Jak zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników: Techniki dla zespołów HR

Dziś, gdy ponad kwartał globalnych pracowników chce odejść z obecnej pracy, zatrzymanie pracowników jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Pracodawcy, którzy nie traktują priorytetowo zatrzymywania talentów, będą zmagać się z trudnościami.

Powodzenie w zatrzymywaniu talentów nie polega już tylko na wypłatach. Wymaga to od organizacji zapewnienia pracownikom wspaniałej kultury organizacyjnej, spotkania ich potrzeb emocjonalnych i zaoferowania wsparcia w realizacji ich celów zawodowych.

Skorzystaj z tego zaawansowanego przewodnika po zarządzaniu zasobami ludzkimi, aby zrozumieć, jak dziś zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników.

Podsumowanie

Zatrzymanie pracowników zależy od metod rekrutacji i zarządzania talentami

Kompleksowy onboarding i szkolenia mogą przyczynić się do poprawy oceny retencji pracowników

Istnieje osiem strategii zatrzymywania najbardziej utalentowanych pracowników:

Motywuj, doceniaj i nagradzaj Oferowanie możliwości rozwoju kariery Nacisk na elastyczną organizację pracy Budowanie integracyjnej, pełnej wsparcia i szacunku kultury pracy Ulepszaj dzięki informacjom zwrotnym Okazywanie empatii Zwalczaj przyczyny rotacji pracowników Wykorzystanie technologii i AI do usprawnienia i przyspieszenia procesów



**Co to jest retencja pracowników?

Mówiąc najprościej, retencja pracowników to zdolność organizacji do utrzymania pracowników. Wymaga to stosowania strategii retencyjnych w celu zatrzymania utalentowanych i wydajnych pracowników w organizacji. Nacisk kładziony jest na budowanie pozytywnej kultury pracy w celu zmniejszenia rotacji pracowników. Retencja pracowników nie może być jednak postrzegana w oderwaniu od innych czynników. Sposób zatrzymywania talentów zależy od:

Twojej strategii rekrutacyjnej

Sposobu zarządzania talentami i satysfakcji pracowników

Zrozummy, w jaki sposób poprawa jednego obszaru wpływa na inne.

1. Zacznij od strategii rekrutacji

Zarządzanie talentami zaczyna się na długo przed dołączeniem pracownika do firmy; zaczyna się od strategii rekrutacji:

Czy potencjalni kandydaci uważają proces aplikacji za szybki, łatwy i bezproblemowy?

Czy kandydaci postrzegają proces selekcji jako uczciwy, pełen szacunku i obiektywny?

Czy rozmowy z kandydatami są prowadzone w sposób holistyczny, z uwzględnieniem umiejętności twardych i miękkich?

Czy proces selekcji stawia odsetki kandydatów na pierwszym miejscu?

Możesz przyciągnąć wysokiej jakości talenty tylko wtedy, gdy zdobędziesz zaufanie kandydata od pierwszego dnia i wykorzystasz swoją strategię rekrutacyjną, aby pokazać mu, że Ci zależy.

Wskazówka: Użyj narzędzi AI firmy ClickUp Brain do pisania opisów stanowisk, generowania odpowiednich pytań na rozmowy kwalifikacyjne, podsumowywania notatek z rozmów kwalifikacyjnych i tworzenia banku e-maili dla wszystkich scen cyklu rekrutacji

2. Zwiększanie wartości firmy dzięki wysiłkom w zakresie zarządzania talentami

Po zatrudnieniu pracownika w organizacji, nadszedł czas, aby skupić się na inicjatywach związanych z zarządzaniem talentami - jest to jeden z najbardziej podstawowych warunków utrzymania pracowników.

Organizacje, w których pracownicy są bardzo zadowoleni ze swoich menedżerów raportowanie :

72% redukcja odejść

3,2-krotny wzrost motywacji pracowników

13,9-krotny wzrost satysfakcji z pracy

Praca nad strategią zarządzania talentami jest bardzo ceniona przez pracowników. Ale co rozumiemy przez zarządzanie talentami?

Zarządzanie talentami to strategiczny proces rekrutacji, rozwoju, zatrzymywania i optymalizacji talentów w organizacji w celu realizacji jej obecnych i przyszłych celów biznesowych. Obejmuje ono kluczowe działania, takie jak rekrutacja, szkolenia i rozwój, onboarding, planowanie powodzenia, zarządzanie wynikami itd.

Wpływ skutecznej rekrutacji na zatrzymanie najlepszych talentów

Zobaczmy, w jaki sposób zarządzanie talentami jest powiązane z rekrutacją pracowników we właściwy sposób. Krajobraz zatrudnienia nie jest łatwy dla pracodawców, biorąc pod uwagę, że średni koszt zatrudnienia jednego pracownika wynosi tysiące dolarów. Złe doświadczenia z organizacją na każdym kroku mogą wypchnąć najlepsze talenty za drzwi, pozostawiając cały wysiłek włożony w ich zatrudnienie na marne.

Aby zapobiec temu kosztownemu błędowi, konieczne jest ponowne przemyślenie strategii rekrutacji, doskonalenie umiejętności pracowników i identyfikacja kandydatów, którzy pozostaną na swoim miejscu.

Oto kilka wskazówek:

Opis stanowiska: Oceń umiejętności potrzebne na danym stanowisku i przeredaguj opis stanowiska, aby ustawić odpowiednie oczekiwania

Oceń umiejętności potrzebne na danym stanowisku i przeredaguj opis stanowiska, aby ustawić odpowiednie oczekiwania Dopasowanie kulturowe : Oceń aspekty kulturowe organizacji i oceń dopasowanie kandydata, aby sprawdzić, czy podzielają te same podstawowe wartości, przekonania i cele

: Oceń aspekty kulturowe organizacji i oceń dopasowanie kandydata, aby sprawdzić, czy podzielają te same podstawowe wartości, przekonania i cele Wszechstronne umiejętności: Wybierz kandydatów posiadających co najmniej 70-80% krytycznych umiejętności wymaganych na danej roli. Zwróć także uwagę na odsetki poza pracą, takie jak wolontariat, uprawianie sportów zespołowych itp.

Wybierz kandydatów posiadających co najmniej 70-80% krytycznych umiejętności wymaganych na danej roli. Zwróć także uwagę na odsetki poza pracą, takie jak wolontariat, uprawianie sportów zespołowych itp. Test : Promocja mikropraktyk, podczas których kandydaci mogą ocenić swoje dopasowanie do organizacji

: Promocja mikropraktyk, podczas których kandydaci mogą ocenić swoje dopasowanie do organizacji Pula talentów: Rozszerz swoje poszukiwania i wykorzystaj ukryte bazy pracowników, w tym emerytów i matki, które niedawno powróciły na rynek pracy.

Rozszerz swoje poszukiwania i wykorzystaj ukryte bazy pracowników, w tym emerytów i matki, które niedawno powróciły na rynek pracy. Odsetki: Oceń, jak bardzo kandydat jest zainteresowany dołączeniem do Twojej firmy. Zainteresowani kandydaci zazwyczaj badają markę, zadają pytania i wykazują entuzjazm.

Jak onboarding i szkolenia poprawiają retencję pracowników

Większość pracodawców doświadcza poprawy retencji pracowników dzięki solidnemu i ustrukturyzowanemu procesowi onboardingu.

Właściwy onboarding zwiększa retencję, poprawia wydajność pracowników i zwiększa ich zaangażowanie. Pracownicy, którzy mają większe poczucie przynależności do zespołu, stają się istotnymi zasobami firmy.

Oto dlaczego onboarding i szkolenia odgrywają kluczową rolę w wysiłkach na rzecz utrzymania pracowników:

Sprawia, że pracownicy są szczęśliwsi i lepiej poinformowani

prawie jedna trzecia nowo zatrudnionych pracowników odejdzie z firmy w ciągu pierwszych 90 dni z powodu złego doświadczenia onboardingowego

Można temu przeciwdziałać poprzez szkolenia onboardingowe, które obejmują zapoznanie nowych pracowników z wartościami firmy, jej kulturą, polityką, obiektami i ludźmi.

Pomaga pracownikom zrozumieć oczekiwania organizacyjne

Program wdrożeniowy i szkoleniowy zachęca pracowników do udziału w kluczowych działaniach i lepszego zrozumienia ich roli, obowiązków i oczekiwań pracodawcy. Mogą oni uzyskać dostęp do odpowiednich materiałów szkoleniowych, takich jak przewodniki, artykuły instruktażowe, firmowe materiały wideo, często zadawane pytania itp. i odnieść sukces w nowej roli.

Poprawia morale pracowników i satysfakcję z pracy

Wydajność i morale pracowników gwałtownie rosną, gdy są oni szkoleni w zakresie nowych trendów, ustawień umiejętności i procesów firmowych. Szkolenie pracowników podczas ich wdrażania pozwala im zwiększyć wydajność i osiągnąć lub przekroczyć cele organizacji na wczesnym etapie cyklu życia pracownika.

Umożliwia pracownikom dobrą integrację z zespołem

Pracownicy, którzy pasują do swojej roli i wtapiają się w zespół od pierwszego dnia, mogą pracować z większą pewnością siebie i przejrzystością. Ponadto onboarding daje pracownikom przestrzeń do zadawania pytań, uczenia się, jak wykonywać swoją pracę i wyjaśniania nieporozumień po drodze. Z drugiej strony, organizacja wykorzystuje materiały szkoleniowe do komunikowania swoich oczekiwań wobec pracownika i rozpoczęcia pracy.

Zapewnia interaktywne doświadczenie edukacyjne dla pracowników

Uzupełnienie onboardingu o szkolenia w miejscu pracy, takie jak webinaria, warsztaty itp. zwiększa efektywność pracowników dzięki interaktywnemu i opartemu na współpracy doświadczeniu edukacyjnemu. Pracownicy spędzają czas na zdobywaniu nowych umiejętności i nawiązywaniu głębszych połączeń z zespołem.

Tak więc, prawdziwe pytanie brzmi: do zrobienia płynnego procesu szkoleniowego dla nowych pracowników?

Ten dwojaki proces wymaga:

dokładnej oceny mocnych stron pracownika, czynników ryzyka i motywacji, aby można było stworzyć spersonalizowane możliwości szkoleniowe

mocnych stron pracownika, czynników ryzyka i motywacji, aby można było stworzyć spersonalizowane możliwości szkoleniowe Większego skupienia się na poprawie doświadczeń związanych z wdrażaniem dla pracowników zdalnych, którzy mogą czuć się bardziej niedoszkoleni niż pracownicy na miejscu

dla pracowników zdalnych, którzy mogą czuć się bardziej niedoszkoleni niż pracownicy na miejscu Uproszczenie procesu aplikacji dzięki przemyślanym cyklom pracy i procesom

Większy nacisk na rozwój pracowników , szkolenia i wzrost

, szkolenia i wzrost Ulepszone wskazówki i wsparcie dla nowych pracowników poprzez system buddy, bazy wiedzy, wideo, samouczki, dokumenty, zindywidualizowane programy mentorskie itp.

dla nowych pracowników poprzez system buddy, bazy wiedzy, wideo, samouczki, dokumenty, zindywidualizowane programy mentorskie itp. Przeprowadzanie regularnych odpraw z nowo zatrudnionym pracownikiem i ponowne wdrażanie pracownika, jeśli to konieczne

z nowo zatrudnionym pracownikiem i ponowne wdrażanie pracownika, jeśli to konieczne Organizowanie działań angażujących pracowników aby przełamać lody i zaangażować Teams:

22% pracowników uważa, że zaangażowanie Teams poprawi doświadczenie onboardingu poprzez *[_Paychex](https://www.paychex.com/articles/human-resources/the-onboarding-crisis)* Ale haczyk tkwi w pracy związanej z ustawieniem strategii onboardingu. Bez odpowiednich narzędzi może to stać się zbyt żmudne.

Jak zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników: 8 strategii

Utrata dobrych pracowników szkodzi wydajności organizacji i bezpośrednio wpływa na wyniki finansowe. Jednak przejście w tryb działania i podjęcie kroków naprawczych na wczesnym etapie może złagodzić wiele szkód. Po przeanalizowaniu wielu podejść, aby zrozumieć, jak zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników, przygotowaliśmy dla Ciebie tę listę pomysłów.

Oto kilka wypróbowanych i przetestowanych strategii przyciągania i zatrzymywania najbardziej utalentowanych pracowników.

1. Motywowanie i zachęcanie pracowników

Środowisko firmy odgrywa dużą rolę w zatrzymywaniu najlepszych talentów i zmniejszaniu rotacji pracowników. Pracownicy powinni czuć, że organizacja aktywnie wspiera ich aspiracje i podejmuje kroki, aby pomóc im w rozwoju kariery. Nagradzanie pracowników za dobrze zrobione zadania jest największym motywatorem i motywuje ich do dawania z siebie wszystkiego.

Co więcej, dzisiejsi kandydaci chcą mieć w pracy cały pakiet - spersonalizowane benefity, dobre samopoczucie emocjonalne i znaczącą karierę. Chcą możliwości rozwoju zawodowego, nie tracąc przy tym z oczu swoich osobistych celów.

Najlepszym sposobem na zmotywowanie i wzmocnienie pozycji teamów jest dostarczenie im wyraźnych celów, zadań i zasobów, które pomogą im je osiągnąć.

ClickUp zapewnia ustrukturyzowany sposób ustawienia celów, oceny ich osiągnięcia i identyfikacji najlepszych wyników

Cele ClickUp

.

porządkowanie celów w łatwych w użyciu folderach z ClickUp Goals_

Dzięki jasno określonym celom połączonym z ich codziennymi zadaniami, pracownicy lepiej zrozumieją, jak wpływają one na rozwój firmy i ich własny.

Nie musisz martwić się o to, czy Twój Teams osiągnie wyznaczone cele, ponieważ masz natychmiastową widoczność tego, kto nad czym pracuje.

Jednak samo ustawienie celów nie wystarczy. Menedżerowie muszą opracować unikalne sposoby motywowania nowych pracowników i budowania znaczących połączeń w ciągu pierwszego roku.

I wcale nie trzeba do tego dążyć

programy nagród dla pracowników

zacznij od małego.

Można na przykład:

Zainwestować w dedykowane oprogramowanie do rozpoznawania pracowników lub oprogramowanie angażujące pracowników w celu podkreślenia osiągnięć, pochwalenia się itp.

Pomyśl o nieszablonowych rozwiązaniach prezenty doceniające pracowników dla każdego członka zespołu, który osiąga dobre wyniki lub prezentuje wartości firmy

Użyj Widok czatu ClickUp aby wyróżnić najlepszych pracowników i pochwalić ich za ich wartościowy wkład:

Wspominaj członków zespołu za pomocą etykiety @ i doceniaj ich wysiłki, aby zwiększyć zaufanie

Uznawanie i nagradzanie najlepszych pracowników jest jednym z najlepszych sposobów na zatrzymanie pracowników i poprawę ich morale.

2. Stwórz możliwości rozwoju kariery

Twoi utalentowani pracownicy muszą być w stanie spojrzeć na swoją pracę z perspektywy bardziej ukierunkowanej na cel. Zadaj sobie następujące pytania:

Czy mają poczucie połączenia z organizacją?

Jaki jest cel ich pracy?

Jakie czynniki wpływają na ich decyzje dotyczące kariery?

Chodzi o to, aby umożliwić pracownikom ujawnienie ich zawodowych i osobistych obaw oraz wspinanie się po drabinie korporacyjnej z pewnością siebie.

Posiadanie jasnej ścieżki działania w zakresie awansu i promocji pracowników jest niezwykle pomocne. Dźwignia

szablony oceny wydajności

aby ocenić, na jakim etapie znajdują się Twoi pracownicy i na tej podstawie stworzyć plan rozwoju kariery.

Menedżerowie powinni stworzyć mapę drogową kariery z udziałem swoich pracowników. W tym celu należy użyć

Tablica ClickUp

do wspólnej burzy mózgów i tworzenia map pomysłów na rozwój kariery.

Pomysły, tworzenie i współpraca z członkami zespołu za pomocą ClickUp Whiteboards

Wskaźniki retencji gwałtownie wzrosną, jeśli pracownicy zobaczą, że organizacja inwestuje w rozwój ich kariery.

3. Przyjęcie elastycznych opcji pracy i skupienie się na zarządzaniu stresem

Utrzymanie

wydajność i zaangażowanie pracowników zdalnych

jest trudne, ale nie niemożliwe z odpowiednimi strategiami w rękawie:

Elastyczna praca : Zacznij od oferowania elastycznych opcji pracy - jest to obecnie numer jeden wśród próśb pracowników. Ponadto, nie zarządzaj pracą w sposób mikrozarządzania; zamiast tego promuj odpowiedzialność i ufaj swojemu zespołowi do zrobienia wszystkiego, co w jego mocy

: Zacznij od oferowania elastycznych opcji pracy - jest to obecnie numer jeden wśród próśb pracowników. Ponadto, nie zarządzaj pracą w sposób mikrozarządzania; zamiast tego promuj odpowiedzialność i ufaj swojemu zespołowi do zrobienia wszystkiego, co w jego mocy Odpowiednie pakiety wynagrodzeń : Największą motywacją dla każdego pracownika jest uczciwe wynagrodzenie. Podczas badania konkurencyjnych wynagrodzeń, uwzględnij inne korzyści, takie jak darmowe czesne dla rodziny, usługi opieki nad dziećmi, programy wsparcia dla opiekunów, ubezpieczenie zdrowotne dla nadrzędnych, itp. i upewnij się, że twoje stawki wynagrodzeń mieszczą się w zakresie rynkowym

: Największą motywacją dla każdego pracownika jest uczciwe wynagrodzenie. Podczas badania konkurencyjnych wynagrodzeń, uwzględnij inne korzyści, takie jak darmowe czesne dla rodziny, usługi opieki nad dziećmi, programy wsparcia dla opiekunów, ubezpieczenie zdrowotne dla nadrzędnych, itp. i upewnij się, że twoje stawki wynagrodzeń mieszczą się w zakresie rynkowym Zarządzanie stresem: Kieruj działaniami i inicjatywami, które pozwolą pracownikom zrelaksować się i promować ich dobre samopoczucie; do zrobienia badania nt najlepsze narzędzia do zarządzania projektami i wybierz platformę, która najlepiej odpowiada potrzebom Twoich pracowników. Mogą oni wtedy pozostawić gruntowną pracę narzędziu i wykorzystać zaoszczędzony czas na pracę nad projektami związanymi z pasją lub podnoszeniem kwalifikacji

4. Zbuduj pozytywną kulturę organizacyjną

Pozytywne środowisko pracy ma kluczowe znaczenie dla zatrzymania talentów z najwyższej półki. A początki kultury skoncentrowanej na pracownikach zaczynają się od:

Integracyjnego miejsca pracy : Zadbaj o to, by pracownicy czuli się akceptowani i mile widziani. powinni czuć się szanowani i mieć coraz większe poczucie przynależności do wartości organizacji; powinieneś także sprawić, by czuli, że ich perspektywa ma znaczenie i że Enterprise z całego serca wspiera ich psychiczne i fizyczne samopoczucie

: Zadbaj o to, by pracownicy czuli się akceptowani i mile widziani. powinni czuć się szanowani i mieć coraz większe poczucie przynależności do wartości organizacji; powinieneś także sprawić, by czuli, że ich perspektywa ma znaczenie i że Enterprise z całego serca wspiera ich psychiczne i fizyczne samopoczucie Aktywne słuchanie : Podczas dyskusji aktywnie słuchaj punktu widzenia pracownika, powtarzaj to, co zostało powiedziane i używaj pozytywnego języka ciała, aby wykazać się uwagą i odsetkami

: Podczas dyskusji aktywnie słuchaj punktu widzenia pracownika, powtarzaj to, co zostało powiedziane i używaj pozytywnego języka ciała, aby wykazać się uwagą i odsetkami Silne przywództwo : Stwórz styl przywództwa oparty na empatii, z menedżerami gotowymi spojrzeć w lustro i wprowadzić zmiany w organizacji w razie potrzeby. Jak mówią, pracownicy nie odchodzą z firm; odchodzą od złych menedżerów lub toksycznej kultury pracy

: Stwórz styl przywództwa oparty na empatii, z menedżerami gotowymi spojrzeć w lustro i wprowadzić zmiany w organizacji w razie potrzeby. Jak mówią, pracownicy nie odchodzą z firm; odchodzą od złych menedżerów lub toksycznej kultury pracy Kultura wsparcia : Stwórz pracownikom możliwości uczenia się w miejscu pracy, aby mogli rozwijać swoje ścieżki kariery i zaoferuj wsparcie, jeśli wydają się mieć trudności. Może to obejmować sesje terapeutyczne, indywidualne spotkania z kierownictwem, politykę otwartych drzwi itp. Zwróć także uwagę swoich pracowników na:

Umiejętności, które chcą rozwijać Obszary, z którymi mają trudności Części pracy, które uważają za najbardziej satysfakcjonujące Cele krótko- i długoterminowe

: Stwórz pracownikom możliwości uczenia się w miejscu pracy, aby mogli rozwijać swoje ścieżki kariery i zaoferuj wsparcie, jeśli wydają się mieć trudności. Może to obejmować sesje terapeutyczne, indywidualne spotkania z kierownictwem, politykę otwartych drzwi itp. Zwróć także uwagę swoich pracowników na: Wywiady końcowe: Dowiedz się, dlaczego Twoi pracownicy odeszli i co mogłeś zrobić lepiej - wywiady z odchodzącymi pracownikami są bramą do zrobienia tych spostrzeżeń

5. Podejmuj decyzje w oparciu o opinie talentów

Dowiedz się, jak radzą sobie Twoje obecne inicjatywy w zakresie zarządzania talentami. Przeprowadzaj wywiady z pracownikami w celu poznania przyczyn ich niezadowolenia, a także tego, co organizacja robi dobrze. Wykorzystaj zebrane informacje, aby stworzyć celowy plan działania i zbudować bardziej atrakcyjne miejsce pracy.

Zbieraj opinie pracowników, aby wiedzieć, jak działa Twój program zarządzania talentami

6. Pokaż empatię

Oferowanie konkurencyjnego wynagrodzenia to dobry punkt wyjścia, ale świetni pracodawcy znają wartość okazywania empatii. Dla nich potrzeby pracowników są najważniejsze i nie pozostawiają kamienia na kamieniu, aby stworzyć kulturę pracy zorientowaną na pracownika. Może to obejmować oferowanie dodatków, takich jak elastyczne godziny pracy i płatny urlop medyczny, a także promocję zasad dotyczących szybkiej komunikacji, większej autonomii i nie tylko.

7. Nie przymykaj oka na wskaźnik rotacji

Podczas gdy pracujesz nad zatrzymaniem najlepszych talentów, ważne jest, aby zwracać uwagę na wskaźnik rotacji. Trzy kluczowe czynniki przyczyniają się do wysokiego wskaźnika rotacji - niskie wynagrodzenie, niski nacisk na zarządzanie ludźmi i brak szacunku. Organizacje muszą skupić się na dobrym samopoczuciu pracowników i budowaniu głębszych relacji, aby poprawić wskaźnik odejść. Gartner twierdzi, że propozycja wartości skoncentrowana na pracownikach składa się z pięciu elementów:

liderzy muszą być konsekwentni i okazywać prawdziwą troskę o dobro pracowników poprzez *[_Gartner](https://www.gartner.com/en/supply-chain/insights/power-of-the-profession-blog/focusing-on-talent-retention-to-grow-your-organization)*

8. Wykorzystaj automatyzację podczas wdrażania pracowników

Dobre wdrożenie nowych pracowników ma kluczowe znaczenie dla poprawy ich doświadczenia. Twoi pracownicy powinni być przygotowani na to, czego mogą oczekiwać od firmy przed pierwszym dniem pracy.

W tym miejscu Kompleksowa platforma zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp pomaga menedżerom zaoszczędzić czas i umożliwia pracownikom lepsze zrozumienie organizacji:

Zarządzaj zespołem marzeń dzięki oprogramowaniu HR ClickUp

Na scenie rekrutacji menedżerowie mogą ustawić zorganizowany system do przechowywania poufnych danych kandydatów, śledzenia aplikacji i kierowania kontaktami z kandydatami. Po stronie pracowników należy zadbać o to, by proces rekrutacji nie wymagał od nich wysiłku.

Oprogramowanie HR ClickUp przyspiesza zadania związane z wdrażaniem i pomaga szybko przeprowadzać kandydatów przez proces rekrutacji.

Systematyczny proces wdrażania zautomatyzowany przez ClickUp pozwala również menedżerom na śledzenie doświadczenia pracowników, zaangażowania, wydajności i rozwoju - wszystko z dostosowywanymi widokami na wyciągnięcie ręki. Pracownicy mają dostęp do centralnego hubu zawierającego informacje związane z firmą, w tym zasady poufności i instrukcje wysokiego poziomu.

Na tym nie koniec. Solidne oprogramowanie HR oferuje

Szablony HR

które zmniejszają ilość pracy dla menedżerów i nowych pracowników. Te wstępnie sformatowane dokumenty nadają ton temu, czego menedżer ds. rekrutacji oczekuje od nowego pracownika, podczas gdy ten ostatni nie musi tracić czasu na wypełnianie niekończących się dokumentów administracyjnych.

Zainwestuj w doświadczenie pierwszego roku pracy, aby pracownicy poczuli się docenieni i wysłuchani przez organizację - to krok w kierunku budowania długoterminowej lojalności.

Zachowaj wysokiej jakości talenty w centrum swojej strategii retencji, zawsze

Niniejszy przewodnik podkreśla znaczenie wiedzy o tym, jak zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników. Korzyści mogą być odczuwalne w całej strategii zatrzymywania pracowników i indeksie zadowolenia pracowników (jeśli organizacja ma udokumentowaną wersję).

Utalentowani pracownicy, którzy mogą być autentyczni, są szczęśliwsi, bardziej zmotywowani i mniej skłonni do odejścia.

Po stronie pracodawcy, możesz ugruntować pozytywne wrażenie w branży jako marka skoncentrowana na pracownikach - taka, która ceni swoich pracowników i robi wszystko, co w jej mocy, aby odnieśli sukces.

Oprócz ustanowienia pozytywnej kultury i zrównoważonego środowiska pracy, musisz uzbroić swoich pracowników w najnowsze narzędzia, aby zmniejszyć ich obciążenie pracą i stres - brzmi to jak zadanie dla wielofunkcyjnego narzędzia, takiego jak ClickUp.

Niezależnie od tego, czy chcesz doceniać pracowników, dbać o ich dobre samopoczucie, czy też pomóc im pewniej planować ścieżkę kariery, wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, sprawdzi się w każdym obszarze.

Zarejestruj się i przekonaj się sam!

Często zadawane pytania (FAQ)

**1. Jak przyciągnąć i zatrzymać największe talenty?

Skorzystaj z tych wskazówek, aby przyciągnąć i zatrzymać największe talenty w swojej organizacji:

Oferuj konkurencyjne wynagrodzenie i świadczenia, regularnie analizując aktualne standardy branżowe

Zapewnienie dodatkowych korzyści, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, opieka nad dziećmi, elastyczna organizacja pracy itp.

Budowanie pozytywnej kultury pracy, w której priorytetem są potrzeby pracowników w takim samym stopniu, jak klientów

Podejmuj inicjatywy, które pomogą pracownikom rozładować napięcie, takie jak oferowanie członkostwa w siłowni, prowadzenie zajęć jogi lub medytacji, zabieranie zespołu na rekolekcje poza siedzibą firmy itp

Przygotowywanie spersonalizowanych szkoleń i możliwości uczenia się dla pracowników, aby pomóc im w rozwoju kariery

Poprawa obecnych praktyk przywódczych poprzez szkolenie menedżerów w zakresie uczciwej komunikacji z pracownikami, angażowania się w wydajne rozwiązywanie konfliktów itp.

**2. Jak zmotywować i zatrzymać największe talenty?

Oto kilka strategii motywowania i zatrzymywania największych talentów w firmie:

Oferuj okrzyki i nagradzaj ich publicznie za dobrze zrobioną pracę

Stwórz formalny program doceniania najlepszych pracowników

Promocja większej liczby inicjatyw, które kładą podwaliny pod równowagę między pracą a życiem prywatnym

Zaszczepić w pracownikach poczucie celu i przynależności

**3. Co oznacza zatrzymanie największych talentów?

Zatrzymywanie największych talentów odnosi się do kluczowych strategii i praktyk stosowanych przez organizacje w celu powstrzymania najbardziej wartościowych i osiągających najlepsze wyniki pracowników przed odejściem.

Wiąże się to z tworzeniem środowiska, w którym pracownicy są zaangażowani, zadowoleni i zmotywowani do pozostania w firmie przez długi czas.

Powodzenie każdej organizacji zależne jest od tego, jak zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników, ponieważ wnoszą oni do tabeli istotne umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Utrata takich pracowników może mieć negatywny wpływ na rekrutację, szkolenia i wydajność.