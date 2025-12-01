Slack kontra ClickUp: które narzędzie do komunikacji zespołowej jest najlepsze?

Podczas sesji burzy mózgów kilka miesięcy temu jeden z członków zespołu żartobliwie powiedział: „Slack to miejsce, gdzie rozmawiamy o tym, co mamy zrobić; ClickUp to miejsce, gdzie faktycznie to robimy”. Wywołało to śmiech, ale skłoniło mnie też do zastanowienia się nad tym, jak bardzo te narzędzia różnią się od siebie.

Jako osoba, która pracowała z obydwoma, rozumiem, czym się one różnią.

Wybór między nimi nie polega jednak wyłącznie na porównaniu funkcji. Równie ważne jest zrozumienie potrzeb Twojego zespołu.

Po dokładnej analizie obu narzędzi przygotowałem krótki przewodnik po Slacku i ClickUp, który pomoże Ci wybrać rozwiązanie najlepiej pasujące do Twojego zespołu. 🎯

Czym jest ClickUp?

Rozmawiaj i śledź postępy pracy w ClickUp Płynnie połącz pracę i komunikację dzięki ClickUp

ClickUp, wszechstronna aplikacja do pracy łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — a wszystko to oparte na AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Zaprojektowane, aby pomóc zespołom i osobom indywidualnym w organizowaniu, śledzeniu i zarządzaniu zadaniami w jednym miejscu, oferuje elastyczny zestaw narzędzi dostosowanych do różnorodnych wymagań projektowych. Platforma łączy w sobie funkcje wyznaczania celów, śledzenia czasu, wizualizacji i współpracy, pomagając dostosować cykle pracy do indywidualnych potrzeb.

Kompleksowe funkcje zarządzania projektami w ClickUp, takie jak czat w czasie rzeczywistym, tablice i rozbudowane możliwości raportowania, ograniczają potrzebę korzystania z wielu narzędzi w różnych obszarach, takich jak tworzenie oprogramowania, marketing i zarządzanie klientami.

Od zarządzania codziennymi zadaniami po inicjatywy na dużą skalę — eliminuje nieefektywność, zmniejsza izolację i zapewnia wszystkim spójność działań.

🔍 Czy wiesz, że... 53% pracowników zdalnych twierdzi, że praca z domu utrudnia utrzymywanie połączenia z współpracownikami. Podkreśla to kluczową rolę skutecznych narzędzi do komunikacji online, takich jak ClickUp, w niwelowaniu dystansu między członkami zespołów pracujących zdalnie.

Funkcje ClickUp

ClickUp, wszechstronna aplikacja do pracy, wykracza poza zarządzanie projektami, oferując zakres funkcji dostosowanych do potrzeb współczesnych zespołów.

Przyjrzyjmy się konkretnym funkcjom, które sprawiają, że ClickUp jest idealnym narzędziem do uproszczenia pracy i maksymalizacji wydajności. 👇

Funkcja nr 1: Czat

Czat ClickUp na nowo definiuje sposób komunikacji i współpracy zespołów, łącząc komunikację w czasie rzeczywistym z zarządzaniem zadaniami i projektami w jednej potężnej platformie.

Pamiętasz ciągłe zmagania związane z przełączaniem się między aplikacjami do czatu a narzędziami do pracy? ClickUp Chat całkowicie je eliminuje. Pozwala omawiać pomysły, zarządzać zadaniami i śledzić projekty bez opuszczania rozmowy.

Każda lista, folder lub przestrzeń w ClickUp ma automatycznie swój własny kanał, co pozwala powiązać komunikację bezpośrednio z obsługiwanym zadaniem. Każda zmiana wprowadzona w kanale ma zastosowanie do tej przestrzeni, folderu lub listy.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, czat umożliwia dostosowanie uprawnień do trybu publicznego lub prywatnego. Ponadto dzięki funkcji FollowUps możesz przypisywać wiadomości z czatu jako elementy do wykonania, dzięki czemu żadne zadanie nie zostanie pominięte.

Szukasz konkretnego tematu lub pliku w długim wątku? Funkcja szczegółów lokalizacji pozwala zobaczyć wszystko na pierwszy rzut oka — tematy czatu, opisy, obserwujących oraz wszelkie pliki udostępniane w czacie.

Dodatkowo do każdego czatu możesz dodać nagłówek i opis, aby określić jego cel. Niezależnie od tego, czy służy on burzy mózgów, śledzeniu postępów czy udostępnianiu aktualności, nagłówki sprawiają, że ważne informacje są zawsze widoczne, a jasne opisy pomagają członkom zespołu od razu zrozumieć, na czym należy się skupić.

Uzyskaj podsumowania oparte na AI dzięki ClickUp Brain w czacie

ClickUp Brain obsługuje funkcje czatu, takie jak natychmiastowe tworzenie zadań na podstawie wiadomości, podsumowania rozmów oraz szybkie odpowiedzi pobierane z Twojego obszaru roboczego ClickUp. Oznacza to, że możesz być na bieżąco i pracować wydajnie, nawet jeśli przegapiłeś poprzednie rozmowy.

Możesz nawiązać połączenie audio lub wideo bezpośrednio w czacie, aby wyjaśnić wątpliwości lub omówić projekty twarzą w twarz — nie są potrzebne żadne dodatkowe aplikacje.

Czat integruje wszystkie elementy Twojego obszaru roboczego, niezależnie od tego, czy łączysz zadania, synchronizujesz aktualizacje, czy organizujesz rozmowy SyncUp w celu współpracy wideo i audio.

🔍 Czy wiesz, że? 68% osób uważa, że AI będzie miała znaczący wpływ na sektor komunikacji w ciągu najbliższych pięciu lat.

Przekształcaj komentarze w zadania dzięki funkcji „Przypisz komentarze” w ClickUp

Funkcja przypisywania komentarzy w ClickUp pozwala przekształcić opinie lub prośby z wątków dyskusji w konkretne zadania. Zamiast przeoczyć istotne szczegóły, możesz przypisać konkretne komentarze członkom zespołu lub nawet sobie. Dzięki temu każda opinia jest śledzona i uwzględniana, co zwiększa odpowiedzialność w zespole.

A co najlepsze? Jest łatwe w użyciu – wystarczy kilka kliknięć, aby przypisać komentarze bezpośrednio z dyskusji lub w ClickUp Docs, bez konieczności przeglądania długich wątków lub dokumentów.

💡 Porada eksperta: Opracuj jasny plan komunikacji, który określa, w jaki sposób i kiedy Twój zespół powinien się komunikować. Zdefiniuj główne kanały komunikacji i upewnij się, że wszyscy rozumieją proces, dzięki któremu będą na bieżąco.

Funkcja nr 3: Clipy

Udostępniaj nagrania ekranu ze swojego obszaru roboczego dzięki ClickUp Clips

ClickUp Clips sprawia, że komunikacja i współpraca w zespole są łatwe, umożliwiając udostępnianie pomysłów, opinii i aktualizacji w przejrzysty i angażujący sposób. Zapomnij o długich wiadomościach tekstowych — po prostu nagrywaj i udostępniaj wideo bezpośrednio w ClickUp.

Pozwala to w łatwy sposób udostępniać plan projektu, omawiać zadania lub przekazywać informacje zwrotne. To szybki, wizualny sposób na przekazanie swoich pomysłów — idealny do asynchronicznej komunikacji wideo.

Integracja z ClickUp Brain stanowi doskonałe uzupełnienie tej bogatej w funkcje platformy. Asystent oparty na AI automatycznie transkrybuje każde nagranie. Transkrypcje można przeszukiwać i zawierają one znaczniki czasu, dzięki czemu można szybko znaleźć konkretne szczegóły bez konieczności ponownego oglądania całego wideo.

Ponadto możesz dodawać komentarze w dowolnym momencie Clipu, dzięki czemu dyskusje są konkretne i prowadzą do konkretnych działań. Nagrania te możesz osadzać w zadaniach, dokumentach lub komentarzach albo utworzyć publiczny link dla zewnętrznych interesariuszy.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze programy i aplikacje do udostępniania ekranu

Ceny ClickUp

💡 Porada dla profesjonalistów: Utrzymuj porządek na czacie ClickUp, tworząc wątki poświęcone konkretnym tematom lub projektom.

Czym jest Slack?

Slack to platforma do komunikacji w miejscu pracy, która centralizuje współpracę zespołową oraz komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

Działa jako hub, w którym zespoły mogą rozmawiać za pośrednictwem „kanałów” – dedykowanych przestrzeni poświęconych konkretnym tematom lub projektom – lub poprzez bezpośrednie wiadomości. To narzędzie do zdalnej współpracy ułatwia dyskusje w miejscu pracy i zmniejsza zależność od e-maila.

Bezpieczne, uporządkowane i elastyczne środowisko Slacka pomaga również zespołom utrzymać połączenie, działać spójnie i wydajnie.

🧠 Ciekawostka: Slack to skrót od „Searchable Log of All Communication and Knowledge” (wyszukiwalny rejestr całej komunikacji i wiedzy). Został stworzony w 2009 roku przez Stewarta Butterfielda.

💡 Porada eksperta: Powodzenie strategii komunikacyjnej opiera się na regularnych spotkaniach, jasno określonych oczekiwaniach i otwartej wymianie opinii. Zadbaj o spójność działania zespołu, ustalając ustrukturyzowane harmonogramy komunikacji i zapewniając wszystkim łatwy dostęp do kluczowych informacji.

Funkcje Slacka

Slack to przede wszystkim platforma komunikacyjna, która poprawia wydajność cyklu pracy i tworzy zintegrowane środowisko obszarów roboczych. Przyjrzyjmy się jej funkcjom, od podstawowych możliwości, takich jak kanały i wiadomości bezpośrednie, po zaawansowane integracje. 👇

Dołącz do rozmowy lub rozpocznij ją z poziomu wiadomości prywatnych lub kanałów

Slack wykorzystuje kanały do centralizacji rozmów dotyczących konkretnych tematów, projektów lub zespołów. Te dedykowane przestrzenie porządkują dyskusje, ułatwiając lokalizację istotnych informacji lub decyzji. Kanały publiczne umożliwiają współpracę w całej organizacji, natomiast kanały prywatne oferują przestrzenie przeznaczone do prowadzenia poufnych rozmów.

Slack oferuje „wiadomości bezpośrednie” (DM) do prywatnych, bezpośrednich rozmów w trybie jeden na jeden lub w małych grupach. Ta funkcja jest idealna do szybkiej, nieformalnej komunikacji.

Ponadto Slack posiada funkcję „huddle” do prowadzenia spotkań audio i wideo, naśladującą nieformalne rozmowy w biurze. Oferuje ona wsparcie dla udostępniania ekranu i współpracy na żywo, zapewniając użytkownikom szybki sposób na rozwiązywanie problemów lub burzę mózgów.

🧠 Ciekawostka: Slack integruje się z ponad 2600 aplikacjami, w tym z Google Drive, Zoom, Trello, Jira i wieloma innymi.

Funkcja nr 2: Funkcja wyszukiwania i konfigurowalne powiadomienia

Znajdź odpowiednie pliki i wiadomości

Funkcja wyszukiwania w Slacku pozwala szybko odnajdywać wiadomości, pliki i zawartość kanałów. Możliwość przeszukiwania całej komunikacji w obszarze roboczym gwarantuje, że nie stracisz żadnych informacji, nawet w środowiskach o dużym natężeniu ruchu.

Ponadto posiada konfigurowalne ustawienia powiadomień, które pomagają użytkownikom ustalać priorytety wiadomości. Tryb „Nie przeszkadzać” pozwala na nieprzerwaną koncentrację poprzez wyciszenie powiadomień w określonych godzinach.

Slack posiada również funkcję „grup użytkowników”, która umożliwia wysyłanie ukierunkowanych powiadomień do wielu osób w ramach jednego obszaru roboczego. Ta funkcja jest przydatna dla liderów zespołów, którzy muszą komunikować się z określonymi grupami bez konieczności oznaczania wszystkich osób indywidualnie.

🧠 Ciekawostka: Przydatną sztuczką w Slacku jest naciśnięcie „strzałki w górę”, aby szybko edytować ostatnią wiadomość, natomiast kombinacja Option + kliknięcie (Mac) lub Alt + kliknięcie (PC) oznacza wiadomość jako nieprzeczytaną.

Funkcja nr 3: AI

Otrzymuj proste podsumowania wątków dzięki AI

Plan Enterprise Grid w Slacku obejmuje funkcje AI do podsumowywania wątków, kanałów i udostępnionych plików, co pozwala szybko zapoznać się z kluczowymi informacjami.

Ulepsza również funkcjonalność wyszukiwania, umożliwiając zadawanie pytań w języku naturalnym i dostarczając zwięzłe odpowiedzi oparte na odpowiednich wiadomościach lub plikach na platformie. Na czas Twoich dni wolnych Slack AI zapewnia codzienne podsumowania, które zawierają przegląd aktywności na wybranych kanałach.

📮 ClickUp Insight: 12% pracowników twierdzi, że idealnym rozwiązaniem jest praca całkowicie zdalna, podczas gdy 48% preferuje model hybrydowy. Jednak aby współpraca w modelu zdalnym lub hybrydowym przebiegała sprawnie, potrzebne są odpowiednie narzędzia. Jako wszechstronna aplikacja do pracy, ClickUp eliminuje silosy. Dzięki scentralizowaniu zadań, dokumentów, czatów i projektów oraz możliwości wyszukiwania ich w ramach jednego obszaru roboczego zespoły pozostają zgrane — niezależnie od tego, gdzie pracują! 💫 Prawdziwe wyniki: Firma STANLEY Security odnotowała 80-procentowy wzrost satysfakcji z pracy zespołowej dzięki płynnie działającym narzędziom do współpracy oferowanym przez ClickUp.

Ceny Slacka

Free

Pro: 8,75 USD miesięcznie za użytkownika

Business+Pro: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Plan Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

📖 Przeczytaj również: Jak korzystać ze Slacka do zarządzania projektami

ClickUp vs. Slack: porównanie funkcji

Chociaż zarówno ClickUp, jak i Slack oferują unikalne funkcje do współpracy zespołowej, ClickUp wyróżnia się jako kompleksowa platforma do zarządzania zadaniami, śledzenia projektów i zwiększania wydajności zespołu.

Natomiast Slack koncentruje się przede wszystkim na komunikacji, oferując kanały, wiadomości bezpośrednie i integracje.

Porównajmy ich kluczowe funkcje, aby sprawdzić, które narzędzie najlepiej odpowiada potrzebom Twojego zespołu. 💁

Kryteria ClickUp Slack Podstawowe funkcje Kompleksowe zarządzanie zadaniami i projektami z rozbudowanymi funkcjami współpracy Komunikacja i współpraca w czasie rzeczywistym Zarządzanie zadaniami Zaawansowane funkcje, w tym wykresy Gantta, zależności i niestandardowe cykle pracy Ograniczone możliwości zarządzania zadaniami; opiera się na integracjach Dostosowanie Wysoce konfigurowalne cykle pracy, pulpity nawigacyjne i pola Konfigurowalne kanały i powiadomienia Interfejs użytkownika Intuicyjne, przyjazne dla użytkownika i bogate w funkcje Przyjazne dla użytkownika, ułatwiające szybkie wdrożenie Funkcje współpracy Komentarze w zadaniach, edycja dokumentów i wspólne śledzenie celów Kanały, wiadomości bezpośrednie i udostępnianie plików Najlepsze dla Zespoły potrzebujące solidnych narzędzi do zarządzania projektami Teams skupione na prostej komunikacji

Funkcja nr 1: Możliwości dostosowania i elastyczność

Na początek porozmawiajmy o personalizacji i elastyczności. Oto, jak ClickUp i Slack wypadają w porównaniu pod względem kształtowania cykli pracy i dostosowywania platformy do potrzeb Twojego zespołu.

ClickUp

ClickUp oferuje szerokie możliwości dostosowywania, umożliwiając zespołom kształtowanie cykli pracy, pól i pulpitów nawigacyjnych tak, aby idealnie pasowały do ich procesów. Od spersonalizowanych statusów zadań i pól niestandardowych po szczegółowe pulpity nawigacyjne — możesz stworzyć środowisko odzwierciedlające Twoje unikalne przepływy pracy.

Slack

Slack pozwala użytkownikom dostosowywać takie elementy jak kanały, powiadomienia i integracje, co pomaga usprawnić komunikację. Jednak możliwości dostosowywania ograniczają się głównie do tych funkcji związanych z komunikacją. Brakuje mu głębszego dostosowania cyklu pracy w projekcie, które zapewnia ClickUp.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa tę rundę dzięki swoim konfigurowalnym i rozbudowanym funkcjom zarządzania projektami.

Funkcja nr 2: Współpraca

Następnie przyjrzymy się współpracy. W jaki sposób te narzędzia pomagają Twojemu zespołowi pozostawać w połączeniu i współpracować?

ClickUp

ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami i współpracy, które integruje udostępnianie dokumentów, wątki komentarzy i czat bezpośrednio w swojej strukturze. Dyskusje są powiązane z konkretnymi projektami, co pomaga zespołom zachować spójność. Funkcja czatu w ClickUp pozwala na bezpośrednie połączanie zadań w rozmowach, dzięki czemu nie gubi się kontekst między narzędziami — co jest częstym problemem w Slacku.

Slack

Chociaż Slack świetnie sprawdza się w rozmowach na żywo i bezpośredniej komunikacji, brakuje mu głęboko zintegrowanych funkcji współpracy. Zadania, dokumenty i cykle pracy nie są naturalną częścią funkcjonalności Slacka, co sprawia, że jest on mniej idealnym rozwiązaniem dla zespołów, które potrzebują mieć wszystko w jednym miejscu.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa dzięki zintegrowanym funkcjom współpracy, które pozwalają przechowywać wszystko — od zadań po dyskusje — w jednym miejscu.

🧠 Ciekawostka: Klasyczna polityka „otwartych drzwi”, niegdyś popularna w środowiskach biurowych w celu zachęcania do komunikacji między pracownikami a kierownictwem, ewoluowała w erze cyfrowej. Dzięki narzędziom takim jak ClickUp liderzy mogą teraz mieć „otwarte cyfrowe drzwi”, co sprawia, że są bardziej dostępni, jeśli chodzi o szybką informację zwrotną lub poradę.

Funkcja nr 3: Komfort użytkowania

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz czegoś prostego i intuicyjnego, czy też bogatego w funkcje i kompleksowego, sprawdzimy, która platforma ułatwi Twojemu zespołowi rozpoczęcie pracy.

ClickUp

Zestaw funkcji ClickUp oferuje znacznie większą funkcjonalność, ale wymaga dłuższego czasu na opanowanie. Zaawansowane narzędzia do zarządzania zadaniami i cyklami pracy w projektach mogą wymagać więcej czasu na opanowanie, co sprawia, że rozwiązanie to lepiej nadaje się dla zespołów poszukujących kompleksowej platformy typu „wszystko w jednym”.

Slack

Prosty i intuicyjny interfejs Slacka ułatwia zespołom szybkie rozpoczęcie pracy. Nacisk na przyjazny dla użytkownika projekt sprzyja swobodnym interakcjom, budując poczucie wspólnoty.

🏆 Zwycięzca: Remis! Jeśli szukasz prostego narzędzia do swobodnych rozmów, wybierz Slack. Z drugiej strony, jeśli potrzebujesz bogatego w funkcje narzędzia, które usprawni wszystkie rozmowy związane z pracą, wybierz ClickUp.

Funkcja nr 4: Wyznaczanie i śledzenie celów

Porównajmy Slack i ClickUp pod kątem wyznaczania celów i śledzenia postępów w realizacji zadań.

ClickUp

ClickUp doskonale pomaga zespołom skupić się na celach dzięki wbudowanym funkcjom ustalania i śledzenia celów. Zespoły mogą definiować jasne cele, dzielić je na mniejsze zadania i monitorować postępy w czasie rzeczywistym.

Ta funkcja jest przydatna do utrzymania długoterminowych projektów na właściwym torze i zapewnienia dotrzymania terminów.

Slack

Slack nie oferuje dedykowanych narzędzi do śledzenia celów. Chociaż ułatwia komunikację dotyczącą celów, brakuje mu struktury, jaką zapewnia ClickUp w zakresie definiowania, zarządzania i mierzenia powodzenia.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa dzięki solidnym narzędziom do wyznaczania i śledzenia celów, które zapewniają spójność działań zespołu i pozwalają mu realizować wyznaczone cele.

🔍 Czy wiesz, że? Jeśli Twój zespół korzysta ze Slacka, z pewnością ucieszy Cię wiadomość, że ClickUp płynnie się z nim integruje. Integracja ClickUp i Slacka pozwala na połączenie obu platform, zapewniając spójność działań Twojego zespołu.

Funkcja nr 5: Przypomnienia i powiadomienia

Na koniec przyjrzyjmy się przypomnieniom i powiadomieniom oraz temu, w jaki sposób każde z tych narzędzi pomaga Twojemu zespołowi nadążać za zadaniami i terminami.

ClickUp

Funkcje przypomnień w ClickUp pomagają Ci być na bieżąco z zadaniami. Możesz ustawić je na terminy lub niestandardowe przedziały czasowe, dzięki czemu zawsze będziesz wiedzieć, co dalej, i utrzymasz zespół na właściwej drodze.

Slack

Chociaż Slack jest wydajną aplikacją do komunikacji zespołowej, skupia się przede wszystkim na ustawieniach powiadomień dotyczących wiadomości i wzmianek. Nie oferuje funkcji przypomnień o zadaniach, takich jak ClickUp.

🏆 Zwycięzca: ClickUp wygrywa dzięki potężnemu systemowi przypomnień, który pozwala zespołowi być na bieżąco z zadaniami i terminami.

📖 Przeczytaj również: Dowiedz się, jak oparty na AI czat „Wszystko” w ClickUp na nowo definiuje komunikację zespołową, oferując lepsze, bardziej wydajne i użyteczne doświadczenie użytkownika.

Slack kontra ClickUp na Reddicie

Zajrzeliśmy na Reddit, aby sprawdzić, jakie są opinie użytkowników na temat Slacka i ClickUp. Chociaż nie ma konkretnych wątków porównujących te dwa narzędzia, przyjrzyjmy się, co mówią o nich użytkownicy.

Na pierwszy rzut oka Slack po prostu wykonuje proste zadania… Produkt ma jednak głębię, która nie przeszkadza, jeśli potrzebujesz tylko prostego narzędzia do komunikacji.

Nowy czat ClickUp znajduje się na górnym pasku, zarówno na komputerze, jak i na urządzeniu mobilnym. Bardzo łatwo jest do niego przejść i porozmawiać, sprawdzić, czy są jakieś wiadomości wymagające odpowiedzi itp.

Na pytanie, czy Slack jest tego wart.

W zeszłym roku wypróbowaliśmy Slacka, ale nie przyjęło się. Ogromne problemy z brakiem powiadomień.

Użytkownik serwisu Reddit udostępnił swój entuzjazm związany z nowymi funkcjami czatu ClickUp:

Hej! Czat ClickUp zawiera funkcje, o których wspomniałeś powyżej, i wiele więcej. Podstawowe funkcje obejmują czaty i kanały, wiadomości bezpośrednie, wątki, połączenia głosowe i wideo, aktualności, powiadomienia push, przypomnienia, niestandardowy pasek boczny, wersje robocze i wysłane wiadomości, integracje i wiele więcej!

🔍 Czy wiesz, że? 74% rekruterów twierdzi, że biegłość w posługiwaniu się narzędziami komunikacji cyfrowej i wideo-konferencjami jest niezbędna dla kandydatów do pracy.

Bonus: alternatywy dla Slacka!

Które narzędzie do komunikacji jest najlepsze?

Mamy już wyniki i znamy jednoznacznego zwycięzcę. 💪

To ClickUp! 🤩

Chociaż Slack jest popularnym narzędziem do komunikacji, skupia się wyłącznie na przesyłaniu wiadomości. Doskonale sprawdza się w utrzymywaniu połączeń między zespołami, ale nie dorównuje konkurencji, jeśli chodzi o zarządzanie projektami, śledzenie zadań i integrację cykli pracy.

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, komunikacji i zarządzania projektami. To kompleksowe rozwiązanie obejmujące wszystko, od wyznaczania celów po udostępnianie dokumentów i automatyzację cyklu pracy.

