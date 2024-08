Jak tworzyć skuteczne polityki HR: Praktyczny przewodnik z przykładami

Wyczyszczone i precyzyjne zasady HR są kluczowe w każdej organizacji. Stanowią one przewodnik dla wszystkich w firmie i pokazują, czego oczekuje się w pracy.

Zasady te kształtują kulturę miejsca pracy i zapewniają płynne działanie.

Spójrz na FedEx instancja. Ich powodzenie wynika z wdrożenia polityki HR, która koncentruje się na potrzebach pracowników. Korzystają z ankiet, aby słuchać swojego zespołu i szybko rozwiązywać problemy. Ta inteligentna strategia HR pomaga FedEx pozostać na szczycie, zapewniając, że wszyscy są wysłuchiwani, a ulepszenia stale się pojawiają.

Sprowadza się to do dbania o swoich ludzi i zapewnienia, że od góry do dołu, każdy czuje się częścią zespołu.

Frederick W. Smith, były dyrektor generalny FedEx

Dobrze zdefiniowana polityka kadrowa zapewnia uczciwość i spójność oraz zgodność z obowiązującymi przepisami.

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób te zasady mogą zwiększyć zaangażowanie pracowników i zgodność z prawem w miejscu pracy.

Czym są zasady HR?

Polityki HR to ustrukturyzowane plany, które pomagają wszystkim zrozumieć, czego się od nich oczekuje - utrzymując miejsce pracy przejrzystym i wydajnym. Działają one jako kręgosłup firmy, ustawiając standard zachowania pracowników i obowiązki organizacyjne.

Co dokładnie wchodzi w zakres polityki HR? Przyjrzyjmy się w skrócie wszystkim aspektom:

Obecność i punktualność : Ogólne wytyczne dotyczące godzin pracy i raportowania nieplanowanych lub zaplanowanych nieobecności

: Ogólne wytyczne dotyczące godzin pracy i raportowania nieplanowanych lub zaplanowanych nieobecności Kodeks postępowania: Standardy zachowania pracowników i praktyki etyczne

Standardy zachowania pracowników i praktyki etyczne **Równe szanse i niedyskryminacja: Zasady i procedury zapobiegające dyskryminacji w miejscu pracy

Zdrowie i bezpieczeństwo: Protokoły utrzymania bezpiecznego środowiska pracy

Protokoły utrzymania bezpiecznego środowiska pracy Czas wolny: Zasady dotyczące różnych rodzajów czasu wolnego, w tym świąt uznawanych przez firmę

Zasady dotyczące różnych rodzajów czasu wolnego, w tym świąt uznawanych przez firmę Zarządzanie wydajnością: Metody oceny i poprawy wydajności pracowników

Metody oceny i poprawy wydajności pracowników Praca zdalna i telepraca: Polityka pracy hybrydowej dla pracowników pracujących zdalnie

Polityka pracy hybrydowej dla pracowników pracujących zdalnie Korzystanie z mediów społecznościowych: Regulacje dotyczące aktywności pracowników w mediach społecznościowych związanych z pracą

Regulacje dotyczące aktywności pracowników w mediach społecznościowych związanych z pracą Molestowanie i zastraszanie: Procedury przeciwdziałania i zapobiegania molestowaniu w miejscu pracy

Procedury przeciwdziałania i zapobiegania molestowaniu w miejscu pracy Ochrona danych i poufność: Środki ochrony poufnych informacji firmy

Jak stworzyć kompleksową politykę kadrową

Tworzenie skutecznych polityk HR ma zasadnicze znaczenie dla definiowania norm i oczekiwań w organizacji, kierowania zachowaniem pracowników i zapewniania ich bezpieczeństwa zgodność projektu z przepisami. Oto jak krok po kroku stworzyć kompleksową politykę HR:

Struktura polityki HR

Każda polityka HR powinna zawierać następujące elementy:

Tytuł: Wyraźne określenie, czego dotyczy polityka

Wyraźne określenie, czego dotyczy polityka Cel: Wyjaśnienie, dlaczego polityka istnieje i jakie jest jej znaczenie

Wyjaśnienie, dlaczego polityka istnieje i jakie jest jej znaczenie Zakres : Określenie, kogo dotyczy polityka

: Określenie, kogo dotyczy polityka Oświadczenie dotyczące polityki: Wyjaśnij, czym jest polityka i jakich zasad należy przestrzegać

Wyjaśnij, czym jest polityka i jakich zasad należy przestrzegać Procedury : Określenie kroków do wdrożenia i przestrzegania

: Określenie kroków do wdrożenia i przestrzegania Obowiązki: Określenie, kto jest odpowiedzialny za egzekwowanie i utrzymanie polityki

Określenie, kto jest odpowiedzialny za egzekwowanie i utrzymanie polityki Zgodność z przepisami: wzmianki o konsekwencjach prawnych i wymogach zgodności z przepisami

wzmianki o konsekwencjach prawnych i wymogach zgodności z przepisami Przegląd i rewizja: Dostarczenie wytycznych na temat tego, w jaki sposób polityka będzie przeglądana i aktualizowana

Proces tworzenia polityki HR krok po kroku

Przyjrzyjmy się krokom, które pomogą ci opracować politykę HR, która będzie akceptowana i przestrzegana przez całą organizację.

1. Zidentyfikuj potrzebę stworzenia polityki

Cel: Wskazanie obszarów w organizacji, w których formalna polityka jest niezbędna do kierowania zachowaniem, zapewnienia zgodności lub zaspokojenia określonych potrzeb biznesowych.

Proces: Zbieranie informacji od kierownictwa, pozyskiwanie informacji zwrotnych od pracowników i przegląd branżowych wymogów zgodności. Część tej początkowej fazy obejmuje standaryzację procesu w celu zapewnienia spójności we wszystkich działach i lokalizacjach. Analizowanie bieżących problemów, takich jak:

Częste spory dotyczące czasu wolnego

Niejasne oczekiwania dotyczące pracy zdalnej

Niejasności dotyczące godzin pracy

Wyzwania związane z korzystaniem z urządzeń osobistych w pracy

2. Opracowanie polityki

Cel: Stworzenie dokumentu, który jasno określa zasady, oczekiwania i procedury związane z konkretnym aspektem zatrudnienia lub zachowania w miejscu pracy.

Proces: Proces ten obejmuje szczegółowe pisanie procedur gdzie każdy krok, od wszczęcia do egzekwowania, jest metodycznie opisany w celu zapewnienia jasności i łatwości przestrzegania. Zawiera:

Definicje kluczowych terminów

Szczegółowy opis polityki

Role i obowiązki

Szczegółowe procedury przestrzegania i egzekwowania

Pro Tip: Zacznij od gotowej szablon polityki firmy , szablon kodeksu postępowania lub szablon podręcznika pracownika do szybkiego tworzenia podstawowych dokumentów HR. Szablony te zostały zaprojektowane, aby pomóc w standaryzacji danych powstania krytycznych materiałów, dzięki czemu proces ustawienia jest bardziej wydajny i spójny.

3. Przejrzyj swoje zasady

Cel: Upewnienie się, że polityka jest zgodna z prawem, z celami organizacji i jest praktyczna do wdrożenia.

Proces: Projekt polityki powinien zostać zweryfikowany przez specjalistów HR pod kątem przydatności i praktyczności oraz przez ekspertów prawnych pod kątem zgodności z lokalnymi, stanowymi i federalnymi przepisami. Krok ten może również obejmować zmianę polityki w oparciu o informacje zwrotne od tych interesariuszy, aby upewnić się, że uwzględnia ona wszystkie niezbędne kwestie.

Porada dla profesjonalistów: Możesz użyć oprogramowanie podręcznika pracownika aby ułatwić ten proces przeglądu. Oferuje ono funkcje umożliwiające łatwą aktualizację, udostępnianie i komentowanie dokumentów.

4. Komunikowanie zasad

Cel: Upewnienie się, że wszyscy pracownicy znają nową politykę, rozumieją jej konsekwencje i uczą się, jak jej przestrzegać.

Proces: Organizowanie sesji informacyjnych, warsztatów lub spotkań w celu wyjaśnienia szczegółów polityki. Rozpowszechnianie polityki za pośrednictwem biuletynów firmowych, e-maili lub firmowego intranetu.

5. Wdrożenie polityki i zasad jej przestrzegania

Cel: Wdrożenie polityki i zintegrowanie jej z codziennymi działaniami organizacji.

Proces: Przypisanie odpowiedzialności za egzekwowanie i przestrzeganie zasad do określonych ról w ramach działu HR lub kierownictwa. Upewnienie się, że wszystkie elementy logistyczne są na miejscu, takie jak aktualizacja oprogramowania do śledzenia zgodności lub szkolenie liderów teamów w zakresie ich obowiązków wynikających z nowej polityki.

Przykłady kompleksowych polityk HR

Tworzenie jasnych i zwięzłych polityk HR ma kluczowe znaczenie dla ustawienia oczekiwań i utrzymania standardów w miejscu pracy. Przyjrzyjmy się kilku przykładom kompleksowych polityk HR:

1. Obecność i punktualność

oczekuje się, że pracownicy będą obecni na swoich stanowiskach pracy i gotowi do pracy o zaplanowanej godzinie rozpoczęcia każdego dnia. Ponadto, zgodnie z ustawą o urlopach rodzinnych i medycznych, firma zapewnia kwalifikującym się pracownikom chroniony urlop z określonych powodów rodzinnych i medycznych, zapewniając zgodność i wsparcie zarówno dla pracownika, jak i organizacji

2. Kodeks postępowania

wszyscy pracownicy muszą zawsze postępować z najwyższą uczciwością i szacunkiem wobec współpracowników i klientów. Wszelkie zachowania sprzeczne z tymi oczekiwaniami będą skutkować natychmiastową weryfikacją i potencjalnymi działaniami dyscyplinarnymi

3. Rekrutacja i selekcja

nasza firma jest zaangażowana w tworzenie zróżnicowanego środowiska i jest dumna z bycia pracodawcą oferującym równe szanse. Wszyscy wykwalifikowani kandydaci będą brani pod uwagę bez względu na rasę, kolor skóry, przekonania religijne, płeć, tożsamość lub ekspresję płciową, orientację seksualną, pochodzenie narodowe, genetykę, niepełnosprawność, wiek lub status weterana. Decyzje będą podejmowane w najlepszym odsetku firmy i potencjalnego powiązania zatrudnienia

4. Praca zdalna

kwalifikujący się pracownicy mogą pracować zdalnie do dwóch dni w tygodniu, pod warunkiem uzyskania zgody kierownika. Oczekuje się, że pracownicy zdalni utrzymają poziom wydajności i będą dostępni w podstawowych godzinach pracy określonych przez kierownika działu

5. Zarządzanie aktywami

pracownicy są odpowiedzialni za właściwe użytkowanie i dbanie o przydzielone im mienie firmy. Niewłaściwe użytkowanie lub uszkodzenie może prowadzić do reperkusji zgodnie z naszą polityką zatrudnienia at-will

6. Nękanie i zastraszanie

nękanie, dyskryminacja i zastraszanie są surowo zabronione i spotkają się z surowymi środkami dyscyplinarnymi. Wszystkie raportowania dotyczące takich zachowań będą podpowiedź niezwłocznie badane

7. Polityka dotycząca przemocy w miejscu pracy

przemoc w miejscu pracy jest jednoznacznie zabroniona. Każdy akt przemocy spotka się z surowymi działaniami dyscyplinarnymi, aż do rozwiązania stosunku pracy włącznie, zgodnie z naszą polityką zatrudnienia at-will

8. Poufność i ochrona danych

pracownicy muszą traktować wszystkie dane firmy, informacje o klientach i zastrzeżone zasoby jako poufne. Nieautoryzowane ujawnienie takich informacji stanowi podstawę do podjęcia działań dyscyplinarnych, w tym natychmiastowego zwolnienia

9. Polityka zdrowia i bezpieczeństwa

firma jest zobowiązana do utrzymywania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i niezwłocznie raportować wszelkie niebezpieczne warunki

10. Polityka dotycząca narkotyków i alkoholu

nasza firma utrzymuje surową politykę przeciwko używaniu i posiadaniu nielegalnych narkotyków oraz nadużywaniu alkoholu na terenie firmy. Naruszenie tej polityki może prowadzić do działań dyscyplinarnych, aż do rozwiązania stosunku pracy włącznie, zgodnie z naszą polityką zatrudnienia at-will

Najlepsze praktyki w zakresie skutecznego opracowywania polityk HR

Przyjęcie pewnych najlepszych praktyk pomaga w tworzeniu polityk kadrowych, które są zgodne ze standardami prawnymi i zwiększają kulturę i wydajność w miejscu pracy. Oto kilka wyrafinowanych strategii, które zapewnią, że polityka kadrowa będzie skuteczna i zgodna z zasadami postępu:

1. Współtworzenie podręcznika dla pracowników z udziałem wszystkich pracowników

Podręczniki dla pracowników zawierają kompleksowe wytyczne dotyczące oczekiwań w miejscu pracy, praw pracowniczych i zasad organizacyjnych. Obejmuje to również zobowiązanie do szybkiego i sprawiedliwego rozpatrywania skarg pracowników.

Dlatego też proces opracowywania polityki musi zaangażować szerokie spektrum interesariuszy, w tym pracowników różnych szczebli, menedżerów i doradców zewnętrznych.

Dla przykład firmy takie jak Google wdrażają mechanizmy informacji zwrotnej od pracowników w szerokim zakresie, aby zapewnić, że ich polityka odzwierciedla różnorodne potrzeby pracowników i wspiera środowisko pracy.

2. Plan na jutro: Postaw na przejrzystość i przewidywanie

Zachowując jasne wytyczne, zaprojektuj swoje zasady tak, aby obejmowały elastyczność w celu dostosowania się do nieprzewidzianych okoliczności. Zintegruj planowanie scenariuszy z ramami polityki, aby przewidzieć i zapewnić pracownikom wytyczne dotyczące potencjalnych przyszłych sytuacji, takich jak:

Zmiany regulacyjne (np. aktualizacje prawa pracy lub przepisów dotyczących prywatności)

Postęp technologiczny (np. wprowadzenie AI do monitorowania miejsca pracy)

Wahania gospodarcze (np. wpływ recesji na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze)

Restrukturyzacja organizacyjna (np. fuzje, przejęcia lub redukcja zatrudnienia)

Taka zdolność adaptacji zapobiega potrzebie częstych poważnych zmian i pomaga organizacji zachować elastyczność.

Nissan filozofia kaizen lub ciągłe doskonalenie, jest tego przykładem poprzez umożliwienie pracownikom identyfikowania i wdrażania ulepszeń w czasie rzeczywistym.

3. Integracja i zaangażowanie w skuteczną komunikację polityczną

Wyjdź poza zwykłe rozpowszechnianie nowych zasad. Wdrożenie systematycznego procesu integracji, który obejmuje następujące elementy:

Ustrukturyzowane sesje szkoleniowe

Interaktywne sesje pytań i odpowiedzi

Wykorzystanie narzędzi multimedialnych

Upewnij się, że każdy pracownik rozumie "co", "jak" i "dlaczego" kryje się za każdą polityką firmy.

Na przykład firma Wegmans, która zarządza osiemdziesięcioma sklepami pod pierwotnym rodzinnym kierownictwem, została dwukrotnie wyróżniona przez Fortuna jako jedna z najlepszych firm do pracy. Wynika to częściowo z ich podejścia do komunikowania polityki firmy, podkreślającego znaczenie dbania zarówno o niestandardowych klientów, jak i pracowników. Wegmans zapewnia, że każdy pracownik rozumie nie tylko "co" i "jak", ale także "dlaczego" stoi za każdą polityką.

Ten poziom zaangażowania pomaga uczynić zasady jasnymi i skutecznymi w całej organizacji.

4. Przyjęcie sposobu myślenia o polityce opartego na danych

Wykorzystanie analizy danych do informowania o powstaniu i zmianach polityk. Analizowanie trendów na podstawie danych wewnętrznych, takich jak:

Ankiety opinii pracowników

Wskaźniki wydajności

Raportowanie zgodności

Pomoże to zidentyfikować obszary wymagające uwagi lub poprawy. Takie podejście oparte na dowodach zapewnia, że zasady odzwierciedlają bieżące potrzeby i proaktywnie uwzględniają pojawiające się trendy.

Na przykład FedEx Corporation gromadzi dane za pomocą corocznych ankiet pracowniczych, które informują o dostosowaniu polityki i poprawie warunków w miejscu pracy poprzez bezpośrednie reagowanie na obawy i opinie pracowników.

5. Wykorzystanie zintegrowanych narzędzi do płynnego zarządzania polityką

Przyjęcie kompleksowych Oprogramowanie HR aby usprawnić dane powstania, rozpowszechniania i monitorowania polityk. Dzięki zintegrowanym narzędziom, takim jak ClickUp, można uprościć i usprawnić cały ten proces.

Centralizując zarządzanie politykami w ClickUp, zapewniasz spójność, zwiększasz dostępność i upraszczasz zgodność na wszystkich poziomach organizacji.

W dużej mierze polegamy na ClickUp w zakresie zarządzania zadaniami. Interfejs użytkownika jest niezwykle przyjazny dla użytkownika, dobrze zaprojektowany i oferuje niesamowitą elastyczność pod względem możliwości niestandardowego dostosowania go do potrzeb Twoich i Twojego zespołu. Możliwość organizacji i automatyzacji pomogła nam zwiększyć wydajność i wyniki.

Soumya Venugopal, Senior Manager - HR, WazirX

Jak wykorzystać ClickUp do osiągnięcia doskonałości w tworzeniu polityki HR Platforma zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp została zaprojektowana w celu usprawnienia złożoności zarządzania dynamiczną siłą roboczą. Od zatrudniania po wdrażanie i ciągły rozwój pracowników, ClickUp zapewnia scentralizowany system, który upraszcza te procesy, zwiększając wydajność i poprawiając współpracę zespołu. Dzięki kompleksowemu narzędziu do zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp możesz:

Śledzić wydajność, ustawić cykle przeglądu i utrzymywać bezpieczną bazę danych informacji o pracownikach

Zarządzać procesem rekrutacji, od zamieszczania ofert pracy po śledzenie kandydatów, z automatyzacją zapewniającą skuteczną selekcję

Usprawnić wdrażanie pracowników dzięki ustrukturyzowanym zadaniom i interaktywnym programom szkoleniowym w ClickUp

WdrożeniePola niestandardowe ClickUp i statusy dla dostosowanych cykli pracy oraz automatyzację rutynowych powiadomień i aktualizacji zadań

Dzięki intuicyjnemu projektowi, ClickUp pozwala zespołom HR bez wysiłku dostosować strategie zatrudnienia do celów organizacyjnych, zapewniając płynne działanie i optymalną wydajność zespołu. Oto jak jego dynamiczne funkcje zmieniają sposób opracowywania polityk HR:

1. Korzystanie z ClickUp Brain do tworzenia i organizowania polityk HR

Pisz i ulepszaj swoje polityki HR z pomocą ClickUp Brain ClickUp Brain to potężny asystent AI, który pomaga w generowaniu i udoskonalaniu pomysłów na politykę HR. Można go używać do burzy mózgów, zbierania spostrzeżeń w oparciu o aktualne trendy i przewidywania przyszłych potrzeb. Pozwala to na zbadanie implikacji polityki i upewnienie się, że projekty są kompleksowe i przyszłościowe. Dzięki ClickUp Brain możesz:

Generować wstępne projekty polityk HR przy użyciu sugestii AI

Zbadać różne scenariusze zgodności, aby zapewnić solidne sformułowanie polityki

Przeglądać i udoskonalać język polityki pod kątem jasności i precyzji

Tworzyć kompleksowe FAQ dla każdej polityki, aby pomóc w jej zrozumieniu

Podsumowywać złożone wytyczne prawne w łatwe do zrozumienia punkty polityki

2. Tworzenie i udostępnianie polityk za pomocą ClickUp Docs

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, aby tworzyć polityki HR za pomocą ClickUp Docs

Gdy Twoje pomysły będą już uporządkowane, przejdź do Dokumenty ClickUp do tworzenia polityk. Narzędzie to stanowi solidną platformę do pisania, edytowania i udostępniania dokumentów. Możesz współpracować w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem HR, płynnie pozyskiwać opinie i utrzymywać kontrolę wersji, aby śledzić wszystkie poprawki. Dzięki ClickUp Docs możesz:

Przygotowywać kompleksowe polityki HR z wykorzystaniem formatu tekstu sformatowanego i zagnieżdżonych stron

Współpracować w czasie rzeczywistym dzięki komentarzom, edycjom i sugestiom zespołu w celu udoskonalenia polityk

Połączyć polityki HR z odpowiednimi zadaniami i cyklami pracy, aby usprawnić ich wdrażanie i przestrzeganie

Zabezpiecz i kontroluj dostęp do poufnych dokumentów HR dzięki solidnym ustawieniom prywatności i udostępniania

3. Usprawnienie danych powstania polityki HR dzięki szablonom ClickUp

ClickUp oferuje szereg szablonów, które usprawniają proces tworzenia polityk HR, zapewniając, że dokumenty są kompleksowe i zgodne ze standardami operacyjnymi organizacji. Szablony te ułatwiają tworzenie i niestandardowe dostosowywanie polityk do konkretnych potrzeb HR. Przyjrzyjmy się tym szablonom w skrócie:

I. Szablon procesów i procedur

Szablon procesu i procedur ClickUp

Szablon procesów i procedur ClickUp został zaprojektowany w celu scentralizowania wszystkich procesów HR w jednej dostępnej lokalizacji. Pomaga tworzyć instrukcje krok po kroku dla powtarzalnych zadań i organizować procedury wizualnie, zapewniając przejrzystość i łatwą nawigację. Dzięki temu szablonowi można:

Scentralizować dokumentację HR w celu łatwego dostępu i odwoływania się do niej

Usprawnić dane powstania procesów wdrażania nowych pracowników

Poprawić komunikację w całym zespole HR, utrzymując wszystkich na tej samej stronie

Śledzenie zakończonych i zgodnych z przepisami zadań i procedur HR

II. Podręcznik pracownika, szablon zasad i procedur

Szablon podręczników dla pracowników, polityk i procedur ClickUp

Szablon podręczników, zasad i procedur dla pracowników ClickUp oferuje zakończone ramy dokumentowania i zarządzania wytycznymi operacyjnymi firmy i oczekiwaniami pracowników. Został zaprojektowany, aby pomóc stworzyć szczegółowy podręcznik pracownika który skutecznie komunikuje misję, procedury i oczekiwania firmy. Dzięki temu szablonowi możesz:

Ustawić ostateczne wytyczne dotyczące działalności firmy i postępowania pracowników

Organizować i kategoryzować dokumenty HR w celu łatwej nawigacji i dostępności

Standaryzować procedury HR, aby zapewnić ich jednolite zrozumienie w całej organizacji

Automatyzację procesu aktualizacji, aby wszystkie materiały HR były aktualne i zgodne z przepisami

Zacznij optymalizować swoje strategie HR z ClickUp już dziś

Tworzenie solidnych polityk HR ma kluczowe znaczenie dla definiowania norm i oczekiwań w każdej organizacji. Zapewniają one ustrukturyzowane i zgodne z przepisami miejsce pracy oraz znacząco wpływają na kulturę i reputację firmy.

Skuteczne tworzenie polityk HR może stanowić podstawę uczciwych praktyk i jasnych wytycznych, które zapobiegają nieporozumieniom i sprzyjają pozytywnemu środowisku pracy. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi, takich jak ClickUp, może znacznie ułatwić ten proces.

ClickUp dostarcza kompleksową platformę do łatwego opracowywania, przeglądania i wdrażania polityk, zapewniając ich dostępność i zgodność z celami organizacji. Dzięki funkcjom współpracy, konfigurowalnym szablonom i zintegrowanym systemom zarządzania, ClickUp jest nieocenionym zasobem dla każdego zespołu HR, który chce ulepszyć swoje ramy polityki. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zmień sposób zarządzania polityką i procedurami HR!