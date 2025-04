10 najlepszych integracji Help Scout zmieniających obsługę klienta

Nie jest tajemnicą, że aby odnieść sukces w biznesie, musisz zadbać o zadowolenie swoich klientów - doświadczenie klienta jest ostatecznym wyróżnikiem. To nastawienie na klienta spopularyzowało narzędzia takie jak Help Scout.

Help Scout to kompleksowa platforma obsługi klienta, która działa jako hub dla wszystkich interakcji z klientami. Dostarcza ona imponujący zestaw narzędzi i funkcji, ale integracje mogą uczynić ją jeszcze potężniejszą.

Zapraszamy do zapoznania się z 10 integracjami aplikacji, które przenoszą Help Scout na wyższy poziom.

Czego należy szukać w integracjach Help Scout?

Oto kilka kwestii, które należy wziąć pod uwagę podczas weryfikacji integracji z Help Scout:

Bezproblemowa integracja : Chcesz rozwiązania, które integruje się z Help Scout, ale co z większą infrastrukturą cyfrową? System musi być kompatybilny z innymi narzędziami, platformami i technologiami, których używasz do działań biznesowych, takich jak zarządzanie powiązaniami z klientami, pozyskiwanie potencjalnych klientów, zaangażowanie i wiele innych

Łatwość użytkowania : Nie chcesz spędzać tygodni na ustawieniu nowej integracji - lub doświadczać tak dużego tarcia, że twój zespół się poddaje. Integracja musi być przyjazna dla użytkownika i łatwa w użyciu. Posiadanie intuicyjnego interfejsu użytkownika i płynne wdrażanie katalizuje wskaźniki adopcji

Niestandardowe rozwiązania : Poszukaj integracji, które możesz niestandardowo dostosować w zależności od potrzeb biznesowych i preferencji klientów. Dostosowanie cyklu pracy pozwala zwiększyć satysfakcję klienta poprzez personalizację i wydajność

Automatyzacja : Obsługa klienta i wsparcie mogą szybko przerosnąć Twoje zespoły. Wybierz integrację, która oferuje automatyzację, aby usprawnić przychodzące żądania i zająć się rutynowymi i powtarzalnymi zadaniami. Dzięki temu łatwiej będzie lepiej obsługiwać niestandardowych klientów

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami : Twoje Teams mogą mieć do czynienia z wrażliwymi danymi klientów. W związku z tym potrzebujesz solidnych zabezpieczeń i niezawodnej zgodności, aby zapobiec nieszczęśliwym wypadkom lub naruszeniom. Integracje, które są zgodne z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i zgodności danych, powinny znaleźć się na szczycie listy

Skalowalność : Help Scout rozwija się wraz z Twoją organizacją i jej zmieniającymi się wymaganiami. Ten sam stopień skalowalności jest pożądany również w przypadku integracji, ponieważ podczas obsługi żądań klientów będą występować szczyty i doliny

Koszt kontra wartość: Zamiast skupiać się wyłącznie na kosztach integracji, zwizualizuj wartość, jaką wnosi ona do procesów obsługi klienta i wsparcia. Przeanalizuj, jak dobrze integruje się ona z Help Scout i szerszymi celami organizacji, aby uzasadnić inwestycję

10 najlepszych integracji Help Scout do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, jak analizować integracje Help Scout, przyjrzyjmy się tym, które są warte Twojego czasu.

1. ClickUp

ClickUp i Help Scout mogą na pierwszy rzut oka wydawać się mało prawdopodobnym połączeniem, ale rzeczywistość jest inna. ClickUp, kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, jest potężnym dodatkiem do Help Scout, który pozwala odblokować większą wartość. Każdą działalność biznesową można przełożyć na projekt i to samo dotyczy zarządzania doświadczeniem klienta.

Narzędzie do zarządzania projektami może odegrać kluczową rolę w obsłudze zapytań klientów, wspólnym rozwiązywaniu problemów, przekazywaniu opinii klientów do zespołów zajmujących się rozwojem produktów i poprawie ogólnej wydajności biznesowej.

Oto przegląd niektórych funkcji ClickUp, które mogą pomóc w osiągnięciu takich wyników:

Zarządzanie zadaniami

Przekształcanie zapytań w zadania ClickUp

Zadania ClickUp to przełom w zarządzaniu obsługą klienta. Nowe zapytanie klienta w Help Scout wyzwala nowe zadanie w ClickUp, eliminując potrzebę przełączania się między platformami i ręcznego ponownego wprowadzania informacji przez przedstawicieli obsługi klienta.

Następnie wystarczy przypisać zadania, zdefiniować priorytety, ustawić terminy, dodać komentarze i śledzić zadania, aby rozwiązać każdą przychodzącą komunikację z klientem!

Zarządzanie dokumentami

Połączenie ClickUp Docs z Twoimi cyklami pracy

ClickUp Docs to scentralizowane repozytorium dokumentów. Użyj go do tworzenia baz wiedzy dla klientów lub współpracy wewnętrznej w celu zebrania najlepszych praktyk, wskazówek i trików; możliwości są nieograniczone. Oprócz udostępniania informacji, ClickU Docs umożliwia ustawienie zautomatyzowanych cykli pracy, które są uruchamiane po spełnieniu określonych warunków biznesowych.

Wyszukiwanie uniwersalne

Wyszukiwanie we wszystkich zasobach dzięki ClickUp University Search

Lokalizacja wszystkiego dzięki Universal Search w ClickUp. Funkcja ta wykorzystuje spójność infrastruktury cyfrowej, aby każdy zasób można było przeszukiwać i nawigować. Możesz znaleźć wszystko za pomocą odpowiedniego ustawienia słów kluczowych, od plików dokumentów w ClickUp Docs po udostępniane skrzynki odbiorcze zbudowane poprzez integracje.

ClickUp Brain

Generowanie wpisów na bloga w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain to wszechstronny asystent AI. Może on pełnić różne funkcje, od podsumowywania statusu projektu po przygotowywanie natychmiastowych odpowiedzi na pytania. Można go nawet używać do kompilowania i wypełniania często zadawanych pytań i artykułów z instrukcjami, aby spełnić wymagania samoobsługi.

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledzenie czasu : Rejestruj liczbę godzin pracy poświęconych na wykonanie zadania dzięki : Rejestruj liczbę godzin pracy poświęconych na wykonanie zadania dzięki wbudowanej funkcji śledzenia czasu w ClickUp

Śledzenie celów : Ustaw, śledź, wyświetlaj i organizuj cele i OKR, aby ułatwić osiąganie celów za pomocą ClickUp : Ustaw, śledź, wyświetlaj i organizuj cele i OKR, aby ułatwić osiąganie celów za pomocą ClickUp Goals

Konfigurowalne obszary robocze : Zaprojektuj swój obszar roboczy na swój sposób dzięki wielu : Zaprojektuj swój obszar roboczy na swój sposób dzięki wielu widokom ClickUp , takim jak Obciążenie pracą, Lista, Tablica i Kalendarz, i uzyskaj pełną widoczność swoich projektów

Mapy myśli: Twórz oszałamiające wizualne zarysy na mapach Twórz oszałamiające wizualne zarysy na mapach myśli ClickUp od samego początku lub wykorzystując już zakończone zadania

Pola niestandardowe: Dodaj : Dodaj niestandardowe pola ClickUp do zadań, projektów i dokumentów, aby uzyskać lepszą organizację i śledzenie danych

Limity ClickUp

Długa lista funkcji może sprawić, że poczujesz, że nie jesteś w stanie w pełni korzystać z platformy

Wbudowana funkcja czatu może nie być tak intuicyjna jak dedykowane platformy komunikacyjne

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $10/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4. 7/5. 0 (9 392 opinii)

Capterra: 4. 6/5. 0 (4,009 głosów)

2. Freshbooks

via Freshbooks

Choć Freshbooks zaczynał jako narzędzie do fakturowania, obecnie jest w pełni funkcjonalnym, opartym na chmurze oprogramowaniem księgowym z podwójnym księgowaniem. Zaprojektowany dla małych i średnich Businessów, usprawnia różne działania, takie jak fakturowanie, przyjmowanie płatności, śledzenie wydatków, śledzenie rozliczanych godzin, raportowanie finansów i wiele innych.

Po zintegrowaniu z oprogramowaniem helpdesk, to narzędzie księgowe pozwoli zespołowi wsparcia na widok informacji rozliczeniowych lub fakturowania bezpośrednio z biletów.

Najlepsze funkcje Freshbooks

Używaj go do fakturowania, księgowania, płatności, wydatków, śledzenia czasu, wykonalności projektów, raportowania i nie tylko

Kompiluj informacje o klientach, faktury, szczegóły projektów, rozmowy, raportowania itp. w jednym miejscu

Niestandardowe szacunki i autoryzowane zatwierdzenia jednym kliknięciem przy użyciu podpisów elektronicznych

Konwertuj szacunki na faktury i akceptuj wpłaty lub płatności zgodnie z preferowanym przez klienta sposobem płatności

Mierz rentowność projektów za pomocą danych i zmniejsz koszty ogólne, aby zwiększyć marże zysku

Limity Freshbooks

Dodawanie członków zespołu może spowodować wzrost całkowitego kosztu Freshbooks

Brak niestandardowych funkcji raportowania z niewystarczającą liczbą elastycznych szablonów

Aplikacja mobilna jest słaba

Ceny Freshbooks

Lite: $19/miesiąc

Plus: 33 USD/miesiąc

Premium: $60/miesiąc

Wybierz: Ceny niestandardowe

Członków Teams można dodać w cenie 11 USD za użytkownika miesięcznie.

Oceny i recenzje Freshbooks

G2 : 4. 5/5. 0 (705 opinii)

Capterra: 4. 5/5. 0 (4,382 głosów)

3. Shopify

przez Shopify

Shopify to popularna platforma eCommerce, która pozwala firmom przejąć kontrolę nad swoją obecnością w Internecie. Od tworzenia profesjonalnych sklepów internetowych po zarządzanie fizycznymi (fizycznymi + cyfrowymi) punktami sprzedaży, Shopify to świetny sposób na cyfryzację biznesu i centralizację sprzedaży. Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala właścicielom sklepów tworzyć listy produktów, zarządzać zapasami i szybko przetwarzać zamówienia.

Ma wbudowane narzędzia marketingowe, które pomagają firmom prowadzić organiczne lub płatne działania informacyjne. Możesz korzystać z natywnych narzędzi do nadawania lub kanałów komunikacji z klientami innych firm, aby zaangażować swoich klientów i utrzymać sprzedaż.

Najlepsze funkcje Shopify

Ustaw w pełni funkcjonalne sklepy internetowe za pomocą zaledwie kilku kliknięć, korzystając z Online Store Editor lub kreatorów sklepów Hydrogen & Oxygen

Promocja sklepu i sprzedaż produktów w wielu kanałach sprzedaży, takich jak rynki internetowe i media społecznościowe

Akceptuj płatności za pomocą Shopify Checkout (online) i Shopify POS (offline)

Wykorzystaj ponad 60 raportów do śledzenia wydajności sklepu, optymalizacji i wykorzystywania możliwości

Połączenie sklepu internetowego z tradycyjnymi punktami sprzedaży za pomocą Shopify POS

limity Shopify

Brak elastyczności w niestandardowym dostosowywaniu sklepów i personalizowaniu doświadczenia użytkownika w sklepie

Może nie pasować do firm z dużymi katalogami produktów, dużymi integracjami aplikacji i modelami subskrypcji

To może szybko stać się kosztowne

Ceny Shopify

Podstawowy: $29/miesiąc

Shopify: 79 USD/miesiąc

Zaawansowane: 299 USD/miesiąc

Plus: 2 300 USD/miesiąc

oceny i recenzje Shopify

G2 : 4. 4/5. 0 (4 520 opinii)

Capterra: 4. 5/5. 0 (6,286 głosów)

4. CircleLoop

przez CircleLoop

CircleLoop to brytyjski system telefonii biznesowej w chmurze. Wykorzystaj go wraz z Help Scout, aby usprawnić komunikację i zwiększyć dostępność swojego biznesu na zawołanie. Integrując CircleLoop z biznesowym cyklem pracy, możesz wykonywać lub odbierać połączenia z dowolnego urządzenia, czy to pulpitu, smartfona czy tabletu.

Ułatwia również efektywne zarządzanie połączeniami dla Business każdej wielkości. Dzięki funkcjom takim jak inteligentne przekierowywanie połączeń i transkrypcja poczty głosowej, Twoi agenci mogą zawsze pójść o krok dalej podczas obsługi niestandardowych klientów!

Najlepsze funkcje CircleLoop

Używaj lokalnego numeru w Wielkiej Brytanii do nawiązywania i odbierania połączeń

Korzystaj z rozbudowanych funkcji połączeń, takich jak połączenia przychodzące/wychodzące, transfery, przekierowania, poczta głosowa itp.

Nagrywaj rozmowy i analizuj liczbę, zespół lub indywidualną wydajność za pomocą analizy opartej na danych

Osadzanie przycisków "kliknij, aby zadzwonić" w witrynie Business

Limity CircleLoop

Jakość połączeń może być niska z powodu blokowania połączeń przychodzących, sporadycznych opóźnień i problemów podczas przekazywania połączeń

Ustawienie IVR i przekierowywanie połączeń jest skomplikowane, szczególnie w przypadku korzystania z numerów lustrzanych

Cennik CircleLoop

Płatność na bieżąco: 5 GBP + VAT/miesiąc za użytkownika

Unlimited: 15 GBP + VAT/miesiąc za użytkownika

Numery dodatkowe i VIP są dostępne w cenie 2 GBP (+ VAT) i 3 GBP (+ VAT) za użytkownika miesięcznie.

Oceny i recenzje CircleLoop

G2 : 4. 3/5. 0 (12 opinii)

Capterra: 4. 6/5. 0 (11 głosów)

5. Pipedrive

przez Pipedrive

Pipedrive to platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM) i narzędzie do zarządzania potokiem sprzedaży, służące do wizualizacji podróży klienta. Śledzi ona, w jaki sposób potencjalni klienci przechodzą przez różne sceny w cyklu sprzedaży, aby ułatwić strategiczne zarządzanie działaniami sprzedażowymi. Prosty interfejs typu "przeciągnij i upuść" ułatwia projektowanie potoków sprzedaży z konfigurowalnymi scenami wskazującymi różne kroki lub działania związane z procesem sprzedaży.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Maintainer prowadzi rejestr wszystkich potencjalnych klientów i transakcji, wraz z ich najnowszym statusem, i otrzymuje powiadomienia o gniciu transakcji

Twórz konfigurowalne katalogi produktów i usług swojej firmy

Scentralizuj komunikację biznesową, tworząc bazę danych kontaktów i uzyskując dostęp do działań, komunikacji i historii

Przeglądaj dotychczasowe wyniki i otrzymuj sugestie dotyczące usprawnienia cyklu sprzedaży

Integracja ponad 400 aplikacji za pomocą jednego kliknięcia w celu rozszerzenia zarządzania sprzedażą

limity Pipedrive

Ma bardzo zagmatwany układ, a pulpity nie są intuicyjne

Kilka przydatnych funkcji jest ukrytych za płatnymi zaporami

Korzystanie z

Ceny Pipedrive

Essential: $14/miesiąc za licencję

Zaawansowane: $29/miesiąc za licencję

Profesjonalna: 59 USD/miesiąc za licencję

Moc: $69/miesiąc za licencję

Enterprise: $99/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Pipedrive

G2 : 4. 2/5. 0 (1800 opinii)

Capterra: 4. 6/5. 0 (2,949 głosów)

6. Spis

via Census

Census to platforma danych klientów (CDP) i odwrotne rozwiązanie ETL, które centralizuje informacje o klientach uzyskane z różnych źródeł, czyści je i przekazuje do aplikacji biznesowych.

Niezależnie od tego, czy są to media społecznościowe, strony internetowe, oprogramowanie do obsługi biurowej czy platformy marketingowe, Census łączy wszystkie rozproszone dane i ujednolica je w celu opracowania jednego profilu klienta. Dzięki temu Business może uzyskać 360-stopniowy widok swoich klientów, jednocześnie rozumiejąc ich potrzeby, preferencje i zachowania.

Spis najlepszych funkcji

Połącz dane przesyłane strumieniowo w czasie rzeczywistym z danymi historycznymi za pomocą Census Live Sync, aby zwiększyć zaangażowanie klientów

Korzystaj z istniejącej hurtowni danych, aby wyeliminować wszelkie silosy i szybko synchronizować dane dzięki przyrostowym aktualizacjom wsadowym

Ciesz się ogromną elastycznością i skalowalnością, ponieważ Census automatycznie synchronizuje dane między narzędziami biznesowymi i magazynami

Ustaw automatyczne powiadomienia, które wyzwalają się, gdy klient wykona określoną czynność, aby wykorzystać każdą okazję

Maintainer zapewnia solidne bezpieczeństwo danych, ponieważ Census ostrzega użytkowników w przypadku utraty połączenia z aplikacjami lub bazami danych i wznawia synchronizację dopiero po ponownym połączeniu

Limity spisu ludności

Ma stromą krzywą uczenia się, ponieważ koncentruje się na inżynierii i wymaga biegłości technicznej

Ma dziwny model cenowy, w którym użytkownicy są obciążani na podstawie liczby kolumn, co czyni go kosztownym

Wciąż w fazie początkowej

Census pricing

Free

Profesjonalny: 350 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Zintegrowane: Niestandardowe ceny

Spis ocen i recenzji

G2 : 4. 5/5. 0 (326 opinii)

Capterra: N/A

7. Bezprzewodowy

via LinkedIn

Cordless to oparte na chmurze centrum kontaktowe, które umożliwia zespołom wsparcia klienta świadczenie wyjątkowych usług. Integruje się z dodatkowymi narzędziami, takimi jak CRM i rozwiązaniami help desk, takimi jak Help Scout, umożliwiając agentom wsparcia fachowy dostęp do wymaganych informacji w celu rozwiązania problemów klientów. Jest również wyposażony w funkcje AI, które pomagają analizować rozmowy, identyfikować mocne strony i obszary wymagające poprawy oraz generować wgląd w poprawę wydajności agentów.

Najlepsze funkcje bezprzewodowe

Korzystaj z Ask AI, aby uzyskać dostęp do odpowiednich informacji i automatycznie odpowiadać na zapytania klientów

Śledzenie wydajności zespołu wsparcia klienta za pomocą pulpitów zorientowanych na metryki, które są aktualizowane w czasie rzeczywistym

Automatycznie identyfikuj i usuwaj poufne informacje o klientach z transkrypcji i nagrań rozmów

Przeprowadzaj analizę nastrojów, aby poprawić jakość wsparcia i zwiększyć empatię w każdej interakcji

Bezkordowe limity

Ograniczone integracje mogą ograniczać wydajność i możliwości zastosowania produktu

Błędy mogą czasami uniemożliwiać połączenia z zespołami wsparcia online i przekierowywać je do zespołów offline

Pulpit może wydawać się mniej intuicyjny i nieporęczny

Bezprzewodowa wycena

Profesjonalny: 45€/miesiąc za użytkownika

Niestandardowe: Ceny niestandardowe

Bezprzewodowe oceny i recenzje

G2 : 4. 6/5. 0 (11 opinii)

Capterra: N/A

8. Olark

via Olark

Olark to oprogramowanie do czatu na żywo, które pozwala firmom angażować odwiedzających witrynę w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy chodzi o udzielanie odpowiedzi na pytania, czy pomoc w procesie sprzedaży, Olark oferuje szereg funkcji, takich jak proaktywne zaproszenia do czatu, sesje wspólnego przeglądania i transkrypcje czatów, umożliwiając firmom zrobienie trwałego pierwszego wrażenia. Bezproblemowo integruje się z platformami help desk i CRM, aby osadzić wartość w każdej nowej interakcji i zaoferować spersonalizowane wsparcie.

Najlepsze funkcje Olark

Niestandardowy chat box dopasowany do wytycznych brandingowych

Automatyzacja czatu na żywo w celu zaangażowania odwiedzających witrynę na dużą skalę, przy jednoczesnej personalizacji zasięgu w oparciu o zachowanie odwiedzających i niestandardowe wiadomości

Korzystaj z analityki czatów na żywo i odkrywaj przydatne informacje ze szczegółowych transkrypcji czatów

Przekształć okienka czatu w formularze dla klientów i zbieraj informacje z pierwszej ręki

Olark limit

Brak wsparcia dla udostępniania obrazów

Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi jest ograniczona

Mniejsza liczba integracji limituje jego możliwości

Wycena Olark

Od 29 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Olark

G2 : 4. 3/5. 0 (223 opinie)

Capterra: 4. 5/5. 0 (471 głosów)

9. Mixpanel

przez Mixpanel

Mixpanel to potężna platforma do analizy danych, która pozwala firmom wydobywać istotne informacje z ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych z wielu źródeł. Gromadzi kompleksowe dane o produkcie i kliencie.

W ten sposób zyskujesz wgląd w sposób interakcji użytkowników z różnymi funkcjami, śledzenie konwersji w lejkach i mierzenie zaangażowania klientów. Pozwala to zoptymalizować ścieżkę sprzedaży i zwiększyć wartość produktu.

Najlepsze funkcje Mixpanel

Widok trendów, głównych ścieżek użytkowników, czynników wpływających na konwersję, częstotliwości użytkowania, zaangażowania i utrzymania klientów oraz wiele innych

Generowanie tabel Lookup i utrzymywanie słownika danych w celu efektywnego zarządzania danymi

Mierz skuteczność kampanii marketingowych i analizuj ruch w różnych kanałach marketingowych

Twórz szczegółowe kohorty klientów w oparciu o zachowanie, preferencje i inne dane użytkownika

Przekształcanie danych lub zapytań w języku naturalnym w raporty umożliwiające podejmowanie działań przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji Mixpanel, Spark

Mixpanel limit

Ma stromą krzywą uczenia się ze względu na złożoność kilku funkcji i słaby onboarding

Eksportowanie danych jest uciążliwe i często powoduje utratę ich integralności

Drogie

Ceny Mixpanel

Free

Wzrost: 28 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Mixpanel

G2 : 4. 6/5. 0 (1096 opinii)

Capterra: 4. 5/5. 0 (130 głosów)

10. Highrise

via Highrise

Highrise to platforma CRM zaprojektowana przez Basecamp w celu wsparcia małych firm. Pomaga zarządzać zadaniami i kontaktami, śledzić interakcje, współpracować przy transakcjach, monitorować potencjalnych klientów i niestandardowych klientów i nie tylko. Platforma jest bardzo wszechstronna i można jej używać do zarządzania potokami, rekrutacjami, pozyskiwaniem talentów, wydarzeniami, public relations, produktami i usługami, obsługą klienta i nie tylko.

Najlepsze funkcje Highrise

Centralizuj wszystkie informacje o potencjalnych klientach i niestandardowych klientach i organizuj je w segmenty

Komunikuj się ze swoimi klientami i potencjalnymi klientami za pomocą jednej platformy, wysyłając zbiorcze e-maile z promocjami lub spersonalizowane przypomnienia

Generowanie szczegółowych raportów na temat wydajności i kondycji pipeline'u

Używaj szablonów e-maili, aby uniknąć pisania kopii marketingowych od zera

Kategoryzuj informacje o potencjalnych klientach lub szczegóły kampanii jako sprawy i transakcje w celu szczegółowej organizacji

Highrise limit

Przestała przyjmować nowe rejestracje od sierpnia 2018 r

Oferuje tylko podstawowe funkcje

Wyższe ceny

Niedostępne

Wysokie oceny i recenzje

G2 : N/A

Capterra: 4. 5/5. 0 (130 opinii)

Niestandardowy poziom obsługi klienta

Niezależnie od tego, czy korzystasz z Help Scout, czy z alternatyw Help Scout, 10 udostępnianych powyżej integracji to ulubione aplikacje każdego zespołu zajmującego się obsługą klienta. Dodanie ich do Help Scout rozszerzy zakres, możliwości zastosowania i wartość platformy.

Podczas gdy każda opcja oferuje coś wyjątkowego, wybór ClickUp sprawdza wszystkie pola dla zaawansowanych funkcji. Niezależnie od tego, czy chodzi o przekształcanie zgłoszeń w zadania, czy przeglądanie wydajności zespołu, ClickUp sprawia, że Help Scout jest bardziej pomocny i ma większą wartość.

Zarejestruj się już dziś, aby dowiedzieć się więcej o integracji Help Scout i ClickUp w celu przekształcenia obsługi klienta i doświadczenia serwisowego.