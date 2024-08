Najlepsze agencje content marketingowe dla Twojego biznesu w 2024 roku

Jesteś na imprezie i spotykasz kogoś, kto zaczyna opowiadać o swojej ostatniej wyprawie na kemping. Maluje tak żywy obraz gwiaździstych nocy i opowieści przy ognisku, że nagle masz ochotę zaplanować własną przygodę na świeżym powietrzu.

Gdy kończy swoją opowieść, zdajesz sobie sprawę, że pracuje dla firmy produkującej sprzęt outdoorowy!

Właśnie doświadczyłeś content marketingu w akcji i nawet o tym nie wiedziałeś.

Na tym polega siła świetnego content marketingu. Jest pouczający, zabawny i sprawia, że chcesz więcej. Zazwyczaj za tymi pozornie bezproblemowymi historiami stoją agencje content marketingowe.

Agencja content marketingowa to organizacja, która pomaga innym firmom planować, tworzyć i dystrybuować zawartość, która przyciąga, angażuje, a nawet sprzedaje ich celom

Być może zastanawiasz się teraz: "Ale dlaczego content marketing?"

Uwaga jest dziś najbardziej poszukiwaną walutą, a content marketing odgrywa kluczową rolę w budowaniu świadomości marki i jej ekspansji.

Niezależnie od tego, czy są to pouczające posty na blogu, zabawne wideo na TikTok, czy prowokujące do myślenia podcasty, content marketing pomaga markom budować relacje z odbiorcami, które wykraczają poza tradycyjne podejście "kup nasze rzeczy".

Poznajmy więc świat agencji zajmujących się content marketingiem, które w tym roku zrobią furorę. 🌊

Charakterystyka najlepszych agencji zajmujących się content marketingiem

Jak można wybrać odpowiednią agencję marketingu cyfrowego? Oto kilka wspólnych cech, które definiują dobrą agencję.

Jasno zdefiniowany proces: Będą mielimarketingową mapę drogową która obejmuje wszystko, czego potrzebujesz. Oznacza to, że mają jasno określone kroki dla rozwoju strategii, danych powstania zawartości marketingowej, dystrybucji i analizy. Nigdy nie będziesz trzymany w niepewności - zawsze będziesz wiedział, dokąd zmierzasz i jak tam dotrzesz

Długotrwałe partnerstwo: Zbudowali długoterminowe partnerstwo, stając się rozszerzeniem teamów swoich klientów. Jeśli agencja marketingu cyfrowego nie ma stałych klientów, prawdopodobnie oznacza to, że nie robi rzeczy dobrze

Przejrzystość w komunikacji: Są na bieżąco, wyjaśniają swoje strategie prostym językiem (nie marketingowym mumbo-jumbo) i nie boją się przyznać, gdy coś nie działa

Podczas gdy wszystkie te cechy są niezbędne w sprawnej agencji zajmującej się content marketingiem, dobrze jest mieć kilka innych cech, takich jak:

Doświadczenie i reputacja: Najlepsze agencje content marketingowe mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem i solidną reputacją. Pracowały z wystarczającą liczbą klientów, aby zrozumieć, co działa, a co nie. Ich historia powodzenia kampanii i zadowolonych klientów mówi wiele o ich możliwościach. Wybierając agencję, szukaj takiej, która ma udokumentowaną historię dostarczania wyników i świecące referencje od zadowolonych klientów

Koszt i zakres usług: Agencja musi oferować kompleksowy zakres rozwiązań marketingu cyfrowego, od danych powstania i strategii po dystrybucję i analitykę. Dostawca powinien oferować przejrzyste ceny i elastyczne pakiety dostosowane do potrzeb i budżetu klienta

Porady: Dostajesz to, za co płacisz, więc choć kuszące jest wybranie najtańszej opcji, inwestowanie w wysokiej jakości content marketing może przynieść znaczące zyski.

Koncentracja na branży : Agencje specjalizujące się w danej branży mają większe szanse na zrozumienie unikalnych wyzwań i odbiorców. Mają doświadczenie w tworzeniu zawartości, która rezonuje z rynkiem docelowym i zwiększa zaangażowanie. Poszukaj agencji z udokumentowanym doświadczeniem w branży i dogłębnym zrozumieniem swojej niszy

Pozyskiwanie leadów i sprzedaż: W ostatecznym rozrachunku, głównym celem content marketingu jest pozyskiwanie leadów i sprzedaż. Najlepsze agencje wiedzą, jak tworzyć zawartość, która przyciąga uwagę i przekształca potencjalnych klientów w niestandardowych odbiorców. Wykorzystują strategie oparte na danych, aby zoptymalizować zawartość pod kątem wyszukiwarek, mediów społecznościowych i innych kanałów, zapewniając maksymalną widoczność i zasięg

jeśli kiedykolwiek byłeś ciekawy świata marketingu cyfrowego i zastanawiałeś się, w jaki sposób mógłbyś to zrobić założyć własną agencję marketingową mamy obszerny wpis na blogu, który pomoże Ci zacząć.

Najlepsze agencje zajmujące się content marketingiem w 2024 roku

Oto lista najlepszych agencji zajmujących się marketingiem zawartości, opracowana przez nas po przeprowadzeniu rozszerzonych badań, abyś mógł dokonać wyboru:

1. NinjaPromo

przez Ninja Promo Najlepsze dla: Blockchain, Marketing Web3

Obsługiwane branże: Crypto, IT, B2B, Fintech, Opieka zdrowotna, SaaS

Znani klienci: Samsung, Logitech, Yves Rocher, Stripe, Bitcoin.com, Burger King

Mocne strony: Marketing w mediach społecznościowych, optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO), PR, branding, rozwój blockchain

Ceny: Oferują model oparty na subskrypcji

Standard: 40 godzin - 3200 USD/miesiąc

40 godzin - 3200 USD/miesiąc Pro: 80 godzin - 5600 USD/miesiąc

80 godzin - 5600 USD/miesiąc Najlepszy wybór: 160 godzin - 9600 USD/miesiąc

Lokalizacja: Nowy Jork, Londyn, Dubaj, Singapur, Hongkong, Wilno

Ninja Promo ma duże doświadczenie w marketingu w mediach społecznościowych i influencer marketingu. Założona w 2017 roku, od tego czasu otworzyła biura na całym świecie.

Ninja Promo cieszy się dobrą reputacją wśród swoich konkurentów, ponieważ jest wysoce innowacyjna, przejrzysta i ma duże doświadczenie w obsłudze projektów od organizacji różnej wielkości i z różnych branż.

Agencja szczyci się oferowaniem natychmiastowego dostępu do 1% najlepszych globalnych talentów marketingowych i kreatywnych, a wszystko to bez, jak to określają, "rozbijania banku "

Możesz zarejestrować się w usłudze subskrypcji i natychmiast połączyć się z globalnym zespołem ekspertów w zakresie strategii marketingu cyfrowego - od mediów społecznościowych i SEO po produkcję wideo i tworzenie stron internetowych.

2. Growfusely

przez Growfusely Najlepszy dla: Kompleksowy content marketing dla firm SaaS

Obsługiwane branże: SaaS, Technologia

Znani klienci: SEMrush, Shopify, Mind the Graph, Whatfix

Mocne strony: Głębokie doświadczenie w marketingu treści SaaS, SEO, budowaniu linków, pisaniu zawartości

Ceny: Ceny niestandardowe

Lokalizacja: Bangalore, Bombaj

Growfusely koncentruje się na firmach SaaS. Jak sama nazwa wskazuje, ich misją jest obfity wzrost klientów. **Growfusely dąży do zrobienia tego poprzez różne usługi, w tym audyty zawartości, umieszczanie w mediach, wywiady e-mail i podcasty oraz strategiczną optymalizację słów kluczowych

Specjalizują się w strategii marketingu treści, danych powstania i dystrybucji, zapewniając, że zawartość jest zgodna z głosem marki i najlepszymi praktykami SEO.

Jeśli szukasz agencji zaangażowanej w wykorzystanie Twojej marki i jej głosu na różnych platformach, wypróbuj Growfusely! Dzięki nim staniesz się liderem myśli, wykorzystując taktyki marketingowe oparte na danych i zachwycającą zawartość.

3. Kolumna piąta

przez Kolumna piąta Najlepsze dla: Marki poszukujące silnej zawartości wizualnej i opowiadania historii danych

Obsługiwane branże: Technologia, Saas, finanse, opieka zdrowotna, edukacja, dobra konsumpcyjne

Znani klienci: Uber, Salesforce, SAP, Asana, Zendesk, Deloitte

Mocne strony: Strategia marki, strategia zawartości, data powstania, strategia dystrybucji

Ceny: Ceny niestandardowe

Lokalizacja: Costa Mesa, Brooklyn

Wielokrotnie nagradzana agencja kreatywna Column Five specjalizuje się w wizualizacji danych, strategii zawartości i marketingu cyfrowym. Najlepsza historia wygrywa - taka jest filozofia Column Five Media. I właśnie to robią dla swoich klientów.

Agencja koncentruje się na "prowadzeniu swoich klientów przez proces tworzenia, udostępniania i wykorzystywania historii ich marki w sposób, który podbija serca i umysły klientów, a ostatecznie zdobywa ich rynek"

Są znani z tworzenia atrakcyjnych wizualnych historii za pomocą infografik, interaktywnej zawartości i produkcji wideo, które pomagają markom w połączeniu z odbiorcami.

4. Animalz

przez Animalz Najlepsza dla: Długiej zawartości dla przywództwa myślowego

Obsługiwane branże: SaaS, technologia, B2B

Znani klienci: Amazon, Google, GoDaddy, Airtable, 360Learning

Mocne strony: Doradztwo SEO, świadomość marki, generowanie leadów, marketing produktów, badania

Wycena: Wycena niestandardowa

Lokalizacja: Nowy Jork

Animalz to agencja marketingu treści, która specjalizuje się w tworzeniu długich formularzy dla firm SaaS, technologicznych i B2B. **Tworzy wysokiej jakości, dogłębne artykuły, studia przypadków i whitepapers, które pomagają klientom osiągnąć pozycję lidera i zwiększyć ruch organiczny

Animalz chwali się, że jej zawartość jest tak dobra, że odbiorcy nawet nie zdają sobie sprawy z jej marketingu. Ich zespół ekspertów i strategów zapewnia, że produkowana przez nich zawartość jest zarówno pouczająca, jak i wciągająca.

5. Droga Zawartość

przez Szanowna zawartość Najlepsze dla: firm SaaS i B2B potrzebujących wysokiej jakości zawartości pisemnej

Obsługiwane branże: SaaS, B2B

Znani klienci: Shopify, Michael Page, freepik, iContainers

Mocne strony: Strategia zawartości, pisanie treści, generowanie leadów

Wycena: Niestandardowy cennik

Lokalizacja: Barcelona, Hiszpania

"Droga zawartość. Ponieważ trzymamy zawartość blisko naszych serc i wierzymy w jej moc przekształcania Businessu."

Brzmi dokładnie jak coś, w co chciałbyś, aby wierzyła Twoja agencja marketingu zawartości.

**Dear Content to butikowa agencja, która tworzy wysokiej jakości zawartość dla organizacji SaaS i B2B. Specjalizuje się w postach na blogach, białych księgach, studiach przypadków i ebookach, które pomagają klientom budować pozycję lidera i zwiększać ruch organiczny

6. Fundacja

przez Fundacja Najlepsze dla: Firmy B2B SaaS chcące rozwijać się organicznie

Obsługiwane branże: B2B, produkcja, oprogramowanie, SaaS

Znani klienci: MailChimp, Canva, Snowflake, Unbounce, Webex

Mocne strony: Branding, projektowanie graficzne, projektowanie stron internetowych, media społecznościowe, dane powstania

Ceny: Ceny niestandardowe

Lokalizacja: Halifax

The Foundation to agencja marketingu treści B2B, która wyróżnia się tworzeniem opartych na danych, skutecznych strategii marketingu treści. Pomagają firmom zwiększyć liczbę odbiorców poprzez strategiczny content marketing, zarządzanie mediami społecznościowymi i SEO.

**Tworzą skuteczne i wymierne kampanie contentowe, jednocześnie przekształcając istniejące treści i zasoby, które mogą nie przynosić oczekiwanych rezultatów. Wnikliwie badają niestandardowych klientów, znajdują odpowiednie dopasowanie zawartości do rynku i dostarczają silnik treści, który usprawnia wszystkie działania potrzebne do osiągnięcia celów biznesowych.

Ich doświadczenie polega na łączeniu kreatywności i technologii w celu tworzenia briefów, pisania zawartości, która jest zgodna z intencjami wyszukiwania odbiorców i uważnego obserwowania igły poruszającej się po metrykach.

7. Brafton

przez Brafton Najlepszy dla: Businessów każdej wielkości potrzebujących kompleksowego content marketingu

Obsługiwane branże: Technologia, finanse, opieka zdrowotna, edukacja, dobra konsumpcyjne

Znani klienci: Canva, Uniwersytet Stanforda, Zendesk, ThoughtTrace

Mocne strony: Pisanie treści, projektowanie graficzne, wydajność wideo, dane powstania lead magnet, inbound consulting, e-mail marketing

Ceny: Ceny niestandardowe

Lokalizacja: Siedziba główna w Bostonie, biura w Ameryce, Australii i Europie

Brafton to kolejna globalna agencja content marketingowa oferująca pełen zakres usług usługi pisania zawartości w zakres ich usług wchodzi tworzenie zawartości, SEO, marketing w mediach społecznościowych i produkcja wideo. **Są znani z podejścia opartego na danych i wysokiej jakości zawartości. Ich zespół ekspertów zapewnia, że zawartość jest zgodna z celami Business i prowadzi do wymiernych wyników.

"Zabójcze dane marketingowe + wewnętrzni kreatywni geniusze = wysokiej jakości zawartość za każdym razem!"

To mantra tej agencji marketingowej.

Wnoszą również doświadczenie w marketingu przychodzącym. Ich globalny zespół ekspertów SEO, strategów mediów społecznościowych, płatnych specjalistów i kreatywnych marketerów zawartości wyróżnia się w projektowaniu i realizacji skalowalnych kampanii content marketingowych. Upraszczają cały proces, od strategii i danych powstania do realizacji, zapewniając skuteczne i wpływowe wyniki dla klientów.

8. Imagination Publishing

przez Imagination Publishing Najlepsze za: Angażujący storytelling i niestandardowe strategie dotyczące zawartości

Obsługiwane branże: Usługi finansowe, stowarzyszenia, B2B, opieka zdrowotna

Znani klienci: Educause, Wells Fargo, JP Morgan, Chick-fil-A, Epsilon

Mocne strony: Content marketing, data powstania, dystrybucja, wydajność

Ceny: Ceny niestandardowe

Lokalizacja: Chicago

Imagination Publishing specjalizuje się w tworzeniu niestandardowych strategii zawartości dla marek. Oferuje takie usługi jak tworzenie zawartości, marketing cyfrowy, zarządzanie mediami społecznościowymi i produkcja wideo. Ich podejście koncentruje się na opowiadaniu historii i tworzeniu angażującej zawartości, która rezonuje z docelowymi odbiorcami.

Agencja jest silnie napędzana przez "dlaczego" do zrobienia rzeczy. **Wierzą, że aby przekształcić praktykę marketingu treści w ciągły, zorientowany na odbiorców silnik wzrostu dla zespołów marketingowych i produktowych, potrzebne jest czterostronne podejście. Podejście to wymaga, aby każda zawartość była oparta na celach biznesowych, napędzana potrzebami odbiorców i zaprojektowana tak, aby była elastyczna i iteracyjna.

9. Optymista

przez Optymista Najlepszy dla: Strategii zawartości opartej na wydajności z SEO

Obsługiwane branże: Technologia, SaaS, e-commerce, Non-profit

Znani klienci: Glide, Stampli, Kubera, Plytix

Mocne strony: SEO, link building, data powstania, zawartość, optymalizacja treści

Ceny: Ceny niestandardowe

Lokalizacja: Denver

Optimist pomaga markom rozwijać swoją obecność w Internecie poprzez strategiczne dane powstania i dystrybucję treści. Specjalizuje się w zawartości opartej na SEO, która przyciąga ruch organiczny i przekształca odwiedzających w niestandardowych klientów.

Optimist posiada globalny zespół pisarzy, strategów i specjalistów SEO, którzy koncentrują się najpierw na strategii, a następnie na zawartości dla każdego klienta.

**Agencja rozpoczyna każdą współpracę od dogłębnego zrozumienia biznesu i branży klienta, aby zidentyfikować najlepsze sposoby na osiągnięcie celów. Wierzą, że "strategia powinna być starannie zalecana, a nie dyktowana"

Usługi Optimist w zakresie content marketingu obejmują ocenę unikalnych potrzeb organizacji klienta, określenie właściwego strategicznego połączenia zasobów treści, realizację strategii, pomiar wyników, wyciąganie wniosków i dostosowywanie.

10. Omniscient Digital

przez Omniscient Digital Najlepsze dla: Firmy B2B poszukujące strategii zawartości opartej na danych i SEO

Obsługiwane branże: SaaS

Znani klienci: Jasper, hotjar, Shipyard, AppSumo

Mocne strony: Strategia treści, wydajność zawartości, optymalizacja treści, budowanie linków, techniczne SEO, analityka cyfrowa

Ceny: Ceny niestandardowe

Lokalizacja: Austin

Omniscient Digital to agencja marketingu treści i SEO, która pomaga firmom zajmującym się oprogramowaniem B2B rozwijać się poprzez organiczne wyszukiwanie i zawartość. **Specjalizują się w długich, wysokiej jakości treściach, które przyciągają ruch organiczny i przekształcają potencjalnych klientów w niestandardowych klientów

Ich commit do ciągłego uczenia się i optymalizacji procesów zapewnia konsekwentne dostarczanie wyników na najwyższym poziomie.

Najpierw przeprowadzają audyt istniejącej strony internetowej klienta, analizują konkurencję i poznają branżę, aby zbudować strategię SEO i zawartości dla organicznego wzrostu. Następnie wdrażają program SEO, który może obejmować tworzenie wysokiej jakości zawartości i linków zwrotnych w celu zaprezentowania wiedzy merytorycznej, stworzenia autorytetu witryny i rankingu dla docelowych słów kluczowych.

Następnie tworzą pulpity do raportowania w celu monitorowania wyników wyszukiwania, w tym wyświetleń i kliknięć, ruchu organicznego i konwersji. Na podstawie danych dotyczących wydajności i wszelkich zmian w biznesie identyfikują możliwości iteracji i optymalizacji programu.

11. Siege Media

przez Siege Media Najlepsze dla: Content marketing, SEO, PR

Obsługiwane branże: Finanse, e-commerce, B2C, B2B, SaaS

Znani klienci: Zapier, Panda Security, Adidas, Smith.ai

Mocne strony: Zawartość skoncentrowana na SEO

Ceny: Ceny niestandardowe

Lokalizacja: San Diego

Od ponad 10 lat Siege Media pomaga markom zwiększać ruch organiczny, a co za tym idzie przychody, dzięki strategii zawartości, marketingowi, budowaniu linków i nie tylko. Teams składa się z pisarzy, marketerów, projektantów i specjalistów SEO, którzy oferują swoim klientom kompleksowe usługi marketingu cyfrowego.

**Ich usługi marketingowe koncentrują się na SEO, są zorientowane na klienta i przynoszą sprawdzone wyniki. Są dumni z tego, że pomagają swoim klientom generować ruch, połączone linki i rankingi, które napędzają wykładniczy wzrost. Ich usługi SEO generują ponad 148 646 000 USD rocznej wartości ruchu dla klientów.

12. Influence & Co.

przez Intero Digital Najlepsze dla: Firm, które chcą budować przywództwo i autorytet marki

Obsługiwane branże: B2B, technologia, opieka zdrowotna, finanse, ubezpieczenia, fitness

Znani klienci: Updox, Anomatic, Ease, Blackbaud

Mocne strony: Zawartość merytoryczna, strategia i dystrybucja treści, budowanie autorytetu marki

Ceny: Średni koszt jednego projektu to ponad 10 tys. dolarów, koszt utrzymania to 1-2 tys. dolarów miesięcznie

Lokalizacja: Columbia, Missouri

Influence & Co. specjalizuje się w thought leadership i content marketingu. Pomaga firmom tworzyć i dystrybuować wysokiej jakości zawartość w celu budowania autorytetu marki i zwiększania zaangażowania. **Influence & Co. wyróżnia się tym, że koncentruje się na przecięciu content marketingu i thought leadership

Opierając się na opatentowanej technologii i sprawdzonych strategiach, agencja pracuje nad przejęciem udziału w rynku od konkurencji klientów, zwiększeniem ich wartości marki, zwiększeniem kwalifikowanego ruchu oraz zwiększeniem przychodów i zysków. Z pełnym pakietem rozwiązań, agencja została przejęta przez Intero Digital w 2022 roku i wspiera cały lejek marketingowy od świadomości do zamknięcia.

Ocena agencji zajmujących się content marketingiem

Agencje zajmujące się content marketingiem są jak osobiści storytellerzy i stratedzy Twojej marki w jednym. Ci kreatywni geniusze nie tylko ciągną słowa razem; tworzą przyciągające uwagę narracje. Dzięki ich magicznemu dotykowi przesłanie Twojej marki nie tylko dociera do ludzi; przywiera jak klej i rozprzestrzenia się jak pożar.

**Ale do zrobienia: jak odróżnić dobrą agencję content marketingową od świetnej?

Oto cztery cechy, które je wyróżniają:

Są ekspertami w zakresie zawartości i storytellingu

Opierają się na danych

Są elastyczni

Są świetnymi współpracownikami

Agencje te stanowią pomost między genialnym produktem a przewijanymi kciukami odbiorców. Nie tylko tworzą zawartość; tworzą konwersacje, budują społeczności i zmieniają przypadkowych przeglądarek w lojalnych fanów

Właśnie dlatego musisz uważnie ocenić firmy zajmujące się marketingiem zawartości i znaleźć idealne dopasowanie, które pomoże Twojemu biznesowi zabłysnąć.

Podstawowe kryteria oceny agencji content marketingowych

Teraz, gdy jesteś na polowaniu na najlepszą agencję content marketingową, pamiętaj o tych czynnikach:

Studia przypadków i recenzje klientów: Nie wierz im na słowo - zagłęb się w recenzje ich klientów i studia przypadków; poszukaj historii powodzenia, które sprawią, że poczujesz "Wow!". Jeśli ich byli klienci chwalą ich, jesteś na dobrej drodze. Oni wiedząjak rozwijać swoją agencję marketingu cyfrowego2. Śledzenie i doświadczenie: Sprawdź, czy pracowali z markami z twojej branży. Czy znają twój język? Poszukaj agencji, która jest nie tylko specjalistą w każdej dziedzinie, ale także mistrzem w twojej. Jeśli potrafią mówić o twojej niszy tak, jakby w niej żyli i oddychali, to trafiłeś w dziesiątkę Strategie dotyczące zawartości: Świetna agencja nie produkuje zawartości jak fabryka. Powinna dostosować swoje strategie marketingu zawartości do twoich unikalnych celów. Czy oferują zakres typów zawartości? Czy mogą przygotować wszystko, od postów w mediach społecznościowych po długie formularze? Poszukaj agencji, która potrafi rozwinąć swoje kreatywne mięśnie, aby dopasować się do twoich konkretnych potrzeb

Mówiąc o konkretnych potrzebach, jeśli nie jesteś pewien, czy agencja content marketingowa jest tym, czego potrzebujesz, mamy dla ciebie inne rozwiązanie.

ClickUp dla content marketingu ClickUp może pełnić funkcję Twojego

hub oprogramowania do marketingu zawartości z zakresem Free Plan do planowania zawartości oraz szablonów do pisania zawartości. Może pomóc w prowadzeniu wewnętrznego zespołu marketingowego planować, zarządzać i realizować kampanie marketingowe od początku do końca z łatwością!

Szablon planu marketingu zawartości ClickUp

Zacznijmy od tego, którego będziesz potrzebować w pierwszej kolejności! Szablon planu marketingu zawartości ClickUp to przyjazny dla początkujących szablon, który może pomóc w ustawieniu planu marketingu zawartości dla organizacji.

Planuj i realizuj skuteczne kampanie content marketingowe dzięki szablonowi Content Marketing Plan firmy ClickUp

Łatwo twórz plany kampanii na szablonie, zaznaczając ich nazwę, datę, osoby przypisane, priorytet, typ zawartości, kanał, filar zawartości, referencje i wiele więcej! Ten szablon pozwala na:

Wyraźnie zdefiniować swoich odbiorców docelowych i przeprowadzić burzę mózgów na temat odpowiednich pomysłów na zawartość, aby odpowiedzieć na ich potrzeby i problemy

i przeprowadzić burzę mózgów na temat odpowiednich pomysłów na zawartość, aby odpowiedzieć na ich potrzeby i problemy Opracować strategię , która pokieruje danymi powstania i dystrybucji zawartości

, która pokieruje danymi powstania i dystrybucji zawartości Skoncentrować wysiłki zespołu na tworzeniu zawartości, która jest zarówno przydatna, jak i angażująca

na tworzeniu zawartości, która jest zarówno przydatna, jak i angażująca Ocena i dostosowanie planu zawartości w oparciu o wskaźniki wydajności

Czytaj także:_ 12 darmowych szablonów planów marketingowych do budowania strategii marketingowej

Szablon kalendarza zawartości ClickUp

Następny w kolejce jest Szablon kalendarza zawartości ClickUp aby zorganizować kalendarz redakcyjny dla wszystkich swoich cyfrowych wysiłków marketingowych - bloga, mediów społecznościowych, e-maili i innych.

Porzuć nudne arkusze kalkulacyjne i skorzystaj z szablonu kalendarza zawartości ClickUp, aby planować, organizować i śledzić zawartość przez cały rok

Śledź daty rozpoczęcia i zakończenia kampanii, postępy, terminy rozpoczęcia i właścicieli, oznaczaj priorytety i flaguj zadania na pulpicie nawigacyjnym

Zapomnij o żonglowaniu wieloma arkuszami lub dokumentami, aby śledzić, która zawartość jest wysyłana, kiedy i gdzie. Szablon ClickUp pozwala na wizualne śledzenie całej zawartości. Możesz nawet załączyć dokumenty , obrazy i pliki PDF w ramach zadania, dzięki czemu nie musisz szukać osobno obrazów nagłówka i szkicu bloga!

Komentuj konkretne zadanie i wyjaśniaj wszelkie wątpliwości związane z zadaniem na samej platformie, bez konieczności angażowania się w korespondencję zwrotną za pośrednictwem e-maila lub innych narzędzi do przesyłania wiadomości!

Bonus: Oto lista kilku innych szablony kalendarzy z darmową zawartością for you.

Szablon do zarządzania zawartością ClickUp

Po ustawieniu kalendarza zawartości i stworzeniu planu zawartości, będziesz potrzebować Szablon do zarządzania zawartością ClickUp aby powiązać wszystkie luźne końce i skonsolidować wszystkie wysiłki związane z marketingiem zawartości!

Organizuj i zarządzaj całą swoją zawartością z jednego miejsca dzięki szablonowi do zarządzania treścią ClickUp

Jest to również gotowy do użycia, wysoce konfigurowalny szablon, który oferuje osiem różnych konfiguracji ClickUp, dzięki czemu możesz wyświetlić wszystkie swoje zadania w sposób, który jest dla Ciebie najbardziej wydajny: Tablica, kalendarz, lista, powitanie, oś czasu, Gantt i inne

Najlepszą częścią szablonów ClickUp jest możliwość tworzenia niestandardowych statusów dla każdego projektu! Kategoryzuj i dodawaj różne atrybuty, aby zarządzać projektami związanymi z danymi powstania. Dodaj szczegóły dotyczące budżetu każdego projektu, kanału, połączonego zadania, typu zadania, m inspiracjiockup itp.

Niezależnie od tego, czy jesteś dużym zespołem, czy małym, możesz łatwo śledzić postępy członków zespołu, zarządzać różnymi aplikacje do marketingu cyfrowego lub sprawdzić, gdzie kampania utknęła na platformie.

ClickUp, Twoja następna załoga marketingu cyfrowego

Prawie 48% pracy związanej z content marketingiem jest zlecanych agencjom, a agencje te zmieniają marki w znane marki. Pamiętaj jednak, że świetna zawartość to dopiero początek. Aby Twój marketing był skuteczny, potrzebujesz silnego narzędzia do zarządzania projektami, które utrzyma przepływ tych wszystkich kreatywnych soków we właściwym kierunku.

Właśnie w tym miejscu ClickUp wkracza do akcji - jak ekipa za kulisami, która upewnia się, że gwiazdy rocka w dziedzinie content marketingu uderzają we wszystkie właściwe notatki.

Niezależnie od tego, czy współpracujesz z jedną z tych niesamowitych agencji, czy też tworzysz własną zawartość, ClickUp jest tutaj, aby pomóc Ci organizować, współpracować i tworzyć zawartość, która sprawi, że Twoi odbiorcy będą wracać po więcej. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!