański nadawca i dziennikarz

35. Wielkie rzeczy przytrafiają się tym, którzy nie przestają wierzyć, próbować, uczyć się i być wdzięczni.

Roy T. Bennett, autor

36. Najważniejsze to cieszyć się życiem - być szczęśliwym - tylko to się liczy.

Audrey Hepburn, aktorka

Audrey Hepburn, brytyjska aktorka, via Wikipedia > 37. Szczęście nie jest przypadkiem, ale wyborem.

Jim Rohn, przedsiębiorca i autor

38. Odczuwanie wdzięczności i nie wyrażanie jej jest jak pakowanie prezentu i nie dawanie go.

William Arthur Ward, pisarz

39. Ciesz się małymi rzeczami, ponieważ pewnego dnia możesz spojrzeć wstecz i zdać sobie sprawę, że były to wielkie rzeczy.

Robert Brault, autor

Cytaty z czwartkowego poranka

40. Niektórzy ludzie marzą o powodzeniu, podczas gdy inni wstają każdego ranka i je realizują.

Wayne Huizenga, biznesmen

41. Czwartek rano i słońce jest wcześnie, czwartek rano i drzewa śpiewają.

Giles, Giles & Fripp, grupa wokalna

Giles, Giles and Fripp, Vocal Group, via Discogs > 42. To mądry człowiek, który rozumie, że każdy dzień jest nowym początkiem, bo, chłopcze, ile błędów można zrobić w ciągu dnia?

Mel Gibson, aktor i reżyser filmowy

43. Dzień dopiero się zaczyna, ale zobacz, jak daleko zaszedłeś, by tu dotrzeć.

Nieznany

44. Dzisiejszy dzień to pusta karta, na której możesz kontynuować pisanie historii swojej kariery.

Nieznany

45. Zawsze wierz, że wydarzy się coś wspaniałego.

Nieznany

46. To, co zrobisz dzisiaj, może poprawić całe Twoje jutro.

Ralph Marston, amerykański futbolista

47. Ludzie zaczynają odnosić powodzenie w chwili, gdy zdecydują się nimi być.

Harvey McKay, autor

48. Musisz wstawać każdego ranka z determinacją, jeśli chcesz kłaść się spać z satysfakcją.

George Lorimer, dziennikarz i redaktor

49. Wstaję każdego ranka z myślą, że to będzie wspaniały dzień. Nigdy nie wiadomo, kiedy się skończy, więc nie chcę mieć złego dnia.

Paul Henderson, kanadyjski zawodowy hokeista na lodzie

50. Poranny spacer to błogosławieństwo na cały dzień.

Henry David Thoreau, amerykański przyrodnik i eseista

51. Jeśli zmieniasz świat, pracujesz nad ważnymi rzeczami. Jesteś podekscytowany porannym wstawaniem.

Larry Page, były dyrektor generalny Google

Larry Page, były dyrektor generalny Google, via Wikipedia > 52. Poranek to ważna pora dnia, ponieważ sposób, w jaki go spędzasz, może często wskazywać na to, jaki będzie twój dzień.

Lemony Snicket, postać fikcyjna

53. Każdego ranka, zanim wstaniesz, powiedz trzy razy na głos: "Wierzę".

Owidiusz, rzymski poeta

54. Każdy poranek jest przypomnieniem, aby porzucić przeszłość i objąć teraźniejszość.

Tonmoy Acharjee

55. Bądź gotów być początkującym każdego ranka.

Meister Eckhart, niemiecki teolog

56. Kiedy wstajesz rano, pomyśl o tym, jak cennym przywilejem jest bycie żywym - oddychanie, myślenie, cieszenie się, kochanie - a następnie spraw, by ten dzień się liczył!

Steve Maraboli, autor

Tworzenie i udostępnianie czwartkowych cytatów motywacyjnych

Teraz, gdy jesteś już wyposażony w kilka inspirujących czwartkowych cytatów, dlaczego nie rozprzestrzenić miłości wśród swoich współpracowników i teamów i nie utworzyć pozytywne środowisko pracy ?

Możesz nawet użyć ClickUp Brain aby przygotować przemyślane czwartkowe cytaty, specjalnie dla swojego Teamu.

Wymyślaj niestandardowe cytaty motywacyjne, aby utrzymać wysoki poziom motywacji swojego zespołu, korzystając z ClickUp Brain

Ale zaraz, czy iskra motywacji nie rozpala prawdziwej wydajności? Chcielibyśmy tak myśleć! Dlatego mamy gotową listę szablonów, które pomogą Ci ruszyć w drogę, gdy nadejdzie Monday.

💡 Kiedy już to zrobisz, wypróbuj te wnikliwe wskazówki podcasty dla motywacji i cytaty na temat wydajności aby utrzymać poziom energii przez cały piątek.

Korzystanie z szablonów ClickUp w celu zwiększenia wydajności

PlikSzablon wydajności osobistej ClickUp

Szablon osobistej wydajności ClickUp

Ten konfigurowalny szablon pozwala organizować, ustalać priorytety i skutecznie śledzić swoje zadania. Możesz ustawić powtarzające się zadania, które przypomną ci o przerwach, pomagając utrzymać stałą wydajność.

SzablonSzablon ClickUp dla wydajności

Szablon ClickUp dla wydajności

Ten przyjazny dla początkujących szablon został zaprojektowany z myślą o zachowaniu równowagi między pracą a życiem osobistym. Posiada 7 widoków, 30 statusów i zautomatyzowane aktualizacje pól niestandardowych, aby uprościć zarządzanie zadaniami.

SzablonSzablon raportu wydajności osobistej ClickUp

Szablon raportu wydajności osobistej ClickUp

Korzystając z tego szablonu, monitoruj czas spędzony na zadaniach, dostrzegaj obszary do poprawy i generuj raporty z postępów, aby śledzić swoje cele.

Skorzystaj z widoku kalendarza, aby planować i ustalać priorytety zadań, tabeli rozliczeń, aby śledzić płatności, listy priorytetów, aby organizować zadania według ważności, oraz przewodnika dla początkujących, aby stworzyć niestandardowy plan wydajności dla siebie.

Czy wiesz, co jest kolejnym fajnym ćwiczeniem budującym zespół? Konkurs cytatów! Poproś swój zespół o wymyślenie najlepszego motywującego cytatu, a najlepszy z nich zostanie nagrodzony lunchem!

Możesz użyć Dokumenty ClickUp aby śledzić wszystkie niesamowite cytaty wymyślone przez Twój zespół. Dzięki wspólnej edycji wszyscy będą wiedzieć, kiedy druga osoba pisze, więc nie będziecie przypadkowo edytować siebie nawzajem.

A jeśli uda ci się to małe ćwiczenie budujące zespół (bądźmy szczerzy, prawdopodobnie ci się uda, ty supergwiazdo), dlaczego by nie zacząć od początku następnego projektu i nie umieścić swojego narzędzia zwiększające wydajność do dobrego wykorzystania?

Narzędzia takie jak Śledzenie czasu w ClickUp i Zadania ClickUp sprawi, że Twój Teams będzie miał wystarczająco dużo czasu dla swoich bliskich. W końcu nic nie przewyższa wpływu cytatów motywacyjnych niż zdrowa równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

Użyj wbudowanego w ClickUp śledzenia czasu projektu, aby śledzić czas na różnych zadaniach, ustawiać szacowany czas, dodawać notatki i przeglądać raporty swojego czasu z dowolnego miejsca

Wreszcie, jeśli szukasz skutecznego sposobu na szybką komunikację ze swoim zespołem, użyj aplikacje komunikacyjne , np ClickUp Chat. Aplikacje te pozwalają komunikować się i współpracować z zespołem w czasie rzeczywistym i zwiększyć wydajność zmniejszając potrzebę "szybkich spotkań".

Umieść wiadomości, komentarze i załączniki pod jednym dachem, aby zapewnić doskonałą współpracę dzięki ClickUp Chat

Mamy nadzieję, że ta wyselekcjonowana lista czwartkowych cytatów motywacyjnych do pracy pomoże Tobie i Twojemu zespołowi stworzyć przyjazne środowisko pracy i przetrwać długi tydzień.

Jeśli żaden z nich nie przypadnie Ci do gustu, jesteśmy pewni, że ten na pewno:

Drogi Czwartku: Właśnie dzwonił Piątek. Będzie tu jutro i przyniesie wino

I nie zapomnij zarejestrować się w ClickUp aby uzyskać dodatkowy zastrzyk wydajności!