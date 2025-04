10 aplikacji Digital Journal do Bullet Journalingu w 2025 roku

Prowadzenie dziennika jest często skutecznym sposobem na rejestrowanie swoich obserwacji, zrozumienie swoich mocnych stron i mierzenie postępów w czasie. Cyfrowe aplikacje do prowadzenia dziennika sprawiają, że tworzenie i personalizacja cyfrowego bullet journalingu (lub bujo) są prostsze niż kiedykolwiek.

Istnieją niezliczone aplikacje do prowadzenia dzienników i pamiętników, które spełnią wszystkie twoje potrzeby. Ale jak dowiedzieć się, która będzie dla Ciebie odpowiednia?

W tym przewodniku przedstawiamy najlepsze z najlepszych, jeśli chodzi o przejście z papierowego dziennika na cyfrową aplikację do prowadzenia dziennika.

Znajdźmy idealną cyfrową aplikację do bullet journalingu dla Twoich potrzeb. 🖊️

Czego należy szukać w aplikacji do cyfrowego prowadzenia dziennika?

Założenie dziennika w dowolnej aplikacji do robienia notatek jest bardzo proste - wystarczy tylko pusta strona. Jednak aplikacje do prowadzenia dziennika oferują funkcje, łatwość obsługi, śledzenie czasu i możliwość dostosowania.

Porównując najlepsze aplikacje do prowadzenia dzienników, warto wziąć pod uwagę:

Czy styl aplikacji do mnie przemawia? Łatwość obsługi: Czy oprogramowanie ma łatwy w użyciu interfejs do zrobienia dziennika lub prowadzenia innej zawartości na wielu urządzeniach?

Czy istnieje wersja Free i czy ma wszystko, czego potrzebuję? Dostosowanie : Czy mogę spersonalizować wygląd mojego dziennika? Czy mogę użyć kolorów, GIF-ów lub naklejek, by urozmaicić korzystanie z aplikacji?

Każdy ma inne oczekiwania wobec aplikacji do prowadzenia dziennika cyfrowego. Być może zależy ci na uproszczonym interfejsie, który nie rozprasza uwagi. nni użytkownicy preferują opcje personalizacji, kolory, cyfrowe naklejki i notatki samoprzylepne.

lepkie notatki w dokumentach jako asystent pisania i Zadania ClickUp do którego można wrócić, aby zastanowić się nad poprzednimi dniami. ✏️

Najlepsze funkcje dnia pierwszego

Dodawanie zdjęć, rysunków, plików audio i wideo do wpisów w dzienniku

Tworzenie wielu dzienników w aplikacji dla różnych obszarów życia

Bezpieczeństwo dzięki kodom dostępu, zabezpieczeniom biometrycznym i kompleksowemu szyfrowaniu

Automatyczna kopia zapasowa z możliwością łatwego eksportu danych w dowolnym momencie

Limity dnia pierwszego

Aplikacja jest przeznaczona do codziennego prowadzenia dziennika, więc użytkownicy, którzy chcą śledzić cele lub nawyki, będą musieli szukać gdzie indziej

Day One to przede wszystkim aplikacja na iOS i Androida, więc wersja internetowa jest nadal w fazie beta

Ceny Day One

**Free

Premium: $2.92/miesiąc

Day One oceny i recenzje

3. Diaro

Najlepsze pod względem prywatności i bezpieczeństwa

via Diaro jest cyfrowym obszarem roboczym i aplikacja do planowania

z wieloma dostępnymi szablonami dziennika i śledzenia nawyków, dzięki czemu łatwo jest zbudować niestandardowy dziennik. Niezależnie od tego, czy zbierasz myśli i uczucia, czy ważne pomysły, ta świetna aplikacja do prowadzenia dziennika wykorzystuje prosty system oparty na tekście, dzięki czemu możesz zbudować coś bardziej wszechstronnego z bazami danych, aby śledzić postępy swoich wpisów lub zadań w czasie. 📈

Notion najlepsze funkcje

Rozpoczęcie od pustej strony lub użycie szablonu bullet journal do ustawienia swojego dziennika

Niestandardowy sposób prowadzenia dziennika dzięki kolorom, obrazom, nagłówkom, bazom danych i osadzonym funkcjom

Organizowanie zdjęć, materiałów wideo i innych przypomnień z życia codziennego i wakacji

Tworzenie wielu dzienników w jednym obszarze roboczym

Funkcje AI pomagające podsumowywać wpisy w dzienniku, dostarczające podpowiedzi i nie tylko

Notion ograniczenia

Notion wygląda bardziej jak edytor tekstu niż aplikacja do prowadzenia dziennika, co może nie być atrakcyjne wizualnie dla osób prowadzących osobiste dzienniki

Niektórzy użytkownicy mogą początkowo uznać zakres funkcji Notion za przytłaczający

Ceny aplikacji Notion

Plus: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Business: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Notion oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 4 700 recenzji)

4,7/5 (ponad 4 700 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,800+ recenzji)

7. Momento

Najlepszy pod względem integracji z mediami społecznościowymi

przez Momento

Momento to aplikacja do prowadzenia dziennika cyfrowego tylko na iOS, która zachęca do codziennego prowadzenia dziennika i automatycznie zbiera zawartość z aplikacji społecznościowych. Momento wykorzystuje kanały do pobierania zawartości z aplikacji takich jak Instagram, Spotify lub Goodreads, aby pomóc Ci namalować obraz swojego życia w chwilach. 🖼️

Najlepsze funkcje Momento

Organizowanie wszystkich wpisów i wspomnień w jednym miejscu

Uzyskaj pełniejszy widok każdego dnia dzięki integracji kanałów z sieci społecznościowych i aplikacji rozrywkowych

Udostępnianie określonych momentów innym osobom

Przeszukiwanie i refleksja nad poprzednimi wpisami w dzienniku

Limity Momento

Momento jest dostępne tylko na iOS, więc nie jest dostępne na Androida, w sieci ani na pulpicie

Ulepszone funkcje bezpieczeństwa, takie jak kody dostępu lub Touch ID, są płatnymi dodatkami w Momento

Ceny Momento

Premium: Od $14.99/miesiąc

Momento oceny i recenzje

8. Daylio

Najlepszy do śledzenia nastroju i aktywności

via Daylio

Daylio promuje się jako cyfrowa aplikacja do prowadzenia dziennika, skupiająca się na nastroju, szczęściu i śledzeniu celów. Użytkownicy są podpowiedziani, aby wybrać swój nastrój, opisać swój dzień i ustawienie celów lub zadań

które mogą mierzyć w czasie. 🌻

Najlepsze funkcje Daylio

Zaangażuj się w samoopiekę i uważność podczas prowadzenia dziennika dzięki wbudowanemu narzędziu do śledzenia nastroju

Wizualizacja nastroju i postępów w czasie dzięki angażującym widokom kalendarza

Zaawansowane statystyki i śledzenie postępów w realizacji celów w czasie

Niestandardowe wrażenia dzięki różnym motywom kolorystycznym

Limity Daylio

Aplikacja dziennika służy przede wszystkim do uważności i dbania o siebie, więc nie jest przeznaczona dla użytkowników szukających standardowych aplikacji do cyfrowego bullet journalingu

Daylio nie jest dostępne jako aplikacja komputerowa lub przeglądarka, więc będziesz musiał użyć urządzenia z systemem iOS lub Android

Ceny Daylio

Premium: Od 4,99 USD/miesiąc

Daylio oceny i recenzje

9. Diarium

Najlepsze dla dzienników multimedialnych

przez Diarium

Diarium to bardziej tradycyjna aplikacja do prowadzenia dziennika cyfrowego. Jest to aplikacja wieloplatformowa, co oznacza, że możesz łatwo rozpocząć i kontynuować prowadzenie dziennika, gdziekolwiek się znajdujesz. Umożliwia osadzanie zdjęć, materiałów wideo i notatek audio, a także korzystanie z zaawansowanego formatowania tekstu, aby lepiej dostosować wpisy do swoich potrzeb. 🙌

Najlepsze funkcje Diarium

Pisanie dziennika dziennego lub tygodniowego i przewijanie poprzednich wpisów

Dodaj lokalizacje i etykiety, aby zobaczyć, gdzie byłeś na widoku mapy

Otrzymywanie powiadomień o tym, co robiłeś danego dnia w poprzednim roku

Niestandardowy wygląd dziennika dzięki kolorom, czcionkom, etykietom i inteligentnym integracjom

Limity Diarium

Diarium bardziej przypomina tradycyjny dziennik niż inne współczesne, usprawnione opcje

Nie ma wbudowanego śledzenia nawyków lub celów, więc możesz preferować inną aplikację do tego celu

Ceny Diarium

Lifetime Pro: $7.99

Diarium oceny i recenzje

10. Grid Diary

Najlepszy do prowadzenia dziennika wizualnego

przez Grid Diary

Grid Diary to nowoczesny, usprawniony sposób na rozpoczęcie prowadzenia dziennika. Aplikacja wykorzystuje refleksyjne podpowiedzi i szablony dziennika, aby uczynić proces bardziej wydajnym

. Unikalny format siatki inspiruje do rozważenia różnych aspektów swojego życia. 📝

Najlepsze funkcje Grid Diary

Pokonaj blok pisarski dzięki doświadczeniu pisania z przewodnikiem

Zakładanie wielu dzienników w ramach jednej aplikacji

Korzystanie z wbudowanych podpowiedzi w celu promocji wdzięczności, refleksji i postępu

Personalizacja cyfrowego dziennika za pomocą naklejek, obrazów w wierszu i formatu tekstu

Ograniczenia Grid Diary

Niektórzy użytkownicy mogą preferować bardziej tradycyjne podejście do prowadzenia dziennika niż jego unikalny system

Nie ma wersji internetowej, więc do korzystania z aplikacji potrzebne jest urządzenie z systemem Android lub iOS albo komputer Mac

Cennik Grid Diary

Płatna: $2.99/miesiąc

Oceny i recenzje Grid Diary

Zorganizuj się z najlepszymi aplikacjami do prowadzenia dziennika cyfrowego

Prowadzenie cyfrowego dziennika nigdy nie było prostsze – dostępnych jest wiele aplikacji, które motywują i zachęcają do dokumentowania codziennego życia. Niezależnie od tego, czy koncentrujesz się na uważności, pisaniu pamiętnika czy śledzeniu nawyków, na tej liście znajdziesz aplikację, która będzie pasować do twoich celów.

Otrzymasz wolną od rozpraszaczy i w pełni funkcjonalną przestrzeń do zapisywania swoich codziennych myśli i uczuć, a także moc, aby przekształcić te myśli w działanie. ✨