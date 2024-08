10 najlepszych narzędzi rozwoju osobistego, aby osiągnąć swoje cele w 2024 roku

Doskonalenie siebie to proces i podróż na całe życie. Wymaga stałej świadomości i codziennych nawyków, aby rozwijać nowe umiejętności, które mogą pomóc ci odnieść sukces w życiu osobistym i w biurze.

Do zrobienia tego na własną rękę może być trudne, ale z osobistymi narzędzie rozwoju s, możesz uzyskać wsparcie i szybciej osiągnąć swoje cele. Niezależnie od tego, czy próbujesz poprawić sposób komunikacji ze współpracownikami, czy też chcesz rozwinąć umiejętności techniczne lub analityczne, istnieje narzędzie, które Ci w tym pomoże.

Zebraliśmy tutaj 10 najlepszych narzędzi do rozwoju osobistego. 👀

Wybierz narzędzie typu "wszystko w jednym", które pomoże Ci osiągnąć Twoje osobiste cele w pracy lub wymieszaj i dopasuj kilka z nich, aby zaspokoić określone potrzeby. Od narzędzi, które koncentrują się na poprawie zdrowia psychicznego i kreatywności, po te, które budują nowe umiejętności - na tej liście każdy znajdzie coś dla siebie.

Czego należy szukać w narzędziach do rozwoju osobistego?

Wybór dobrego narzędzia do rozwoju osobistego jest kluczowym krokiem w doskonaleniu siebie. Wybierając złe narzędzie, stracisz czas, będziesz sfrustrowany i poczynisz niewielkie postępy. Wybierz dobre narzędzie, a od razu będziesz miał podstawy do rozwijania nowych umiejętności, eliminowania złych nawyków i bycia odpowiedzialnym. 💪

Oto, czego należy szukać w narzędziach do rozwoju osobistego:

Śledzenie metryk: Świetne narzędzie do rozwoju osobistego będzie miało wymierne kroki, dzięki czemu będziesz mógł śledzić postępy po drodze

Odpowiedzialność: Nie możesz po prostu ustawić celów rozwoju osobistego; musisz także być w stanie je spotkać i ustalić konsekwencje, jeśli tego nie zrobisz

Wyczyszczone cele: Wybierz narzędzie, które pozwoli ci ustawić jasne cele i pracować od nich wstecz. W ten sposób zbudujesz mapę drogową prowadzącą do powodzenia z kamieniami milowymi, które utrzymają cię na dobrej drodze

Podejście motywacyjne: Przygotuj się na powodzenie, wybierając narzędzie, które motywuje i sprawia, że doskonalenie się jest przyjemnością

10 najlepszych narzędzi rozwoju osobistego do wykorzystania w 2024 roku

Jeśli chodzi o rozwój osobisty, istnieje mnóstwo różnych sposobów na rozwój. Może chcesz być lepszym sportowcem. Być może chcesz poprawić swoją sprawność umysłową, aby być lepszym liderem zespołu. Być może chcesz osiągnąć lepsze wyniki nawyki w pracy dla wydajności.

Niezależnie od Twoich celów, te 10 narzędzi rozwoju osobistego jest tutaj, abyś mógł je osiągnąć. 🙌

Śledzenie celów aż do najważniejszych wskaźników KPI i automatyczne uzyskiwanie szczegółowych widoków postępów

ClickUp jest narzędzie do zarządzania projektami które pomaga Teams utrzymać koncentrację, śledzić wskaźniki i realizować ustalone cele. Choć jest bardzo popularne w kręgach biznesowych, jest również przydatne do rozwoju osobistego - w kontekście pracy lub po prostu w codziennym życiu. ✨

The Cele ClickUp funkcja ułatwia ustawienie osobistych celów rozwojowych - niezależnie od tego, czy chcesz być lepszym liderem, budować umiejętności komunikacyjne, czy uczyć się nowych podejść technicznych. Wymyśl możliwe do śledzenia wskaźniki i zarządzaj swoimi osobistymi i zawodowymi celami za pomocą folderów, aby rozdzielić różne cele w swoim życiu.

Użyj Zadania ClickUp aby stworzyć możliwe do wykonania kroki do osiągnięcia celów. Pracując wstecz od głównego celu, podziel go na możliwe do wykonania zadania. Przypisz terminy i dodaj priorytety, które pomogą Ci skupić się na tym, co najważniejsze .

Stwórz mapę drogową do lepszego siebie z Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp . Skorzystaj z niego, aby jasno określić swoje cele, zidentyfikować obszary wymagające poprawy i uzyskać jasność co do zadań i kroków, które są wymagane do spotkania. Cztery niestandardowe widoki zapewniają wgląd w postępy i plan działania.

ClickUp najlepsze funkcje

Uproszczeniezarządzanie zadaniami poprzez automatyczne tworzenie zadań z szablonów i pulpitów celów, aby szybko przydzielać pracę, która przybliża Cię do Twoich celów

Wizualne reprezentacje, w tym wykresy Gantta i tablice Kanban, pomagają wizualizować mapę drogową, którą należy obrać w celu rozwoju osobistego

Mapy myśli iTablice są doskonałym narzędziem do burzy mózgów i wyznaczania konkretnych, wykonalnych celów

Możliwość dostosowaniacodzienne listy kontrolnepowiadomienia i przypomnienia informujące o postępach w pracy

Dziesiątkiszablonów do ustawienia celów rozpocznij proces rozwoju osobistego od ustalenia jasnych celów

Limity ClickUp

Narzędzie posiada rozszerzenie funkcji, których opanowanie wymaga czasu i wysiłku

Niektóre funkcje, takie jak wbudowane narzędzie do pisania AI, są ograniczone do płatnych planów

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,800+ recenzji)

2. Coach.me

przez Coach.me Coach.me to darmowa i płatna aplikacja coachingowa, która oferuje wsparcie w budowaniu lepszych nawyków i stawaniu się bardziej efektywnym pracownikiem. Wybierz spośród darmowego narzędzia do śledzenia nawyków, które pozwala krok po kroku śledzić postępy w realizacji celów lub zdecyduj się na płatnych trenerów, aby uzyskać spersonalizowane porady.

Niezależnie od tego, czy chodzi o samorozwój, rozwój osobisty czy zawodowy, Coach.me może być odpowiednim narzędziem dla Ciebie.

Najlepsze funkcje Coach.me

Wsparcie rozwoju osobistego dzięki narzędziu Habit Tracker, które tworzy plany krok po kroku, wysyła przypomnienia i tworzy codzienne zestawienie tego, co musisz zrobić

Przeszukiwanie bazy danych w celu połączenia się z prawdziwym trenerem, który specjalizuje się w takich obszarach jak dobre samopoczucie, pewność siebie, zarządzanie czasem i praktyka medytacji

W zależności od preferencji, można wybrać coaching przez czat, osobisty lub telefoniczny

Codzienne wizyty kontrolne pozwalają cofnąć się o siedem dni w przypadku, gdy wykonałeś swoją pracę, ale zapomniałeś zaktualizować swoją tablicę codziennych nawyków

Ograniczenia Coach.me

Nie ma natywnej aplikacji dla systemu Windows, więc zamiast tego musisz korzystać z witryny online

Nie ma funkcji blokowania obszarów z publicznymi komentarzami, ale można kontrolować uprawnienia do prywatności na swoich tablicach nawyków

Ceny Coach.me

Śledzenie nawyków: Free

Free Osobisty trener: Zaczyna się od $25/tydzień

Coach.me oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Habitica

przez Habitica Habitica to darmowa aplikacja do rozwoju osobistego, która przyjmuje podejście gracza do rozwoju osobistego. Aplikacja skupia się na systemie nagród i konsekwencji w celu budowania nowych nawyków. Wbudowana sieć społecznościowa i społeczność zapewniają odpowiedzialność na każdym kroku, a pulpity do gier sprawiają, że samodoskonalenie jest świetną zabawą. 🛠️

Najlepsze funkcje Habitica

Użyj pulpitów do zrobienia codziennych list rzeczy do zrobienia, nawyków i mierzalnych celów dla różnych obszarów swojego życia (samodoskonalenie lub rozwój osobisty)

Za każdym razem, gdy zaznaczysz cel samorozwoju, zostaniesz nagrodzony bonusami w grze, takimi jak zwierzaki, umiejętności magiczne i specjalna zbroja

Połączenie ze społecznością w celu znalezienia mentorów i zwiększenia samoświadomości

Po osiągnięciu celów możesz wykorzystać nagrody, aby walczyć z potworami w ramach gry zespołowej lub cieszyć się przerwą w prawdziwym życiu z odcinkiem ulubionego programu telewizyjnego

Limity Habitica

Grywalizacja nie jest motywatorem dla wszystkich osobowości, więc ta aplikacja jest najlepsza dla osób, które lubią gry

Otrzymujesz nagrody tylko za regularne zameldowania, więc jeśli zapomnisz zaktualizować aplikację, nie otrzymasz nagrody

Ceny aplikacji Habitica

Free

Habitica oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (2+ recenzji)

4.5/5 (2+ recenzji) Capterra: N/A

4. Lumosity

przez Lumosity Lumosity to aplikacja do treningu mózgu, która wykorzystuje naukowe podejście, aby pomóc użytkownikom poprawić pamięć, rozwiązywać problemy i podejmować decyzje. Uwielbiane przez przedsiębiorców, narzędzie to buduje nastawienie na rozwój, niezależnie od tego, czy chcesz poprawić umiejętności przywódcze, czy szukasz narzędzia do uczenia się przez całe życie.

Najlepsze funkcje Lumosity

Narzędzie dostosowuje się do umiejętności i potrzeb użytkownika, pomagając mu stać się najlepszym sobą dzięki niestandardowemu programowi nauczania

Łatwe do nauczenia, interaktywne gry mózgowe poprawiają rozwiązywanie problemów i pamięć - oraz budują atomowe nawyki uczenia się

Lumosity Mind skupia się na uważności, autorefleksji i śnie, pomagając budować lepsze ogólne samopoczucie

Lumosity Figment zapewnia wsparcie dla kreatywności dziękiaplikacja do skupienia zaprojektowana dla sztuki, muzyki i tablic wizji

Limity Lumosity

Choć zabawne, gry umysłowe nie mają rzeczywistego komponentu, takiego jak codzienne listy kontrolne zadań i elementy umożliwiające podjęcie działań w celu spotkania

Odsyłaczjury wciąż nie jest przekonane na temat tego, czy aplikacje do treningu mózgu, takie jak Lumosity, naprawdę poprawiają funkcje poznawcze

Ceny Lumosity

Free

Premium: Utwórz konto, aby uzyskać niestandardowe ceny dla osób indywidualnych, rodzin i Teams z dodatkowymi funkcjami

Oceny i recenzje Lumosity

G2: 3.8/5 (2+ recenzji)

3.8/5 (2+ recenzji) Capterra: N/A

5. Skillshare

przez Skillshare Skillshare to platforma edukacyjna, która ułatwia zapisywanie się na zajęcia z ogromnego zakresu tematów. Kursy online obejmują wszystko, począwszy od nauki nowego języka i ustawienia Cele SMART do projektowania UX, danych powstania podcastów i marketingu w mediach społecznościowych.

Niezależnie od tego, czy chcesz zagłębić się w narzędzia do samorozwoju, czy nauczyć się konkretnych umiejętności związanych z obowiązkami zawodowymi, znajdziesz zajęcia dla siebie. Każda z nich pełni funkcję praktycznych wskazówek i solidnych porad, które pozwolą ci rozwinąć lepsze umiejętności.

Najlepsze funkcje Skillshare

Ponad 25 000 zajęć pozwala wyjść na krok poza strefę komfortu i w pełni wykorzystać swój potencjał

Zajęcia prowadzone są przez liderów branży, dzięki czemu można uczyć się od najlepszych w branży

Członkostwo obejmuje nieograniczony dostęp do zajęć, widok offline i tętniącą życiem społeczność osób, które odniosły powodzenie

Możliwości nauczania pozwalają odwdzięczyć się poprzez udostępnianie własnej wiedzy specjalistycznej

Limity Skillshare

Ponieważ kursy Skillshare nie są certyfikowane ani akredytowane, nie otrzymasz certyfikatu ani zaliczenia zajęć

Dostęp do kursów jest ograniczony do czasu trwania członkostwa, co oznacza, że nie można powrócić do kursów, za które zapłaciłeś, jeśli anulujesz

Cennik Skillshare

Wersja próbna: Free

Subskrypcja: Utwórz konto dla miesięcznych lub rocznych planów cenowych

Oceny i recenzje Skillshare

G2: 3.4/5 (ponad 30 recenzji)

3.4/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 10 recenzji)

6. Headspace

przez Headspace Headspace to aplikacja mindfulness, która koncentruje się na śnie, medytacji i stresie w celu poprawy osobistego szczęścia. Wykorzystaj ją jako część swojej osobistej podróży rozwojowej, aby promować dbanie o siebie poprzez medytacje z przewodnikiem i skupienie się na dobrym samopoczuciu psychicznym. 🧘

Najlepsze funkcje Headspace

Biblioteka zawiera dźwięki snu, medytacje i muzykę do skupienia, aby pomóc ci w zrobieniu pracy w spokojnym otoczeniu

Aplikacja nie ogranicza się tylko do pracy umysłowej; pełni również funkcję ćwiczeń ruchowych, takich jak joga, aby połączyć się mentalnie, duchowo i fizycznie w celu uzyskania najlepszego siebie

Blog Headspace to świetne miejsce, aby uzyskać wskazówki dotyczące lepszego robienia notatek, rozwijania nawyków i zwiększania poczucia własnej wartości

Aplikacja działa zarówno na systemach operacyjnych Apple iOS, jak i Android, dzięki czemu można korzystać z treningów i ćwiczeń umysłowych w podróży

Limity Headspace

Choć dostępna jest bezpłatna wersja próbna, za dalsze korzystanie z aplikacji trzeba zapłacić

Medytacje są ograniczone do 30 minut, więc użytkownicy, którzy chcą głębszych lub dłuższych sesji, będą musieli szukać gdzie indziej

Cennik Headspace

Miesięczny: $12.99/miesiąc z siedmiodniową wersją próbną Free

$12.99/miesiąc z siedmiodniową wersją próbną Free **Roczny:$69.99/rok z 14-dniową wersją próbną

Headspace oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 60 recenzji)

4.6/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: N/A

7. MyFitnessPal

przez MyFitnessPal Twoja podróż rozwojowa nie musi dotyczyć wyłącznie celów związanych z pracą. Możesz także poprawić codzienne nawyki i poczuć się jak najlepiej, korzystając z aplikacji fitness, takich jak MyFitnesPal. Poświęcenie, dyscyplina i umiejętności, których się nauczysz, przekładają się na pracę, pomagając poprawić twoje życie fizyczne i psychiczne.

Najlepsze funkcje MyFitnessPal

Aplikacja śledzi jedzenie, kalorie i ćwiczenia w jednej przestrzeni

Spersonalizowane spostrzeżenia żywieniowe zapewniają zestaw informacji umożliwiających podejmowanie lepszych decyzji

Integracja z ponad 35 aplikacjami, w tym Garmin i Apple Health, pozwala lepiej śledzić postępy w zakresie sprawności fizycznej

Z ponad 18 milionami produktów spożywczych w bazie danych, śledzenie kalorii i uzyskiwanie wglądu w żywność, która napędza twoje życie

Limity MyFitnessPal

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby więcej czynników było branych pod uwagę przy ustawieniu podstawowej liczby kalorii

Informacje o jedzeniu i ćwiczeniach można rejestrować tylko po połączeniu z Internetem

Ceny MyFitnessPal

wersja próbna: Free

Premium: $79.99/rok

Oceny i recenzje MyFitnessPal

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Udemy

przez Udemy Udemy to platforma internetowa oferująca zajęcia w miejscu pracy i sesje szkoleniowe w szerokim zakresie umiejętności. Niezależnie od tego, czy chcesz nauczyć się umiejętności tworzenia stron internetowych, czy zagłębić się w nowy język kodowania, znajdziesz zajęcia w tej aplikacji do samodoskonalenia.

Najlepsze funkcje Udemy

W przeciwieństwie do innych aplikacji z kursami online, ta skupia się wyłącznie na umiejętnościach w miejscu pracycele zawodowe, pomagając ci stać się bardziej efektywnym członkiem zespołu

Dostępnych jest ponad 10 500 kursów na tematy takie jak IT, marketing i przywództwo

Międzynarodowa oferta kursów pełni funkcję 14 różnych języków dla globalnych Teams

Do wyboru są plany indywidualne lub dostosowane plany biznesowe dla całego zespołu

Limity Udemy

Ponieważ instruktorem może być każdy, jakość zajęć jest bardzo zróżnicowana

Kursy nie są akredytowane, więc nie można ich wykorzystać do uzyskania certyfikatów lub zaliczenia studiów

Ceny Udemy

**Wersja próbna: Free

Zakup pojedynczych kursów: $19.99-$199.99

$19.99-$199.99 Plan osobisty: $16.58/miesiąc

$16.58/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny Teams: $30/miesiąc za użytkownika dla 5-20 osób

$30/miesiąc za użytkownika dla 5-20 osób Przywództwo: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Udemy

G2: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

4.5/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

9. Strides

przez Strides Strides to aplikacja do śledzenia postępów, która pozwala niestandardowo dostosowywać cele i monitorować postępy na każdym kroku. Funkcja czterech typów trackerów pozwala śledzić postępy w zakresie nawyków, celów, średnich kroczących i powodzenia projektów. 💁‍♀️

Najlepsze funkcje Strides

Uzyskaj wgląd w raporty, które śledzą nawyki i postępy w jednym miejscu

Paski postępu, wykresy liniowe i kalendarze pokazują wskaźnik powodzenia i ile jeszcze musisz zrobić, aby spotkać się z celem

Niestandardowe etykiety pozwalają podzielić cele na różne obszary, dzięki czemu można skupić się na pracy

Funkcja Daily Goals pozwala na realizację celów każdego dnia dzięki łatwym w zarządzaniu zadaniom, które pomogą ci osiągnąć wyznaczone cele

Ograniczenia Strides

Wersja Free nie posiada zbyt wielu funkcji

Aplikacja jest dostępna tylko na systemy operacyjne Apple, a nie Android czy Windows

Ceny Strides

Free

Premium: Zaczyna się od $44.99

Strides oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. The Habit Factor

przez Czynnik nawyku The Habit Factor to aplikacja do zwiększania wydajności, która wykorzystuje zastrzeżoną metodologię zwaną P.A.R.R. - która opiera się na podejściu planuj, działaj, zapisuj i ponownie oceniaj. Pomysł polega na celowym tworzeniu nawyków dostosowanych do celów w oparciu o intencje i refleksję.

Najlepsze funkcje The Habit Factor

Używanie szablonów do tworzenia plany śledzenia celów i nawyków w o połowę krótszym czasie

Ustawienie celów w kilka sekund w aplikacji i dodanie kontekstu, takiego jak wizualizacje i powody, dla których chcesz osiągnąć cel

Wykresy dopasowania nawyków pozwalają zobaczyć, jak dobrze cele współgrają ze sobą i umożliwiająstworzyć harmonogram podobnych zadań i umiejętności, które możesz wykorzystać do osiągnięcia swoich celów

Codzienne śledzenie notatek pozwala być odpowiedzialnym i na bieżąco z postępami

Ograniczenia Habit Factor

Niektórzy użytkownicy życzą sobie bardziej szczegółowych funkcji śledzenia

Interfejs jest prosty w użyciu, ale nie ma tylu funkcji, co podobne narzędzia

Ceny The Habit Factor

The Habit Factor Lite: Free

Free The Habit Factor Pro: $5.99-$6.99 jednorazowy zakup

The Habit Factor oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Osiągaj cele osobiste i zawodowe z ClickUp

Dzięki tym narzędziom rozwoju osobistego osiągniesz swoje cele szybciej i skuteczniej. Od ustalania wymiernych i jasnych celów po poprawę ostrości umysłu i rozwijanie solidnych codziennych nawyków, istnieje narzędzie, które pomoże ci stać się najlepszą wersją siebie. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij budować lepsze nawyki, śledzić swoje cele i świętować kluczowe kamienie milowe. Dzięki automatyzacji zadań, wizualnym pulpitom i wyczyszczonemu raportowaniu łatwo jest zobaczyć, na czym stoisz i dokąd zmierzasz. 🤩