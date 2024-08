Jak rozwijać się jako menedżer po raz pierwszy?

Gratulacje! Do zrobienia! Po raz pierwszy założyłeś czapkę menedżera. 🙌🏼

Przed Tobą nowa podróż - od bycia częścią zespołu do faktycznego kierowania nim. Oznacza to nadzorowanie wydajności zespołu, dostarczanie wskazówek i wspieranie produktywnego i pozytywnego środowiska pracy.

Rola lidera ma swój własny zestaw wyzwań. Będziesz musiał poruszać się po nieznanych terenach, zrównoważyć obciążenie pracą z zespołem i stawić czoła sytuacjom, w których twoi byli koledzy są teraz twoimi bezpośrednimi raportującymi.

Podejmijmy te wyzwania i zbadajmy narzędzia i strategie, których potrzebujesz, aby dobrze prosperować jako pierwszy menedżer.

Kluczowe umiejętności i cechy osobiste początkujących menedżerów

Jako początkujący menedżer będziesz musiał szybko nabyć wiele nowych umiejętności, zwłaszcza w zakresie zarządzania ludźmi. Kultywowanie właściwego sposobu myślenia, aktywne słuchanie, wyczyszczone komunikowanie się i efektywne oddelegowane są kluczowe dla rozpoczęcia pracy.

Nastawienie na rozwój

Pionierska psycholog Carol Dweck identyfikuje dwa podstawowe sposoby myślenia: stały i rozwojowy. (Źródło: HBS )

Osoby o ustalonym sposobie myślenia wierzą, że ich inteligencja i zdolności są ustawione w kamieniu. Osoby z nastawieniem na rozwój wierzą, że mogą uczyć się i rozwijać przez całe życie.

Dweck podkreśla, że rozwijanie nastawienia na rozwój sprzyja odporności, chęci podejmowania wyzwań i koncentracji na uczeniu się na błędach. Początkujący menedżerowie mogą wykorzystać te cechy do szybkiego dostosowania się do zmian i zainspirowania swojego zespołu do zrobienia tego samego.

Sztuka oddelegowanych zadań

Kierowanie zespołem nie polega tylko na przydzielaniu zadań; chodzi o wzmocnienie ich własności i odpowiedzialności. Oddelegowane zadania pozwalają wykorzystać mocne strony zespołu i zwolnić czas na planowanie strategiczne.

Weź pod uwagę umiejętności i doświadczenie członka zespołu i jasno określ zadania, cele i terminy. Zapewnij im niezbędne zasoby, ale nie zarządzaj nimi w mikrozarządzaniu. I wreszcie, oferuj możliwości konstruktywnej informacji zwrotnej i świętuj powodzenie zakończonych działań.

Moc aktywnego słuchania

Aktywne słuchanie polega na uważnym słuchaniu, zastanawianiu się nad tym, co usłyszałeś i zadawaniu właściwych pytań w celu uzyskania jasności.

Aktywne słuchanie członków zespołu pozwala uzyskać cenne spostrzeżenia, wcześnie zidentyfikować potencjalne problemy i stworzyć bezpieczną przestrzeń do szczerej komunikacji. Prowadzi to do lepszego podejmowania decyzji, lepszej dynamiki zespołu i większego zaangażowania pracowników.

Najczęstsze błędy, których należy unikać jako początkujący menedżer

Teraz, gdy znasz już odpowiednie umiejętności i cechy osobowości, których powinieneś się nauczyć, przyjrzyjmy się kilku typowym błędom menedżerskim, których należy unikać.

Nieoddelegowane zadania: Nowi menedżerowie potrzebują czasu, aby wyrosnąć ze sposobu myślenia indywidualnego współpracownika. Często kurczowo trzymają się zadań, które wykonywali indywidualnie. Jednak oddelegowane zadania wzmacniają zespół i pozwalają mu wykorzystywać i rozwijać swoje umiejętności. Pozwala to również zaoszczędzić czas na planowanie strategiczne i coaching

Nowi menedżerowie potrzebują czasu, aby wyrosnąć ze sposobu myślenia indywidualnego współpracownika. Często kurczowo trzymają się zadań, które wykonywali indywidualnie. Jednak oddelegowane zadania wzmacniają zespół i pozwalają mu wykorzystywać i rozwijać swoje umiejętności. Pozwala to również zaoszczędzić czas na planowanie strategiczne i coaching Mikrozarządzanie: Kuszące jest grzęźnięcie w szczegółach, zwłaszcza jeśli masz duże doświadczenie w danej pracy. Zaufaj swojemu zespołowi, że poradzi sobie ze swoimi zadaniami i przedstaw jasne oczekiwania

Kuszące jest grzęźnięcie w szczegółach, zwłaszcza jeśli masz duże doświadczenie w danej pracy. Zaufaj swojemu zespołowi, że poradzi sobie ze swoimi zadaniami i przedstaw jasne oczekiwania Wprowadzanie zbyt wielu zmian zbyt szybko: Nie oczekuj, że od razu poznasz wszystkie odpowiedzi. Daj swojemu teamowi czas na dostosowanie się przed wdrożeniem większych zmian. Musisz zrozumieć obecne procesy, styl zarządzania swojego poprzednika i wpływ potencjalnych zmian. Następnie skonsultuj się z zespołem przed wprowadzeniem nowych pomysłów w życie

Nie oczekuj, że od razu poznasz wszystkie odpowiedzi. Daj swojemu teamowi czas na dostosowanie się przed wdrożeniem większych zmian. Musisz zrozumieć obecne procesy, styl zarządzania swojego poprzednika i wpływ potencjalnych zmian. Następnie skonsultuj się z zespołem przed wprowadzeniem nowych pomysłów w życie Unikanie trudnych rozmów lub decyzji: Trudne rozmowy są nieuniknionezarządzanie Teams. Bycie nowym w tej roli nie oznacza unikania rozwiązywania problemów z wydajnością lub podejmowania trudnych decyzji. Podchodź do sytuacji z empatią i koncentruj się na rozwiązaniach

Trudne rozmowy są nieuniknionezarządzanie Teams. Bycie nowym w tej roli nie oznacza unikania rozwiązywania problemów z wydajnością lub podejmowania trudnych decyzji. Podchodź do sytuacji z empatią i koncentruj się na rozwiązaniach Brak priorytetowego traktowania zaufania: Gdy w zespole brakuje zaufania, cierpi na tym komunikacja, a wyniki słabną. Musisz być szczery ze swoim zespołem i stworzyć bezpieczną przestrzeń do otwartej komunikacji. Oddelegowane zadania, uważne słuchanie obaw i wyrażanie uznania tam, gdzie jest ono należne

Gdy w zespole brakuje zaufania, cierpi na tym komunikacja, a wyniki słabną. Musisz być szczery ze swoim zespołem i stworzyć bezpieczną przestrzeń do otwartej komunikacji. Oddelegowane zadania, uważne słuchanie obaw i wyrażanie uznania tam, gdzie jest ono należne Zmiana języka z "ja" na "my": Jako menedżer nadal jesteś częścią zespołu, ale twój język powinien odzwierciedlać twoją nową rolę. Skup się na używaniu "my" zamiast "ja" podczas omawiania osiągnięć zespołu. Sprzyja to udostępnianiu własności i buduje silniejszą jednostkę

Rozpoznając te potencjalne pułapki i świadomie starając się ich unikać, początkujący menedżerowie mogą przygotować się na powodzenie i zbudować silne, spójne zespoły.

Wskazówki dla początkujących menedżerów

Wejście w rolę menedżera po raz pierwszy może być przytłaczające. Musisz jednak wierzyć, że stanie się skutecznym liderem wymaga czasu. Te siedem wskazówek pomoże ci odnaleźć się w nowej roli lidera i stać się przywódcą, pod którego kierownictwem twój zespół będzie się dobrze rozwijał.

1. Proaktywne rozwiązywanie problemów

Dla menedżera rozwiązywanie problemów wykracza poza naprawianie natychmiastowych problemów. Skuteczny lider proaktywnie przewiduje potencjalne przeszkody, analizuje sytuacje i opracowuje rozwiązania, które usuwają podstawowe przyczyny.

Dla przykładu, jeśli twój team nagminnie nie dotrzymuje terminów w kluczowym projekcie, nie naciskaj na nich, by pracowali szybciej. Przeanalizuj cykl pracy, zidentyfikuj wąskie gardła i zbadaj rozwiązania, takie jak poprawa alokacji zasobów, podział zadań lub zmiana terminów.

Jedną z cech charakterystycznych dobrych menedżerów pierwszego kontaktu jest proaktywne rozwiązywanie problemów, zanim staną się one większymi problemami. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego jest użycie skutecznego rozwiązania do zarządzania projektami .

ClickUp jest jedną z takich platform typu "wszystko w jednym".

Przewiduj problemy i utrzymuj projekty na właściwym torze dzięki Zarządzanie projektami ClickUp platforma

Ujednolicona platforma ClickUp dla wszystkich działań związanych z zarządzaniem projektami pomoże Ci być na bieżąco z postępem projektu i zidentyfikować potencjalne problemy na wczesnym etapie. Pulpity ClickUp zapewniają podgląd postępu prac nad projektem w czasie rzeczywistym, umożliwiając wczesne wykrywanie wąskich gardeł, zagrożeń i trudności z zasobami.

Prowadzenie dużych, złożonych, wielofunkcyjnych projektów od ich powstania do zakończenia dzięki bezpłatnemu szablonowi do zarządzania projektami ClickUp

ClickUp zawiera również gotowe szablony szablony do zarządzania projektami z gotowymi strukturami dla typowych cykli pracy, w tym zadań, terminów i osób przypisanych.

2. Budowanie i utrzymywanie zaufania

Początkujący menedżerowie muszą zbudować fundament przejrzystości i docenić wkład każdego członka zespołu. Ale zaufanie nie jest statyczne. Jako menedżer powinieneś regularnie odpowiadać na wątpliwości, przepraszać za błędy i pokazywać, że wspierasz swój zespół.

ClickUp może pomóc w promowaniu przejrzystości i budowaniu zaufania wśród członków zespołu, zapewniając jedno źródło prawdy dla wszystkich informacji o projekcie. Dokumenty ClickUp , Czat i Skrzynka odbiorcza informują wszystkich o postępach w projekcie, celach i oczekiwaniach przez cały czas.

Możesz również korzystać z funkcji zarządzania zadaniami i ustalania priorytetów, aby zapewnić przejrzystość, odpowiedzialność i budować zaufanie do swoich umiejętności menedżerskich.

3. Budowanie efektywnych relacji z członkami Teams

Budowanie relacji z zespołem wymaga czasu i wysiłku. Zacznij od poznania swojego teamu. Możesz zaplanować spotkania jeden na jeden z każdym członkiem zespołu, aby poznać jego mocne strony, odsetki i style pracy.

Nie rozmawiaj tylko o pracy. Spróbuj także ocenić ich osobiste cele i odsetki. Ludzkie połączenie buduje relacje i sprzyja poczuciu wspólnoty, co pomaga lepiej współpracować.

Początkujący menedżer musi również zaufać wiedzy swojego zespołu, odpowiednio oddelegować zadania i zapewnić zasoby potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Zaoferuj wsparcie, gdy twój zespół stanie przed wyzwaniami i zapewnij możliwości szkolenia i rozwijania nowych umiejętności.

Omawiaj zadania, śledź postępy i przydzielaj obciążenia pracą za pomocą Zadania ClickUp ClickUp umożliwia członkom zespołu omawianie zadań bezpośrednio w aplikacji, eliminując potrzebę długich łańcuchów e-maili lub mylącej komunikacji w obie strony.

Dzięki funkcjom śledzenia postępów w ClickUp możesz wspólnie śledzić postępy indywidualne i zespołowe, podkreślając mocne strony i wkład każdego członka.

4. Ustaw wyczyszczone oczekiwania i zademonstruj spójność

Dla nowych menedżerów spójny styl zarządzania ma kluczowe znaczenie. Ustal jasne oczekiwania dotyczące wydajności, jakości i terminów swojego zespołu podczas rozpoczęcia projektu . Dobrze zdefiniowany karta zespołu określenie roli i celów zapewni, że wszyscy będą na tej samej stronie i będą mogli współpracować, aby osiągnąć dobre wyniki.

ClickUp może być narzędziem menedżera do ustawienia jasnych oczekiwań i utrzymania spójności w całym zespole. Narzędzie to umożliwia standaryzację wdrażanie pracowników poprzez określenie roli, obowiązków i wskaźników wydajności.

Funkcje zarządzania zadaniami ClickUp również utrzymują wszystkich w zgodzie, zapewniając spójne oczekiwania przez cały okres zatrudnienia pracownika.

5. Skup się na wynikach, a nie na danych wejściowych

Przeniesienie punktu ciężkości z aktywności (nakładów) na wyniki (rezultaty) jest kluczowe dla początkujących menedżerów. Zamiast mikrozarządzania spędzonymi godzinami lub zakończonymi zadaniami, nadaj priorytet wpływowi pracy swojego zespołu.

Możesz także ustawić jasne cele powiązane z celami zespołu i upoważnić ich do ich osiągnięcia. Regularnie śledź postępy w osiąganiu tych wyników, dostarczając wskazówek i wsparcia w razie potrzeby. Będzie to sprzyjać poczuciu własności, innowacyjności i nastawieniu na wyniki.

Korzystanie z Cele ClickUp menedżerowie mogą definiować jasne cele i śledzić postępy w sposób wizualny. Dodatkowo, narzędzia komunikacyjne ClickUp pomagają dostarczać informacje zwrotne i strategicznie korygować kurs, zapewniając, że zespół pozostaje w zgodzie z pożądanymi wynikami.

6. Poszukiwanie mentora w celu rozwoju

Stawianie kroków w kierunku rola kierownicza po raz pierwszy wiąże się ze stromą krzywą uczenia się. Dobry mentor może zapewnić nieocenione wskazówki i wsparcie w tym krytycznym okresie.

Mentorzy, zazwyczaj doświadczeni menedżerowie, oferują nowym liderom bezpieczną przestrzeń do zadawania pytań, udostępniania wyzwań i otrzymywania krytycznych informacji zwrotnych. Dzięki udostępnianym doświadczeniom i spostrzeżeniom, mogą oni pomóc nowym menedżerom rozwinąć podstawowe umiejętności przywódcze i przyjąć sprawdzony sposób działania styl zarządzania .

ClickUp umożliwia mentorom i podopiecznym stworzenie wspólnego obszaru roboczego dla celów, zadań i zasobów. Podopieczni mogą wykorzystywać ClickUp do dokumentowania wyzwań, śledzenia postępów w realizacji celów rozwojowych ustalonych z mentorami i uzyskiwania dostępu do materiałów szkoleniowych udostępnianych w obszarze roboczym.

Funkcje komunikacyjne ClickUp ułatwiają również otrzymywanie aktualizacji postępów i informacji zwrotnych. Tworzy to usprawniony kanał komunikacji dla efektywnego mentoringu.

7. Stwórz psychologiczne bezpieczeństwo w swoim Teams

Jednym z najważniejszych, ale czasami pomijanych aspektów pracy menedżera jest zapewnienie bezpieczeństwa psychologicznego w zespole. Oznacza to wspieranie środowiska, w którym ludzie czują się komfortowo, mówiąc lub przyznając się do błędów bez obawy o osąd lub reperkusje.

Ma to kluczowe znaczenie nie tylko dla indywidualnego samopoczucia i zdrowia psychicznego, ale także dla powodzenia zespołu. Zachęcając do różnych podejść, Teams mogą wprowadzać innowacje i skuteczniej rozwiązywać problemy. Regularne spotkania skupiające się na celach zawodowych i ogólnym samopoczuciu mogą pomóc w budowaniu zaufania.

Pamiętaj, że zarządzanie ludźmi to nie tylko pogoń za wynikami. Równie ważne jest stworzenie przestrzeni, w której każdy czuje się wspierany, wysłuchany i może wnieść do pracy swoje najlepsze cechy.

Wchodzenie w rolę: Szybkie wygrane i długoterminowe strategie dla początkujących menedżerów

Jako początkujący menedżer, zacznij od tych szybkich zwycięstw, aby nabrać rozpędu:

Zaplanuj regularne spotkania jeden na jeden: Poznaj członków swojego zespołu jako jednostki. Harmonogramspotkania jeden na jeden z członkami zespołu, aby zrozumieć ich mocne strony, cele i wyzwania, przed którymi stoją

Poznaj członków swojego zespołu jako jednostki. Harmonogramspotkania jeden na jeden z członkami zespołu, aby zrozumieć ich mocne strony, cele i wyzwania, przed którymi stoją Skup się na małych zwycięstwach: Zidentyfikuj obszary wymagające poprawy, którymi można szybko się zająć. Świętuj te zwycięstwa z zespołem, aby budować morale i pokazać swoją zdolność do wprowadzania pozytywnych zmian

Zidentyfikuj obszary wymagające poprawy, którymi można szybko się zająć. Świętuj te zwycięstwa z zespołem, aby budować morale i pokazać swoją zdolność do wprowadzania pozytywnych zmian Zacznij działać z odpowiednim narzędziem do zarządzania projektami: Stań się bardziej wydajny, jednocześnie dając swojemu zespołowi poczucie organizacji. Użyj ClickUp do wprowadzenia zespołu, burzy mózgów i agendy spotkań. Zadania ClickUp orazListy ClickUp mogą pomóc w organizowaniu indywidualnych i zespołowych cykli pracy

Po krótkoterminowym ustawieniu tempa, następnym celem jest utrzymanie go w perspektywie długoterminowej strategie przywództwa .

Rozwiń swój styl przywództwa: Skuteczne przywództwo występuje w wielu formularzach. Weź udział w ocenie przywództwa lub znajdź mentora, który pomoże ci zidentyfikować obszary wymagające rozwoju

Skuteczne przywództwo występuje w wielu formularzach. Weź udział w ocenie przywództwa lub znajdź mentora, który pomoże ci zidentyfikować obszary wymagające rozwoju Wzmocnij swój zespół: Mikrozarządzanie tłumi kreatywność. Oddelegowane zadania, ustawienie jasnych oczekiwań i oferowanie wsparcia przy jednoczesnym zapewnieniu członkom zespołu własności ich pracy

Mikrozarządzanie tłumi kreatywność. Oddelegowane zadania, ustawienie jasnych oczekiwań i oferowanie wsparcia przy jednoczesnym zapewnieniu członkom zespołu własności ich pracy Wspieraj otwartą komunikację: Zachęcaj do otwartego dialogu i przekazywania informacji zwrotnych. Organizuj regularne spotkania zespołu, stwórz bezpieczną przestrzeń do szczerych dyskusji i aktywnie słuchaj pomysłów i obaw swojego zespołu

Zachęcaj do otwartego dialogu i przekazywania informacji zwrotnych. Organizuj regularne spotkania zespołu, stwórz bezpieczną przestrzeń do szczerych dyskusji i aktywnie słuchaj pomysłów i obaw swojego zespołu Inwestuj w rozwój: Świetni menedżerowie są commit to continuous learning. Zachęcaj swój team do uczestnictwa w programach szkoleniowych, konferencjach lub warsztatach. Zbadaj możliwości mentoringu lub cross-trainingu w zespole

Świetni menedżerowie są commit to continuous learning. Zachęcaj swój team do uczestnictwa w programach szkoleniowych, konferencjach lub warsztatach. Zbadaj możliwości mentoringu lub cross-trainingu w zespole Zostań trenerem: Skup się z "robienia" na "rozwijaniu" Pomóż członkom zespołu określić ich cele, rozwinąć umiejętności i pokonać wyzwania

Pokonywanie wyzwań jako menedżer po raz pierwszy

Silne przywództwo to podróż, a nie cel. Uznając swoje wyzwania i podejmując proaktywne kroki w celu ich rozwiązania, będziesz na dobrej drodze do odniesienia sukcesu jako pierwszy menedżer.

Prowadź i komunikuj się z zaufaniem

Kiedyś byłeś częścią Teams, ale teraz jesteś ich liderem. Poruszanie się po tej zmianie może być trudne. Kładź nacisk na współpracę i otwartą komunikację, aby pokazać, że cenisz ich wkład.

Świetny menedżer musi być również świetnym trenerem. Pomagaj swoim członkom w rozwoju, dostarczając im regularnych informacji zwrotnych, identyfikując potrzeby szkoleniowe i oferując możliwości rozwoju umiejętności.

Konstruktywna krytyka może być niewygodna, ale jest również niezbędna do rozwoju. Skoncentruj się na konkretnych zachowaniach, oferuj sugestie dotyczące poprawy i formułuj informacje zwrotne w sposób, który ustawi ich na powodzenie.

Zrównoważ obciążenie pracą wszystkich pracowników

Oddelegowane prace i zarządzanie obciążeniami pracą zespołu dzięki funkcjom ClickUp skoncentrowanym na zespołach

Twoje obowiązki właśnie się podwoiły! Musisz więc skutecznie oddelegować zadania. Oddelegowanie często mylone jest z przydzielaniem zadań. Ma to jednak więcej wspólnego z zaufaniem do zespołu, który je zakończy.

Zacznij od małych zadań i zapewnij jasne instrukcje oraz wsparcie. Następnie możesz stopniowo zwiększać złożoność zadań w miarę wykazywania przez nich kompetencji. Zidentyfikuj mocne strony członków zespołu i odpowiednio przydziel im zadania. W ten sposób wzmocnisz ich pozycję i zwolnisz czas na myślenie strategiczne.

Możesz również użyć Widok obciążenia pracą w ClickUp aby ocenić obciążenie wszystkich pracowników i odpowiednio przydzielić im zadania. Sprawiedliwa dystrybucja pracy pokazuje szacunek dla dobrego samopoczucia i ciężkiej pracy zespołu, sprzyjając pozytywnym powiązaniom w pracy.

Zarządzanie oczekiwaniami

To naturalne, że czujesz się, jakbyś nie do końca pasował lub nie pasował do swojej nowej roli. Jako początkujący menedżer skup się na tym, co wnosisz do tabeli - swoją wiedzę, umiejętności i świeże spojrzenie. Poszukaj mentorów i nie bój się prosić o pomoc.

Szczery i otwarty lider może wykorzystać mocne strony swojego zespołu i dodać do nich własne. Doceniaj różnorodność w swoim zespole, ponieważ każdy członek wnosi unikalną perspektywę.

Wspieraj otwartą komunikację, doceniaj indywidualne mocne strony i znajdź sposoby na wykorzystanie tych różnic do osiągnięcia celów zespołu.

Zarządzanie po raz pierwszy z ClickUp

Podobnie jak w przypadku każdej innej podróży, podczas przechodzenia do roli menedżera pojawią się wyboje. Ale dzięki wytrwałości, odporności i chęci do nauki możesz je pokonać, aby stać się liderem, pod którego kierownictwem Twój zespół będzie się rozwijał.

Przyjmij tę podróż i nie bój się szukać wskazówek u mentorów, aby usprawnić swoje procesy.

Narzędzia cyfrowe, takie jak ClickUp, zostały zaprojektowane tak, aby Twoje pierwsze doświadczenia w zarządzaniu były satysfakcjonujące. Wypróbuj ClickUp za Free już dziś i ciesz się satysfakcją z prowadzenia swojego Teamu do osiągania wspaniałych rzeczy razem.

Najczęściej zadawane pytania

1. Co oznacza termin "pierwszy menedżer"?

Menedżer po raz pierwszy to osoba, która niedawno awansowała na pozycję kierowniczą po raz pierwszy w swojej karierze. Są oni odpowiedzialni za prowadzenie i nadzorowanie całego zespołu.

2. Jak radzić sobie z menedżerem po raz pierwszy?

Jako członek zespołu pracujący z menedżerem po raz pierwszy, bądź cierpliwy i wspieraj go. W razie potrzeby służ swoim doświadczeniem i wiedzą.

3. Jaka jest pierwsza rzecz, do zrobienia jako nowy menedżer?

Pierwsze tygodnie na stanowisku nowego menedżera są kluczowe. Oto kilka początkowych kroków, które należy rozważyć, aby stać się skutecznym menedżerem: