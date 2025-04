10 niezbędnych integracji Salesforce dla osiągnięcia powodzenia

Dzięki swoim innowacyjnym funkcjom Salesforce zajmuje wiodącą pozycję na rozległym rynku narzędzi do zarządzania relacjami z klientami. Jednak to, co czyni go naprawdę wyjątkowym, to coś więcej niż jego solidne funkcje i intuicyjny interfejs; to zdolność Salesforce do płynnej integracji z wieloma narzędziami i platformami.

Każde nowe narzędzie zintegrowane z Salesforce dodaje unikalną warstwę funkcji do doświadczenia CRM. Od usprawnienia cyklu pracy po odblokowanie głębokich analiz, odpowiednie integracje Salesforce mogą drastycznie uprościć codzienne życie zawodowe.

Na tym blogu omówimy najlepsze integracje Salesforce.

Czego należy szukać w integracjach Salesforce?

Oto rzeczy, których należy szukać w integracjach Salesforce CRM:

Kompatybilność: Problemy z kompatybilnością mogą prowadzić do technicznych bólów głowy i sprawić, że integracja danych będzie nieskuteczna. Dlatego upewnij się, że narzędzie, które wybierasz do integracji, jest kompatybilne z twoją instancją Salesforce oraz wszelkimi innymi narzędziami i źródłami danych, których obecnie używasz do pozyskiwania danych niestandardowych i e-mail marketingu

Funkcje: Oceń integrację z Salesforce i określ, czy odpowiada ona Twoim konkretnym potrzebom i strategii CRM. Niektóre funkcje, których powinieneś szukać, obejmują przyjazne dla użytkownika cykle pracy, łatwą integrację danych, dokładność danych, synchronizację danych, rozszerzone możliwości raportowania itp.

Łatwość obsługi: Skomplikowana lub zbyt techniczna integracja systemu może prowadzić do frustracji i oporu ze strony użytkowników Salesforce w twojej organizacji. Dlatego wybieraj aplikacje, które są przyjazne dla użytkownika i intuicyjne, wymagające minimalnego przeszkolenia zespołu

Niestandardowa integracja: Poszukaj integracji Salesforce z narzędziami, które pozwolą Ci dostosować rozwiązanie do Twoich unikalnych wymagań. Możliwość niestandardowych pól, cykli pracy i interfejsów użytkownika zapewnia, że integracja dostosowuje się do procesów biznesowych użytkownika

Niezawodność i wsparcie: Wybieraj integracje Salesforce od renomowanych dostawców, którzy mogą pochwalić się niezawodnością i doskonałą obsługą klienta. Warto zapoznać się z recenzjami i opiniami innych użytkowników, aby ocenić reputację dostawcy i jego szybkość reakcji na zapytania i problemy klientów

Opłacalność: Oceń opłacalność integracji Salesforce pod względem kosztów początkowych, bieżących opłat za utrzymanie i potencjalnego zwrotu z inwestycji. Konieczne może być również uwzględnienie kosztów wszelkich usług integracji Salesforce, z których zdecydujesz się skorzystać.

10 najlepszych integracji Salesforce do wykorzystania w 2024 roku

Najlepsze integracje Salesforce mogą przenieść Twoje doświadczenie i wydajność na wyższy poziom. Poznajmy 10 najlepszych integracji do wykorzystania w 2024 roku:

1. ClickUp

Zintegruj Salesforce i ClickUp bez wysiłku za pomocą Zapier

ClickUp, jako kompleksowa platforma do zarządzania projektami i produktywnością, ma na celu uczynienie świata bardziej produktywnym. Aby zrealizować tę misję, oferuje ponad 1000 integracji, ponad 15 konfigurowalnych widoków i solidny zestaw funkcji współpracy, aby usprawnić cykl pracy.

Integracja ClickUp z Salesforce za pomocą Zapier umożliwia automatyczną synchronizację działań na dowolnej z dwóch platform. Jeśli więc utworzysz szansę w Salesforce, ClickUp automatycznie utworzy dla niej zadanie.

Wizualizuj pipeline'y, śledź konta i zarządzaj nimi, współpracuj ze swoim zespołem i nie tylko dzięki ClickUp

Możliwości CRM ClickUp umożliwiają zarządzanie powiązaniami z klientami za pomocą ponad 15 dostosowywanych widoków. Możesz wizualizować, monitorować i analizować dane, takie jak niestandardowa wartość i średnia wielkość transakcji w jednym miejscu.

Korzystając z powiązań zadań i niestandardowych pól w ClickUp, możesz ustawić automatyczne cykle pracy dla przydzielania zadań, alokacji leadów, monitorowania klientów i nie tylko.

Co więcej, możesz wyeliminować silosy i przyspieszyć komunikację, centralizując informacje o klientach i zasięg, dzięki czemu ClickUp jest doskonałą alternatywą dla Salesforce.

Jeśli jednak nie chcesz się przesiadać, nadal możesz cieszyć się wszystkimi niesamowitymi funkcjami ClickUp z Salesforce przy minimalnym wysiłku.

Użyj Universal Search, aby przeszukiwać dowolne pliki w całym ekosystemie ClickUp i połączonych aplikacjach

Funkcja Universal Search w ClickUp pozwala szybko i skutecznie przeszukiwać dowolny plik w ClickUp, wszystkie połączone aplikacje (w tym Salesforce) oraz dysk lokalny. Możesz dodawać niestandardowe komendy wyszukiwania i uzyskiwać lepsze i bardziej spersonalizowane wyniki przy ciągłym użytkowaniu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zbuduj scentralizowaną bazę danych wszystkich informacji o klientach i przeglądaj je wygodnie za pomocą widoku tabeli w ClickUp , z filtrami i grupami, aby szybko sortować informacje

Bez wysiłku zsynchronizuj dane ClickUp i Salesforce i użyj Universal Search, aby znaleźć szczegóły w obu za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Uzyskaj przejrzysty przegląd swojego pipeline'u sprzedaży, relacji z klientami itp. za pomocą konfigurowalnych pulpitów ClickUp

Skorzystaj z funkcji CRM do współpracy, które umożliwiają komunikację między działami i automatyzację przepływu pracy

Organizuj informacje tak, jak chcesz dzięki Polom nie standardowym, połącz klientów z ich danymi zakupowymi i innymi szczegółami za pomocą relacji w ClickUp

Automatycznie przypisuj zadania i klientów do poszczególnych osób na podstawie określonych pól za pomocą ClickUp Automation i wyzwalaj działania według terminu lub statusu zadania

Automatyzacja zadań typu outreach i follow-up z ClickUp Brain poprzez wykorzystanie go do pisania e-maili i tworzenia zautomatyzowanych wiadomości follow-up dla potencjalnych klientów

Wykorzystaj darmowe szablony CRM do porządkowania potencjalnych klientów

Ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na długi czas reakcji w przypadku złożonych zadań

Bogactwo funkcji może być początkowo przytłaczające

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 4000 opinii)

2. HubSpot

via HubSpot

Platforma HubSpot oferuje rozwiązania programowe do integracji z zespołami sprzedaży, wsparcia, marketingu i operacji. Za pomocą tego oprogramowania CRM można połączyć źródła danych, Teams i niestandardowych klientów organizacji.

HubSpot posiada narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi i zawartością, a także rozwiązania SEO i analityki internetowej. Funkcja integracji z Salesforce zapewnia płynną pracę zespołów marketingowych, sprzedażowych i serwisowych. Możesz szybko przesyłać dane, uzyskać kompleksowy wgląd w wskaźniki swojej firmy i umożliwić lepszą współpracę, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną.

Najlepsze funkcje HubSpot

Lepsza współpraca między zespołami marketingu i sprzedaży

Płynna synchronizacja i transfer danych Salesforce między dwiema platformami

Łatwe kierowanie i dystrybucja nowych potencjalnych klientów do przedstawicieli handlowych oraz śledzenie ich statusu w czasie rzeczywistym

Uzyskaj praktyczny wgląd w swoich klientów na podstawie ich interakcji i preferencji

Niestandardowa synchronizacja rekordów

Wykorzystaj integrację danych HubSpot-Salesforce do wysyłania spersonalizowanych e-maili i segmentacji bazy danych

Śledzenie przychodów z transakcji i kampanii

Ograniczenia HubSpot

Niektórzy użytkownicy prosili o bardziej niestandardowe połączenia między hubem marketingowym i sprzedażowym

Wielu użytkowników prosiło o lepsze funkcje, takie jak więcej wtyczek, globalne opcje tworzenia kopii zapasowych lub wycofywania, więcej funkcji dla obszaru członkostwa, wbudowane narzędzia handlu elektronicznego i tak dalej

Cennik HubSpot

HubSpot Marketing Hub ma następującą strukturę cenową:

Free

Starter: 20 USD/miesiąc za licencję

Profesjonalne: 890 USD/miesiąc za 3 licencje

Enterprise: 3600 USD/miesiąc za 5 licencji

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4. 4/5 (ponad 10 800 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (5,800+ opinii)

3. Slack

via Slack

Slack to jedna z najpopularniejszych aplikacji do komunikacji wewnętrznej. Dzięki rozbudowanym funkcjom, takim jak bezpośrednie wiadomości, połączenia wideo i głosowe, grupy, udostępnianie plików itp. zmniejsza ona potrzebę komunikowania się Teams za pośrednictwem e-maili lub spotkań.

Integracja Slack z Salesforce pomaga w lepszej współpracy między Teams. Możesz udostępniać rekordy Salesforce, włączać komunikację w czasie rzeczywistym, otrzymywać powiadomienia Slack o aktualizacjach w Salesforce i nie tylko.

Najlepsze funkcje Slack

Otrzymuj powiadomienia Slack o nowych możliwościach w Salesforce i wyświetlaj rekordy Salesforce w kanałach Slack

Komunikacja między Slack i Salesforce Chatter

Ustawienie alertów w kanałach Slack na podstawie nowo utworzonych rekordów Salesforce lub zmian wprowadzonych w istniejących rekordach

Współpracuj ze wszystkimi zespołami dzięki aktualizacjom rekordów Salesforce w czasie rzeczywistym

Integracja rekordów Salesforce w Slack za pomocą funkcji Slack Connect dla operacji zewnętrznego zespołu wsparcia

Wyświetlanie odpowiednich wiadomości Slack w rekordach Salesforce

- Slack limit

Niektórzy użytkownicy uznali funkcję wyszukiwania za nieodpowiednią

Powiadomienia mogą być przytłaczające

Ceny Slack

Free

Pro: 8,75 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 15 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Slack AI jest dostępny w niestandardowej cenie jako dodatek do wszystkich planów

Oceny i recenzje Slack

G2: 4. 5/5 (32 400+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (23 100+ opinii)

4. Reklamy LinkedIn

via LinkedIn

Jako część LinkedIn Marketing Solutions, LinkedIn Ads jest idealny do rozwijania powiązań z profesjonalną publicznością. Platforma oferuje dogłębny wgląd w odbiorców w celu śledzenia zaangażowania, tworzenia celów kampanii i korzystania z różnych formatów reklam.

Możesz zintegrować reklamy LinkedIn Lead Gen z Salesforce's Sales Cloud, aby ulepszyć swoją strategię generowania leadów za pomocą kilku podstawowych kroków ustawienia. Integrując Salesforce z LinkedIn Ads za pomocą Zapier, możesz ustawić automatyzację do kierowania i zarządzania potencjalnymi klientami, tworzyć nowych potencjalnych klientów Salesforce z odpowiedzi na reklamy LinkedIn i nie tylko.

Najlepsze funkcje LinkedIn Ads

Dodawanie nowych konwersji LinkedIn Ads jako potencjalnych klientów Salesforce

Wybieraj spośród różnych formatów reklam, w tym sponsorowanej zawartości, sponsorowanych wiadomości, reklam dynamicznych i reklam tekstowych

Docieraj do właściwych odbiorców za pomocą narzędzi do targetowania LinkedIn Ads

Wykorzystaj analitykę do śledzenia wskaźników i ulepszania kampanii

Dodawanie nowych rekordów Salesforce do grupy odbiorców LinkedIn Ads jako kontaktów

Tworzenie i aktualizowanie rekordów w Salesforce na podstawie odpowiedzi na LinkedIn

Dodawaj niestandardowe rekordy do Salesforce, a nawet wysyłaj wiadomości Slack za pomocą nowych odpowiedzi LinkedIn Ads

Limity reklam LinkedIn

Nie można kierować reklam na określone obszary geograficzne

Niektórzy użytkownicy uznali platformę za drogą

Cennik reklam LinkedIn

LinkedIn Ads oferuje niestandardowe ceny.

oceny i recenzje LinkedIn Ads

G2: 4/5 (250+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (10+ opinii)

5. Gmail

via YouTube

Jako jedna z najpopularniejszych usług e-mail na świecie, Gmail oferuje swoim użytkownikom wiele korzyści, takich jak bezpieczeństwo, Smart Compose, szybkie odpowiedzi i łatwy w użyciu interfejs. Połączenie Gmaila z Salesforce może zwiększyć wydajność i zsynchronizować całą komunikację e-mail.

Integracja ta pozwala na widok i zarządzanie danymi Salesforce bezpośrednio na platformie Gmail, szybkie tworzenie rekordów Salesforce i rejestrowanie e-maili z powrotem do Salesforce bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

gm*ail najlepsze funkcje

Załączanie wiadomości e-mail lub wpisów z kalendarza do rekordów Salesforce

Tworzenie leadów Salesforce bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej

Korzystanie z szablonów e-mail Salesforce do tworzenia lub odpowiadania na wiadomości

Bezpośrednie dodawanie nowych, nierozpoznanych kontaktów z wiadomości e-mail do rekordów Salesforce

Unikanie przełączania się między Gmailem a Salesforce dzięki scentralizowanemu dostępowi do e-maili i rekordów Salesforce

Dostęp do zadań Salesforce i zmiana ich statusu za pośrednictwem Gmaila

Ograniczenia Gmaila

Design nie był znacząco ulepszany od jakiegoś czasu

Oferuje ograniczoną przestrzeń dyskową za darmo

Ceny Gmaila

Gmail jest dostępny jako usługa Free. Jeśli jednak zależy Ci na profesjonalnym adresie e-mail i niestandardowych opcjach brandingu, możesz wykupić następujące obszary robocze Google:

Business Starter: $6/miesiąc za użytkownika

Business Standard: $12/miesiąc za użytkownika

Business Plus: $18/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Gmaila

G2: 4. 6/5 (42 000+ opinii) (Obszar roboczy)

Capterra: 4. 8/5 (12,200+ recenzji)

6. Mailchimp

via Salesforce

Mailchimp to platforma e-mail marketingu, która umożliwia projektowanie, wysyłanie i śledzenie kampanii e-mail. Dzięki platformie można analizować wydajność kampanii, konwertować więcej klientów, ustawić zautomatyzowane sekwencje e-maili i zrobić jeszcze więcej.

Możesz zsynchronizować dane swojego konta Salesforce z Mailchimp, integrując Salesforce z Mailchimp. Pozwala to na szybkie udostępnianie wszystkich potencjalnych klientów i kontaktów sprzedażowych, celowanie w potencjalnych klientów za pomocą specjalistycznych kampanii e-mail i wykorzystywanie danych do tworzenia segmentów Mailchimp. Możesz także synchronizować subskrybentów między obiema platformami.

Najlepsze funkcje Mailchimp

Importowanie kontaktów, potencjalnych klientów i subskrybentów z Salesforce

Usprawnij komunikację, wykorzystując subskrybentów Mailchimp jako potencjalnych klientów Salesforce

Niestandardowa aplikacja do zarządzania danymi i dostępem użytkowników

Wykorzystaj cenne informacje z jednego narzędzia, aby poprawić wydajność w drugim

Niestandardowy układ strony, kontaktów i potencjalnych klientów

Mailchimp limit

Free Plan ma bardzo restrykcyjne limity e-maili i subskrybentów

Niektórzy użytkownicy uznali funkcje projektu za ograniczone

Ceny Mailchimp

Free

Essentials: $9. 17/miesiąc

Standard: $13. 70/miesiąc

Premium: $273. 92/miesiąc

*Cena dotyczy 500 kontaktów. Ocena wzrasta wraz ze wzrostem liczby kontaktów.

Oceny i recenzje Mailchimp

G2: 4. 4/5 (ponad 5 100 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (16 800+ recenzji)

7. Gravity Forms

via Gravity Forms

Gravity Forms to oprogramowanie do tworzenia formularzy, które pomaga niestandardowo dostosowywać formularze online i cykle pracy w WordPress. Możesz tworzyć formularze do pozyskiwania potencjalnych klientów, automatyzacji cyklu pracy i zbierania płatności.

Dzięki integracji Salesforce-Gravity Forms można połączyć Salesforce CRM z WordPress Gravity Forms. Pozwala to automatycznie dodawać i aktualizować przesłane formularze Gravity Forms do konta Salesforce w celu lepszego zarządzania potencjalnymi klientami i gromadzenia danych, lepszego raportowania i analiz, skalowalności i personalizacji.

Najlepsze funkcje formularza Gravity Forms

Integracja formularza Gravity Forms z Salesforce Lead, Contact lub Case

Efektywne tworzenie formularzy za pomocą kreatora formularzy typu "przeciągnij i upuść

Tworzenie wysoce dostępnych formularzy

Łatwe przeprowadzanie ankiet, zbieranie opinii i rejestracji

Rozwiązywanie złożonych przypadków użycia za pomocą logiki warunkowej

Ograniczenia formularza grawitacyjnego

Wersja Free oferuje funkcje w ograniczonym zakresie

Użytkownicy uważają interfejs za niezgrabny i przestarzały

Cena formularza Gravity

Licencja podstawowa: $59 (rozliczana rocznie)

Licencja Pro: $159 (rozliczana rocznie)

Licencja Elite: 259 USD (rozliczana rocznie)

Licencja non-profit: 129 USD (rozliczana rocznie)

Oceny i recenzje Gravity Forms

G2: 4. 7/5 (230+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (70+ opinii)

8. Typeform

via Typeform

Typeform to narzędzie do tworzenia ankiet, które pomaga w tworzeniu efektownych formularzy do rejestracji, zbierania opinii, badań i wszelkich innych celów, o których możesz pomyśleć. Pomaga w efektywnym gromadzeniu danych dzięki wbudowanym formularzom i integracji z regularnie używanymi platformami.

Integracja Typeform z Salesforce pozwala na automatyczną mapę pól Typeform przy każdym przesłaniu formularza. Pracuj z łatwym w użyciu interfejsem, aby tworzyć różne formularze i szybko generować leady.

Najlepsze funkcjeTypeform

Tworzenie formularzy, ankiet i quizów

Synchronizacja listy formularzy dostępnych w Typeform i odpowiedzi z tych formularzy z danymi Salesforce

Mapa Typeforms do obiektów Salesforce, takich jak Lead, Opportunity, Contact, Account i Case

Niestandardowa częstotliwość synchronizacji danych/odpowiedzi Salesforce z Typeform

Zarządzanie zgłoszeniami do obsługi klienta i prowadzenie kampanii marketingowych dzięki scentralizowanym danym

Limity

Integracja z Salesforce jest dostępna tylko w planie Business

Niektórzy użytkownicy uznali to narzędzie za nieco drogie

Cennik Typeform

Free

Podstawowa: 29 USD/miesiąc

Plus: 59 USD/miesiąc

Business: 99 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje na platformie Typeform

G2: 4. 5/5 (700+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (830+ opinii)

9. Calendly

via Calendly

Calendly to platforma do automatyzacji planowania, idealna dla teamów, które często organizują spotkania. Eliminuje ona potrzebę wymiany wiadomości e-mail i oszczędza cenny czas. Nic więc dziwnego, że jest to jedna z popularnych integracji Salesforce dla zespołu sprzedaży każdej firmy.

Integracja Calendly z Salesforce eliminuje potrzebę ręcznego aktualizowania Salesforce i pozwala bardziej skupić się na niestandardowych działaniach. Calendly automatycznie tworzy nowy Lead, Contact lub Opportunity w Salesforce podczas planowania nowych spotkań. W ten sposób można skuteczniej zamykać transakcje i planować spotkania z potencjalnymi klientami o wysokiej wartości. Dzięki Calendly Routing można kwalifikować, kierować i zarządzać spotkaniami, wydarzeniami, seminariami i terminami za pomocą formularzy marketingowych i bezpośrednio z rekordów Salesforce.

Najlepsze funkcje Calendly

Automatyczne dodawanie spotkań Calendly do istniejącego rekordu Salesforce lub tworzenie nowego

Uzyskaj dokładne i aktualne dane z Calendly bezpośrednio w Salesforce

Synchronizacja danych Calendly dla określonych grup w celu uniknięcia nieporozumień i utrzymania nieistotnych danych poza Salesforce

Widok nadchodzących i minionych spotkań z Salesforce

Śledzenie i mierzenie aktywności z Calendly

Ograniczenia Calendly

Dostępne tylko w planach Teams i Enterprise

Calendly pricing

Free

Standard: 12 USD/miesiąc za licencję

Teams: 20 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: Od 15 000 USD/rok

Oceny i recenzje Calendly

G2: 4. 7/5 (ponad 2 100 opinii)

Capterra: 4. 7/5 (3,400+ recenzji)

10. Eventbrite

via Eventbrite

Eventbrite to platforma do zarządzania wydarzeniami, która pozwala tworzyć konfigurowalne strony wydarzeń, promować je i sprzedawać bilety. Pomaga również w rejestracji użytkowników, przetwarzaniu płatności, automatyzacji i niestandardowym e-mailu oraz promocji w mediach społecznościowych. Jest to jedna z popularnych integracji Salesforce dla marketingu opartego na wydarzeniach.

Integracja Eventbrite z platformą Salesforce umożliwia synchronizację danych dotyczących wydarzeń, zamówień i uczestników między tymi dwoma narzędziami. Integracja automatycznie tworzy leady, kontakty i konta na podstawie listy uczestników z Eventbrite.

Najlepsze funkcje Eventbrite

Widok i śledzenie wszystkich danych dotyczących wydarzeń w Salesforce

Tworzenie znaczących raportów dzięki integracji danych z wydarzeniami i Salesforce

Otrzymuj powiadomienia za każdym razem, gdy zostanie utworzony nowy potencjalny klient Salesforce

Mapa pól uczestników z Eventbrite do leadów i kontaktów z Salesforce

limity Eventbrite

Niektórzy użytkownicy uznali obsługę klienta za niestandardową

Brak niestandardowych rozwiązań

cennik Eventbrite

Free: Dla maksymalnie 25 biletów

Flex: $9.99/wydarzenie dla maksymalnie 100 biletów

Pro: $29/miesiąc za maksymalnie 100 biletów

Premium: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Eventbrite

G2: 4. 3/5 (760+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (4,900+ recenzji)

Zwiększ swoje doświadczenie z Salesforce dzięki ClickUp!

Dzięki swoim innowacyjnym funkcjom, Salesforce stał się ulubieńcem zespołów sprzedaży i marketingu w niezliczonych organizacjach. Integracje Salesforce, które tutaj zawarliśmy, pomogą Ci lepiej wykorzystać możliwości Salesforce, zwiększając Twoją wydajność i efektywność.

Wybierz integrację Salesforce, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Na przykład, jeśli potrzebujesz alternatywy CRM lub narzędzia do automatyzacji marketingu, najlepsze będą HubSpot lub LinkedIn Ads. Gmail i Mailchimp będą bardziej odpowiednie, jeśli potrzebujesz aplikacji Salesforce do zarządzania e-mailami.

Jeśli jednak szukasz najlepszej integracji z Salesforce, która spełni wszystkie Twoje potrzeby i połączy różne systemy, wypróbuj ClickUp. ClickUp działa jako oprogramowanie do współpracy, CRM i bazy danych klientów - kompleksowe rozwiązanie z zaawansowanymi funkcjami. Wypróbuj je, rejestrując się za darmo!