Zwinne techniki szacowania w celu poprawy wyników projektu

Szacowanie jest jednym z najtrudniejszych elementów zwinnego tworzenia oprogramowania. Płynna natura agile może sprawić, że trudno będzie przewidzieć, ile wysiłku potrzeba na wykonanie danego zadania. Teams często mają trudności z opracowaniem dokładnych szacunków, co prowadzi do niedotrzymywania terminów, rozszerzania zakresu i frustracji interesariuszy.

Dobrą wiadomością jest to, że istnieją techniki, których można użyć, by lepiej radzić sobie ze zwinnym szacowaniem. Wykorzystując dane historyczne, przyjmując proces współpracy i często weryfikując szacunki, Teams mogą ustawić realistyczne oczekiwania nawet przy zmieniających się wymaganiach.

Na tym blogu wyjaśnimy najczęstsze powody, dla których Teams zmagają się z szacowaniem i dostarczymy praktycznych wskazówek, które pozwolą przezwyciężyć te wyzwania. Dowiesz się więcej o technikach takich jak plan poker, t-shirt sizing, dot voting, itp. dzięki którym Twoje zwinne szacunki będą bardziej precyzyjne. Dzięki odpowiedniemu podejściu, twój zespół będzie w stanie z pełnym przekonaniem zobowiązać się do dostarczenia działającego oprogramowania w każdym sprincie.

Czym są zwinne techniki szacowania projektów?

Zwinne techniki szacowania projektów to podejścia stosowane przez zwinne zespoły do szacowania rozmiaru, wysiłku i czasu trwania zadań lub historyjek użytkownika w ramach projektu. Wykorzystują one dane historyczne, analizy i budowanie konsensusu w celu uzyskania szacunków i prognoz.

Ponieważ celem jest dokładny plan pomimo płynnych wymagań, należy zaprojektować te techniki szacowania tak, aby były iteracyjne i można je było dostosować do zmieniającego się charakteru zwinnych projektów.

Dlaczego warto przeprowadzać zwinne estymacje?

Głównym celem zwinnych estymacji jest zapewnienie dokładnej i szybkiej oceny pracy związanej z projektem, umożliwiając zespołowi skuteczne planowanie i ustalanie priorytetów zadań.

Zwinne szacunki są niezbędnymi elementami zwinnego planowania i realizacji projektów. Dostarczają one cennych informacji pozwalających na efektywną współpracę w zespole.

Oto kilka kluczowych powodów, dla których zwinne Teams przeprowadzają estymacje:

Priorytetyzacja i planowanie: Teams planują sprinty i wydania w oparciu o szacowany rozmiar historyjek użytkownika, zapewniając, że w pierwszej kolejności zajmą się najbardziej wartościową i wykonalną pracą

Teams planują sprinty i wydania w oparciu o szacowany rozmiar historyjek użytkownika, zapewniając, że w pierwszej kolejności zajmą się najbardziej wartościową i wykonalną pracą Alokacja zasobów: Teams przydzielają zasoby i określają obciążenie potrzebne do nadchodzących sprintów lub wydań na podstawie szacunków

Teams przydzielają zasoby i określają obciążenie potrzebne do nadchodzących sprintów lub wydań na podstawie szacunków Ustawienie oczekiwań: Szacunki pomagają ustawić realistyczne oczekiwania dla interesariuszy, w tym właścicieli produktów, kierowników projektów i niestandardowych klientów

Szacunki pomagają ustawić realistyczne oczekiwania dla interesariuszy, w tym właścicieli produktów, kierowników projektów i niestandardowych klientów Współpraca zespołowa: Zwinne techniki szacowania, takie jak Planning Poker, pozwalają całemu zespołowi współpracować i przyczyniać się do procesu szacowania

Zwinne techniki szacowania, takie jak Planning Poker, pozwalają całemu zespołowi współpracować i przyczyniać się do procesu szacowania Ciągłe doskonalenie: Teams wykorzystują dane historyczne dotyczące dokładności i szybkości szacowania, aby stale poprawiać swoją zdolność do skutecznego szacowania i planowania

Teams wykorzystują dane historyczne dotyczące dokładności i szybkości szacowania, aby stale poprawiać swoją zdolność do skutecznego szacowania i planowania Zarządzanie ryzykiem: Zespoły Agile biorą pod uwagę ryzyko podczas szacowania i opracowują strategie, poprawiając ogólną odporność projektu

Zespoły Agile biorą pod uwagę ryzyko podczas szacowania i opracowują strategie, poprawiając ogólną odporność projektu Planowanie sprintów i wydań: Planowanie wydań opiera się na szacunkach, aby określić, kiedy teams może dostarczyć zestaw funkcji lub historyjek użytkownika

Planowanie wydań opiera się na szacunkach, aby określić, kiedy teams może dostarczyć zestaw funkcji lub historyjek użytkownika Ułatwianie uzyskiwania informacji zwrotnych: Teams wykorzystują sesje szacowania do wyjaśniania wymagań, identyfikowania zależności i zbierania informacji zwrotnych w celu poprawy ogólnego zrozumienia projektu pracy i wydajności wymagane

Teams wykorzystują sesje szacowania do wyjaśniania wymagań, identyfikowania zależności i zbierania informacji zwrotnych w celu poprawy ogólnego zrozumienia projektu pracy i wydajności wymagane Mierzenie prędkości: Szacunki przyczyniają się do obliczania prędkości, co pomaga teamom planować przyszłe sprinty i wydania

Szacunki przyczyniają się do obliczania prędkości, co pomaga teamom planować przyszłe sprinty i wydania Zdolność adaptacji: Teams dostosowują swoje plany w oparciu o nowe informacje i spostrzeżenia uzyskane dzięki szacunkom, zapewniając elastyczność w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby projektu

Wyzwania i zalety szacowania zwinnych projektów

Szacowanie

zwinne projekty

wiąże się zarówno z wyzwaniami, jak i zaletami. Teams muszą zrozumieć te aspekty, aby

poruszać się po planach i ich realizacji

skutecznie.

Wyzwania związane z szacowaniem zwinnych projektów

Niepewność i zmiany: Częste zmiany priorytetów lub zakresu często wpływają na wiarygodność wstępnych szacunków

Częste zmiany priorytetów lub zakresu często wpływają na wiarygodność wstępnych szacunków Nadmierny nacisk na prędkość: Poleganie wyłącznie na historycznej prędkości bez uwzględnienia zmian w składzie zespołu, technologii lub dynamice projektu może prowadzić do niedokładnych prognoz

Poleganie wyłącznie na historycznej prędkości bez uwzględnienia zmian w składzie zespołu, technologii lub dynamice projektu może prowadzić do niedokładnych prognoz tendencyjność poznawcza: tendencyjność poznawcza, taka jak tendencyjność optymistyczna lub zakotwiczenie, może wpływać na procesy szacowania, które wpływają na dokładność szacunków

Zalety szacowania zwinnych projektów

Widoczność i przejrzystość: Szacunki zapewniają przejrzystość, która pomaga w zarządzaniu oczekiwaniami i budowaniu zaufania, pozwalając interesariuszom zrozumieć wysiłek wymagany do zakończenia projektu

Szacunki zapewniają przejrzystość, która pomaga w zarządzaniu oczekiwaniami i budowaniu zaufania, pozwalając interesariuszom zrozumieć wysiłek wymagany do zakończenia projektu Dostosowanie do potrzeb interesariuszy: Interesariusze mogą podejmować świadome decyzje w oparciu o szacowany wysiłek i oczekiwane terminy realizacji

Interesariusze mogą podejmować świadome decyzje w oparciu o szacowany wysiłek i oczekiwane terminy realizacji Zwiększona przewidywalność: Teams mogą wykorzystywać dane szacunkowe do tworzenia bardziej wiarygodnych prognoz, pomagając interesariuszom w tworzeniu planów i commitów z większym stopniem pewności

Techniki zwinnego szacowania w celu poprawy wyników projektu

Oto 10 skutecznych technik zwinnego szacowania, które pozwolą Twojemu Teamsowi odnieść powodzenie:

1. Poker planowania

Jest to technika oparta na grywalizacji, w której członkowie zespołu anonimowo szacują wysiłek za pomocą kart z wartościami względnymi. Poprzez dyskusję i ujawnianie kart dochodzą do konsensusu.

Planning Poker promuje wspólne zaangażowanie i otwartą komunikację między członkami zespołu, ponieważ łączy ich wspólną wiedzę. Prowadzi to do dokładniejszych szacunków.

Korzystając z tego skutecznego procesu budowania konsensusu, można zapobiec przedłużającym się debatom i pomóc zespołowi zrozumieć złożoność projektu, ostatecznie przyczyniając się do poprawy planu i realizacji w zwinnym rozwoju.

Jak działa Planning Poker

Krok 1: Dystrybucja kart Planning Poker do każdego członka zespołu. Zazwyczaj zawierają one karty o wartościach takich jak 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 oraz kartę "?". Wartości te są względne i reprezentują złożoność zadania

Dystrybucja kart Planning Poker do każdego członka zespołu. Zazwyczaj zawierają one karty o wartościach takich jak 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 oraz kartę "?". Wartości te są względne i reprezentują złożoność zadania Krok 2: Poinstruuj członków teamu, aby prywatnie wybrali kartę z talii, która odzwierciedla ich szacunkowy wysiłek wymagany do wykonania zadania

Poinstruuj członków teamu, aby prywatnie wybrali kartę z talii, która odzwierciedla ich szacunkowy wysiłek wymagany do wykonania zadania Krok 3: Równoczesne ujawnienie wybranych kart i zachęcenie członków zespołu do otwartej dyskusji na temat przesłanek stojących za ich szacunkami. Ta dyskusja pomaga odkryć różne perspektywy, założenia i potencjalne ryzyko związane z zadaniem.

Przykład: Jeśli jeden członek zespołu wybierze "5", a inny "13" dla tego samego zadania, mogą porozmawiać o różnicach w szacunkach

Równoczesne ujawnienie wybranych kart i zachęcenie członków zespołu do otwartej dyskusji na temat przesłanek stojących za ich szacunkami. Ta dyskusja pomaga odkryć różne perspektywy, założenia i potencjalne ryzyko związane z zadaniem. Przykład: Jeśli jeden członek zespołu wybierze "5", a inny "13" dla tego samego zadania, mogą porozmawiać o różnicach w szacunkach Krok 4: Ułatwienie wspólnej dyskusji w celu rozwiązania wszelkich znaczących rozbieżności w szacunkach. Zachęć Teams do udostępniania spostrzeżeń, wyjaśnienia niepewności i rozważenia dodatkowych informacji. Po dyskusji, poproś członków zespołu o ponowne zagłosowanie poprzez wybranie nowej karty w oparciu o ich lepsze zrozumienie zadania.

Przykład: Jeśli początkowe szacunki wynosiły 5 i 13, zespół może przedyskutować i zdecydować, że zadanie jest bliższe poziomowi "8" po rozważeniu wszystkich perspektyw. Następnie członkowie Teams głosują ponownie, aż szacunki zbliżą się do konsensusu

Planowanie przypadków użycia pokera

Idealny dla małych i średnich teamów szacujących historyjki użytkownika, zadania lub funkcje

Wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące korzystania z Planning Poker

Używaj timera dla każdej rundy

Dyskusje powinny koncentrować się na zrozumieniu zadania

Zachęcaj do aktywnego uczestnictwa

Połącz Planning Poker z innymi technikami w celu głębszej analizy

Unikaj ugrzęźnięcia w precyzyjnych szacunkach

2. Rozmiar koszulki

Rozmiarowanie koszulek w zwinnym szacowaniu polega na przypisywaniu względnych rozmiarów (XS, S, M, L, XL) do zadań w oparciu o postrzegany wysiłek, co upraszcza złożone oceny. XS reprezentuje minimalny wysiłek, podczas gdy XL oznacza zadania wymagające bardzo dużego wysiłku.

Ta zwinna technika szacowania promuje szybkie, oparte na współpracy dyskusje na temat szacowania podczas przygotowywania backlogu lub planu sprintu. Oferuje prostotę, szybkość i elastyczność, pozwalając Teams na efektywne ustalanie priorytetów zadań.

Rozmiar koszulki obejmuje członków zespołu o różnym poziomie wiedzy.

Jak działa T-shirt sizing

Krok 1: Określ znaczenie każdego rozmiaru (np. XS = 1 dzień, S = 3 dni, M = 5 dni itd.)

Określ znaczenie każdego rozmiaru (np. XS = 1 dzień, S = 3 dni, M = 5 dni itd.) Krok 2: Niech każdy członek zespołu w milczeniu wybierze rozmiar, który najlepiej odzwierciedla jego wysiłek

Niech każdy członek zespołu w milczeniu wybierze rozmiar, który najlepiej odzwierciedla jego wysiłek Krok 3: Omówienie wybranych rozmiarów i dostosowanie indywidualnych rozmiarów, jeśli to konieczne, w celu osiągnięcia konsensusu

Przypadki użycia rozmiarów koszulek

Szybkie i łatwe szacowanie dla znanych zadań, promocja względnych rozmiarów zamiast dokładnych liczb

Wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące korzystania z rozmiarów koszulek

Wcześniejsze zdefiniowanie kryteriów doboru rozmiaru (np. czas, złożoność)

Upewnienie się, że wszyscy rozumieją skalę wielkości

3. Szacowanie trzypunktowe

Metoda trzypunktowa to zwinna technika szacowania, która uwzględnia najbardziej prawdopodobne (M), optymistyczne (O) i pesymistyczne (P) scenariusze w celu uzyskania szacunków zadań.

Proces szacowania obejmuje przypisywanie wartości do każdego scenariusza, gdzie najbardziej prawdopodobny wysiłek (M) jest najlepszym szacunkiem opartym na realistycznych oczekiwaniach, optymistyczny wysiłek (O) jest najlepszym scenariuszem, a pesymistyczny wysiłek (P) jest najgorszym scenariuszem.

Na przykład, jeśli szacujesz czas wymagany do opracowania funkcji, najbardziej prawdopodobny wysiłek może opierać się na danych historycznych i wiedzy zespołu. Optymistyczny wysiłek może uwzględniać wyjątkowo płynne wdrożenie, podczas gdy pesymistyczny wysiłek uwzględniałby potencjalne wyzwania lub nieprzewidziane problemy.

Metoda trzypunktowa zapewnia bardziej zniuansowane i probabilistyczne podejście do szacowania zadań. Pozwala ona Teams na uwzględnienie niepewności i ryzyka nieodłącznie związanego ze złożonymi projektami.

Jak działa szacowanie trzypunktowe?

Krok 1: Wyjaśnij koncepcję szacowania: M (najbardziej prawdopodobny), O (optymistyczny) i P (pesymistyczny) wysiłek

Wyjaśnij koncepcję szacowania: M (najbardziej prawdopodobny), O (optymistyczny) i P (pesymistyczny) wysiłek Krok 2: Poproś każdego członka zespołu o oszacowanie wysiłku M, O i P dla zadania

Poproś każdego członka zespołu o oszacowanie wysiłku M, O i P dla zadania Krok 3: Obliczenie średniego wysiłku przy użyciu formuły (M+O+P)/3.

Przypadki użycia szacowania trzypunktowego

Śledzenie danych historycznych dotyczących szacunków M, O i P pozwala na ciągłe doskonalenie i udoskonalanie przyszłych szacunków

Wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące korzystania z szacowania trzypunktowego

Zachęcanie do uczciwych szacunków

Unikanie stronniczości w kierunku zbyt optymistycznych lub pesymistycznych scenariuszy

Śledzenie danych historycznych w celu dostosowania przedziałów ufności

Używaj do złożonych zadań z dużą niepewnością

4. Mapa pokrewieństwa

W tym podejściu członkowie zespołu wspólnie organizują i kategoryzują historyjki użytkownika lub zadania w klastry o wspólnych cechach.

Załóżmy na przykład, że zespół szacuje wysiłek wymagany dla różnych funkcji projektu oprogramowania. W takim przypadku mogą oni pogrupować funkcje związane z uwierzytelnianiem użytkowników w jeden klaster, a przechowywanie danych w inny.

Wizualna reprezentacja klastrów pomaga uzyskać wspólne zrozumienie ogólnego zakresu i względnych rozmiarów komponentów. Pomaga w identyfikacji wzorców i zależności, umożliwiając zespołowi ustalanie priorytetów i skuteczniejsze planowanie.

Jak działa mapa powinowactwa?

Krok 1: Lista wszystkich zadań do oszacowania

Lista wszystkich zadań do oszacowania Krok 2: Porządkowanie zadań w grupy na podstawie podobieństw lub tematów. Następnie przedyskutuj i udoskonal grupy

Porządkowanie zadań w grupy na podstawie podobieństw lub tematów. Następnie przedyskutuj i udoskonal grupy Krok 3: Priorytetyzacja zidentyfikowanych tematów lub grup w oparciu o ich szacowany wysiłek i znaczenie

Przypadki użycia map pokrewieństwa

Świetne do ustalania priorytetów i kategoryzowania dużej liczby historyjek użytkownika

Wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące korzystania z map pokrewieństwa

Używaj pomocy wizualnych, takich jak notatki na ścianie lub wirtualna tablica

5. Głosowanie kropkowe

W tej zwinnej technice szacowania członkowie zespołu używają naklejek z kropkami do głosowania na konkretne elementy, ujawniając swoje preferencje lub priorytety. Każdy członek zespołu otrzymuje ustawioną liczbę naklejek z kropkami do rozdysponowania pomiędzy rozważane elementy.

Na przykład, jeśli zespół nadaje priorytety historyjkom użytkownika, każdy członek może mieć trzy głosy punktowe do dystrybucji między historyjkami w oparciu o ich postrzeganą ważność. Elementy z największą liczbą kropek są następnie klasyfikowane według priorytetu lub preferencji.

Głosowanie kropkowe jest korzystne, gdy trzeba szybko osiągnąć wspólne zrozumienie priorytetów.

Jak działa głosowanie kropkowe

Krok 1 : Opisz każde zadanie za pomocą kart lub notatek samoprzylepnych

: Opisz każde zadanie za pomocą kart lub notatek samoprzylepnych Krok 2 : Rozdanie każdemu członkowi zespołu zestawu naklejek z kropkami do przydzielenia w oparciu o ich preferencje dotyczące głosowania nad zadaniami

: Rozdanie każdemu członkowi zespołu zestawu naklejek z kropkami do przydzielenia w oparciu o ich preferencje dotyczące głosowania nad zadaniami Krok 3: Policz naklejki z kropkami na każdej karcie, aby określić względny priorytet zadań

Przypadki użycia głosowania kropkowego

Priorytetyzuje zadania w oparciu o postrzegany wysiłek i odsetki zespołu, zachęcając do demokratycznego podejmowania decyzji

Wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące korzystania z głosowania kropkowego

Wyczyszczone kryteria głosowania (np. wysiłek, złożoność, ważność)

Łączenie z innymi technikami w celu głębszego oszacowania

6. Szacowanie systemu kubełkowego

W szacowaniu w systemie kubełkowym elementy grupuje się w kubełki na podstawie ich względnego rozmiaru lub złożoności. Jest to dostawca ustrukturyzowanego sposobu oceny i kategoryzacji zadań.

Na przykład, jeśli szacujesz historyjki użytkownika, wiadra mogą mieć zakres od "Niskiej złożoności" do "Wysokiej złożoności", a członkowie zespołu umieszczają każdą historyjkę w odpowiednim wiadrze na podstawie oceny jej wielkości.

Jedną z kluczowych zalet systemu kubełkowego jest jego prostota i łatwość użycia. Dostarcza on jasnych ram do kategoryzowania elementów, dzięki czemu jest dostępny zarówno dla doświadczonych, jak i nowych członków zespołu.

Jak działa system bucket?

Krok 1: Ustalenie jasnych kryteriów i zakresów wysiłku dla każdego kubełka (np. mały = 1-3 dni, średni = 4-7 dni itd.)

Ustalenie jasnych kryteriów i zakresów wysiłku dla każdego kubełka (np. mały = 1-3 dni, średni = 4-7 dni itd.) Krok 2 : Niech każdy członek zespołu umieści każde zadanie w odpowiednim przedziale na podstawie jego postrzeganego wysiłku

: Niech każdy członek zespołu umieści każde zadanie w odpowiednim przedziale na podstawie jego postrzeganego wysiłku krok 3: Przedyskutuj i dostosuj rozmieszczenie zadań, aby zapewnić dokładne odzwierciedlenie zakresu projektu

Przypadki użycia systemu Bucket

Szybkie i wydajne szacowanie dla dobrze zdefiniowanych zadań, ułatwiające wizualne przedstawienie zakresu projektu

Wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące korzystania z systemu kubełkowego

Używanie dla mniejszych projektów lub dobrze zdefiniowanych komponentów

Śledzenie danych historycznych w celu udoskonalenia rozmiarów kubełków

7. Sekwencja Fibonacciego

Technika ta wykorzystuje ciąg liczb Fibonacciego (1, 2, 3, 5, 8, 13 itd.) do reprezentowania rosnącej złożoności. Członkowie zespołu przypisują te liczby Fibonacciego, aby reprezentować względny rozmiar lub wysiłek wymagany do realizacji zadań, takich jak historie użytkownika lub funkcje.

Na przykład, jeśli Teams szacuje złożoność zadań kodowania, może przypisać 3 do stosunkowo prostego zadania, 8 do umiarkowanie złożonego, a 13 do zadania o wyższej złożoności.

Sekwencja Fibonacciego przyznaje, że szacowanie większych zadań wiąże się ze zwiększoną niepewnością, zachęcając Teams do skupienia się na dzieleniu pracy na mniejsze, jaśniej zdefiniowane jednostki.

Jak działa sekwencja Fibonacciego?

Krok 1: Wyjaśnienie sekwencji Fibonacciego i jej zastosowania do szacowania

Wyjaśnienie sekwencji Fibonacciego i jej zastosowania do szacowania Krok 2 : Dostarczenie jasnych przykładów lub opisów tego, co każdy poziom Fibonacciego reprezentuje pod względem wysiłku

: Dostarczenie jasnych przykładów lub opisów tego, co każdy poziom Fibonacciego reprezentuje pod względem wysiłku Krok 3: Poproś każdego członka zespołu o oszacowanie wysiłku związanego z zadaniem przy użyciu ciągu Fibonacciego

Poproś każdego członka zespołu o oszacowanie wysiłku związanego z zadaniem przy użyciu ciągu Fibonacciego Krok 4: Zachęć do dyskusji i doprecyzuj szacunki, jeśli to konieczne, aby zapewnić względną wielkość

Przypadki użycia ciągu Fibonacciego

Skuteczny do względnego określania wielkości zadań lub historyjek użytkownika

Wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące korzystania z ciągu Fibonacciego

Zachowaj spójność w korzystaniu z sekwencji, aby zapewnić dokładne porównania

Unikaj szczegółowego przypisywania wartości; używaj szerokich wartości dla dużych elementów

8. Szacowanie analogii

Szacowanie analogii opiera się na rysowaniu podobieństw między bieżącym zadaniem a podobnymi zakończonymi zadaniami w celu oszacowania wysiłku.

Członkowie Teams porównują nowe zadanie z podobnymi zadaniami z przeszłości i oceniają wymagany wysiłek na podstawie podobieństw lub różnic.

Na przykład, aby oszacować wysiłek związany z opracowaniem nowej funkcji, teams może odnieść się do podobnej funkcji wdrożonej w poprzednim sprincie.

Technika ta zachęca do ciągłej poprawy dokładności szacowania w miarę upływu czasu, ponieważ teams zyskuje więcej wglądu w relacje między różnymi zadaniami.

Identyfikując połączenie między bieżącą i przeszłą pracą, szacowanie analogiczne zwiększa zdolność zespołu do bardziej precyzyjnego planowania i dostarczania wyników.

Jak działa estymacja analogiczna?

Krok 1: Omówienie i zidentyfikowanie przeszłych projektów lub zadań podobnych do tego, który jest szacowany

Omówienie i zidentyfikowanie przeszłych projektów lub zadań podobnych do tego, który jest szacowany Krok 2 : Przypomnij sobie wysiłek włożony w analogiczny projekt lub zadanie

: Przypomnij sobie wysiłek włożony w analogiczny projekt lub zadanie Krok 3: Rozważenie i dostosowanie wysiłku w oparciu o wszelkie różnice w kontekście lub złożoności między analogią a bieżącym zadaniem

Rozważenie i dostosowanie wysiłku w oparciu o wszelkie różnice w kontekście lub złożoności między analogią a bieżącym zadaniem Krok 4: Wykorzystanie skorygowanego wysiłku z analogii jako wstępnego oszacowania dla bieżącego zadania i udokumentowanie uzasadnienia

Przypadki użycia szacowania analogii

Przydatne, gdy mamy do czynienia z zadaniami, które mają podobieństwa do poprzednich prac

Wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące szacowania analogii

Upewnij się, że członkowie teamu dobrze rozumieją poprzednie projekty, aby uzyskać dokładne analogie

9. Technika odgórna

W tej metodzie zespół początkowo ocenia ogólny zakres lub złożoność projektu i przypisuje szeroki szacunek reprezentujący wspólny wysiłek.

Następnie zespół rozkłada projekt na mniejsze zadania lub historie użytkowników i udoskonala szacunki dla każdego komponentu w oparciu o bardziej szczegółowe zrozumienie.

Na przykład, aby oszacować projekt rozwoju oprogramowania, zespół może najpierw przypisać ogólny szacunek dla całego projektu, a następnie podzielić go na określone moduły, przypisując szczegółowe szacunki do każdego modułu w miarę zagłębiania się w wymagania.

Rozbijając projekt na mniejsze komponenty po początkowym oszacowaniu wysokiego poziomu, zespół dostosowuje się do zmieniających się wymagań i zwiększa dokładność swoich prognoz.

Jak działa technika top-down?

Krok 1 : Rozbicie projektu na mniejsze, możliwe do zarządzania komponenty

: Rozbicie projektu na mniejsze, możliwe do zarządzania komponenty Krok 2 : Zaangażowanie odpowiednich ekspertów w celu oszacowania wysiłku dla każdego komponentu z osobna

: Zaangażowanie odpowiednich ekspertów w celu oszacowania wysiłku dla każdego komponentu z osobna Krok 3: Zsumowanie szacunków poszczególnych komponentów w celu uzyskania ogólnego szacunku projektu

Przypadki użycia techniki odgórnej

Odpowiednia dla osób zarządzających projektami lub interesariuszy na wczesnych scenach planowania projektu

Wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące stosowania techniki top-down

Rozważ dodanie bufora w celu uwzględnienia potencjalnego ryzyka i nieprzewidzianych zawiłości

10. Technika oddolna

Podejście oddolne jest odpowiednią zwinną techniką szacowania do przeprowadzenia szczegółowej i kompleksowej oceny złożoności projektu.

W tej metodzie zespół początkowo dzieli projekt na szczegółowe zadania lub historie użytkowników, dostarczając szczegółowe oszacowania dla każdego komponentu.

Na przykład, aby oszacować projekt rozwoju oprogramowania, zespół identyfikuje konkretne funkcje lub funkcje i przypisuje szacunki wysiłku do każdego z nich. Następnie sumuje indywidualne szacunki, aby uzyskać ogólny szacunek projektu.

Technikę bottom-up można wykorzystać do zwiększenia zdolności zespołu do dostosowywania się do zmian w projekcie dzięki dogłębnemu zrozumieniu jego złożoności.

Koncentrując się na szczegółowych szacunkach dla poszczególnych komponentów, można lepiej uwzględnić konkretne wymagania i potencjalne wyzwania, w wyniku czego powstaje bardziej realistyczny i świadomy kosztorys projektu.

Jak działa technika bottom-up?

Krok 1 : Podziel zadanie na najmniejsze możliwe, dobrze zdefiniowane jednostki pracy

: Podziel zadanie na najmniejsze możliwe, dobrze zdefiniowane jednostki pracy Krok 2 : Poproś każdego członka zespołu o oszacowanie wysiłku dla przydzielonej mu jednostki pracy

: Poproś każdego członka zespołu o oszacowanie wysiłku dla przydzielonej mu jednostki pracy Krok 3: Zsumowanie szacunków poszczególnych jednostek w celu oszacowania całkowitego wysiłku wymaganego do wykonania zadania

Zsumowanie szacunków poszczególnych jednostek w celu oszacowania całkowitego wysiłku wymaganego do wykonania zadania Krok 4: Porównanie szacunków oddolnych z wszelkimi dostępnymi szacunkami odgórnymi i w razie potrzeby dostosowanie ich w celu zapewnienia dokładności

Przypadki użycia techniki bottom-up

Najlepiej nadaje się do szczegółowego planowania projektu z dobrze zdefiniowanym zakresem

Wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące stosowania techniki bottom-up

Wykorzystanie danych historycznych do walidacji i dostosowania szacunków

ClickUp: Your Agile Estimation Ally

Szukasz narzędzia do lepszego wdrożenia Agile w swojej organizacji?

ClickUp integruje się ze zwinnymi technikami szacowania,

zwiększając wydajność zespołu

i

zarządzanie projektami

możliwości.

Zwinne zarządzanie projektami w ClickUp

przenosi zwinne szacowanie ze zwykłego zgadywania do opartego na współpracy procesu opartego na danych.

Oto jak:

Szacowany czas ClickUp : Definiowanie jasnych oś czasu poprzez ustawienie szacowanych godzin dla każdego zadania w ramach historii użytkownika, zapewniając realistyczne zarządzanie cyklem pracy

ClickUp upraszcza szacowanie osi czasu

ClickUp śledzenie czasu: Wbudowana w ClickUp funkcja śledzenia czasu pozwala członkom zespołu rejestrować rzeczywisty czas spędzony nad zadaniami. Porównaj te dane z szacowanymi godzinami, aby zrozumieć rozbieżności i udoskonalić przyszłe szacunki dla podobnych zadań

Użyj ClickUp, aby mieć oko na opóźnienia i zależności

Widok Gantt w ClickUp **Wizualizuj oś czasu projektu i zależności oraz szybko identyfikuj potencjalne wąskie gardła i dostosuj szacunki, aby zapewnić płynniejszy przepływ projektu

Użyj widoku Gantta w ClickUp, aby śledzić oś czasu projektu

Raporty i pulpity: Generowanie spersonalizowanych raportów i pulpitów w celu wizualizacji szacowanego i rzeczywistego wysiłku dla historii użytkowników i sprintów. Zidentyfikuj obszary wymagające poprawy i dostosuj przyszłe szacunki w oparciu o dane

Oceń swoją zwinną wydajność za pomocą intuicyjnego pulpitu analitycznego ClickUp

Jeśli nie wiesz od czego zacząć, skorzystaj z tych przydatnych narzędzi

szablony kosztorysów projektów

pokaż drogę!

Przykłady tego, jak ClickUp usprawnia konkretne zwinne techniki szacowania

Oto jak funkcje ClickUp mogą usprawnić proces korzystania z technik, które wymieniliśmy na liście:

Planning Poker i ciąg Fibonacciego: Zintegruj względne wartości oszacowań zadań w niestandardowych polach i użyj Szablon propozycji projektu systemu głosowania online ClickUp do prowadzenia wirtualnych sesji pokera

Usprawnij cały proces głosowania dla zwinnych technik szacowania za pomocą gotowych szablonów ClickUp

Rozmiar koszulki: Utwórz Niestandardowe statusy w ClickUp dla "Małych", "Średnich" i "Dużych" zadań i łatwo przypisuj je do historii użytkownika na podstawie dyskusji

Ustawienie niestandardowych statusów i automatyzacja powtarzalnych zadań w ClickUp

Oszacowanie trzypunktowe: Użyj Pola formuły ClickUp aby obliczyć średni wysiłek dla każdej historii na podstawie wartości M, O i P

Użyj Pola formuły ClickUp aby obliczyć średni wysiłek dla każdej historii na podstawie wartości M, O i P Mapowanie powinowactwa: Organizowanie historyjek użytkownika w następujące kategorie Listy ClickUp i wizualnie pogrupuj je na podstawie podobieństw, ułatwiając szacowanie wysiłku dla każdej grupy

Zwiększ wydajność projektów dzięki precyzyjnym widokom śledzenia projektów ClickUp

Opanowanie zwinnych technik szacowania

Szacowanie czasu trwania zadań ma kluczowe znaczenie w tworzeniu oprogramowania. Zwinne techniki szacowania, takie jak Planning Poker, T-shirt sizing i sekwencja Fibonacciego, oferują oparte na współpracy i elastyczne podejścia do poruszania się po wyzwaniach i wykorzystywania korzyści.

Szacowanie jest procesem ciągłego uczenia się, ale zwinne Teams korzystające z ClickUp mogą skalibrować swoją ocenę i stać się lepszymi w dostarczaniu przewidywalnych wyników.

ClickUp rozszerza zwinne techniki szacowania o funkcje takie jak szacowany czas, śledzenie czasu, widok Gantta oraz kompleksowe raporty i pulpity.

Zarejestruj się w ClickUp

aby licytować swoje

śledzenie projektu

i pożegnanie z zarządzaniem projektami.