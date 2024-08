11 najlepszych usług pisania treści w 2024 roku (recenzje i ceny)

Zawartość jest królem. Z e-maila kampanie marketingowe do stron docelowych, usługi pisania zawartości mają potencjał, aby zrobić dużą różnicę w wynikach finansowych.

Czego należy szukać w usługach pisania zawartości?

Mając do wyboru niezliczone firmy zajmujące się pisaniem zawartości, jak znaleźć tę właściwą? Oto, czego sugerujemy szukać w wysokiej jakości usługach pisania zawartości:

SEO ekspertyza: Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO) to stale zmieniający się zestaw umiejętności, który sprawia, że zawartość strony internetowej jest widoczna, więc szukaj usługi z ekspertami, którzy specjalizują się w SEO 📈

Unikalna zawartość : **Zdecyduj się na niestandardową zawartość, która przemawia do twoich unikalnych celów i angażuje ich

Ścisła weryfikacja : Poszukaj usług pisania zawartości, które weryfikują swoich niezależnych autorów, aby uniknąć plagiatu i upewnić się, że pracujesz z zaufanymi profesjonalistami

Szybkie czasy realizacji : Znajdź usługę pisania zawartości, która jest w stanie zapewnić czas realizacji, którego potrzebujesz, aby utrzymać swoją pozycję na rynkuplan projektu zgodnie z harmonogramem

Darmowe korekty : Zasługujesz na zawartość, z której jesteś zadowolony, więc poszukaj usługi, która zawiera korekty w koszcie treści

11 najlepszych usług pisania zawartości, aby poprawić swoją kopię

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz postów w mediach społecznościowych, pisania blogów czy białych ksiąg, wyróżniliśmy usługi pisania zawartości, które mogą to zrobić. Zanurzmy się w 11 aplikacje do tworzenia zawartości i strony internetowe, na których można polegać. 🙌

1. Writing Studio

przez Studio pisania Writing Studio to profesjonalna usługa pisania zawartości, która może pomóc w tworzeniu ebooków, opisów produktów e-commerce, postów na blogu zoptymalizowanych pod kątem SEO, białych ksiąg, informacji prasowych i innych. 📃

Otrzymasz w pełni zarządzane usługi pisania zawartości, w tym badanie słów kluczowych SEO, korektę, sprawdzanie faktów, formatowanie CMS i wiele innych.

Najlepsze funkcje Writing Studio

Ścisłe monitorowanie jakości treści w celu zapewnienia, że otrzymujesz najwyższej jakości zawartość online

Kilka rodzajów zawartości, w zakresie od ebooków po newslettery

Wyczyszczona komunikacja w celu opracowania wymagań przed rozpoczęciem projektu przez autorów

Profesjonalne usługi, takie jak optymalizacja SEO, formatowanie CMS i sprawdzanie faktów zawarte w każdym projekcie

Limity Writing Studio

Niestandardowe opinie klientów na popularnych platformach recenzenckich

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że ankiety dotyczące uruchomienia projektu są zbyt długie i czasochłonne

Writing Studio cena

1-10 tys. słów: 0,20 USD/słowo

0,20 USD/słowo 10-100 tys. słów: 0,16 USD/słowo

0,16 USD/słowo 100k+ słów: $0.15/słowo

oceny i recenzje Writing Studio

G2: 5/5 (5+ recenzji)

5/5 (5+ recenzji) Capterra: N/A

2. Compose.ly

przez Compose.ly Compose.ly to usługa pisania zawartości i artykułów specjalizująca się w SEO i pisaniu blogów. Teams firmy składa się z przedsiębiorców i ekspertów ds. content marketingu, którzy są w stanie wykonać spójne projekty dotyczące zawartości i tworzyć artykuły na blogach, które zajmują wysokie pozycje dla konkurencyjnych wyszukiwanych haseł. ⬆️

Najlepsze funkcje Compose.ly

Kompleksowe plany SEO mogą być ukierunkowane na słowa kluczowe z krótkiego i długiego ogona, aby uzyskać wymierny wzrost ruchu

Bezpłatna próbka zawartości, zanim zdecydujesz się na płatny plan

Zespół zarządzania kontem gwarantuje natychmiastowy dostęp do dokładnie sprawdzonych autorów z doświadczeniem w różnych branżach

Brak długoterminowych umów, tylko pisanie zawartości stron internetowych, które można dopasować do budżetu 💰

limity Compose.ly

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że nie można poprosić ulubionego autora treści internetowych o obsługę całego planu zawartości

Recenzenci donoszą, że dopracowanie dokładnego głosu marki w artykułach na blogu może zająć trochę czasu

Compose.ly cena

Usługi pisania zawartości : $700+/miesiąc

Oceny i recenzje Compose.ly

G2: 5/5 (ponad 10 recenzji)

5/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: N/A

3. ContentWriters

przez ContentWriters ContentWriters to platforma do copywritingu zawartości stron internetowych, która łączy Cię z wyspecjalizowanymi pisarzami, aby ożywić Twoją strategię rozwoju. 🌱

Połącz się z freelancerami, którzy mogą zaspokoić Twoje potrzeby w zakresie zawartości na czas, jednocześnie pisząc do docelowych odbiorców i wykazując zrozumienie tematu.

ContentWriters najlepsze funkcje

Usługi SEO umożliwiają wybór słów kluczowych i terminów, które zwiększą widoczność i pomogą Twojej witrynie uzyskać wyższą pozycję na stronach wyników wyszukiwania

100% gwarancja satysfakcji z zawartości z poprawkami zawartymi w każdej treści

Bezpieczna platforma umożliwiająca połączenie z ręcznie wybranymi profesjonalistami

Zarządzanie kontem i niestandardowe kalendarze zawartości ułatwiają realizację strategii SEO

ContentWriters limity

Zaawansowane funkcje zarządzania zawartością nie są dostępne w planie samoobsługowym; odsetki użytkowników muszą przejść na plan usług zarządzanych

Opinie użytkowników wzmiankują o potrzebie zawarcia 12-miesięcznej umowy na plan Managed Services, bez możliwości zawarcia krótszych umów

ContentWriters ceny

Samoobsługa: $99+/szt

$99+/szt Usługi zarządzane: Skontaktuj się w celu wyceny

ContentWriters oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (80+ recenzji)

4.6/5 (80+ recenzji) Capterra: N/A

4. WordAgents

przez WordAgents WordAgents to agencja pisania zawartości prowadzona przez zespół profesjonalistów SEO, którzy specjalizują się w poprawie rankingów wyszukiwania.

Połączenie z pisarzami, którzy potrafią przekształcić briefy w zawartość przyjazną dla SEO. Pomogą ci zwiększyć świadomość marki i generowanie leadów bez martwienia się o upychanie słów kluczowych lub plagiat.

Najlepsze funkcje WordAgents

Połączenie z pisarzami, redaktorami i strategami SEO, którzy mogą pomóc w pozycjonowaniu i budowaniu autorytetu w każdej branży

Polegaj na AI i artykułach SEOnarzędzia do pisania do tworzenia stron internetowych i postów na blogach, które napędzają konwersje

Przejrzyj próbki pisania, zanim cokolwiek zapłacisz, aby upewnić się, że wiesz, na co się piszesz

WordAgents limit

Plan SEO Lite nie zapewnia treści pisanych przez ludzi; użytkownicy uzyskują dostęp do zawartości generowanej przez AI, która została zredagowana przez ludzi

Pełne usługi marketingowe są ograniczone do planu SEO Supreme

WordAgents cena

SEO Lite: 290 USD/miesiąc

290 USD/miesiąc SEO Supreme: $890/miesiąc

Oceny i recenzje WordAgents

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Verblio

przez Verblio Verblio to usługa pisania treści SEO, która oferuje niskie opłaty za słowo i zawartość zaprojektowaną w celu zwiększenia konwersji. Uzyskaj dostęp do sieci ponad 3000 sprawdzonych autorów treści SEO zdolnych do tworzenia skutecznych, gwarantujących satysfakcję tekstów dla firm z dowolnej branży.

Najlepsze funkcje Verblio

Przyjazny dla użytkownika interfejs jest łatwy w nawigacji

Usługi pisania zawartości wyspecjalizowane dla startupów, agencji marketingowych, marek e-commerce, dostawców usług i firm zajmujących się publikacją cyfrową

Usługi pisania zawartości obejmują pisanie stron głównych, artykułów na blogi, postów w mediach społecznościowych, e-maili marketingowych, białych ksiąg, informacji prasowych i innych

Sieć pisarzy i redaktorów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, dla których angielski jest pierwszym językiem

Verblio limit

Większość zawartości nie jest pisana przez ludzi; klienci otrzymują zawartość stworzoną przez AI z ludzką edycją

Wzmianki w recenzjach wskazują, że preferowani autorzy często odrzucają artykuły, co może opóźnić strategie dotyczące zawartości do czasu znalezienia innego odpowiedniego autora

Verblio cena

Self-Serve: $49.50/miesiąc plus $0.06/słowo

$49.50/miesiąc plus $0.06/słowo Enterprise : Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Verblio

G2: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

4.5/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: N/A

6. ContentGrow

przez ContentGrow ContentGrow to platforma zaprojektowana w celu dopasowania utalentowanych freelancerów do klientów za pomocą prostej aplikacji do cyklu pracy. Każdy pisarz jest dokładnie weryfikowany w wieloetapowym procesie. Zbuduj swój zespół preferowanych freelancerów, którzy mogą przyjmować zamówienia na zawartość na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy". ✨

Najlepsze funkcjeContentGrow

Uzyskaj dostęp do krótkiej listy autorów odpowiednich do projektu, aby ułatwić połączenie z potrzebnymi talentami

Zgłaszaj prośby o artykuły od autorów z szerokiego zakresu i płać za zawartość tylko wtedy, gdy otrzymasz pomysł na artykuł, który Ci się spodoba

Czatuj z zespołem ContentGrow, jeśli masz pytania dotyczące tworzenia briefów, wysyłania zapytań lub połączenia z freelancerami

Szybki czas reakcji i gwarancja satysfakcji z wykonanej pracy

limity ContentGrow

Brak stałego planu cenowego; autorzy mogą preferować klientów, którzy są skłonni zapłacić wyższe ceny za słowo

Proces zatrudniania opiera się na zlecaniu pisarzom ofert przed napisaniem artykułu, co może skutkować wolniejszym tempem pisania zawartości

ContentGrow ceny

ContentGrow nie udostępnia informacji o cenach. Użytkownicy twierdzą jednak, że klienci mogą ustawić preferowane stawki za słowo, które pisarze muszą zaakceptować przed podjęciem się projektu.

Oceny i recenzje ContentGrow

G2: 5/5 (2+ recenzji)

5/5 (2+ recenzji) Capterra: N/A

7. Express Writers

przez Ekspresowi pisarze Express Writers to usługa pisania zawartości SEO, która zapewnia wysokiej jakości kopie i dostęp do doświadczonych profesjonalistów z branży. Pozwól pisarzom do zrobienia tego, co do nich należy kreatywna wydajność zawartości niezależnie od tego, czy potrzebujesz infografik, ebooków, postów na blogu, czy wszystkich powyższych. 🏋️

Najlepsze funkcje Express Writers

Content Shop pozwala przeglądać różne rodzaje zawartości i średnie koszty usług przed wyborem autora

Płać za słowo, aby upewnić się, że kalendarz zawartości pasuje do Twojego budżetu

Pisarze do zrobienia dogłębnych badań i sprawdzenia faktów dla wszystkich kopii, aby upewnić się, że otrzymujesz wysokiej jakości zawartość

Poprawki i korekta są wliczone w cenę za słowo, dzięki czemu za każdym razem otrzymujesz zawartość gotową do publikacji

Ekspresowi pisarze - limity

Użytkownicy raportują, że zawartość czasami napotyka nieoczekiwane opóźnienia, co utrudnia dotrzymanie harmonogramu

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że mają trudności z uzyskaniem spójności jakości między pisarzami, nawet gdy proszą dostawców usług na poziomie eksperckim

Express Writers ceny

Samoobsługa: Elastyczne ceny za słowo

Elastyczne ceny za słowo Enterprise : Kontakt w sprawie wyceny

Express Writers oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (10+ recenzji)

4.5/5 (10+ recenzji) Capterra: N/A

8. Skrypt

przez Skrypt Scripted to usługa pisania zawartości, która łączy copywriting oparty na AI z ludzką wiedzą, dzięki czemu możesz cieszyć się tym, co najlepsze z obu światów. Skorzystaj z elastycznych opcji cenowych dostosowanych do każdego budżetu, z łatwością składaj zamówienia i komunikuj się z pisarzami w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcjeScripted

Free access toNarzędzia do pisania AI dzięki czemu możesz przygotowywać zawartość do edycji i ulepszania przez wewnętrzne Teams

Dostęp do tysięcy niezależnych autorów, którzy specjalizują się w różnych branżach, dzięki czemu możesz uzyskać potrzebną wiedzę specjalistyczną

Członkowie korzystający z płatnych planów mogą współpracować z zespołem Scripted, aby stworzyć zwycięską strategię dotyczącą zawartości (niedostępne dla użytkowników planu Free)

Połączenie z pisarzami za pośrednictwem zespołu Scripted, dzięki czemu możesz cieszyć się spójną komunikacją

Limity Scripted

Free Plan zapewnia dostęp tylko do zawartości generowanej przez AI; większość planów kładzie nacisk na zawartość generowaną przez AI z ludzką edycją

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że znalezienie odpowiednich autorów jest czasochłonne

Skryptowane Ceny

Starter: Free

Free Pro: 199 USD/miesiąc

199 USD/miesiąc **Teams:$499/miesiąc

Enterprise Agencja+: Kontakt w sprawie wyceny

Skryptowane oceny i recenzje

G2: 3.1/5 (ponad 50 recenzji)

3.1/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: N/A

9. Upwork

przez Upwork Upwork to niezależny rynek z profesjonalistami z szerokiego zakresu branż, w tym ogromną siecią specjalistów od pisania zawartości.

Znajduj talenty, zarządzaj umowami, ulepszaj współpraca w miejscu pracy , przeglądać prace i płacić freelancerom, a wszystko to z poziomu jednej bezpiecznej platformy. 🔐🥇

Upwork najlepsze funkcje

Sprawdzanie profili freelancerów, przeglądanie zakończonych przez nich projektów, czytanie recenzji ich poprzednich klientów i sortowanie autorów według oceny

Bezpieczna platforma płatności chroni zarówno ciebie, jak i freelancera; możesz dodawać napiwki za dobrze zrobioną pracę, dzielić projekty na kamienie milowe lub płacić za godzinę

Tworzenie ofert pracy dla autorów o określonych umiejętnościach, lokalizacji, strefach czasowych i innych kwalifikacjach

Budowanie długotrwałych relacji z pisarzami, redaktorami i innymi freelancerami

Upwork limit

Użytkownicy zgłaszają, że jakość zawartości i komunikacji różni się w zależności od freelancera

System ocen może skutkować niską liczbą gwiazdek na koncie klienta, zniechęcając największe talenty do przyjmowania zleceń

Upwork ceny

Basic: $49.99+/miesiąc plus koszt zawartości

$49.99+/miesiąc plus koszt zawartości Enterprise : $849/miesiąc plus koszt zawartości

Oceny i recenzje Upwork

G2: 4.6/5 (1,800+ recenzji)

4.6/5 (1,800+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 opinii)

10. Zawartość tłumu

przez Zawartość tłumu Crowd Content to usługa pisania zawartości dla przedsiębiorstw z siecią ponad 6000 niezależnych copywriterów. Skorzystaj z platformy, aby połączyć się z pisarzami o wybranym poziomie umiejętności i obszarze specjalizacji, aby pomóc skalować swój biznes za pomocą celowanej zawartości. 🎯

Najlepsze funkcje Crowd Content

Projekty wymagające szybkiego czasu realizacji są często zakończone w ciągu 24-48 godzin

Elastyczna ocena pozwala dostosować stawkę za słowo do budżetu projektu

Przyjazna dla użytkownika platforma ułatwia składanie zamówień, płacenie freelancerom i przeglądanie zawartości

Wiele rodzajów zawartości, od stron docelowych i artykułów na blogach po posty w mediach społecznościowych i marketingowe wiadomości e-mail

Limity dotyczące zawartości

W recenzjach wspomina się o trudnościach ze znalezieniem freelancerów, którzy konsekwentnie wykonują pracę wysokiej jakości

Użytkownicy twierdzą, że wewnętrzny system punktacji pisarzy i zawartości pisemnej może być mylący

Crowd Content cena

Marketplace: $0.035+/słowo

$0.035+/słowo Usługi zarządzane: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje zawartości Crowd Content

G2: 3.9/5 (10+ recenzji)

3.9/5 (10+ recenzji) Capterra: N/A

10 zawartości **My Content Pal

Moja zawartość dostarcza bezstresową, dobrze zbadaną zawartość. Mają ścisłą politykę braku AI, gwarantując w 100% ludzką, zoptymalizowaną pod kątem SEO zawartość, która będzie rezonować z unikalnym głosem Twojej marki i odbiorcami.

My Content Pal jest jedną z niewielu agencji, które umożliwiają bezpośrednią współpracę z autorem. Dostarczają twojej marce dedykowanego pisarza, który będzie pracował nad twoimi kampaniami i bezpośrednio współpracował z twoim zespołem.

Najlepsze funkcje My Content Pal

Ścisła polityka braku AI: Każda zawartość jest tworzona przez wykwalifikowanych pisarzy, zapewniając zgodność i autentyczność marki.

Każda zawartość jest tworzona przez wykwalifikowanych pisarzy, zapewniając zgodność i autentyczność marki. SEO Success Manager: Skorzystasz z eksperckich spostrzeżeń SEO od dedykowanego SEO Success Managera.

Skorzystasz z eksperckich spostrzeżeń SEO od dedykowanego SEO Success Managera. **Buduj relacje ze swoim autorem: Możesz bezpośrednio współpracować z dedykowanym autorem

Program lojalnościowy: Długoterminowi klienci otrzymają kredyty do wykorzystania na usługi edycji lub projektowania graficznego.

Długoterminowi klienci otrzymają kredyty do wykorzystania na usługi edycji lub projektowania graficznego. Doskonałość w przystępnej cenie: Zawartość premium można uzyskać już za 0,08$ za słowo.

Zawartość premium można uzyskać już za 0,08$ za słowo. Dostosowywane plany: Zakup słów w oparciu o swoje wymagania, od zaledwie 10 000 słów do 200 000 słów.

My Content Pal limit

Nie możesz wybrać autora, ale chętnie go zastąpią, jeśli nie będzie dobrze pasował

Recenzenci donoszą, że rozpoczęcie pracy może zająć trochę czasu. My Content Pal ma długi, ale dokładny proces wdrażania.

Czas realizacji zawartości dla klientów Dedicated Writer wynosi 72 godziny

Cennik My Content Pal

My Content Pal oferuje ceny od 0,08 USD za słowo bez ukrytych opłat. Ich pakiety są skalowalne, aby zaspokoić unikalne potrzeby w zakresie zawartości. Oferują pełny zwrot pieniędzy w przypadku niezadowolenia z zawartości.

Oceny i recenzje My Content Pal

Trustpilot : 4.8/5 z 54 recenzjami

: 4.8/5 z 54 recenzjami Capterra: N/A

Inne narzędzia do pisania zawartości

Nie jesteś gotowy na zatrudnienie copywritera lub zobowiązanie się do korzystania z platformy do pisania zawartości? Chcesz zapewnić swoim wewnętrznym pisarzom narzędzia potrzebne do odniesienia sukcesu? Mamy dla Ciebie wszystko, począwszy od szablony do pisania zawartości do wiodącego w branży generowania zawartości za pomocą AI.

ClickUp

Korzystanie z AI asystent pisania w ClickUp do generowania wpisów na bloga, burzy mózgów, tworzenia e-maili i nie tylko

ClickUp jest wiodącym oprogramowanie do zarządzania projektami na rynku. Chociaż platforma nie oferuje usług pisania zawartości, ma kilka narzędzi, które pomagają w tworzeniu informacji prasowych, opisów produktów i nie tylko.

Potrzebujesz stworzyć świetną zawartość w mgnieniu oka? ClickUp AI może generować e-maile, zawartość blogów, kopie marketingu cyfrowego, briefy projektów, agendy spotkań i raportowania statusu za pomocą prostych podpowiedzi. Może również podsumowywać notatki ze spotkań i generować elementy działań, oszczędzając czas i pieniądze zespołu. 🤩

Gotowy do połączenia zawartości z cyklami pracy? Skorzystaj z ClickUp AI, aby tworzyć wysokiej jakości zawartość w Dokumenty ClickUp aby umożliwić płynną współpracę.

Korzystaj z ClickUp Docs, aby tworzyć i łączyć piękne dokumenty, wiki i nie tylko w celu płynnej realizacji pomysłów w zespole

Chcesz odświeżyć swoją strategię content marketingową? Użyj Szablon do zarządzania zawartością ClickUp aby wybrać plan projektu. ✅

ClickUp może zrobić wszystko. Poważnie. Spójrz na to, co otrzymujesz:

Szablony do pisania zawartości iszablony planów komunikacji dla każdego celu

Setki narzędzi AI stworzonych specjalnie do zarządzania projektami

Szablony kalendarza zawartości do śledzenia projektów na bieżąco

Narzędzia i funkcje usprawniające współpracę w miejscu pracy ClickUp Teams Marketing ułatwia burzę mózgów, planowanie i realizację kampanii content marketingowych na wszystkich platformach. Używaj go razem z ClickUp AI do generowania pomysłów na kampanie, briefów zawartości, studiów przypadku i nie tylko bez opuszczania platformy.

Najlepsze funkcje ClickUp

Oprogramowanie kalendarza zawartości aby utrzymać plany marketingowe i SEO na właściwym poziomie

SetkiNarzędzia AI pomagających w tworzeniu wysokiej jakości zawartości

Biblioteka ponad 1000 gotowych szablonów do szybkiego śledzenia każdego projektu

Oprogramowanie do content marketingu aby poprawić pozycję w wyszukiwarkach i zwiększyć ruch w witrynie

limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w nauce podczas zapoznawania się z narzędziami ClickUp (rozwiązane za pomocą bezpłatnych samouczków wideo i często zadawanych pytań)

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

ClickUp cena

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 900 recenzji)

Słowa, które wygrywają

Ta wyselekcjonowana lista 11 najlepszych usług pisania zawartości odzwierciedla zmieniające się standardy branżowe w różnych branżach. Niezależnie od tego, czy szukasz usług pisania treści SEO dla swojej witryny e-commerce, czy potrzebujesz freelancera do tworzenia postów w mediach społecznościowych lub białych ksiąg, potrzebujesz sprawdzonych profesjonalistów, którzy mogą dostarczyć wysokiej jakości, oryginalną i angażującą zawartość.

