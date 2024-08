Jaki jest prawdziwy koszt rotacji pracowników dla Twojej firmy?

Wyobraź sobie, że szkolisz pracownika przez sześć miesięcy tylko po to, by zobaczyć, jak w siódmym miesiącu składa dwutygodniowe wypowiedzenie. Frustrujące, prawda? Co gorsza, jego rezygnacja rozpoczyna reakcję łańcuchową, w której inni pracownicy robią to samo. Ten cykl ma miejsce, gdy nie monitorujesz rotacji pracowników i nie zarządzasz nią.

Rotacja pracowników odnosi się do liczby pracowników opuszczających organizację w określonym czasie.

Istnieją cztery rodzaje rotacji pracowników: dobrowolna, mimowolna, przejście na emeryturę i transfery wewnętrzne.

Podczas gdy pozostałe typy są jeszcze możliwe do opanowania, dobrowolna rotacja pojawia się nagle. Jej wpływ jest dalekosiężny: wysoka rotacja pracowników obniża morale, przychody i wydajność, zakłóca stabilność organizacji i często wskazuje na złe zarządzanie.

Najbardziej znacząca dobrowolna rotacja w dzisiejszych czasach miała miejsce w 2021 roku - Wielka Rezygnacja.

Niskie płace, brak możliwości rozwoju kariery i brak elastycznej struktury pracy po pandemii skłoniły miliony Amerykanów do odejścia z pracy, a trend ten utrzymał się w 2022 roku.

Szczyt Wielkiej Rezygnacji przypadł na okres od listopada 2021 r. do kwietnia 2022 r., kiedy to ponad 4.5 milionów ludzi odchodziło z pracy każdego miesiąca. Ten exodus sprawił, że firmy zaczęły martwić się o swoje wyniki finansowe i zmusił je do opracowania nowych strategii przyciągania i zatrzymywania talentów.

Prawdziwy koszt rotacji pracowników

Każdy pracodawca rozumie to intuicyjnie, a statystyki pracy się z tym zgadzają: Rotacja pracowników jest kosztowna. Zatrzymanie istniejącego, dobrze wyszkolonego pracownika, który wie, jak wszystko działa, kosztuje znacznie mniej niż zatrudnianie i ponowne szkolenie nowych pracowników.

Ale do zrobienia - jak obliczyć dokładne koszty rotacji pracowników? Jack Altman z Huffington Post opracował następującą formułę:

| Employee Turnover = (Hiring Costs + Onboarding Costs + Development Costs + Unfilled Time) X (Number of Employees X Annual Turnover Percentage) |

Załóżmy na przykład, że firma zatrudnia 50 pracowników, a roczny wskaźnik rotacji wynosi 20%. Koszt procesu rekrutacji, wdrożenia, szkolenia i utraconej wydajności wynosi 100 000 USD.

W takim przypadku koszt rotacji pracowników wyniósłby = 100 000 USD X 50 X 20% lub 1 000 000 USD.

Aby uprościć obliczenia, w tej formule uwzględniono tylko wymierne koszty, takie jak wydatki na nowe zatrudnienie, wdrożenie pracownika, szkolenia i rozwój oraz niewykorzystany czas między odejściem pracownika a dołączeniem nowego pracownika.

Według Badania Gallupa zastąpienie pracownika kosztuje od połowy do dwukrotności jego rocznego wynagrodzenia. Przy gwałtownie rosnących kosztach pracy, liczba ta tylko rośnie

Jednak prawdziwy koszt rotacji pracowników wykracza poza straty pieniężne. Obejmuje on również koszty niematerialne, których nie można zmierzyć w liczbach.

Bezpośrednie i pośrednie koszty związane z rotacją pracowników

Koszty rotacji pracowników możemy podzielić na dwie główne grupy: koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie to te, które można obliczyć w liczbach, takie jak:

Koszty rekrutacji: Obejmują one wydatki związane z czasem i pieniędzmi na publikację ogłoszeń, planowanie rozmów z potencjalnymi kandydatami, selekcję i pracę administratora

Obejmują one wydatki związane z czasem i pieniędzmi na publikację ogłoszeń, planowanie rozmów z potencjalnymi kandydatami, selekcję i pracę administratora Koszty szkolenia: Są to wydatki związane ze szkoleniem i rozwojem nowo zatrudnionej osoby, tak aby dobrze wpasowała się w twój ekosystem

Koszty pośrednie/niepieniężne

Koszty te nie są namacalne liczbowo, ale mają trwały wpływ na kulturę firmy, np:

Niskie morale pracowników: Nieoczekiwane zmiany w strukturze teamu często prowadzą do niskiego zaangażowania i morale pracowników, zwiększając ryzyko odejścia większej liczby osób

Nieoczekiwane zmiany w strukturze teamu często prowadzą do niskiego zaangażowania i morale pracowników, zwiększając ryzyko odejścia większej liczby osób Utrata wydajności: Twój zespół traci wydajność w procesie poszukiwania, wdrażania i szkolenia zastępcy

Dlatego też coraz więcej firm staje się wrażliwych na rotację pracowników i wdraża programy retencji pracowników, które zwiększają satysfakcję z pracy i commit wśród pracowników.

Przyczyny wysokiej rotacji pracowników

Istnieją różne czynniki odpowiedzialne za wysoką rotację pracowników - zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym:

Niskie wynagrodzenie i podwyżki: Kiedy firmy nie oferują odpowiedniego wynagrodzenia i podwyżek, które odpowiadałyby ustawieniom umiejętności pracownika, jego obowiązkom i kosztom utrzymania, podpowiedź ta skłania siłę roboczą do przeskakiwania statków

Kiedy firmy nie oferują odpowiedniego wynagrodzenia i podwyżek, które odpowiadałyby ustawieniom umiejętności pracownika, jego obowiązkom i kosztom utrzymania, podpowiedź ta skłania siłę roboczą do przeskakiwania statków Brak świadczeń pracowniczych: Brak zapewnienia podstawowych świadczeń, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia emerytalne, opieka nad dziećmi, premie, elastyczna praca i możliwości rozwoju osobistego, jest główną przyczyną wysokiej rotacji pracowników

Brak zapewnienia podstawowych świadczeń, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia emerytalne, opieka nad dziećmi, premie, elastyczna praca i możliwości rozwoju osobistego, jest główną przyczyną wysokiej rotacji pracowników Niska satysfakcja z pracy: Bez solidnego pakietu wynagrodzeń i dodatków, pracownicy tracą motywację, a satysfakcja z pracy i lojalność wylatują przez okno. Stają się "cichymi odchodzącymi", wkładając jedynie minimum wysiłku w utrzymanie pracy i zmieniając firmę w momencie, gdy znajdą lepszą okazję

Bez solidnego pakietu wynagrodzeń i dodatków, pracownicy tracą motywację, a satysfakcja z pracy i lojalność wylatują przez okno. Stają się "cichymi odchodzącymi", wkładając jedynie minimum wysiłku w utrzymanie pracy i zmieniając firmę w momencie, gdy znajdą lepszą okazję Brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym: Brak ustrukturyzowanego harmonogramu pracy wpływa na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym pracownika. Długie godziny pracy pozostawiają im niewiele czasu na rodzinę lub realizację innych zainteresowań. Takie ustawienia zmuszają członków zespołu do szukania dróg ucieczki

Brak ustrukturyzowanego harmonogramu pracy wpływa na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym pracownika. Długie godziny pracy pozostawiają im niewiele czasu na rodzinę lub realizację innych zainteresowań. Takie ustawienia zmuszają członków zespołu do szukania dróg ucieczki Toksyczne przywództwo i kultura firmy: Liderzy, którzy mikrozarządzają, nie wykazują empatii i nie doceniają dobrej pracy członków swojego zespołu, tworzą trudne środowisko pracy, skłaniając najbardziej utalentowanych pracowników do odejścia

Liderzy, którzy mikrozarządzają, nie wykazują empatii i nie doceniają dobrej pracy członków swojego zespołu, tworzą trudne środowisko pracy, skłaniając najbardziej utalentowanych pracowników do odejścia Brak możliwości rozwoju: Możliwości podnoszenia kwalifikacji i promocji w oparciu o wyniki zwiększają satysfakcję pracowników i promują lojalność. Bez nich pracownicy czują się zablokowani i niedoceniani, opuszczając miejsce pracy w poszukiwaniu bardziej satysfakcjonujących ról

Strategie zmniejszania rotacji pracowników

Jeśli Twój Business ma trudności z zatrzymaniem pracowników, nadszedł czas, aby sięgnąć głębiej i zrobić coś inaczej.

Jako właściciel firmy lub menedżer HR, musisz stworzyć obszar roboczy, w którym pracownicy są dobrze wynagradzani, czują się wartościowi i mają wiele możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, aby nie czuli potrzeby odejścia.

Walka z mimowolną rotacją pracowników może być trudna, ale warto zastosować się do poniższych strategii, aby stworzyć dobrze prosperującą kulturę pracy i zmniejszyć dobrowolną rotację:

1. Odśwież procesy wdrażania

Te same stare, wstępnie sformatowane e-maile i nudne podręczniki wystarczą, aby uśpić pracowników (tym bardziej, jeśli są z pokolenia Z). Musisz odświeżyć wszystko, aby od samego początku zapewnić pracownikom angażujące doświadczenie.

Wysyłaj spersonalizowane e-maile, oferuj plan mapowania podróży, planuj spotkania jeden na jeden i zapewnij płynne wdrożenie. Zmodernizuj swój program onboardingowy poprzez interaktywne sesje, przełamywanie lodów, programy mentorskie i jasne ustawienie celów, aby poprawić wskaźniki retencji pracowników.

Jeśli chodzi o dokumentację, możesz czerpać inspirację z szablony podręczników dla pracowników aby przekształcić procesy wdrażania.

Przekazuj ważne wiadomości w niezbyt nudnym formacie dzięki szablonowi podręcznika pracownika ClickUp

Na przykład, Szablon podręcznika dla pracowników ClickUp umożliwia przekazywanie informacji o pochodzeniu firmy, kodeksie postępowania, zasadach komunikacji i nie tylko w niestandardowy sposób, aby odzwierciedlić unikalną markę pracodawcy.

Możesz nawet dodawać grafiki, emotikony i GIF-y, aby przełamać długie ściany tekstu zasad, tak aby pracownicy czuli się podekscytowani ich przeglądaniem.

2. Ulepszanie programów rozwoju i szkoleń pracowników

Zamiast gotowych programów szkoleniowych i rozwojowych, przeprowadź dokładną ocenę potrzeb, aby zidentyfikować luki w umiejętnościach pracowników. Wymień najczęstsze problemy w poszczególnych działach i spróbuj rozwiązać je podczas sesji szkoleniowych.

45% członków zespołu ds. content marketingu ma trudności z technicznym SEO. Aby temu zaradzić, możesz współpracować z ekspertami branżowymi i tworzyć spersonalizowane moduły szkoleniowe dotyczące technicznego SEO.

Potrzebujesz również potężnych oprogramowanie do szkolenia pracowników aby pracownicy mogli śledzić swoje postępy, uzyskiwać dostęp do programu z wybranego urządzenia i przekazywać informacje zwrotne na temat szkolenia. I to wszystko - stworzyłeś program, który wnosi wartość dodaną do zestawu umiejętności twojego zespołu.

ClickUp Docs umożliwia pisanie, edytowanie i współpracę w czasie rzeczywistym oraz dodawanie komentarzy w celu komunikowania się z członkami zespołu

Szybka wskazówka: Użyj Dokumenty ClickUp aby stworzyć scentralizowaną instytucjonalną bazę wiedzy lub wiki edukacyjną, w której pracownicy mogą uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych, samouczków i najlepszych praktyk, wspierając kulturę ciągłego uczenia się.

Utwórz dedykowaną Przestrzeń lub Folder w ClickUp Docs dla swoich materiałów szkoleniowych. W ramach tej przestrzeni/folderu możesz tworzyć indywidualne dokumenty dla różnych tematów, modułów lub kategorii swojego programu szkoleniowego. Ta hierarchiczna struktura pomoże ci logicznie uporządkować zawartość.

ClickUp Docs wspiera również formatowanie tekstu sformatowanego, pozwalając na prezentację zawartości szkoleniowej w angażujący i atrakcyjny wizualnie sposób. Użyj nagłówków, wypunktowań, bloków kodu i innych opcji formatu, aby skutecznie uporządkować zawartość. Dodatkowo możesz osadzać obrazy, wideo i inne elementy multimedialne, aby wzbogacić doświadczenie edukacyjne.

Dzięki wyszukiwaniu pełnotekstowemu pracownicy mogą łatwo znaleźć określone informacje lub tematy w materiałach szkoleniowych. Możesz także kontrolować uprawnienia dostępu, aby upewnić się, że tylko autorzy mogą wyświetlać lub edytować zawartość szkolenia.

3. Uznawanie pracowników

Uznanie i nagrody, takie jak zwiększenie wynagrodzenia pracownika, zachęcają pracowników do zrobienia czegoś lepiej, sprawiają, że czują się docenieni i zwiększają lojalność.

Zachęcać pracowników można na różne sposoby, w tym:

Zachęty finansowe w formie podwyżek płac, premii, udostępniania zysków, akcji, kart podarunkowych, bonów podróżnych, stypendiów edukacyjnych i zwrotu kosztów czesnego

w formie podwyżek płac, premii, udostępniania zysków, akcji, kart podarunkowych, bonów podróżnych, stypendiów edukacyjnych i zwrotu kosztów czesnego Zachęty pozafinansowe, takie jak programy szkoleniowe służące rozwojowi zawodowemu,programy nagradzania pracowników świętowanie osiągnięć i dodatkowy czas wolny

System uznawania pracowników powinien doskonale równoważyć korzyści pieniężne i niepieniężne. Aspekty te są niezbędne do zwiększenia ogólnej satysfakcji i morale pracowników.

4. Wcześnie identyfikuj przeszkody

Blokady drogowe są normalnym zjawiskiem. Jeśli jednak pozwolisz im się nawarstwiać, mogą zakłócić przepływ pracy.

Użyj system monitorowania pracowników aby zrozumieć wyzwania stojące przed pracownikami. Mogą one dotyczyć umiejętności, zasobów, oś czasu lub czegokolwiek innego. Kiedy wcześnie zidentyfikujesz te przeszkody, możesz uzbroić swoich pracowników w niezbędne zasoby, aby skutecznie sobie z nimi poradzić.

Na przykład, jeśli nowy pracownik ma trudności z realizacją projektów na czas, przydziel mu partnera projektowego, który nauczy go podstaw i pomoże mu być bardziej wydajnym.

Identyfikuj obciążenia i efektywnie alokuj zasoby, aby zapobiec ich nadmiernemu lub niedostatecznemu wykorzystaniu dzięki widokowi obciążenia pracą ClickUp

Z Widok obciążenia pracą w ClickUp oraz Puls ClickApp można monitorować, kto pracuje nad jakimi zadaniami, wizualizować ilość pracy przydzielonej każdemu członkowi zespołu w określonym okresie czasu i porównywać obciążenie pracą każdej osoby z ustawionym dla niej obciążeniem.

Może to pomóc w zbieraniu w czasie rzeczywistym informacji zwrotnych i opinii od zespołu, umożliwiając identyfikację i rozwiązywanie problemów przed ich eskalacją.

5. Oferuj elastyczną pracę Badanie McKinsey'a stwierdza, że 87% pracowników podejmuje pracę zdalną, gdy ma taką możliwość. W innym

Ankieta McKinsey elastyczność miejsca pracy jest głównym powodem, dla którego pracownicy wracają do pracy.

Można śmiało powiedzieć, że oferowanie elastycznej organizacji pracy pomoże zatrzymać i przyciągnąć nowych pracowników.

Możesz pozwolić pracownikom pracować w pełni zdalnie lub zaoferować hybrydowe ustawienia, aby połączyć to, co najlepsze z obu światów. Nadaj priorytet ogólnemu dobremu samopoczuciu i zadowoleniu pracowników i pozwól im wybrać tryb pracy, który zmaksymalizuje ich wydajność.

A jeśli obawiasz się nieefektywnej lub nieskutecznej współpracy zdalnej, spróbuj Widok czatu w ClickUp .

Połącz komunikację zespołu pod jednym dachem dzięki ClickUp Chat, aby dzielić się aktualizacjami, połączonymi zasobami i płynnie współpracować

Widok czatu umożliwia zdalnym zespołom komunikację w czasie rzeczywistym, wspierając poczucie więzi i natychmiastowości poprzez wiadomości błyskawiczne, wzmianki i @komentarze.

Co najlepsze? Wszystkie rozmowy w widoku Chat View są skoncentrowane na zadaniach. Zapewnia to, że wszystkie istotne dyskusje, decyzje i informacje są udokumentowane i dostępne w ramach zadania lub zakresu projektu.

Ponadto w wątkach czatu można udostępniać pliki związane z zadaniem, co usprawnia proces udostępniania pracy, dostarczania opinii i wprowadzania poprawek bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi.

6. Ustawienie procesu przekazywania informacji zwrotnych

Konstruktywna informacja zwrotna na temat wydajności pomaga pracownikom podążać we właściwym kierunku - uświadamia im, co robią dobrze, a co wymaga poprawy. Ankieta Workleap mówi, że 83% pracowników woli otrzymywać informacje zwrotne, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Szablony oceny wyników mogą pomóc w ustanowieniu przejrzystego systemu informacji zwrotnej w miejscu pracy i promowaniu rozwoju zawodowego pracowników.

Oceniaj wydajność pracowników w określonym okresie dzięki szablonowi oceny wydajności ClickUp

Na przykład, Szablon oceny wydajności ClickUp umożliwia samoocenę i gromadzenie recenzji od współpracowników i przełożonych. Niestandardowy szablon umożliwia przeprowadzanie ocen kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

7. Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych

Kiedy pracownik zdecyduje się odejść, umów się z nim na rozmowę końcową. Po przekazaniu listu rezygnacyjnego, pracownicy są bardziej skłonni do szczerego ujawnienia problemów, z jakimi borykali się w Twojej organizacji i co podpowiedziało im, by opuścić firmę.

Wykorzystaj te informacje, aby udoskonalić istniejące systemy i zapewnić lepsze środowisko pracy pozostałym pracownikom, ostatecznie zmniejszając rotację.

Wykorzystaj konfigurowalne formularze na ClickUp do tworzenia ankiet i sondaży

Użyj Widok formularza ClickUp'a do tworzenia szablonów rozmów z pracownikami, zapewniając spójne i ustrukturyzowane podejście do zbierania cennych informacji zwrotnych.

Możesz także tworzyć inne ankiety, prośby i badania opinii pracowników, śledzić odpowiedzi pracowników i wykorzystywać spostrzeżenia do podejmowania lepszych decyzji.

8. Wdrażanie strategii zatrzymywania pracowników dzięki ujednoliconej platformie HR

Prawidłowe zarządzanie i wdrażanie tych strategii może stanowić wyzwanie, zwłaszcza w firmach zatrudniających dużą liczbę pracowników.

Aby to uprościć, potrzebujesz potężnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi z narzędziami do planowania, tworzenia i wdrażania strategii zatrzymywania pracowników dostosowanych do Twojej firmy lub organizacji.

A co może być lepszą opcją niż ClickUp? Platforma zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp usprawnia zatrudnianie, wdrażanie, szkolenie, rozwój i inne procesy HR, pomagając zmniejszyć rotację pracowników. Zobaczmy, jak najlepiej wykorzystać to oprogramowanie:

Organizuj aplikacje o pracę i dane kandydatów za pomocąoprogramowanie bazy danych pracowników. Automatyzacja dotarcia i ustawienie niestandardowych statusów w celu przeniesienia aplikacji przez proces rekrutacji przy niewielkim lub zerowym nakładzie pracy ręcznej

ClickUp pomaga zarządzać dużą liczbą podań o pracę i powiązanych plików w uporządkowanym formacie

Dzielić duże moduły szkoleniowe na małe fragmenty za pomocą zadań i osadzać powiązane dokumenty i inne zasoby w zadaniach w celu szybkiego dostępu. Pracownicy mogą śledzić swój postęp, współpracować z członkami zespołu i wyjaśniać zapytania za pomocą komentarzy

Nie przytłaczaj pracowników ogromnymi materiałami szkoleniowymi - podziel je na małe, możliwe do śledzenia działania i dodawaj niestandardowe statusy w zależności od potrzeb dzięki zadaniom ClickUp

Dostosuj system HR do swoich potrzeb dzięki niestandardowym polom, statusom, listom kontrolnym i przypomnieniom

Ustaw niestandardowe pola i dostosuj platformę HR ClickUp do swoich unikalnych potrzeb biznesowych

Ustawienie łatwej do zrozumienia kolejności operacji związanych z zatrudnianiem, wdrażaniem i szkoleniem dzięki zależnościom

Jeśli twoje zadanie zależy od innych zadań, użyj opcji Zależności w ClickUp, aby oznaczyć zadania jako Oczekujące, Blokujące lub Połączone

Monitoruj zaangażowanie pracowników, wydajność i obciążenie pracą dzięki konfigurowalnym pulpitom, generuj raporty w czasie rzeczywistym i wcześnie identyfikuj potencjalne wąskie gardła

ClickUp generuje raportowanie w czasie rzeczywistym, aby pomóc w podejmowaniu decyzji opartych na danych

Zsynchronizuj swoje kalendarze Google, Outlook, Zoom lub iCal z ClickUp, połącz je z zadaniami i efektywnie zarządzaj swoim harmonogramem. Nigdy więcej nie przegap rozmowy kwalifikacyjnej, spotkania indywidualnego lub spotkania Teams

ClickUp integruje się z wybranym narzędziem kalendarza i pozwala być na bieżąco z harmonogramem

Dodatkowo, ClickUp's oprogramowanie do zarządzania pracownikami oferuje gotowe do użycia, konfigurowalne Szablony HR . Menedżerowie ds. zasobów ludzkich mogą z nich korzystać, aby przyspieszyć swój codzienny cykl pracy.

Identyfikuj obszary wymagające poprawy, definiuj blokady i ich pierwotne przyczyny, sporządzaj listy rozwiązań, śledź wskaźniki wydajności i zarządzaj oś czasu projektów za pomocą szablonu HR do działań naprawczych ClickUp

Na przykład, gdy projekt nie przebiega zgodnie z planami, użyj szablonu Szablon HR działań naprawczych aby zrozumieć, co poszło nie tak i opracować plan naprawy.

Rola ubezpieczenia zdrowotnego i świadczeń pracowniczych

Nie wystarczy ułatwić pracownikom życia zawodowego. Musisz także zapewnić im wszystko, czego potrzebują, aby utrzymać wydajność.

Pracownicy doceniają kompleksowy pakiet rodzinnego ubezpieczenia zdrowotnego w obliczu kryzysu kosztów utrzymania i inflacji medycznej. Oprócz zwykłego ubezpieczenia, zaoferuj plan, który obejmuje problemy zdrowia psychicznego, ubezpieczenie wzroku i ubezpieczenie dentystyczne.

Dla małych organizacji zmagających się z wysokimi stawkami ubezpieczenia medycznego, organizacja zwrotu kosztów leczenia (HRA) może być realną alternatywą. Pozwala to na zwrot kwalifikujących się wydatków medycznych pracownika w sposób wolny od podatku.

Inną opcją jest opodatkowane stypendium zdrowotne, które pozwala rozszerzyć ochronę medyczną na pracowników międzynarodowych i niezależnych wykonawców.

Możesz również zaoferować korporacyjne subskrypcje lub zwrot kosztów programów odnowy biologicznej, takich jak członkostwo w siłowni lub klubie sportowym.

Dodanie tych świadczeń do pakietu pracowniczego zwiększy całkowity koszt firmy o niewielką kwotę. Mimo to, będą one miały trwały pozytywny wpływ na kulturę pracy, samopoczucie pracowników i utrzymanie ich w firmie.

Zmniejszenie rotacji pracowników: Droga naprzód

Największym ciosem są przychody, ale konsekwencje wysokiej rotacji pracowników wykraczają daleko poza to. Wpływa ona na reputację firmy, sprawiając, że nowe talenty niechętnie dołączają do organizacji. Obecni pracownicy tracą morale i planują odejście, co w rezultacie prowadzi do błędnego cyklu.

Liderzy muszą dołożyć wszelkich starań i opracować polityki i praktyki przyjazne pracownikom, aby zapobiec dalszemu odpływowi i utrzymać szczęśliwą, zdrową siłę roboczą, która dobrowolnie pojawia się w pracy. Gesty token nie wystarczą - strategie retencji muszą być zgodne ze zmieniającymi się normami w miejscu pracy.

Jako oprogramowanie do zarządzania talentami , ClickUp pozwala na planowanie dostosowanych do potrzeb organizacji strategii retencyjnych i ich prawidłowe stosowanie. Możesz zarządzać swoimi pracownikami bardziej efektywnie, usprawnić wdrażanie i szkolenie, zrozumieć ich oczekiwania i wyzwania oraz zaangażować ich w programy nagród za pomocą jednej platformy. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś!

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie są koszty związane z rotacją pracowników?

Koszty rotacji pracowników obejmują zarówno koszty materialne, jak i niematerialne. Koszty materialne obejmują utracone przychody oraz koszty rekrutacji i szkoleń, podczas gdy koszty niematerialne odnoszą się do niskiego morale pracowników, spadku wydajności i złej reputacji firmy.

2. Jak zmierzyć koszt rotacji pracowników?

Koszt rotacji pracowników można zmierzyć za pomocą formuły Jacka Altmana:

| Employee Turnover = (Hiring + Onboarding + Development + Unfilled Time) X (Number of Employees X Annual Turnover Percentage)

3. Jakie są koszty rotacji pracowników?

Koszty rotacji pracowników obejmują spadek wyników finansowych firmy, niską wydajność, spadek morale zespołu i trudności w przyciąganiu nowych talentów.