Najlepsze podcasty motywacyjne dla rozwoju osobistego i kariery

Niezależnie od tego, jak ekscytujące jest Twoje życie zawodowe, codzienne pojawianie się w pracy z takim samym entuzjazmem może być wyczerpujące. Wszyscy mamy dni, w których potrzebujemy odrobiny motywacji, aby dodać tak bardzo potrzebną iskrę.

Czy jest coś lepszego niż coś, co może zmotywować cię na siłowni, w podróży lub podczas jazdy windą w biurze? Coś takiego jak podcasty motywacyjne!

Podcasty motywacyjne to nasza codzienna dawka inspiracji. Podnoszą nasz nastrój, wyzwalają wyobraźnię świeżymi pomysłami i oferują cenne porady dotyczące rozwoju osobistego i zawodowego.

W tym artykule zebraliśmy listę siedmiu najlepszych podcastów motywacyjnych dla osób o różnych odsetkach. Przedstawiamy najważniejsze informacje wraz z kilkoma naszymi ulubionymi odcinkami, aby pomóc ci wybrać najlepszy podcast dla siebie.

Dodaj niektóre (lub wszystkie!) do swojej codziennej playlisty; obiecujemy, że zapewnią ci one regularną dawkę pozytywnego nastawienia i radości.

Znaczenie podcastów motywacyjnych

Jeśli jesteś już fanem podcastów motywacyjnych, to znasz ich zalety i możesz pominąć tę część 😄

Jeśli jeszcze ich nie wypróbowałeś, omówmy kilka powodów, dla których powinieneś to zrobić.

Prawdopodobnie słyszałeś powiedzenie: "Wszystko zależy od umysłu" Jeśli chodzi o ludzi, czy to w życiu zawodowym, czy osobistym, nasze myśli i stan umysłu mogą mieć na nas ogromny wpływ.

Możesz dać z siebie wszystko w pracy i pozostać zmotywowanym do osiągania lepszych wyników tylko wtedy, gdy twój umysł jest spokojny. Jeśli twoje myśli są chaotyczne, twoja wydajność spada, a rozwój zatrzymuje się.

Stres nie tylko hamuje kreatywność, ale także prowadzi do problemów z zarządzaniem i wydajnością.

Podcasty motywacyjne bardzo pomagają w przezwyciężeniu tych problemów. Pomagają w odkrywaniu nowych perspektyw na życie i jego liczne wyzwania.

Przyjrzyjmy się niektórym z głównych korzyści płynących ze słuchania tych podcastów:

1. Lepsze skupienie i wydajność

Słuchanie motywacyjnych podcastów wprowadza pozytywne nastawienie do codziennego życia, wyzwalając dopaminę, substancję chemiczną, która pomaga zwiększyć koncentrację i utrzymuje motywację. Stymulują mózg, aby wyciszyć rozpraszające bodźce, eliminują bloki mentalne , zwiększyć poczucie własnej wartości, zaszczepić miłość do samego siebie i osiągnąć powodzenie zawodowe .

Pozwalają one również na zapoznanie się z praktycznymi wskazówkami od ekspertów, aby być bardziej wydajnym , unikaj prokrastynacji, lepiej ustalaj priorytety i dobrze zarządzaj pracą.

2. Poprawa nastroju i energii

W niektóre dni wystarczy tylko mały bodziec, aby przejść od bycia w porządku do bycia gotowym do działania. Motywacyjne podcasty mogą pomóc podnieść morale.

Słuchanie inspirujących historii ludzi, którzy stawili czoła przeciwnościom losu i zwyciężyli, jest wystarczającą motywacją w gorsze dni.

3. Zdobądź nowe spostrzeżenia

Słuchanie podcastów motywacyjnych przynosi nowe spostrzeżenia, perspektywy i pomysły, które poszerzają twoją ciekawość. Możesz nauczyć się lepiej radzić sobie z problemami i doskonalić swoje umiejętności. Praktyczne porady życiowe od ekspertów z funkcji podcastów mogą pomóc ci osiągnąć więcej.

Powiedzmy na przykład, że masz problem interpersonalny z kolegą z pracy. Zamiast próbować rozwiązać go samodzielnie, możesz włączyć odcinek ulubionego podcastu na temat rozwoju osobistego, aby uzyskać wskazówki i skupić się na znalezieniu rozwiązania.

4. Odkryj nowe możliwości

Motywacyjne podcasty pomagają być na bieżąco z trendami w branży. Są one niezwykłym źródłem informacji o pomysłach, innowacjach i możliwościach, z których można skorzystać. Uzyskaj informacje o książkach, mentorach i różnych kursach, aby uzupełnić swoją wiedzę i iść w kierunku samodoskonalenia.

Dzięki tym korzyściom, słuchanie podcastów nie jest już tylko zadaniem mającym na celu ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem, ale staje się czymś więcej hack wydajności aby zwiększyć rozwój osobisty i rozwój kariery.

Przegląd i analiza najlepszych podcastów motywacyjnych w 2024 roku

Słuchanie podcastów może pomóc ci w każdym dobrym projekcie życiowym, nad którym pracujesz.

Przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych podcastów motywacyjnych, aby rozpocząć podróż w kierunku szczęśliwszego życia zawodowego i osobistego.

1. Nauka o powodzeniu

Via: Podcasty Apple Przykładowy cotygodniowy podcast prowadzony przez J. Matthew Bodnara, Nauka Sukcesu skupia się na pełnym wykorzystaniu ludzkiego potencjału. Opierając się na rozwoju osobistym opartym na dowodach, podcast ten zagłębia się w niewykorzystany potencjał ludzki, któremu brakuje tylko jednej rzeczy - motywacji.

Niezależnie od tego, czy próbujesz stać się lepszym nadrzędnym rodzicem, czy też pracujesz nad rozwojem zawodowym lub rozwojem osobistym ten podcast ma coś do zaoferowania. Jego funkcję pełnią zaproszeni dostawcy w zakresie od psychologów i neuronaukowców do przedsiębiorców i negocjatorów zakładników FBI, wszyscy udostępniający swoje doświadczenia i życiowe wskazówki każdemu, kto dołączy do społeczności.

Poza tym Bodnar raz na jakiś czas organizuje ukierunkowane podcasty, aby zagłębić się w takie tematy, jak kreatywność, ograniczające przekonania, medytacja itp. Sercem The Science of Success jest zachęta do uwolnienia się od strachu, pracy nad sobą i prowadzenia spełnionego życia.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

Jak budować nawyki, które się trzymają z Charlesem Duhiggiem to cotygodniowy podcast stworzony przez sieć kobiet o tej samej nazwie w celu wywołania dyskusji na temat zdrowia psychicznego, rozwoju osobistego i sposobów na szczęśliwsze życie.

Jego motto brzmi: "Być widzianym, słyszanym i rozumianym", a jego celem jest udostępnienie zdrowia psychicznego czarnoskórym kobietom poprzez usunięcie piętna związanego z terapią. Ma na celu objęcie każdego aspektu życia i problemów zawodowych, z którymi borykają się dziś czarne kobiety, od wolności finansowej i kariery po relacje z mediami społecznościowymi.

Prowadząca, Dr Joy Harden Bradford, jest certyfikowanym psychologiem, który wykorzystuje popkulturę do wyjaśniania koncepcji psychologicznych swoim słuchaczom. Zdobyła stałe miano dzięki funkcjom w O, Teen Vogue, Black Enterprise, The Oprah Magazine, MTV, Forbes, Refinery29, Essence i Bustle.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

Ustanowienie nowych rutyn to podcast o rozwoju osobistym, który przekonuje do stania się najlepszą wersją samego siebie.

Jak sama nazwa wskazuje, podcast uczy, jak małe skoki mogą prowadzić do znaczących, pozytywnych zmian. I jak można stopniowo zacząć zbliżać się do swoich długoterminowych celów, wprowadzając drobne zmiany w swoich nawykach.

Posłuchaj go, aby uzyskać wskazówki dotyczące przejęcia kontroli nad swoim życiem i stania się zdolnym do przekształcenia swoich odległych marzeń w rzeczywistość. Ten podcast zmienia nasz widok na powodzenie i inspiruje do zmiany naszego życia.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

4 wskazówki jak pokonać prokrastynację . Podcast ma na celu pomóc ci odblokować twoje najgłębsze ludzkie części, aby pomóc ci żyć, kochać i nadrzędne z większą odwagą.

Ten podcast wierzy, że przyjęcie wrażliwości prowadzi do odwagi. prowadząca, znana autorka, mówczyni motywacyjna i trenerka życiowa, Brené Brown, wierzy w odwagę ponad wygodą i pomoże ci stawić czoła swoim słabościom.

Brown zachęca swoich słuchaczy, by stawili czoła życiu i stali się bardziej świadomi samych siebie. Podcast uczy, jak żyć z odwagą i empatią, jak być "niezręcznym, odważnym i życzliwym"

Odcinki, których trzeba posłuchać:

Brené z Joe Bidenem o empatii, jedności i odwadze to jeden z najpopularniejszych podcastów biznesowych w historii, który trzy lata temu znalazł się na liście "Best Of" Apple Music. Szczycąc się 900 milionami pobrań i gwiazdorską obsadą z gośćmi takimi jak Hugh Jackman, Mark Zuckerberg, Michael Lewis i Maria Sharapova, zasłużył na tytuł najlepszego w grze.

Gospodarz, inwestor i światowej sławy autor Tim Ferris przedstawia liderów branży z różnych pól, aby podzielić ich doświadczenia życiowe na pomocne taktyki, nawyki i rutyny w celu osiągnięcia powodzenia.

Zorganizowany jako swobodny i przyjazny czat, w którym czujesz się częścią rozmowy, podcast jest przyjemny do słuchania i uczenia się. Posłuchaj, jeśli chcesz inspiracji, która pobudzi Cię do działania i przyniesie wyniki.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

Seth Godin o tym, jak mówić "nie", sprzedawać jak profesjonalista i wygrywać w życiu oferuje najlepsze fragmenty inspirujących wykładów TED w formie audio. Tematy mogą mieć różny zakres, od sztucznej inteligencji po sport, ale każdy odcinek obiecuje prowokować do myślenia.

Prowadzony przez wielokrotnie nagradzaną dziennikarkę Elise Hu, podcast przedstawia historie i pomysły liderów i innowatorów z całego świata. Wprowadza w nowe koncepcje i zapewnia sposób na gromadzenie wiedzy i uczenie się czegoś wartościowego co drugi dzień.

Słuchanie tego podcastu jest jak ciągła podróż edukacyjna. Jest to brama do świeżych perspektyw, zachęcająca do poszerzania horyzontów i myślenia poza konwencjonalnymi schematami.

Odcinki, których trzeba posłuchać:

- [Tak naprawdę nie wiesz, czego chce twoje przyszłe ja | Shankar Vedantam](https://podcasts.apple.com/us/podcast/you-dont-actually-know-what-your-future-self-wants/id160904630?i=1000581813953)

- [Dlaczego powinieneś zaakceptować przeciętność | Crispin Thurlow](https://podcasts.apple.com/us/podcast/why-you-should-embrace-mediocrity-crispin-thurlow/id160904630?i=1000640218326)

Co powiedzieli słuchacze:

Zawsze inspirujące, pouczające i odsetki. Dzięki TED Talks Daily!

Przejdźmy teraz do sposobów na zastosowanie wiedzy z tej motywującej zawartości w swoim życiu.

Jak zastosować wiedzę z podcastów motywacyjnych w życiu zawodowym

Słuchamy podcastów motywacyjnych, aby uczyć się nowych rzeczy, które pomagają nam się doskonalić - zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym, jako menedżerowie, nadrzędne osoby, przyjaciele i współpracownicy. Tak jak podcasty dostarczają nam wiedzy, narzędzia zwiększające wydajność dają nam środki do poprawy naszych metod pracy.

Jednym z takich narzędzi wydajności jest Platforma zarządzania pracą ClickUp która ma na celu pomóc użytkownikom zaoszczędzić czas (nawet jeden dzień w tygodniu) i wysiłku. Korzystając z wielu funkcji ClickUp zwiększających wydajność, Teams mogą komunikować się i współpracować w celu osiągnięcia większego powodzenia.

Zmierz się ze swoimi zadaniami dzięki odświeżonej skrzynce odbiorczej ClickUp - zaprojektowanej tak, aby sprawnie poruszać się po priorytetach i zrobić swoje

Usprawnij pracę zespołową dzięki zarządzaniu projektami ClickUp

Kompleksowa platforma ClickUp do zarządzania projektami umożliwia zespołom ścisłą współpracę dzięki połączonym cyklom pracy, pulpitom w czasie rzeczywistym i udostępnianiu dokumentów. Niezależnie od lokalizacji, Teams mogą tworzyć pomysły i współpracować bardziej efektywnie, aby osiągać wspólne cele szybciej. Niektóre z najlepszych funkcji Zarządzanie projektami ClickUp są:

Przyspiesz planowanie projektów i zakończenie zadań dziękiNarzędzia ClickUp oparte na AI aby każdy mógłpracować szybciej i cieszyć się satysfakcjonującym życiem

Lepiej planuj i ustalaj priorytety pracy oraz zachęcaj do własności i odpowiedzialności poprzezZadania ClickUp Zwiększenie przejrzystości funkcji poprzez udostępnianie planów projektów, procesów i nie tylko wClickUp Dokumenty Komunikuj się, przeprowadzaj burze mózgów i udostępniaj aktualizacje członkom Teams w czasie rzeczywistym za pomocą komentarzy iClickUp Chat aby utrzymać wysokie morale Teams

Motywacja dzięki celom ClickUp

Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż ustawienie celów i ich realizacja. Cele ClickUp umożliwiają ustawienie możliwych do śledzenia celów, aby zwiększyć motywację swoją i swojego zespołu. Ustaw oś czasu i mierzalne cele, a dzięki automatycznemu śledzeniu postępów w ClickUp będziesz mieć stały wgląd w to, jak daleko udało Ci się zajść.

Osiągaj powodzenie jeszcze szybciej dzięki celom ClickUp. Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiornicom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów.

Niektóre z jego unikalnych funkcji to:

Śledzenie postępów za pomocą celów typu prawda/fałsz, liczbowych, pieniężnych, tygodniowej sprzedaży i zadań

Zarządzanie celami, takimi jak karty wyników pracowników i OKR, w jednym miejscu za pomocą łatwych w użyciu folderów

Przeglądanie realizacji projektów w formie procentów dla wszystkich celów w jednym widoku

Raportowanie postępów w realizacji celów za pomocą łatwych do udostępniania i dostosowywania raportówPulpity w ClickUp aby utrzymać Teams na tej samej stronie

ClickUp to świetny sposób na informowanie, usprawnianie i rozliczanie zespołów. Zapewnia przejrzystość w pracy i pomaga motywować pracowników do działania. Raportowanie postępów jest środkiem zachęty i pomaga utrzymać zespół w zgodzie z zadaniami i osią czasu.

Narzędzia do zarządzania pracą, takie jak ClickUp, ułatwiają pracę, oszczędzają czas i zwiększają motywację zespołu. Płynniejsze procesy pracy i zwiększona wydajność mogą budować silniejsze etykę pracy organizacyjnej i pomagają osiągać cele.

Zintegruj narzędzia ClickUp do zwiększania wydajności, aby wykorzystać swoją wiedzę z podcastów dotyczących rozwoju kariery w miejscu pracy. Wypróbuj ClickUp już dziś .