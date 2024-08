50 inspirujących cytatów o produktywności, które napędzą Twój dzień

Czujesz się bezproduktywny i desperacko potrzebujesz motywacji? Mamy cię!

Wszyscy wiemy, jak ważna dla osiągnięcia sukcesu jest produktywność. Są jednak dni, kiedy jesteś w dołku, nie jesteś w stanie być produktywny i ledwo wykonujesz swoje codzienne zadania na czas. Nawet jeśli starasz się jak najlepiej skupić, liczne czynniki rozpraszające i zabójcy produktywności wydają się cię powstrzymywać. Cóż, nie jesteś sam.

Jednym z najlepszych sposobów na pokonanie tego kryzysu jest czytanie słów tych, którzy go doświadczyli i przezwyciężyli.

Na tym blogu zebraliśmy 50 cytatów na temat produktywności od autorów, przedsiębiorców, mówców motywacyjnych i konsultantów ds. produktywności, aby pomóc Ci wrócić do gry.

50 cytatów o produktywności, które pomogą ci zachować motywację

Oto najlepsze cytaty, które pomogą ci zachować motywację:

Cytaty o produktywności na temat zarządzania czasem

Dorastaliśmy na zasadzie, że czas to pieniądz, słynny cytat wyrażający znaczenie czasu. Nie możemy mówić o cele produktywności bez wzmianki o zarządzaniu czasem; jest to jednak coś, z czym wielu z nas się zmaga!

1. Po opanowaniu czasu zrozumiesz, jak prawdziwe jest to, że większość ludzi przecenia to, co mogą osiągnąć w ciągu roku - i nie docenia tego, co mogą osiągnąć w ciągu dekady!

Tony Robbins, autor i trener

david Allen, autor i twórca systemu zarządzania czasem "Getting Things Done" via *[Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/David_Allen(autor))* > 2. Tak naprawdę najbardziej produktywny jestem wtedy, gdy mam swobodę robienia kreatywnego bałaganu; ty też. Potrzebuję miejsca na szaleństwo, na popełnianie błędów, na burzę mózgów, na chaos, na odrobinę szaleństwa. To będzie twój najbardziej produktywny czas.

David Allen, autor i ekspert ds. produktywności

3. Większość z nas poświęca zbyt wiele czasu na to, co pilne, a zbyt mało na to, co ważne.

Steven Covey, pedagog i autor

4. Prostota sprowadza się do dwóch kroków: Zidentyfikuj to, co najważniejsze. Wyeliminuj resztę.

Leo Babauta, autor i dziennikarz

5. Mówienie "nie mam czasu" tak naprawdę oznacza "to nie jest priorytet" Gdyby ktoś zaoferował ci mnóstwo gotówki na zrobienie tego, na co twierdzisz, że nie masz czasu... prawdopodobnie znalazłbyś czas!

Laura Vanderkam, pisarka i mówczyni

6. Jednym z największych wyzwań naszego wieku, w którym narzędzia naszej produktywności są również narzędziami naszego wypoczynku, jest wymyślenie, jak uczynić bardziej użytecznymi te chwile prokrastynacji, kiedy bezczynnie siedzimy przed ekranami naszych komputerów. Joshua Foer, dziennikarz i autor

7. Czas jest pracodawcą równych szans. Każdy człowiek ma dokładnie tyle samo godzin i minut w ciągu dnia.

Denis Waitley, mówca motywacyjny i pisarz

8. ustal regularne godziny pracy i zabawy; spraw, by każdy dzień był zarówno pożyteczny, jak i przyjemny, i udowodnij, że rozumiesz wartość czasu, dobrze go wykorzystując

Louisa May Alcott, powieściopisarka i poetka

9. zarządzanie czasem nie jest peryferyjną czynnością czy umiejętnością. To podstawowa umiejętność, od której zależy wszystko inne w życiu

Brian Tracy, mówca motywacyjny i autor

10. jeśli nie mierzysz swojego czasu, trudno jest powstrzymać prokrastynację lub poprawić produktywność. Jeśli chcesz lepiej zarządzać swoim czasem, musisz najpierw wiedzieć, gdzie się on znajduje. Jak poznać swój czas? Prowadź dziennik aktywności. Dziennik aktywności jest dokładnie tym, co sobie wyobrażasz - zapisem godzina po godzinie tego, co robisz w ciągu dnia

Darius Foroux, inwestor, przedsiębiorca i autor

brian Tracy, mówca motywacyjny, autor książek o samorozwoju i prezes Brian Tracy International via_ Wikipedia > 11. to Eat that Frog (Zjeść tę żabę) to termin z dziedziny zarządzania czasem, który oznacza wykonanie najgorszego zadania w pierwszej kolejności. Każdego ranka organizuj swoje zadania i wybieraj największe i najgorsze zadania do wykonania w pierwszej kolejności. W ten sposób wyeliminujesz możliwość odkładania ich na później w ciągu dnia i nie ukończenia ich

Brian Tracy, mówca motywacyjny i autor książek o samorozwoju

12. czas jest cenniejszy niż pieniądze. Możesz mieć więcej pieniędzy, ale nie możesz mieć więcej czasu

Jim Rohn, przedsiębiorca, autor i mówca motywacyjny

13. czas jest tak naprawdę jedynym kapitałem, jaki posiada każdy człowiek i jedyną rzeczą, na której utratę nie może sobie pozwolić

Thomas Edison, wynalazca i biznesmen

14. poważnie podchodzę do blokowania czasu, poświęcając od 10 do 20 minut każdego wieczoru na tworzenie mojego harmonogramu na następny dzień. Czasami ludzie pytają, dlaczego zawracam sobie głowę tak szczegółowym planowaniem. Moja odpowiedź jest prosta: generuje to ogromną produktywność. Szacuję, że 40-godzinny tydzień pracy z blokadą czasową daje taką samą wydajność, jak ponad 60-godzinny tydzień pracy bez struktury

Cal Newport, autor i profesor nadzwyczajny

15. nacisk na wydajność jest kluczem do poprawy produktywności, podczas gdy dążenie do zwiększenia aktywności może przynieść odwrotny skutek

Paul Gauguin, malarz i rzeźbiarz

peter Drucker, konsultant ds. zarządzania, nauczyciel, autor i założyciel nowoczesnego zarządzania przez_ Wikipedia > 16. po pierwsze, staramy się zidentyfikować i wyeliminować rzeczy, które w ogóle nie muszą być wykonywane, rzeczy, które są czystą stratą czasu bez żadnych rezultatów. Aby znaleźć takie marnotrawstwa czasu, należy zapytać o wszystkie działania w rejestrach czasu: "Co by się stało, gdyby tego w ogóle nie robić?" A jeśli odpowiedź brzmi: "Nic by się nie stało", to oczywiście wniosek jest taki, że należy przestać to robić

Peter Drucker, konsultant ds. zarządzania, pedagog i autor

17. nie potrzebujesz nowego planu na następny rok. Potrzebujesz zobowiązania

Seth Godin, autor, przedsiębiorca, mówca

Produktywne cytaty na temat spójności

Wyniki, które chcesz zobaczyć, cele, które chcesz osiągnąć i nawyki, które chcesz ukształtować - nie zdarzają się w jeden dzień. Rozwijają się, gdy pracujesz nad nimi każdego dnia. Dotyczy to wszystkiego, co robisz.

Dlatego konsekwencja jest koniecznością dla silnej etyki pracy . Jest również niezbędny dla produktywności, zapewniając postęp w osiąganiu celów.

Oto kilka cytatów na temat produktywności i konsekwencji.

1. Jestem przekonany, że około połowa tego, co odróżnia odnoszących sukcesy przedsiębiorców od tych, którym się nie powiodło, to czysta wytrwałość.

Steve Jobs, przedsiębiorca, wynalazca i inwestor

janet Yellen, amerykańska ekonomistka i 78. sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych via_ Wikipedia > 2. Wzrost produktywności, niezależnie od tego, w jaki sposób następuje, ma charakter destrukcyjny. W krótkim okresie większość rzeczy, które przyczyniają się do > > wzrostu produktywności > > są bardzo bolesne.

Janet Yellen, ekonomistka

3. Na dłuższą metę, mało efektowny nawyk częstotliwości sprzyja zarówno produktywności, jak i kreatywności.

Gretchen Rubin, autorka, blogerka i mówczyni

bruce Lee, amerykański artysta sztuk walki pochodzący z Hongkongu Wikipedia > 4. Nie boję się człowieka, który ćwiczył 10 000 kopnięć, ale boję się człowieka, który ćwiczył jedno kopnięcie 10 000 razy.

Bruce Lee, artysta sztuk walki i aktor

5. Doskonałość to sztuka, którą zdobywa się poprzez trening i przyzwyczajenie. Nie działamy właściwie, ponieważ mamy cnotę lub doskonałość, ale raczej mamy je, ponieważ działamy właściwie. Jesteśmy tym, co wielokrotnie robimy. Doskonałość nie jest więc aktem, lecz nawykiem.

Arystoteles, starożytny filozof i polimata

6. Produktywność nigdy nie jest dziełem przypadku. Zawsze jest wynikiem dążenia do doskonałości, inteligentnego planowania i skoncentrowanego wysiłku.

Paul J. Meyer, autor i mówca motywacyjny

7. Motywacja jest tym, co sprawia, że zaczynasz. Nawyk jest tym, co cię trzyma.

Jim Rohn, przedsiębiorca, autor i mówca motywacyjny

8. Czasami sprawy mogą nie iść po twojej myśli, ale wysiłek powinien być podejmowany każdego wieczoru.

Michael Jordan, biznesmen i gwiazda koszykówki

9. Produktywność nie polega na chwilach eureki, wielkim przełomie, całonocnym zarywaniu nocy i piciu Red Bulla przez cały dzień. Jeśli chcesz osiągnąć coś w życiu, musisz dążyć do codziennych postępów. Chcesz ćwiczyć, pracować, czytać, uczyć się i studiować każdego dnia.

Darius Foroux, inwestor, przedsiębiorca i autor

10. Konsekwencja jest kluczem! Jeśli nie możesz być konsekwentny, nie możesz być nikim.

Tony Gaskins, mówca motywacyjny, autor i trener życiowy

11. Ludzie często mówią, że motywacja nie trwa długo. Cóż, kąpiel też nie - dlatego zalecamy ją codziennie.

Zig Ziglar, autor i mówca motywacyjny

nolan Bushnell, amerykański biznesmen i założyciel Chuck E. Cheese via_ Wikipedia > 12. Wielu ludzi ma pomysły, ale niewielu decyduje się zrobić coś z nimi teraz. Nie jutro. Nie w przyszłym tygodniu. Ale dzisiaj.

Nolan Bushnell, lider biznesu i inżynier

13. Ludzie lubią spójność. Niezależnie od tego, czy jest to sklep, czy restauracja, chcą wejść i zobaczyć to, z czego słyniesz.

Millard Drexler, lider biznesu

14. Nie chodzi o to, że jestem taki mądry; po prostu dłużej borykam się z problemami.

Albert Einstein, fizyk teoretyczny

15. Zasada 90/90/1 pomaga zwiększyć produktywność. To prosta zasada - przez następne 90 dni poświęć pierwsze 90 minut swojego dnia pracy na jedną, najbardziej przełomową okazję. Nic więcej. Zero rozpraszania uwagi.

Robin Sharma, pisarz

16. Sukces nie jest ani magiczny, ani tajemniczy. Sukces jest naturalną konsekwencją konsekwentnego stosowania podstawowych zasad.

Jim Rohn, przedsiębiorca, autor i mówca motywacyjny

Cytaty o produktywności dotyczące skupienia i ciężkiej pracy

Twój plan produktywności jest niekompletny, jeśli nie uwzględnia ciężkiej pracy i skupienia. Bo jeśli nie możesz ciężko pracować i skupić się na swojej pracy, jak możesz być produktywny?

Więc kiedy chcesz być bardziej produktywnym zacznij od skupienia. A jeśli zastanawiasz się, jak się skupić, nasi eksperci ds. produktywności również mają coś do powiedzenia na ten temat! Czytaj dalej, aby się dowiedzieć.

1. Jeśli na ziemi jest dziewięć królików, jeśli chcesz złapać jednego, skup się na jednym.

Jack Ma, magnat biznesowy, inwestor i filantrop

2. Jeśli nie poświęcisz należytej uwagi temu, co cię interesuje, zajmie to więcej twojej uwagi, niż na to zasługuje.

David Allen, autor i konsultant ds. produktywności

3. Sposobem na rozpoczęcie pracy jest zaprzestanie mówienia i rozpoczęcie działania.

Walt Disney, animator, producent filmowy i przedsiębiorca

4. Trudno pokonać osobę, która nigdy się nie poddaje.

Babe Ruth, legendarny baseballista

5. Naukowcy wiedzą już, że mózg nie jest w stanie poświęcać uwagi dwóm rzeczom jednocześnie. To, co wygląda jak wielozadaniowość, jest tak naprawdę przełączaniem się między wieloma zadaniami, co zmniejsza produktywność i zwiększa liczbę błędów nawet o 50 procent.

Susan Cain , pisarka i wykładowca

Warren Buffett, lider biznesu, inwestor i filantrop via US Intl Trade Administration & Wikipedia

6. Wystarczy robić w życiu bardzo niewiele rzeczy dobrze, byle tylko nie robić zbyt wielu rzeczy źle.

Warren Buffett, lider biznesu, inwestor i filantrop

7. Nie martw się, że przerwy co 20 minut zrujnują twoją koncentrację na zadaniu. Wbrew pozorom, robienie regularnych przerw od zadań umysłowych w rzeczywistości poprawia kreatywność i produktywność. Z drugiej strony, pomijanie przerw prowadzi do stresu i zmęczenia.

Tom Rath, badacz i autor

8. Amatorzy siedzą i czekają na inspirację; reszta z nas po prostu wstaje i idzie do pracy.

Stephen King, autor

9. Zacząłem odkrywać, że skupiając się głęboko tylko na jednej ważnej rzeczy na raz - hiperkoncentrując się - stajemy się najbardziej produktywną wersją siebie. Zacząłem postrzegać uwagę jako najważniejszy składnik, który możemy dodać, jeśli chcemy stać się bardziej produktywni, kreatywni i szczęśliwi.

Chris Bailey, pisarz i konsultant ds. produktywności

10. Musisz pozostać skupiony na swojej drodze do wielkości,

Les Brown, polityk i mówca motywacyjny

11. Najlepszym sposobem na zwiększenie wydajności w organizacji jest stworzenie środowiska, w którym informacje mogą swobodnie przepływać, błędy mogą być podkreślane, a pomoc może być oferowana i otrzymywana.

Simon Sinek, autor i inspirujący mówca

12. Skoncentruj wszystkie swoje myśli na wykonywanej pracy. Promienie słoneczne nie płoną, dopóki nie zostaną skupione.

Alexander Graham Bell, wynalazca, naukowiec i inżynier

13. Nie ma królewskiej, usłanej kwiatami drogi do sukcesu. A jeśli istnieje, to ja jej nie znalazłem. Jeśli cokolwiek w życiu osiągnąłem, to dlatego, że byłem gotów ciężko pracować.

CJ Walker, przedsiębiorca, filantrop i aktywista

oprah Winfrey, amerykańska prowadząca talk show i przewodnicząca Harpo Productions i Oprah Winfrey Network via_ Wikipedia > 14. Wielkim sekretem w życiu jest to, że nie ma żadnego wielkiego sekretu. Niezależnie od tego, jaki jest twój cel, możesz go osiągnąć, jeśli tylko będziesz chciał pracować.

Oprah Winfrey, prowadząca talk show, producentka, aktorka i autorka

15. Najlepsi ludzie na świecie pod względem kreatywności i produktywności nie spędzają swoich najlepszych godzin uzależnieni od rozpraszania uwagi. Wykonują pracę, która ma znaczenie.

Robin Sharma, pisarz

16. Sukces w biznesie wymaga treningu, dyscypliny i ciężkiej pracy. Ale jeśli nie boisz się tych rzeczy, możliwości są dziś tak samo duże, jak kiedykolwiek wcześniej.

David Rockefeller, ekonomista i bankier inwestycyjny

17. Kiedy ludzie myślą o sposobach na zwiększenie produktywności pracowników, ich pierwsza myśl często dotyczy zaawansowanych narzędzi i platform. Uważam jednak, że istnieje narzędzie o znacznie niższej barierze wejścia, które może poprawić produktywność pracowników poprzez poprawę ich samopoczucia. Tym narzędziem jest uważność.

Suzanne Taylor, trener biznesu

Zwiększ swoją produktywność dzięki ClickUp

Zainspirowany tymi cytatami i gotowy do powrotu do pracy? Istnieją dziesiątki hacków produktywności które można wykorzystać. Wśród tych wielu hacków, jednym z najlepszych jest korzystanie z narzędzia, które pomaga być bardziej produktywnym.

ClickUp to konfigurowalne narzędzie do produktywności, współpracy i zarządzania projektami typu "wszystko w jednym", zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności. Oferuje wiele funkcji, które zapewniają łatwy i szybki powrót na właściwe tory.

Ciekawi jak to zrobić? Oto wgląd w niektóre z jego funkcji:

ClickUp's Everything View

zobacz swoją organizację z lotu ptaka dzięki Everything View_

ClickUp oferuje unikalną funkcję Everything View, która pozwala zobaczyć zadania ze wszystkich list i przestrzeni na każdym poziomie organizacji w jednym widoku. Możesz filtrować, sortować, zapisywać, a nawet udostępniać ten widok innym.

Jeśli używasz ClickUp do osobistej produktywności, użyj Widok kalendarza ClickUp i Widok listy dla maksymalnej wydajności.

Nasz widok listy jest bardzo elastyczny. Możesz sortować, grupować, oznaczać i filtrować zadania w celu lepszej organizacji. Widok kalendarza umożliwia synchronizację zadań z Kalendarzem Google i przeglądanie dziennych, tygodniowych i miesięcznych harmonogramów w tradycyjny sposób.

Szablony ClickUp

Mówienie o produktywności bez mówienia o szablonach oszczędzających czas jest niemożliwe. Oto najlepsze szablony ClickUp, z których możesz skorzystać:

</div>

Stań się bardziej wydajny i produktywny dzięki szablonowi osobistej produktywności ClickUp

Ten w pełni konfigurowalny szablon pozwala organizować i ustalać priorytety zadań, śledzić postępy i usprawniać produktywność. Możesz także ustawić powtarzające się zadania, aby robić przerwy w ciągu dnia pracy.

</div>

Skoncentruj się na najważniejszych zadaniach dzięki szablonowi ClickUp for Personal Productivity

Ten szablon zapewnia równowagę między życiem osobistym a zawodowym i gwarantuje, że nic nie zostanie pominięte. Jest to szablon dla początkujących, więc można go łatwo używać. Oferuje 7 widoków, 30 statusów i funkcję automatyzacji za każdym razem, gdy zmieniasz niestandardowe pole.

</div>

Rejestruj i monitoruj produktywność swojego zespołu za pomocą szablonu raportu produktywności ClickUp

Szablon pozwala monitorować czas spędzony na każdym zadaniu, identyfikować obszary wymagające poprawy i tworzyć raporty w celu pomiaru postępów w porównaniu z ustalonymi celami. Daje również przegląd postępów w określonym czasie i monitoruje wyniki zespołu.

ClickUp Time Tracking

zwiększ swoją produktywność, śledząc, jak spędzasz czas dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp

Śledź czas szybko i z dowolnego urządzenia dzięki Funkcja śledzenia czasu w ClickUp . Możesz ustawiać szacunki i aktualizować swój czas na dowolnym urządzeniu, zawsze i wszędzie. Możesz także dodawać notatki do swoich wpisów czasu, aby lepiej je zrozumieć.

Dzięki tej funkcji możesz zrozumieć, gdzie spędziłeś czas i odpowiednio pracować nad poprawą swojej produktywności.

ClickUp Notepad

Zostań zorganizowany i produktywny dzięki ClickUp Notepad

Masz pomysł, który chcesz szybko zanotować? Albo dodać zadanie do listy kontrolnej, zanim zgubisz wątek? ClickUp Notepad pozwoli Ci to zrobić i wiele więcej.

Z ClickUp Notepad pozwala organizować notatki, zadania i listy kontrolne w jednym miejscu i przekształcać je w zadania, które można śledzić. W ten sposób nie musisz przełączać się między różnymi aplikacjami i kartami. Ponieważ, oczywiście, przełączanie kontekstowe może negatywnie wpłynąć na produktywność!

Automatyzacja ClickUp

automatyzacja rutynowych zadań za pomocą gotowych automatyzacji _w ClickUp

Użyj Ponad 100 automatyzacji ClickUp aby zwiększyć produktywność poprzez automatyzację powtarzalnych zadań. Możesz skorzystać z gotowych rozwiązań lub dostosować je do swoich potrzeb.

Na przykład, nie musisz już martwić się o przypisywanie zadań lub zmianę ich statusów lub priorytetów - ClickUp zrobi to za Ciebie. Najlepsze jest to, że ClickUp pozwala również zautomatyzować ulubione narzędzia codziennego użytku.

Listy zadań do wykonania w ClickUp

Nigdy nie zapomnij o zadaniu dzięki listom rzeczy do zrobienia w ClickUp

A lista rzeczy do zrobienia w ClickUp to jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania zadaniami i zwiększania produktywności. Twórz wielofunkcyjne listy rzeczy do zrobienia z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu za pomocą ClickUp. Możesz dodawać formatowanie i kolory, łączyć elementy z zadaniami lub przydziałami, ustawiać przypomnienia i nie tylko.

Zwiększ produktywność jak profesjonalista

Cytaty wyrażają niektóre z naszych najsilniejszych emocji, opinii i myśli. Mamy nadzieję, że cytaty dotyczące produktywności, którymi się z tobą podzieliliśmy, zapewniły ci bardzo potrzebną przerwę i zdrową dawkę motywacji.

Nie zapomnij wybrać cytatów, które najbardziej do ciebie przemówiły i zachowaj je jako przypomnienie, gdy sprawy będą trudne.

W swojej misji zwiększenia produktywności pamiętaj, aby wykorzystać aplikacji, która zwiększa produktywność we wszystkich aspektach życia. misją ClickUp jest oszczędzanie czasu i zwiększanie produktywności. A jego mnogość funkcji pomoże Ci to osiągnąć. Przekonaj się o tym już dziś. Zarejestruj się za darmo !

FAQs

**1. Jaki jest słynny cytat o produktywności?

Istnieje wiele słynnych cytatów na temat produktywności. Jednak jeden z najbardziej znanych cytatów jest autorstwa Paula J. Meyera: "Produktywność nigdy nie jest dziełem przypadku. Zawsze jest wynikiem dążenia do doskonałości, inteligentnego planowania i skoncentrowanego wysiłku"

**2. Jaki jest motywujący cytat na temat wydajności?

Bruce Lee powiedział kiedyś: "Jeśli spędzasz zbyt dużo czasu na myśleniu o czymś, nigdy tego nie zrobisz" Jest to doskonały cytat o wydajności, który opisuje znaczenie działania zamiast myślenia.