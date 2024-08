Maksymalizacja wydajności inżynieryjnej: Strategie dla menedżerów i programistów

Niezależnie od tego, czy jesteś częścią małego, czy dużego zespołu, nieefektywność inżynierów frustruje cały zespół, szkodzi powiązaniom z klientami i prowadzi do strat finansowych. Marnują one cenne zasoby, powodując, że projekty nie spełniają oczekiwań i oś czasu.

W związku z tą notatką, przyjrzyjmy się koncepcji, która ratuje zespoły inżynieryjne przed trudnymi sytuacjami - efektywności inżynieryjnej. Omówimy wszystko, od tego, czym jest, po to, jak skutecznie ją wdrożyć.

Czym jest efektywność inżynieryjna?

Efektywność inżynieryjna odnosi się do osiągania pożądanych wyników lub rezultatów przy minimalnym marnowaniu zasobów, takich jak czas, materiały, energia lub siła robocza. Im bliższy planowanemu wynikowi jest wynik, tym wyższa jest wydajność inżynieryjna. Jest to przydatne, gdy zarządzanie inżynierami i obejmuje optymalizację procesów, projektów i metodologii w celu maksymalizacji wydajności przy jednoczesnej minimalizacji nakładów.

Celem jest poprawa wydajności i redukcja kosztów.

Znaczenie efektywności inżynieryjnej w rozwoju projektu

Efektywność inżynieryjna zapewnia:

Projekty są zakończone w zaplanowanych ramach czasowych bez opóźnień

Koszty projektu są zminimalizowane poprzez optymalizację wykorzystania zasobów, redukcję odpadów i unikanie niepotrzebnych wydatków. Jest to szczególnie ważne w projektach o ograniczonym budżecie lub stałym finansowaniu

Ryzyko jest identyfikowane i ograniczane na wczesnym etapie cyklu życia projektu, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo kosztownych błędów, przeróbek lub niepowodzeń projektu

Jakość jest utrzymywana na poziomie, który spełnia lub przekracza oczekiwania klienta

Efektywność inżynieryjna jest szczególnie istotna dla projektów w następujących obszarach:

Rozwój oprogramowania

Inżynieria mechaniczna

Inżynieria lądowa i wodna

Inżynieria przemysłowa

Systemy energetyczne

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Inżynieria środowiska

Przegląd cyklu życia rozwoju systemów

Możesz natknąć się na inny blisko powiązany termin dotyczący wydajności inżynieryjnej - cykl życia rozwoju systemów (SDLC).

SDLC to ustrukturyzowane podejście wyraźnie stosowane w inżynierii oprogramowania i rozwoju systemów informatycznych. Składa się z szeregu faz, które zapewniają wydajny i skuteczny rozwój oprogramowania lub systemów informatycznych przy jednoczesnym spotkaniu potrzeb interesariuszy.

Typowe fazy SDLC obejmują:

Planowanie

Analiza

Projektowanie

Wdrożenie

Testowanie

Wdrożenie

Konserwacja

Koncepcja ta promuje cykliczne podejście do rozwoju projektu, oferując szerokie możliwości oceny i iteracji. Prawidłowo przeprowadzony SDLC poprawi wydajność inżynieryjną poprzez optymalizację wykorzystanie zasobów usprawnienie procesów i zarządzanie ryzykiem.

Ciągłe doskonalenie bez przerywania cyklu pracy jest możliwe dzięki zwinnemu wytwarzaniu oprogramowania, co prowadzi nas do kolejnego tematu.

Rola zwinnego wytwarzania oprogramowania w zwiększaniu wydajności

Zwinne tworzenie oprogramowania to podejście iteracyjne, w którym priorytetem jest elastyczność, współpraca i dostarczanie stałej wartości dla klienta poprzez przyrostowe ulepszenia i szybkie iteracje.

Liderzy inżynierii, którzy go używają, koncentrują się na trzech rzeczach:

Adaptacyjnym planowaniu

Ciągła informacja zwrotna

Ścisła współpraca między zespołami o różnych funkcjach

Teams inżynieryjne, które stosują zwinne metodologie mogą szybko reagować na zmieniające się wymagania i potrzeby rynku.

Według Harvard Business Review firmy, które przyjmują zwinne metodologie, doświadczają 60% wzrostu przychodów, co wskazuje na skuteczność tego podejścia w zwiększaniu wydajności.

Metryki i kluczowe wskaźniki wydajności dla efektywnej inżynierii

Wskaźniki wydajności to standaryzowane, wymierne miary, które pomagają ocenić wskaźnik powodzenia wysiłków na rzecz wydajności w inżynierii.

Zapewniają one wgląd w koszty projektu, czas, alokacja zasobów i wykorzystania, wydajności i jakości, pomagając w podjęciu strategicznych, mierzalnych kroków w celu ich poprawy.

Oto więcej szczegółów na temat tych cennych wskaźników, które pomogą Ci poprawić wydajność inżynieryjną.

1. Czas cyklu

Czas cyklu to czas trwania wymagany do zakończenia określonego zadania lub procesu (od początku do końca) i jest zwykle śledzony za pomocą znaczników czasu lub oprogramowania do śledzenia czasu.

Formuła pomiaru czasu cyklu: Czas cyklu = całkowity czas/liczba cykli

Załóżmy na przykład, że zespół programistów zakończy 10 funkcji w ciągu 20 dni roboczych. W tym przypadku całkowity czas wyniósłby 20 dni roboczych, a liczba cykli wyniosłaby 10.

Czas cyklu = 20 dni roboczych / 10 funkcji = 2 dni robocze na funkcję.

Skrócony czas cyklu oznacza zwiększoną wydajność, przepustowość i zminimalizowane opóźnienia, podczas gdy długi czas cyklu wskazuje na nieefektywność.

2. Czas kodowania

Czas kodowania mierzy czas trwania pisania lub modyfikowania kodu przez inżynierów oprogramowania. Można go śledzić za pomocą narzędzi do śledzenia czasu, narzędzia do zarządzania projektami dla inżynierów oprogramowania lub systemy kontroli wersji. Metryka jest niezbędna do spotkania się z terminami, podpowiedź w identyfikacji wąskich gardeł i harmonogramowania zasobów .

Długi czas kodowania oznacza, że programiści zbyt długo piszą kod, co wskazuje na możliwość optymalizacji procesów.

3. Przestój

Czas przestoju to jednostka czasu, w której sprzęt lub procesy produkcyjne nie działają z powodu konserwacji, awarii lub innych czynników. Śledzenie przestojów za pomocą dzienników przestojów lub systemów monitorowania sprzętu i wykorzystanie przestojów do identyfikacji powtarzających się problemów i znalezienia trwałych rozwiązań.

Wysoki czas przestoju sugeruje częste przerwy lub awarie procesu, podczas gdy niski czas przestoju wskazuje na niezawodne procesy.

4. Czas odbioru

Czas odbioru lub reakcji mierzy czas odpowiedzi na przychodzące żądania lub zadania, takie jak zapytania klientów lub bilety wsparcia.

Śledzenie tego wskaźnika odbywa się za pośrednictwem standardowych systemów biletowych, takich jak SupportBee lub Help Scout.

Krótki czas odbioru oznacza, że proces rozwiązywania problemów jest wydajny, podczas gdy długi czas odbioru wskazuje, że należy przyspieszyć obsługę klienta.

5. Czas przeglądu

Czas przeglądu to czas poświęcony na ocenę zadań lub rezultatów. Można go śledzić za pomocą narzędzia do mapowania procesów lub ręczne śledzenie cykli informacji zwrotnych.

6. Czas wdrożenia

W przeciwieństwie do przestojów, czas wdrożenia jest wskaźnikiem wydajności specyficznym dla aktualizacji oprogramowania - kluczowym w analiza procesu dla inżynierii oprogramowania.

Nazywany również czasem wdrożenia lub czasem realizacji wdrożenia, czas wdrożenia mierzy czas od zainicjowania żądania funkcji lub zadania do jego wydania do testów lub środowiska produkcyjnego.

Niski czas wdrożenia oznacza szybsze cykle wydawnicze, szybsze dostarczanie nowych funkcji lub poprawek użytkownikom końcowym oraz ogólną sprawność w tworzeniu oprogramowania. Wysoki czas wdrożenia wskazuje na komplikacje w procesie wdrażania i potrzebę poprawy wydajności inżynierów. Optymalizacja tego wskaźnika może przyspieszyć czas wprowadzenia produktu na rynek.

7. Częstotliwość wdrażania

Częstotliwość wdrażania odnosi się do częstotliwości wdrażania aktualizacji lub zmian oprogramowania w określonych ramach czasowych. Można ją śledzić za pomocą dzienników wdrożeń lub kalendarzy wydań.

Ta metryka jest najważniejsza dla Teams działających w hiperkonkurencyjnych środowiskach, takich jak SaaS, e-commerce i finanse. Wysoka częstotliwość wdrożeń wskazuje, że możesz szybciej dostarczać wartość użytkownikom, podczas gdy niższa częstotliwość oznacza, że ulepszanie produktu zajmuje ci więcej czasu.

8. Wskaźnik pierwszych poprawek (FTFR)

Współczynnik pierwszych poprawek ocenia procent problemów ze sprzętem lub systemem rozwiązanych z powodzeniem przy pierwszej próbie.

Formuła oceny wskaźnika napraw za pierwszym razem: Wskaźnik napraw za pierwszym razem = (liczba incydentów rozwiązanych za pierwszym podejściem / całkowita liczba incydentów) x 100

Załóżmy na przykład, że zespół wsparcia technicznego otrzymuje 100 zgłoszeń w miesiącu, z czego 80 z nich zostaje rozwiązanych bez konieczności dalszej pomocy lub oddzwaniania.

Wskaźnik napraw za pierwszym razem wynosiłby FTFR = (80 / 100) x 100 = 80%.

Niski wskaźnik FTFR wskazuje na nieefektywność procesu rozwiązywania problemów, co może prowadzić do niestandardowego niezadowolenia klientów. Wysoki wskaźnik FTFR oznacza, że zespół obsługi klienta lub konserwacji jest bardzo skuteczny w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów przy pierwszym kontakcie.

9. Współczynnik poprawek

Idealnie byłoby, gdyby wszystkie maszyny/kod były bezbłędne i nigdy się nie psuły. Błędy zdarzają się jednak podczas procesu montażu lub cyklu rozwoju oprogramowania.

W tworzeniu oprogramowania współczynnik przeróbek to procent zmian kodu, w których inżynier przepisuje niedawno zaktualizowany kod (mający mniej niż 30 dni).

Podczas gdy niektóre przeróbki są naturalną częścią procesu tworzenia oprogramowania (liczba ta różni się w zależności od doświadczenia i pracy współpracownika), wysoki współczynnik przeróbek wskazuje na niejasne specyfikacje, zmieniające się wymagania dotyczące produktu i brak znajomości bazy kodu.

10. Wykorzystanie zasobów

Planowanie zasobów jest integralnym KPI dla wydajności inżynieryjnej, ponieważ pomaga kierownikom projektów mierzyć wydajność i wysiłek w określonym czasie.

Ten wgląd pozwala kierownikom projektów przewidzieć zasoby dostępne w wielu kategoriach, dzięki czemu mogą oni planować harmonogramy siły roboczej, aby zapewnić optymalną kondycję projektów.

Formuła obliczania wykorzystania zasobów jest następująca: Łączna liczba godzin podlegających rozliczeniu / Łączna liczba dostępnych godzin pracy x 100

11. Saldo/limity WIP (pracy w toku)

WIP to każde zadanie, które zostało rozpoczęte, ale nie zostało zakończone. Organizacje muszą obniżać poziom WIP, ponieważ im dłużej zadanie lub element pozostaje w toku, tym mniej wydajny jest zespół i firma.

W zwinnym rozwoju produktu ustawienie limitów WIP pozwala zidentyfikować nieefektywności i wąskie gardła, wyczyścić rurociąg, aby uniknąć wielozadaniowości, spełnić wymagania klientów dzięki regularnym aktualizacjom i utrzymać idealne tempo między bezczynnością a przepracowaniem.

Do zrobienia bilansu WIP?

Po pierwsze, pamiętaj, że bilans WIP jest wymienny, a jeśli robisz to po raz pierwszy, istnieje duża szansa, że popełnisz błędy.

Na początek weź pod uwagę dwie rzeczy:

Liczbę osób w zespole

Liczba zadań, nad którymi każdy musi pracować w danym momencie

Bilans WIP będzie mieścił się w zakresie:

Wielkość zespołu + 1

Wielkość zespołu x 2

W przypadku zespołu składającego się z 15 osób limit WIP powinien wynosić od 16 (15+1) do 30 zadań (15×2).

Pamiętaj jednak, aby iterować limity WIP, dopóki nie będą one najlepsze dla twojego zespołu.

12. Dokładność planu

Jeśli jesteś kierownikiem projektu lub częścią szybko rozwijającego się zespołu programistów, to pytanie brzmi znajomo: Ile czasu ci to zajmie?

Niedawne badanie wykazało, że średnia dokładność planowania dla ponad 2000 teamów wynosiła poniżej 50%.

Dokładność planowania definiuje się jako liczbę produktów, zaległości produktowych lub iteracji, które zespół może dostarczyć w określonym czasie.

Oszacowanie to będzie oparte na zakresie i złożoności projektu, dostępności zasobów, doświadczeniu zespołu i dostępie do odpowiednich zasobów.

Skorzystaj z narzędzi do zarządzania projektami, aby zmierzyć dokładność planowania dla wydajność deweloperów. Pozwoli ci to zrozumieć możliwości twojego teamu i ilość pracy, którą możecie obsłużyć w przyszłości.

Jak zmierzyć wydajność inżynieryjną?

Pierwszym krokiem do pomiaru wydajności inżynieryjnej jest mapa procesów. Ogólna wydajność inżynieryjna jest sumą wydajności poszczególnych procesów, więc ważne jest, aby mieć ich jasny obraz.

Aby mapa procesu lista kroków i ułożenie ich chronologicznie (lub logicznie).

Możesz również użyć pomocy wizualnej, takiej jak szablon tablicy z mapą procesów, aby ułatwić pracę:

Szablon pozwala określić cel, działania i elementy akcji każdej sceny procesu oraz zrozumieć zależności. Dlaczego nie używać kartki papieru do tworzenia map procesów? Ten szablon oferuje kilka korzyści:

Daje kompleksowy widok długich procesów. Tablica jest nieskończona, co oznacza, że można ją powiększać i dodawać dowolną liczbę scen

Łatwość aktualizacji i modyfikacji podczas aktualizacji procesu

Usprawnia współpracę między inżynierami

Funkcja "przeciągnij i upuść" ułatwiająca użytkowanie

Kolejnym krokiem jest gromadzenie danych. Po sporządzeniu mapy procesów należy zebrać odpowiednie dane dla każdej sceny w celu obliczenia wskaźników. Istnieją trzy główne kategorie danych do zebrania:

Czas : Obejmuje to dane dotyczące czasu potrzebnego na zakończenie procesu, takiego jak projektowanie, rozwój, testowanie, debugowanie i wdrażanie

: Obejmuje to dane dotyczące czasu potrzebnego na zakończenie procesu, takiego jak projektowanie, rozwój, testowanie, debugowanie i wdrażanie Wykorzystanie zasobów: Dane związane z wykorzystaniem zasobów pomagają określić, jak efektywnie wykorzystujesz zasoby (takie jak zasoby ludzkie, sprzęt i oprogramowanie)

Dane związane z wykorzystaniem zasobów pomagają określić, jak efektywnie wykorzystujesz zasoby (takie jak zasoby ludzkie, sprzęt i oprogramowanie) Zadowolenie klienta: Zadowolenie klienta pochodzi z opinii klientów, ankiet, wskaźnika Net Promoter Score (NPS) lub biletów obsługi klienta

Najważniejszą kategorią jest tutaj czas, który pomaga obliczyć większość naszych wskaźników wydajności. Narzędzia do śledzenia czasu mogą być pomocne - można je połączyć z zadaniami, nad którymi pracuje zespół, a następnie użyć pulpitu do określenia czasu trwania każdego procesu.

Połącz ten czas z dowolnymi zadaniami, nad którymi pracuje Twój zespół w ClickUp, a następnie użyj funkcji Pulpit ClickUp aby określić czas trwania każdego procesu.

Oto jak wygląda pulpit śledzenia czasu:

Wizualnie porównuj obciążenia pracą zespołu i śledź postępy dzięki widokowi osi czasu ClickUp

Ostatnim krokiem jest obliczenie wskaźników wydajności inżynieryjnej w celu uzyskania wglądu opartego na danych. Szablon KPI umożliwia tworzenie niestandardowych wskaźników do zrobienia i ustawienie celów oraz śledzenie postępów, aby zobaczyć, jak sobie z nimi radzisz.

Unikanie typowych błędów w pomiarze wydajności inżynieryjnej

Oto kilka typowych błędów w pomiarze wydajności inżynieryjnej, których należy unikać:

Skupianie się na podstawowych wskaźnikach ilościowych , takich jak koszt i czas, bez uwzględniania złożonych i bardziej szczegółowych czynników, takich jak wykorzystanie zasobów i zadowolenie klienta

, takich jak koszt i czas, bez uwzględniania złożonych i bardziej szczegółowych czynników, takich jak wykorzystanie zasobów i zadowolenie klienta Nadmierne zawężanie koncentracji na konkretnych procesach, działach lub indywidualnych wskaźnikach. Prowadzi to do zaniedbania szerszego kontekstu organizacyjnego, niekompletnych spostrzeżeń i niewykorzystanych możliwości optymalizacji

na konkretnych procesach, działach lub indywidualnych wskaźnikach. Prowadzi to do zaniedbania szerszego kontekstu organizacyjnego, niekompletnych spostrzeżeń i niewykorzystanych możliwości optymalizacji Stosowanie przestarzałych lub nieelastycznych podejść pomiarowych , które nie są w stanie dostosować się do zmieniającej się dynamiki biznesu

, które nie są w stanie dostosować się do zmieniającej się dynamiki biznesu Mierzenie nieistotnych wskaźników efektywności , które nie są bezpośrednio powiązane z celami strategicznymi organizacji, co prowadzi do nieefektywnej alokacji zasobów

, które nie są bezpośrednio powiązane z celami strategicznymi organizacji, co prowadzi do nieefektywnej alokacji zasobów Brak walidacji źródeł danych, metodologii i założeń, z czego wynikają niedokładne wnioski

Jednym z najprostszych sposobów na uniknięcie tych błędów jest użycie narzędzi do zarządzania projektami dla zespołów programistycznych.

Pulpity w ClickUp 3.0 dają zwinnym kierownikom projektów szybki widok pozostałych zadań i priorytetów zespołu na dany tydzień, a także szczegółowe wykresy burnup i burndown

Narzędzia do zarządzania projektami oferują dokładne dane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wskaźniki wydajności są zawsze aktualne i prawidłowe

Narzędzia do zarządzania projektami umożliwiają wielu członkom zespołu i interesariuszom z różnych funkcji współpracę nad obliczeniami wydajności inżynieryjnej, dzięki czemu błędne założenia jednej osoby nie mogą wypaczyć interpretacji danych

Szablony inżynieryjne - takie jak szablon procesu rozwoju oprogramowania - upewnij się, że nie pomijasz istotnych scen procesu podczas obliczania wydajności

Inne kwestie, które należy wziąć pod uwagę, aby uniknąć błędów związanych z wydajnością inżynieryjną, obejmują:

Uwzględnienie co najmniej jednego wskaźnika niefinansowego (zadowolenie klienta lub zaangażowanie pracowników) w pomiarach wydajności. Te często zaniedbywane aspekty wydajności mogą mieć bezpośredni wpływ na długoterminowe powodzenie i zrównoważony rozwój

(zadowolenie klienta lub zaangażowanie pracowników) w pomiarach wydajności. Te często zaniedbywane aspekty wydajności mogą mieć bezpośredni wpływ na długoterminowe powodzenie i zrównoważony rozwój Przed analizą wskaźników dla poszczególnych działów należy upewnić się, że są one zgodne z ogólnymi celami i priorytetami firmy

i priorytetami firmy Wdrożenie miesięcznego procesu przeglądu w celu zidentyfikowania możliwości poprawy efektywności i wdrożenia ulepszeń

w celu zidentyfikowania możliwości poprawy efektywności i wdrożenia ulepszeń Podwójne sprawdzenie źródeł danych i metodologii przed wyciągnięciem wniosków dotyczących wskaźników efektywności, aby zapewnić ich ważność

i metodologii przed wyciągnięciem wniosków dotyczących wskaźników efektywności, aby zapewnić ich ważność Inwestuj w szkolenia i rozwój, aby twoje zespoły inżynieryjne były świadome najnowszych technologii i praktyk w inżynierii

Jak poprawić wydajność inżynieryjną?

Oto cztery najlepsze praktyki, które możesz wdrożyć, aby poprawić ogólną wydajność i wyniki jako lider inżynierii.

1. Liderzy inżynierii i zespoły inżynierów muszą rozwinąć sposób myślenia inwestora

Zarówno menedżerowie, jak i programiści powinni ustalać priorytety zadań i projektów w oparciu o ich potencjalny zwrot z inwestycji (ROI) dla organizacji.

Oceniaj wartość i wpływ każdego wysiłku inżynieryjnego i przydzielaj zasoby strategicznie, aby zmaksymalizować ogólną wydajność i wyniki. Unikaj inwestowania czasu w zbyt skomplikowane nowe funkcje lub najnowsze trendy, jeśli nie przynoszą one wysokiego zwrotu z inwestycji.

Taki sposób myślenia pomaga również zespołom znaleźć właściwą równowagę między budowaniem nowych funkcji a zmniejszaniem długu technologicznego.

2. Używaj narzędzi do automatyzacji

Twórz niestandardowe automatyzacje w ClickUp, aby zautomatyzować wszystkie rutynowe zadania

Zidentyfikuj powtarzalne i żmudne zadania oraz cykle pracy, a następnie wybierz odpowiednie narzędzia lub opracuj niestandardowe skrypty automatyzacji, aby usprawnić procesy .

Różne narzędzia zwiększają możliwości inżynieryjne wydajność procesu identyfikując obszary wymagające automatyzacji. Na przykład Ansible automatyzuje provisioning w chmurze i wdrażanie aplikacji, a Travis CI pomaga uruchamiać zautomatyzowane testy. Narzędzia do zarządzania projektami mogą również automatyzować powtarzalne zadania i przepływy pracy oparte na wyzwalaczach.

3. Unikaj pisania dodatkowego kodu

Pomóż swoim inżynierom przyjąć zasady projektowania modułowego i dążyć do prostoty kodu i możliwości jego ponownego wykorzystania. Skoncentruj się na podziale projektów na mniejsze, samodzielne moduły, funkcje lub klasy i zminimalizuj powielanie kodu poprzez konsolidację wspólnych funkcji w komponenty wielokrotnego użytku.

Dobrym pomysłem jest również nauczenie zespołu korzystania z istniejących bibliotek, frameworków i wzorców projektowych, gdy tylko jest to możliwe, aby uniknąć ponownego odkrywania koła, zwiększyć wydajność programistów i szybko zapewnić lepszą jakość kodu.

4. Użyj narzędzia do zarządzania projektami, aby zarządzać zespołem inżynierów

Wybierz kompleksowe rozwiązanie, które oferuje wszystkie narzędzia potrzebne do planowania i rozwoju produktu w jednym miejscu.

Na przykład rozwiązanie do zarządzania produktami ClickUp oferuje wszystko, czego potrzebujesz do planowania i realizacji projektu na jednej intuicyjnej platformie:

ClickUp Brain pomaga generować plany produktu i dokumentację, aby przyspieszyć proces rozwoju, oprócz zapewnieniaNarzędzia AI do automatyzacji powtarzalnej pracy

Zadania ClickUp umożliwiają stosowanie zwinnych cykli pracy, dzięki czemu można przestrzegać najlepszych praktyk w zakresie rozwoju produktu. Umożliwia tworzenie współdzielonej mapy drogowej produktu, która zawiera informacje zwrotne, epiki i sprinty, dzięki czemu cały zespół zna następny krok

Dokumenty ClickUp to centralna baza dokumentacji, która wspiera rozbudowaną edycję, komentowanie, etykiety zespołu i integrację z cyklami pracy produktu w celu efektywnej współpracy

Tablica ClickUp pomagają Tobie i Twojemu zespołowi planować i tworzyć mapy pomysłów oraz przekształcać je w produkty generujące ROI

Pulpity ClickUp pomagają śledzić postęp danego projektu, identyfikować wąskie gardła i mierzyć wydajność

Zbliż do siebie Teams dzięki połączonym cyklom pracy, dokumentom i pulpitom w czasie rzeczywistym z narzędziem do zarządzania projektami ClickUp

Usprawnij wydajność inżynieryjną swojego Teamsa dzięki ClickUp

Wydajność inżynieryjna mierzy zdolność do osiągania celów bez marnowania zasobów. Kilka wskaźników wydajności pomaga określić wydajność procesów inżynieryjnych, takich jak czas cyklu, czas wdrożenia i czas kodowania.

Podczas obliczania tych wskaźników należy sporządzić mapę procesów, zebrać dane dotyczące każdego z nich i utworzyć raporty za pomocą narzędzi do zarządzania projektami.

Użyj gotowych szablonów do zorganizowania i śledzenia ważnych wskaźników wydajności, aby zobaczyć, jak dobrze sobie radzisz. Nie zapomnij przeczytać o typowych błędach popełnianych przez Teams podczas określania wydajności, aby Twoja analiza była prawidłowa, pomocna i możliwa do podjęcia działań.

Czy jesteś zainteresowany tym, w jaki sposób narzędzia do zarządzania projektami mogą pomóc Ci poprawić wydajność pracy inżynierów? Rozważ wypróbowanie dostępnych rozwiązań.

Najczęściej zadawane pytania

1. Co należy rozumieć pod pojęciem wydajności inżynieryjnej?

Wydajność inżynieryjna odnosi się do zdolności do osiągnięcia maksymalnej wydajności przy minimalnych zasobach, przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakości. Optymalizujesz cykl pracy i efektywnie wykorzystujesz zasoby, aby zwiększyć wydajność, zmniejszyć ilość odpadów i poprawić sprawność inżynieryjną.

2. Do zrobienia pomiaru wydajności inżynieryjnej?

Wydajność inżynieryjną mierzy się za pomocą różnych wskaźników ilościowych i jakościowych. Obejmują one takie wskaźniki jak:

Cycle time: Czas cyklu odnosi się do czasu trwania zakończonego zadania lub projektu

Czas cyklu odnosi się do czasu trwania zakończonego zadania lub projektu Wydajność: Jest to tempo, w jakim wytwarzane są produkty lub jednostki

Jest to tempo, w jakim wytwarzane są produkty lub jednostki Wykorzystanie zasobów: Jest to procent dostępnych zasobów wykorzystywanych efektywnie

Jest to procent dostępnych zasobów wykorzystywanych efektywnie Wskaźnik błędów : Jest to częstotliwość występowania błędów lub defektów w produktach wyjściowych

: Jest to częstotliwość występowania błędów lub defektów w produktach wyjściowych Zadowolenie klienta: Jest to informacja zwrotna od klientów dotycząca jakości produktów i usług

Jest to informacja zwrotna od klientów dotycząca jakości produktów i usług Wydajność pracowników: Jest to wydajność wygenerowana przez pracowników w określonych ramach czasowych

3. Czym jest efektywność inżynieryjna?

Efektywność inżynieryjna oznacza osiąganie pożądanych wyników lub celów w zadaniach i projektach inżynieryjnych. Celem jest osiągnięcie lub przekroczenie celów wydajności.