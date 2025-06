Podsumowanie książki "Radical Candor": kluczowe wnioski dla profesjonalistów

Istnieje wiele porad dotyczących zarządzania zespołami i przekazywania informacji zwrotnych, a także różne opinie, debaty i mnóstwo dyskusji na ten temat w Internecie.

Wśród tego całego zgiełku Radical Candor jest książką, która wyróżnia się swoim unikalnym podejściem do sprawy. Podczas gdy wielu menedżerów twierdzi, że informacje zwrotne od pracowników powinny być podawane w sposób łagodny, autorka, Kim Scott, nie zgadza się z tym.

W swojej książce autorka prosi menedżerów, aby stawiali przed swoimi zespołami wyzwania i motywowali ich do nauki i rozwoju. Aby jednak robić to skutecznie, trzeba się o nich troszczyć. Scott opisuje świetnego szefa jako osobę, która dobrze zna członków swojego zespołu – pracę i życie osobiste każdej osoby oraz to, co ją motywuje – i jest szczerze zainteresowana ich rozwojem.

W niniejszym streszczeniu książki "Radical Candor" omówimy koncepcje wyjaśnione w książce oraz kluczowe wnioski z niej płynące. Dodatkowo przedstawimy praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania najważniejszych wniosków w Twojej własnej podróży przywódczej. Zapraszamy do lektury!

Radical Candor autorstwa Kim Scott to lektura obowiązkowa dla wszystkich liderów zespołów i menedżerów, ponieważ przedstawia świeże spojrzenie na udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnych oraz planowanie rozmów dotyczących kariery.

Autorka zachęca menedżerów do życzliwości i otwartości w przekazywaniu szczerych informacji zwrotnych. Wyjaśnia również znaczenie negatywnych informacji zwrotnych i sposób, w jaki pomagają one profesjonalistom uczyć się i rozwijać w karierze.

Scott opisuje również, jak przekazywać informacje zwrotne — dbając o członków zespołu, ale także stawiając im bezpośrednie wyzwania.

Pomysł stawiania ludziom wyzwań może wydawać się wielu osobom sprzeczny z intuicją. Jednak autorka dzieli się głęboko osobistymi doświadczeniami i przedstawia solidne argumenty przemawiające za tym podejściem. Wyjaśnia, że jeśli zależy nam na członkach naszego zespołu, przyjmą oni informacje zwrotne bez emocji i poprawią swoje słabe strony.

Jest to dobre zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla całego zespołu.

W dalszej części streszczenia książki Radical Candor omówimy tę kwestię bardziej szczegółowo. Najpierw jednak zapoznaj się z najważniejszymi informacjami zawartymi w tej publikacji: Autor : Kim Malone Scott

Liczba stron : 288

Ocena Goodreads : 4,07/5

Rok wydania : 2017

Wydawca : St. Martin's Griffin

Szacowany czas czytania : 4 godziny i 32 minuty

Czas trwania: 10 godzin i 2 minuty

Kluczowe wnioski z książki Radical Candor autorstwa Kim Scott

W tej sekcji streszczenia książki Radical Candor omówimy kilka kluczowych wniosków płynących z książki. Nawet jeśli nie przeczytasz książki, to streszczenie da ci przegląd najważniejszych koncepcji omówionych w książce.

1. Troska o drugiego człowieka; bezpośrednie stawianie wyzwań

Pierwsza i najważniejsza lekcja, którą chcemy przekazać w tym streszczeniu książki, to troska o innych i bezpośrednie stawianie wyzwań.

W swojej książce Radical Candor autorka podkreśla znaczenie szczerej troski o członków zespołu, a jednocześnie motywowania ich do lepszej pracy.

Kiedy pokażesz im, że Ci zależy, przyjmą Twoją informację zwrotną w dobrym duchu i będą ciężko pracować, aby się poprawić i sprawić, że będziesz z nich dumny.

Jeśli naprawdę Ci zależy, ale nie przekazujesz konkretnych konstruktywnych informacji zwrotnych, ograniczasz rozwój pracowników. Podobnie, jeśli szybko udzielasz surowych informacji zwrotnych, ale nie okazujesz, że Ci zależy, informacje te będą prawdopodobnie nieprzyjemne i nieproduktywne.

Możesz (słusznie) uznać, że łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Nie każdy lider zespołu czuje się komfortowo, udzielając szczerej negatywnej informacji zwrotnej; style przywództwa różnią się w zależności od osobowości. Rozwiązaniem jest rozpoczęcie od sposobu, który nie wydaje Ci się konfrontacyjny, i stopniowe budowanie umiejętności udzielania informacji zwrotnej.

Wskazówka dla profesjonalistów: Na początku łatwiej będzie Ci udzielać informacji zwrotnych na piśmie. Aby zacząć, spróbuj korzystać z szablonów komunikacji, aż poczujesz się swobodnie. To doskonały punkt wyjścia, ale pamiętaj, aby przejść do informacji zwrotnych przekazywanych ustnie, aby zbudować radykalnie szczere relacje z członkami swojego zespołu.

2. Współpracuj z kołem Get Stuff Done (GSD)

Kolejnym ważnym wnioskiem i świetną koncepcją zawartą w książce "Radical Candor" jest koło GSD, które pomaga podejmować lepsze decyzje. Obejmuje ono serię kroków, dzięki którym można spędzać mniej czasu na spotkaniach i podejmować szybsze decyzje.

Koło "Get Shit Done" dla lepszego podejmowania decyzji dzięki Radical Candor

Oto siedem kroków koła GSD:

Słuchaj : Aktywnie słuchaj pomysłów swojego zespołu, zadawaj pytania i odpowiadaj. Nie pozwól zespołom przekazywać Ci tylko dobre wiadomości

Wyjaśnij : Zbierz pomysły i przeprowadź indywidualne rozmowy, aby je dopracować, aż staną się jasne

Debata : Zapewnij członkom swojego zespołu czas i bezpieczną przestrzeń do otwartej dyskusji i debaty nad pomysłami, aby znaleźć najlepsze odpowiedzi lub rozwiązania

Decyduj : Podejmuj decyzje wspólnie, w oparciu o fakty, a nie osobiste opinie

Przekonaj : Jeśli niektórzy nie zgadzają się z decyzją, użyj faktów i logicznych argumentów, aby przekonać ich do swoich racji, aż wszyscy wyrażą zgodę

Wdrożenie : Weź udział w procesie wdrażania wybranego pomysłu i upewnij się, że nie marnujesz czasu swojego zespołu, ale pomagasz mu osiągnąć większą wydajność

Naucz się: Rozpoznaj popełnione błędy i wyciągnij z nich wnioski, a także stwórz kulturę ciągłego uczenia się

Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj tablice ClickUp do organizowania wirtualnych sesji burzy mózgów, aby znaleźć najlepsze rozwiązania. Kwestionuj pomysły i oferuj pomocne sugestie, aby cały zespół mógł się uczyć i rozwijać wraz z każdym projektem.

Pozwól członkom swojego zespołu współpracować i przeprowadzać burzę mózgów w czasie rzeczywistym za pomocą tablic ClickUp

3. Zidentyfikuj gwiazdy i supergwiazdy w swoim zespole

Podsumowanie książki "Radical Candor" nie byłoby kompletne bez wzmianki o gwiazdach rocka i supergwiazdach – dwóch typach pracowników opisanych w książce.

Gwiazdy rocka to osoby osiągające niezmiennie wysokie wyniki, które w niezawodny sposób przyczyniają się do powodzenia firmy. Można im powierzyć skuteczne wykonywanie zadań i są one filarem udanych zespołów.

Supergwiazdy są również wykonawcami, ale specjalizują się w przekraczaniu granic i wymyślaniu innowacyjnych pomysłów. Są idealni do sytuacji, w których wymagane jest nieszablonowe myślenie, a tradycyjne metody nie działają.

Według autora, jako dobry lider zespołu musisz umieć rozpoznać gwiazdy i supergwiazdy wśród swoich bezpośrednich podwładnych oraz wykorzystać ich wyjątkowe umiejętności i style pracy.

Powinieneś również zrozumieć ich motywacje i cele. Na przykład supergwiazdy preferują stromą ścieżkę rozwoju kariery i będą chciały regularnych awansów. Z drugiej strony gwiazdy rocka preferują stopniowy rozwój i mogą chcieć dłużej pozostać na swoich stanowiskach.

Zrozumienie tych preferencji pomoże Ci stworzyć plany zarządzania rozwojem dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników.

4. Naucz się przyjmować informacje zwrotne, a nie tylko je przekazywać

W książce "Radical Candor" autor Kim Scott wyjaśnia, jak ważne jest nie tylko udzielanie informacji zwrotnych, ale także ich uzyskiwanie.

Budowanie kultury otwartej komunikacji jest procesem dwukierunkowym i wymaga od liderów zespołów takiej samej otwartości na otrzymywanie informacji zwrotnych, jak na ich udzielanie.

Zaleca ona budowanie środowiska pracy, w którym członkowie zespołu czują się pewnie, rzucając wyzwania liderowi zespołu. Pomaga to zespołowi znaleźć najlepsze rozwiązanie, zamiast po prostu zgadzać się z szefem, nawet jeśli ten ostatni się myli.

Kolejną kluczową kwestią jest to, że menedżerowie muszą aktywnie zabiegać o informacje zwrotne od swojego zespołu na temat tego, jak mogą stać się lepszymi liderami. Członkowie zespołu mogą wahać się przed przekazaniem negatywnych opinii swoim menedżerom, dlatego tak ważne jest, aby wyraźnie o nie poprosić.

Aby to ułatwić, stosuj odpowiednie strategie komunikacyjne. Zadawaj pytania takie jak:

Czy jest coś, co mogę zrobić, aby ułatwić pracę zespołowi?

Czy jest coś, co powinienem przestać robić, ponieważ szkodzi to wydajności lub morale zespołu?

Te pytania pomogą rozpocząć rozmowę, podczas której członkowie zespołu będą czuli się swobodnie, udzielając Ci informacji zwrotnej. Ta dwukierunkowa pętla informacji zwrotnej sprzyja kulturze radykalnej szczerości.

Zrób krok dalej i wprowadź w swojej organizacji system informacji zwrotnej 360 stopni. Pozwoli ci to uzyskać opinie od wszystkich osób, z którymi współpracujesz — bezpośrednich podwładnych, współpracowników i menedżerów.

Szablon planu działania ClickUp dla informacji zwrotnej 360° pomoże Ci wdrożyć ten proces i przełożyć go na konkretne działania. Wykorzystaj go do stworzenia planu działania dla siebie i swojego zespołu w oparciu o informacje zwrotne przekazane przez współpracowników. Pomoże Ci to przekształcić obszary wymagające poprawy w zadania.

Pobierz ten szablon Wdrażaj otrzymane informacje zwrotne w postaci elementów do działania i twórz plan poprawy, korzystając z szablonu planu działania ClickUp dla informacji zwrotnych 360

Oto kilka funkcji, które oferuje:

Wizualny pulpit do zarządzania zadaniami i sortowania ich według priorytetów i aktualnego statusu

Kodowanie kolorami i etykiety do kategoryzowania zadań według typu i złożoności

Możliwość dodawania otwartych komentarzy do każdego zadania

5. Buduj zaufanie i długotrwałe relacje w pracy

Kluczowym założeniem podsumowania książki "Radical Candor" jest stworzenie środowiska pracy, w którym ludzie stawiają sobie wyzwania i pomagają sobie nawzajem w rozwoju.

Każda koncepcja, narzędzie i idea omówiona w książce prowadzi do jednej istotnej rzeczy: budowania autentycznych i owocnych relacji w pracy.

Dbaj o dobre samopoczucie członków swojego zespołu, ich naukę i rozwój. Planuj indywidualne rozmowy lub znajdź inne sposoby, aby pomóc każdemu członkowi zespołu rozwijać się zawodowo i osobiście.

Ponadto daj przykład i buduj zaufanie do swojego przywództwa. W ten sposób nie będziesz musiał przekonywać swojego zespołu, aby podążał za tobą – zrobią to z własnej woli.

Zespół, w którym panuje wzajemne zaufanie i szacunek, osiągnie lepsze wyniki niż zespół, w którym panuje toksyczna atmosfera i nieufność.

Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z ClickUp dla działu kadr, aby zarządzać relacjami i wydajnością pracowników oraz zbudować swój wymarzony zespół. Oferuje on różne funkcje umożliwiające zastosowanie filozofii Radical Candor w prawdziwym życiu, takie jak formularze do zbierania informacji zwrotnych i szablony przydatnych opinii.

Widok formularza ClickUp doskonale nadaje się na przykład do zbierania opinii od członków zespołu.

Zbierz opinie na temat swojego stylu zarządzania i zapytaj swój zespół, co możesz zrobić lepiej, korzystając z widoku formularza ClickUp

Cztery podstawowe kwadranty radykalnej szczerości

W tej sekcji podsumowania książki "Radical Candor" omówimy cztery kwadranty matrycy "dbaj osobiście i rzucaj wyzwania bezpośrednio" przedstawionej w książce. Stanowią one sedno modelu Radical Candor.

Kwadranty Radical Candor za Radical Candor

1. Nieprzyjemna agresja

Jest to prawy dolny kwadrant czteropolowego wykresu z książki "Radical Candor". Przedstawia on sytuacje, w których liderzy zespołów lub menedżerowie bezpośrednio rzucają wyzwania swoim zespołom, ale nie dbają osobiście o nich, ich naukę i rozwój.

Kiedy ktoś wykazuje irytującą agresję, jest brutalnie szczery lub bezpośredni w przekazywaniu informacji zwrotnych, nie okazując osobistej troski. Wynikiem tego jest albo nieszczere pochwały, albo raniąca krytyka. Takie postępowanie wydaje się irytująco agresywne.

2. Niszcząca empatia

Jest to lewy górny kwadrant wykresu radykalnej szczerości i stanowi dokładne przeciwieństwo irytującej agresji, gdzie liderzy dbają osobiście, ale nie rzucają wyzwań członkom swojego zespołu wprost.

Zazwyczaj przybiera to formę niekonkretnych pochwał lub krytyki w cukrze, które są bezużyteczne. Żadne z nich nie służy celowi, jakim jest pomoc komuś w nauce i rozwoju kariery.

3. Manipulacyjna nieszczerość

To kolejny nieprzydatny sposób przekazywania informacji zwrotnej. Menedżerowie przekazują niejasne informacje zwrotne, nie dbając o członków swojego zespołu. Pochwały są nieszczere, a krytyka nie jest konstruktywna i nie ma na celu poprawy.

Mogą oni udzielać fałszywych pochwał, aby uzyskać przewagę polityczną lub być lubianym, ale ostatecznie nie jest to pomocne. Negatywne opinie nie mają również na celu pomocy członkowi zespołu w rozwoju i mogą być odebrane jako zbyt surowe.

Takie pasywno-agresywne zachowanie prowadzi do toksycznej atmosfery w pracy i nie jest ani produktywne, ani zdrowe.

4. Radykalna szczerość

Według autora jest to kwadrant, w którym "osobista troska" spotyka się z "bezpośrednim stawianiem wyzwań" i jest to najlepsza z czterech opcji.

Radical Candor polega na udzielaniu miłych, konkretnych i konstruktywnych informacji zwrotnych, które pomagają zespołowi się rozwijać. Oznacza to również szczerość i bezpośredniość podczas przekazywania negatywnych informacji zwrotnych, ale przy jednoczesnym wspieraniu członków zespołu, a nie ranieniu ich.

Popularne cytaty z książki "Radical Candor"

Oto kilka najsłynniejszych cytatów z książki "Radical Candor".

Radical Candor to umiejętność okazywania osobistej troski i bezpośredniego stawiania wyzwań.

Radical Candor to umiejętność okazywania osobistej troski i bezpośredniego stawiania wyzwań.

Podkreśla to podstawową zasadę wyjaśnioną w książce "Radical Candor". Chodzi o to, aby motywować pracowników do lepszej pracy, ale w troskliwy i szczery sposób.

Strach przed konfliktem jest największym wrogiem kreatywności.

Strach przed konfliktem jest największym wrogiem kreatywności.

Autor wyjaśnia, że unikanie konfliktów hamuje również proces twórczy. Kiedy członkowie zespołu mogą swobodnie dyskutować nad pomysłami, następuje przepływ kreatywności. Wahanie się przed wypowiedzeniem się z obawy przed konfliktem ma odwrotny skutek.

Jeśli musisz wybierać między byciem lubianym a byciem skutecznym, zawsze wybieraj skuteczność.

Jeśli musisz wybierać między byciem lubianym a byciem skutecznym, zawsze wybieraj skuteczność.

Tym cytatem autor radzi menedżerom, aby nie wahali się robić czegoś dobrego dla zespołu z obawy, że nie będą lubiani. Skuteczni menedżerowie budują wydajne zespoły, co jest korzystne dla wszystkich zaangażowanych osób.

Nie krytykuj przy innych; chwal publicznie, krytykuj prywatnie.

Nie krytykuj przy innych; chwal publicznie, krytykuj prywatnie.

Według autora najlepszym sposobem przekazywania negatywnych informacji zwrotnych jest rozmowa w cztery oczy. Pozwala to uniknąć zawstydzenia pracowników, którzy nie osiągnęli dobrych wyników, a informacje zwrotne są w takim przypadku dobrze przyjmowane. Scott podkreśla również znaczenie publicznego chwalenia ludzi w celu podniesienia morale.

Dobrą zasadą w każdej relacji jest nie mówienie codziennie trzech nieistotnych rzeczy.

Dobrą zasadą w każdej relacji jest nie mówienie codziennie trzech nieistotnych rzeczy.

Ten cytat podkreśla znaczenie nie mówienia negatywnych rzeczy, które są nieistotne i nie mają wpływu na wydajność zespołu. Jeśli coś nie jest ważne i może kogoś zranić, lepiej tego nie mówić.

Opinie czytelników

"Radical Candor jest przeznaczona dla menedżerów/szefów, ale poleciłbym ją każdemu w miejscu pracy. Obserwacje Kim Scott mają szerokie zastosowanie i świetnie pokazują, jak ważne jest, aby traktować wszystkich przede wszystkim jak ludzi".

"Książka, którą powinien przeczytać każdy szef. Pomaga stworzyć kulturę udzielania i otrzymywania szczerych informacji zwrotnych oraz budować świetne zespoły. Zawiera wiele prawd, z których wiele zauważysz, jeśli pracujesz w dużej firmie. Niektóre fragmenty mogą nie do końca odpowiadać Twojemu sposobowi postrzegania pracy i ludzi, ale jeśli naprawdę zależy Ci na karierze pracowników i wynikach swojego zespołu, ta książka ma sens".

Zastosuj wnioski z książki "Radical Candor" w ClickUp

ClickUp to solidne oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomaga zespołom lepiej współpracować i zwiększyć wydajność.

Ponieważ celem książki Radical Candor jest budowanie silniejszych i bardziej wydajnych zespołów, posiadanie odpowiednich narzędzi pomagających w osiągnięciu tego celu jest inteligentnym wyborem.

Rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami jest idealne do ustalania celów zespołu i motywowania wszystkich do pracy nad ich osiągnięciem.

Porozmawiajmy o tym, jak zastosować wiedzę zawartą w książce w prawdziwym życiu i jakie funkcje ClickUp mogą w tym pomóc.

Wyznacz jasne cele

Pierwszym krokiem w zarządzaniu wydajnością jest ustalenie celów. Możesz tworzyć plany zarządzania rozwojem, śledzić wydajność każdego pracownika i na tej podstawie udzielać szczerej informacji zwrotnej.

Użyj funkcji ClickUp Goals, aby wyznaczyć cele dla swojego zespołu i przypisać konkretne zadania każdemu członkowi zespołu. Pozwala to śledzić postępy w realizacji każdego celu i jego status na poziomie indywidualnym.

Przypisz cele każdemu członkowi zespołu i śledź postępy za pomocą wizualnych kart wyników ClickUp

Dodatkowo możesz skorzystać z szablonu planu zarządzania zespołem ClickUp, aby wyznaczyć cele dla swojego zespołu i zaplanować różne spotkania. Pozwala on również zaplanować działania integracyjne, które poprawią dynamikę zespołu.

Pobierz ten szablon Sporządź listę wszystkich działań zespołu, spotkań i sesji indywidualnych, które chcesz przeprowadzić z każdą osobą w zespole, korzystając z szablonu planu zarządzania zespołem ClickUp

Ten szablon wykorzystuje prosty format listy kontrolnej do sporządzenia listy różnych spotkań i sesji indywidualnych, które planujesz przeprowadzić z członkami swojego zespołu. Po wykonaniu każdego zadania zaznaczasz je i oznaczasz jako zakończone.

Jest prosta, ale skuteczna. Najlepsze jest to, że można ją w pełni dostosować do własnych potrzeb, dodając dowolne działania lub zadania do planu zarządzania zespołem na dany rok.

Zapewnij radykalnie szczere wskazówki

Szczere przekazywanie konstruktywnych informacji zwrotnych jest jedną z kluczowych koncepcji omówionych w książce, a ClickUp może w tym pomóc.

ClickUp oferuje wiele funkcji i szablonów, dzięki którym przekazywanie informacji zwrotnych jest dziecinnie proste.

Szablon kwartalnej oceny wyników ClickUp jest idealny do przekazywania formalnych informacji zwrotnych członkom zespołu.

Pobierz ten szablon Przypisuj oceny, udzielaj konkretnych informacji zwrotnych i podkreślaj osiągnięcia każdego członka zespołu, korzystając z tego konfigurowalnego szablonu

Zgodnie z filozofią Radical Candor umożliwia udzielanie konkretnych i szczegółowych informacji zwrotnych, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Co więcej, pozwala przypisać ogólną ocenę wyników, co jest pomocne podczas ocen rocznych.

Aby naprawdę przyswoić sobie filozofię "Radical Candor", potrzebujesz jednak częstszych i bardziej nieformalnych sposobów przekazywania i uzyskiwania informacji zwrotnych. Oczywiście rozmowy twarzą w twarz na temat kariery również się sprawdzają, ale dla niektórych osób, zwłaszcza introwertyków, mogą być niekomfortowe.

W tym miejscu do gry wkracza widok czatu ClickUp. Jest to właśnie to, czego potrzebujesz Ty i Twój zespół, aby przekazywać nieformalne informacje zwrotne w swobodny, ale pomocny sposób. Podważaj pomysły, przedstawiaj sugestie i znajdź najlepsze rozwiązania jako zespół, rozmawiając na czacie ClickUp.

Niech wszyscy członkowie zespołu zgłaszają pomysły i sugestie lub przekazują informacje zwrotne na temat zadań, korzystając z widoku czatu ClickUp

Jeśli nie masz doświadczenia w udzielaniu informacji zwrotnych, zapoznaj się z przykładami informacji zwrotnych od pracowników, aby dowiedzieć się, jak udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych, które są zarówno miłe, jak i przydatne.

Aktywnie zabiegaj o informacje zwrotne od współpracowników

Wreszcie, książka zachęca liderów zespołów i menedżerów do aktywnego proszenia o informacje zwrotne oraz budowania kultury zaufania i szczerej komunikacji. ClickUp może w tym pomóc, oferując proste opcje zbierania informacji zwrotnych od członków zespołu.

Szablon ClickUp Start Stop Continue jest właśnie tym, czego potrzebujesz, aby zapewnić swojemu zespołowi niekonfrontacyjny sposób przekazywania informacji zwrotnych.

Pobierz ten szablon Poproś nasz zespół o opinię w sposób niekonfrontacyjny i uporządkowany, korzystając z szablonu ClickUp Start Stop Continue

Książka ma prosty format, w którym członkowie zespołu mówią Ci:

Rzeczy, które należy zacząć robić, aby poprawić wydajność i morale zespołu

Rzeczy, których należy przestać robić, ponieważ mogą one negatywnie wpływać na wydajność zespołu

Rzeczy, które robisz dobrze i powinieneś kontynuować

Dzięki temu, że nie pozostawia spraw otwartych i zapewnia strukturę, szablon ten pozwala pracownikom bez wahania przekazywać informacje zwrotne swoim menedżerom.

Dawaj radykalnie szczere opinie i efektywnie zarządzaj swoim zespołem dzięki ClickUp

Radykalna szczerość to prosta koncepcja, która ma dwa wymiary. Pierwszy to troska o drugą osobę, drugi to bezpośrednie stawianie wyzwań.

Liderzy zespołów mają różne style zarządzania, ale filozofia Radical Candor ma zastosowanie do wszystkich. Kim Scott twierdzi, że jako menedżer jesteś winien swojemu zespołowi coś więcej niż tylko swoją pracę. Musisz najpierw pokazać się jako człowiek i troszczyć się o nich osobiście, aby zbudować relacje oparte na zaufaniu.

Wykorzystaj wnioski zawarte w tym streszczeniu książki "Radical Candor", aby poprawić wydajność swojego zespołu, prowadzić produktywne rozmowy dotyczące kariery, budować radykalnie szczere relacje i być świetnym szefem.

ClickUp to oprogramowanie do zarządzania projektami, współpracy zespołowej i zarządzania pracownikami połączone w jednym zgrabnym pakiecie. Pomaga w praktykowaniu radykalnej szczerości zgodnie z naukami zawartymi w książce Radical Candor, od udzielania szczerych informacji zwrotnych po budowanie silnych relacji w pracy.

Zarejestruj się już dziś, aby dowiedzieć się więcej!