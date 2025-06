Jak wdrożyć OKR: skuteczne metody ustalania celów

Jaki jest Twój następny wielki cel? 🎯

Niezależnie od tego, czy chodzi o uruchomienie wymarzonej firmy, czy poszerzenie bazy użytkowników, wszyscy mamy w głowie kolejny wielki cel.

Jednak podczas planowania tych wielkich celów ważne jest, aby upewnić się, że cały zespół jest na tej samej stronie. Tutaj właśnie pojawiają się cele i kluczowe wyniki (OKR). Potraktuj je jako przydatne narzędzie do ustalania celów i ich osiągania.

Struktura OKR pomoże Ci wyznaczyć jasne, ambitne cele, a następnie śledzić postępy za pomocą konkretnych, mierzalnych kluczowych wyników.

Ale jak dokładnie wdrożyć OKR? Jak upewnić się, że wszyscy członkowie zespołu wiedzą, nad czym pracują, i mogą skutecznie śledzić swoje postępy?

W tym blogu omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o skutecznym wdrażaniu OKR, w tym planowaniu celów, śledzeniu postępów i wprowadzaniu zmian w trakcie realizacji, aby osiągnąć zamierzone cele.

Czym są OKR i dlaczego są ważne?

Wracając do wielkich marzeń, być może chcesz stać się wiodącym startupem w swojej dziedzinie w ciągu najbliższych pięciu lat. Aby to osiągnąć, potrzebujesz stopniowego podejścia opartego na koncepcji ciągłego doskonalenia. Dokładnie tym są OKR.

Struktura OKR może pełnić rolę pomostu między Tobą a Twoim zespołem, przekładając strategiczną wizję na kwartalne lub roczne cele, które są wspólne dla wszystkich pracowników firmy.

"OKR to jasne narzędzie do przekazywania priorytetów i spostrzeżeń liderów".

"OKR to jasne narzędzie do przekazywania priorytetów i spostrzeżeń liderów".

OKR mogą pomóc w kierowaniu firmą we właściwym kierunku, ułatwiając:

Dostosowanie: Wszyscy w firmie wiedzą, jakie są ogólne cele i w jaki sposób ich praca przyczynia się do ich osiągnięcia

Przejrzystość: Postępy są śledzone w sposób otwarty, często w całej firmie, dzięki czemu każdy może zobaczyć, jak sobie radzi

Skupienie: Dzięki jasnym celom OKR pomagają zespołom skupić się na tym, co najważniejsze

Cele ambitne: OKR zachęcają zespoły do wyznaczania sobie wysokich celów i osiągania więcej, niż mogłyby uznać za możliwe

Czy wiesz, że... Opierając się na koncepcjach zarządzania Petera Druckera, były dyrektor generalny firmy Intel, Andrew Grove, stworzył w latach 70. XX wieku strukturę OKR. Struktura ta dodała mierzalne wyniki do ustalania celów i zyskała popularność, gdy John Doerr, były pracownik firmy Intel, wprowadził ją do Google w 1999 roku.

Kluczowe elementy metodologii OKR

Teraz wiemy, co mogą zrobić OKR. Ale co dokładnie one oznaczają? OKR składają się z dwóch głównych elementów: celów i kluczowych wyników.

Cel to jasno zdefiniowana meta , która ma doprowadzić do określonych rezultatów. Powinien być konkretny, znaczący i wystarczająco inspirujący, aby motywować i angażować zespół

Kluczowe wyniki to natomiast wymierne rezultaty, które pozwalają śledzić postępy w realizacji celu

Razem pomogą Ci one zdefiniować "Jak będzie wyglądało powodzenie mojego projektu?".

Aby to osiągnąć, cele i kluczowe wyniki powinny być wymierne, przy użyciu wskaźników, które jasno definiują powodzenie lub zakończenie zadania. Taka struktura gwarantuje, że każdy członek zespołu dokładnie rozumie, co musi zrobić , aby zrealizować cele, oraz w jaki sposób jego wysiłki przyczynią się do konkretnych usprawnień w firmie.

Oto przykład procesu ustawiania OKR: Cel: Poprawa komfortu użytkowania naszej aplikacji mobilnej (UX) i zwiększenie zaangażowania użytkowników. Kluczowe wyniki: Osiągnąć wskaźnik Net Promoter Score (NPS) na poziomie 70 (oznaczający wysoką satysfakcję klientów) w ciągu najbliższego kwartału

Zmniejsz liczbę dezinstalacji aplikacji o 15% w ciągu 6 miesięcy

Zwiększenie średniej liczby aktywnych użytkowników dziennie (DAU) o 2 miliony w ciągu roku Oto zestawienie znaczenia poszczególnych kluczowych wyników: Net Promoter Score (NPS): Mierzy lojalność i satysfakcję klientów

Odinstalowania aplikacji: Zmniejszenie liczby odinstalowań oznacza, że użytkownicy uważają aplikację za wartościową i pozostawiają ją na swoich urządzeniach

Dzienna liczba aktywnych użytkowników (DAU): Pokazuje, ilu użytkowników aktywnie korzysta z aplikacji każdego dnia

Wdrażając OKR, możesz skoordynować wysiłki zespołu, usprawnić realizację strategii oraz budować kulturę odpowiedzialności za własność i ciągłe doskonalenie. Ponadto są one bardzo elastyczne, dzięki czemu można je dostosowywać i modyfikować w dowolnym momencie w zależności od indywidualnych potrzeb.

Kroki planowania i wdrażania OKR

Chociaż OKR stanowią potężne narzędzie do ustalania celów, bez starannego planowania mogą łatwo zboczyć z kursu. Zastanów się nad ogólną strategią swojej firmy i tym, jak możesz przekazać OKR od kierownictwa do poszczególnych zespołów, tworząc spójną ścieżkę prowadzącą do realizacji większej wizji.

I bądź kreatywny! Odpowiednie OKR powinny inspirować Twój zespół i pomagać mu skupić się na osiągnięciu tych ambitnych celów!

Oto kilka ogólnych wskazówek, które pomogą Ci zaplanować OKR:

1. Określ jasną wizję i cele

Podczas planowania OKR długoterminowa wizja jest drogowskazem, który wyznacza wszystkie kolejne cele i kluczowe wyniki. Wróć do swoich pierwotnych celów. Jaki jest ostateczny wynik, do którego dążysz? A jeszcze lepiej, jaki problem próbujesz rozwiązać za pomocą swojego produktu lub usług?

Jeśli weźmiemy za przykład X (dawniej Twitter), wiemy, że cała organizacja przeszła znaczące zmiany pod kierown ictwem Elona Muska. Chociaż firma mogła dostosować swoje bezpośrednie cele dotyczące przychodów i OKR, aby uwzględnić te zmiany, X nadal służy większemu celowi, jakim jest "bycie placem miejskim świata"

Tweet Elona Muska z 2022 r. w związku z przejęciem serwisu X (dawniej Twitter)

W ciągle zmieniającym się otoczeniu biznesowym, budowanie OKR opartych na podstawowej wizji firmy może pomóc przetrwać nawet najbardziej burzliwe czasy, w tym przejęcia!

2. Określ kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)

W kontekście struktury OKR wskaźniki KPI i cele są w pewnym sensie nierozłączne.

Możesz użyć wskaźników KPI, aby zrozumieć, gdzie potrzebne są ulepszenia, i odpowiednio ustawić swoje OKR. Możesz też zacząć od OKR i powiązać je z konkretnymi wskaźnikami KPI, aby śledzić ich wpływ na działalność firmy.

Oto kilka wskazówek:

Wykorzystaj istniejące wskaźniki KPI do określenia celów: Dokładnie przeanalizuj dane historyczne, w tym wyniki finansowe, pulpity klientów i ankiety pracowników, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy lub rozwoju. Poszukaj wskaźników KPI, które łączą się z celami strategicznymi, aby mieć pewność, że zmierzasz we właściwym kierunku

Wybierz wskaźniki KPI, które dostarczają przydatnych informacji: Upewnij się, że bezpośrednio mierzą one powodzenie Twoich celów. Wskaźniki KPI powinny jasno pokazywać, jak osiągnięcie celu wpłynie na działalność firmy. Nie zadowalaj się próżnymi wskaźnikami! Na przykład, jeśli próbujesz zmniejszyć rotację pracowników, śledź wskaźniki takie jak wskaźnik odejść, zamiast zadowalać się wynikami ankiet pulsowych

Monitoruj swoje KPI wraz z OKR: Wdrażanie OKR to dynamiczny proces. Dzięki bieżącej kontroli danych KPI możesz wcześnie zidentyfikować trendy i potencjalne przeszkody w planowaniu OKR. Bądź jednak przygotowany na dostosowanie OKR lub strategii w razie potrzeby

3. Określ i przekaż cele

Cele to jakościowy opis tego, co chcesz osiągnąć. Jednak pomimo tego jakościowego charakteru powinny one być zorientowane na działanie i inspirujące:

Zamiast tworzyć długą listę celów, które mają rozwiązać wszystkie problemy Twojej firmy, wybierz dwa lub trzy cele

Upewnij się, że każdy cel jest powiązany z co najmniej dwoma do pięciu kluczowymi wynikami SMART , czyli konkretnymi, mierzalnymi, osiągalnymi, istotnymi i określonymi w czasie rezultatami, które będą wskazywać na powodzenie

Jasno dokumentuj swoje OKR i stwórz pulpit wydajności OKR widoczny dla wszystkich w firmie

Komunikowanie OKR zespołowi Użyj formatu spotkania All-Hands lub Ask Me Anything , aby przedstawić zespołowi cele OKR swojej firmy. Podczas spotkania jasno wyjaśnij wizję i cele strategiczne firmy oraz pokaż, w jaki sposób cele OKR łączą się z szerszą perspektywą. Dodaj elementy wizualne i przykłady z życia wzięte, aby cele OKR były zrozumiałe i angażujące dla całego zespołu. Zostaw dużo czasu na pytania i otwartą dyskusję. Pozwoli to wyjaśnić wątpliwości i wzmocni poczucie własności oraz wspólnej odpowiedzialności za osiągnięcie tych celów. Dzięki przejrzystości OKR i pobudzaniu dyskusji w ramach całej firmy, stworzysz scenę dla bardziej skoncentrowanego i zmotywowanego zespołu, który będzie dążył do osiągnięcia kolejnych celów.

Więcej informacji: Zapoznaj się z szablonami do ustalania celów, które pomogą uporządkować Twoje wielkie pomysły.

Wdrażanie OKR krok po kroku z ClickUp

Planowanie jest świetne, ale to realizacja sprawia wielu trudności. Etapowe podejście do wdrażania OKR może pomóc w zapewnieniu jasności i spójności całego procesu.

Oprócz planu generalnego potrzebujesz potężnego oprogramowania do zarządzania projektami, które pozwoli jasno zdefiniować i udokumentować cele OKR oraz śledzić każdy aspekt postępów. ClickUp może być tutaj Twoim Watsonem.

Jako kompleksowa platforma do zarządzania projektami, ClickUp może pomóc Ci w budowaniu i utrzymywaniu pełnej widoczności wszystkich planowanych OKR — od ustawienia celów i przypisania zadań po pomiar wpływu. Przyjrzyjmy się krok po kroku procesowi wdrażania OKR za pomocą ClickUp.

1. Tworzenie OKR

Struktura OKR może wydawać się odgórnym podejściem do ustalania celów. Jednak im bardziej OKR są oparte na współpracy, tym większe szanse powodzenia. Aby to umożliwić, zaangażuj swój zespół w burzę mózgów na temat komunikatów OKR, kluczowych wyników i wskaźników KPI.

Dzięki temu będziesz mógł wykorzystać specjalistyczną wiedzę członków swojego zespołu i wcześnie zidentyfikować potencjalne przeszkody. Skorzystaj z narzędzi takich jak tablice ClickUp, aby wizualizować swoje ogólne cele i podzielić je na mniejsze, osiągalne cele.

Postaraj się dokładnie zbadać wszystkie realne pomysły — od fazy realizacji po wyniki — i oceń, jak łączą się one z Twoją szerszą wizją, korzystając z map myśli ClickUp.

Współpracuj ze swoim zespołem i opracowuj plany działania za pomocą tablic ClickUp

A co najlepsze? Możesz tworzyć zadania i cykle pracy z poziomu tablicy, co ułatwia szybsze przejście do trybu realizacji.

Masz trudności z sformułowaniem swoich OKR? Jeśli nie potrafisz znaleźć równowagi między inspirującym a formalnym tonem, skorzystaj z pomocy ClickUp Brain, asystenta AI ClickUp. AI writer ClickUp Brain pomoże Ci generować pomysły, eksperymentować ze sformułowaniami i dopracować ton wypowiedzi.

Łatwo dostosuj ton i styl tekstu dzięki AI Writer ClickUp Brain

2. Przypisywanie i śledzenie OKR

Po zidentyfikowaniu OKR należy podzielić je na cele, które można zrealizować, i przypisać je do wewnętrznych ekspertów. Nie wiesz, od czego zacząć? Skorzystaj z funkcji Cele ClickUp.

ClickUp Goals pozwala zbudować szczegółową hierarchię celów, ułatwiając śledzenie OKR. Dzięki temu możesz wyznaczyć większy cel, podzielić go na mniejsze zadania i przypisać je konkretnym członkom zespołu, podając szczegóły, takie jak terminy, kamienie milowe, śledzenie postępów i wiele więcej.

Planuj i wizualizuj swoje roczne i kwartalne OKR za pomocą ClickUp Goals

Oto proces krok po kroku, który pomoże Ci zacząć:

Ustal cel najwyższego poziomu dla wszystkich OKR. Następnie utwórz cele cząstkowe dla każdego indywidualnego celu

Dostosuj pole "Cele" jako "Kluczowe wyniki". Wybierz odpowiedni typ celu (na przykład Liczba, Prawda/Fałsz, Waluta itp.) w oparciu o konkretne wskaźniki

Śledź postępy w realizacji celów i zadań (kluczowych wyników) w oparciu o osie czasu, podsumowania postępów i nie tylko

Dzięki wszechstronnym widokom ClickUp Goal różne zespoły mogą filtrować i dostosowywać widok, aby skupić się na najbardziej istotnych dla nich elementach.

Na przykład kierownik projektu może być bardziej zainteresowany konkretnymi terminami, podczas gdy poszczególni współpracownicy mogą skorzystać na szczegółowym opisie zadania.

Wskazówka dla profesjonalistów: Nie zapomnij udostępnić zasobów członkom swojego zespołu i zapewnić do nich swobodny dostęp, aby zagwarantować przejrzystość.

Nawet przy pomocy przewodnika krok po kroku proces wdrażania OKR może być czasami dość zniechęcający. Jeśli nie chcesz zaczynać od zera, mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Szablon folderu OKR ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon folderu OKR ClickUp pomoże Ci pokonać początkowe trudności związane z ustawieniem i śledzeniem OKR

Szablon folderu OKR ClickUp może pomóc Ci w łatwym planowaniu i wdrażaniu procesu OKR. Ten przyjazny dla początkujących szablon OKR zawiera wstępnie zdefiniowany rytm planowania, który nakreśla podstawową strukturę opracowywania OKR, oraz listy OKR, które pomogą Ci podzielić cele i monitorować postępy w ciągu roku.

Zapewnia niestandardowe widoki, w tym listę, tablicę, kalendarz, aktywność i siedem niestandardowych statusów, aby zbudować idealny cykl pracy śledzenia projektów dla procesu wdrażania OKR.

Szablon struktury OKR ClickUp

Pobierz ten szablon Szablon ClickUp OKR Framework pozwala stworzyć kompleksowy widok cykli OKR

Jeśli potrzebujesz szablonu z większą liczbą funkcji do ustawiania i zarządzania oczekiwaniami OKR w większym zespole, skorzystaj z szablonu ClickUp OKR Framework. Na przykład widok Global OKR pozwala tworzyć i śledzić postępy w realizacji nadrzędnych celów i zadań.

Widok tablicy postępów OKR zapewnia przejrzysty obraz postępów każdego zespołu w realizacji przypisanych celów, zwiększając przejrzystość pracy zespołu. Inne przydatne funkcje, takie jak widok osi czasu i konfigurowalne statusy zadań, pozwalają kontrolować proces i elastycznie dostosowywać go w razie potrzeby.

Wskazówka dla profesjonalistów: Konsultuj się z członkami zespołu podczas przydzielania zadań. Pomoże to przydzielić odpowiednie osoby do zadań i zapewni dwukierunkowy przepływ informacji oraz spójność działań.

Spotkania OKR to krótkie, ustrukturyzowane spotkania, podczas których zespoły omawiają postępy, dyskutują o wyzwaniach i dostosowują priorytety na nadchodzący okres. W zależności od złożoności projektu mogą odbywać się co tydzień lub co dwa tygodnie.

Pulpit ClickUp może być tutaj przydatny, zapewniając szybki przegląd postępów i identyfikując obszary wymagające poprawy. Idealnie byłoby, gdyby spotkania dotyczące OKR kończyły się jasnymi krokami działania i przypisaniem obowiązków, aby sprostać wszelkim wyzwaniom lub zmianom priorytetów.

Użyj pulpitów ClickUp, aby scentralizować i śledzić swoje cele w odniesieniu do kluczowych wyników

Pamiętaj, że aby zapewnić pomyślną realizację OKR, musisz aktywnie nimi zarządzać i weryfikować je, aby dostosować je do zmian i zapewnić ciągłą zgodność z celami organizacji.

Jednak te spotkania nie zawsze muszą być osobistymi spotkaniami. Możesz również skorzystać z funkcji stand-up AI ClickUp Brain, aby sprawdzić, na jakim etapie jest Twój zespół.

Poproś ClickUp Brain o pomoc w napisaniu podsumowania stand-up na podstawie statusu zadania

Oto, jak wygląda to dla innych członków Twojego zespołu.

Widok AI

Utrzymanie i skalowanie OKR

Po opracowaniu wdrożenia kolejnym krokiem w procesie OKR jest ciągłe monitorowanie i skalowanie celów w oparciu o potrzeby biznesowe.

Ta część może być trudna. Utrzymanie koncentracji i spójności między zespołami może stać się wyzwaniem, zwłaszcza jeśli zespoły zaczynają ze sobą rywalizować. Jednak dzięki dużej dawce otwartej komunikacji i elastyczności można uniknąć większości tych przeszkód.

Zobaczmy, jak to zrobić.

1. Ocena kluczowych wyników

W ramach struktury OKR powodzenie jest proste. Czy osiągnąłeś kluczowe wyniki, czy nie? Jednak aby skutecznie utrzymać i skalować OKR, musisz również ocenić, czy wyniki te rzeczywiście przyczyniły się do poprawy powiązanych z nimi wskaźników KPI.

Na przykład, w ramach OKR z powodzeniem wdrożyłeś nowy system nagród i uznania, aby zmniejszyć wskaźnik odejść pracowników. Program odniósł ogromny sukces i zbiera wysokie oceny w ankiecie Puls, ale wskaźnik odejść pozostaje na tym samym lub podobnym poziomie. W takiej sytuacji nadszedł czas, aby prześledzić swoje kroki i dowiedzieć się, jak osiągnąć wymierny wpływ, a nie tylko powierzchowne sukcesy.

Ustalaj i śledź cele wraz ze swoim zespołem, korzystając z ClickUp Goals

Oto kilka dodatkowych aspektów, na które należy zwrócić uwagę podczas oceny powodzenia procesu wdrażania OKR:

Osie czasu: Porównaj szacowany czas z rzeczywistym czasem potrzebnym do osiągnięcia celów za pomocą Porównaj szacowany czas z rzeczywistym czasem potrzebnym do osiągnięcia celów za pomocą funkcji śledzenia czasu ClickUp

Zależności: Zapisz zależności, które przyspieszyły osiągnięcie wyników lub spowolniły pracę zespołu, korzystając z Zapisz zależności, które przyspieszyły osiągnięcie wyników lub spowolniły pracę zespołu, korzystając z funkcji Zależności w ClickUp

Kamienie milowe: Dokumentuj kluczowe momenty w trakcie realizacji projektu za pomocą Dokumentuj kluczowe momenty w trakcie realizacji projektu za pomocą kamieni milowych ClickUp , np. 50% realizacji pierwotnego celu

Cele: Sprawdź, czy udało Ci się osiągnąć wszystkie cele, zwróć uwagę na te, które zostały opóźnione lub są opóźnione, korzystając z pulpitu celów ClickUp

Oprócz tego sprawdź indywidualne wyniki kluczowych właścicieli OKR, korzystając z szablonu oceny wyników ClickUp. Możesz użyć tego szablonu do tworzenia dokumentów przeglądowych w ramach odpowiednich zadań projektu i skorzystać z widoku tablicy, aby ocenić postępy prac w danym okresie. W zależności od wyników możesz również ustawić zadania następcze, aby być na bieżąco z wszelkimi działaniami związanymi z poprawą wydajności.

Pobierz ten szablon Szablon oceny wyników ClickUp umożliwia przeprowadzenie kompleksowej oceny członków zespołu

Aby zapewnić aktualność i skuteczność OKR, należy przeprowadzać regularne przeglądy, najlepiej co kwartał, aby umożliwić dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb biznesowych i warunków rynkowych.

2. Powtarzanie i ulepszanie OKR

Praca z OKR wymaga elastycznego dostosowywania się do informacji zwrotnych, nagłych zmian na rynku i obserwowanych wyników.

Na przykład, jeśli nowa funkcja narzędzia zawiera błędy i wpływa na komfort użytkowania, możesz nie być w stanie osiągnąć wyniku NPS zaplanowanego wcześniej w procesie. Pozostawienie miejsca na takie nagłe zmiany może pomóc w osiągnięciu celów OKR w kontekście biznesowym.

Oto kilka refleksji na zakończenie cyklu OKR: Czy osiągnąłem wszystkie swoje cele? Jeśli tak, co przyczyniło się do mojego powodzenia? Jeśli nie, jakie przeszkody napotkałem? Gdybym miał ponownie sformułować cel, który osiągnąłem w pełni, co bym zmienił? Czego się nauczyłem, co może zmienić moje podejście do OKR w następnym cyklu?

Oto kilka refleksji na zakończenie cyklu OKR: Czy osiągnąłem wszystkie swoje cele? Jeśli tak, co przyczyniło się do mojego powodzenia? Jeśli nie, jakie przeszkody napotkałem? Gdybym miał ponownie sformułować cel, który osiągnąłem w pełni, co bym zmienił? Czego się nauczyłem, co może zmienić moje podejście do OKR w następnym cyklu?

Przyjęcie kultury informacji zwrotnej i adaptacji znacznie przyczynia się do trwałego powodzenia i trafności OKR. Aby to umożliwić, przeprowadź regularną rundę informacji zwrotnej na zakończenie każdego projektu OKR, aby uchwycić kluczowe wnioski i najlepsze praktyki.

Wykorzystaj zasoby, takie jak szablon formularza opinii ClickUp, aby zebrać pomysły i rekomendacje od członków swojego zespołu.

Pobierz ten szablon Lepiej gromadź informacje i najlepsze praktyki dzięki szablonowi formularza opinii ClickUp

Ten szablon pomoże Ci stworzyć krótkie ankiety do zbierania i porównywania informacji. Niestandardowe widoki, takie jak widok opinii, widok oceny dostawców i widok tablicy ogólnych rekomendacji, umożliwiają filtrowanie i wyszukiwanie danych na podstawie określonych kryteriów.

3. Skalowanie OKR w zespołach

Wdrożenie OKR w całej firmie może być ogromnym przedsięwzięciem. Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest to, aby zespoły osiągały swoje cele kosztem innych. 🌚

Oto jak uniknąć tego bałaganu:

Zacznij od małych kroków: Wybierz zespół pilotażowy, który będzie Twoim królikiem doświadczalnym, wyeliminuj niedociągnięcia w procesach i współpracy, ustal najlepsze praktyki i powoli włączaj kolejne zespoły w miarę zdobywania wiedzy o tym, co działa najlepiej. W ten sposób wcześnie wykryjesz i naprawisz wszelkie przeszkody, budując solidny, elastyczny system dla wszystkich

Wszyscy na tej samej stronie: Upewnij się, że każdy zespół rozumie ogólny cel i rolę, jaką ma do odegrania w jego realizacji. Pomaga to uniknąć nieporozumień i sprawia, że wszyscy dążą do tego samego celu

Skupiając się na tych najlepszych praktykach, możesz utrzymać tempo realizacji OKR i przenieść je z jednego zespołu na całą firmę bez większych problemów.

Szybciej ustalaj i osiągaj swoje OKR dzięki ClickUp

Dobrze wdrożone OKR mogą wypełnić lukę między ambicjami a osiągnięciami. Nawet jeśli Twój zespół nie osiągnie wszystkich wielkich liczb i celów, wyznaczenie wysokich celów może zmotywować go do osiągnięcia więcej, niż początkowo wydawało się to możliwe.

Dzięki OKR naprawdę mówisz im, co dokładnie mają robić.

ClickUp może przyspieszyć wdrożenie OKR dzięki unikalnym funkcjom, takim jak cele ClickUp i gotowe szablony. Funkcje te pozwalają stworzyć przejrzystą, ustrukturyzowaną strukturę do tworzenia jasnych OKR i śledzenia ich na każdym etapie drogi do powodzenia.

Wprowadzając kulturę ciągłego doskonalenia — dzięki połączeniu mocy OKR i funkcji ClickUp — możesz szybciej osiągać wyniki i zapewnić sobie długotrwałe powodzenie.

Załóż darmowe konto ClickUp i już dziś zacznij pracować nad swoimi OKR!