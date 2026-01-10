Confluence kontra ClickUp: które narzędzie do współpracy jest najlepsze?

Niezależnie od tego, czy koordynujesz harmonogramy projektów, czy po prostu monitorujesz zadania zespołu, narzędzia do zarządzania projektami mogą stanowić niezbędne wsparcie dla Twojego zespołu.

W świecie, w którym zadowalanie się tym, co „wystarczająco dobre”, nie pomaga zwiększyć wydajności, wyróżniają się dwie marki — Confluence i ClickUp.

Platformy te to coś więcej niż tylko narzędzia — stanowią one fundament współpracy, zarządzania zadaniami i terminowej realizacji projektów. Oferują wiele gotowych funkcji, które pozwalają zaoszczędzić czas i usprawnić codzienną pracę.

Ale oto pytanie za milion dolarów — które z tych dwóch rozwiązań idealnie odpowiada specyficznym potrzebom Twojego zespołu?

Porównujemy sprawdzony Confluence (lub Atlassian Confluence) z wszechstronnym ClickUp, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję. Nie ograniczamy się tylko do porównania funkcji i interfejsów, ale pomagamy Ci znaleźć najlepszego sprzymierzeńca w zarządzaniu projektami.

Czym jest ClickUp?

Organizuj, wizualizuj i prowadź śledzenie szczegółów projektu dzięki ClickUp

Wyobraź sobie narzędzie zwiększające wydajność, które potrafi wszystko. Od zarządzania zadaniami po monitorowanie postępów w projekcie, od zarządzania dokumentami po płynną współpracę wewnętrzną i zewnętrzną oraz wiele więcej.

Oto ClickUp — jedna aplikacja, która zastępuje większość rozbieżnych aplikacji do komunikacji i zwiększania wydajności, z których korzystasz na co dzień w pracy.

ClickUp integruje zadania, dyskusje i terminy w ramach jednej platformy, upraszczając zarządzanie projektami dla Twojego zespołu. Nie tylko pomaga zarządzać projektami, ale także usprawnia wszystkie cykle pracy — zarówno indywidualne, jak i zespołowe — oraz zwiększa ogólną wydajność.

ClickUp dąży do maksymalizacji wydajności i stale wprowadza nowe funkcje w obszarach produktu, projektowania, inżynierii i operacji.

Oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który usprawnia współpracę w zespole, zarządzanie zadaniami i śledzenie projektów. Dzięki temu nie musisz korzystać z wielu aplikacji, aby wykonać swoją pracę.

Funkcje ClickUp

Oto zestawienie najważniejszych funkcji ClickUp.

1. Dynamiczne przydzielanie zadań i zarządzanie nimi

Planuj, organizuj i współpracuj nad dowolnym projektem dzięki funkcjom zarządzania projektami ClickUp

Funkcje zarządzania projektami w ClickUp pozwalają liderom i członkom zespołu szybko przypisywać zadania, ustalać ich priorytety i monitorować postępy. Precyzyjna kontrola obejmuje również ustawianie zależności odzwierciedlających dynamikę cyklu pracy w zespole, zapewniając przejrzystość hierarchii zadań i ich kolejności.

Ta funkcja pomaga również utworzyć połączenie między każdym zadaniem a szerszym kontekstem projektu, oferując bogate opcje dostosowywania, które pozwalają dostosować środowisko pracy do konkretnych potrzeb Twojego zespołu.

2. Udostępnianie wiedzy

Usprawnij udostępnianie wiedzy i współpracę nad dokumentami dzięki ClickUp Docs

ClickUp Docs to coś więcej niż zwykły redaktor dokumentów. To narzędzie do pracy zespołowej, w którym dokumenty stają się żywym repozytorium informacji.

Oferując scentralizowaną, sprzyjającą współpracy i łatwo dostępną platformę do dokumentacji, ClickUp Docs umożliwia zespołom skuteczne gromadzenie, porządkowanie i udostępnianie wiedzy, sprzyjając kulturze ciągłego uczenia się i udostępniania wiedzy w organizacji.

Ty i Twój zespół możecie wspólnie edytować dokumenty, dodawać komentarze w dokumentach w celu płynnej współpracy, korzystać z ClickUp Brain do burzy mózgów nad zawartością w dokumentach i nie tylko. Integruj zadania bezpośrednio w dokumentach, aby zapewnić lepszą widoczność i odpowiedzialność, korzystaj ze śledzenia wersji, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi projektów i zasad, oraz ożyw swoje dokumenty dzięki możliwości osadzania różnych form multimediów.

Dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania i filtrom w ClickUp członkowie zespołu mogą sprawnie dokonać lokalizacji potrzebnej dokumentacji, nawet w dużych i złożonych bazach wiedzy. A co najlepsze? Możesz łatwo i bezpiecznie udostępniać pliki zewnętrznym i wewnętrznym interesariuszom za pomocą linków i kontroli dostępu.

3. Wizualna współpraca

Zwiększ kreatywność współpracy i popraw wizualizację projektów dzięki tablicom ClickUp

Tablice ClickUp rewolucjonizują sposób, w jaki zespoły przeprowadzają burze mózgów, planują i współpracują, umacniając pozycję ClickUp jako najlepszego oprogramowania do tworzenia cyfrowych tablic. Ta funkcja umożliwia jednoczesną współpracę, w ramach której wielu członków zespołu może w czasie rzeczywistym wchodzić w interakcje, rysować i dodawać adnotacje na wspólnym cyfrowym obszarze roboczym. Oto, jak zmienia to zarządzanie projektami:

Współpraca w czasie rzeczywistym: Ułatwia interakcję między członkami zespołu w czasie rzeczywistym, umożliwiając wszystkim jednoczesne dzielenie się pomysłami. Ta funkcja jest nieoceniona podczas sesji burzy mózgów, ponieważ gwarantuje, że wszystkie pomysły zostaną wysłuchane i zapisane.

Kompleksowy zestaw narzędzi : Dzięki notatkom samoprzylepnym, narzędziom do rysowania oraz możliwości dodawania multimediów ClickUp oferuje wszechstronną platformę do wizualizacji koncepcji i strategii

Integracja z ekosystemem ClickUp : W przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi do tworzenia tablic, tablice w ClickUp są głęboko zintegrowane z ekosystemem ClickUp. Możesz je bezpośrednio powiązać z dokumentami, zadaniami i innymi elementami projektu, zapewniając płynne przejście od fazy planowania do fazy realizacji. Ta integracja ma kluczowe znaczenie dla utrzymania spójnego i wydajnego cyklu pracy w zarządzaniu projektami

Szablony tablic: ClickUp oferuje szeroki wybór szablonów tablic, które pomogą Ci szybko rozpocząć sesje planowania. Szablony te są przeznaczone do konkretnych zastosowań — od planowania projektów i myślenia projektowego po zwinne cykle pracy — i pomagają zespołom szybko uporządkować pomysły oraz z łatwością rozpocząć projekty.

Korzystając z tablic ClickUp, zespoły osiągają wyższy poziom współpracy i innowacyjności. Ta funkcja ułatwia wizualizację zadań i pomysłów oraz wypełnia lukę między tworzeniem koncepcji a realizacją zadań, co czyni ją niezbędnym narzędziem w nowoczesnym zarządzaniu projektami.

4. Śledzenie czasu pracy i analiza wydajności

Zoptymalizuj wydajność dzięki funkcji śledzenia czasu pracy w ClickUp, która pozwala monitorować godziny pracy bezpośrednio w ramach zadań

Funkcja śledzenia czasu pracy w ClickUp pomaga osiągnąć cele związane z zarządzaniem projektami, zapewniając przejrzystość i odpowiedzialność bezpośrednio w ramach zadań. Dzięki wbudowanemu time trackerowi zespoły mogą rejestrować godziny pracy bezpośrednio w ramach zadań, co zapewnia przejrzystość i odpowiedzialność.

Dane te są wykorzystywane w kompleksowych analizach i dają wgląd w czas poświęcony na różne projekty. Funkcje raportowania platformy przekształcają dane dotyczące czasu w informacje o wydajności i wskazują obszary, w których można zwiększyć efektywność.

Jako menedżer możesz to wykorzystać do podejmowania świadomych decyzji dotyczących alokacji zasobów i osi czasu projektów.

5. Rozszerzona integracja z aplikacjami innych firm

Rozszerz funkcje swoich obecnych narzędzi dzięki integracjom ClickUp

Siła ClickUp leży w jego elastyczności, której przykładem są rozbudowane możliwości integracji. Dzięki integracjom ClickUp staje się hubem, który z łatwością łączy się z szeregiem aplikacji i usług innych firm.

Od synchronizacji z Dokumentami Google w celu współpracy nad dokumentami w czasie rzeczywistym po integrację z oprogramowaniem do śledzenia czasu pracy lub księgowości — ClickUp zapewnia, że cały ekosystem technologiczny może komunikować się i funkcjonować spójnie w ramach tej platformy.

6. Wszechstronne opcje wyświetlania i dostosowywania niestandardowe

Dostosuj swój cykl pracy dzięki wszechstronnym opcjom widoku, funkcjom personalizacji i obszernej bibliotece szablonów w ClickUp

Każdy zespół inaczej wizualizuje swoje postępy, a widoki w ClickUp uwzględniają tę różnorodność, oferując ponad 15 widoków, dzięki którym możesz śledzić postępy projektu.

Niezależnie od tego, czy chodzi o szczegółowe podejście widoku listy, wizualny przepływ widoku tablicy z funkcją „przeciągnij i upuść”, czy przejrzystość osi czasu wykresów Gantta, ClickUp zapewnia perspektywę dostosowaną do Twoich preferencji.

ClickUp wykracza poza podstawowe funkcje śledzenia projektów, oferując szablony zarządzania projektami, które usprawniają ustawienia i realizację projektów. Szablony te, w połączeniu z narzędziami i zasobami do rozwoju projektów, sprawiają, że ClickUp jest niezwykle wszechstronną platformą do współpracy.

Ponadto każdy widok oferuje wiele opcji dostosowywania, co pozwala filtrować, sortować i wyświetlać dane w sposób najlepiej odpowiadający Twoim projektom i członkom zespołu.

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited Plan : 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business Plan : 19 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Plan : Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD miesięcznie od członka

Czym jest Confluence?

Confluence to narzędzie firmy Atlassian służące do tworzenia połączonego obszaru roboczego, w którym zespoły mogą tworzyć, współpracować i organizować wszystkie swoje zadania w jednym miejscu. Jest to coś więcej niż tylko narzędzie do zarządzania zawartością — to baza wiedzy zaprojektowana w celu ułatwienia współpracy między zespołami.

Od technologii po marketing — Confluence tworzy przestrzenie, w których dokumenty związane z projektami, takie jak notatki ze spotkań i szczegółowe wymagania dotyczące produktów, mogą być przechowywane i dostępne dla wszystkich w Twojej firmie.

Funkcje Confluence

Przyjrzyjmy się licznym funkcjom Confluence, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o wspólnym tworzeniu zawartości.

1. Rozbudowana baza wiedzy

Podstawową funkcją Confluence jest możliwość tworzenia rozbudowanej bazy wiedzy, która pozwala zespołom zbudować scentralizowany hub przechowywania całej dokumentacji. Oferuje ona uporządkowaną hierarchię, ułatwiającą nawigację i wyszukiwanie informacji, a tym samym usprawniającą udostępnianie informacji w całej firmie.

Możesz wybierać spośród ponad 75 konfigurowalnych szablonów Confluence dla swojego zespołu — od dokumentów dotyczących strategii i planowania po raporty.

2. Integracja z Atlassian

Confluence doskonale integruje się z Jira, umożliwiając dynamiczne połączanie problemów w Jira ze stronami w Confluence. Ta integracja zapewnia synchronizację planowania i śledzenia projektów na obu platformach.

Confluence oferuje rozbudowane narzędzia do tworzenia zawartości, umożliwiające tworzenie stron zawierających wszystko — od tekstu i tabel po multimedia i treści dynamiczne. Dzięki szablonom i makrom Twój zespół może ujednolicić dokumenty i zautomatyzować formatowanie zawartości, zapewniając spójność.

W Confluence możesz organizować swoją pracę za pomocą zagnieżdżonego drzewa zawartości, co sprawia, że wyszukiwanie projektów jest szybkie i łatwe.

4. Zaawansowana funkcja wyszukiwania

Zaawansowana funkcja wyszukiwania w Confluence ułatwia poruszanie się po ogromnym repozytorium dokumentów. Wykorzystuje ona zaawansowane algorytmy wyszukiwania i filtry, aby szybko wyświetlać najbardziej istotne informacje, oszczędzając czas i zwiększając wydajność.

Zespoły poszukujące alternatyw dla Confluence powinny rozważyć platformy, które oferują kompleksowe szablony do zarządzania projektami, zaawansowane narzędzia do ich realizacji oraz solidne ramy umożliwiające osiągnięcie celów związanych z zarządzaniem projektami.

Ceny Confluence

Free Forever

Plan Standard : 6,05 USD/użytkownik miesięcznie

Plan Premium : 11,55 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise Plan: Ceny niestandardowe

ClickUp a Confluence: porównanie funkcji

Oto krótkie podsumowanie naszej dyskusji na temat ClickUp i Confluence, które pomoże Ci lepiej zrozumieć ich funkcje.

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp oferuje wiele funkcji, kładąc duży nacisk na obsługę zadań i przyjazną dla użytkownika personalizację, w przeciwieństwie do Confluence, które skupia się bardziej na dokumentacji i udostępnianiu wiedzy.

Przy wyborze między Confluence a ClickUp kluczowe znaczenie ma dobór odpowiedniego zestawu funkcji.

Zobaczmy, jak te dwie platformy wypadają w porównaniu ze sobą.

Funkcje ClickUp Confluence Zarządzanie zadaniami Tak Nie Zarządzanie dokumentami Tak Tak Współpraca w czasie rzeczywistym Tak Tak Integracja z narzędziami Obszerne Ograniczone Śledzenie czasu pracy Tak Z dodatkami Zaawansowane raportowanie i analizy Tak Nie Rozszerzone możliwości integracji z aplikacjami innych firm Tak Nie Elastyczność cenowa Wysoki Umiarkowane

Aby dokładniej porównać funkcje ClickUp i Confluence, przyjrzyjmy się, co oferuje każda z platform i w jaki sposób może zaspokoić Twoje potrzeby w zakresie zarządzania projektami.

ClickUp jest najbardziej znany z:

Dostosowanie : Dostosuj niestandardową platformę do indywidualnych potrzeb swojego zespołu w zakresie cyklu pracy

Funkcje zarządzania projektami : Obsługują różne metodologie, od Agile po Waterfall. Skorzystaj z funkcji takich jak niestandardowe statusy i mapy myśli, aby wzmocnić możliwości zespołu w zakresie zarządzania pracą

Przejrzystość i śledzenie : Wykorzystaj widoki ClickUp, takie jak Lista, Tablica, Box, Kalendarz i Wykres Gantt, wraz z funkcją Hierarchii, aby zapewnić przejrzystość na wszystkich poziomach firmy i projektu. Śledź postępy projektu i zależności między zadaniami w przejrzysty sposób

Współpraca : Obsługa komunikacji synchronicznej i asynchronicznej między zespołami. Uprość zarządzanie zasobami dzięki widokowi obciążenia pracą, który umożliwia przejrzyste ustawienia uprawnień zarówno dla członków zespołu, jak i gości zewnętrznych

Raportowanie i analizy : Korzystaj z niestandardowych pulpitów nawigacyjnych i narzędzi do raportowania, aby na bieżąco śledzić wyniki zespołu, rejestrować czas pracy i analizować wydajność cyklu pracy w czasie rzeczywistym

Przyjazny dla użytkownika interfejs : Skorzystaj z intuicyjnego projektu ClickUp i funkcji „przeciągnij i upuść”. Spraw, by aplikacja była przystępna dla nowych użytkowników, a jednocześnie oferowała zaawansowane możliwości dla zaawansowanych użytkowników. Zintegruj aplikacje innych firm, aby rozszerzyć funkcjonalność

Skalowalność : Rozwijaj swoją firmę dzięki ClickUp, który dostosowuje się do Twoich potrzeb. Korzystaj z kompleksowych funkcji i integracji, które eliminują konieczność korzystania z wielu aplikacji, upraszczając w ten sposób stos technologiczny.

Ceny: Zapoznaj się z elastycznymi modelami cenowymi ClickUp, które obejmują hojny plan Free Plan oraz opłacalne plany premium, zapewniające zespołom każdej wielkości dostęp do szerokiego zakresu funkcji

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

Confluence jest najbardziej znane z:

Funkcje związane z dokumentacją : Wykorzystaj Confluence do tworzenia dokumentów, zarządzania nimi i współpracy nad nimi. Prowadź obszerne wewnętrzne wiki oraz scentralizowaną bazę wiedzy

Integracja z Atlassian : Wykorzystaj integrację Confluence z pakietem Atlassian, w tym z Jira, Bitbucket i innymi narzędziami. Niech stanie się to Twoją podstawową platformą dla Teams głęboko zaangażowanych w ten ekosystem

Współpraca nad zawartością : Zachęcaj zespół do interakcji podczas tworzenia zawartości, udostępniając wspólną przestrzeń w Confluence. Zbieraj spostrzeżenia i pracujcie razem nad dokumentami w czasie rzeczywistym

Wsparcie szablonów : Skorzystaj z szablonów Confluence, aby przyspieszyć tworzenie dokumentów, pomagając zespołowi w ujednoliceniu struktury zawartości i sposobu prezentacji

Dostępność mobilna : Dzięki aplikacji mobilnej Confluence członkowie Twojego zespołu będą mieli dostęp do dokumentów i będą mogli edytować je nawet w podróży.

Stabilny interfejs: Zapewnij stabilny i niezawodny interfejs użytkownika dzięki Confluence, który sprawdził się w praktyce

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,1/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

Skoro zapoznaliśmy się już z ogólnym przeglądem funkcji Confluence i ClickUp, przejdźmy do bezpośredniego porównania ich ofert, aby uzyskać bardziej szczegółowy wgląd w każde z tych narzędzi.

1. Zarządzanie projektami i zadaniami

ClickUp

To właśnie w tym zakresie ClickUp naprawdę się wyróżnia. Oferuje ponad 15 konfigurowalnych widoków, takich jak lista, Tablica i Wykres Gantt, umożliwiając zespołom wizualizację i zarządzanie cyklem pracy dokładnie tak, jak tego chcą.

Widoki niestandardowe : Korzystaj ze specjalistycznych widoków, takich jak „Box” i „Widok obciążenia pracą” do zarządzania zasobami oraz widoku „Wszystko”, aby uzyskać widok ogólny na wszystkie zadania we wszystkich przestrzeniach.

Możliwości dostosowania : Skorzystaj z rozbudowanej hierarchii, od przestrzeni po zadania i podzadania, a także z pól niestandardowych i statusów, aby zapewnić uporządkowany i elastyczny cykl pracy

Zależności między zadaniami i automatyzacja : Określ powiązania między zadaniami i zautomatyzuj powtarzalne czynności, aby zaoszczędzić czas i ograniczyć liczbę błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych

Śledzenie czasu pracy i raportowanie: Skorzystaj z wbudowanych narzędzi do śledzenia czasu pracy i szczegółowego raportowania, aby precyzyjnie śledzić projekty i zarządzać nakładem pracy

Confluence

Confluence integruje się z Jira, zapewniając funkcje zarządzania zadaniami, co sprawia, że jest to doskonałe rozwiązanie dla zespołów potrzebujących wydajnej przestrzeni do wspólnej pracy nad dokumentacją, ściśle powiązanej z procesem śledzenia zadań.

Zarządzanie zadaniami oparte na dokumentach : połącz dokumenty z zadaniami w ekosystemie Atlassian, dzięki czemu wszystkie informacje związane z zadaniami będą scentralizowane i możliwe do prześledzenia

Przestrzenie współpracy: Korzystaj ze środowiska współpracy, w którym zespoły mogą wspólnie pracować nad dokumentami, które można uporządkować w przestrzeniach przeznaczonych dla konkretnych projektów lub zespołów

Wsparcie dla szablonów: Korzystaj z szablonów, które usprawniają tworzenie standardowych dokumentów i planów projektów

Jeśli chodzi o zarządzanie zadaniami i nadzór nad projektami, ClickUp zapewnia bardziej bezpośrednie i kompleksowe podejście dzięki szerokiej gamie widoków i narzędzi do zarządzania zadaniami.

Z drugiej strony Confluence sprawdza się dobrze w przypadku zespołów, których potrzeby w zakresie zarządzania projektami koncentrują się na dokumentacji, oraz zespołów już zintegrowanych z pakietem narzędzi Atlassian.

Kluczowa cecha wyróżniająca ClickUp: Zakres widoków projektów i możliwości dostosowywania zadań w ClickUp są znacznie lepsze. Umożliwiają one bardziej szczegółowe podejście do zarządzania projektami i zadaniami, zwłaszcza dzięki wbudowanym funkcjom śledzenia czasu i zaawansowanym możliwościom raportowania.

2. Dokumentacja i udostępnianie wiedzy

ClickUp

ClickUp Docs to interaktywna przestrzeń do tworzenia, udostępniania i wspólnej pracy nad dokumentami, umożliwiająca edycję i komentowanie w czasie rzeczywistym w interfejsie zorientowanym na użytkownika.

Wspólna edycja : umożliw wielu członkom zespołu jednoczesną pracę nad tym samym dokumentem, ułatwiając współpracę w czasie rzeczywistym i natychmiastowe aktualizacje

Łączenie zadań : Łącz zadania bezpośrednio w dokumentach, dzięki czemu elementy do wykonania są jasne i można je prześledzić na podstawie samej dokumentacji

Integracja multimediów: osadzaj różne rodzaje multimediów, od obrazów po wideo, bezpośrednio w dokumentach ClickUp, tworząc dynamiczne i kompleksowe doświadczenie

Confluence

Dokumentacja to mocna strona Confluence. Oferuje on rozbudowany zestaw narzędzi do tworzenia stron bogatych w zawartość, które służą jako kompleksowa baza wiedzy, głęboko zintegrowana z procesem pracy zespołowej.

Bogata zawartość : Korzystaj z narzędzi edycyjnych, aby tworzyć kompleksowe strony, które mogą służyć jako szczegółowa dokumentacja projektu lub część bazy wiedzy

Funkcjonalność makr : Wykorzystaj natywne makra do tworzenia dynamicznej zawartości, takiej jak tabele aktualizowane na podstawie danych w czasie rzeczywistym lub listy zadań synchronizowane z Jira

Biblioteka szablonów: Wykorzystaj szablony, aby usprawnić proces dokumentacji w zespole i zapewnić spójność różnych typów dokumentów

ClickUp wygrywa dzięki połączeniu funkcji dokumentacji i praktycznego zarządzania zadaniami, podczas gdy Confluence pozostaje niezmiennym wyborem dla tych, którzy stawiają na szczegółową i uporządkowaną dokumentację.

Kluczowa cecha wyróżniająca ClickUp: Chociaż obie platformy oferują rozbudowane możliwości tworzenia dokumentacji, funkcja ClickUp Docs wyróżnia się głęboką integracją z funkcjami zarządzania zadaniami platformy. Możliwość przekształcania dyskusji w zadania, które można śledzić w ramach dokumentacji, gwarantuje, że udostępnianie wiedzy prowadzi do podjęcia działań.

3. Ekosystem integracji

ClickUp

ClickUp oferuje solidną platformę integracyjną, która z łatwością łączy się z szeroką gamą aplikacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o kalendarze, narzędzia programistyczne czy oprogramowanie do projektowania, możesz zintegrować ClickUp bezpośrednio ze swoimi ulubionymi aplikacjami lub za pośrednictwem Zapier.

Szeroki zakres integracji : Zintegruj ClickUp z zewnętrznymi narzędziami i aplikacjami, w tym między innymi z Google Workspace, Slackiem, GitHubem i Trello

Marketplace dla integracji niestandardowych : Znajdź dodatkowe integracje i twórz własne, korzystając z API ClickUp. Wykorzystaj elastyczność, aby dostosować środowisko ClickUp swojego zespołu do konkretnych potrzeb

Automatyzacja przy użyciu narzędzi innych firm: Wprowadź cykle pracy, które automatycznie aktualizują zadania na podstawie działań podejmowanych w innych aplikacjach dzięki automatyzacji obejmującej narzędzia innych firm

Confluence

Confluence oferuje głęboką integrację, tworząc spójny system, który obejmuje różne aspekty współpracy zespołowej i zarządzania projektami.

Integracja z pakietem Atlassian : Wykorzystaj rozbudowaną integrację z innymi produktami Atlassian, takimi jak Jira, Trello i Bitbucket. Zapewnij płynną współpracę zespołom, które już korzystają z pakietu Atlassian.

Ograniczone integracje zewnętrzne : Zintegruj Confluence z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack i Microsoft Office. Rozszerz funkcjonalność w ramach ekosystemu Atlassian

Sklep z dodatkami: Połóż nacisk na dodatki, które usprawniają dokumentację i współpracę nad projektami w ramach samego narzędzia, zamiast rozszerzać integrację z aplikacjami zewnętrznymi

To porównanie Confluence i ClickUp pokazuje, w jaki sposób obie platformy wspierają zintegrowane środowisko pracy dzięki różnorodnym narzędziom. Usprawniają one procesy i zwiększają wydajność.

Kluczowa cecha wyróżniająca ClickUp: Szersze możliwości integracji ClickUp sprawiają, że jest to bardziej wszechstronna platforma dla zespołów korzystających z różnorodnych stosów technologicznych. Wyróżnia się ona możliwością tworzenia bardziej połączonego środowiska cyklu pracy na różnych platformach, minimalizując potrzebę przełączania się między narzędziami. Chociaż Confluence oferuje silną integrację z wewnętrznym ekosystemem, platforma ta może wymagać dodatkowych kroków lub narzędzi, aby osiągnąć ten sam poziom integracji cyklu pracy poza pakietem Atlassian. Dlatego jasne jest, że elastyczny ekosystem ClickUp obsługuje wiele narzędzi i usług, co daje mu potężną pozycję w stosunku do Confluence i innych narzędzi do zarządzania projektami i współpracy

4. Ceny

Zobaczmy, jak ceny ClickUp lub Confluence wpłyną na Twoją firmę.

ClickUp

Free Plan: Jest to idealne rozwiązanie dla osób indywidualnych lub małych zespołów, które dopiero zaczynają korzystać z oprogramowania do zarządzania projektami. Oferuje podstawowe funkcje zarządzania zadaniami oraz ograniczone możliwości integracji. To świetny sposób na zapoznanie się z interfejsem i podstawowymi funkcjami ClickUp bez konieczności ponoszenia kosztów.

Unlimited Plan (10 USD/użytkownik/miesiąc): Ten plan oferuje pełny zestaw narzędzi do zarządzania projektami, w tym zaawansowane zarządzanie zadaniami, nieograniczoną liczbę integracji oraz narzędzia do współpracy. Jest dostosowany do potrzeb rozwijających się zespołów, które potrzebują czegoś więcej niż tylko podstawowych funkcji, aby efektywnie zarządzać swoimi projektami.

Plan biznesowy (19 USD/użytkownik/miesiąc): Ten plan jest przeznaczony dla średnich i dużych organizacji i oferuje zaawansowane funkcje, takie jak śledzenie czasu pracy, zaawansowane raportowanie oraz rozszerzone możliwości automatyzacji. Ten poziom jest idealny dla zespołów, które chcą zoptymalizować swoje cykle pracy i uzyskać szczegółowy wgląd w swoje projekty

Enterprise Plan : Indywidualne ceny dla bardzo dużych organizacji lub tych, które mają specyficzne wymagania w zakresie bezpieczeństwa, zgodności z przepisami i wsparcia technicznego. Obejmuje on wszystkie elementy planu Business Plan, a dodatkowo oferuje wsparcie techniczne premium, logowanie jednokrotne (SSO) oraz tworzenie niestandardowych funkcji.

ClickUp Brain (5 USD miesięcznie za członka w ramach danego obszaru roboczego ClickUp): dostępne we wszystkich płatnych planach, oferuje oparte na AI analizy i automatyzację, które jeszcze bardziej usprawniają zarządzanie projektami

Confluence

Free Plan: Podstawowa dokumentacja i współpraca dla małych zespołów

Plan Standard (6,05 USD/użytkownik/miesiąc): Więcej miejsca na dane i funkcji organizacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Plan Premium (11,55 USD/użytkownik/miesiąc): Oferuje zaawansowane funkcje, takie jak statystyki stron, dostęp za pomocą klucza administratora oraz nieograniczoną przestrzeń dyskową. Jest przeznaczony dla większych zespołów, które potrzebują szczegółowych analiz i rozszerzonych uprawnień administracyjnych.

Enterprise Plan: Rozwiązania dostosowane do potrzeb dużych przedsiębiorstw, oferujące funkcję pojedynczego logowania oraz wsparcie techniczne dostępne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu

Które narzędzie oferuje więcej?

Małe i średnie zespoły: Plan Unlimited Plan w ClickUp zapewnia wiele funkcji do zarządzania projektami w konkurencyjnej cenie, co czyni go opłacalnym wyborem dla zespołów potrzebujących więcej niż tylko podstawowych funkcji.

Duże organizacje: Plany Business w ClickUp i Premium w Confluence oferują podobne korzyści. ClickUp jest lepszym wyborem do kompleksowego zarządzania zadaniami, natomiast Confluence jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą nadać priorytet dokumentacji w ekosystemie Atlassian.

Start-upy i zespoły dbające o budżet: Obie platformy oferują bezpłatne plany dostosowane do potrzeb początkujących użytkowników, przy czym ClickUp zapewnia szerszy zakres gotowych do użycia funkcji przydatnych w zarządzaniu projektami.

ClickUp zazwyczaj oferuje bardziej kompleksowe narzędzia do zarządzania projektami i opcje dostosowywania we wszystkich poziomach cenowych, zapewniając lepszą wartość dla zespołów skupionych na wydajności zadań i elastyczności. Confluence pozostaje jednak silnym konkurentem dla firm głęboko zaangażowanych w ekosystem Atlassian lub tych, których priorytetem jest zaawansowana dokumentacja i udostępnianie wiedzy.

ClickUp kontra Confluence na Reddicie

Dyskusja na temat ClickUp i Confluence na Reddicie pozwala bezpośrednio przekonać się, w jaki sposób każde z tych narzędzi odpowiada rzeczywistym potrzebom w zakresie zarządzania projektami i dokumentacji. Użytkownicy udostępniają szczere opinie, podkreślając zarówno praktyczne zalety obu platform, jak i kwestie, które należy wziąć pod uwagę.

ClickUp zbiera szczególne pochwały za intuicyjność i funkcjonalność, które użytkownicy uważają za rzadkie połączenie w oprogramowaniu zwiększającym wydajność.

Jak podkreśla admin_default, ClickUp wyróżnia się elastycznością i łatwością dostosowania do różnych potrzeb projektowych. Użytkownik pisze:

„ClickUp sprawdził się u mnie lepiej. Jest zarówno bardziej intuicyjny, jak i oferuje więcej możliwości, co jest rzadkością w oprogramowaniu zwiększającym wydajność. Elastyczność w wyborze różnych widoków projektów… ClickUp ułatwia wybór jednego lub kilku widoków dla każdego projektu.”

Confluence jest chwalony za rozbudowane funkcje dokumentacyjne i możliwości integracji. Wyróżnia się w zarządzaniu szczegółową dokumentacją i wspieraniu współpracy. Siła platformy w tworzeniu scentralizowanej bazy wiedzy jest oczywista.

Jeden z użytkowników, GoodOLMC, udostępnia, dlaczego lubi Confluence:

„Bardzo podoba mi się Confluence. Narzędzia do edycji i formatowania, pozbawione wszystkich tych drobiazgów znanych z Dokumentów Google, są niezwykle przydatne. Dodatkowo ogromną pomocą jest hierarchiczna struktura plików. Nikt spoza działów Produktu i Rozwoju nie postrzega tego w ten sposób, więc pozostaje mi przejść do Google Slides. [sic]”

Wybór między ClickUp a Confluence często zależy od priorytetów projektowych. Szeroki zakres funkcji zarządzania projektami oraz konfigurowalne widoki w ClickUp oferują kompleksowe rozwiązanie, które przemawia do zespołów poszukujących elastyczności w cyklu pracy. Confluence, dzięki swoim możliwościom w zakresie dokumentacji, pozostaje najczęściej wybieranym rozwiązaniem dla zespołów skupionych na tworzeniu szczegółowej dokumentacji projektowej.

Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze?

Zapewnij swojemu zespołowi powodzenie dzięki ClickUp

Werdykt został ogłoszony i mamy wyraźnego zwycięzcę! 🏆

W tej rywalizacji między ClickUp a Confluence to ten pierwszy bez trudu zdobywa palmę pierwszeństwa.

Confluence od dawna cieszy się uznaniem dzięki swoim możliwościom w zakresie dokumentacji i udostępniania wiedzy. Jednak opanowanie dokumentacji to tylko jeden z elementów dynamicznej dziedziny zarządzania projektami. Chociaż integracja z innymi produktami Atlassian jest godna uwagi, to jednak nie zapewnia ona kompleksowego rozwiązania do zarządzania projektami, którego potrzebują współczesne zespoły.

ClickUp nie tylko gra w tę grę – ustanawia nowe zasady.

Od zaawansowanego zarządzania zadaniami po płynną komunikację, od dynamicznej współpracy nad dokumentami po wnikliwe analizy — ClickUp nie tylko spełnia oczekiwania, ale je przewyższa. Jego intuicyjna konstrukcja zapewnia płynne i szybkie wdrożenie, niezależnie od tego, czy prowadzisz start-up, czy globalną Enterprise, pozwalając Twojemu zespołowi od razu ruszyć pełną parą.

Po co więc zadowalać się czymś gorszym, skoro możesz mieć to, co najlepsze?

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przekonaj się na własne oczy o potędze i wszechstronności, które sprawiają, że jest to niekwestionowany lider wśród narzędzi do zarządzania projektami.