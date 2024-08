Jak zatrudnić inżyniera oprogramowania: Kompletny przewodnik krok po kroku dla menedżerów ds. rekrutacji

Sukces każdego przedsiębiorstwa opartego na technologii zależy dziś od posiadania utalentowanego i zdolnego zespołu inżynierów oprogramowania. Jednak skompletowanie zespołu A wymaga strategicznego podejścia do zatrudniania programistów. Trzeba mieć oko na talenty, wybierając niszowe role. Jednocześnie należy mieć na uwadze szerszy cel rozwoju oprogramowania.

Aby opracować wysokiej jakości oprogramowanie, musisz zbudować zespół z uzupełniającymi się umiejętnościami technicznymi, koncentrując się jednocześnie na umiejętnościach miękkich i interpersonalnych.

Ten przewodnik dotyczący zatrudniania inżynierów oprogramowania może przybliżyć Cię o krok do tego celu.

**Dlaczego warto zatrudnić inżyniera oprogramowania?

Zacznijmy od podstaw - do czego potrzebny jest inżynier oprogramowania?

Chociaż zależy to od charakteru Twojej firmy i projektów, oto ogólny przegląd tego, co inżynierowie oprogramowania wnoszą do stołu:

Wiedza techniczna : Inżynierowie oprogramowania to wykwalifikowani profesjonaliści z dogłębną znajomością języków programowania, metodologii tworzenia oprogramowania, frameworków cyfrowych i najnowszych technologii. Wiedza ta odgrywa kluczową rolę w budowaniu, utrzymywaniu i ulepszaniu cyfrowego ekosystemu organizacji

: Inżynierowie oprogramowania to wykwalifikowani profesjonaliści z dogłębną znajomością języków programowania, metodologii tworzenia oprogramowania, frameworków cyfrowych i najnowszych technologii. Wiedza ta odgrywa kluczową rolę w budowaniu, utrzymywaniu i ulepszaniu cyfrowego ekosystemu organizacji Innowacyjność : Twórcy oprogramowania są często mózgiem innowacji i postępu technologicznego. Niezależnie od tego, czy budują rozwiązanie od podstaw, czy ulepszają istniejące, pomagają firmom zachować konkurencyjność poprzez ulepszanie ich narzędzi i technologii

: Twórcy oprogramowania są często mózgiem innowacji i postępu technologicznego. Niezależnie od tego, czy budują rozwiązanie od podstaw, czy ulepszają istniejące, pomagają firmom zachować konkurencyjność poprzez ulepszanie ich narzędzi i technologii Nastawienie na rozwiązywanie problemów : Ich umiejętności techniczne i analityczne sprawiają, że inżynierowie oprogramowania są naturalnymi rozwiązywaczami problemów. Ich wrodzone logiczne, systematyczne i ustrukturyzowane podejście sprawia, że są nieocenionym atutem w rozwiązywaniu problemów technicznych w celu zwiększenia produktywności i wydajności

: Ich umiejętności techniczne i analityczne sprawiają, że inżynierowie oprogramowania są naturalnymi rozwiązywaczami problemów. Ich wrodzone logiczne, systematyczne i ustrukturyzowane podejście sprawia, że są nieocenionym atutem w rozwiązywaniu problemów technicznych w celu zwiększenia produktywności i wydajności Rozwój produktu: Niezależnie od tego, czy zajmujesz się tworzeniem oprogramowania dla klientów, czy też chcesz stworzyć rozwiązanie na zamówienie dla konkretnych potrzeb biznesowych, będziesz potrzebować programisty. Odgrywają oni kluczową rolę w całym cyklu rozwoju, od wstępnego projektu po rozwój, testowanie, wdrażanie i konserwację

Powyższa lista ma charakter orientacyjny i w żadnym wypadku nie jest wyczerpująca, ponieważ dostarczane produkty mogą się zmieniać w zależności od potrzeb klienta cele wyznaczone dla inżynierów oprogramowania .

Oznaki, że musisz zatrudnić inżyniera oprogramowania

Oczywiście, programiści mają wiele do zaoferowania. Ale w jaki sposób ich wiedza jest zgodna z nadrzędnymi celami organizacyjnymi? Skąd wiadomo, kiedy należy zatrudnić inżyniera oprogramowania?

Aby pomóc Ci odpowiedzieć na te pytania, zebraliśmy oznaki, które wskazują, że nadszedł czas, aby zatrudnić programistę:

Istniejący zespół jest stale przeciążony pracą i wykazuje oznaki wypalenia

Opóźnienia w harmonogramach projektów z powodu niedostępności zasobów lub innych ograniczeń

Częste błędy, błędy lub problemy z wydajnością, które wskazują na lukę w umiejętnościach

Nieelastyczne rozwiązania programowe, które nie są w stanie skalować się zgodnie z wymaganiami biznesowymi

Korzystanie ze starszych systemów lub przestarzałych technologii, które ograniczają wydajność lub bezpieczeństwo

Zespoły nietechniczne obciążone pracą związaną z kwestiami technicznymi

Wysokie wskaźniki rotacji w zespole programistów, a następnie długi proces rekrutacji

Brak innowacji zagrażający biznesowi pod względem produktu, funkcji lub wydajności

Powyższe symptomy muszą aktywować poszukiwanie utalentowanych programistów, zarówno indywidualnych, jak i zespołowych, aby sprostać tym wyzwaniom, zanim się nasilą.

Wspólne umiejętności i kwalifikacje, których należy szukać u inżyniera oprogramowania

Po rozpoznaniu potrzeby zatrudnienia inżynierów oprogramowania, należy zidentyfikować luki w umiejętnościach lub inne wymagania. Analiza ta zapewni wgląd w umiejętności i kwalifikacje, które można dodać do opisu stanowiska podczas procesu rekrutacji.

Aby dać ci wyobrażenie o różnych wymaganych parametrach, skorzystaj z poniższej listy typowych umiejętności i kwalifikacji w zakresie inżynierii oprogramowania:

Umiejętności techniczne

Umiejętności techniczne programisty mogą się różnić w zależności od środowiska programistycznego. Zazwyczaj jednak będą to:

Języki programowania : Biegłość techniczna w jednym lub wielu językach programowania, takich jak Java, JavaScript, C++, Python, Scala itp. Powinna ona być zgodna z językami programowania używanymi w Twojej firmiestos techniczny *Projektowanie zorientowane obiektowo (OOD): Zrozumienie koncepcji OOD, takich jak enkapsulacja, abstrakcja, dziedziczenie, generalizacja i dekompozycja

: Biegłość techniczna w jednym lub wielu językach programowania, takich jak Java, JavaScript, C++, Python, Scala itp. Powinna ona być zgodna z językami programowania używanymi w Twojej firmiestos techniczny *Projektowanie zorientowane obiektowo (OOD): Zrozumienie koncepcji OOD, takich jak enkapsulacja, abstrakcja, dziedziczenie, generalizacja i dekompozycja Web development : Znajomość technologii, frameworków i bibliotek front-end, back-end lub full-stack web development

: Znajomość technologii, frameworków i bibliotek front-end, back-end lub full-stack web development Zarządzanie i administracja bazami danych : Znajomość systemów zarządzania bazami danych, takich jak MongoDB, PostgreSQL, MySQL itp.

: Znajomość systemów zarządzania bazami danych, takich jak MongoDB, PostgreSQL, MySQL itp. Kontrola wersji : Doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji, takimi jak Git do wspólnego kodowania

: Doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji, takimi jak Git do wspólnego kodowania Metodologie rozwoju oprogramowania : Zrozumienie Agile, Scrum, DevOps lub innych metodologii rozwoju oprogramowania

: Zrozumienie Agile, Scrum, DevOps lub innych metodologii rozwoju oprogramowania Testowanie i debugowanie : Umiejętność pisania testów jednostkowych, testowania aplikacji, wykonywania przeglądów kodu i przeprowadzania debugowania

: Umiejętność pisania testów jednostkowych, testowania aplikacji, wykonywania przeglądów kodu i przeprowadzania debugowania Przetwarzanie w chmurze : Praktyczna znajomość platform chmurowych, takich jak Google Cloud, AWS i Azure

: Praktyczna znajomość platform chmurowych, takich jak Google Cloud, AWS i Azure Rozwój mobilny: Umiejętność tworzenia aplikacji mobilnych dla różnych systemów operacyjnych, takich jak iOS lub Android, przy użyciu języka Swift i Kotlin lub Java

Zachęcamy do samodzielnego wyboru umiejętności technicznych i narzędzi programistycznych, które odpowiadają wymaganiom projektu.

Przykładowo, tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne wymaga biegłej znajomości języków programowania, takich jak Swift, Kotlin lub Java, w połączeniu ze znajomością mobilnych frameworków programistycznych, takich jak React Native, Flutter lub Xamarin.

Z kolei umiejętności techniczne potrzebne do dostosowania platformy CRM opartej na chmurze wymagają znajomości środowiska chmury, dostosowywania API, języków skryptowych, integracji i webhooków i nie tylko.

Umiejętności miękkie

Inżynierowie oprogramowania rzadko działają w próżni. Biorąc pod uwagę, że mogą oni pracować z zespołem lub współpracować z wewnętrznymi lub zewnętrznymi interesariuszami, można oczekiwać od nich posiadania następujących umiejętności miękkich i interpersonalnych:

Rozwiązywanie problemów : Analityczny sposób myślenia połączony z kreatywnym myśleniem w celu rozwiązywania złożonych problemów

: Analityczny sposób myślenia połączony z kreatywnym myśleniem w celu rozwiązywania złożonych problemów Dbałość o szczegóły : Dokładność w dokumentowaniu, kodowaniu i testowaniu praktyk w celu zapewnienia jakości produktu

: Dokładność w dokumentowaniu, kodowaniu i testowaniu praktyk w celu zapewnienia jakości produktu Komunikacja : Umiejętności komunikacyjne i współpracy w celu zrozumienia i wyrażenia specyfikacji projektu oprogramowania, współpracy z członkami zespołu i angażowania interesariuszy

: Umiejętności komunikacyjne i współpracy w celu zrozumienia i wyrażenia specyfikacji projektu oprogramowania, współpracy z członkami zespołu i angażowania interesariuszy Duch zespołu : Zdolność do spójnego dopasowania się do konfiguracji zespołu i współpracy z innymi, aby przyczynić się do osiągnięcia wspólnych celów

: Zdolność do spójnego dopasowania się do konfiguracji zespołu i współpracy z innymi, aby przyczynić się do osiągnięcia wspólnych celów Zarządzanie czasem : Efektywne zarządzanie czasem w celu osiągnięcia kamieni milowych projektu i terminów zgodnie z ustalonym harmonogramem

: Efektywne zarządzanie czasem w celu osiągnięcia kamieni milowych projektu i terminów zgodnie z ustalonym harmonogramem Chęć uczenia się: Zdolność do adaptacji i zmiany strategii lub włączania nowych technologii, takich jak korzystanie zNarzędzia AI dla programistów w celu poprawy jakości oprogramowania

Kwalifikacje

Tutaj będziesz szukać konkretnych kwalifikacji, takich jak:

Wykształcenie : Wykształcenie wyższe lub licencjat z informatyki, inżynierii oprogramowania lub pokrewnej dziedziny, choć nie jest obowiązkowe, jest preferowane

: Wykształcenie wyższe lub licencjat z informatyki, inżynierii oprogramowania lub pokrewnej dziedziny, choć nie jest obowiązkowe, jest preferowane Certyfikaty : Odpowiedni rozwój oprogramowania icertyfikaty programistyczne takie jak AWS-certified DevOps Engineer, Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) itp. w celu wykazania specjalistycznej wiedzy specjalistycznej

: Odpowiedni rozwój oprogramowania icertyfikaty programistyczne takie jak AWS-certified DevOps Engineer, Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) itp. w celu wykazania specjalistycznej wiedzy specjalistycznej Doświadczenie zawodowe : Portfolio pokazujące wcześniejsze doświadczenie w pracy nad wieloma projektami, w szczególności podobnymi do obecnego wymagania

: Portfolio pokazujące wcześniejsze doświadczenie w pracy nad wieloma projektami, w szczególności podobnymi do obecnego wymagania Zaangażowanie w społeczność: Udział w forach internetowych dla inżynierów oprogramowania lub warsztatach, wydarzeniach i konferencjach dotyczących rozwoju zawodowego

Starannie mapując umiejętności techniczne, umiejętności miękkie i kwalifikacje opisane powyżej, można opracować kompleksowy profil lub opis stanowiska dla idealnego inżyniera oprogramowania spełniającego wymagania biznesowe.

Pamiętaj, że ten szablon jest tylko punktem wyjścia - dostosuj go do unikalnych wymagań projektu, stosu technologii, standardów branżowych, celów firmy i stale zmieniającego się świata technologii.

Jak zatrudnić inżyniera oprogramowania: Kompleksowy 14-etapowy przewodnik

Teraz, gdy położyłeś już podwaliny pod zatrudnienie inżynierów oprogramowania, nadszedł czas, aby zagłębić się w ten proces. Poniżej znajduje się szczegółowy przewodnik krok po kroku dotyczący zatrudniania inżynierów oprogramowania.

Krok 1: Identyfikacja potrzeb projektu rozwoju oprogramowania

Używaj formularzy do rejestrowania zgłoszeń zapotrzebowania na talenty za pomocą ClickUp

Ocena wymagań projektu rozwoju oprogramowania jest pierwszym i kluczowym krokiem w procesie rekrutacji. Obejmuje ona zapoznanie się z wymaganiami projektu oraz parametrami takimi jak:

Zakres

Cele

Wymagania techniczne

Rezultaty

Upewnij się, że te elementy ilustrują złożoność projektu i ryzyko lub wyzwania, jednocześnie określając ilościowo pożądane wyniki i odpowiadające im standardy.

Następnie zaangażuj kierownika projektu i obecnych członków zespołu, aby zidentyfikować:

Wymagane zestawy umiejętności

Istniejące narzędzia lub metodologie tworzenia oprogramowania

Technologia o znaczeniu krytycznym

Porównaj skład i możliwości istniejącego zespołu, aby zidentyfikować wszelkie luki w umiejętnościach, które nowy pracownik mógłby uzupełnić.

W niektórych przypadkach możesz odkryć przyszłe wymagania lub bardziej wykwalifikowanego zastępcę w celu rozszerzenia możliwości. Na przykład, zatrudnienie inżyniera oprogramowania full-stack może być bardziej korzystne, nawet jeśli obecne wymagania projektowe dotyczą rozwoju backendu. Zachowanie elastyczności w celu uwzględnienia takich długoterminowych celów pozwala uzyskać większą wartość z bieżącego zatrudnienia, zamiast ponownego przeprowadzania całego cyklu.

Taka wszechstronna ocena potrzeb projektu rozwoju oprogramowania pozwala menedżerom ds. rekrutacji zidentyfikować kandydatów, którzy spełniają zarówno natychmiastowe, jak i długoterminowe wymagania.

Krok 2: Opracowanie kompleksowego opisu stanowiska

tworzenie atrakcyjnych i szczegółowych JD przy użyciu ClickUp Brain_

Następnie przełóż luki w umiejętnościach i wymagania projektowe na szczegółowy opis stanowiska.

Dobrze przygotowany opis stanowiska zazwyczaj zawiera:

Przegląd firmy: Informacje ogólne na temat misji, wizji i wartości firmy Profil inżyniera oprogramowania: Lista ról, obowiązków, oczekiwań i zobowiązań przedstawiającaczego oczekuje się od programisty na co dzień3. Kwalifikacje techniczne: Umiejętności techniczne, języki programowania, środowisko programistyczne, narzędzia i technologie, metodologie rozwoju oprogramowania, kwalifikacje edukacyjne, certyfikaty itp. zgodne z potrzebami projektu rozwoju oprogramowania Kwalifikacje nietechniczne: Umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, współpraca, umiejętność rozwiązywania problemów, zarządzanie czasem, zdolność adaptacji, itp. w celu zapewnienia, że programista pasuje kulturowo Kluczowe wyróżniki: Powody, dla których kandydat powinien ubiegać się o to stanowisko programisty. Na przykład, możesz podkreślić unikalne aspekty pracy (praca zdalna, elastyczne godziny, wyjazdy firmowe itp.), certyfikaty w miejscu pracy i inne szczegóły, które mogą przyciągnąć największe talenty Wynagrodzenie: Zadeklaruj wynagrodzenie na samym początku, aby umożliwić kandydatom zarządzanie ich oczekiwaniami płacowymi. Udostępnij kompleksowe zestawienie wynagrodzenia i innych dodatków, takich jak premie uzależnione od wyników, ubezpieczenie zdrowotne, ESOP, świadczenia emerytalne itp. Nawet jeśli nie jesteś w stanie ujawnić stałej kwoty, podziel się szacunkowym wynagrodzeniem

Ten opis stanowiska będzie Twoim planem podczas poszukiwania talentów!

Pro tip: Użyj ClickUp Brain's AI do szybkiego tworzenia opisów stanowisk, które można następnie dostosować do własnych upodobań

Krok 3: Sprawdź swoje rezerwy talentów

Przed opublikowaniem opisu stanowiska i rozpoczęciem procesu rekrutacji można również dokładnie sprawdzić istniejące rezerwy talentów.

Etap ten obejmuje:

Przegląd profili kandydatów z krótkiej listy z poprzednich cykli rekrutacyjnych,

Badanie wewnętrznych kandydatów, którzy kwalifikują się do awansu i

Wykorzystanie wewnętrznych baz danych w celu zbadania możliwości wewnętrznej mobilności lub rozwoju talentów

Wykorzystując te rezerwy, organizacje mogą obniżyć koszty i skrócić czas rekrutacji

Na przykład, oceniając wcześniejsze aplikacje, można znaleźć kandydatów, którzy już wyrazili zainteresowanie współpracą i których profile zostały już zweryfikowane.

Z drugiej strony, kandydaci wewnętrzni mają doświadczenie i są dopasowani kulturowo i będą wymagać jedynie szkolenia i podniesienia kwalifikacji, aby przejść z obecnej roli do przejęcia odpowiedzialności jako programista. Rozwijanie ludzi od wewnątrz tworzy również kulturę potencjalnego uznania i rozwoju kariery, która będzie pielęgnować, zatrzymywać i przyciągać talenty.

Krok 4: Zamieść ogłoszenie na portalach z ofertami pracy

Teraz przychodzi czas na zamieszczenie opisu stanowiska na różnych portalach z ofertami pracy, w szczególności na portalach internetowych, ponieważ odblokowują one możliwość rekrutacji zdalnych inżynierów oprogramowania.

Zacznij od wybrania odpowiednich platform online, takich jak LinkedIn, Indeed, Glassdoor itp. Możesz także zapoznać się z wyspecjalizowanymi technicznymi tablicami ogłoszeń, gdzie najlepsi programiści szukają możliwości.

Sprawdź inne oferty pracy wymienione na tych platformach i dostosuj swoją, aby się wyróżnić. Podkreśl korzyści, dodatki i wszelkie wyróżniające się funkcje związane z danym stanowiskiem, takie jak możliwość pracy zdalnej, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, wyjścia firmowe itp. Ponadto umieść słowa kluczowe związane z branżą i zoptymalizuj opis stanowiska, aby zwiększyć widoczność.

Udostępnij ogłoszenie na platformach społecznościowych i w innych grupach, aby zwiększyć jego zasięg.

Krok 5: Zaangażuj społeczność technologiczną

Najlepsi programiści mogą spędzać czas na forach internetowych, konferencjach branżowych i lokalnych spotkaniach. Zaznaczenie swojej obecności w tych miejscach pomoże ci w poszukiwaniach. Możesz to również wykorzystać jako okazję do zaprezentowania swojej organizacji jako świetnego miejsca do pracy.

Jednocześnie angażowanie się w społeczność pozwoli ci na bieżąco śledzić najnowsze trendy w świecie technologii, takie jak umiejętności, na które jest duże zapotrzebowanie i te, które spadają, dając ci jednocześnie wyobrażenie o rynku pracy.

Zaangażowanie społeczności, dzielenie się spostrzeżeniami i budowanie relacji może połączyć cię z wyjątkowymi programistami, którzy mogą nie szukać aktywnie pracy, ale posiadają umiejętności i wiedzę, których szukasz.

Ten etap jest opcjonalny, ale potraktuj go jako inwestycję w uczynienie swojego startupu magnesem dla talentów z najwyższej półki.

Krok 6: Krótka lista kwalifikujących się kandydatów

Po otrzymaniu wszystkich aplikacji, Ty lub Twój zespół musicie je przejrzeć. W zależności od ilości zgłoszeń, możesz to zrobić ręcznie lub zainwestować w firmę rekrutacyjną System śledzenia kandydatów (ATS).

Używaj tagów w zadaniach w ClickUp, aby łatwo sortować i filtrować kandydatów

Przejrzyj życiorysy na podstawie opisu stanowiska. Ponieważ jest to pierwszy etap oceny procesu rekrutacji, skup się wyłącznie na dopasowaniu umiejętności zawodowych, wykształcenia i doświadczenia kandydatów do specyfikacji stanowiska. Na przykład, jeśli szukasz kogoś z 10-letnim doświadczeniem, nowy programista z niewielkim lub żadnym doświadczeniem nie będzie brany pod uwagę.

Na tym etapie chcesz umieścić na długiej liście kandydatów, którzy spełniają podstawowe kryteria i powinni zostać rozpatrzeni. Możesz również pokrótce przeczytać ich listy motywacyjne, aby uzyskać ogólny obraz ich umiejętności komunikacyjnych, jasności myśli i spójności w komunikacji pisemnej.

Pro tip: Użyj pola niestandardowe_ aby utworzyć pola takie jak "Lokalizacja", "Aktualna firma", "Istotne doświadczenie" i wszelkie inne informacje, które chcesz przechwycić; dodaj Tags takie jak "Polecenie pracownika", "Kwalifikujący się" i inne, których chcesz użyć do filtrowania aplikacji

Krok 7: Wdrożenie rygorystycznego procesu selekcji

W miarę zawężania puli kandydatów, można głębiej zagłębić się w profile kandydatów znajdujących się na krótkiej liście.

Do tej pory mogłeś oceniać profile ilościowo, porównując doświadczenie w liczbie lat lub dopasowując kwalifikacje edukacyjne itp. Teraz należy przeprowadzić weryfikację jakościową każdego kandydata i wyjść poza to, co znajduje się w jego CV. Nacisk kładziony jest teraz na dostosowanie umiejętności zawodowych kandydata do konkretnych potrzeb stanowiska inżyniera oprogramowania.

Na przykład, jeśli budujesz zwinny zespół ktoś zaznajomiony z potokiem Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) i zautomatyzowanym wdrażaniem byłby lepszym wyborem niż ktoś bez tej wiedzy.

Zaplanuj więc wstępną rozmowę telefoniczną lub spotkanie online, aby poznać aspiracje, doświadczenie i motywacje kandydata. Omów projekt, aby wyobrazić sobie, jak kandydat pasuje do wymagań projektu i Twojej organizacji. Celem jest zapoznanie się z praktycznymi doświadczeniami, umiejętnościami rozwiązywania problemów i specjalistyczną wiedzą w zakresie tworzenia oprogramowania, aby dowiedzieć się, w jaki sposób kandydat wnosi wartość dodaną do projektu biznesowego.

Takie ukierunkowane pytania pomagają udoskonalić pulę kandydatów na kolejnych etapach, zapewniając, że osoby przechodzące dalej mają odpowiednie kwalifikacje na papierze i w duchu.

💡 Porada dla profesjonalistów: _Tracisz kontrolę nad swoim harmonogramem podczas prowadzenia rozmów rekrutacyjnych? zsynchronizuj ClickUp z ulubioną aplikacją kalendarza (Google, Apple, Outlook, Calendly...), aby nie przegapić żadnych zaplanowanych zadań lub połączeń!

Krok 8: Przypisanie testu biegłości technicznej

Menedżerowie ds. rekrutacji często proszą wybranych kandydatów o poddanie się ocenie technicznej w celu sprawdzenia ich umiejętności. Ocena daje przegląd umiejętności technicznych kandydata, rozumowania i rozwiązywania problemów, umiejętności kodowania i innych praktycznych aspektów bycia programistą.

Holistyczny i wszechstronny test biegłości technicznej zazwyczaj obejmuje następujące elementy:

Zadania odzwierciedlające rzeczywiste problemy, które programista może napotkać podczas pracy nad projektami zespołowymi

Pytania teoretyczne, które oceniają koncepcyjne rozumienie tworzenia oprogramowania

Praktyczne wyzwania związane z kodowaniem, które oceniają praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej

Ćwiczenia debugowania oceniające umiejętność identyfikowania i naprawiania błędów w kodzie

Zadania związane z rozwiązywaniem problemów algorytmicznych oceniające analityczne myślenie i rozwiązywanie problemów podczas projektowania algorytmów

Zadania optymalizacji kodu poprawiające wydajność i dokumentację

Świadomość powszechnych zagrożeń bezpieczeństwa i luk w zabezpieczeniach poprzez ocenę scenariuszy związanych z bezpieczeństwem lub najlepszych praktyk

Postępuj zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny i punktami odniesienia, aby zmierzyć wyniki kandydatów na tym etapie. Warto jednak rozważyć uznanie lub nagradzanie innowacyjności, zdolności adaptacyjnych i ogólnego podejścia do rozwiązywania problemów.

wskazówka: Create shareable assessments (and supporting material) in ClickUp Docs _do udostępniania jednym kliknięciem kandydatom i menedżerom ds. rekrutacji oraz łączenia ich z przepływami pracy związanymi z zatrudnianiem

ClickUp Docs umożliwia pisanie, edytowanie, komentowanie i współpracę w czasie rzeczywistym

Krok 9: Przeprowadzenie formalnych wywiadów

Po tym, jak kandydaci zaprezentują swoje umiejętności kodowania, rozwiązywania problemów i ogólne kompetencje techniczne w zakresie inżynierii oprogramowania, nadszedł czas na sprawdzenie ich umiejętności miękkich.

Rozmowy kwalifikacyjne to świetny sposób na ocenę umiejętności miękkich kandydata.

Rozmowy te powinny być ukierunkowane i kompleksowe. Oto, co możesz zrobić, aby uzyskać więcej informacji podczas każdej interakcji:

Zacznij od podstawowego wprowadzenia. Niech kandydat podkreśli swoje kluczowe umiejętności, kompetencje, przeszłe doświadczenia itp. Wykorzystaj powyższe szczegóły jako zachętę do przejścia do konkretnych aspektów kandydata, które Cię interesują. Na przykład, możesz wybrać konkretne cechy osobowości lub umiejętności, o których mówił kandydat i poprosić go o ich zilustrowanie Zachęć ich do podzielenia się przykładami z życia, które demonstrują ich konkretne umiejętności lub cechy osobowości Omówić poprzednie projekty, aby zrozumieć indywidualną rolę kandydata i jego wkład w ich sukces Zadawaj pytania behawioralne, aby zrozumieć ich styl współpracy, umiejętność pracy w zespole, zdolność adaptacji i ogólne nastawienie Podziel się hipotetycznymi scenariuszami, aby ocenić ich umiejętności podejmowania decyzji lub rozwiązywania konfliktów Ocenić ich zrozumienie pojawiających się technologii i trendów w obszarze tworzenia oprogramowania Zapytaj o ich zawodowe aspiracje i o to, w jaki sposób widzą, że są one zgodne z obecnymi możliwościami zatrudnienia (lub odwrotnie)

Oprócz zwykłych odpowiedzi, odpowiedzi kandydatów dadzą ci wyobrażenie o ich umiejętnościach miękkich specyficznych dla ich stylów komunikacji - ich zdolności do artykułowania i wyrażania.

Możesz zaplanować wiele rund rozmów kwalifikacyjnych z różnymi zespołami, aby całościowo ocenić umiejętności kandydata. Oszczędzaj czas, korzystając z szablony rozmów kwalifikacyjnych aby poprowadzić proces rekrutacji.

Zmaksymalizuj efektywność zatrudniania, zadając właściwe pytania we właściwej kolejności dzięki szablonowi procesu rozmowy kwalifikacyjnej ClickUp, aby łatwo zweryfikować kandydatów i znaleźć idealnego kandydata

Szablon procesu rozmowy kwalifikacyjnej ClickUp pomaga stworzyć ustrukturyzowany proces rozmowy kwalifikacyjnej. Skorzystaj z tego szablonu dokumentów, aby szybko i sprawiedliwie ocenić kandydatów, zapewnić wszystkim kandydatom jednolite doświadczenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej i współpracować z interesariuszami w trakcie całego procesu.

Krok 10: Ocena dopasowania kulturowego

Niezależnie od tego, czy zatrudniasz inżynierów oprogramowania na dłuższą metę, czy niezależnych programistów na podstawie projektów, będziesz chciał zatrzymać talenty, dopóki nie osiągniesz tych celów. Z tego powodu musisz ocenić, czy są oni dopasowani kulturowo, aby zatrudnienie nie spowodowało odpływu pracowników.

Na tym etapie ocenia się, czy wartości organizacji, dynamika zespołu i środowisko pracy pasują do przekonań, oczekiwań i osobistego lub zawodowego etosu danej osoby. Idealnie byłoby, gdybyś podczas rozmowy kwalifikacyjnej zadał pytania dotyczące preferencji pracy lub stylu współpracy kandydata, aby uzyskać ogólny obraz tego, czy kandydat pasuje kulturowo.

Jednak w przypadku krytycznych ról warto poświęcić na to więcej czasu. Niektórzy menedżerowie ds. rekrutacji zapraszają kandydatów do miejsca pracy na spotkanie i powitanie lub zachęcają ich do interakcji z zespołem w bardziej nieformalnym otoczeniu. Pozwala to kandydatowi i zespołowi zobaczyć, jak mogą do siebie pasować. Możesz zaplanować spotkanie online lub nawet zaprosić ich na wydarzenia firmowe, abyś Ty i potencjalny kandydat mogli uzyskać wgląd w kulturowy aspekt wspólnej pracy.

Krok 11: Sprawdź referencje

Na tym etapie procesu rekrutacji, lista potencjalnych kandydatów na programistów została już ograniczona do zaledwie kilku. Zanim jednak dokonasz wyboru, wynegocjujesz warunki i złożysz ofertę, dobrą praktyką jest szybkie sprawdzenie ich referencji. Ten krok zapewni wgląd w ich przeszłe wyniki, zaplecze techniczne, etykę pracy, ducha pracy zespołowej i nie tylko.

Ponieważ masz już profil kandydata i historię jego doświadczenia zawodowego, możesz skontaktować się z jego poprzednią organizacją, aby uzyskać jakościowy wgląd w jego sytuację:

Kompetencje techniczne

Niezawodność

Zdolność do pracy w zespole

Zarządzanie czasem

Zdolność adaptacji

Reakcja na informacje zwrotne

Ten krok będzie podlegał przepisom dotyczącym sprawdzania referencji w danym kraju i stanie. Na przykład, niektóre organizacje w Stanach Zjednoczonych mają prawny wymóg sprawdzenia przeszłości przed zatrudnieniem pracowników, do czego potrzebują również zgody kandydata.

Krok 12: Złożenie konkurencyjnej oferty

Witamy na finiszu procesu rekrutacji - jesteś już prawie na mecie.

Wykonałeś wszystkie czynności związane z pozyskiwaniem talentów, scoutingiem i weryfikacją. Nadszedł czas, aby zatrudnić inżynierów oprogramowania, oferując wspólnie akceptowalne warunki. Podejdź do negocjacji w sposób przejrzysty i skoncentruj się na obopólnych korzyściach.

Zacznij od zrozumienia priorytetów inżyniera oprogramowania. Czy cenią sobie elastyczne godziny pracy lub pracę zdalną? Czy przedkładają rozwój zawodowy nad oceny finansowe? Poznaj ich główne motywatory i sprawdź, jak najlepiej możesz je spełnić

Przekaż oczekiwania firmy oraz dostępne zasoby i możliwości. Zajmij się potrzebami obu stron, abyś mógł rozpocząć tę relację z pozytywnym akcentem.

Najlepsi programiści często otrzymują wiele ofert pracy i są rozpieszczani wyborem. Aby mieć pewność, że przyciągniesz najlepsze talenty, zadbaj o konkurencyjne benefity.

Jeśli wszystko się zgadza, złóż pisemną ofertę i podpisz umowę!

Krok 13: Zapewnij ustrukturyzowany onboarding

Oczywiście proces rekrutacji nie kończy się wraz z dołączeniem pracownika do zespołu. Pozytywne doświadczenia związane z wdrożeniem mogą przygotować grunt pod przyjemne relacje w pracy.

Rozpocznij od sesji orientacyjnej, aby inżynier oprogramowania poznał zasady i procedury firmy. Jednocześnie udostępnij wiele pomocnych zasobów wdrożeniowych, aby ułatwić płynne przejście.

Idealnie, zestaw wdrożeniowy dla inżynierów oprogramowania powinien zawierać następujące elementy:

Podręcznik pracownika

Schemat organizacyjny

Szczegóły dotyczące stosu technologii

Przegląd projektuCele inżyniera oprogramowania oszczędzają czas podczas całego procesu rekrutacji. Wysyłaj wiadomości e-mail, dodawaj tagi, stosuj szablony i przydzielaj zadania za pomocą logiki "kiedy" i "wtedy", aby Twoja praca przebiegała automatycznie

Krok 14: Zbieranie informacji zwrotnych na temat procesu rekrutacji

Użyj formularzy opinii, aby usprawnić proces rekrutacji

Przechwytywanie informacji zwrotnych na temat procesu rekrutacji pomaga w ciągłym doskonaleniu i optymalizacji cyklu dla przyszłych przedsięwzięć rekrutacyjnych.

Wdrożenie strukturalnego mechanizmu informacji zwrotnej, który zbiera spostrzeżenia od wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy - kandydatów, wybranego programisty, menedżerów ds. rekrutacji, osób prowadzących rozmowy kwalifikacyjne i wszystkich innych.

Zachęcaj ich do omawiania mocnych i słabych stron lejka rekrutacyjnego, a także staraj się uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób można usprawnić lub ulepszyć niektóre obszary.

Po zebraniu wszystkich informacji zwrotnych możesz zidentyfikować powtarzające się problemy i skupić się na nich w pierwszej kolejności. W ten sposób powoli usprawnisz proces rekrutacji i przyciągniesz więcej talentów do swojej organizacji

Szablony rekrutacyjne dla inżynierów oprogramowania

Nasza 14-etapowa strategia musiała wyjaśnić, jak poradzić sobie z tak złożonym zadaniem, jak zatrudnienie odpowiednich inżynierów oprogramowania. Teraz mamy zamiar podzielić się sekretem, aby doładować proces rekrutacji i uczynić go bardziej wydajnym. Mówimy o szablony rekrutacyjne .

Dzięki szablonom rekrutacyjnym nie trzeba wymyślać koła na nowo. Zapewniają one ramy tego, jak przejść przez proces zatrudniania, z wystarczającą ilością miejsca na dostosowanie w zależności od wymagań. Oto kilka takich gotowych do użycia, konfigurowalnych szablonów, które mogą być pomocne:

Zatrudnianie kandydatów

Szablon rekrutacji kandydatów przez ClickUp

ClickUp zatrudnia kandydatów usprawnia rekrutację dzięki kompleksowym, wstępnie skonfigurowanym narzędziom. Niezależnie od tego, czy śledzisz aplikacje, czy organizujesz je według roli i umiejętności, szablon zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby ułatwić ten proces. Jeśli szukasz uczciwej, spójnej oceny i skutecznej rekrutacji najlepszych inżynierów oprogramowania, ten szablon jest dla Ciebie!

Macierz wyboru pracowników

Szablon matrycy selekcji pracowników według ClickUp

Matryca wyboru pracowników ClickUp eliminuje wszystkie problemy związane z sortowaniem i oceną CV. Tutaj wystarczy wprowadzić dane kandydata wraz z podstawowymi i pożądanymi kryteriami wyboru kandydata, a matryca selekcji wykona całą pracę za Ciebie! Oprócz tego, że decyzja jest oparta na danych i bardziej dokładna, ta matryca selekcji skraca również wymagany czas.

Rekrutacja i zatrudnianie

Szablon rekrutacji i zatrudniania według ClickUp

Szablon Szablon rekrutacji i zatrudniania na ClickUp to zestaw narzędzi do przechowywania i organizowania danych w sposób hierarchiczny i logiczny. Możesz przesyłać zasoby dla wewnętrznych interesariuszy, śledzić kandydatów, przeglądać karty wyników, planować rozmowy kwalifikacyjne i nie tylko. Jest to idealne rozwiązanie dla małych firm, aby szybko i skutecznie zidentyfikować inżyniera oprogramowania dla ich konkretnych potrzeb.

Lista kontrolna zatrudnienia

Lista kontrolna dotycząca zatrudniania według ClickUp

Szablon Lista kontrolna zatrudniania ClickUp zapewnia sprawny przebieg całego procesu rekrutacji. Jest to interaktywna lista wyszczególniająca wszystkie działania rekrutacyjne. Zawiera również sekcję, którą można dostosować i udostępnić nowo zatrudnionemu inżynierowi oprogramowania, aby ułatwić proces wdrażania.

Jak zapewnić sukces nowo zatrudnionym programistom

Po zakończeniu szkolenia i wdrożenia będziesz chciał, aby Twój inżynier oprogramowania poświęcił czas i wysiłek na dostarczanie innowacyjnych rozwiązań. Jednak wbrew powszechnej opinii, rzemieślnik jest tylko tak dobry, jak narzędzia, których używa. Musisz również wyposażyć inżyniera oprogramowania w odpowiednie narzędzia i technologie, które pomogą mu osiągnąć wyznaczone cele.

ClickUp jest narzędziem, którego potrzebujesz.

ClickUp udowadnia swoją przydatność w projektach inżynierii oprogramowania dzięki następującym funkcjom i możliwościom:

Możliwość dostosowania: Zaprojektuj swoją przestrzeń po swojemu. Odróżne widoki projektu dopola niestandardoweinżynier oprogramowania może zmodyfikować platformę, aby dopasować ją do swoich przepływów pracy i procesów rozwoju

Inżynierowie oprogramowania mogą tworzyć szczegółowe pulpity nawigacyjne ClickUp i łatwo dodawać karty, aby wyświetlać postępy w punktach sprintu, zadania według statusu i błędy według widoku

Oparte na sztucznej inteligencji:ClickUp Brain to asystent AI nowej generacji dla użytkowników ClickUp. Możesz go używać do tworzenia atrakcyjnych postów rekrutacyjnych, szczegółowych opisów stanowisk i podsumowywania CV kandydatów. Twój programista może również używać go do pisania lub debugowania kodów lub zarządzania bazami wiedzy - możliwości są nieograniczone

Uprość kodowanie dzięki generatorowi fragmentów kodu AI ClickUp

Automatyzacja: Automatyzacja ClickUp pozwala inżynierowi oprogramowania wybierać z biblioteki ponad 100 gotowych automatyzacji lub budować je od podstaw w zależności od potrzeb projektów rozwojowych

Automatyzacja procesów i przepływów pracy w ClickUp

Dokumentacja: Dokumenty ClickUp to scentralizowane repozytorium dla wszystkich dokumentów, wiki i nie tylko. Wesprzyj swój kod solidną dokumentacją dzięki ClickUp Docs

Dokumenty ClickUp to scentralizowane repozytorium dla wszystkich dokumentów, wiki i nie tylko. Wesprzyj swój kod solidną dokumentacją dzięki ClickUp Docs Współpraca: Burza mózgów nad pomysłami na tablicy, czat lub udostępnianie zasobów w komentarzach. ClickUp wspiera współpracę na więcej niż jeden sposób

Używaj tablic w ClickUp, aby współpracować ze swoim zespołem

Metodologie zwinne: Dzięki funkcjom takim jak niestandardowe zwinne pulpity nawigacyjne, śledzenie kamieni milowych, sprinty itp

Uzyskaj szybki wgląd w sprinty swoich zespołów dzięki widokowi listy sprintów ClickUp

Integracje: ClickUp obsługuje różne integracje, takie jak GitHub lub Bitbucket do kontroli wersji, Jira lub Redmine do śledzenia błędów, Figma do prototypowania aplikacji internetowych i wiele innych. Możliwość integracji różnych platform, aplikacji i systemów z ClickUp czyni go nieocenionym zasobem dla inżynierów oprogramowania.

ClickUp integruje się z takimi serwisami jak GitHub, aby ułatwić rozwój oprogramowania

Przeczytaj także: Najbardziej przydatne szablony dla inżynierów oprogramowania

Recap: Zatrudnianie programistów

Zidentyfikuj wymagania i luki w umiejętnościach

Stworzenie szczegółowego opisu stanowiska

Sprawdź istniejące rezerwy talentów

Opublikuj plan rekrutacji online i w społecznościach technologicznych

Sporządzenie krótkiej listy i sprawdzenie kwalifikujących się kandydatów

Skorzystaj z oceny technicznej, aby zakwalifikować kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i ocena dopasowania kulturowego

Sprawdź referencje i przedstaw konkurencyjną ofertę

Zapewnij im przyjemne i ustrukturyzowane wdrożenie

Korzystaj z narzędzi i szablonów, aby zaoszczędzić czas, gdy tylko możesz

rekrutacje technologiczne stały się łatwiejsze dzięki ClickUp

Mamy nadzieję, że te wskazówki dotyczące zatrudniania inżynierów oprogramowania były pomocne. Podczas gdy ClickUp jest potężnym narzędziem produktywności dla programistów jest również nieocenionym atutem dla rekruterów i menedżerów ds. rekrutacji. Można go używać bardzo skutecznie jako narzędzie rekrutacyjne również.

Użyj ClickUp Brain do tworzenia atrakcyjnych opisów stanowisk, formularzy do przechwytywania informacji o kandydatach, dokumentów do przechowywania wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych danych, kalendarza do sporządzania harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych, szablonów do szybkiego rozpoczęcia procesu - lista jest długa.

Co więcej, możesz przeglądać wszystkie działania w scentralizowanej przestrzeni i otrzymywać aktualizacje procesu rekrutacji w czasie rzeczywistym.

Tak więc, niezależnie od tego, czy używasz go do zatrudnienia inżyniera, czy też do wspierania go w pracy, ClickUp jest wszystkim, czego potrzebujesz! Zarejestruj się aby spróbować!