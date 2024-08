Jak stworzyć listę kontrolną uruchomienia strony internetowej (+ szablony)?

Jako marketer cyfrowy, włożyłeś tygodnie i miesiące wysiłku w zaprojektowanie idealnej strony internetowej. A teraz z zapartym tchem czekasz na dzień premiery. Twoja nowa strona internetowa będzie twarzą Twojego biznesu, więc w miarę zbliżania się daty premiery, możesz być nękany litanią nerwowych pytań, takich jak:

"Co jeśli moja nowa strona ulegnie awarii?"

"Co jeśli grafika nie będzie działać?"

"Co jeśli strony nie ładują się wystarczająco szybko?"

"Skąd mam wiedzieć, skąd pochodzą moi odwiedzający?"

Aby strona internetowa mogła zrobić to, co powinna - być wirtualnym biurem flagowym Twojej marki - kilka rzeczy musi działać idealnie: od projektu UX i bezpieczeństwa zaplecza po optymalizację pod kątem wyszukiwarek. Nigdy nie można być zbyt ostrożnym, jeśli chodzi o ilość planu i staranności.

W tym miejscu na pierwszy plan wysuwa się lista kontrolna uruchomienia strony internetowej. Zapewnia ona, że krytyczne informacje nie zostaną pominięte. Sprawdzając każdy element, masz gwarancję powodzenia.

W tym poście pomożemy Ci przygotować witrynę do publikacji. Omówimy również, w jaki sposób ClickUp, dzięki szablonowi listy kontrolnej witryny i pakietowi funkcji zarządzania projektami, wspiera Cię w tej podróży.

Gotowy? Do dzieła! 🚀

Lista kontrolna przed uruchomieniem: Zawartość, SEO, projekt i ustawienia techniczne

1. Przegląd zawartości witryny

Strona internetowa zazwyczaj zawiera:

Oferta produktów i korzyści

Sekcja "O nas

Strony z zasadami (w stopce)

Multimedia (np. obrazy, wideo, GIF-y)

Menu nawigacyjne (w tym okruszki chleba)

Przyciski wezwania do działania (CTA) i formularze kontaktowe

Przejrzyj każdą zawartość na każdej stronie nowej witryny grzebieniem o drobnych zębach, aby upewnić się, że nie zawiera literówek i błędów ortograficznych i dobrze się czyta. Poproś członków Teams o drugie i trzecie czytanie przed przesłaniem zawartości do systemu zarządzania treścią, aby upewnić się, że nic nie zostanie pominięte.

Zawartość wolna od błędów ma kluczowe znaczenie dla pokazania profesjonalizmu i autentyczności, więc nie pomijaj tego kroku.

Zwróć szczególną uwagę na strony internetowe zawierające szczegóły, takie jak informacje kontaktowe - chcesz, aby odwiedzający Twoją witrynę mogli się z Tobą skontaktować. A jeśli jakakolwiek treść nie jest zgodna z tożsamością marki i ofertą, popraw ją w razie potrzeby.

Upewnij się również, że przyciski CTA mają odpowiedni tekst i są wystarczająco angażujące, aby zwiększyć szanse na ich kliknięcie.

Aby zwiększyć ruch na swojej stronie, skorzystaj z ClickUp oprogramowanie do marketingu zawartości .

Każdą stronę witryny lub grupę stron można przekształcić w Zadania ClickUp i łatwo monitorować ich status, tworząc niestandardowe pola, takie jak "Wersja robocza", "W przeglądzie", "Ostateczna" i "Zatwierdzona" Pomoże to upewnić się, że Ty lub Twój zespół nie przegapicie żadnej okazji do poprawy.

Przypisane komentarze zapewniają, że elementy akcji nie zostaną utracone, niezależnie od tego, gdzie zostały utworzone

2. Dogłębna kontrola SEO pod kątem wyszukiwarek

Upewnij się, że uwzględniłeś wszystkie podstawy SEO na stronie przed naciśnięciem przycisku "Opublikuj" w swojej nowej witrynie.

Odpowiedz na poniższe pytania w ramach listy kontrolnej przed uruchomieniem:

Czy słowa kluczowe zostały naturalnie zintegrowane z zawartością strony?

Czy tytuły stron zawierają słowa kluczowe, które chcesz pozycjonować?

Czy dołączono tekst alternatywny do obrazów?

Czy opisy meta strony są zoptymalizowane?

Słowa kluczowe pomagają wyszukiwarkom takim jak Google i Bing określić, czy zawartość witryny jest odpowiednia. Możesz przeprowadzić badanie słów kluczowych za pomocą narzędzia takiego jak Ahrefs, SEMrush lub Planer słów kluczowych Google.

3. Przejrzyj projekt swojej witryny

Ściśle współpracuj z projektantem UX, aby upewnić się, że ogólny motyw i struktura projektu są dobrze dopasowane. Możesz to zrobić systematycznie, korzystając z różnych strategie zarządzania projektami projektowymi .

Przed uruchomieniem, sprawdź puls różnych członków zespołu, aby zobaczyć, czy strona ma spójny układ i motyw, który pasuje do Twojego biznesu. Upewnij się również, że cała zawartość (tekstowa i wizualna) koncentruje się wokół niego. Projektant UX upewnia się, że każda strona używa tych samych kolorów tła, kolorów tekstu i czcionek, białej przestrzeni, formatu podpisów obrazów itp.

**Aby uzyskać lepszą konwersję i większy wpływ, staraj się unikać korzystania ze zdjęć stockowych; zamiast tego wybierz wysokiej jakości zdjęcia wykonane przez profesjonalnego fotografa specjalnie dla Twojej marki lub niestandardowe grafiki. Aby zapewnić ich szybkie ładowanie na różnych urządzeniach, użyj narzędzia takiego jak TinyPNG, aby skompresować rozmiary obrazu bez utraty jakości

Większość odwiedzających lubi czyste strony internetowe, więc upewnij się, że nie są one zaśmiecone zawartością. Zaprojektuj każdą stronę jako rozsądną mieszankę tekstu, elementów wizualnych i pustej przestrzeni oraz dołącz wezwania do działania tam, gdzie jest to istotne.

Powinieneś także umieścić wersję logo swojej witryny w wysokiej rozdzielczości w nagłówku, stopce i innych ważnych obszarach, aby zapewnić znajomość marki.

Zintegruj swoje zasoby projektowe z narzędzia do projektowania stron internetowych Figma i InVision do ClickUp aby wszystkie pliki projektowe były dostępne bezpośrednio na platformie. Pozwala to zespołowi na łatwe przeglądanie, komentowanie i współpracę nad projektami bez konieczności przełączania się między narzędziami

💡Porada dla profesjonalistów: Rozważ użycie Integracje ClickUp aby połączyć ClickUp z systemem zarządzania zawartością, narzędziem do tworzenia stron internetowych, narzędziami do analizy stron internetowych, platformą do projektowania i innymi narzędziami w stosie technologicznym.

4. Oceń swój system zarządzania zawartością

Wybierz odpowiedni CMS dla swojej strony internetowej. Kreatory stron internetowych AI takie jak WordPress, Joomla i Drupal dostarczają solidne platformy z niestandardowymi możliwościami rozszerzenia i przyjaznymi dla użytkownika interfejsami.

Są one wyposażone w funkcję "przeciągnij i upuść", która umożliwia ustawienie szerokiego zakresu wtyczek i motywów, dzięki czemu łatwo jest mieć profesjonalnie wyglądającą witrynę, nawet jeśli nie jesteś projektantem lub programistą z wykształcenia.

Przed uruchomieniem witryny:

Zatwierdź proces integracji zawartości

Upewnij się, że dokładnie przetestowałeś funkcje CMS

Sprawdź, czy spełnia on wymagania dotyczące wydajności i bezpieczeństwa witryny

Pro Tip: Podczas uruchamiania witryny Business zakup domeny nie podlega negocjacjom. Większość platform CMS i kreatorów stron internetowych zawiera plany dla usługi hostingowe , więc kup nazwę domeny, połącz ją ze swoją witryną i wszystko gotowe.

5. Oceń UX i dostępność witryny

Niezależnie od branży, projekt strony internetowej musi zachowywać równowagę między estetyką a ogólną funkcją. Przetestuj swoją witrynę na różnych urządzeniach, przeglądarkach i systemach operacyjnych, aby upewnić się, że wszędzie działa płynnie.

Zwróć uwagę na nawigację i dostosuj menu oraz rozmieszczenie przycisków, aby przeglądanie było bardziej intuicyjne. Na przykład, umieść swoje logo w nagłówku witryny, które połączone jest ze stroną główną, aby ułatwić odwiedzającym powrót do niej

UX witryny ma również wpływ na rankingi wyszukiwarek, prowadząc do niższych współczynników odrzuceń, wyższych współczynników klikalności, dłuższego czasu przebywania na stronie i większego zaangażowania. Wszystkie te wskaźniki wskazują, że użytkownicy uważają Twoją witrynę za przydatną.

Przetestuj również funkcje dostępności, aby umożliwić nawigację po witrynie osobom korzystającym z czytników tekstu na mowę lub innych rozwiązań wspomagających. Wytyczne dotyczące dostępności zawartości stron internetowych (WCAG) stanowią zestaw standardów, które mogą w tym pomóc.

Prosta wskazówka: Ustaw konkretne, mierzalne cele dla tego kroku, używając Cele ClickUp'a funkcja. Na przykład, aby poprawić ocenę dostępności witryny e-commerce, utwórz cele podrzędne obejmujące takie zadania, jak zapewnienie, że wszystkie obrazy mają opisowy tekst alternatywny, poprawa nawigacji za pomocą klawiatury lub optymalizacja współczynników kontrastu kolorów.

Twórz szczegółowe pulpity i łatwo dodawaj karty, aby zobaczyć postęp w punktach sprintu, zadania na status i błędy na widok

6. Konfiguracja struktury permalinków witryny

Wszyscy mieliśmy dostęp do adresów URL, które składają się z pozornie niekończącego się ciągu liter i cyfr. Aby jednak zapewnić optymalną wyszukiwalność, należy zmienić strukturę adresów URL stron witryny tak, aby były wyczyszczone i opisowe.

Po pierwsze, w adresie URL każdej strony należy umieścić podstawowe słowo kluczowe. Na przykład, jeśli jedna z twoich stron dotyczy zdrowych przepisów, adres URL powinien zawierać wybrane słowo kluczowe "zdrowe przepisy na Święto Dziękczynienia" zamiast losowych ciągów, takich jak "pageid=12345" lub "post=abcde123"

Prawidłowy URL: www.yourwebsite.com/healthy-recipes-for-thanksgiving

Niepoprawny adres URL: www.yourwebsite.com/pageid=12345

7. Generowanie mapy witryny XML

Mapa witryny XML to plik zawierający wszystkie adresy URL witryny, które mają być indeksowane przez wyszukiwarki. W Internecie dostępnych jest kilka narzędzi, takich jak XML Sitemaps Generator i SEOptimer, które mogą w tym pomóc.

Wszystkie XML szablony mapy witryny wyraźnie pokazują wszystkie adresy URL, więc popraw błędy ortograficzne, jeśli jakieś znajdziesz.

Należy również utworzyć plik robots.txt, aby wskazać, w jaki sposób roboty indeksujące witrynę powinny traktować zewnętrzne łącza lub blokować określonych agentów. Sprawi to, że witryna będzie bardziej przyjazna dla wyszukiwarek i zapewni indeksowanie tylko odpowiednich stron

Innym sposobem udostępniania danych wyszukiwarkom jest znacznik schematu. Pomaga to stronom witryny wyświetlać się jako fragmenty rozszerzone (rich snippets), co może znacznie poprawić współczynnik klikalności (CTR), zwłaszcza jeśli strona zostanie wyświetlona jako fragment funkcji w Google.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, twórca witryny może przygotować mapę witryny XML, plik robots.txt i znaczniki schematu podczas samej sceny. Staną się one w pełni funkcjonalne, gdy witryna będzie działać.

8. Odpowiednie przekierowania

Zawsze istnieje szansa, że odwiedzający błędnie wpisze adres URL. Możesz podjąć następujące kroki, aby poprawić ich wrażenia i poprowadzić ich do właściwej zawartości:

Niestandardowa strona 404 używająca prostego języka - najlepiej w tym samym tonie, co reszta zawartości. Powinna ona zawierać:

Pasek wyszukiwania, aby pomóc im znaleźć to, czego szukają Przyjazny komunikat wyjaśniający, że nie można znaleźć strony Połączony link do strony głównej i innych ważnych sekcji witryny

Ustawienie przekierowań 303 dla typowych błędów ortograficznych lub nieaktualnych adresów URL, aby skierować ich na właściwą stronę

9. Integracja analityki i ustawienie Google Search Console

Lista kontrolna uruchomienia witryny musi obejmować monitorowanie jej wydajności i zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający wchodzą z nią w interakcję.

Zacznij od zainstalowania narzędzia online, takiego jak Google Analytics, aby uzyskać wgląd w dane odwiedzających, takie jak liczba odwiedzających, widoki stron i współczynnik odrzuceń.

Następnie można ustawić Google Search Console, aby mieć oko na wyniki wyszukiwania witryny i zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy SEO. Hotjar lub Crazy Egg mogą tworzyć mapy cieplne i nagrania sesji dla twojej witryny. Takie przykłady testów użyteczności dają jasny obraz zachowań użytkowników

Zdefiniowanie i ustawienie Cele i zadania SEO w Google Analytics, aby śledzić ważne działania, takie jak przesłane formularze lub zakupy. Pozwoli to zebrać cenne dane, które pomogą Ci stale ulepszać witrynę po jej uruchomieniu.

10. Sprawdź konfigurację domeny i hostingu

Aby uniknąć przestojów i problemów z dostępnością po uruchomieniu witryny, należy ocenić konfigurację domeny i hostingu. Nazwa domeny powinna być zarejestrowana u wiarygodnego rejestratora domen. Wybierz domenę, która odzwierciedla Twój Business i jest łatwa do zapamiętania dla odwiedzających.

Następnie skonfiguruj ustawienia DNS, aby skierować domenę na właściwy serwer hostingowy. Zazwyczaj wiąże się to z ustawieniem rekordów A, CNAME i MX dla poczty e-mail.

Zweryfikuj szczegóły swojego planu hostingowego - powinien on spełniać twoje potrzeby w zakresie przepustowości i przestrzeni dyskowej. Sprawdź również gwarancję dostępności serwera i opcje wsparcia dostawcy hostingu.

porada Pro Tip: Użyj Widok osi czasu ClickUp'a aby wizualnie uszeregować chronologicznie wszystkie zadania związane z tym krokiem. Na przykład, możesz zacząć od mapy zadania rejestracji domeny, ustawienia rekordów DNS, konfiguracji środowiska hostingowego i połączenia domeny z serwerem hostingowym.

Wizualizacja zadań i śledzenie postępów dzięki widokowi osi czasu ClickUp

11. Ustanowienie protokołów bezpieczeństwa

Szczelne zabezpieczenia to dziś absolutne minimum dla stron internetowych, zwłaszcza w obliczu rosnącej cyberprzestępczości. Musisz mieć bezpieczne sejfy do przechowywania danych logowania i egzekwowania zasad dotyczących haseł, najlepiej z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym (2FA). Należy również zachować czujność przy przypisywaniu poziomów dostępu użytkowników w systemie CMS.

12. Sprawdź zgodność z prawem

Każdy kraj i branża ma swoje przepisy dotyczące bezpieczeństwa danych. **Na przykład w Wielkiej Brytanii i Europie obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), a w sektorze opieki zdrowotnej w USA obowiązuje ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA)

Należy upewnić się, że witryna jest zgodna z odpowiednimi przepisami. Zalecamy współpracę z prawnikiem internetowym, który Ci w tym pomoże.

Niektóre podstawy obejmują posiadanie strony z Warunkami korzystania z witryny, wyraźne informowanie odwiedzających o plikach cookie i upewnienie się, że masz licencję na korzystanie ze wszystkich zasobów prezentowanych w witrynie

13. Upewnij się, że Twój certyfikat SSL działa

Nie zapomnij o zakupie certyfikatu SSL od zaufanego urzędu certyfikacji (CA) lub wybierz darmową opcję, taką jak Let's Encrypt. Zainstaluj certyfikat SSL na swoim serwerze, postępując zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez dostawcę hostingu.

Zaktualizuj swoją witrynę, aby przekierować cały ruch HTTP na HTTPS, modyfikując plik .htaccess dla serwerów Apache lub pliki konfiguracyjne dla serwerów Nginx. Upewnij się, że zawartość witryny jest serwowana przez HTTPS, aby uniknąć ostrzeżeń o mieszanej zawartości w przeglądarkach.

Zabezpieczy to dane przesyłane między witryną a odwiedzającymi, zapewniając ochronę ich informacji.

14. Zaktualizuj komponenty zaplecza

Większość dostawców CMS wysyła powiadomienia za każdym razem, gdy oprogramowanie jest aktualizowane. Aktualizacje te zazwyczaj zawierają nowe funkcje, ulepszenia i krytyczne poprawki bezpieczeństwa.

Dlatego też należy zaktualizować wszystkie wtyczki, motywy i rozszerzenia do najnowszej wersji systemu CMS, aby uniknąć problemów z kompatybilnością i luk w zabezpieczeniach. Następnie dokładnie przetestuj swoją stronę internetową, aby upewnić się, że te komponenty są kompatybilne i mają prawidłową funkcję

Dezaktywuj i usuń wszystkie wtyczki, które nie są już używane. Nieużywane wtyczki mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i spowalniać działanie witryny.

Biorąc pod uwagę zakres działań przed uruchomieniem witryny, najlepiej jest skorzystać z narzędzia Szablon planu projektu strony internetowej ClickUp do zarządzania całym projektem od jego powstania do uruchomienia.

Szablon planu projektu strony internetowej ClickUp

Pomyśl o tym jako o idealnym szablonie listy kontrolnej uruchomienia strony SEO z takimi zaletami jak:

Oś czasu projektu, aby wszyscy byli zgodni

Listy zadań, aby upewnić się, że każdy szczegół został uwzględniony

Wygodnyszablony list kontrolnych do zakończenia i podpisania

15. Przetestuj szybkość ładowania witryny

Dzisiejsi niestandardowi klienci oczekują, że strona internetowa załaduje się w mniej niż kilka sekund, niezależnie od tego, na jakim urządzeniu się znajdują lub jakiego systemu operacyjnego używają.

Dobrym sposobem na przetestowanie szybkości ładowania jest przesłanie adresu URL swojej witryny do Google PageSpeed Insights. Firma przeanalizuje Twoją witrynę i udostępni kompleksowy raport na temat jej wydajności.

Pamiętaj, aby nadać priorytet testom mobilnym, ponieważ zasoby, które zwykle ładują się na pulpicie, mogą spowolnić na urządzeniach mobilnych.

Teraz dochodzimy do rzeczy, o których należy pamiętać w dniu uruchomienia witryny. Zanurzmy się w to.

Lista kontrolna na dzień premiery

1. Przeprowadzenie kontroli funkcji

Zacznij od przetestowania wszystkich interaktywnych elementów na swojej stronie. Kliknij każdy przycisk, wypełnij i prześlij każdy formularz i podążaj za wszystkimi wewnętrznymi linkami i menu, aby upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami

Upewnij się, że każda interakcja daje prawidłowy wynik i że nie ma uszkodzonych łączy lub nieprawidłowo działających przycisków. Kilkanarzędzia do optymalizacji stron internetowych takich jak Broken Link Checker, Screaming Frog i Ahrefs

Z drugiej strony, informacje wypełnione na formularzach muszą poprawnie dotrzeć do backendu i/lub zostać wysłane na podany adres e-mail

Następnie przejrzyj swoją witrynę tak, jakbyś był nowym odwiedzającym. Nawigacja musi być intuicyjna i przyjazna dla użytkownika, a ogólny przepływ witryny musi mieć sens

Przetestuj wszystkie funkcje konta użytkownika, aby upewnić się, że działają poprawnie. Obejmuje to procesy logowania i rejestracji, resetowanie haseł i funkcje zarządzania kontem

Na koniec oceń funkcję wyszukiwania w swojej witrynie. Wprowadź różne wyszukiwane hasła, aby potwierdzić, że wyniki wyszukiwania są dokładne i trafne

Użyj funkcji Szablon planu produkcji strony internetowej ClickUp do efektywnego zarządzania fazą produkcji strony internetowej. Śledzi poprawki projektu, integrację multimediów i końcowe kontrole przed uruchomieniem witryny.

Szablon planu produkcji strony internetowej ClickUp

Użyj tego szablonu do:

Zidentyfikować zadania wymagane do powodzenia wydajności strony internetowej

Dostarczyć oś czasu dla każdego zadania i śledzić jego postępy

Plan z wyprzedzeniem, aby zapobiec nieoczekiwanym problemom

2. Kopia zapasowa wszystkich plików

Na wszelki wypadek zawsze przechowuj aktualną kopię zapasową swojej witryny za pośrednictwem zautomatyzowanych usług tworzenia kopii zapasowych, takich jak Dropbox lub BackupBuddy. Przechowuj kopie wszystkiego - od zawartości, danych użytkowników i konfiguracji w różnych formularzach, takich jak HTML, CSS i JavaScript - które składają się na twoją witrynę w bezpiecznej lokalizacji.

Po uruchomieniu witryny należy ją uważnie monitorować. Obejmuje to naprawianie wszelkich zauważonych błędów lub błędów w zawartości, ale obejmuje również okresowe przeglądanie analiz witryny w celu sprawdzenia, czy można prawidłowo śledzić zdefiniowane wskaźniki w odniesieniu do celów.

To jeszcze nie koniec pracy. Monitorowanie witryny jest działaniem ciągłym. Po uruchomieniu należy sprawdzić wskaźniki po uruchomieniu, zapewnić utrzymanie witryny i nie tylko. Przyjrzyjmy się temu pokrótce.

Lista kontrolna po uruchomieniu strony internetowej

1. Opracowanie planu konserwacji

Musisz upewnić się, że Twoja witryna zawsze działa optymalnie, niezależnie od natężenia ruchu. W tym celu przygotuj harmonogram działań konserwacyjnych, takich jak przepisywanie zawartości, przeglądy słów kluczowych, aktualizacje wtyczek, kontrole bezpieczeństwa i inne cykl pracy przy projektowaniu stron internetowych aktualizacje.

Ponadto należy wdrożyć narzędzia do monitorowania czasu pracy, takie jak UptimeRobot lub Pingdom, aby ostrzegać witrynę, jeśli wystąpią jakiekolwiek przestoje. Możesz wtedy szybko naprawić te problemy w czasie rzeczywistym.

2. Przygotuj się na informacje zwrotne po uruchomieniu

W ciągu kilku tygodni powinieneś mieć plan zbierania i analizowania opinii użytkowników na temat swojej witryny. Czy będziesz przeprowadzać ankiety? Poprosić obserwujących o pozostawienie recenzji online?

Jest to również dobry moment na umieszczenie formularza opt-in na swojej stronie internetowej. Zaprosi to odwiedzających do subskrypcji aktualizacji e-mail i pozwoli ci uzyskać bezpośrednie opinie.

Tworzenie i wdrażanie listy kontrolnej uruchomienia strony internetowej za pomocą ClickUp

Uruchomienie strony internetowej to ogromne przedsięwzięcie zbudowane na ciężkiej pracy wielu specjalistów, działów i interesariuszy. W związku z tym ważne jest, aby posiadać zarządzanie projektami stron internetowych narzędzie, dzięki któremu wszystko (i wszyscy) będzie zorganizowane i zgodne z harmonogramem. I tu właśnie ClickUp wkracza do akcji. Oprogramowanie do zarządzania stroną ClickUp umożliwia na przykład dokumentowanie standardowych procedur operacyjnych (SOP) dla:

Przeglądania zawartości i projektu strony internetowej

Pozyskiwania i instalowania certyfikatów SSL

Ustawienia Google Analytics, Search Console i innych narzędzi monitorujących

Rozwiązywania nieoczekiwanych problemów w trakcie lub po uruchomieniu

ClickUp ma również kilka fajnych funkcji i szablonów, które zwiększają komfort uruchamiania witryny.

Poznajmy je razem.

Szablon do tworzenia stron ClickUp

Twórz i zarządzaj wieloma stronami internetowymi za pomocą Platformy Zarządzania Stronami ClickUp

Instancja Szablon do tworzenia stron internetowych ClickUp to gotowe rozwiązanie, które można niestandardowo dostosować, aby uwzględnić wzmianki o kluczowych zadaniach (i nie tylko), zapewniając ustrukturyzowane podejście do uruchomienia witryny.

Szablon do tworzenia stron internetowych ClickUp

Ten szablon pomaga:

Oszczędność czasu i kosztów rozwoju dzięki wykorzystaniu istniejącego kodu

Wizualizować postępy w realizacji zadań i współpracować ze wszystkimi interesariuszami

Tworzyć i śledzić postęp zadań związanych z zawartością, grafiką, kodowaniem, testowaniem itp.

Dokumenty ClickUp

Możesz użyć Dokumenty ClickUp do tworzenia szczegółowych briefów dotyczących wszystkich zadań, udostępniania ich odpowiednim członkom zespołu, tak aby każdy miał dostęp do informacji niezbędnych do zrobienia tego, co do niego należy, oraz ustawienia terminów w celu zwiększenia odpowiedzialności.

Uzyskaj szybki widok wszystkich połączonych podstron i powiązań w ClickUp Docs, aby zachować porządek i utrzymać połączenie w pracy

Widoki ClickUp

Ponadto, dostosuj nadzór nad projektem strony internetowej do swoich preferencji dzięki Widoki ClickUp . Organizuj szczegółowe informacje na Liście, monitoruj zadania zespołu na Tablicy Kanban lub planuj oś czasu za pomocą wykresu Gantta - wszystko w wygodnym pojedynczym pulpicie dostępnym na wszystkich urządzeniach.

Skorzystaj z funkcji śledzenia celów ClickUp, aby pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiom czasu, mierzalnym celom i automatyzacji śledzenia postępów

Płynna współpraca dzięki funkcjom edycji dokumentów w czasie rzeczywistym, takim jak kodowanie kolorami, osadzanie połączonych linków i formatowanie kodu. Użyj funkcji ClickUp Assign Comments funkcja umożliwiająca umieszczanie komentarzy do zadań, oddelegowanie obowiązków i zapewnienie działań następczych.

Upewnij się, że Twoje komentarze są widoczne, przypisując je użytkownikom bezpośrednio w zadaniach i uzyskaj szybki widok przypisanych komentarzy na liście kontrolnej

Możesz również tworzyć kanały czatu, aby asynchronicznie omawiać projekt uruchomienia strony i szybciej realizować pomysły. Ale jeśli uważasz, że korzyści z Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp na tym koniec, czeka Cię nie lada gratka.

Burza mózgów i realizacja celów marketingowych dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp

Wszystko na tej samej stronie dzięki Listy kontrolne zadań ClickUp . Użyj go, aby podzielić wszystkie zadania na możliwe do zarządzania kroki, upewniając się, że każde podzadanie związane z uruchomieniem zostało uwzględnione.

Niezależnie od tego, czy jest to lista ostatecznych kontroli przed uruchomieniem witryny, czy szczegółowe zestawienie działań w dniu premiery, możesz łatwo śledzić wszystko. Pomaga to zachować przejrzystość i upewnić się, że wszystko zostanie zakończone na czas.

Upewnij się, że żaden szczegół nie został pominięty dzięki listom kontrolnym zadań ClickUp

Czytaj więcej: Jak z powodzeniem zarządzać wieloma stronami internetowymi?

Up, Up, and Away z ClickUp

Kompleksowa lista kontrolna uruchomienia strony internetowej może sprawić, że wszystko będzie bezstresowe, dając ci poczucie kontroli nad wszystkimi ruchomymi częściami.

Gdy już opanujesz te elementy, możesz skupić się na dodatkowych działaniach, takich jak ogłaszanie nowej witryny w mediach społecznościowych, tworzenie zakulisowej zawartości w dniach poprzedzających uruchomienie lub prowadzenie promocji dla pierwszych odwiedzających, aby wygenerować więcej szumu.

Co ważniejsze, gdy korzystasz z oprogramowania do współpracy, takiego jak ClickUp, uruchomienie strony internetowej staje się łatwiejsze. Pozwala ono śledzić najmniejsze zadania, usprawnia współpracę i utrzymuje wysoki poziom organizacji.

Pośród tego wszystkiego, nie zapomnij poklepać się po plecach za wypuszczenie swojej strony w świat.

Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i przygotuj się do uruchomienia tej fantastycznej strony internetowej. I powodzenia!