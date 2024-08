10 najlepszych programów do optymalizacji siły roboczej 2024

Zarządzanie rosnącym zespołem w szybko rozwijającym się startupie może być świetną zabawą. Ale wiesz, co jest naszym największym wyzwaniem?

Śledzenie oś czasu projektów, harmonogramów pracowników, kosztów pracy i wskaźników zarządzania wydajnością bez utraty zdrowia psychicznego. Pamiętam dni zakopane w arkuszach kalkulacyjnych i niekończące się spotkania, podczas których starałem się być zorganizowany i wydajny.

To właśnie wtedy zdecydowaliśmy się wprowadzić oprogramowanie do optymalizacji siły roboczej do naszej rutyny. Nagle mogłem odetchnąć z ulgą, mając jasny widok na zadania, terminy projektów i ogólną wydajność zespołu. I choć praca nadal jest intensywna, ja i mój zespół nie musimy już spędzać kolejnych późnych nocy na ręcznym uzgadnianiu danych.

Na tym blogu oprę się na własnych doświadczeniach, aby poprowadzić Cię przez najlepsze dostępne narzędzia do optymalizacji siły roboczej.

Zaczynajmy. ⬇️

**Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do optymalizacji siły roboczej?

Kiedy wybór oprogramowania do zarządzania pracownikami ważne jest, aby skupić się na funkcjach, które natychmiast zwiększą wydajność i produktywność zespołu.

Odpowiednie oprogramowanie powinno usprawnić procesy, poprawić zarządzanie pracownikami i wesprzeć podejmowanie strategicznych decyzji.

Oto kilka funkcji, które uważam za niezbędne w każdym oprogramowaniu do optymalizacji siły roboczej:

Śledzenie wydajności pracowników: Monitorowanie wydajności indywidualnej i zespołowej, ustawienie punktów odniesienia i dostarczanie informacji zwrotnych w celu ciągłego doskonalenia

Monitorowanie wydajności indywidualnej i zespołowej, ustawienie punktów odniesienia i dostarczanie informacji zwrotnych w celu ciągłego doskonalenia Automatyczne planowanie: Automatyzacja danych powstania zmian i dostosowań w oparciu o dostępność pracowników i obciążenie pracą, redukując błędy w planowaniu

Automatyzacja danych powstania zmian i dostosowań w oparciu o dostępność pracowników i obciążenie pracą, redukując błędy w planowaniu Zarządzanie listą płac: Ułatwia obliczanie listy płac, zarządza potrąceniami i zapewnia terminowe i dokładne płatności dla pracowników

Ułatwia obliczanie listy płac, zarządza potrąceniami i zapewnia terminowe i dokładne płatności dla pracowników Zarządzanie zasadami: Definiuje i egzekwuje zasady firmy i przepisy prawne, zapewniając zgodność i spójność

Definiuje i egzekwuje zasady firmy i przepisy prawne, zapewniając zgodność i spójność Prognoza planów: Przewiduje przyszłe potrzeby kadrowe w oparciu o dane i trendy, aby przygotować się na zmieniające się zapotrzebowanie na siłę roboczą

Przewiduje przyszłe potrzeby kadrowe w oparciu o dane i trendy, aby przygotować się na zmieniające się zapotrzebowanie na siłę roboczą Możliwości AI: Wykorzystuje sztuczną inteligencję do przewidywania trendów, automatyzacji zadań i dostarczania praktycznych informacji do podejmowania decyzji opartych na danych

10 najlepszych programów do optymalizacji zatrudnienia w 2024 roku

Przy tak wielu dostępnych opcjach wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania pracownikami może być trudny.

Przygotowałem krótką listę 10 najlepszych narzędzi, które pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie zwiększające wydajność Twojego zespołu.

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami HR i optymalizacji siły roboczej)

ClickUp for HR Teams usprawnia optymalizację siły roboczej poprzez efektywne zarządzanie harmonogramami i planowanie wydarzeń, dzięki czemu wdrażanie i planowanie roczne jest płynne i skuteczne

Wybrałem ClickUp dla Teams HR jako mój najlepszy wybór, ponieważ jest to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, które usprawnia każdy aspekt zarządzania pracownikami. Upraszcza proces rekrutacji, organizując aplikacje kandydatów i wysiłki związane z zatrudnianiem.

To, co uwielbiam w ClickUp, to możliwość skutecznego śledzenia wydajności, zaangażowania i rozwoju za pomocą ponad 15 konfigurowalnych funkcji Widoki ClickUp takich jak widok kalendarza, widok listy, widok wykresu Gantta i widok tabeli. Do zrobienia tego przy jednoczesnym bezpiecznym przechowywaniu wszystkich informacji o pracownikach w jednym miejscu.

Utrzymuj swój zespół na właściwym torze dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" w widoku kalendarza ClickUp, aby szybko dostosować terminy

Aby tworzyć i zarządzać moimi dokumentami, wiki i bazami wiedzy, zawsze zwracam się do ClickUp Docs . Możesz użyć zagnieżdżonych stron i bogatych opcji udostępniania formatów, aby uporządkować zawartość i udostępniać ją członkom zespołu.

Bezproblemowa współpraca z ClickUp Docs poprzez edycję w czasie rzeczywistym, etykiety z komentarzami dla członków zespołu i przypisywanie zadań do wykonania w celu lepszego zarządzania jakością

Uważam, że najwygodniej jest zacząć od gotowych szablonów dla podstawowych zadań HR i niestandardowo dostosować je do swoich unikalnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy usprawniasz procesy rekrutacyjne, dopracowujesz procedury onboardingu, czy śledzisz wydajność pracowników, znajdziesz szablon ClickUp, który spełni Twoje wymagania.

Poniżej znajdują się dwa szablony ClickUp, które uwielbiam:

Szablon katalogu pracowników ClickUp

Mój ulubiony szablon do organizowania i śledzenia informacji o pracownikach to Szablon katalogu pracowników ClickUp . Umożliwia zarządzanie i widok danych pracowników w wielu formatach, dzięki czemu można łatwo sprawdzić, do którego działu należy każda osoba i kto aktualnie przebywa w biurze.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-107.png Szablon katalogu pracowników ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu pracowników i ich postępów.

https://app.clickup.com/signup?template=t-182413139&department=hr-recruiting&\_gl=1\*5zpfs8\\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Pobierz szablon /%cta/

Możesz użyć tego szablonu do:

Skonsolidować wszystkie informacje o pracownikach w jednym miejscu

Łatwe wyszukiwanie danych współpracowników i informacji kontaktowych

Upewnić się, że dane pracowników są dokładne i aktualne

Szablon ułatwia zarządzanie zespołem, usprawniając komunikację, ułatwiając proces wdrażania i zabezpieczając wrażliwe dane - wszystko w jednym miejscu.

Szablon SOP HR ClickUp

Inną świetną opcją do doskonalenia procesów zarządzania personelem jest szablon Szablon SOP HR ClickUp . Szablon ten służy jako centralne repozytorium dla wszystkich dokumentów HR, zapewniając spójność i aktualność polityk i procedur.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-426.png Szablon SOP HR ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu, zarządzaniu i śledzeniu procesów i procedur HR.

https://app.clickup.com/signup?template=t-216245474&department=operations&\_gl=1\*1ndatv1\\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Pobierz szablon /%cta/

Niestandardowe statusy i pola pozwalają efektywnie zarządzać zadaniami, a wiele widoków dostosowanych do konkretnych funkcji HR, takich jak Offboarding, Rekrutacja i Ocena wyników, umożliwia usprawnione, bezproblemowe zarządzanie zadaniami.

Pro Tip: Możesz również wypróbować szablony do planowania obciążenia i dostosuj je idealnie do swoich potrzeb.

Następny, Pulpity ClickUp są doskonałym narzędziem do śledzenia i raportowania wydajności pracowników, zadowolenia i zaangażowania klientów oraz wskaźników zakończonych ocen. Aktualizują się w czasie rzeczywistym, ułatwiając monitorowanie priorytetów HR.

Dzięki ponad 50 opcjom widżetów możesz dostosować pulpity ClickUp do wyświetlania wskaźników operacyjnych, takich jak obsadzone pozycje, czas rekrutacji, wydajność zespołu i wiele innych

Najlepsze funkcje ClickUp

Dostosowywane pola: Przechwytuj szczegółowe informacje o pracownikach za pomocąNiestandardowe pola ClickUp, załączników i linków zewnętrznych, aby wszystkie istotne dane były uporządkowane i dostępne

Przechwytuj szczegółowe informacje o pracownikach za pomocąNiestandardowe pola ClickUp, załączników i linków zewnętrznych, aby wszystkie istotne dane były uporządkowane i dostępne Statusy niestandardowe: UżyjNiestandardowe statusy zadań ClickUp aby wizualizować i zarządzać cyklami pracy związanymi z zatrudnianiem, onboardingiem i rozwojem pracowników, zapewniając jasne śledzenie postępów na każdej scenie

UżyjNiestandardowe statusy zadań ClickUp aby wizualizować i zarządzać cyklami pracy związanymi z zatrudnianiem, onboardingiem i rozwojem pracowników, zapewniając jasne śledzenie postępów na każdej scenie Przypomnienia: Ustawienie jednorazowe lub cyklicznePrzypomnienia ClickUp dla krytycznych działań HR, takich jak rozmowy kwalifikacyjne, działania następcze i przeglądy wyników, aby być na bieżąco z harmonogramem i nigdy nie przegapić ważnego zadania

Ustawienie jednorazowe lub cyklicznePrzypomnienia ClickUp dla krytycznych działań HR, takich jak rozmowy kwalifikacyjne, działania następcze i przeglądy wyników, aby być na bieżąco z harmonogramem i nigdy nie przegapić ważnego zadania Listy kontrolne: WdrożenieListy kontrolne zadań ClickUp aby usprawnić i wyeliminować błędy w procesach HR, zapewniając, że każdy krok, od rekrutacji po onboarding, zostanie dokładnie zakończony

WdrożenieListy kontrolne zadań ClickUp aby usprawnić i wyeliminować błędy w procesach HR, zapewniając, że każdy krok, od rekrutacji po onboarding, zostanie dokładnie zakończony Zależności: UstanowienieZależności dla zadania ClickUp aby zarządzać kolejnością działań związanych z zatrudnianiem, wdrażaniem i rozwojem pracowników, tak aby zadania zostały zakończone we właściwej kolejności

UstanowienieZależności dla zadania ClickUp aby zarządzać kolejnością działań związanych z zatrudnianiem, wdrażaniem i rozwojem pracowników, tak aby zadania zostały zakończone we właściwej kolejności Integracje: Połączenie ClickUp z ulubionymi narzędziami i aplikacjami w celu usprawnienia operacji HR, usprawnienia cyklu pracy i umożliwienia płynnej synchronizacji danych

Limity ClickUp

W aplikacji mobilnej może brakować niektórych funkcji pulpitu, co ogranicza funkcjonalność w podróży

Rozszerzenie funkcji może powodować trudności w nauce dla niektórych użytkowników

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Workday (najlepsze do zaawansowanego zarządzania zasobami ludzkimi i finansami)

Via: Dzień roboczy Workday to ujednolicone, oparte na chmurze rozwiązanie popularne wśród praktyków HR w dużych i średnich organizacjach.

To oprogramowanie do planowania siły roboczej łączy finanse, HR i planowanie, zapewniając jedno źródło prawdy do raportowania w czasie rzeczywistym i kompleksowych procesów, od wdrażania do listy płac po wnioski urlopowe i nie tylko. Integracja pozwala na intuicyjną obsługę, pomagając Businessowi usprawnić operacje i osiągnąć wzrost.

Niezależnie od tego, czy jesteś małym Businessem, czy dużym Enterprise z wieloma systemami, Workday oferuje solidną chmurę do zarządzania przedsiębiorstwem, która zaspokaja potrzeby organizacji każdej wielkości.

Najlepsze funkcje Workday

Przyciągaj i rozwijaj talenty dzięki analizom opartym na danych za pomocą Workday Skills Cloud

Identyfikacja trendów, zagrożeń i możliwości w celu kierowania liderami i menedżerami za pomocą dostosowanych planów działania

Usprawnij dostęp do informacji i zakończone zadania dzięki przyjaznej dla użytkownika samoobsłudze i inteligentnemu zarządzaniu sprawami

Lepsza rekrutacja różnorodności i planowanie zatrudnienia poprzez kategoryzację umiejętności za pomocą zaawansowanej ontologii

Ograniczenie ręcznego obciążenia pracą i błędów dzięki automatyzacji w celu zwiększenia strategicznego ukierunkowania i wydajności

limity Workday

Kandydaci często muszą ponownie wprowadzać dane dla różnych ról, a rozwiązania autouzupełniania nie są powszechnie dostępne

Ręczne zapisywanie wersji roboczych jest konieczne, aby zapobiec utracie zmian

Narzędzie do raportowania jest mało elastyczne i nie zawiera kompilatora zapytań do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM)

Ceny Workday

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje dnia roboczego

G2: 4/5 (1300+ recenzji)

4/5 (1300+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 1300 opinii)

3. Workofo (najlepsze rozwiązanie do planowania i optymalizacji siły roboczej oparte na AI)

Via: Workofo Workofo to oparte na AI oprogramowanie do optymalizacji siły roboczej, które usprawnia planowanie i zarządzanie poprzez prognozowanie obciążeń pracą i tworzenie harmonogramów dostosowanych do potrzeb Twojego biznesu.

Aplikacja mobilna Workofo okazała się przydatna, ponieważ zapewnia płynną komunikację i łatwy dostęp w podróży.

Workofo łączy w sobie zaawansowaną technologię AI z fachowym doradztwem i analizą interakcji, dzięki czemu świetnie nadaje się dla średnich i dużych Businessów w handlu detalicznym, hotelarstwie i dystrybucji.

Najlepsze funkcje Workofo

Analiza ponad 60 milionów wariantów harmonogramów w celu zapewnienia najlepszego dopasowania

Wykorzystanie AI do przewidywania obciążenia pracą i optymalizacji harmonogramów z dokładnością do 15 minut

Integracja około 80 parametrów, w tym przepisów i zasad wewnętrznych, w celu optymalizacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb

Dzielenie zmian, równoważenie poziomów usług w różnych lokalizacjach i dostosowywanie godzin w oparciu o przewidywany ruch i potrzeby biznesowe

Zaoszczędź od 5% do 15% czasu pracowników, ograniczając niepotrzebne nadgodzinyrealokację zasobów w celu zwiększenia wydajności

Workofo limit

Skuteczność funkcji AI zależy w dużej mierze od dokładnych i zakończonych danych wejściowych

Integracja z istniejącymi systemami kadrowymi lub płacowymi może wymagać dodatkowych usług

Ceny Workofo

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Workofo

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

4. Ultimate Kronos Group [UKG] (najlepsze rozwiązanie do kompleksowego zarządzania personelem i angażowania pracowników)

Via: UKG UKG ma na celu zwiększenie powodzenia organizacji poprzez skupienie się na ludziach, kulturze organizacyjnej i zaufaniu. Jego celem jest wsparcie różnorodnych zespołów, zaangażowanie pracowników i osiągnięcie znaczących wyników biznesowych.

UKG oferuje zakres potężnych rozwiązań zaprojektowanych w celu usprawnić planowanie zasobów ludzkich i zarządzanie pracownikami, w tym UKG Pro Workforce Management, InTouch DX i Talk.

Najlepsze funkcje UKG

Optymalizacja harmonogramów pracowników dzięki aktualnym informacjom zapewniającym najwyższą wydajność

Automatyzacja i usprawnienie przetwarzania podatków dzięki dokładnym obliczeniom i funkcjom zgodności z przepisami

Uproszczenie globalnej listy płac z łatwością, zapewniając dokładne wynagrodzenie w ponad 160 krajach dzięki UKG One View

Twórz i utrzymuj zgodne z przepisami procesy biznesowe dzięki funkcjom zgodnym z wymogami prawnymi

Limity UKG

Częste uwierzytelnianie zabezpieczeń może być uciążliwe i czasochłonne

Nawet linie szybkiego reagowania mogą mieć długi czas oczekiwania wynoszący 2-3 dni

Płatne zgłoszenia serwisowe mogą mieć wydłużony czas realizacji

Sporadyczne błędy wpływają na funkcję i wymagają rozwiązywania problemów

UKG pricing

Ceny niestandardowe

oceny i opinieUKG

G2: 4.2/5 (1490+ recenzji)

4.2/5 (1490+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (590+ opinii)

5. Papaya Global (najlepsze rozwiązanie do globalnego zarządzania płacami i zgodności z przepisami)

Via: Papaya Global Papaya Global upraszcza zarządzanie płacami i zgodnością z przepisami dla organizacji z różnorodnymi Teams, oferując jedno rozwiązanie w ponad 160 krajach. Dzięki Papaya możesz obsługiwać listy płac w wielu walutach i przestrzegać lokalnych przepisów, nie zaprzątając sobie głowy szczegółami administracyjnymi.

Wgląd w czasie rzeczywistym w dane pracowników pozwala skupić się na zatrzymywaniu najbardziej utalentowanych pracowników -nagląca potrzeba globalnych firm w wysoce konkurencyjnych branżach.

Platforma zarządza pracownikami, wykonawcami i pracownikami Employer of Record (EOR), wspierając zaangażowanie pracowników i wysiłki na rzecz zadowolenia z pracy.

Najlepsze funkcje Papaya Global

Zapewnienie dokładnych i terminowych płatności dla pracowników na całym świecie, przy zachowaniu pełnej zgodności, bezpieczeństwa i niezawodności

Płynne połączenie z systemami HCM/HRIS, wydatkami, rozliczeniami międzyokresowymi i ERP w celu zapewnienia wydajnego przepływu danych

Spersonalizowana obsługa dzięki wsparciu Papaya 360, w tym dedykowany opiekun klienta i eksperci ds. płac

Usprawnienie księgowania listy płac dzięki JE Reconciliation, automatyzacja wpisów do dziennika bez błędów i oszczędność 15-20 godzin pracy ręcznej na cykl

Papaya Global limit

Do logowania należy użyć przycisku logowania z oryginalnego e-maila, ponieważ zapisane łącza lub zakładki nie będą działać

Przełączanie się między zakładkami listy płac może powodować domyślne wyświetlanie pierwszego projektu w kolejności alfabetycznej, a nie wybranego przez użytkownika

Na fakturach może brakować szczegółów, a system importu PTO wymaga ulepszenia

Ceny Papaya Global

Grow Global: 25 USD/miesiąc za pracownika (101-500 pracowników)

25 USD/miesiąc za pracownika (101-500 pracowników) Scale Global: 20 USD/miesiąc za pracownika (501-1000 pracowników)

20 USD/miesiąc za pracownika (501-1000 pracowników) Enterprise Global: 15 USD/miesiąc za pracownika (ponad 1000 pracowników)

oceny i recenzje Papaya Global

G2: 4.5/5 (ponad 30 opinii)

4.5/5 (ponad 30 opinii) Capterra: 4.4/5 (ponad 30 opinii)

6. RELEX (najlepsze rozwiązanie do optymalizacji łańcucha dostaw i siły roboczej z wykorzystaniem AI)

Via: RELEX RELEX to zaawansowana platforma do optymalizacji siły roboczej i zarządzania łańcuchem dostaw. Wykorzystuje AI i uczenie maszynowe w celu usprawnienia globalnych operacji detalicznych i produkcyjnych.

Zaprojektowany z myślą o wszechstronności i precyzji, RELEX integruje różne aspekty zarządzania łańcuchem dostaw, od prognozy popytu po optymalizację zapasów.

Narzędzie to jest doskonałym rozwiązaniem do zarządzania podażą i popytem, produkcją, sprzedażą detaliczną i merchandisingiem.

Najlepsze funkcje RELEX

Wykorzystanie optymalizacji opartej na zadaniach do automatycznego tworzenia zmian w oparciu o umowy z pracownikami, ich umiejętności, preferencje i lokalne przepisy

Rozwiązywanie potencjalnych niedoborów lub nadwyżek personelu w celu utrzymania zrównoważonej siły roboczej poprzezwykorzystując planowanie obciążeń* Zastosowanie dokładnej prognozy obciążenia pracą w celu optymalizacji poziomu zatrudnienia, co pozwala obniżyć koszty personelu o 6-10%

Uzyskanie widoczności w czasie rzeczywistym, w jaki sposób zmiany popytu lub podaży wpływają na potrzeby kadrowe

RELEX limit

Nie jest to system czasu rzeczywistego i opiera się na wielu źródłach danych

Interfejs jest przestarzały i oferuje słabą wizualizację, niestandardowe funkcje i nieoptymalny układ

Ceny RELEX

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje RELEX

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

7. Verint (najlepszy pod względem automatyzacji obsługi klienta i wydajności operacyjnej)

Via: Verint Verint to narzędzie do automatyzacji obsługi klienta, które usprawnia interakcje z klientami. Jest to dobra opcja dla osób w dużych działach lub organizacjach obsługujących klientów.

Verint koncentruje się na automatyzacji, wglądzie w dane i płynnej integracji, aby pomóc zoptymalizować operacje, usprawnić obsługę, zapewnić jakość i zapewnić lepszą obsługę klienta.

Najlepsze funkcje Verint

Przyjęcie modułowego, przyszłościowego rozwiązania CCaaS (Contract Center as a Service), które ewoluuje wraz z potrzebami biznesu, zapewniając ciągłe doskonalenie i zwrot z inwestycji

Wykorzystanie Open Engagement Data Hub do analizy danych interakcji z różnych źródeł w celu uzyskania przydatnych informacji

Wdrażanie narzędzi HR opartych na AI i inne opcje samoobsługi w kanałach głosowych i cyfrowych, umożliwiające skuteczne rozwiązywanie problemów bez interwencji człowieka

Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi do prognozy i planowania w celu optymalizacji planowania siły roboczej i zwiększenia obciążeń

Verint limit

Jeśli wybierzesz planowanie statyczne, musisz ręcznie wprowadzić prognozy dla każdego dnia

Transkrypcje nagrań rozmów nie są zbyt dokładne, co może wpływać na jakość analizy

Ceny Verint

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Verint

G2: 4.3/5 (ponad 220 recenzji)

4.3/5 (ponad 220 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

8. Calabrio (najlepszy do monitorowania wydajności centrum kontaktowego i zaangażowania agentów)

Via: Calabrio Calabrio, wcześniej znane jako Teleopti, optymalizuje wydajność centrum kontaktowego i poprawia obsługę klienta. Jest to kolejne narzędzie, które powinny rozważyć organizacje z dużymi centrami kontaktowymi.

Calabrio koncentruje się na zaangażowaniu agentów i wydajności operacyjnej, przekształcając centrum kontaktowe w centrum doskonałości i lojalności, pomagając Ci w osiągnięciu celów HR z łatwością.

Dzięki zaawansowanej analizie głosu i tekstu, Calabrio usprawnia zarządzanie pracownikami call center i poprawia strategie angażowania klientów.

Oparty na chmurze pakiet Calabrio ONE integruje optymalizację siły roboczej, wydajność agentów i analitykę biznesową, oferując elastyczne rozwiązanie dla tradycyjnych i zdalnych centrów kontaktowych.

Najlepsze funkcje Calabrio

Oceniaj każdą interakcję, aby analizować wydajność we wszystkich kanałach i uzyskać dogłębny wgląd w skuteczność agentów

Wykorzystanie grywalizacji i ukierunkowanego coachingu do inspirowania samodoskonalenia i zwiększania zaangażowania agentów

Oferuj opcje samodzielnego planowania, aby zapewnić agentom elastyczność, której potrzebują

Dostarczanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym i przejrzystość wydajności za pośrednictwem spersonalizowanych pulpitów

Limity Calabrio

Niektórzy użytkownicy doświadczają opóźnień podczas próby śledzenia przestrzegania harmonogramu przez agentów i analizowania niestandardowych interakcji z klientami

Potrzebna jest większa przejrzystość historii zmian harmonogramu, ponieważ korekty w czasie rzeczywistym dokonywane przez RTA mogą nie być jasno udokumentowane

Calabrio ceny

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Calabrio

G2 : 4.4/5 (270+ opinii)

: 4.4/5 (270+ opinii) Capterra: 4.5/5 (260+ recenzji)

9. Humanity (najlepsze do wydajnego planowania pracowników i zarządzania bazą danych)

Via: Ludzkość TCP's Humanity, to wiodące rozwiązanie do planowania pracowników z prognozą opartą na AI. Posiada również najlepiej ocenianą aplikację mobilną.

Platforma oferuje oprogramowanie baz danych pracowników które pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu na planowaniu. Możesz go użyć do zwiększenia wydajności i poprawy doświadczenia pracowników.

Zaprojektowany dla wszystkich typów organizacji, Humanity pomaga utrzymać budżet i zwiększyć zaangażowanie pracowników. Możesz także zarządzać obsadą zmian, obsługiwać wezwania i ułatwiać zamiany zmian, poprawiając ogólne środowisko pracy.

Najlepsze funkcje Humanity

Usprawnienie planowania dzięki portalowi niestandardowemu i automatyzacja zarządzania zmianami

Automatyzacja śledzenia czasu dzięki Time Clocks upraszcza zarządzanie frekwencją, zapewniając dokładną listę płac i kontrolę kosztów

Optymalizacja zatrudnienia dzięki planowaniu opartemu na AI, które prognozuje zapotrzebowanie, automatycznie buduje i automatycznie wypełnia harmonogramy w celu optymalnego pokrycia

Ludzkie limity

Ostatnie aktualizacje spowodowały problemy z formatem drukowanych plików PDF, choć wsparcie Humanity może pomóc w ich rozwiązaniu

Po zatwierdzeniu urlopu, sloty nie są automatycznie anulowane, co wymaga ręcznych korekt

Ustawienia powiadomień mogą resetować się automatycznie, co prowadzi do pominięcia aktualizacji

Ceny Humanity

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Humanity

G2: 4.3/5 (ponad 1000 recenzji)

4.3/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.3/5 (290+ recenzji)

10. Infor (najlepsze rozwiązanie do zarządzania kapitałem ludzkim i analiz operacyjnych dla poszczególnych branż)

Via: Informacje Infor jest dostawcą szerokiego zakresu rozwiązań dostosowanych do specyficznych potrzeb branży, w tym zarządzania finansami, koordynacji łańcucha dostaw, planowania, harmonogramowania i zarządzania zamówieniami.

To oprogramowanie do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) optymalizuje wydajność pracowników i usprawnia strategie zatrudnienia.

Najlepsze funkcjeInfor

Integracja i automatyzacja procesów dzięki bramie API firmy Infor zapewniającej bezpieczne połączenia, wgląd w dane w czasie rzeczywistym i ujednolicone środowisko użytkownika

Użyj Infor Birst do połączyć analizę siły roboczej ze spostrzeżeniami opartymi na AI, gotową zawartością branżową i integracją danych w celu usprawnienia procesu decyzyjnego

Zastosuj automatyzację Infor Enterprise Automation, aby zautomatyzować kompleksowe procesy dzięki zintegrowanym rozwiązaniom RPA i backendowym

Scentralizuj dane na różnych platformach, w tym w systemie operacyjnym Infor, interfejsach API i aplikacjach innych firm, aby zapewnić kompleksową dostępność i dokładność

Limity Infor

Brak funkcji e-mail marketingu, co sprawia, że niektóre zadania są czasochłonne

Brak funkcji takich jak zarządzanie WOM i rekrutacja, które można znaleźć na innych platformach HCM

Ceny Infor

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Infor

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

Maksymalizuj wydajność pracowników dzięki ClickUp

Wybór odpowiedniego oprogramowania do optymalizacji siły roboczej ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia wydajności bez zwiększania kosztów operacyjnych. Mam nadzieję, że nasze zestawienie okaże się pomocne w znalezieniu najlepszego rozwiązania dla Twojej organizacji.

Wśród tych wszystkich świetnych opcji, ClickUp wyróżnia się jako najbardziej wszechstronny i kompleksowy. Jego konfigurowalne szablony, bogate w funkcje dokumenty i pulpity oparte na danych pomagają ludziom takim jak ja zarządzać zadaniami, ograniczać błędy ręczne i zapewniać zgodność z celami organizacyjnymi. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby zobaczyć, jak może on zmienić Twoje strategie zarządzania pracownikami.