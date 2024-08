10 Oprogramowanie do zarządzania kapitałem ludzkim dla firm w 2024 roku

Zarządzanie kapitałem ludzkim nigdy nie jest proste. Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi często noszą wiele kapeluszy. Muszą rekrutować, zatrudniać, rozwijać, wynagradzać, zarządzać i zatrzymywać pracowników. I zazwyczaj działają przy ograniczonych zasobach.

Aby sprostać tym wyzwaniom, oprogramowanie HCM lub Human Capital Management oferuje specjalistom HR odpowiednie narzędzia, które pomagają w zarządzaniu pracownikami.

Jednak wraz z gwałtownym wzrostem rynku, liczba graczy na rynku rozwiązań HCM stale rośnie. Prawdziwym pytaniem staje się zatem, które rozwiązania do zarządzania kapitałem ludzkim należy rozważyć?

Na tym blogu przyjrzymy się, czego można oczekiwać od kompetentnego oprogramowania HCM i 10 najlepszych systemów HR, które pomogą we wszystkich potrzebach związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania kapitałem ludzkim?

Oprogramowanie do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) to kompleksowe rozwiązanie składające się z pakietu Narzędzia HR do zarządzania pracownikami, operacjami HR, płatnościami dla pracowników i nie tylko.

Oprogramowanie HCM umożliwia usprawnienie listy płac, administrowania świadczeniami, rekrutacji i zarządzania wydajnością przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami i standardami branżowymi.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania kapitałem ludzkim?

Oto lista najważniejszych funkcji, których należy szukać przed wyborem systemu HCM:

Podstawowe funkcje HR: Poszukaj oprogramowania HCM, które obsługuje wszystkie funkcje HR w całym cyklu życia pracownika, od procesu rekrutacji po zarządzanie danymi pracowników, zarządzanie talentami, zaangażowanie pracowników, administrowanie świadczeniami, planowanie siły roboczej, zarządzanie płacami, zarządzanie wydatkami itp.

Poszukaj oprogramowania HCM, które obsługuje wszystkie funkcje HR w całym cyklu życia pracownika, od procesu rekrutacji po zarządzanie danymi pracowników, zarządzanie talentami, zaangażowanie pracowników, administrowanie świadczeniami, planowanie siły roboczej, zarządzanie płacami, zarządzanie wydatkami itp. Zarządzanie wydajnością: Wybierz oprogramowanie HCM, które pomaga w ustawieniu celów, przeprowadzaniu ocen pracowniczych, planowaniu powodzenia, zarządzaniu pozycjami i śledzeniu rozwoju kariery

Raportowanie i analityka: Szukaj rozwiązań HCM, które oferują analizę danych w czasie rzeczywistym za pomocą intuicyjnych pulpitów, kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i raportowania. Wiele narzędzi do zarządzania personelem oferuje również uczenie maszynowe i analitykę predykcyjną związaną z rotacją i utrzymaniem pracowników

Szukaj rozwiązań HCM, które oferują analizę danych w czasie rzeczywistym za pomocą intuicyjnych pulpitów, kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i raportowania. Wiele narzędzi do zarządzania personelem oferuje również uczenie maszynowe i analitykę predykcyjną związaną z rotacją i utrzymaniem pracowników Zgodność i uczenie się: Wybierz oprogramowanie, które zapewnia globalną zgodność siły roboczej z wbudowanym śledzeniem zgodności i ustawieniami regionalnymi, zapewniając gotowość do audytu

Integracja: Twoje oprogramowanie HCM powinno płynnie integrować się z innymi narzędziami używanymi przez Twój Business, takimi jak platformy księgowe, dostawcy płatności lub usługi sprawdzania przeszłości

Twoje oprogramowanie HCM powinno płynnie integrować się z innymi narzędziami używanymi przez Twój Business, takimi jak platformy księgowe, dostawcy płatności lub usługi sprawdzania przeszłości Bezpieczeństwo i wsparcie: Poszukaj oprogramowania, które priorytetowo traktuje bezpieczeństwo danych dzięki takim funkcjom jak szyfrowanie danych i dostęp oparty na rolach. Warto również rozważyć kompleksowe wsparcie techniczne, szkolenia, wdrożenie i regularne aktualizacje, aby zapewnić płynność działania

10 najlepszych programów do zarządzania kapitałem ludzkim

1. ClickUp

Zatrudniaj i zarządzaj swoim idealnym zespołem dzięki platformie ClickUp do zarządzania zasobami ludzkimi

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania kapitałem ludzkim i narzędzie rekrutacyjne które pomaga zespołowi HR zarządzać pracownikami od rekrutacji, wdrażania, zarządzania wydajnością, zarządzania talentami, a nawet przechodzenia na emeryturę.

Dzięki szerokiej gamie konfigurowalnych funkcji i ponad 1000 integracji, ClickUp jest hubem do konsolidacji pracy w różnych działach i tworzenia obszaru roboczego opartego na współpracy. To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla teamów HR nadzorujących dane pracowników, planowanie zatrudnienia, zarządzanie wynagrodzeniami, zaangażowanie pracowników i śledzenie celów. ClickUp Cele może pomóc zespołom HR i menedżerom zespołów w przejrzystym ustawieniu i śledzeniu celów w całej organizacji. Ustaw cele w formie liczbowej, pieniężnej, prawda/fałsz lub zadań; łącz cele z wielu zespołów w cele. Ustaw terminy, twórz karty wyników i udostępniaj cele każdemu w organizacji, kto ma prawo do ich widoku lub edycji.

Widok całego procesu rekrutacji i funkcji HR dzięki ClickUp Views

Wizualizacja zadań i celów również staje się dziecinnie prosta dzięki różnorodności Widoki ClickUp dostępne. Możesz dostosować ponad 15 widoków z niestandardowymi polami i statusami, aby spełnić wszystkie swoje wymagania. Na przykład widok listy pomaga śledzić zadania według pól takich jak termin, priorytet, właściciel itp. Widok Kalendarza pomaga śledzić działania według daty i czasu trwania.

Dzięki współpracy Dokumenty ClickUp w jednym miejscu można scentralizować wszystkie zasady organizacyjne, zasoby i bazy wiedzy. Edytuj i aktualizuj je w razie potrzeby oraz udostępniaj je z niestandardowymi zasadami dostępu w różnych Teams. The Uniwersalne wyszukiwanie zapewnia, że żaden dokument lub zadanie nie jest oddalone o więcej niż jedno lub dwa kliknięcia!

Śledzenie wydajności pracowników i obciążenia pracą dzięki konfigurowalnym pulpitom ClickUp

Możliwość dostosowania Pulpity ClickUp umożliwiają generowanie w czasie rzeczywistym raportów dotyczących wydajności pracowników, zaangażowania, wskaźników zakończonych ocen i wszystkich innych całorocznych priorytetów związanych z zarządzaniem ludźmi. Te wizualnie angażujące pulpity mogą być również wykorzystywane do prezentacji dla interesariuszy i spotkań dotyczących strategii biznesowej. Oferują one ponad 50 wariantów widżetów dostosowanych do różnych scenariuszy HR, takich jak obsadzone pozycje, czas zatrudnienia i wydajność zespołu

A to jeszcze nie wszystko. ClickUp Brain , sprytny asystent AI w ClickUp, może również pomóc w szybszym przejściu przez listę rzeczy do zrobienia. Wypróbuj go do wszystkiego, począwszy od pisania program nagród dla pracowników zapowiedź podsumowania notatek z kolejnego spotkania w elementy akcji.

Setki gotowych szablonów w Biblioteka szablonów ClickUp gwarantuje, że nie będziesz tracić czasu na ich ustawienie. Te wysoce konfigurowalne szablony obejmują różne przypadki użycia związane z rekrutacją, tworzeniem zasad, zarządzaniem wydajnością, ustawieniem celów i nie tylko.

Szablon SOP HR ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu, zarządzaniu i śledzeniu procesów i procedur HR.

Na przykład Szablon SOP ClickUp HR służy jako doskonały zasób do zapoznania zespołu z procesami wykorzystującymi ClickUp Whiteboards. Szablon ten wykorzystuje tętniącą życiem, dobrze zorganizowaną i konfigurowalną tabelę w ramach Tablicy współpracy, ułatwiając menedżerom HR szkolenie zespołu, ustawienie zadań rekrutacyjnych, zarządzanie zatrudnianiem i wdrażanie pracowników procesy i nie tylko

ClickUp najlepsze funkcje

Wielość widoków cyklu pracy: Ciesz się różnorodnymi opcjami wizualizacji ClickUp dlaCele HRw tym widoki tabeli, listy, formularza, kalendarza i obciążenia pracą. Posiadanie wielu sposobów przeglądania cykli pracy pomaga wefektywnym zarządzaniu bazą danych pracownikówsortowanie, filtrowanie i planowanie obciążeń

Ciesz się różnorodnymi opcjami wizualizacji ClickUp dlaCele HRw tym widoki tabeli, listy, formularza, kalendarza i obciążenia pracą. Posiadanie wielu sposobów przeglądania cykli pracy pomaga wefektywnym zarządzaniu bazą danych pracownikówsortowanie, filtrowanie i planowanie obciążeń Automatyzacja HR: Usprawnij procesy HR dzięki szykowi ponad 100 możliwości automatyzacji w ClickUp. Wykorzystaj je do automatyzacji tworzenia zadań, przypisywania, populacji komentarzy, zmian statusu i wielu innych, umożliwiając wydajne i skoncentrowane operacje skoncentrowane na potrzebach Twojego zespołu

Usprawnij procesy HR dzięki szykowi ponad 100 możliwości automatyzacji w ClickUp. Wykorzystaj je do automatyzacji tworzenia zadań, przypisywania, populacji komentarzy, zmian statusu i wielu innych, umożliwiając wydajne i skoncentrowane operacje skoncentrowane na potrzebach Twojego zespołu Zunifikowany pulpit HR: Monitoruj kamienie milowe projektu, cele i wskaźniki KPI HR za pomocą konfigurowalnych i angażujących pulpitów w ClickUp, zapewniając ujednolicony i dostępny przegląd dla całego zespołu

Monitoruj kamienie milowe projektu, cele i wskaźniki KPI HR za pomocą konfigurowalnych i angażujących pulpitów w ClickUp, zapewniając ujednolicony i dostępny przegląd dla całego zespołu Gotowe szablony: Szybkie tworzenie cykli pracy i standaryzacja procesów dzięki setkom konfigurowalnych szablonów

Szybkie tworzenie cykli pracy i standaryzacja procesów dzięki setkom konfigurowalnych szablonów Wspólna dokumentacja: Twórz i przechowuj łatwe do przeszukiwania i udostępniania dokumenty związane ze wszystkim, od SOP po rekrutację w ClickUp Docs

Limity ClickUp

Aplikacja mobilna może nie mieć wszystkich funkcji wersji komputerowej

Użytkownicy mogą mieć trudności z dostosowaniem się do niej ze względu na jej rozszerzenie funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 400 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 400 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Arcoro

Źródło: Arcoro Arcoro jest dostawcą dostosowanych do potrzeb rozwiązań HR dla branży budowlanej, od niestandardowego zatrudniania po zarządzanie zgodnością. Dzięki sprawdzonej wiedzy i kompleksowym modułom Arcoro wypełnia luki komunikacyjne, zapewnia zgodność z przepisami i wzmacnia pozycję pracowników budowlanych.

Korzystając z Arcoro, można zarządzać śledzeniem aplikacji, onboardingiem, zarządzaniem pracownikami, zarządzaniem nieobecnościami, zarządzaniem świadczeniami, czasem i śledzeniem wyników.

Najlepsze funkcje Arcoro

Automatyzacja zatrudniania, wdrażania i innych zadań związanych z zarządzaniem pracownikami

Integracja z Acumatica, Procore, Quickbooks, Sage300, Viewpoint i Foundation w celu zarządzania danymi HR i komunikacją między polem a biurem

Uzyskaj wgląd i zaawansowaną analizę dzięki systemowi śledzenia kandydatów Arcoro

Pielęgnuj pracowników i zwiększaj ich retencję dzięki systemom zarządzania wydajnością i nauką

Wygodny dostęp do wsparcia dzięki przyjaznym dla użytkownika przewodnikom i sesjom szkoleniowym na żądanie

Limity Arcoro

Limit dla biznesów związanych z budownictwem

Dziurkacze czasami się nie synchronizują. Niektórzy specjaliści HR raportowali konieczność ręcznego wprowadzania danych

Niektórzy użytkownicy poprosili o dodanie formularzy PDF

Śledzenie pracowników przez GPS wymaga poprawy

Ceny Arcoro

Niestandardowy cennik

Arcoro oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (80+ recenzji)

3.9/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 100 recenzji)

3. Paychex Flex

Źródło: Paychex Paychex Flex to kompleksowe rozwiązanie z zakresu HCM, PEO i Oprogramowanie HR które pomaga małym i średnim firmom usprawnić zarządzanie płacami, kadrami, świadczeniami i innymi powiązanymi zadaniami.

Upraszcza administrowanie pracownikami dzięki systemowi Professional Employer Organization (PEO), który usprawnia zadania HR i oszczędza zasoby pieniężne i czasowe.

Najlepsze funkcje Paychex Flex

Usprawnienie przetwarzania listy płac dzięki automatyzacji obliczeń i wypełniania deklaracji podatkowych

Uproszczenie udostępniania danych i komunikacji dzięki scentralizowanym systemom zarządzania online,

Proaktywne monitorowanie zmian w globalnych przepisach i regulacjach dotyczących pracowników w celu zminimalizowania ryzyka i automatyzacji zgodności z przepisami

Oszczędność czasu i formalności dzięki dedykowanemu samoobsługowemu portalowi pracowniczemu, który umożliwia pracownikom samodzielne wykonywanie zadań HR

Łatwe śledzenie i rejestrowanie godzin pracy pracowników na potrzeby listy płac i innych funkcji kadrowych dzięki usłudze Paychex Flex Time

Limity Paychex Flex

Przestarzały interfejs użytkownika

Użytkownicy domagają się większej liczby funkcji do samodzielnej administracji, które nie zależą bezpośrednio od Paychex Flex

Ceny Paychex Flex

Essentials: $39/miesiąc + $5 za pracownika

$39/miesiąc + $5 za pracownika Select: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Pro: Niestandardowy cennik

Paychex Flex oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 1400 recenzji)

4,2/5 (ponad 1400 recenzji) Capterra: 4,2/5 (ponad 1 500 opinii)

4. Ceridian Dayforce HCM

Źródło: Dayforce Z ponad 6 milionami użytkowników na całym świecie, Dayforce specjalizuje się w upraszczaniu skalowalności. Jest to całościowa aplikacja HCM z pojedynczym modelem danych, zawsze włączonymi obliczeniami i wbudowaną inteligencją.

Posiada doskonałe opcje personalizacji z analizą i wizualizacją w czasie rzeczywistym dla codziennych potrzeb HR.

Najlepsze funkcje Dayforce HCM

Usprawnienie operacji płacowych w ponad 200 krajach i terytoriach

Wykorzystanie AI do podejmowania inteligentnych decyzji dotyczących zatrudniania, optymalizacji zarządzania cyklem pracy oraz zarządzania talentami i ich zatrzymywania

Uniknij kłopotów z ręcznym aktualizowaniem raportów; twórz dynamiczne raporty HR, które aktualizują się w czasie rzeczywistym

Zapewnij bezpieczeństwo danych swoich pracowników dzięki wbudowanym mechanizmom kontroli prywatności i projektowi, który priorytetowo traktuje bezpieczeństwo od samego początku

Limity Dayforce HCM

Może tworzyć ogromne, nieczytelne raporty

Funkcja samoobsługi pracowników jest przestarzała

Natychmiastowa obsługa klienta powinna być dostępna bez konieczności logowania dla każdej sprawy

Cennik Dayforce HCM

Niestandardowy cennik

Dayforce HCM oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (780+ opinii)

4.2/5 (780+ opinii) Capterra: 4.3/5 (940+ opinii)

5. Eddy

Źródło: Eddy Eddy szczyci się prostotą i łatwością użytkowania. Ujednolicona platforma Eddy umożliwia zatrudnianie, wdrażanie, zarządzanie i wynagradzanie pracowników. Drastycznie skraca czas potrzebny na prowadzenie list płac dzięki wysoce wszechstronnemu Eddy Payroll.

Eddy przechowuje dane pracowników w bezpiecznym środowisku, do którego można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca. Możesz także uzyskać dostęp do automatyzacji wysyłania wiadomości, konfigurowalnych potoków i funkcji automatycznego księgowania.

Najlepsze funkcje Eddy

Uproszczenie zarządzania płacami dla małych Business dzięki zaawansowanej automatyzacji

Zajmowanie się kwartalnymi i rocznymi rozliczeniami podatkowymi, a także przygotowywanie i składanie dokumentów W-2 i 1099-NEC na koniec roku

Śledzenie czasu pracy pracowników i obliczanie dokładnego wynagrodzenia godzinowego za pomocą funkcji czasu pracy Eddy

Oszczędność czasu i zapobieganie nadzorowi dzięki automatyzacji wysyłania wiadomości, konfigurowalnym potokom i automatycznemu publikowaniu ofert pracy na głównych tablicach ogłoszeń

Umożliwienie pracownikom wygodnego widoku ich sald i wnioskowania o czas wolny za pośrednictwem aplikacji mobilnej

Limity Eddy

Potrzeba więcej aktualizacji prawa pracy dla poszczególnych regionów

Kilku użytkowników napotkało błędy podczas próby przesłania dokumentów dla nowych pracowników

Pracownik musi zaakceptować zaproszenie, aby pojawić się w zakładce onboardingu

Ceny Eddy

Starter: $4/miesiąc za osobę

$4/miesiąc za osobę Wzrost: 8 USD/miesiąc za osobę

8 USD/miesiąc za osobę Premium: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Dodatki: Payroll: $6/osobę Zatrudnianie: 199 USD/miesiąc



Oceny i recenzje Eddy

G2: 4.7/5 (60+ recenzji)

4.7/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

6. Trakstar

Źródło: Trakstar Trakstar to oparte na chmurze oprogramowanie do oceny wydajności, które łączy cztery uzupełniające się produkty: zarządzanie wydajnością, zarządzanie uczeniem się, śledzenie kandydatów i analizę siły roboczej w jedno rozwiązanie do rozwoju talentów.

Trakstar oferuje funkcję oceny 360°, która zapewnia kompleksową informację zwrotną dla pracowników i promuje ich rozwój w wielu obszarach. Pomaga również w pozyskiwaniu kompetentnych talentów dzięki funkcji Candidate Sourcing.

Najlepsze funkcje Trakstar

Tworzenie kursów online i modułów szkoleniowych za pomocą przyjaznej dla użytkownika platformy Trakstar Learn do tworzenia kursów e-learningowych dla zespołów hybrydowych, zdalnych i osobistych

Usprawnienie wdrażania i pozyskiwanie kandydatów oraz udostępnianie ofert pracy na najlepszych tablicach ogłoszeń dzięki Trakstar Hire Śledź wydajność dzięki Trakstar Insights i wspieraj podejmowanie decyzji opartych na danych w celu ciągłego doskonalenia

Automatyzacja importu informacji o kandydatach i współpracy z zewnętrznymi rekruterami

Limity Trakstar

Kilku użytkowników wyraziło niezadowolenie z możliwości raportowania platformy, twierdząc, że nie są one dogłębne i nie spełniają odpowiednio ich wymagań

Nie jest w stanie pomieścić recenzji narracyjnej zamiast recenzji opartej na ocenach

Brak możliwości automatycznego generowania raportów

Cennik Trakstar

Ceny niestandardowe

Trakstar oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (450+ recenzji)

4.2/5 (450+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (280+ opinii)

7. Rippling

Źródło: Rippling Rippling to oparte na chmurze oprogramowanie HCM, które usprawnia cykl pracy w działach HR, IT i finansów pod jednym dachem.

Ich oprogramowanie HR jest przyjazne dla użytkownika, intuicyjne i wyposażone w wiele funkcji, obejmujących wszystko, od listy płac po ankiety opinii pracowników.

Najlepsze funkcje Rippling

Dostępkonfigurowalne szablony HR zaprojektowane dla listy płac i innych istotnych zadań HR

Radzenie sobie ze złożonością zarządzania globalną siłą roboczą dzięki wyspecjalizowanym funkcjom dla zlokalizowanych list płac, podatków i wymogów zgodności

Niestandardowy kreator cyklu pracy umożliwia automatyzację dowolnego procesu ręcznego lub synchronizację danych w wielu systemach jednocześnie - bez konieczności pisania kodu

Umożliwienie pracownikom rejestrowania wejść i wyjść, a pracodawcom przeglądania i zatwierdzania przerw w czasie rzeczywistym za pomocą inteligentnych zegarów czasu pracy

Wdrażanie uprawnień opartych na rolach i zasad dostosowanych do potrzeb organizacji, zapewniających niestandardowy dostęp i zatwierdzenia

Rippling limits

Długi czas ładowania przepływów przejściowych

Interfejs użytkownika musi być bardziej przyjazny dla użytkownika

Potrzeba integracji zarządzania IT

Rippling pricing

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Rippling

G2: 4.8/5 (2,270+ recenzji)

4.8/5 (2,270+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (3,030+ opinii)

8. Oracle Fusion Cloud Human Capital Management

Źródło: Oracle HCM Oferta Oracle Cloud HCM obejmuje różne obszary, od zarządzania zasobami ludzkimi i zadaniami po zarządzanie pracownikami, listy płac i analitykę HCM.

Oracle zapewnia zgodność z globalnymi standardami prawnymi i firmowymi. Dzięki bezpiecznym, samoobsługowym opcjom pracownicy mogą zarządzać danymi osobowymi, PTO i odcinkami wypłat na żądanie.

Najlepsze funkcje Oracle Fusion Cloud HCM

Zapewnienie zgodności z globalnymi przepisami i potrzebami branżowymi

Zapewnienie pracownikom bezpiecznych, reagujących na urządzenia mobilne portali samoobsługowych do zarządzania danymi osobowymi i podstawowymi zadaniami

Zarządzanie umowami branżowymi, związkowymi i kontraktowymi za pomocą opartych na regułach cykli pracy

Wykorzystanie analityki predykcyjnej do identyfikacji i zatrzymania największych talentów poprzez ocenę ryzyka ich odejścia

Wykorzystanie algorytmów AI do wykrywania anomalii, takich jak pracownicy-widma i nieautoryzowane zmiany na liście płac

Limity Oracle Fusion Cloud HCM

Brak możliwości masowego pobierania CV lub aplikacji

Nieoptymalny system nawigacji, który wymaga zbyt wielu kliknięć

Wydajność oprogramowania może ulec pogorszeniu i stać się powolna, gdy jest używane przez wielu użytkowników jednocześnie

Ceny mogą być kosztowne dla małych firm

Cennik Oracle Fusion Cloud HCM

Help Desk: $4 za pracownika miesięcznie

$4 za pracownika miesięcznie Zarządzanie talentami: $10 za pracownika miesięcznie

$10 za pracownika miesięcznie Globalny HR: 15 USD za pracownika miesięcznie

Oracle Fusion Cloud HCM oceny i recenzje

G2: 3,5/5 (ponad 520 recenzji)

3,5/5 (ponad 520 recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 60 opinii)

9. Paycor HCM

Źródło: Paycor Paycor HCM to kompleksowy system HR, płac, pozyskiwania talentów i zarządzania talentami. Oprogramowanie HCM można łatwo dostosować i skonfigurować dla różnych branż, takich jak opieka zdrowotna, produkcja, restauracje i usługi profesjonalne.

Paycor posiada również funkcje podatkowe i opcje zgodności, systemy ograniczania błędów i inne wyróżniające się funkcje.

Najlepsze funkcje Paycor HCM

Unikalne opcje płatności, takie jak On Demand Pay, Paycor Wallet i inne

Uproszczenie przetwarzania listy płac dzięki funkcji AutoRun, która automatyzuje płatności zgodnie z określonymi harmonogramami

Automatyzacja pozyskiwania talentów, rekrutacji i onboardingu

Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym o brakujących lub nieprawidłowych identyfikatorach podatkowych i adresach bezpośrednio na pulpicie

Efektywne zarządzanie talentami dzięki dedykowanym systemom rozwoju talentów, zarządzania karierą i planowania wynagrodzeń

Wygodny dostęp do informacji o wynagrodzeniach i świadczeniach, wniosków o urlop, aktualizacji danych osobowych i nie tylko za pomocą aplikacji mobilnej Paycor

Limity Paycor HCM

Niestandardowa obsługa klienta

Musi mieć lepsze przedpremierowe poprawki błędów

Raportowanie wydaje się nieintuicyjne

Ceny Paycor HCM

Niestandardowy cennik

Paycor HCM oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 700 opinii)

4/5 (ponad 700 opinii) Capterra: 4.4/5 (2,760+ opinii)

10. Workday Human Capital Management

Źródło: Dzień roboczy Workday to oprogramowanie CRM klasy Enterprise, które integruje procesy finansowe z HR, planowaniem i analityką. W związku z tym oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania pracownikami.

Dzięki AI Workday jest inteligentnym, elastycznym pakietem aplikacji HR, które lepiej ze sobą współpracują.

Najlepsze funkcje Workday HCM

Natywna integracja z Workday Skills Cloud, narzędziem opartym na AI, które umożliwia liderom tworzenie zwinnych strategii

Wykorzystaj rozszerzoną analitykę, aby uzyskać dogłębny wgląd w wydajność pracowników za pomocą łatwych do zrozumienia pulpitów

Korzystaj z analizy porównawczej konkurencji i samoobsługowego raportowania, aby szybciej identyfikować możliwości

Szybka integracja z istniejącym ekosystemem IT dzięki tysiącom publicznych interfejsów API i rynkowi

Limity Workday HCM

Funkcja raportowania wiąże się ze stromą krzywą uczenia się i może być myląca dla nowych użytkowników

Role w Workday muszą być bardziej konfigurowalne

Opcja wyszukiwania globalnego nie jest najlepsza

Ceny Workday HCM

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Workday HCM

G2: 4/5 (ponad 1300 recenzji)

4/5 (ponad 1300 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1 330 opinii)

Wybierz najlepsze oprogramowanie HCM dla swojego Businessu

Każde oprogramowanie HCM na tej liście oferuje coś nowego i wyjątkowego. Wszystkie specjalizują się w określonej niszy. Jeśli więc potrzebujesz konkretnej funkcji niszowej, wybierz oprogramowanie, które najlepiej do Ciebie pasuje.

Jeśli jednak wciąż zastanawiasz się, które oprogramowanie do zarządzania kapitałem ludzkim wybrać, wybierz to, które potrafi wszystko - ClickUp. Oprogramowanie do zarządzania kapitałem ludzkim ClickUp zapewnia to, co najlepsze ze wszystkich światów. Otrzymujesz doskonałą platformę HCM, która pomaga działowi HR budować i utrzymywać wydajne przepływy pracy dla wszystkich procesów zarządzania ludźmi w całym cyklu życia pracownika.

A także ogólne oprogramowanie do zarządzania zasobami i projektami z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, który może zaspokoić każdą potrzebę biznesową.

Na co czekasz? Wypróbuj ClickUp za darmo teraz!