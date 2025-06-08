Jak zwiększyć wydajność dzięki bullet journalingowi

Każdego ranka budzisz się pełen energii i skupienia, gotowy zmierzyć się z wyzwaniami dnia z niezwykłą skutecznością. Nie czujesz się już przytłoczony niekończącymi się listami zadań i rozbieżnymi priorytetami. Nie brzmi to znajomo? Cóż, przygotuj się na to!

Taka jest rzeczywistość milionów ludzi, którzy odkryli potęgę bullet journalingu.

System bullet journalingu — zwany też BuJo — to metoda zwiększająca wydajność, łącząca tradycyjne prowadzenie dziennika z listami rzeczy do zrobienia. Niektórzy w mediach społecznościowych nazywają BuJo duchowym kuzynem metody KonMari. Podczas gdy ta druga pomaga uporządkować przestrzeń fizyczną, ta pierwsza pomaga uporządkować umysł.

Łącząc coś tak monotonnego jak zarządzanie zadaniami z kreatywną ekspresją, bullet journaling stał się trendem w dziedzinie wydajności, który wpisuje się w niektóre z głównych praktyk dbania o siebie z pierwszej dekady XXI wieku – w tym mindfulness, jogę i inną praktykę prowadzenia dziennika, czyli poranne strony.

Wystarczy proste wyszukiwanie na YouTube lub Instagramie, aby znaleźć tysiące wideo i postów społeczności bullet journal, które wyjaśniają, jak tworzyć rozkładówki w bullet journalu, i szczegółowo opisują, co można umieścić w wpisach. Tak bardzo stało się to popularne!

Ta metoda, która ma tak wielu zwolenników, jest zdecydowanie warta wypróbowania w zakresie wydajności.

Czym jest bullet journaling?

Bullet journaling to analogowa metoda organizacji, która wykorzystuje zwykły zeszyt do śledzenia zadań , planów i przemyśleń, dzięki czemu możesz przeżywać każdy dzień i całe życie w sposób świadomy i skupiony.

To nowatorskie podejście do zarządzania projektami i prowadzenia dziennika, które wprowadza takie pojęcia jak:

Szybkie notowanie: metoda skrótowa służąca do szybkiego zapisywania notatek przy użyciu symboli i skrótów

Kolekcje: Lista tematyczna, np. filmów do obejrzenia lub książek do przeczytania

Dziennik przyszłości: Wydzielone sekcje do wyznaczania celów i planowania przyszłych wydarzeń

Ten system, który można dostosować do własnych potrzeb, pomaga uporać się z nadmiarem informacji poprzez zebranie zadań, pomysłów i przemyśleń w jednym miejscu, takim jak kalendarz miesięczny, co zmniejsza stres i zwiększa wydajność.

Według Rydera Carolla, twórcy tej metody, bullet journal to „po części organizacja, po części poszukiwanie sensu życia, a po części snucie marzeń”.

Historia bullet journalingu

Według informacji na jego stronie internetowej, Ryder Carroll opublikował w 2013 roku krótkie wideo wyjaśniające metodę bullet journalingu . Wkrótce serwisy takie jak LifeHack.org i FastCo zaczęły pisać o tym wideo, które stało się hitem internetowym.

W 2014 roku Carroll uruchomił kampanię na Kickstarterze, aby sfinansować swoją stronę internetową (bulletjournal.com), i podarował każdemu wspierającemu notes Leuchtturm zaprojektowany specjalnie do metody bullet journal.

Do 2017 roku koncepcja ta stała się tak popularna, że Carroll wygłosił nawet wykład na ten temat podczas konferencji TEDx. W 2018 roku wydał książkę The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future, która wkrótce stała się międzynarodowym bestsellerem.

To skłoniło Caroll do wprowadzenia na rynek w 2021 roku towarzyszącego mu notesu.

Obecnie społeczność bullet journalingu na Reddicie, r/bujo, liczy ponad 375 000 subskrybentów. Fani często udostępniają wideo na YouTube i posty w mediach społecznościowych dotyczące swoich bullet journalów.

Proponowana lektura: The Bullet Journal autorstwa Rydera Carrolla

Aby dowiedzieć się więcej o metodzie bullet journalingu i o tym, jak może ona poprawić Twoje życie, przeczytaj książkę The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future autorstwa Rydera Carrolla.

Książka jest dostępna w ponad 28 językach i została doceniona przez wszystkich członków społeczności zajmującej się wydajnością. Jednak nikt nie potrafi wyjaśnić jej przesłania lepiej niż sam autor:

Każdy Bullet Journal staje się kolejnym tomem w historii Twojego życia. Czy odzwierciedla on życie, jakie chcesz prowadzić? Jeśli nie, wykorzystaj zdobyte doświadczenia, aby zmienić fabułę w kolejnym tomie.

Książka zgłębia koncepcję „świadomego życia”, w którym skupiasz się na tym, co najważniejsze, i tworzysz życie zgodne ze swoimi wartościami. Książka podzielona jest na trzy części:

Śledź przeszłość : Twórz zapis swoich myśli, zadań i osiągnięć

Zamów prezent: Opracuj system do zarządzania codziennymi zadaniami i uzyskaj jasność

Zaprojektuj przyszłość: Wyznaczaj sensowne cele i dziel je na konkretne kroki

Książka zawiera również wiele przydatnych wskazówek, takich jak szybkie notowanie (do sporządzania krótkich notatek) oraz personalizowanie dziennika w celu stworzenia własnego systemu.

Ogólnie rzecz biorąc, może to być świetna lektura dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o oryginalnej koncepcji bullet journalingu, zanim media społecznościowe i guru wydajności dostosowali ją do bardziej popularnej wersji, która jest obecnie w modzie.

Podstawowe elementy bullet journalingu

Bullet journaling opiera się na kilku podstawowych elementach — niektóre z nich służą do codziennej organizacji i przeglądów, podczas gdy inne stanowią roczny plan działania.

Kolekcje: To tematyczna lista zadań lub zestaw stron poświęconych konkretnym zagadnieniom — takim jak cel, hobby czy projekt Indeks: Działa jak spis treści, zawierający listę wszystkich ważnych stron wraz z odpowiadającymi im numerami stron, co ułatwia korzystanie z dziennika. Kalendarz przyszłych wydarzeń: Zapewnia roczny przegląd, który pozwala na śledzenie nadchodzących wydarzeń, urodzin i terminów w poszczególnych miesiącach Dziennik miesięczny: Służy on do podziału bieżącego miesiąca, zazwyczaj zawiera siatkę kalendarzową na wydarzenia oraz listę bardziej szczegółowych zadań i celów. Dzienny dziennik : To Twój dzienny planner, w którym tworzy się listę codziennych zadań i priorytetów

Carroll sugeruje również używanie tych symboli do oznaczania statusu lub priorytetu zadania:

Punkt (•) do zaznaczenia zadania

Krzyżyk (x) oznacza, że zadanie jest zakończone

Gwiazdka (*) do zaznaczenia ważnego zadania

Okrąg (o) do odróżnienia zadania od wydarzenia

Znak większy niż (>) oznacza, że przenosisz zadanie na następny dzień lub tydzień

Znak mniejszy niż (<) oznacza, że przenosisz zadanie do poprzedniego dnia lub tygodnia

Chociaż są to podstawowe bloki bullet journal, możesz go niestandardowo dostosować, dodając trackery lub mini-dzienniki. Oto kilka przykładów: Dziennik wdzięczności

Planer posiłków

Kalkulator budżetu i wydatków

Rutyna pielęgnacyjna

Monitorowanie nawyków Możliwości są nieograniczone.

Korzyści płynące z prowadzenia bullet journal

Najlepszą rzeczą w bullet journalingu jest to, że stanowi on kompleksowy system monitorowania oraz rytuał dbania o siebie. Nie jest to tak czasochłonne jak codzienne wypełnianie pięciu stron dziennika, a jednocześnie pozwala zająć się zarówno praktycznymi celami, jak i zdrowiem emocjonalnym w jednym miejscu.

Brytyjska trenerka życia i założycielka Life Clubs, Nina Grunfeld, mówi:

Oczyszczenie umysłu za pomocą czegoś takiego jak bullet journal pomaga się skupić i zachować spokój.

Oto kilka sposobów, w jakie metoda BuJo może poprawić jakość Twojego życia:

Spersonalizowany system : BuJo daje Ci swobodę dodania własnego charakteru do listy rzeczy do zrobienia, dzięki czemu możesz stworzyć system, który będzie dla Ciebie odpowiedni

Większa przejrzystość : Ponieważ bullet journaling pomaga podzielić duże cele na mniejsze części, ułatwia skupienie się na tym, co naprawdę ma znaczenie

Zarządzanie czasem : Pomiędzy pracą, załatwianiem spraw i bezcelowym przeglądaniem mediów społecznościowych zarządzanie czasem może być prawdziwym wyzwaniem. Bullet journaling pomoże Ci wizualizować zadania i terminy, dzięki czemu będziesz w stanie zaplanować swój dzień i uniknąć gorączkowych przygotowań w ostatniej chwili

Śledzenie nawyków : Niezależnie od tego, czy zaczynasz nowe zajęcia fitness, czy uczysz się języka, możesz stworzyć w swoim bullet journalu system do śledzenia postępów i utrzymania motywacji. Poza tym bullet journal nie sprawi, że poczujesz się winny

Biblioteka zasobów : BuJo może być również świetnym miejscem do śledzenia listy lektur, takich jak książki, artykuły i inne zasoby, które chcesz zachować na później. Na przykład, jeśli jesteś marketingowcem, możesz zapisać szablon zawartości lub schemat pozycjonowania, do którego będziesz mógł się później odwołać.

Codzienne refleksje: Bullet journaling może być przestrzenią do refleksji i sprawdzenia, jak się czujesz. Cotygodniowe przeglądy mogą pomóc Ci zidentyfikować obszary wymagające poprawy i dostosować swoje cele — to sposób na zwiększenie świadomości w mniej niż 15 minut dziennie

A teraz podamy Ci kilka wskazówek, jak rozpocząć swoją przygodę z bullet journalingiem.

Wskazówki dotyczące skutecznego prowadzenia bullet journal

Z bullet journalingiem jest tak samo jak ze wszystkimi metodami dbania o siebie – im więcej ćwiczysz, tym lepsze osiągasz wyniki. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci rozpocząć przygodę z nowym bullet journalem.

Zarezerwuj czas na poranne i wieczorne przeglądy

Włącz bullet journal do swojej codziennej rutyny, aby zachować konsekwencję. Bardzo pomocne mogą być tutaj sesje podsumowujące.

Poranne podsumowanie (5–10 minut)

Przejrzyj swój dzienny (i tygodniowy) dziennik na nadchodzący dzień

Ustal priorytety zadań i zaznacz wszystko, co ważne

Zarezerwuj sobie trochę czasu na skupienie się na ważnych zadaniach

Wieczorne podsumowanie (5–10 minut)

Zastanów się nad swoim dniem. Czy wszystkie zadania są zakończone?

Przenieś niedokończone zadania do dziennika na następny dzień lub tydzień

Zapisuj wszelkie notatki, pomysły lub przemyślenia z danego dnia

Wypełnij swoje trackery i dziennik wdzięczności (jeśli taki prowadzisz)

Tworzenie szablonów układów

Oszczędzaj czas i wysiłek, tworząc szablony, które można łatwo powielać w pustym dzienniku. Mogą one usprawnić proces prowadzenia dziennika, a Ty nie musisz wymyślać nowych projektów, motywów ani pomysłów na każdy miesiąc lub układ. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie materiałów do wydrukowania dostępnych w Internecie.

Chcesz zrobić to samodzielnie? Zaprojektuj jeden szablon dla każdego z dzienników miesięcznych, tygodniowych, dziennych oraz różnych trackerów. Zeskanuj go i wykorzystuj przez wszystkie miesiące. Pod koniec roku możesz zebrać je w notes.

Innym pomysłem jest zakup gotowych dzienników typu bullet journal z formatem. Mogą one jednak nie zapewniać wystarczającej elastyczności.

Zainwestuj w dobrej jakości artykuły papiernicze

Ponieważ prowadzenie bullet journalu to proces analogowy, odpowiednie narzędzia mogą mieć ogromny wpływ na Twoje doświadczenia z nim związane. Oto, co warto wziąć pod uwagę:

Notatnik: Wybierz notatnik z dobrej jakości papierem, który nie przecieka i nadaje się do pisania długopisami, zakreślaczami oraz rysowania szkiców. Notatnik w kratkę może również pomóc w tworzeniu schludnych i wyrównanych układów bez użycia linijki.

Długopisy i zakreślacze: Wybieraj długopisy, które piszą płynnie i nie przebijają się na drugą stronę kartki. Zakreślacze mogą pomóc w kategoryzowaniu zadań lub wizualnym wyróżnieniu ważnych informacji.

Inne elementy artystyczne : Zaopatrz się w taśmę washi, notatki samoprzylepne, naklejki i kredki, aby w razie potrzeby upiększyć swój dziennik.

Kieszonka: Dodaj kieszonkę z tyłu swojego dziennika, aby przechowywać odcinki biletów, notatki lub inne pamiątki, które chcesz zachować na pamiątkę

Zacznij od drobnych kroków

W bullet journalingu chodzi przede wszystkim o stworzenie systemu, który będzie dla Ciebie odpowiedni. Nie próbuj kopiować wyszukanych stron, które widzisz w Internecie. Dla większości tych osób bullet journaling jest bardziej pracą niż praktyką dbania o siebie.

Oto jak zacząć:

Zacznij od podstawowego dziennika przyszłości i dziennika miesięcznego

Śledź kilka najważniejszych zadań każdego dnia

Stopniowo dodawaj trackery lub inne elementy, gdy już oswoisz się z systemem

Pamiętaj, że bullet journal to Twoje osobiste narzędzie, więc możesz się świetnie bawić, dostosowując go do własnych upodobań w niestandardowy sposób!

Popularne zastosowania i przykłady bullet journalingu

Oto, jak prawdziwi miłośnicy bullet journalingu stosują i doskonalą tę technikę. Dzięki temu znajdziesz pomysły na spersonalizowanie własnego bullet journalu.

Rozkładka miesięczna

Prosty, zabawny układ, który łatwo wykonać i który świetnie wygląda. Dodatkowo nie potrzebujesz żadnych dodatkowych materiałów plastycznych.

Chcesz czegoś bardziej minimalistycznego? Oto bardzo prosty, pozbawiony zbędnych dodatków układ strony, który możesz stworzyć w mniej niż pięć minut.

Układ tygodniowy

Ten podstawowy układ tygodniowy z zadaniami, projektami, a nawet kalendarzem może być świetnym (i nieskomplikowanym) dodatkiem do Twoich szablonów BuJo.

Jeśli jednak masz ochotę na odrobinę kreatywności, możesz również spróbować tego:

Skoro omówiliśmy już podstawy, oto kilka arkuszy, które możesz dodać, aby dostosować swój bullet journal do własnych potrzeb.

1. Monitorowanie nawyków

Dziennik nawyków pomaga Ci wizualizować trendy związane z nawykami, np. kiedy masz wysoki poziom wydajności, a kiedy nie. Możesz również połączyć go z dziennikiem nastrojów, aby sprawdzić, jak Twoje samopoczucie wpływa na Twoje nawyki.

Szablon osobistego trackera nawyków ClickUp może się również przydać, jeśli szukasz cyfrowej alternatywy dla trackera nawyków.

2. Planer posiłków

Innym popularnym dodatkiem do BuJo jest planer posiłków. Ułatwia on odpowiedź na pytanie „co dzisiaj zjeść” i może również pomóc w planowaniu zakupów spożywczych.

Szablon planowania posiłków ClickUp może być świetnym narzędziem do planowania posiłków z wyprzedzeniem i zdrowszego odżywiania się.

Szablon zawiera przestrzeń na planowanie posiłków na cały tydzień, tworzenie listy zakupów spożywczych oraz śledzenie składników. Możesz go również wykorzystać do wspólnego planowania posiłków z innymi osobami.

3. Książeczka wydatków

Zakończmy tę sekcję bardzo przydatnym narzędziem do śledzenia wydatków. Poniższy szablon pomaga na przykład podzielić wydatki na stałe i zmienne oraz zawiera stronę do śledzenia oszczędności.

Szablon budżetu osobistego ClickUp może również pomóc Ci dokładniej śledzić dochody i wydatki, pozwoli zidentyfikować obszary, w których możesz ograniczyć wydatki, oraz zachęci Cię do oszczędzania na realizację celów.

Wykorzystaj go, aby zacząć tworzyć budżet i trzymać się go.

Wyzwania związane z prowadzeniem bullet journal

Chociaż metoda bullet journalingu daje Ci możliwość śledzenia swoich celów i kreatywnego wyrażania siebie, nie jest ona pozbawiona pewnych wyzwań:

Znalezienie własnego systemu : Bullet journaling oferuje dużą elastyczność, co na początku może być przytłaczające. Wypróbowanie różnych układów i sekcji — nawyków, nastroju, pracy, wdzięczności — może zająć trochę czasu, zanim dowiesz się, które z nich warto uwzględnić w swoim dzienniku

Konsekwencja : Bullet journaling to codzienny nawyk, który przynosi długoterminowe korzyści, dlatego musisz trzymać się go dzień po dniu

Porównywanie swoich stron z innymi : Media społecznościowe są pełne niezwykle kreatywnych stron z bullet journalami. To może sprawić, że poczujesz, że Twój dziennik nie jest wystarczająco dobry

Dążenie do perfekcji : Nacisk na estetykę w społeczności bullet journalingu może prowadzić do wielu poprawek. Pamiętaj, że ma to być narzędzie funkcjonalne, a nie dzieło sztuki

Śledzenie czasu : Zakładanie i prowadzenie bullet journala może zająć trochę czasu, zwłaszcza na początku. Realistycznie oceń, ile czasu możesz na to poświęcić każdego dnia. Zacznij od podstaw. Skomplikowane układy i arkusze do śledzenia możesz dodać później

Przenoszenie zadań: Bullet journaling polega na zapisywaniu i przepisywaniu różnych rzeczy. Prawdopodobnie będziesz przenosić wydarzenia z widoku rocznego do miesięcznego, a następnie do tygodniowego, a także przenosić zadania z jednego dnia na drugi i tak dalej. Może to być uciążliwe

Aby sprostać tym wyzwaniom, mamy rozwiązanie, dzięki któremu prowadzenie bullet journalingu stanie się przyjemnością.

Jak wdrożyć bullet journaling w ClickUp

Idealne rozkładówki prezentowane w Internecie – z taśmami washi, układami tematycznymi i naklejkami – mogą wywoływać presję u osób, które dopiero zaczynają przygodę z bullet journalingiem (lub tych, które nie mają talentu artystycznego).

Nagle zaczynasz skupiać się bardziej na estetyce swoich stron i tworzeniu wyszukanych bullet journalów niż na ich głównym celu – organizowaniu swojego życia. Poza tym tworzenie tych układów miesiąc po miesiącu może zająć sporo czasu.

Jak rozwiązać ten dylemat? Przejdź na cyfrowy sposób prowadzenia dziennika.

Jedną z opcji jest skorzystanie z ClickUp, platformy do zarządzania wydajnością i zadaniami. Oferuje ona aplikację mobilną, szablony, a nawet wsparcie AI, które pomogą Ci lepiej zorganizować swoje życie.

Ponadto dzięki narzędziu takiemu jak ClickUp nie musisz zapisywać zadań od nowa za każdym razem, gdy zmieniasz ich harmonogram.

Oto Matt Ragland, który pokazuje, jak prowadzi bullet journal za pomocą ClickUp.

Pokażemy Ci też, jak to zrobić – w czterech prostych krokach.

1. Stwórz główną listę zadań (zwaną również „Brain Dump”)

Możesz przejść do zadania ClickUp i stworzyć listę wszystkiego, co chcesz zrobić. Dodaj do niej wszystkie swoje zadania — duże, małe, związane z hobby, pracą. Nie ma znaczenia, jakiego aspektu życia dotyczą ani kiedy planujesz je wykonać.

Dodaj wszystkie swoje zadania wraz z terminami wykonania do zadania ClickUp

Możesz również utworzyć osobną sekcję na wydarzenia — urodziny, rocznice i wyjazdy. Zadania te możesz kategoryzować według priorytetu lub ich znaczenia w Twoim życiu, używając etykiet.

2. Przenieś zadania do widoku kalendarza

Teraz, gdy dodałeś termin wykonania dla każdego zadania, możesz przełączyć się na układ miesięczny w kalendarzu ClickUp. Proste, prawda?

Wyświetlaj swoje zadania w układzie miesięcznym w ClickUp, korzystając z widoku kalendarza

3. Stwórz dziennik codzienny

Po sporządzeniu miesięcznej listy zadań kolejnym krokiem jest utworzenie dziennika. Możesz skorzystać z szablonu dziennika ClickUp, aby śledzić swoje codzienne nawyki wraz z konkretnymi zadaniami, które dodałeś na dany dzień.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Ustaw powtarzające się zadania związane z nawykami , takimi jak ćwiczenia fizyczne czy przyjmowanie witamin

Kategoryzuj zadania za pomocą niestandardowych etykiet , aby szybko rozpoznać, czy dane zadanie dotyczy pracy, czy spraw osobistych

Wyświetl wszystkie zadania w kalendarzu , aby uzyskać ogólny widok na to, jak potoczy się Twój dzień

Śledź postępy w realizacji swoich nawyków za pomocą narzędzia do monitorowania postępów lub nawet wyznaczaj sobie cele kamienie milowe

Korzystanie z tego szablonu ma również kilka zalet:

Niższy poziom stresu

Lepsze zarządzanie czasem

Łatwiejsze ustalanie priorytetów zadań

Lepsza komunikacja i współpraca

Większa wydajność

W szablonie możesz również dodać niestandardowe statusy (Otwarte i Zakończone), niestandardowe widoki (Wszystkie zadania, Kalendarz i Zacznij tutaj) oraz niestandardowe pola, aby śledzić swoje codzienne zadania i zachować porządek. Możesz mieć pewność, że ten szablon sprawi, że będziesz bardziej wydajny w codziennych zadaniach.

4. Ćwicz uważność dzięki ClickUp Dokumentom

Teraz, gdy kwestie organizacyjne są zakończone, następnym krokiem jest dodanie swoich dzienników, takich jak strony poświęcone uważności lub dziennik wdzięczności, do ClickUp Docs. Możesz utworzyć wiki w Docs z nową stroną dla każdego wpisu lub po prostu użyć tabeli z datą i wpisem dotyczącym wdzięczności.

Dodawaj zagnieżdżone strony, aby zapisywać swoje przemyślenia lub dodawać wpisy z podziękowaniami za pomocą ClickUp Dokumentów

Możesz również skorzystać z ClickUp Brain — wbudowanego asystenta AI ClickUp — aby wyszukiwać zadania, a nawet uzyskać pomoc w tworzeniu szablonów i podpowiedzi do burzy mózgów lub analizowaniu wpisów w dzienniku.

Spraw, by prowadzenie bullet journalu stało się bardziej interaktywne dzięki ClickUp Brain

Oprócz tego możesz używać ClickUp Docs do takich zadań, jak szybkie rejestrowanie, tworzenie listy tematów lub kolekcji i nie tylko.

Przejdź na cyfrowy bullet journaling dzięki ClickUp

Jeśli wolisz narzędzia cyfrowe od analogowych, ale nadal chcesz czerpać korzyści z bullet journalingu, ClickUp z pewnością Ci w tym pomoże.

Ponadto dzięki narzędziom takim jak ClickUp Brain możesz jeszcze dokładniej analizować swoje codzienne postępy, uzyskać odpowiedzi na pytania, np. ile dni z rzędu udało Ci się utrzymać nawyk, i nie tylko.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo i skonfiguruj swój bullet journal w mniej niż 20 minut.