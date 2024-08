Jak opanować zarządzanie projektami dla startupów?

Sportowiec nie czeka na zdobycie medalu, aby stać się zdyscyplinowanym. Wkłada konsekwentny wysiłek i ciężką pracę od samego początku, aby utorować sobie drogę do powodzenia.

Jako założyciel startupu musisz mieć podobne nastawienie.

W szybkim, ekscytującym i często chaotycznym świecie startupów, musisz zbudować system dla swojego biznesu od bardzo wczesnej sceny. bądź zdyscyplinowany od samego początku i skoncentruj się na zarządzaniu projektami - spisz swoje cele, podziel je na zadania, którymi można zarządzać, pokazuj się każdego dnia i *regularnie śledź postępy.

W tym artykule omówimy zarządzanie projektami dla startupów - strategie i narzędzia, które pomogą Ci stworzyć zrównoważone procesy i sposoby na uniknięcie wyzwań, które pojawią się na Twojej drodze.

Zrozumienie zarządzania projektami dla startupów

Zarządzanie projektami dla startupów to proces prowadzenia projektów przez ich cykl życia, od ich rozpoczęcia do zakończenia, poprzez ustawienie jasnych celów i ciągłe dostosowywanie się do zmian w celu napędzania wzrostu.

Solidny system zarządzania projektami wzmacnia startupy na wiele sposobów. Pomaga on w:

Optymalizować wykorzystanie zasobów: W startupie liczy się każdy grosz i każda godzina. Zarządzanie projektami pomaga dokładnie kontrolować budżet, śledzić, gdzie wydajesz pieniądze i czas oraz strategicznie wykorzystywać ograniczone zasoby

W startupie liczy się każdy grosz i każda godzina. Zarządzanie projektami pomaga dokładnie kontrolować budżet, śledzić, gdzie wydajesz pieniądze i czas oraz strategicznie wykorzystywać ograniczone zasoby Dotrzymywanie terminów: Startupy zazwyczaj pracują w napiętych harmonogramach. Dobre zarządzanie projektami pozwala ustawić jasną oś czasu projektu, śledzić postępy i upewnić się, że wszystko zostanie zrobione na czas

Startupy zazwyczaj pracują w napiętych harmonogramach. Dobre zarządzanie projektami pozwala ustawić jasną oś czasu projektu, śledzić postępy i upewnić się, że wszystko zostanie zrobione na czas Unikanie ryzyka: Niepewności, takie jak zmiany zakresu, budżetu lub planu projektu, są powszechne w startupach. Solidne podejście do zarządzania projektami pomaga wcześnie wykryć potencjalne problemy i znaleźć rozwiązania, zanim przerodzą się one w ogromne zagrożenie

Niepewności, takie jak zmiany zakresu, budżetu lub planu projektu, są powszechne w startupach. Solidne podejście do zarządzania projektami pomaga wcześnie wykryć potencjalne problemy i znaleźć rozwiązania, zanim przerodzą się one w ogromne zagrożenie Ustawienie celów i zakresu: Jednym z największych wyzwań w startupie jest utrzymanie koncentracji. Narzędzie do zarządzania projektami sprawia, że wszyscy są świadomi celów projektu i tego, co jest w nim zawarte (a co nie) i pomaga zapobiegać rozrostowi zakresu

Jednym z największych wyzwań w startupie jest utrzymanie koncentracji. Narzędzie do zarządzania projektami sprawia, że wszyscy są świadomi celów projektu i tego, co jest w nim zawarte (a co nie) i pomaga zapobiegać rozrostowi zakresu Ułatwienie koordynacji zespołu: W startupie każdy ma na sobie wiele kapeluszy, więc zespół musi pracować w synchronizacji.

Narzędzia do zarządzania projektami dla startupów na bieżąco informują członków Teams o ich zadaniach, terminach i obowiązkach

Przeczytaj także:

Narzędzia do zarządzania projektami dla startupów

Metodologie zarządzania projektami dla startupów

Teraz nadchodzi najważniejszy aspekt zarządzania projektami w startupie - określenie, która metodologia najlepiej pasuje.

1. Zwinne tworzenie oprogramowania

Agile to elastyczne, iteracyjne i oparte na współpracy podejście do zarządzania projektami i tworzenia oprogramowania. W przeciwieństwie do tradycyjnego zarządzania projektami, które odbywa się zgodnie z wcześniej zdefiniowanym, liniowym procesem, Agile dzieli projekty na mniejsze cykle zwane sprintami lub iteracjami i włącza informacje zwrotne od klientów do każdego sprintu

Oto kilka frameworków Agile, które dobrze sprawdzają się w zarządzaniu projektami startupów:

a. Scrum

Scrum to framework w ramach Agile który dzieli projekty na małe, łatwe w zarządzaniu sprinty (zwykle trwające 2-4 tygodnie), z określonymi rolami (Scrum Master, Właściciel Produktu, Teams Developerski) i ceremoniami (Codzienne Stand-upy, Planowanie Sprintów, Przeglądy i Retrospektywy).

Jak pasuje do startupów:

Wykorzystanie krótkich sprintów do ponownej oceny celów i dokonywania zmian tak często, jak to konieczne

Prowadzenie regularnych przeglądów i retrospektyw w celu ciągłego uczenia się i udoskonalania procesów

Wypuszczanie potencjalnie wydajnych przyrostów produktu, aby szybko wprowadzać nowe funkcje na rynek i zbierać opinie użytkowników

Analizuj historie użytkowników i rzeczywiste opinie klientów, aby upewnić się, że produkt spełnia potrzeby rynku

b. Programowanie ekstremalne (XP)

Extreme Programming (XP) to zwinna metodologia tworzenia oprogramowania, która poprawia jakość oprogramowania i szybkość reakcji w oparciu o zmieniające się wymagania. Metoda ta pozwala na częste aktualizacje w krótkich cyklach rozwoju, utrzymuje wydajność Teams i dostosowuje się do nowych wymagań projektu.

Jak pasuje do startupów:

Szybkie opracowywanie, testowanie i wydawanie funkcji w celu skrócenia czasu wprowadzania produktów na rynek

Poprawa jakości kodu i redukcja błędów dzięki praktykom XP, takim jak programowanie w parach i rozwój oparty na testach

Udoskonalanie produktów w oparciu o rzeczywiste potrzeby użytkowników

Tworzenie kultury współpracy dzięki praktykom takim jak programowanie w parach i zbiorowa własność kodu

c. Odchudzone tworzenie oprogramowania

Lean software development ma na celu optymalizację wydajności i minimalizację marnotrawstwa w procesie tworzenia oprogramowania. Wywodząca się z zasad lean manufacturing, metodologia ta szybko dostarcza wartość do zrobienia poprzez identyfikację i eliminację działań, które nie wnoszą wartości dodanej.

Jak pasuje do startupów:

Skupienie się na działaniach o wysokiej wartości i efektywne wykorzystanie limitowanych zasobów

Wykorzystanie narzędzi do zarządzania projektami w celu wyeliminowania nieistotnych procesów i obniżenia kosztów

Weryfikacja dopasowania produktu do rynku i budowanie bazy lojalnych klientów poprzez dostarczanie im wartości od samego początku

Szybkie dostosowywanie się do zmian rynkowych i zmieniających się opinii klientów

d. Kanban development

Zarządzanie projektami Kanban to wizualne podejście do zarządzania zadaniami i cyklami pracy, pierwotnie opracowane przez Toyotę w branży produkcyjnej. Wykorzystuje ono tablicę (w większości przypadków cyfrową) podzieloną na kolumny reprezentujące różne sceny procesu. Zadania są reprezentowane przez karty, które poruszają się w tych kolumnach od lewej do prawej w miarę postępu.

Jak pasuje do startupów:

Łatwa do zrozumienia struktura wizualna Kanban pozwala uzyskać jasność co do statusu zadania, ustalić priorytety pracy i zidentyfikować wąskie gardła

Ustawienie limitów pracy w toku (WIP), aby pomóc członkom zespołu skupić się wyłącznie na zakończeniu kilku istotnych zadań

Popraw przejrzystość i współpracę, oferując wszystkim jasny obraz bieżącego cyklu pracy

Identyfikacja wąskich gardeł i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących alokacji zasobów

2. Metoda ścieżki krytycznej (CPM)

Metoda ścieżki krytycznej (CPM) to technika zarządzania projektami, w której identyfikuje się najdłuższą sekwencję zależnych zadań niezbędnych do zakończenia projektu i szacuje czas jego trwania. Jest ona pomocna w przypadku projektów wrażliwych na czas, takich jak wprowadzanie produktów na rynek.

Jak pasuje do startupów:

Priorytetyzacja zadań i optymalizacja alokacji zasobów

Znajomość czasu wymaganego do zakończenia krytycznej sekwencji zadań od początku do końca

Identyfikacja zadań, które mogą wpłynąć na cały projekt, jeśli nie zostaną zakończone na czas - zrozumienie potencjalnego ryzyka i opracowanie strategii łagodzących

Regularny przegląd procesu w celu dotrzymania harmonogramu

Opracowanie szczegółowego planu CPM wymaga jednak znacznej ilości czasu i zasobów, na które startupy mogą nie być w stanie sobie pozwolić. CPM zakłada również poziom przewidywalności, którego startupy zazwyczaj nie mają.

3. Model kaskadowy

Waterfall to liniowe i sekwencyjne podejście do zarządzania projektami, w którym każda faza (zbieranie wymagań, analiza, projektowanie, wdrażanie, testowanie i konserwacja) musi zostać zakończona przed rozpoczęciem następnej. Jest to pomocne w przypadku projektów o dobrze zdefiniowanych wymaganiach i mniejszej potrzebie elastyczności.

Jak pasuje do startupów:

Korzystanie z dobrze zdefiniowanych scen/kamieni milowych projektu w celu zmniejszenia niejednoznaczności w jego realizacji

Maintainer prowadzi szczegółową dokumentację na każdym etapie w celu zapewnienia płynnego transferu wiedzy, zgodności i przyszłego planu projektu

Dokładne przewidywanie osi czasu i rezultatów projektu

Jednak sztywna, liniowa struktura utrudnia dostosowanie się do zmian, co może być dużym zmartwieniem dla startupów. Testy i informacje zwrotne odbywają się na późnym etapie procesu, więc krytyczne problemy mogą zostać odkryte w trakcie ich rozwiązywania, co jest kosztowne i czasochłonne.

Spośród tych metodologii, Scrum i XP dobrze pasują do ekosystemów startupów dzięki swojej elastyczności i iteracyjnemu charakterowi. **Waterfall i CPM są lepsze dla projektów z jasnymi, niezmiennymi wymaganiami i zależnościami, ale takie warunki są rzadkością w startupach.

Przeczytaj także:

7 wyzwań w zarządzaniu projektami i jak je rozwiązać

Czym różni się zarządzanie projektami w startupach

Zarządzanie projektami w startupach to zupełnie inna gra niż w firmach o ugruntowanej pozycji na rynku. Oto krótkie podsumowanie tego, co sprawia, że zarządzanie projektami dla startupów jest wyjątkowe:

1. Misja i wizja

Startupy, w większości przypadków, mają odważną misję i wizję, które aspirują do rozwiązania unikalnego problemu. Wynikają one z pragnienia wywarcia znaczącego wpływu na świat i stworzenia silnego przyczółka w branży. Stwierdzenia te mogą się zmieniać w zależności od rozwoju startupu.

Z drugiej strony, biznesy o ugruntowanej pozycji mają bardziej stabilne i dobrze zdefiniowane misje i wizje, aby utrzymać wzrost na istniejących rynkach.

2. Współpraca i komunikacja

Startupy mają tendencję do nieformalnego stylu komunikacji. Dzięki niewielkim rozmiarom zespołu i płaskiej strukturze organizacyjnej można zachęcać do otwartych dialogów, ściśle współpracować i przyspieszyć podejmowanie decyzji.

Różni się to od większych firm, w których komunikacja jest ustrukturyzowana, a procesy decyzyjne są hierarchiczne.

3. Opracowywanie produktu o minimalnej wydajności (MVP)

W startupie koncentrujesz się na opracowaniu i uruchomieniu MVP w celu przetestowania rynku, zebrania opinii użytkowników i szybkiej iteracji. Celem jest uczenie się i adaptacja, a nie doskonalenie początkowego produktu.

To podejście różni się od podejścia dużych firm. Mogą one pozwolić sobie na poświęcenie większej ilości czasu i zasobów na dokładny rozwój produktu i badania rynku.

W 2004 roku firma rozpoczęła działalność jako "Snowdevil", sklep internetowy ze sprzętem snowboardowym. Nie udało jej się zdobyć popularności, ale założyciele dostrzegli w swojej platformie e-commerce pozytywny aspekt. Tak więc, dwa lata później, Tobias Lütke, Daniel Weinand i Scott Lake uruchomili Shopify. Szybko do dnia dzisiejszego, Shopify stał się głównym graczem w handlu elektronicznym, pomagając innym Business zbudować sklep internetowy.

4. Zmiana priorytetów

Jako założyciel startupu, musisz być wysoce elastyczny i zdolny do zmiany priorytetów w oparciu o informacje zwrotne z rynku, status finansowania i inne istotne czynniki.

W przeciwieństwie do tego, firmy o ugruntowanej pozycji mają stabilne priorytety oparte na wcześniejszych danych i doświadczeniu.

Na przykład, YouTube zaczynał jako serwis randkowy, w którym użytkownicy mogli publikować wideo opisujące ich idealnych partnerów. Koncepcja ta nie przyjęła się. Jednak współzałożyciele Steven Chen i Jawed Karim nie tracili nadziei. Odeszli od swojego pierwotnego pomysłu i otworzyli użytkownikom drzwi do publikowania dowolnej zawartości wideo. A reszta to już historia!

Przeczytaj również:_ 15 najlepszych systemów CRM dla startupów w 2024 roku (recenzje i ceny)

Wdrażanie zarządzania projektami w startupach: Przewodnik krok po kroku

Startupy często działają w szybkim, dynamicznym środowisku z limitem zasobów. Skuteczne zarządzanie projektami ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów i maksymalizacji wydajności.

Oto przewodnik krok po kroku:

1. Określ role i obowiązki

Jeśli jesteś startupem na wczesnym etapie rozwoju z bardzo małym zespołem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie ma wyraźnej granicy między tym, kto zajmuje się rozwojem, kto pracuje nad projektami produktów, kto zbiera opinie interesariuszy i kto tworzy strategię marketingową.

Wspaniale jest mieć podejście oparte na współpracy i angażować cały zespół. Jednak brak struktury może również prowadzić do wypalenia i niepożądanego chaosu.

Oto pierwszy krok do stworzenia skutecznego systemu zarządzania projektami w startupie: **przydziel role i jasno określ obowiązki każdego członka zespołu

Będzie to wyglądać mniej więcej tak:

Menadżer projektu: Wyznacz kierownika projektu do nadzorowania projektu, upewniając się, że pozostanie on na właściwym torze, zmieści się w budżecie i osiągnie wyznaczone cele. Inne obowiązki obejmują koordynację z członkami teamu, zarządzanie ryzykiem i komunikację z interesariuszami

Wyznacz kierownika projektu do nadzorowania projektu, upewniając się, że pozostanie on na właściwym torze, zmieści się w budżecie i osiągnie wyznaczone cele. Inne obowiązki obejmują koordynację z członkami teamu, zarządzanie ryzykiem i komunikację z interesariuszami Członkowie zespołu: W zależności od zakresu projektu, mogą to być programiści, projektanci, marketingowcy lub inni specjaliści. Nakreśl obowiązki każdej osoby dla jasności

W zależności od zakresu projektu, mogą to być programiści, projektanci, marketingowcy lub inni specjaliści. Nakreśl obowiązki każdej osoby dla jasności Właściciel produktu (jeśli dotyczy): W strukturach Agile (zwłaszcza w Scrum), właściciel produktu reprezentuje interesariuszy i zapewnia, że zespół dostarcza wartość dla biznesu

W strukturach Agile (zwłaszcza w Scrum), właściciel produktu reprezentuje interesariuszy i zapewnia, że zespół dostarcza wartość dla biznesu Scrum Master (jeśli dotyczy): Agile Scrum Master jest odpowiedzialny za prowadzenie różnych procesów i ceremonii Scrum, usuwanie przeszkód i pomaganie zespołowi w przestrzeganiu praktyk Agile

To jest główna idea. Dokładne role i obowiązki będą się różnić w zależności od branży i wielkości zespołu.

2. Wybór odpowiedniej metodologii zarządzania projektami

Jak widzieliśmy wcześniej, metodologie Agile najlepiej sprawdzają się w przypadku startupów. Wybór metodyki Agile będzie zależał od złożoności projektu i jego wymagań, a także od twoich

celów zarządzania projektami

oraz preferencje członków zespołu.

Na przykład, Scrum jest idealny dla projektów, które korzystają z ustrukturyzowanych ram z predefiniowanymi rolami, wydarzeniami i artefaktami. Ponieważ działa w iteracjach o stałej długości (sprintach), jest bardziej odpowiedni dla teamów, które rozwijają się rutynowo i potrzebują jasnego planu dostarczania przyrostów pracy.

Z drugiej strony, Kanban jest bardziej elastyczny i nie ma ustalonych ról. Działa najlepiej, gdy praca napływa stałym strumieniem, a nie w ustalonych odstępach czasu. Tablice Kanban pozwalają Teamsom zobaczyć status zadań na pierwszy rzut oka, ułatwiając identyfikację wąskich gardeł i odpowiednią optymalizację procesów. Można ich używać w projektach o różnych priorytetach i zadaniach, które muszą być rozwiązywane na bieżąco.

Niezależnie od wybranej metody, wyposaż członków zespołu w odpowiednie szkolenia i zasoby, aby mogli ją zrozumieć. Scrum, na przykład, jest złożoną strukturą o znacznej krzywej uczenia się. Nowych członków zespołu może to onieśmielać, co może wpływać na ich wydajność. Dzięki szkoleniom i wsparciu mogą oni zrozumieć niuanse tej metodologii i postępować zgodnie z jej praktykami, aby usprawnić proces rozwoju.

3. Rozpocznij pracę z narzędziem do zarządzania projektami

Budowanie startupu to ciężka praca. Ciągle jesteś na palcach, żonglując wieloma ruchomymi elementami swojego biznesu, od rozwoju, operacji i marketingu po poszukiwanie potencjalnych inwestorów. Przy tak wielu działaniach trudno jest nadążyć za zmieniającymi się priorytetami i napływem nowych informacji.

Ale zgadnij co? Z

Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami startupów

, możesz okiełznać chaos

Zaprojektowane, aby dostosować się do szybkości, zwinności, nieprzewidywalności i skalowalności startupów, narzędzie to zamienia się w Twoją cyfrową siedzibę. Utrzymuje porządek, daje jasny obraz cykli pracy i procesów oraz pomaga skuteczniej osiągać cele.

Zobaczmy, jak najlepiej wykorzystać to narzędzie:

Rozszerz swój zespół i zarządzaj złożonymi projektami jak bryzą z Hierarchia ClickUp . Utwórz obszar roboczy i podziel go na przestrzenie, listy, zadania i podzadania, aby mieć kontrolę nad hierarchią zespołu, zadaniami i zasobami związanymi z projektem

Uprość duży obraz dzięki funkcji hierarchii projektów ClickUp

Ustaw konkretne (S), mierzalne (M), osiągalne (A), istotne ( R), ograniczone czasowo (T) (SMART) cele dla swojego startupu używając Cele ClickUp , podziel je na wykonalne cele i regularnie podejmuj znaczące działania

Śledź, jak daleko zaszedłeś dzięki wizualnej funkcji śledzenia celów w ClickUp Goals

Oddeleguj zadania członkom zespołu/freelancerom, ustaw daty rozpoczęcia i zakończenia, zaznacz priorytety i zapewnij wszystkim widoczność przepływu pracy dzięki funkcji Priorytety zadań ClickUp

Oznaczaj zadania jako Pilne, Wysokie, Normalne lub Niskie za pomocą Priorytetów ClickUp

Współpracuj w czasie rzeczywistym z Dokumenty ClickUp , komunikuj się asynchronicznie za pomocą przypisane komentarze w zadaniach i dokumentach, udostępnianie załączników i bycie zawsze na bieżąco

Konwertuj komentarze na zadania ClickUp lub przypisuj je członkom zespołu

Wizualizuj obciążenie pracą swojego zespołu, identyfikuj potencjalne ryzyko, śledź czas, uzyskuj wgląd w sprint, sprawdzaj postępy i ROI kampanii marketingowych, uzyskuj przeglądy sprzedaży i nie tylko dzięki Pulpity ClickUp

Bądź na bieżąco z postępami i śledź KPI za pomocą pulpitów ClickUp

Podsumowuj długie wątki komentarzy, otrzymuj automatyczne aktualizacje projektów, generuj podzadania automatycznie na podstawie opisów zadań i automatyzuj elementy działań za pomocą asystenta AI ClickUp, ClickUp Brain

Automatyzacja ręcznych, powtarzalnych zadań i zwiększenie wydajności zespołu dzięki ClickUp Brain

4. Zintegruj oprogramowanie do zarządzania projektami ze swoim stosem technologicznym

Aby ograniczyć niepotrzebne komplikacje, warto odchudzić swój stos technologiczny i uczynić go bardziej wydajnym. Dobrą wiadomością jest to, że gdy używasz

ClickUp Integrations

możesz zintegrować się z ponad 1000 aplikacji innych firm i zarządzać wszystkim z poziomu jednej platformy.

Oto krótki przegląd kilku najważniejszych integracji:

Komunikacja: Slack, Microsoft Teams, Zoom

Slack, Microsoft Teams, Zoom Rozwój: GitHub, GitLab, Bitbucket

GitHub, GitLab, Bitbucket Przechowywanie plików: Google Drive, Dropbox, OneDrive

Google Drive, Dropbox, OneDrive Śledzenie czasu: Toggl, Harvest, Evenhour

Toggl, Harvest, Evenhour Zarządzanie niestandardowymi klientami: Salesforce, HubSpot, Intercom

A to tylko wierzchołek góry lodowej. Oprócz tych wbudowanych integracji, możesz również użyć API lub konektorów innych firm (np. Zapier), aby połączyć ClickUp z innym oprogramowaniem w twoim stosie technologicznym.

Startupy z różnych branż uwielbiają sposób, w jaki ClickUp dostosowuje się do ich unikalnych potrzeb.

Jesteśmy innowacyjną firmą, która działa najlepiej z platformami, które pozwalają nam nadążyć za superszybkim tempem szybko rozwijającego się startupu, a ClickUp służył temu celowi najlepiej

Kara Smith, MBA, PMP®, Operations Program Manager, Instant Teams

ClickUp dla zespołów zarządzających projektami

Rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami

oferuje dodatkowe funkcje, które mogą przynieść znaczne korzyści startupom:

Dostosowywane widoki: Widoki ClickUp pozwala na elastyczną wizualizację projektów w sposób, który odpowiada Twojemu cyklowi pracy. Na przykład widok Gantt może pomóc kierownikom projektów śledzić oś czasu i zależności, podczas gdy widok Tablicy może ułatwić przepływ pracy w stylu Kanban

Widoki ClickUp pozwala na elastyczną wizualizację projektów w sposób, który odpowiada Twojemu cyklowi pracy. Na przykład widok Gantt może pomóc kierownikom projektów śledzić oś czasu i zależności, podczas gdy widok Tablicy może ułatwić przepływ pracy w stylu Kanban Zarządzanie zasobami: Użyj zarządzanie zasobami funkcji, takich jak widok obciążenia pracą i wykresy Velocity, aby efektywnie przydzielać zasoby i śledzić zadania, terminy i priorytety. Dzięki temu Teams mogą zmaksymalizować swoją wydajność i efektywnie zarządzać obciążeniami pracą

Użyj zarządzanie zasobami funkcji, takich jak widok obciążenia pracą i wykresy Velocity, aby efektywnie przydzielać zasoby i śledzić zadania, terminy i priorytety. Dzięki temu Teams mogą zmaksymalizować swoją wydajność i efektywnie zarządzać obciążeniami pracą Onboarding i wsparcie dla startupów: Dzięki funkcji ClickUp for Startups Program można uzyskać bezpłatny dostęp do funkcji premium i zasobów wdrożeniowych. Inicjatywa ta ma na celu pomoc nowym Businessom w rozpoczęciu ich podróży w kierunku wydajności i maksymalnego wykorzystania możliwości ClickUp

Wykorzystanie ClickUp do zbudowania zarządzania projektami naszego startupu od podstaw było niesamowitym doświadczeniem

Kate MacBean, Project Manager, Revelstoke Security

Szablon do zarządzania projektami ClickUp

Można również użyć

szablony do zarządzania projektami

aby zacząć od razu - nie trzeba budować od zera!

Jedną z doskonałych opcji jest

Szablon do zarządzania projektami ClickUp

. Idealny dla projektów z wieloma fazami, ten framework pomaga oznaczać zadania za pomocą niestandardowych statusów (Na Śledzeniu, Zagrożone, W trakcie, Nierozpoczęte, Zakończone, Wymagana Aktualizacja itp.)

Pobierz szablon

Możesz zorganizować zadania w odrębne kategorie, takie jak dział, faza projektu, priorytet, kierownik projektu, szacowany czas i inne istotne szczegóły za pomocą niestandardowych pól.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Uzyskać widok z lotu ptaka na swój projekt we wszystkich fazach i działach

Przełamać silosy i zaoferować wszystkim widoczność postępu projektu

Identyfikować zagrożenia (np. opóźnienia, brak zasobów) i podejmować szybkie działania w celu ich złagodzenia

Wizualizacja postępów za pomocą wykresów Gantta, tablic Kanban lub w dowolny inny sposób

Pobierz ten szablon

Czytaj także:_ Jak zarządzanie projektami i AI będą współpracować w przyszłości? > Wybór przejścia na ClickUp opierał się na tym, jak łatwo było go wdrożyć przy minimalnej potrzebie szkolenia, co było dokładnie tym, czego potrzebowaliśmy jako rozwijający się startup

Samantha Dengate, starszy kierownik projektu, Diggs

Przeczytaj również:_

Przewodnik krok po kroku do powodzenia w inicjowaniu projektów

Wskazówki dotyczące skutecznego zarządzania projektami w startupach

Oto kilka wskazówek dotyczących zarządzania projektami w startupach, które mogą przyspieszyć powodzenie projektu:

1. Przekazuj kluczowe komunikaty

**Utrzymuj wyczyszczoną i spójną komunikację pomiędzy członkami zespołu

lepiej nadmiernie się komunikować

niż przegapić ważne szczegóły. Na przykład, gdy wprowadzasz na rynek nowy produkt, upewnij się, że każdy członek zespołu zna cele, oś czasu i role na wyciągnięcie ręki. Korzystaj z narzędzi do współpracy, e-maili i codziennych spotkań, aby informować wszystkich na bieżąco.

2. Zachęcaj do elastycznych kanałów komunikacji

Stwórz środowisko, w którym członkowie Teams mogą swobodnie dzielić się pomysłami i obawami. Możesz na przykład zorganizować cotygodniowe spotkanie zespołu, podczas którego wszyscy będą omawiać swoje wyzwania i powodzenia. Takie otwarte dialogi pomagają wcześnie zidentyfikować potencjalne przeszkody.

3. Ustanowienie mechanizmu informacji zwrotnej

**Wdrożenie regularnego mechanizmu informacji zwrotnej w celu zachęcania do ciągłego doskonalenia. Wykorzystaj spotkania indywidualne, przeglądy wydajności i ankiety zwrotne, aby zidentyfikować, co działa, a co nie. Na przykład, po zakończeniu projektu można zorganizować sesję przeglądową w celu omówienia zwycięstw i zaoferowania sugestii dotyczących ulepszeń w przyszłych projektach.

Przeczytaj także:_

Najlepsze narzędzia dla startupów

Wyzwania w zarządzaniu projektami startupów i strategie ich pokonania

Prowadzenie startupu jest satysfakcjonujące, ale na drodze do jego powodzenia trzeba zmierzyć się z kilkoma poważnymi przeszkodami:

1. Niezdefiniowane procesy lub role

W firmie znajdującej się na wczesnej scenie rozwoju priorytetami są innowacje i rozwój. Skupienie wszystkich wysiłków na tych obszarach może jednak przyćmić potrzebę struktury i skutkować niejednoznacznością.

Niejasność może przejawiać się na wiele sposobów - członkowie Teams mogą nie wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za konkretne zadania, procesy decyzyjne mogą być niejasne, a rutynowe działania mogą nie mieć ustandaryzowanych procedur. Takie zamieszanie może prowadzić do nieefektywności, powielania wysiłków i pomijania ważnych zadań.

Jak można temu przeciwdziałać:

Określ jasne role i obowiązki: Nawet jeśli twój zespół jest mały, ważne jest, aby określić, kto jest za co odpowiedzialny. Użyj ram takich jak np Matryca RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed), aby zdefiniować role i zachować przejrzystość

Nawet jeśli twój zespół jest mały, ważne jest, aby określić, kto jest za co odpowiedzialny. Użyj ram takich jak np Matryca RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed), aby zdefiniować role i zachować przejrzystość Ustanowienie standardowych procedur operacyjnych (SOP): Stwórz SOP dokumentujące kluczowe procesy twojego startupu i spraw, by wiedza była łatwo transferowalna. Na przykład, posiadanie dobrze udokumentowanego procesu onboardingu pozwala nowym pracownikom szybciej wdrożyć się do pracy

💡Pro Tip: Możesz użyć ClickUp Docs do tworzenia SOP, firmowych wiki i innej dokumentacji oraz utrzymywania ich w łatwo dostępnym centralnym repozytorium.

2. Ograniczone zasoby

Startupy, zwłaszcza w początkowym okresie, często działają w oparciu o ograniczone zasoby (np. napięty budżet, mała siła robocza, brak zaawansowanych technologii). Ogranicza to możliwość odpowiedniego inwestowania w rozwój produktu i marketing lub wdrażanie nowych talentów.

Jak można temu przeciwdziałać:

Priorytetyzuj zadania: Wykorzystaj zasadę Pareto (zasada 80/20), aby zidentyfikować najbardziej wpływowe zadania w swoim cyklu pracy i przeznacz największą część swoich zasobów na ich realizację

Wykorzystaj zasadę Pareto (zasada 80/20), aby zidentyfikować najbardziej wpływowe zadania w swoim cyklu pracy i przeznacz największą część swoich zasobów na ich realizację Wykorzystaj freelancerów i wykonawców: Zamiast zatrudniać pełnoetatowych pracowników do każdej roli, rozważ freelancerów do konkretnych projektów lub zadań

Pro Tip: Priorytetyzacja zadań w ClickUp pomaga zespołom pracować mądrzej, ustalając, co jest ważniejsze do zrobienia w pierwszej kolejności

3. Obawy dotyczące skalowalności

W miarę rozwoju startupu i wdrażania nowych klientów i członków zespołu, początkowe systemy mogą nie obsługiwać zwiększonego obciążenia pracą i złożoności. W wyniku tego wydajność spada.

Jak można temu przeciwdziałać:

Wcześnie wdrożyć skalowalne rozwiązania: Wybierz oprogramowanie, które może rozwijać się wraz z Twoim Businessem. Na przykład: potężne narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, może szybko dostosować się do różnych obciążeń pracą, niezależnie od tego, czy masz kilku użytkowników, czy kilkuset

Wybierz oprogramowanie, które może rozwijać się wraz z Twoim Businessem. potężne narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, może szybko dostosować się do różnych obciążeń pracą, niezależnie od tego, czy masz kilku użytkowników, czy kilkuset Inwestuj w szkolenia: Wyposaż swój zespół w odpowiednie umiejętności (solidna znajomość narzędzi, umiejętności zarządzania ludźmi i zarządzania klientami, by wymienić tylko kilka), aby poradzić sobie ze wzmiankowanymi obowiązkami. Organizuj regularne sesje szkoleniowe i zapewnij dostęp do kursów podnoszących kwalifikacje

Wyposaż swój zespół w odpowiednie umiejętności (solidna znajomość narzędzi, umiejętności zarządzania ludźmi i zarządzania klientami, by wymienić tylko kilka), aby poradzić sobie ze wzmiankowanymi obowiązkami. Organizuj regularne sesje szkoleniowe i zapewnij dostęp do kursów podnoszących kwalifikacje Automatyzacja tam, gdzie to możliwe: Zidentyfikuj powtarzające się zadania (takie jak przydzielanie zadań, otrzymywanie aktualizacji projektów, wysyłanie przypomnień o terminach itp. Znajdź sposoby na ich automatyzację i zwolnij swój harmonogram na bardziej strategiczną pracę

Porada dla profesjonalistów: Używaj Automatyzacja ClickUp aby automatycznie tworzyć zadania i podzadania, zmieniać statusy i priorytety zadań lub przenosić zadania/dokumenty do innej lokalizacji. Możesz również ustawić automatyzację e-maili, aby informować interesariuszy o aktualizacjach projektu.

4. Zarządzanie oś czasu

Czas jest cenny w startupach, gdzie masz zbyt wiele do zrobienia w zbyt krótkim czasie. Jeśli jednak próbujesz zajmować się wszystkim po trochu, wypalisz się szybciej niż się spodziewasz, a wyniki projektu ucierpią

Jak temu przeciwdziałać:

Dodaj okres buforowy: Zezwól na okresy buforowe, aby uwzględnić nieprzewidziane opóźnienia i zapobiec stresowi związanemu z napiętymi harmonogramami

Zezwól na okresy buforowe, aby uwzględnić nieprzewidziane opóźnienia i zapobiec stresowi związanemu z napiętymi harmonogramami Używaj szablonów do zarządzania osią czasu: Oszacuj czas trwania całego projektu cyklu życia projektu i podziel go na szacowany czas na poziomie zadań za pomocą szablony osi czasu projektu

Pro Tip: Użyj

Szablon osi czasu projektu Gantt firmy ClickUp

do zarządzania nowymi i bieżącymi zadaniami, które mają trwać przez długi czas trwania. Możesz śledzić dzienne, miesięczne i roczne przeglądy procesów i na bieżąco kontrolować postępy.

Uprość zarządzanie projektami startupowymi dzięki ClickUp

Kiedy działasz w oparciu o napięte harmonogramy, budżety i zasoby, potrzebujesz jednego oprogramowania do zwinnego zarządzania projektami o dużej wartości, które zajmie się od A do Z wieloma projektami. A co może być lepszą opcją do zarządzania projektami dla startupów niż ClickUp?

To narzędzie do zarządzania projektami dla startupów pomaga zmniejszyć obciążenie pracą, utrzymać porządek, usprawnić współpracę zespołu z zewnętrznymi interesariuszami i analizować, w jaki sposób praktyki zarządzania projektami wpływają na postępy.

Zacznij korzystać z ClickUp już dziś

i zamień niepewność w szansę na rozwój!