Zbudowanie zoptymalizowanej struktury zespołu Agile

Zapytaj dowolny zespół programistów, jak zarządza wieloma projektami rezultaty i procesy rozwoju, a ich odpowiedź będzie wskazywać na metodologie rozwoju Agile.

Metodologia Agile, czyli zwinne ramy zarządzania projektami, opiera się na iteracyjnym podejściu do zarządzania projektami. Projekty są podzielone na mniejsze fazy, a każda faza jest zakończona poprzez ciągłe doskonalenie i współpracę oraz różne sceny planowania, realizacji i oceny.

Według Radix , Agile jest obecnie jedną z najczęściej używanych metodologii zarządzania projektami na świecie, a około 61% firm używa Agile do tworzenia oprogramowania.

Ale czym jest zespół Agile i jak można zaadoptować to podejście do zarządzania projektami i procesu tworzenia oprogramowania?

W tym przewodniku dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć. Zaczynajmy!

Co składa się na Agile Teams?

"Agile" jest obecnie synonimem szybkości, elastyczności i niestandardowego podejścia do klienta.

W zwinnych teamach nie chodzi tylko o procesy i sprinty; chodzi o wzmocnione jednostki, które udostępniają wspólną wizję i rozwijają się w ciągłym uczeniu się i adaptacji. Tak więc Agile team składa się z grupy osób o różnych (i wielu) umiejętnościach, które współpracują ze sobą w powodzeniu faz, aby zakończyć projekt.

Struktury zespołów Agile są często małe, więc każdy członek zespołu jest starannie dobierany, aby spełnić jeden lub więcej celów biznesowych. Oznacza to również, że każdy członek zespołu ma wiele umiejętności i musi współpracować, aby pomyślnie zakończyć fazy.

Są to podstawowe cechy struktury zespołu Agile:

Wielo-umiejętności: Każdy członek struktury zespołu Agile musi mieć wkład w więcej niż jedną dyscyplinę Wielofunkcyjność: Podczas gdy każdy członek zespołu jest ekspertem w jednej dziedzinie, posiada on również dodatkowe umiejętności, które stanowią wartość dodaną dla całej struktury zespołu Współpraca: Ponieważ zespoły Agile pracują razem, aby osiągnąć jeden cel, muszą współpracować, komunikować się, dzielić pomysłami, szkolić się nawzajem, oferować pomoc i dobrze współpracować z innymi zespołami i członkami Niehierarchiczny: Aby ułatwić płynną współpracę, zespoły Agile są niehierarchiczne. Struktura zespołu Agile jest płaska, a odpowiedzialność i obowiązki są udostępniane w równym stopniu

Tradycyjne a zwinne struktury teamów

Teraz, gdy rozumiemy już zwinną strukturę zespołu, zrozummy podstawową różnicę między zwinnymi i tradycyjnymi Teams.

Tradycyjne Teams

Tradycyjne zespoły często postępują zgodnie z metodologią kaskadową, która wykorzystuje sekwencję liniową. W tym przypadku menedżerowie planują i tworzą strategię ruchu naprzód, a zespół wykonuje ten plan. The dynamika zespołu są definiowane w oparciu o konkretne obowiązki, cele i wiedzę członków zespołu.

Dlatego też tradycyjne Teams często:

Postępują zgodnie z tradycyjną metodologią zarządzania projektami i mają zdefiniowaną hierarchię. Istnieją pracownicy, liderzy zespołów, menedżerowie, kierownictwo wyższego szczebla i tak dalej

Zadania są definiowane przez menedżerów i przypisywane do zespołów, które są oddelegowane do członków za pośrednictwem liderów zespołów. Rola każdego pracownika i jego codzienne działania są zdefiniowane

Tradycyjny model pozostawia niewiele miejsca na udostępnianie umiejętności iwspółpracę międzyfunkcyjną ponieważ każdy członek zespołu jest zatrudniany w oparciu o konkretne umiejętności, a następnie przydzielane są mu odpowiednie zadania

Tradycyjny model sprawdza się w większych organizacjach, które potrzebują hierarchii i liniowego zarządzania projektami w celu osiągnięcia rezultatów. Jest również odpowiedni dla projektów, które generalnie nie odbiegają zbytnio od planów lub tych, które wymagają ścisłych oś czasu do zrobienia

Zespoły Agile

Z drugiej strony, metodologia Agile zakłada zakończenie projektu w iteracyjnych fazach. Ponieważ każda faza wymaga osób o szerokim zakresie umiejętności, struktura zespołu różni się od tradycyjnego podejścia kaskadowego.

ClickUp Gantt Chart View dla zespołu produktowego, który daje realistyczny widok zadań i wydajności dla zwinnego zarządzania zespołem

Zespół Agile to grupa osób o wielu umiejętnościach, zdolnych do samodzielnej realizacji każdego etapu i projektu.

Zespół Agile jest często mały (5-10 członków) i składa się z członków, którzy razem posiadają wszystkie umiejętności potrzebne do zakończenia projektu

Teams Agile charakteryzują się wysokim poziomem współpracy. Ponieważ każda faza przechodzi przez wszystkie scena rozwoju w krótkim czasie, musi istnieć odpowiednia komunikacja iwspółpraca Teams* Zwinna struktura zespołu składa się z osób o różnych umiejętnościach, które mogą pracować w środowisku międzyfunkcyjnym. Wynika z tego, że członkowie uczą i uczą się od siebie nawzajem. Oznacza to również, że zadania nie są ściśle przypisane, a doświadczeni członkowie zwinnego zespołu mogą wybierać zadania według własnego uznaniawymagania projektu i umiejętności

Wreszcie, Teams Agile nie są hierarchiczne. Struktura zespołu jest płaska, a każdy członek jest w równym stopniu odpowiedzialny i rozliczany za szybkość realizacji zwinnego projektu

Ten pozorny kontrast podkreśla wyraźną różnicę w filozofii i podejściu. Podczas gdy tradycyjne struktury stawiają na przewidywalność i kontrolę, Agile stawia na elastyczność i adaptację.

Poprzez przyjęcie podstawowych zasad wielofunkcyjności, analiza procesu dzięki zwinności, autonomii i iteracyjnemu rozwojowi, zespoły Agile odblokowują nowy poziom responsywności, zdolności adaptacyjnych i zorientowania na klienta.

Rodzaje struktur zespołów Agile

Chociaż zwinna struktura zespołu nie ma stałych ról, niektóre wymagania są wspólne dla większości projektów. Tak więc, typowy zwinny zespół będzie składał się z następujących osób:

Generalist

Ogólny zespół zwinny to taki, w którym każdy członek ma szeroki zakres umiejętności, w których jest dobry, ale generalnie nie jest ekspertem w żadnej z nich. Ponieważ każdy członek zespołu ma wiele umiejętności (a umiejętności te nakładają się na siebie), mogą oni osiągnąć swoje cele poprzez współpracę i pracę zespołową. Dwóch członków, którzy znają się na rozwoju Front-endu, może współpracować i uzupełniać braki w wiedzy.

Ta struktura sprawdza się dobrze w przypadku mniejszych teamów i może nie być odpowiednia dla krytycznych ról (lub zadań), które wymagają ekspertów.

Specjalista

Specjalista to ktoś, kto jest ekspertem w określonej niszy. Specjalistyczny zespół Agile składa się z grupy takich specjalistów. Każdy specjalista posiada podstawową umiejętność i jest odpowiedzialny za swój obszar. W tym podejściu role i obowiązki są często definiowane automatycznie na podstawie specjalizacji każdego członka zespołu.

Metodologia ta jest przeciwieństwem struktury generalistycznej i jest stosowana, gdy projekty (lub zadania) mają krytyczne znaczenie.

Hybryda

Jak można się domyślić, hybrydowy zespół Agile to heterogeniczna mieszanka generalistów i specjalistów. W tym modelu specjaliści podejmują się złożonych zadań w ramach fazy, w której są ekspertami, podczas gdy generaliści wypełniają luki i utrzymują zespół razem.

Teams Agile są często hybrydowe. Ogólnikowcy w zespole pozwalają mu być elastycznym i adaptowalnym (co wyróżnia metodologię Agile), a specjaliści zapewniają wysokiej jakości wyniki.

Równolegle

W pierwszych trzech modelach struktura zespołu i rezultaty pozostają mniej więcej takie same pomiędzy każdą iteracją.

W strukturze równoległej, Teams zmieniają zadania z każdą iteracją. Zespół, który pracował nad systemami back-end w jednej iteracji, może pracować nad rozwojem front-endu w następnej.

Pozwala to na równoległe wykonywanie różnych iteracji, jednocześnie umożliwiając członkom wnoszenie wkładu w inne obszary projektu. Członkowie mogą podnosić swoje kwalifikacje w trakcie procesu i wnosić świeże perspektywy do każdego obszaru w ramach iteracji.

Pod-zespół

Podczas gdy w Agile nie ma hierarchii, możesz zobaczyć strukturę, która bardzo ją przypomina, zwaną strukturą pod-zespołów.

W tym podejściu zespół Agile może być częścią większego zespołu lub wielu zespołów Agile pracujących razem. Każdy zespół Agile jest odpowiedzialny za określoną część iteracji, ale faza zostaje zakończona tylko wtedy, gdy wszystkie zespoły odniosą sukces.

Pod-zespoły są często formowane, gdy fazy są zbyt duże, aby mogły być obsługiwane przez pojedynczą strukturę zespołu Agile.

Kluczowe role i obowiązki w zespole Agile

Podczas gdy zespół Agile jest niehierarchiczny, framework Agile wymaga struktury organizacyjnej.

Poniżej przedstawiono strukturę zespołu Agile i role uznane w manifeście Agile:

Właściciel produktu

Właściciel produktu jest odpowiedzialny za zrozumienie potrzeb interesariuszy i klientów, przekazanie ich zespołowi i zapewnienie, że są one spełniane przez cały cykl życia projektu Agile.

tworzenie niestandardowych statusów w ClickUp do definiowania celów i rezultatów projektu

Aby to osiągnąć, właściciel produktu będzie regularnie spotykał się z interesariuszami i zespołem, aby upewnić się, że projekt jest na właściwym torze. W razie potrzeby oferują również wskazówki, ponieważ najlepiej rozumieją potrzeby klienta.

Lider Teams lub Scrum Master

Lider zespołu (lub scrum master w Scrumie) jest zasadniczo odpowiedzialny za wszystkich członków zespołu i ich wyniki. Dobiera ludzi, buduje zespół, ułatwia współpracę, zarządza zadaniami i cyklami pracy, prowadzi spotkania itp.

Lider zespołu jest odpowiedzialny za zapewnienie, że zespół pracuje zgodnie z zasadami określonymi w manifeście Agile.

W zależności od rodzaju praktyki Agile, rola ta może mieć różne nazwy. Obowiązki pozostają jednak takie same. W Zespoły Agile Scrum na przykład, lider zespołu nazywany jest Scrum Masterem.

Członkowie Teams

Obejmuje wszystkich członków zespołu Zwinny zespół ds. rozwoju produktu . W zależności od rodzaju biznesu i zespołu, członkami mogą być programiści, projektanci, testerzy, marketerzy, sprzedawcy itp. W IT i rozwoju oprogramowania (gdzie Agile jest najbardziej popularny), typowe zdefiniowane role to:

Deweloper : Pisze kod i buduje produkt oraz jest odpowiedzialny za inżynierię produktu i wprowadzenie go w życie

: Pisze kod i buduje produkt oraz jest odpowiedzialny za inżynierię produktu i wprowadzenie go w życie Projektant : Tworzy przepływ użytkownika i definiuje wizualną estetykę produktu

: Tworzy przepływ użytkownika i definiuje wizualną estetykę produktu Tester: Testuje produkt pod kątem błędów i innych problemów poprzez symulowanie scenariuszy. Deweloper i tester współpracują ze sobą, aby stworzyć produkt wolny od błędów

W zależności od zdefiniowanej struktury, każdy członek zespołu może być generalistą, specjalistą lub jednym i drugim. Członkowie zespołu współpracują z liderem zespołu, aby osiągnąć cele zdefiniowane przez właściciela produktu i zadowolić interesariuszy.

Konsultanci/eksperci merytoryczni

Jedną z kluczowych funkcji frameworka Agile jest to, że pozwala on na elastyczność i zdolność adaptacji. Oznacza to, że projekt może się zmieniać, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku i krajobrazu w miarę przechodzenia przez kolejne iteracje.

Zmiany te wymagają pewnych umiejętności lub wiedzy specjalistycznej, które nie istnieją w strukturze zespołu Agile. W takich przypadkach lider zespołu może poprosić o pomoc MŚP lub konsultanta. Osoby te są specjalistami w danej niszy i często pracują z zespołem przez krótki czas trwania, podczas którego oferują wsparcie i wskazówki.

przykład tego, jak zespoły programistów mogą łatwo dodać logikę warunkową do formularzy w ClickUp_

Zarządzanie specjalistycznym zwinnym zespołem, zespoły deweloperskie mogą korzystać z wyspecjalizowanych formularzy do przechwytywania szczegółów żądania i zgłaszania żądań do wyspecjalizowanych teamów.

Interesariusz

Interesariusze są głównymi stronami zainteresowanymi projektem. Są oni dotknięci wynikiem projektu, a także mają na niego wpływ. Interesariuszem może być klient, inwestor, rada nadzorcza itp.

Ich potrzeby określają kształt projektu i wszystkie kolejne strategie. Interesariusze często nie angażują się w codzienne działania i zazwyczaj komunikują się za pośrednictwem właściciela produktu.

Budowanie efektywnej struktury zespołu Agile

Po zrozumieniu metodologii Agile, jej korzyści i sposobu działania zespołów Agile, możesz rozważyć samodzielne wdrożenie Agile. Istnieje kilka kroków do zbudowania efektywnej struktury zespołu Agile, którymi chcielibyśmy się podzielić:

Wybierz metody Agile

Istnieją różne metody Agile, takie jak Scrum, Kanban itp. Wybierz jedną lub więcej z tych metod w zależności od branży i rodzaju pracy. Metoda będzie miała duży wpływ na strukturę zespołu i jego działania.

widok Tablicy Kanban, który pomaga kierownikom projektów efektywnie zarządzać sprintami w projektach Agile_

Zdefiniuj poziom umiejętności

Czy zamierzasz zbudować zespół generalistów czy specjalistów, a może wybierzesz podejście hybrydowe? Ta decyzja będzie miała wpływ na to, kogo zatrudnisz i jak będzie wyglądała struktura zespołu.

Promocja zdolności adaptacyjnych

Zdolność adaptacji jest tym, co wyróżnia framework Agile. Promuj to poczucie zdolności adaptacyjnych również w zespole. Od samego początku każdy członek zespołu powinien wiedzieć, że oczekuje się od niego uczenia się nowych umiejętności, pracy w różnych rolach itp.

Podążaj za scenami rozwoju grupy Tuckmana

Sceny rozwoju grupy według Tuckmana przez Alun Gather Good Ogólnie rzecz biorąc, są to cztery fazy, przez które przechodzi każdy członek zespołu Agile:

Poleganie w dużej mierze na wskazówkach lidera i właściciela produktu Czują się komfortowo w swoich rolach i przejmują obowiązki bez potrzeby otrzymywania wskazówek Zacieśnia więzi z innymi członkami zespołu i zaczyna akceptować obowiązki zespołowe Zaczyna działać najlepiej jak potrafi i osiągać optymalne wyniki

Używaj technologii

Technologia może znacznie przyspieszyć Twoją podróż w Agile. Rozwiązania programowe, takie jak ClickUp dostarcza właścicielom produktów i dostawcom wszystkich narzędzi potrzebnych do efektywnego zarządzania zespołem Agile.

Funkcje takie jak zadania i podzadania, tablice i wykresy Gantta umożliwiają zespołom wdrażanie ram Agile i pozwalają liderom na śledzenie postępów.

ClickUp Gantt widok z zadaniami i zależnościami do efektywnego zarządzania zależnymi zadaniami

Zarządzaj Agile Teams z ClickUp

Właściciele i liderzy produktów mogą zarządzać teamami bardziej efektywnie dzięki odpowiednim narzędziom. Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp jest jednym z takich narzędzi.

Dashboard Bundle na ClickUp z celami zespołu, aby pomóc każdemu działowi zrozumieć ich rolę i wysiłek w projekcie ClickUp Agile dostarcza menedżerom projektów, Teams Scrum i zespoły programistyczne z wszystkimi funkcjami potrzebnymi do ustawienia i zarządzania zespołem Agile i fazami. Począwszy od zadań i zarządzanie obciążeniem pracą po analitykę i raportowanie - zarządzaj wszystkim z poziomu jednej platformy.

Z Schemat organizacyjny ClickUp , możesz efektywnie pracować nad zarządzaniem zespołem Agile i uzyskać przewagę nad konkurencją. Zamiast zaczynać od zera, możesz skorzystać z naszego gotowego do użycia Szablony Agile do zarządzania poszczególnymi zasobami, definiowania relacji i pomocy w przyjęciu zwinnego środowiska dla zespołów.

Jeśli chcesz wdrożyć zwinne metodologie w swojej organizacji i umożliwić Zwinny rozwój produktu i współpracy zespołowej, zarejestruj się w ClickUp już dziś!

FAQs

**1. Jak działa zespół Agile?

Zespoły Agile składają się z wielofunkcyjnych i samozarządzających się osób wybranych do realizacji konkretnego zadania w projekcie. Osoby te są wybierane ze względu na ich konkretną wiedzę biznesową i mogą pracować nad swoimi obszarami biznesowymi, aby pomóc osiągnąć wspólny cel.

Ten specjalistyczny zwinny zespół współpracuje między działami, umożliwiając jednoczesne prowadzenie wielu wielofunkcyjnych projektów przy minimalnych przestojach i opóźnieniach.

**2. Jakie są role w Agile?

Poszczególne role w Agile to interesariusze, właściciele produktów, liderzy zespołów, kierownicy projektów Agile i członkowie zespołów.

**3. Jaka jest idealna struktura zespołu Agile?

Idealny zespół Agile powinien mieć płaską strukturę, co oznacza, że wszyscy członkowie zespołu mają równą odpowiedzialność i swobodę niezależnej pracy. Rozmiar takiego zespołu jest mały lub szczupły, od 3 do 10 osób.

Dzięki temu zespół jest odpowiedzialny za swoje działania i poprawia wewnętrzną komunikację, dzięki czemu jego funkcja jest płynna. Pomaga to również kierownikom projektów efektywnie przydzielać działania i zarządzać takim zespołem.

**4. Dlaczego struktura Agile jest niezbędna?

Struktura Agile to ramy zarządzania małymi zespołami zależnie od działań projektowych, cyklu pracy i roli w zespole. Jest to kluczowe, ponieważ zapewnia, że każdy członek zespołu zna swoje cele i rezultaty, jednocześnie zachęcając do aktywnej komunikacji i przejrzystości. Pomaga teamom ufać sobie nawzajem, akceptować zmiany i rozwijać się w dynamicznym środowisku.

**5. W jaki sposób narzędzia takie jak ClickUp mogą pomóc w organizacji zespołu Agile?

Narzędzia takie jak ClickUp są zbudowane przy użyciu zwinnych frameworków, pomagając kierownikom projektów pracować nad wieloma projektami bez ryzyka. Ponieważ zespół Agile jest zarządzany samodzielnie, śledzenie codziennej pracy i celów może stanowić wyzwanie dla kierowników zespołów i właścicieli produktów.

Intuicyjny interfejs i zaawansowane funkcje ClickUp usprawniają cykl pracy, zwiększają przejrzystość i utrzymują wszystkich na tej samej stronie. Wykorzystuje elementy wizualne, aby zapewnić przejrzysty widok zadań, rozbijając produkty i zasoby oraz śledząc postępy w zaległościach projektu. Pomaga to kierownikowi projektu podejmować decyzje na czas i zapewnia powodzenie w dostarczeniu produktu.