10 najlepszych usług hostingowych do zarządzania stronami internetowymi

Usługa hostingowa wpływa na szybkość i wydajność witryny, a witryny o wysokiej wydajności mają tendencję do zajmowania lepszych pozycji w wyszukiwarkach i zapewniają lepsze wrażenia użytkownika, co prowadzi do większej retencji odwiedzających.

Istnieje wiele opcji hostingowych, a wybór spośród tak wielu opcji może wydawać się zniechęcający. Ostatecznie wybór najlepszej usługi hostingowej zależy od potrzeb witryny, natężenia ruchu, budżetu i przyszłych planów rozwoju.

To zestawienie najlepszych usług hostingowych zawiera wskazówki dotyczące tego, czego należy szukać u dostawcy usług hostingowych i daje wyobrażenie o tym, co oferują najpopularniejsze usługi hostingowe. Zbadamy również, w jaki sposób narzędzia open-source do zarządzania projektami sprawiają, że tworzenie świetnej strony internetowej jest jeszcze łatwiejsze.

Czego szukać w usługach hostingowych?

Wybór odpowiedniej usługi hostingowej dla nowej witryny to ważna decyzja. Właściwa decyzja zapewni szybki dostęp do witryny użytkownikom na całym świecie. Niewłaściwe usługi hostingowe mogą frustrować odwiedzających i zaszkodzić reputacji Twojej firmy. Bez względu na to, jaki rodzaj witryny prowadzisz, chcesz mieć pewność, że Twój dostawca usług internetowych zapewnia:

Poszukaj całodobowej obsługi klienta, aby problemy były rozwiązywane natychmiast po ich wystąpieniu Plany hostingowe: Plany hostingowe mogą mieć zakres od podstawowego hostingu udostępnianego do dedykowanych planów hostingowych

Jeśli prowadzisz witrynę WordPress, poszukaj zarządzanego hostingu WordPress, aby uzyskać lepsze bezpieczeństwo Przestrzeń dyskowa i przepustowość: Dostawca hostingu powinien oferować wystarczającą przestrzeń dyskową i przepustowość, aby zaspokoić twoje potrzeby

Host oferujący serwery dedykowane lub wirtualne serwery prywatne (VPS) będzie lepiej skalowalny w miarę rozwoju firmy Gwarancja dostępności: Poszukaj hosta z wysoką gwarancją dostępności, aby zminimalizować przestoje

Niektóre firmy hostingowe oferują darmową nazwę domeny na pierwszy rok przy zakupie planu hostingowego Certyfikaty SSL: Posiadanie certyfikatu SSL jest dziś niezbędne, a niektórzy dostawcy zapewniają darmowy certyfikat SSL

Jeśli prowadzisz swój biznes za pośrednictwem strony internetowej, potrzebuje ona krytycznych dla biznesu funkcji, takich jaknarzędzia do tworzenia aplikacji inarzędzia do zarządzania backlogiem produktu. Jeśli nie oferuje ich bezpośrednio, hosting musi oferować łatwą integrację z ulubionymi platformami (w tym z platformąoprogramowanie niestandardowej bazy danych klientów) Hosting poczty e-mail: Aby uzyskać profesjonalny adres e-mail, poszukaj usługi hostingowej, która obejmuje hosting poczty e-mail

Aby uzyskać profesjonalny adres e-mail, poszukaj usługi hostingowej, która obejmuje hosting poczty e-mail Kreator stron internetowych: Dla osób nieposiadających umiejętności technicznych, kreator stron internetowych może ułatwić tworzenie witryny, zwłaszcza jeśli oferujenarzędzia bez kodowania dla menedżerów produktu i innych teamów

10 najlepszych usług hostingowych

Przygotowaliśmy listę jednych z najlepszych dostępnych usług hostingowych, w tym zalety i wady każdego hosta internetowego oraz ich aktualne oceny w zaufanych witrynach z recenzjami stron trzecich.

1. Hostinger

Via Hostinger Hostinger znany jest z jednego z najlepszych stosunków ceny do wydajności na rynku hostingu. Ta niedroga i wydajna oferta jest doskonałym wyborem dla tych, którzy muszą hostować wiele stron internetowych. Oferują darmową nazwę domeny na pierwszy rok i łatwe ustawienia dla witryny WordPress.

Hostinger najlepsze funkcje

Oferuje różnorodne plany hostingowe dostosowane do potrzeb firm na różnych scenach rozwoju

Zapewnia przyjazny dla użytkownika panel sterowania ułatwiający zarządzanie siecią osobom o ograniczonych umiejętnościach technicznych

Zapewnia niezawodność działania z gwarancją dostępności na poziomie 99,9%, aby Twoja witryna była dostępna dla odwiedzających

Obejmuje bezpłatne certyfikaty SSL z planami hostingowymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zaufania odwiedzających

Skalowalność dzięki planom hostingowym, które można łatwo rozbudować w miarę wzrostu potrzeb

Limity Hostingera

Firma nie oferuje dedykowanego hostingu

Niektórzy użytkownicy chcieli mieć możliwość telefonicznej obsługi klienta

Aby uzyskać najlepsze ceny, należy zdecydować się na długoterminowy plan

Cennik Hostingera

Zarządzany hosting WordPress: Od $2.99/miesiąc

Od $2.99/miesiąc Kreator stron internetowych: Od 2,99 USD/miesiąc

Od 2,99 USD/miesiąc Hosting strony internetowej: Począwszy od $2.99/miesiąc

Począwszy od $2.99/miesiąc Hosting VPS: Od 7,99 USD/miesiąc

Od 7,99 USD/miesiąc Hosting w chmurze: Od $9.99/miesiąc

Hostinger oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (450+ recenzji)

4.4/5 (450+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 250 recenzji)

2. HostGator

VIa HostGator HostGator oferuje kompleksowy zestaw usług hostingowych. Ich opcje udostępniania obejmują hosting współdzielony, hosting VPS i serwery dedykowane.

Firma oferuje 45-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, dzięki czemu niestandardowi klienci mogą śmiało ją wybrać.

Najlepsze funkcje HostGator

Oferuje responsywną obsługę klienta 24/7 dla użytkowników wszystkich planów

Dostawca oferuje 45-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, która jest dłuższa niż w przypadku większości usług hostingowych

Oferuje różnorodne plany hostingowe, w tym hosting udostępniany, hosting VPS, hosting na serwerze dedykowanym i zarządzany hosting WordPress

Zawiera darmowy kreator stron internetowych z tysiącami szablonów, dzięki czemu łatwo jest stworzyć własną stronę internetową bez umiejętności technicznych

Free rejestracja domeny przez pierwszy rok pomaga obniżyć koszty rozpoczęcia działalności

Gwarancja dostępności na poziomie 99,9%, zapewniająca odwiedzającym dostęp do stron internetowych przy minimalnych przestojach

Limity HostGator

Wiele płatnych dodatków może szybko zwiększyć koszt hostingu

Niektórzy konkurenci z wyższej półki oferują lepszą gwarancję dostępności

Kilku użytkowników odnotowało powolne czasy ładowania witryn hostowanych przez firmę

Cennik HostGator

Hosting WordPress: Począwszy od $5.95/miesiąc

Począwszy od $5.95/miesiąc Hosting VPS: Począwszy od $29.95/miesiąc

Począwszy od $29.95/miesiąc Hosting dedykowany: Począwszy od 119 USD/miesiąc

HostGator oceny i recenzje

G2: 3.6/5 (150+ recenzji)

3.6/5 (150+ recenzji) Capterra: 3.9/5 (54 opinie)

3. Wix

Via Wix Wix jest przede wszystkim znany z wysokiej jakości wizualnego kreatora stron internetowych, ale oferuje również usługi hostingowe jako część tego pakietu.

Prosta natura kreatora stron internetowych typu "przeciągnij i upuść" czyni go atrakcyjnym dla tych, którzy chcą łatwo zbudować osobistą witrynę. Ponadto platforma upraszcza ustawienie sklepu internetowego lub innej witryny biznesowej.

Najlepsze funkcje Wix

Zawiera kreator stron internetowych z edytorem typu "przeciągnij i upuść" do łatwego tworzenia witryn

Oferuje ponad 900 darmowych, konfigurowalnych szablonów stron internetowych obejmujących różne branże

Posiada darmowy hosting, dzięki czemu rozpoczęcie działalności jest jeszcze bardziej przystępne

Oferuje kompleksowe ustawienie narzędzi i funkcji SEO dla lepszych wyników wyszukiwania organicznego

Funkcje bezpieczeństwa klasy Enterprise, w tym ochrona DDoS i automatyczne certyfikaty SSL, aby zapewnić bezpieczeństwo witryny i danych odwiedzających

Wbudowane w platformę rozwiązania e-commerce ułatwiające stworzenie sklepu internetowego

Limity Wix

Niektórzy użytkownicy wyrażali frustrację z powodu trudności ze zmianą szablonu

Free Plan umieszcza branding Wix i reklamy na Twojej stronie

Niektórzy użytkownicy uważają, że ceny są nieco wysokie w porównaniu do konkurencji

Cennik Wix

Combo: $16/miesiąc

$16/miesiąc Unlimited: $22/miesiąc

$22/miesiąc Pro: $27/miesiąc

$27/miesiąc VIP: $45/miesiąc

$45/miesiąc Business Basic: $27/miesiąc

$27/miesiąc Business Unlimited: 32 USD/miesiąc

32 USD/miesiąc Business VIP: $59/miesiąc

Oceny i recenzje Wix

G2: 4.2/5 (ponad 1500 recenzji)

4.2/5 (ponad 1500 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 9,000 recenzji)

4. Namecheap

Via Namecheap Jak sama nazwa wskazuje, ten dostawca usług hostingowych jest znany ze swojej przystępnej ceny. Firma oferuje zakres usług hostingowych, aby dopasować się do potrzeb większości Business. Niezależnie od tego, czy wybierzesz hosting współdzielony, hosting dla sprzedawców czy hosting VPS, Namecheap zapewnia całodobową obsługę klienta.

Najlepsze funkcje Namecheap

Konkurencyjna rejestracja domen obejmująca szeroki zakres domen najwyższego poziomu (TLDS)

Rejestr domen obejmuje bezpłatną prywatność domeny bez dodatkowych kosztów

Firma twierdzi, że można oczekiwać 100% czasu sprawności

Zawiera darmowy kreator stron internetowych i bibliotekę szablonów z każdym planem hostingowym

Szybki i niedrogi zarządzany hosting WordPress

Zapewnia całodobową obsługę klienta w przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań, które mogą się pojawić

Limity Namecheap

Certyfikaty SSL są Free tylko przez pierwszy rok, co zwiększa koszt hostingu przez cały okres jego użytkowania

Niektórzy użytkownicy raportowali wolniejszy czas ładowania i sporadyczne przestoje

Ustawienie funkcji nie jest tak bogate, jak niektórzy użytkownicy potrzebują dla bardziej wyspecjalizowanych wymagań hostingowych

Cennik Namecheap

Stellar: Począwszy od 4,48 USD/miesiąc

Począwszy od 4,48 USD/miesiąc Stellar Business: Począwszy od $9.48/miesiąc

Począwszy od $9.48/miesiąc EasyWP Starter: Od 6,88 USD/miesiąc

Od 6,88 USD/miesiąc Quasar: $15.88/miesiąc

$15.88/miesiąc Magnetar: $28.88/miesiąc

$28.88/miesiąc Xeon E-2234: $69.88/miesiąc

Namecheap oceny i recenzje

b 4.3/5 (90 opinii)

Capterra: Brak recenzji

5. Liquid Web

Via Liquid Web Liquid Web specjalizuje się w zarządzanym hostingu. Oferują dedykowane opcje hostingu, hosting VPS i hosting w chmurze. Każda z ich ofert jest w pełni zarządzana, oszczędzając użytkownikom kłopotów z aktualizacją i zabezpieczeniem systemów. Firma kładzie duży nacisk na oferowanie usług hostingowych o wysokiej wydajności.

Liquid Web najlepsze funkcje

Dostępny w pełni zarządzany hosting, który eliminuje potrzebę posiadania wiedzy na temat administrowania siecią

59-sekundowa gwarancja pierwszej odpowiedzi w przypadku obsługi klienta przez telefon lub czat

Konfigurowalne serwery, które można łatwo dostosować do konkretnych potrzeb infrastruktury

Rozwiązania hostingowe w chmurze są zaprojektowane pod kątem wysokiej wydajności, aby obsługiwać wymagające aplikacje

Zarządzany hosting WordPress ułatwia administrowanie witrynami WordPress

Limity Liquid Web

Ceny są wyższe niż u niektórych konkurentów

Niektórzy użytkownicy skarżyli się, że interfejs jest mylący w nawigacji

Ponieważ specjalizują się w hostingu zarządzanym, nie są dostępne żadne opcje hostingu współdzielonego

Cennik Liquid Web

Zarządzany hosting VPS: Począwszy od $59/miesiąc

Począwszy od $59/miesiąc Serwery dedykowane w chmurze: Od 149 USD/miesiąc

Od 149 USD/miesiąc Hosting zarządzanego serwera dedykowanego: Od $199/miesiąc

Od $199/miesiąc Hosting zgodny z HIPAA: Od 384 USD/miesiąc

Od 384 USD/miesiąc Chmura prywatna: Od 510 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Liquid Web

G2: 4.4/5 (99 opinii)

4.4/5 (99 opinii) Capterra: Brak recenzji

6. InterServer

Via InterServer InterServer jest dostawcą usług hostingowych, który daje klientom gwarancję blokady cen. Podczas gdy inni hostingodawcy mogą podnieść ceny po pierwszym roku lub w normalnym toku prowadzenia działalności, InterServer blokuje ceny do tego, na co zgodziłeś się podczas rejestracji. Firma oferuje szereg planów hostingowych, obejmujących zarówno hosting udostępniany, jak i dedykowany.

InterServer najlepsze funkcje

Różnorodność usług hostingowych, takich jak udostępnianie hostingu, hosting VPS i hosting dedykowanego serwera

Zapewnia całodobową obsługę klienta dla wszystkich planów, aby uzyskać natychmiastową pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z hostingiem

Dostępna bezpłatna migracja witryny, ułatwiająca przejście od innych dostawców

Zawiera darmowe certyfikaty SSL zwiększające bezpieczeństwo przy niższych kosztach

Gwarancja blokady cen dla wszystkich planów hostingowych, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że opłaty nie wzrosną po odnowieniu

Nielimitowana przestrzeń dyskowa i przepustowość w standardowych planach hostingowych

Limity InterServer

Niektórzy użytkownicy mieli problemy podczas procesu rejestracji, co utrudniało utworzenie konta

Ceny były nieco drogie jak na gusta niektórych użytkowników

Interfejs może być mylący dla tych, którzy są nowicjuszami w zarządzaniu kontem hostingowym

Cennik InterServer

VPS Special: $6/miesiąc

$6/miesiąc Dedykowany: $59/miesiąc

$59/miesiąc WordPress: $8/miesiąc

InterServer oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (29 recenzji)

3.9/5 (29 recenzji) Capterra: Brak recenzji

7. SiteGround

Via SiteGround Ten dostawca usług hostingowych jest dobrze znany w branży hostingowej ze swoich usług hostingowych WordPress. SiteGround oferuje zarządzane plany hostingowe WordPress z wieloma niestandardowymi narzędziami i dodatkowymi usługami zapewniającymi zwiększone bezpieczeństwo i szybkość wykraczające poza standardową instalację WordPress.

Najlepsze funkcje SiteGround

Usługi hostingowe koncentrują się na wysokiej wydajności i niezawodności przy użyciu Google Cloud Premium

Zapewnia ultraszybkie ustawienia serwera z niestandardowymi implementacjami PHP i MySQL w celu zwiększenia wydajności witryny

Hosting WordPress jest zoptymalizowany dzięki statycznemu i dynamicznemu buforowaniu oraz preinstalowanej wtyczce Speed Optimizer

Szybko wdraża nowe technologie, takie jak najnowsze wersje PHP lub innowacyjne protokoły, takie jak Brotli i HTTP/2

Obsługa klienta jest dostępna 24/7 i szczyci się 98% wskaźnikiem zadowolenia klientów

Priorytetowe bezpieczeństwo witryny dzięki 24-godzinnemu systemowi zarządzania, dystrybucji kopii zapasowych i dodatkowym funkcjom bezpieczeństwa

Limity SiteGround

Niektórzy użytkownicy uważają, że limity przestrzeni dyskowej i przepustowości są zbyt restrykcyjne

Chociaż istnieją podstawowe i zaawansowane opcje hostingu, nie ma opcji pośrednich

Niektóre funkcje, które zdaniem użytkowników powinny być wliczone w cenę, są dodatkowo płatnymi dodatkami

Cennik SiteGround

StartUp: $3.99/miesiąc

$3.99/miesiąc GoGeek: $7.99/miesiąc

$7.99/miesiąc GrowBig: $4.99/miesiąc

SiteGround oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 200 recenzji)

4.2/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (66 recenzji)

8. IONOS

Via IONOS IONOS oferuje kilka usług hostingowych, w tym hosting dedykowany, hosting VPS i hosting w chmurze. Firma jest najbardziej znana z oferowania skalowalnych planów hostingowych, które mogą z łatwością pomieścić firmy każdej wielkości na każdej scenie wzrostu. Podobnie jak wiele innych usług hostingowych, IONOS oferuje darmową rejestrację domeny w pierwszym roku korzystania z hostingu.

IONOS najlepsze funkcje

Udostępnianie hostingu współdzielonego, hostingu VPS, hostingu dedykowanego i hostingu w chmurze

Szeroki zakres oferty zapewnia skalowalne rozwiązanie dla hostingu stron internetowych

Zarządzana opcja hostingu WordPress dla użytkowników, którzy chcą tworzyć witryny WordPress

Darmowa nazwa domeny dostępna przez pierwszy rok z większością planów hostingowych

Większość pakietów zawiera kreator stron internetowych, umożliwiający użytkownikom łatwe tworzenie własnych witryn

Kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo, oferując darmowe certyfikaty SSL i dedykowane centra danych

Limity IONOS

Szybkość reakcji serwera jest wolniejsza niż średnia w branży

Opcja wsparcia telefonicznego jest ograniczona do 14 krajów

Rejestracja konta jest ograniczona do niektórych krajów

Ceny IONOS

Essential: $5/miesiąc

Starter: 7 USD/miesiąc

Plus: 6,50 USD/miesiąc

Ultimate: $13/miesiąc

IONOS oceny i recenzje

G2: 3,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 3.5/5 (52+ recenzji)

9. GoDaddy

Via GoDaddy GoDaddy jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm w branży hostingu i rejestracji domen. Firma oferuje rozszerzenie usług, od podstawowego hostingu udostępnianego do dedykowanych planów hostingowych dla wymagających potrzeb biznesowych. Znajdziesz tu również narzędzia do tworzenia stron internetowych, hosting poczty e-mail i inne funkcje, których firmy potrzebują, aby zaistnieć w sieci.

Najlepsze funkcje GoDaddy

Znany z kompleksowej rejestracji domen i opcji hostingu internetowego

Oferuje różnorodne plany hostingowe, w tym opcję zarządzanego hostingu WordPress

Zapewnia niestandardową obsługę klienta 24/7 w przypadku problemów związanych z usługą hostingową

Zawiera przyjazny dla użytkownika system tworzenia witryn, dzięki któremu użytkownicy mogą zbudować własną witrynę

Wiele planów hostingowych obejmuje bezpłatną rejestrację nazwy domeny przez pierwszy rok

Limity GoDaddy

Najtańsze plany hostingu współdzielonego nie zapewniają darmowego certyfikatu SSL

Wielu klientów odniosło wrażenie, że przed zakończeniem zamówienia było zbyt wiele upsellingu

Brak opcji czatu na żywo dla obsługi klienta

Ceny GoDaddy

Podstawowy: $6.99/miesiąc

$6.99/miesiąc Deluxe: $9.99/miesiąc

$9.99/miesiąc Ultimate: $12.99/miesiąc

$12.99/miesiąc E-commerce: $15.99/miesiąc

Oceny i recenzje GoDaddy

G2: 4/5 (ponad 150 recenzji)

4/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 1200 recenzji)

10. Hostwinds

Via Hostwinds Hostwinds oferuje również kilka rodzajów opcji hostingu. Wśród ich ofert można znaleźć hosting udostępniany, hosting w chmurze i rozwiązania dla serwerów dedykowanych. Firma ma reputację dostawcy potężnych usług hostingowych w konkurencyjnych cenach i silnym nacisku na obsługę klienta.

Najlepsze funkcje Hostwinds

Oferuje zakończony zakres usług hostingowych, od hostingu udostępnianego po serwery dedykowane

Kładzie nacisk na osobiste wsparcie przy rozwiązaniach na poziomie Enterprise

Hosting VPS zapewnia zestaw dedykowanych zasobów dla lepszej wydajności wirtualnego serwera prywatnego

Serwery w chmurze są łatwo konfigurowalne dzięki kolekcji opcji instalacji jednym kliknięciem

Firma posiada własną infrastrukturę, co pozwala na konkurencyjne ceny

Oferuje 99,9999% czasu sprawności dzięki wysoce redundantnej sieci

Limity Hostwinds

Dołączony kreator stron internetowych jest bardziej podstawowy niż chcieliby niektórzy użytkownicy

Istnieją pewne skargi dotyczące niedziałających połączeń i brakujących zasobów w bazie wiedzy

Proces ustawienia konta był frustrujący dla niektórych użytkowników

Cennik Hostwinds

Windows VPS: Począwszy od $12.74/miesiąc

Począwszy od $12.74/miesiąc Linux VPS: Począwszy od $8.24/miesiąc

Począwszy od $8.24/miesiąc Udostępnianie hostingu: Od $5.24/miesiąc

Od $5.24/miesiąc Hosting Business: Od $8.99/miesiąc

Hostwinds oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 400 recenzji)

4.8/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.3/5 (3 recenzje)

Inne narzędzia do zarządzania witryną

Zarządzaj i przeglądaj wszystkie zadania związane z utrzymaniem witryny w ClickUp

Zarządzanie stroną internetową wymaga wiele pracy, a na projekt składa się wiele zadań. Zarządzanie projektami ClickUp mogą uprościć ten proces. Dostępne są cykle pracy przeznaczone specjalnie dla zarządzanie witryną , a także szablony do zarządzania projektami i szablony do zarządzania programami dla niemal każdego aspektu Twojego biznesu.

Poza zarządzaniem witryną, ClickUp to także platforma wydajności typu "wszystko w jednym" z funkcjami, które upraszczają i automatyzują zadania związane z zarządzaniem projektami i współpracą zespołową. The free oprogramowanie do zarządzania projektami wysoce konfigurowalny charakter sprawia, że idealnie pasuje do każdego działu w firmie, łatwo dostosowując się do konkretnych potrzeb związanych z cyklem pracy.

Dzięki temu ClickUp może stać się jednym źródłem prawdy dla całej organizacji, minimalizując potrzebę korzystania z różnych produktów oprogramowania, aby osiągnąć swoje cele.

Znajdź odpowiednie usługi hostingowe, aby zmaksymalizować swoją obecność w Internecie

Wysokiej jakości usługi hostingowe ułatwiają utrzymanie wszystkich technicznych aspektów witryny i zapewniają, że niestandardowi klienci mogą łatwo Cię znaleźć.

Odpowiednia platforma do zarządzania zadaniami i marketingiem cyfrowym jest równie ważna.

Dzięki wszechstronnej platformie do zarządzania projektami ClickUp, wszystkie Twoje Teams mogą komunikować się, zakończyć projekty związane ze stroną internetową i być na bieżąco z zadaniami związanymi z hostingiem. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś -i spraw, aby wybór nowej usługi hostingowej był pierwszym zadaniem! 🤩