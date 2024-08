Jak założyć agencję marketingu cyfrowego: Kompleksowy przewodnik

Każdy dziewięciolatek w branży marketingu cyfrowego marzy o założeniu agencji marketingu cyfrowego. Po zajęciu się różnymi aspektami marketingu cyfrowego, logicznym kolejnym krokiem jest założenie czegoś własnego.

Ale czy założenie firmy zajmującej się marketingiem cyfrowym jest łatwe, czy jest to mrzonka?

Odpowiedź może cię zaskoczyć.

Dowiedz się, jak założyć agencję marketingu cyfrowego i zbudować swój biznes od podstaw - korzystając z tego przewodnika jako punktu wyjścia.

Zapnij pasy!

Zrozumienie biznesu agencji marketingu cyfrowego

Marketing internetowy to twardy orzech do zgryzienia, zwłaszcza jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcą w branży marketingu cyfrowego.

Ale na tym polega przedsiębiorczość - poddawanie się nigdy nie jest w karcie, prawda?

A marketerzy cyfrowi są stale przygotowani do walki.

Dowodem na to jest najnowsze badanie przeprowadzone przez firmę Gartner, która twierdzi, że dla:

35% respondentów znalezienie potencjalnych klientów jest największym wyzwaniem dla biznesu w 2024 r

32%, szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie umiejętności marketingu cyfrowego jest drugą największą przeszkodą

29%, osiągnięcie celów marketingowych i biznesowych jest trudne

puls - i wyzwania obecnego krajobrazu marketingu cyfrowego via

hGartner[/h]

Pomimo złożoności, marketing cyfrowy nie wykazuje oznak spowolnienia. Oczekuje się, że wydatki na reklamę cyfrową osiągną $667.58 mld USD do 2024 r. - wzrost o 11% od 2023 r:

Biznesy zwiększają swoje wysiłki w zakresie marketingu cyfrowego w 2024 r przez

hInsider Intelligence[/h]

**Co to jest agencja marketingu cyfrowego?

Każda marka, duża czy mała, musi być obecna w Internecie.

Jednak uruchomienie cyfrowej kampanii marketingowej nie jest dla każdego - winny jest brak zasobów, holistyczne umiejętności marketingu cyfrowego i słabo zbadany plan biznesowy.

W tym miejscu do akcji wkracza agencja cyfrowa.

Agencja marketingu cyfrowego pomaga dotrzeć do rynku docelowego za pomocą Internetu:

Kanały marketingu cyfrowego

Badania rynku

E-mail marketing

Influencer marketing

Projektowanie stron internetowych

Marketing w mediach społecznościowych

Usługi marketingu zawartości

Reklamy płatne za kliknięcie, w tym reklamy Google

Usługi SEO

Łącznie usługi te pomagają zbudować solidną obecność w mediach społecznościowych, generować więcej potencjalnych klientów i pozyskiwać więcej potencjalnych klientów.

Wszystko, czego potrzebujesz, to dobrze przemyślana strategia biznesowa pozyskiwania klientów.

Zanim jednak do tego przejdziemy, zajmijmy się słoniem w pokoju.

Czy warto założyć agencję marketingu cyfrowego?

Mówi się, że jeśli przetrwasz 100 dni jako przedsiębiorca, a Twój biznes przetrwa pierwsze 1000 dni swojego istnienia, to obie strony udowodnią sobie nawzajem swoją wartość.

Ale wytrwanie w tym i cieszenie się zgiełkiem wydaje się łatwiejsze do powiedzenia niż zrobienia.

Do czego zmierzamy: Czy marketing cyfrowy jest tego wart?

Krótka odpowiedź? Tak.

Popyt na usługi marketingu cyfrowego w 2024 roku

średnia indywidualna konsumpcja mediów społecznościowych w ciągu życia wynosi sześć lat i osiem miesięcy via

hFinanse online[/h]

Zrozum to: Ludzie wydają 145 minut w mediach społecznościowych każdego dnia. Spotkanie tam, gdzie są Twoi niestandardowi klienci, ma sens biznesowy i finansowy.

Ocena rentowności agencji marketingu cyfrowego

Pierwszym krokiem w ocenie popytu na agencję cyfrową jest zrozumienie różnych rodzajów modeli biznesowych agencji cyfrowych i tego, który z nich chcesz wybrać.

Typowe modele agencji cyfrowych obejmują:

Full-service digital agency: Ten rodzaj agencji cyfrowej zajmuje się wszystkimi usługami marketingu cyfrowego, w tym optymalizacją wyszukiwarek, zarządzaniem mediami społecznościowymi, content marketingiem, badaniem słów kluczowych dla wyszukiwarek, generowaniem leadów, e-mail marketingiem i tak dalej

Ten rodzaj agencji cyfrowej zajmuje się wszystkimi usługami marketingu cyfrowego, w tym optymalizacją wyszukiwarek, zarządzaniem mediami społecznościowymi, content marketingiem, badaniem słów kluczowych dla wyszukiwarek, generowaniem leadów, e-mail marketingiem i tak dalej Agencje jednokanałowe: Agencje jednokanałowe mają na pokładzie specjalistów, którzy zajmują się konkretnym aspektem usług marketingu cyfrowego i koncentrują się na dominacji jednego kanału marketingowego

Agencje jednokanałowe mają na pokładzie specjalistów, którzy zajmują się konkretnym aspektem usług marketingu cyfrowego i koncentrują się na dominacji jednego kanału marketingowego Wielokanałowa agencja cyfrowa: Połączenie agencji jednokanałowych i agencji oferujących pełen zakres usług, wielokanałowa agencja cyfrowa oferuje usługi uzupełniające, takie jak zarządzanie mediami społecznościowymi i reklamy w mediach społecznościowych lub usługi SEO i badania słów kluczowych

Dodatkowo, opłacalność posiadania własnej agencji marketingu cyfrowego zależy również od analizy rentowności następujących elementów:

Twojej lokalizacji (czy chcesz ustawić agencję zdalną, onsite, czy hybrydową)?

Oferowanych usług (czy chcesz skupić się na jednej niszy, czy pójść na całość)

Sposób generowania leadów (czy skorzystasz z usług eksperta od lead genów, czy pójdziesz drogą DIY)?

Koszty (jakiego sprzętu, narzędzi, oprogramowania i zasobów będziesz potrzebować?)

Alokacja i optymalizacja zasobów (w jaki sposób będziesz optymalnie zarządzać zasobami?)

Rynek docelowy, projekty i potencjalni klienci (czego chce twoja idealna grupa docelowa?)

Podejście do budowania relacji (w jaki sposób będziesz budować relacje z klientami?)

Poziom wykorzystywanych spostrzeżeń marketingowych (w jaki sposób będziesz wydobywać cenne spostrzeżenia marketingowe dla swoich klientów?)

Ocena wyników (jak zmierzysz powodzenie swojej agencji?)

Po szczegółowym zrozumieniu wszystkich tych elementów, będziesz bardziej pewny siebie, aby rozpocząć swoją cyfrową podróż marketingową.

Kroki do założenia agencji marketingu cyfrowego

Największą zaletą dla samozatrudnionych właścicieli agencji marketingu cyfrowego jest 100% swobody do zrobienia rzeczy tak, jak chcą - niezależnie od tego, czy decydują:

Kim powinien być ich idealny cel i potencjalni klienci

Jakiego rodzaju strategii marketingowej użyć

Jakie usługi oferować jako konsultant ds. marketingu cyfrowego

Jak ustawić wymarzony zespół marketingu cyfrowego?

Jak będzie wyglądał model cenowy i model biznesowy

W jaką przestrzeń biurową zainwestować

Mimo to skorzystaj z tych strategii marketingowych, aby ustawić firmę zajmującą się reklamą cyfrową z pełnym zakresem usług, którą będą podziwiać inne agencje.

1. Zdefiniuj niszę swojej agencji marketingu cyfrowego

Decyzja o wyborze konkretnej niszy powinna wynikać z tego, czy istnieje na nią zapotrzebowanie.

Po zidentyfikowaniu prawdziwego popytu, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby uzyskać pomysły na popularną niszę:

Oceń swoje mocne strony

Zacznij od sprawdzenia, na czym skupi się twój cyfrowy biznes marketingowy - czy będzie to SEO, marketing w mediach społecznościowych, e-mail marketing, marketing zawartości, badanie słów kluczowych, reklamy Google i tak dalej? Chodzi o to, aby zidentyfikować swoje najlepsze umiejętności i stworzyć listę mocnych stron szablon marketingowej mapy drogowej dla Teams, aby przyjrzeć się, gdy sprawy stają się chaotyczne (jak to będzie z czasem)

Badanie rynku

Dowiedz się, na co jest popyt, szukając luk, w których twoje umiejętności wypełniają potrzebę. Do zrobienia lepszego rozeznania sprawdź, co robi konkurencja i oceń, gdzie możesz się wyróżnić.

Znaj swój cel

Dowiedz się, kim są Twoi idealni klienci, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak branża marketingu cyfrowego, wielkość i lokalizacja.

Zdefiniuj swój unikalny punkt sprzedaży (USP)

Zastanów się długo nad tym, co sprawia, że jesteś inny. Może to być twoje podejście, unikalne umiejętności lub skupienie się na konkretnej branży - twoje USP będzie osobowością twojej marki.

Zdefiniuj swoje usługi

Opierając się na swoich mocnych stronach i badaniach rynkowych, dostosuj swoje usługi, aby skupić się na tym, czego najbardziej potrzebuje twoja niszowa publiczność - i zbuduj swoją ofertę wokół tego

2. Zbuduj odpowiedni team dla swojej agencji marketingu cyfrowego

Nie można zaprzeczyć, że zbudowanie odpowiedniego zespołu jest podstawą powodzenia agencji.

Wysiłki związane z budowaniem zespołu muszą rozpocząć się od stworzenia wykwalifikowanego i zmotywowanego zespołu - takiego, który jest zgodny z celami agencji.

Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby stworzyć silny i zdolny zespół od podstaw:

Zidentyfikuj swoje potrzeby

Określ konkretne role i umiejętności, których potrzebujesz w swoim zespole i dodaj je do swojego planu biznesowego. Weź pod uwagę takie obszary jak content marketing, generowanie leadów, projektowanie stron internetowych, reklama PPC, analityka i zarządzanie projektami.

Zdefiniuj swoich idealnych członków zespołu

Stwórz profile w oparciu o umiejętności, doświadczenie i cechy osobowości wymagane dla każdej roli. Zastanów się, w jaki sposób każdy członek zespołu będzie pasował do kultury i środowiska pracy twojej agencji.

Przygotuj swoją strategię rekrutacyjną

Opracuj strategię rekrutacyjną określającą, gdzie i jak znajdziesz potencjalnych kandydatów, w tym tablice ogłoszeń, konta w mediach społecznościowych, stronę internetową, wydarzenia networkingowe itp.

Poświęć czas na opisy stanowisk

Napisz wyczyszczone i szczegółowe opisy stanowisk, które przedstawiają obowiązki, kwalifikacje i oczekiwania dla każdej roli. Podkreśl, co sprawia, że twoja agencja jest świetnym miejscem do pracy i dlaczego kandydaci powinni być podekscytowani dołączeniem do twojego zespołu.

Dokładny screening

Przeanalizuj życiorysy i portfolio, aby wybrać kandydatów, którzy spełniają Twoje kryteria:

Przeprowadzanie dokładnych rozmów kwalifikacyjnych w celu oceny ich umiejętności, doświadczenia i dopasowania kulturowego

Zadawanie pytań behawioralnych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, aby zrozumieć, jak radzili sobie w sytuacjach związanych z daną rolą

Przeprowadzanie ocen umiejętności w celu oceny praktycznych zdolności każdego kandydata

Rozważenie, w jaki sposób każdy nowo zatrudniony będzie pasował do istniejącej dynamiki zespołu

Rozwój skutecznego procesu wdrażania

Pomóż nowym członkom zespołu płynnie zintegrować się z agencją, wyposażając ich w niezbędne szkolenia, kursy marketingu cyfrowego online, zasoby i wsparcie, aby zapewnić im powodzenie.

Zachęcaj do wyrażania opinii i uznania

Zachęcaj swój zespół do ciągłego uczenia się i rozwoju poprzez:

Oferowanie możliwości doskonalenia umiejętności, zdobywania certyfikatów branżowych i rozwoju zawodowego, aby utrzymać zespół w czołówce

Ustanowienie kultury informacji zwrotnych i uznania, w której członkowie zespołu są zachęcani do otwartego przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnych

Skup się na budowaniu zespołu, aby pracownicy byli szczęśliwsi

Niezależnie od tego, czy zatrudniasz pracowników na pełny etat, czy w niepełnym wymiarze godzin, musisz rozumieć aspekty prawne, szkoleniowe i zarządcze związane z obsługą pracowników. Musisz także prowadzić inicjatywy mające na celu regularne sprawdzanie samopoczucia psychicznego i emocjonalnego swojego zespołu.

Kluczowe narzędzia do prowadzenia odnoszącej sukcesy agencji marketingu cyfrowego

Ustawienie solidnego biznesu marketingu cyfrowego oznacza ciągłe martwienie się o pozyskiwanie nowych klientów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości pracy.

Dlaczego nie zainwestować w

hoprogramowanie do content marketingu[/h]

,

hnarzędzia marketingu przychodzącego[/h]

lub

hoprogramowanie dla agencji marketingowych[/h]

aby przyspieszyć produkcję bez uszczerbku dla oczekiwań klienta?

Innym narzędziem, któremu warto się przyjrzeć jest

hZarządzanie projektami marketingowymi ClickUp[/h]

oprogramowanie, które umożliwia agencjom marketingu cyfrowego ciężką pracę bez zbędnego wysiłku.

Oto krótki przegląd wszystkich cennych funkcji, które pomogą zespołom marketingowym rozpocząć pracę:

Widok kalendarza ClickUp dla 360-stopniowego widoku tego, co dzieje się gdzie

Jako agencja marketingowa, tworzenie planu biznesowego dla większej liczby klientów to jedna część układanki; utrzymanie pracy zgodnie z planem to kolejna część, która wymaga umiejętności równoważenia. Widok kalendarza ClickUp to świetna opcja dla menedżerów marketingu, którzy chcą organizować projekty, planować oś czasu i wizualizować pracę zespołu.

widok wszystkich zadań z lotu ptaka dzięki ClickUp Calendar View_

Uzupełnij swoje zadania o Szablony kalendarza zawartości ClickUp i planuj swoje blogi, artykuły i inną zawartość na cały rok.

Pobierz ten szablon

Wykresy Gantta ClickUp dla łatwego zrozumienia obciążenia pracą zespołu

Dochodowy Business pozyskuje nowych klientów w oparciu o idealny rynek docelowy.

Ale agencja zorientowana na klienta pozwala zakładce na bieżąco śledzić, co dzieje się na każdym etapie strategii marketingowej. W tym miejscu

hClickUp Gantt Charts[/h]

połysk:

Zespoły otrzymują informacje z pierwszej ręki o tym, kto nad czym pracuje

Każdy jest tak samo zaangażowany jak zespół wykonawczy.

Kolejną funkcją, która doskonale sprawdza się w zwiększaniu rentowności, wydajności i

hzarządzanie obciążeniem pracą[/h]

w całej agencji jest

hZasoby agencji ClickUp[/h]

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do przewodników dotyczących wydajności, szablonów i cykli pracy ClickUp, webinariów na żądanie prowadzonych przez ekspertów agencji, artykułów instruktażowych i najlepszych praktyk na wyciągnięcie ręki.

ClickUp Cele do ustawienia celów w czasie rzeczywistym

Twoja agencja marketingowa jest tylko tak dobra, jak Ty sam

hcele marketingowe[/h]

.

Należy pamiętać, że ustawienie celów to coś więcej niż wyzerowanie modelu cenowego.

Użycie

hcyfrowe aplikacje marketingowe[/h]

aby śledzić aktualne trendy w marketingu cyfrowym, konsolidować zadania, usprawniać cyfrowe kampanie marketingowe, pisać studium przypadku i nie tylko.

wykorzystaj ClickUp AI do napisania studium przypadku w kilka minut

Korzystanie z odpowiedniego zestawu narzędzi marketingowych zwiększa zdolność agencji do osiągania wyników przy wyższym ROI.

Dokumenty ClickUp do gromadzenia całej pracy w jednym miejscu

Stopień, w jakim trzymasz się swojego planu biznesowego, zaczyna się od poziomu dokumentacji, którą Twój zespół może śledzić. Aby przyspieszyć rozpoczęcie pracy i sprawić, by cały zespół był na tej samej stronie, użyj aplikacji

hDokumenty ClickUp[/h]

:

poprawa współpracy z ClickUp 3.0 Docs dla zespołów wewnętrznych i zewnętrznych_

Dodawaj podstrony, udostępniaj link do Docs, formatuj dokument według potrzeb i połącz go z istniejącymi cyklami pracy:

podłącz ClickUp Docs do cyklu pracy i nie pozostawiaj miejsca na pomyłki_

ClickUp Docs pomaga Twojemu zespołowi ująć ich pomysły w słowa i usunąć martwe punkty w kampaniach marketingowych.

Szablony marketingowe ClickUp, dzięki którym Twój Business będzie działał sprawnie

Menedżerowie mediów społecznościowych muszą śledzić - i przekraczać - oczekiwania swoich odbiorców docelowych, potencjalnych klientów i modelu biznesowego nakreślonego przez agencję.

Przy tak wielu ruchomych częściach, tworzenie oddzielnego dokumentu dla każdej z nich staje się kłopotliwe.

Wejdź:

hSzablon Business dla agencji marketingowej ClickUp[/h]

Pobierz ten szablon

Agencje zajmujące się marketingiem w mediach społecznościowych, które szukają pomocnej dłoni w budowaniu strategii marketingowej, muszą rozważyć skorzystanie z niestandardowego

hSzablony planów marketingowych[/h]

Szablony te oferują mapę drogową dla kampanii marketingowych, od ustawienia celów po wybór odpowiedniej kombinacji między kanałami.

Załóż swoją agencję marketingu cyfrowego już dziś

Użyj funkcji ClickUp Summarize do szybkiego podsumowania notatek ze spotkania

Twój biznes agencji marketingu cyfrowego nie powinien być traktowany po macoszemu.

Oczywiście, zdobywanie większej liczby klientów jest gwiazdą polarną każdej agencji. Jednak miłość do zrobienia tego, co robisz, ma większe znaczenie. Twoja pasja przełoży się na Twoje kampanie marketingowe, a za nią pójdą zyski.

Dodatkowo, właściciel agencji może czerpać ogromną satysfakcję z pracy. Aby jak najlepiej wykorzystać swój czas, inwestycje i pracę, zainwestuj w

hOprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp[/h]

.

Podwój swoje potrzeby w zakresie marketingu cyfrowego, docieraj do wysokiej jakości potencjalnych klientów i buduj dochodowy biznes - dzięki

hClickUp[/h]

jako zaufana platforma marketingu cyfrowego.

Najczęściej zadawane pytania

**1. Ile kosztuje założenie agencji marketingu cyfrowego?

Ustawienie cyfrowego biznesu marketingowego może kosztować od $730 do $30,000 (i więcej). Obejmuje to koszty zatrudnienia odpowiednich talentów, stworzenia strony internetowej agencji marketingu cyfrowego w celu promocji, przestrzeni biurowej, sprzętu, wynagrodzeń pracowników itp.

**2. Czy można założyć agencję marketingu cyfrowego bez doświadczenia?

Tak, założenie agencji marketingu cyfrowego bez doświadczenia jest możliwe, ale będzie to trudne. Jest wiele rzeczy do rozważenia, takich jak generowanie leadów, prowadzenie promocji agencji na platformach społecznościowych, badanie spostrzeżeń marketingowych i trendów w marketingu cyfrowym, tworzenie planu biznesowego z modelem cenowym i wiele innych.

Aby znaleźć się w bardziej korzystnej pozycji, warto pomyśleć o rozpoczęciu pracy jako freelancer lub o podjęciu pracy na dowolnym polu marketingu cyfrowego. Nic nie zastąpi praktycznego doświadczenia.

**3. Jakie rodzaje usług oferują agencje marketingu cyfrowego?

Najpopularniejsze usługi oferowane przez agencje marketingu cyfrowego obejmują e-mail marketing, marketing zawartości, optymalizację pod kątem wyszukiwarek, płatną reklamę cyfrową, projektowanie stron internetowych itp.