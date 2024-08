Agile Velocity vs Capacity Planning: Jaka jest różnica?

Velocity odnosi się do szybkości ruchu, tj. prędkości. Pojemność to zdolność i dostępność zasobów. Naturalnie wydajność ma ogromny wpływ na szybkość i odwrotnie.

W zwinne zarządzanie projektami te dwa pojęcia odgrywają kluczową rolę. Są one używane jako metryki, które kształtują produktywność i wydajność zwinny scrum zespołów. W rezultacie, zwinne planowanie prędkości i wydajności jest niezbędną informacją dla każdego kierownika projektu nawigującego po zmieniających się wymaganiach związanych z tworzeniem oprogramowania.

W tym artykule zbadamy, w jaki sposób.

Zrozumienie prędkości Agile

Agile velocity odnosi się do ilości pracy, jaką zespół może wykonać w sprincie, który zazwyczaj trwa dwa tygodnie. Innym sposobem pomiaru jest czas potrzebny zespołowi na ukończenie historii użytkownika w danym sprincie.

Jak mierzyć prędkość?

Velocity w agile oblicza się poprzez zsumowanie story points dla wszystkich ukończonych user stories w danym sprincie. Na przykład, jeśli ukończysz 10 historyjek użytkownika po 10 punktów każda w sprincie, prędkość zespołu wynosi 100 punktów dla tego sprintu.

Można również obliczyć średnią liczbę punktów ukończonych historyjek w kilku iteracjach, aby posłużyła jako ilościowa miara średniej szybkości zespołu.

Dlaczego zespoły obliczają zwinne tempo pracy?

Kierownicy projektów w zespoły scrumowe wykorzystują zwinną prędkość do

Efektywnie planować nadchodzące sprinty

Prognozować ramy czasowe projektu i cykl życia produktu

Przydzielać odpowiednie zasoby do każdego projektu

Zarządzać oczekiwaniami interesariuszy

Śledzić indywidualne i zespołowe postępy w każdym zadaniu

Mierzenie poprawy umiejętności i możliwości

Kiedy używana jest zwinna prędkość?

Na początku zwinna prędkość jest wykorzystywana w planowaniu sprintów. Zasadniczo, korzystając z szybkości pracy i ilości pracy, kierownicy projektów obliczają czas, jaki to zajmie.

Kiedy zwinna prędkość nie ma zastosowania?

Zwinna prędkość jest sumą wszystkich punktów fabularnych w sprincie lub średnią prędkości w wielu sprintach. Wiąże się to z kilkoma założeniami, takimi jak spójność wysiłków, dokładność szacowania punktów historii itp. Niesie to ze sobą pewne ograniczenia.

Niespójność zwinne techniki szacowania : Zwinne tempo pracy zależy od dokładności i spójności szacunków punktów fabuły. Jeśli członkowie zespołu szacują wysiłek w różny sposób, obliczenia prędkości mogą być wypaczone, co może mieć poważne konsekwencje.

Zmiany w składzie zespołu: Zmiany w składzie zespołu mogą mieć znaczący wpływ na średnią prędkość. Nowi członkowie zespołu mogą potrzebować więcej czasu, aby przyspieszyć pracę, co sprawia, że jest to mniej wiarygodny wskaźnik w czasie.

Przeoczenie jakości: Kiedy zwinne zespoły skupiają się zbyt mocno na utrzymaniu lub zwiększeniu prędkości, istnieje ryzyko, że jakość pracy może spaść. Może to prowadzić do zwiększenia długu technicznego, ponieważ nacisk na szybkość może spowodować, że zespoły pójdą na skróty lub pominą najlepsze praktyki.

Eksploracja zwinnego planowania wydajności

Zwinne planowanie wydajności odnosi się do szacowania i pozyskiwania zasobów potrzebnych do wykonania danych zadań.

Jak obliczyć zwinną pojemność?

Wydajność Agile mierzy się poprzez zsumowanie liczby godzin, które każdy członek zespołu może poświęcić na realizację zadań sprintu, tj. zsumowanie dostępnych godzin pracy w dwutygodniowym sprincie i odjęcie wszelkich zaplanowanych urlopów, szkoleń lub spotkań.

Dlaczego zespoły wykonują planowanie wydajności?

Kierownicy projektów wykonują planowanie wydajności, aby:

Upewnić się, że zobowiązania projektowe są realistyczne i osiągalne

Efektywnie przydzielać zasoby

Unikać nadmiernego zaangażowania

Zarządzać rozkładem obciążenia pracą

Poprzez zrozumienie i budowanie zdolności i zwinny zespół może ustalić dokładniejsze cele sprintu, a także zwiększyć produktywność i jakość realizacji projektu.

Nie wiesz od czego zacząć? Skorzystaj z jednego z poniższych szablony planowania wydajności aby Cię poprowadzić.

Kiedy stosuje się planowanie wydajności?

Planowanie wydajności to proces realizowany przed rozpoczęciem projektu. Jest wykorzystywany przez kierowników projektów do budowania zdolności do realizacji projektów, które nabywają zespoły sprzedaży. Jest to sposób na zrównoważenie popytu i podaży.

Kiedy planowanie wydajności jest ograniczone?

Chociaż planowanie zdolności jest świetnym narzędziem do wykonywania obliczeń dotyczących realizacji projektów, nie jest ono pozbawione ograniczeń. Niektóre z typowych ograniczeń obejmują:

Statyczne pomiary w dynamicznym środowisku: Planowanie wydajności jest zwykle wykonywane na początku sprintów i ma tendencję do zakładania statycznego środowiska pracy. Zwinne projekty są jednak dynamiczne, z częstymi zmianami zakresu i priorytetów. Może to sprawić, że początkowe plany wydajności staną się nieaktualne.

Zaniedbywanie indywidualnych możliwości i złożoności zadań: Zwinne planowanie wydajności zazwyczaj mierzy wydajność pod względem dostępnego czasu, ale nie zawsze uwzględnia to różne możliwości poszczególnych członków zespołu lub złożoność określonych zadań.

Takie niedopatrzenie może prowadzić do niewłaściwego przydziału zadań, w którym niektórzy członkowie zespołu mogą być przytłoczeni, podczas gdy inni mają zbyt mało wyzwań, co wpływa zarówno na morale, jak i produktywność.

Choć ściśle ze sobą powiązane, zwinna szybkość i wydajność to dwie różne koncepcje. Poznanie kluczowych różnic między nimi może być świetnym bodźcem do skutecznego zarządzania projektami.

Zwinna szybkość vs. pojemność: Kluczowe różnice

Zasadniczo prędkość odnosi się do szybkości, z jaką praca może być dostarczona, biorąc pod uwagę istniejącą wydajność, czyli liczbę dostępnych osobogodzin. Poniżej znajdują się inne kluczowe różnice.

Różnice między zwinnym planowaniem prędkości a planowaniem wydajności

Chociaż służą one różnym celom, zwinne planowanie prędkości i planowanie pojemności są krytyczne dla dobrego zwinnego planowania zarządzanie projektami scrum . Przeanalizujmy narzędzia i strategie potrzebne do skutecznego śledzenia tych wskaźników.

bonus_: Zrozumienie DevOps vs. agile dla głębszego zrozumienia powiązanych wskaźników rozwoju oprogramowania.

Narzędzia i strategie pomiaru prędkości i szacowania wydajności w Agile

Dokładny pomiar szybkości i wydajności zespołu wymaga kompleksowych danych, aktualizacji w czasie rzeczywistym i solidnego narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp. Zobaczmy, jak możesz wykorzystać wszystkie trzy elementy, aby poprawić szacowanie szybkości i wydajności.

1. Ustalenie jasnych czynników wpływających na szybkość i wydajność

Na szybkość i wydajność zespołu wpływa kilka czynników. Uwzględnienie wszystkich tych czynników w obliczeniach jest niezbędne.

Metryki prędkości

Jasno zdefiniuj wartość "story point"

Stworzenie wspólnej skali obejmującej złożoność zadania, wykorzystaną technologię itp., którą cały zespół rozumie w jednolity sposób

Skrystalizuj "definicję ukończenia

Zwinne narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, może to usprawnić i zautomatyzować. Możesz na przykład opublikować definicję i skalę story pointów w ClickUp Docs, dzięki czemu będą one dostępne dla wszystkich.

Możesz zapisać i opublikować definicję wykonania jako listę kontrolną w ClickUp, która może być automatycznie stosowana do każdego zadania/funkcji/relacji użytkownika.

Listy kontrolne i szablony zadań ClickUp

Metryki wydajności

Oszacowanie na podstawie rzeczywistych godzin dostępnych na pracę

Odliczanie czasu niezwiązanego z projektem, takiego jak spotkania, przerwy i zadania administracyjne

Zapraszanie pracowników i wykonawców do aktualizowania swojej dostępności w czasie rzeczywistym

Widok obciążenia ClickUp pozwala zobaczyć dostępną wydajność zespołu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli ktoś pracuje nad wieloma projektami, a praca już do niego przypisana pochłania jego możliwości.

ClickUp Workload view for better zarządzanie wydajnością Do szacowania wydajności, Szablon planowania zasobów ClickUp jest nieoceniony. Umożliwia zespołom scrumowym wizualizację dostępności, pomagając kierownikom projektów równomiernie rozłożyć obciążenie pracą zgodnie z możliwościami każdego członka zespołu scrumowego. Pobierz ten szablon

2. Konfigurowanie raportów i pulpitów nawigacyjnych

Na podstawie danych z poprzednich wyników możesz skonfigurować arkusze kalkulacyjne lub prezentacje, aby wykonać potrzebne obliczenia. Możesz także użyć ClickUp Dashboards, aby zautomatyzować generowanie raportów na podstawie danych w czasie rzeczywistym.

Automatyzowany raport prędkości sprintu na ClickUp Dashboards

Wykorzystaj te dane do skutecznego planowania przyszłych iteracji. Jeśli jesteś początkującym w zwinnym zarządzaniu projektami, wypróbuj Szablon zwinnego planowania sprintu ClickUp który organizuje zadania, śledzi cele sprintu i monitoruje postępy w jednym miejscu. Pobierz ten szablon

3. Dynamiczna aktualizacja obliczeń i przewidywalność

Traktuj prędkość i pojemność jako kluczowe wskaźniki, które wymagają regularnej ponownej oceny. Uwzględnij je w swoich retrospektywach.

Omówienie planu, danych rzeczywistych i odchyleń

Omów przyczyny rozbieżności i kroki mające na celu ich zminimalizowanie w przyszłości

Śledzenie dokładności prognoz w czasie

Dokumentuj te dyskusje i przeglądaj notatki, aby uzyskać bardziej kontekstowe planowanie.

4. Aktywne poszukiwanie i integrowanie informacji zwrotnych

Podczas gdy dokładność obliczeń zwinnej szybkości i wydajności może być kontrolowana wewnętrznie, jej skuteczność zależy od szeregu czynników zewnętrznych. Na przykład, możesz dostarczyć minimalny realny produkt w trzech sprintach, ale klient / sponsor projektu może chcieć go wcześniej.

Dlatego aktywnie szukaj informacji zwrotnych i integruj je z procesem. ClickUp Forms to prosty i łatwy sposób na zautomatyzowanie zbierania informacji zwrotnych. W zależności od relacji między Tobą a klientem, możesz również dać mu dostęp do ClickUp Workspace, aby mógł zostawiać komentarze w ramach zadań.

ankiety zwrotne z ClickUp Forms_

5. Pomiar dokładności wpływu drugiego i trzeciego stopnia

W zwinnym planowaniu prędkości i wydajności nie chodzi tylko o dokładność samych obliczeń, ale o ogólny wpływ na realizację projektu. Na przykład, jeśli oszacujesz prędkość zwinną jako wyższą niż jest w rzeczywistości, skończysz przypisując pracę przekraczającą maksymalne możliwości zespołu, powodując wypalenie lub niedostarczenie.

Podczas retrospektyw omów również konsekwencje drugiego i trzeciego stopnia swoich obliczeń.

Dostarczaj projekty szybciej i lepiej dzięki ClickUp

Szybkość i wydajność to dwa wysoce powiązane ze sobą pojęcia w każdym projekcie rozwoju oprogramowania. Podczas gdy pojemność określa, ile masz czasu i umiejętności, prędkość szacuje, co możesz z tym zrobić.

W pewnym sensie oba te pojęcia są kluczowe dla skutecznego planowania projektu. Są one niezbędne do dopracowania strategii realizacji projektu, zapewnienia produktywności zespołu, wyeliminowania wypalenia i ogólnego sukcesu.

Platforma zarządzania projektami ClickUp została zaprojektowana właśnie z myślą o tym. Przechwytuje wszystkie dane wymagane do obliczenia prędkości zwinnej i oszacowania wydajności zespołu w czasie rzeczywistym. I prezentuje je w sposób, który chcesz zobaczyć na konfigurowalnych pulpitach nawigacyjnych.

Taka widoczność umożliwia kierownikowi projektu i mistrzowi scrum optymalizację realizacji projektu bez obciążania członków zespołu. Zobacz, jak ClickUp może przekształcić Twoje projekty rozwoju oprogramowania. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś !