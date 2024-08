15 książek HR dla specjalistów HR, którzy chcą rozwijać swoją karierę

W erze, w której doświadczenia pracowników są tak samo ważne jak doświadczenia klientów, specjaliści ds. zasobów ludzkich muszą zawsze być na szczycie swojej gry.

Jeśli wybrałeś karierę w zarządzaniu zasobami ludzkimi (HRM), musisz stale podnosić swoje kwalifikacje, aby pozostać istotnym i wnosić wartość dodaną do firmy. Ponieważ wyścig o zatrudnienie i zatrzymanie najlepszych talentów staje się coraz bardziej intensywny, liderzy biznesowi muszą uczyć się i ustalać właściwe zasady KPI dla zespołów HR które są zgodne ze strategicznymi celami organizacji.

Przygotowaliśmy listę 15 najlepszych książek z zakresu HR dla specjalistów HR takich jak Ty, którzy chcą rozwijać się w pracy. Te książki HR łączą w sobie mądrość doświadczonych weteranów i wgląd w najnowsze trendy branżowe wpływające na zarządzanie talentami.

Zanurzmy się w lekturze!

15 najlepszych książek HR dla specjalistów ds. zasobów ludzkich

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi autorstwa Gary'ego Desslera

Przewodnik Gary'ego Desslera zajmuje wysoką pozycję wśród książek o zarządzaniu zasobami ludzkimi przez Amazon

Autor: Gary Dessler

Gary Dessler Liczba stron: 720

720 Rok wydania: 1994

1994 Przewidywany czas czytania: 12-15 godzin

12-15 godzin Idealna dla: specjalistów HR na wszystkich poziomach

specjalistów HR na wszystkich poziomach Oceny: 3.8/5 (Amazon) 3.96/5 (Goodreads)



Czasami nazywana "biblią świata HR", kultowa książka Gary'ego Desslera Human Resource Management to 700-stronicowy, dogłębny przewodnik po nauce i realizacji operacji związanych z ludźmi.

Dziś jest to jedna z najbardziej kultowych książek o HR, która dzieli podstawy HR na obszary funkcjonalne, od zatrudniania i zarządzania talentami po szkolenia, wynagrodzenia i zarządzanie relacjami z pracownikami.

Obecnie, w swoim 17. wydaniu (z wieloma wersjami międzynarodowymi), książka nie tylko bada historię praktyk HR, ale także koncentruje się na tym, jak technologia (np. przetwarzanie w chmurze) i media społecznościowe (w szczególności LinkedIn) kształtują tę dziedzinę. Omawia również, w jaki sposób najnowsze Narzędzia i oprogramowanie HR wstrząsają stale ewoluującym światem HRM.

Kluczowe wnioski

Zmień proces rekrutacji: Upewnij się, że nie tylko obsadzasz stanowiska, ale także umieszczasz je w sposób, który jest zsynchronizowany z Twoimi oczekiwaniamicelami HR Twojej organizacji2. Stwórz miejsce pracy, w którym pracownicy są w pełni zaangażowani: Inwestuj w szkolenia, rozwój i uczciwe wynagrodzenie, aby utrzymać motywację zespołu i jego zaangażowanie w sukces organizacji Utrzymanie pozytywnej kultury miejsca pracy: Budowanie zdrowych relacji w zespole i skupienie się na rozwiązywaniu konfliktów

Opinie czytelników:

Książka Gary'ego Desslera o zarządzaniu zasobami ludzkimi jest podstawowym podręcznikiem do nauki tego, co HRM robi w firmie/organizacji jako dział i funkcja. Książka zawiera solidne wyjaśnienie, jakie są role menedżera HR, co powinien robić, a czego unikać i co robić w sytuacjach, w których pojawiają się dylematy (techniczne lub etyczne). Jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich menedżerów HR i studentów podejmujących kurs zarządzania zasobami ludzkimi.

2. The Essential HR Handbook (10th Anniversary Edition) autorstwa Sharon Armstrong i Barbary Mitchell

Jedna z idealnych książek HR dla początkujących przez Amazon

Autorzy: Sharon Armstrong i Barbara Mitchell

Sharon Armstrong i Barbara Mitchell Liczba stron: 256

256 Rok wydania: 2008

2008 Przewidywany czas czytania: 4-5 godzin

4-5 godzin Idealna dla: początkujących HR-owców

początkujących HR-owców Oceny: 4.6/5 (Amazon) 3.61/5 (Goodreads)



Od ponad dekady The Essential HR Handbook autorstwa Sharon Armstrong i Barbary Mitchell pomaga specjalistom HR w poruszaniu się po szeregu funkcji, takich jak rekrutacja, zgodność z prawem, zarządzanie wydajnością i różnorodność w miejscu pracy.

Świeżo zaktualizowane w 2020 r., 10. wydanie tej książki zawiera łatwe do zrozumienia wyjaśnienia dotyczące wszystkiego, od obsługi różnorodnych zespołów po tworzenie przyjaznych pracownikom zasad i korzyści. Nawet dziś ta edycja pozostaje źródłem informacji, dostarczając wskazówek i list kontrolnych dla większości praktyków HR.

Kluczowe wnioski

Dostosuj HR do celów firmy: Plany HR muszą być przygotowane tak, aby były zsynchronizowane z ogólną misją organizacji i kierunkiem strategicznym, aby uzyskać jak największy wpływ Retencja jest kluczowa: Nie wystarczy tylko zatrudniać ludzi; działy HR muszą inwestować w doskonały proces wdrażania i orientacji, a także zapewniać pracownikom możliwości ciągłego szkolenia i rozwoju Spraw, by oceny wyników były pozytywnym doświadczeniem: Zamiast czuć się jak ćwiczenie w wyszukiwaniu błędów, oceny wyników powinny zapewniać pracownikom pozytywne informacje zwrotne i wzmocnienie. W tym celu należy stosować metodologie BEER (Behavior, Effect, Expectation, Results) i FAST (Frequently, Accurately, Specific, Timely)

Co mówią czytelnicy

Ta książka jest świetnym źródłem informacji dla kogoś, kto zaczyna pracę w obszarze HR, tak jak ja. Potrzebowałem książki, która zawierałaby informacje, a także przykładowe formularze i listy kontrolne, i ta niewielka książka była właśnie taka. Jeśli dopiero zaczynasz pracę w HR, gorąco polecam tę książkę

3. Zwycięstwo przez organizację: Why the War for Talent is Failing Your Company and What You Can Do About It autorstwa Dave'a Ulricha, Davida Kryscynskiego, Wayne'a Brockbanka i Mike'a Ulricha

Victory Through Organization to jedna z najpopularniejszych książek HR dla liderów wyższego szczebla Via Amazon

Autorzy: Dave Ulrich, David Kryscynski, Mike Ulrich i Wayne Brockbank

Dave Ulrich, David Kryscynski, Mike Ulrich i Wayne Brockbank Liczba stron: 417

417 Rok wydania: 2017

2017 Szacowany czas czytania: 5-6 godzin

5-6 godzin Idealna dla: starszych menedżerów HR

starszych menedżerów HR Oceny: 4.5/5 (Amazon) 3.82/5 (Goodreads)



Nie jesteś fanem starej szkoły HR - w której pracownicy byli zachęcani do imponowania, a nie wnoszenia do pracy swojego autentycznego "ja"? W takim razie pokochasz bestseller Dave'a Ulricha, Zwycięstwo przez organizację.

Opublikowana w 2017 roku książka proponuje świeże podejście do HR: budowanie dynamicznych systemów, w których wielkie talenty nie ograniczają się do jednego działu lub obszaru praktyki, ale są wykorzystywane w całej organizacji. Wyjątkowość tej książki polega na tym, że jej pomysły opierają się na spostrzeżeniach 30 000 specjalistów HR i liderów biznesu!

książka Victory through Organization obejmuje różne tematy HR, takie jak efektywność organizacyjna, rozwój i wdrażanie talentów, budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej i wiele innych. Jest to podręcznik dla liderów HR wyższego szczebla.

Książka rzuca wyzwanie normom, obala mity i naciska na rzeczywiste zmiany. Jej ogólnym przesłaniem jest to, że sukces nie polega tylko na zatrudnianiu najlepszych talentów; chodzi o jak najlepsze ich wykorzystanie.

Kluczowe wnioski

Wykorzystanie 3-pudełkowego modelu strategicznego HR: Rozłożenie nacisku na wydajność administracyjną, doświadczenie pracowników i strategiczne budowanie zdolności HR (trzy pudełka) w celu uzyskania maksymalnego wpływu Zyskaj trwałą przewagę konkurencyjną: Nie tylko przyciągaj największe talenty; zbuduj trwałą przewagę konkurencyjną poprzez efektywne wykorzystanie tych talentów Wygraj wojnę o talenty: Wyjdź poza tradycyjne podejście do pozyskiwania talentów i zarządzania nimi, jeśli chcesz przyciągnąć najlepszych i najbardziej pożądanych pracowników

Co mówią czytelnicy

_Zwycięstwo poprzez organizację to niezwykłe osiągnięcie: oparte na danych, oryginalne, kreatywne i kompleksowe. Argumenty przemawiające za tym, dlaczego dział HR musi zmienić koncepcję swojej podstawowej odpowiedzialności, są genialne. HR musi być stale gotowy do ponownego przemyślenia i ponownego zrozumienia, dlaczego istnieje; musi zmienić się w najbardziej fundamentalny sposób, od status quo spełniania wymogów regulacyjnych i tym podobnych, które są narzucane z zewnątrz, do bycia proaktywnym partnerem biznesowym, który przyczynia się do rozwoju strategii i wyników finansowych, będąc jednocześnie ciągłym źródłem kreatywności i rzeczywistości w zakresie wydajności ludzi

4. Karta wyników HR: Łączenie ludzi, strategii i wydajności autorstwa Briana Beckera, Marka Huselida i Dave'a Ulricha

Jedna z niewielu książek HR, która mówi o ROI HR via Amazon

Autorzy: Brian Becker, Mark Huselid i Dave Ulrich

Brian Becker, Mark Huselid i Dave Ulrich Liczba stron: 235

235 Rok wydania: 2001

2001 Przewidywany czas czytania: 4-6 godzin

4-6 godzin Idealna dla: specjalistów HR średniego i wyższego szczebla

specjalistów HR średniego i wyższego szczebla Oceny: 4.5/5 (Amazon) 3.78/5 (Goodreads)



W świecie, w którym siła firmy leży w wartościach niematerialnych i sile mózgu, The HR Scorecard autorstwa Briana Beckera stanowi mocny argument za znaczeniem HR.

Książka ta wprowadza koncepcję karty wyników HR - zasadę pomiaru, która łączy rolę specjalisty HR z wynikami firmy. Dzięki spostrzeżeniom wyciągniętym z badania ponad 2800 firm, książka stwierdza, że firmy z efektywnymi systemami zarządzania zasobami ludzkimi często przewyższają swoich konkurentów.

Książka wyjaśnia, jak mierzyć parametry takie jak kluczowe wskaźniki wydajności HR (KPI) w odniesieniu do celów biznesowych i obejmuje kilka indeksów, które pomogą Ci obliczyć zwrot z inwestycji w dowolny program HR.

Kluczowe wnioski

Połącz HR ze strategią organizacyjną: Aby odnieść sukces, HR musi dziś rozumieć i dostosowywać się do strategii biznesowej oraz koncentrować się na osiąganiu wyników, które mają wymierny wpływ na cele firmy Opracowywanie wskaźników HR i mierzenie ich wpływu: Mierzenie skuteczności funkcji HR za pomocą wiodących i opóźnionych wskaźników w zakresie pozyskiwania talentów, zarządzania wydajnością oraz szkoleń i rozwoju Zrównoważenie priorytetów długoterminowych i krótkoterminowych: Książka zaleca, aby zespoły HR współpracowały z liderami biznesowymi w celu zrozumienia kontekstu biznesowego i wyzwań. Następnie powinny opracować plan, który zrównoważy krótkoterminowe wymagania (na przykład potrzeby związane z zatrudnianiem) z długoterminowymi celami organizacji (takimi jak rozwój personelu)

Co mówią czytelnicy

Książka dostarcza model pomiarowy, który kieruje wdrażaniem strategii kapitału ludzkiego, a ostatecznym celem modelu jest dostosowanie strategii, ludzi i wyników organizacji. Autorzy prezentują nowe podejście do zarządzania "architekturą HR" firmy jako zasobem strategicznym, a także mierzą jej wkład w wyniki firmy. Autorzy opowiadają się za odgórnym, a nie oddolnym podejściem do wdrażania strategii, wraz z innowacyjnym systemem oceny do pomiaru wkładu HR_.

5. Work Rules! Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead autorstwa Laszlo Bock

Jedną z naszych ulubionych książek HR jest ta autorstwa Laszlo Bocka via Amazon

Autorzy: Laszlo Bock

Laszlo Bock Liczba stron: 416

416 Rok wydania: 2015

2015 Szacowany czas czytania: 5-6 godzin

5-6 godzin Idealna dla: menedżerów HR średniego i wyższego szczebla

menedżerów HR średniego i wyższego szczebla Oceny: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Czy chciałbyś czerpać inspirację z nienagannych praktyk HR w Google i dostosować je do swojej firmy? Jeśli tak, to ta książka jest dla Ciebie.

Laszlo Bock, były wiceprezes Google ds. operacji personalnych, zebrał 15 lat intensywnych badań w tym inspirującym zbiorze lekcji zarządzania talentami dla zespołów dowolnej wielkości.

Obejmuje on rzeczywiste przypadki, praktyczne porady i spostrzeżenia na temat równoważenia kreatywności i struktury w firmie. Bock uczy również, jak przekształcać przywództwo od wewnątrz organizacji, a nie odgórnie.

Kluczowe wnioski

Zaufaj swoim pracownikom, aby działali jak założyciele: Zaszczep poczucie własności, bądź przejrzysty, daj im głos i zaakceptuj wrażliwość, aby budować zaufanie wśród pracowników Poświęć czas na zatrudnianie najlepszych: Stosuj podejście do zatrudniania oparte na komitetach, ustalaj jasne standardy, nigdy nie idź na kompromis i upewnij się, że nowi pracownicy konsekwentnie przewyższają obecnych Ułatwiaj życie pracownikom: Ucz się od Google koncentrowania się na poprawie życia pracowników, oszczędzaniu ich czasu, zwiększaniu wygody i przynoszeniu radości bez rozbijania banku

Co mówią czytelnicy

Google nie jest tak niezwykłe i trudne do zrozumienia, jak ludzie myślą - ta książka wyraźnie pokazuje, że dominuje wyjątkowa filozofia, kreatywność i dużo ciężkiej pracy. Mnóstwo fantastycznych przykładów, z których mogą korzystać inne firmy, i bardzo dobre wyjaśnienie, jak eksperymentować i wykorzystywać analizy do tworzenia świetnych strategii dla ludzi

6. Putting The Human Back into HR: Success as an HR Professional Begins with You autorstwa Su Patel

Ta perełka wśród książek HR może pomóc specjalistom HR na wszystkich etapach kariery Via Amazon

Autor: Su Patel

Su Patel Liczba stron: 196

196 Rok wydania: 2018

2018 Szacowany czas czytania: 3-4 godziny

3-4 godziny Idealna dla: członków zespołów HR na różnych poziomach

członków zespołów HR na różnych poziomach Oceny: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Specjaliści HR często zmagają się z pytaniem: Czy priorytetem są ludzie czy procesy?

Jeśli ty również starasz się znaleźć równowagę między tymi dwoma aspektami, książka Su Patel Putting The Human Back Into HR powinna być twoim kolejnym zakupem.

Książka porusza odwieczny konflikt między zasobami ludzkimi (ludźmi) a procesami ludzkimi (politykami) i nakreśla kluczowe obszary, które specjaliści HR muszą opanować. Omawia, w jaki sposób można połączyć wszystkie obszary roli profesjonalisty HR, poczuć się bardziej spełnionym jako członek zespołu HR i utorować drogę do rozwoju zawodowego.

Kluczowe wnioski

Znajdź kompromis między ludźmi a procesami: Staraj się zwracać uwagę na osobę kryjącą się za tytułem stanowiska, nie rezygnując przy tym z procesów Najpierw popracuj nad sobą: Patel radzi liderom HR, aby poprawili swoje umiejętności przywódcze i byli bardziej proaktywni. To przygotuje ich do lepszego odgrywania roli lidera w organizacji Przyjmuj zmiany zamiast na nie reagować: Pewnie radź sobie z wyzwaniami i prowadź swój zespół przez zmiany dzięki narzędziom wymienionym w tej książce

Co mówią czytelnicy

Żałuję, że nie przeczytałem tej książki lata temu - i że nie przeczytali jej także inni wokół mnie! Myślę, że czasami nadmiernie komplikujemy zasoby ludzkie - w końcu to nie nauka o rakietach - ale także odczłowieczamy je. Ta książka odnosi się do obu tych niedociągnięć - jest pełna prostych, ale skutecznych metod, z których mogą korzystać specjaliści HR, a ludzie są w niej najważniejsi

7. HR On Purpose: Developing Deliberate People Passion autorstwa Steve'a Browne'a

Jedna z wielu wpływowych książek HR autorstwa Steve'a Browne'a via Amazon

Autor: Steve Browne

Steve Browne Liczba stron: 168

168 Rok wydania: 2017

2017 Szacowany czas czytania: 3-4 godziny

3-4 godziny Idealna dla: pracowników działów HR na wszystkich poziomach

pracowników działów HR na wszystkich poziomach Oceny: 4.6/5 (Amazon) 4.16/5 (Goodreads)



Steve Browne, znany dyrektor HR i weteran, jest dziś tak samo pasjonatem zasobów ludzkich, jak 30 lat temu, kiedy zaczynał swoją karierę. Jego bestseller, HR On Purpose, jest świadectwem tej pasji.

Książka jest osobistym i motywacyjnym przewodnikiem zachęcającym specjalistów HR do wyjścia poza zadania administracyjne i robienia rzeczy, które pozytywnie wpływają na organizacje.

Czasami codzienne zajmowanie się kwestiami HR może być wyczerpujące. Browne ma na celu ponowne rozpalenie entuzjazmu poprzez cenne spostrzeżenia, praktyczne porady i przykłady z życia wzięte, dzięki czemu książka ta jest atrakcyjną lekturą dla wszystkich pracowników HR.

Kluczowe wnioski

Dostosuj swoją pasję i cel do zawodu HR: Zadaj sobie pytanie, gdzie leży twoja pasja. Jeśli nie jest to praca z ludźmi, możesz nie być idealnym kandydatem do branży HR Używaj zasad jako wytycznych, a nie kajdanek: Uelastycznij swoje praktyki HR, używając zasad i procedur jako przewodników, a nie ograniczeń Podważaj przestarzałe koncepcje: Wyeliminuj staromodne idee HR i przedefiniuj oczekiwania przy użyciu nowoczesnych narzędzi i strategii. Korzystaj z technologii, danych, mediów społecznościowych i nowych pomysłów

Co mówią czytelnicy

Jeśli chcesz być świetnym liderem HR (lub po prostu świetnym liderem), powinieneś przeczytać tę książkę! To, co najbardziej podoba mi się w HR On Purpose, to proste, praktyczne historie dotyczące przywództwa. Może się to wydawać dziwne jak na książkę o HR (i może mieć coś wspólnego z moim własnym skupieniem się na przywództwie), ale jednym z głównych punktów Steve'a jest to, że pracownicy HR - podobnie jak wszyscy liderzy - muszą skupiać się na ludziach, a nie na polityce i zgodności z przepisami

8. Przynależność w pracy: Everyday Actions You Can Take to Cultivate an Inclusive Organization autorstwa Rhodesa Perry'ego

To jedna z najlepszych książek HR na temat inkluzywności Via Amazon

Autor: Rhodes Perry

Rhodes Perry Liczba stron: 202

202 Rok wydania: 2018

2018 Szacowany czas czytania: 3-4 godziny

3-4 godziny Idealna dla: specjalistów HR, którzy chcą wspierać integrację społeczną

specjalistów HR, którzy chcą wspierać integrację społeczną Oceny: 4.5/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Zainspirowany własną podróżą jako transpłciowy mężczyzna, Perry opublikował Belonging At Work jako praktyczny przewodnik po budowaniu integracyjnych miejsc pracy, w których każdy czuje się jak w domu.

Nie chodzi tylko o różnorodność i integrację; chodzi o budowanie przyjaznej kultury organizacyjnej, która pozwala pracownikom wnieść do pracy ich autentyczne ja i daje im poczucie przynależności. Perry dzieli się osobistymi historiami, studiami przypadków i praktycznymi strategiami HR, które mogą pomóc w stworzeniu miejsca pracy, które praktykuje prawdziwą sojuszniczość.

Perry używa przyjaznego, ciepłego tonu, zapraszając do zrozumienia, dlaczego przynależność ma znaczenie, czym różni się od różnorodności i integracji oraz dlaczego jest przyszłością zasobów ludzkich.

Kluczowe wnioski

**Zrozumienie, że poczucie przynależności w miejscu pracy wykracza poza rasę, płeć, seksualność i religię Przywództwo z autentycznością: Zbuduj ciepłe środowisko, w którym ludzie mogą pokazać się jako prawdziwi ludzie Bądź odpowiedzialny za swoje cele DEI: Podejmij konkretne kroki w celu zintegrowania odrębnych, ale powiązanych zasad stojących za różnorodnością, równością i włączeniem (DEI)

Co mówią czytelnicy

Książka "Belonging at Work" autorstwa Rhodes Perry powinna być lekturą obowiązkową nie tylko dla menedżerów i przełożonych, ale dla każdego, kto w jakikolwiek sposób wchodzi w interakcje z innymi osobami. Belonging at Work zawiera niezliczone historie, wskazówki, ćwiczenia i wezwania do działania, a wszystko to przedstawione w jasnym, przyjaznym stylu pisania pana Perry'ego

9. HR Disrupted: Czas na coś innego autorstwa Lucy Adams

Szukasz książek HR o świecie VUCA? Przeczytaj to Via Amazon

Autor: Lucy Adams

Lucy Adams Liczba stron: 230

230 Rok wydania: 2017

2017 Szacowany czas czytania: 4-5 godzin

4-5 godzin Idealna dla: HR-owców na różnych poziomach zaawansowania

HR-owców na różnych poziomach zaawansowania Oceny: 4.5/5 (Amazon) 4.13/5 (Goodreads)



Jako ktoś, kto pracuje w dziale HR, czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś utknął w rutynie?

W takim razie powinieneś przeczytać tę książkę autorstwa Lucy Adams, która ma na celu przełamanie formy tradycyjnego HR i wprowadzenie nowej perspektywy.

HR Disrupted to łatwa do przeczytania książka skupiona wokół pytania: W jaki sposób nowoczesny specjalista HR może prowadzić, zarządzać, angażować i wspierać pracowników w stale ewoluującym świecie biznesu?

Praca Adams, wzbogacona wiarygodnymi przykładami z jej doświadczeń w BBC, skłania czytelników do ponownego przemyślenia sposobu, w jaki pracują.

Autorka zagłębia się w najdrobniejsze szczegóły i sugeruje narzędzia i taktyki dla wszystkich funkcji związanych z HR, w tym nagród, zasad i polityki zatrudnienia oraz zarządzania talentami.

Kluczowe wnioski

Przyjmij zasadę EACH: Traktuj pracowników jak dorosłych, konsumentów i ludzi. Oznacza to szanowanie ich jako dorosłych, uznawanie ich różnorodnych potrzeb jako konsumentów i uznawanie ich humanitarnej strony Odejście od polityki na rzecz ludzi: Odejście od podejścia skoncentrowanego na polityce i nadanie priorytetu potrzebom i doświadczeniom ludzi Spersonalizuj doświadczenie swoich pracowników: Wyjdź poza uniwersalny model i zaspokajaj indywidualne potrzeby i preferencje swoich pracowników

Co mówią czytelnicy

To zdecydowanie najlepsza książka, jaką przeczytałem od lat; wszystko, o czym mówi Lucy, jest bezpośrednio związane z moimi własnymi przemyśleniami i obserwacjami, które widziałem na własne oczy we wszystkich miejscach, w których pracowałem. Gorąco polecam tę książkę każdemu, kto jest naprawdę zainteresowany zrozumieniem i zajęciem się jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych aspektów każdej firmy lub organizacji, który w znacznym stopniu pomoże osiągnąć to, co zamierzała zrobić... ludziom w niej pracującym_.

10. Nieustraszona organizacja: Tworzenie bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy dla nauki, innowacji i rozwoju autorstwa Amy C. Edmondson

Ten lider wśród książek HR mówi szczegółowo o uczynieniu miejsca pracy "bezpieczną przestrzenią" poprzez Amazon

Autor: Amy C. Edmondson

Amy C. Edmondson Liczba stron: 256

256 Rok wydania: 2018

2018 Szacowany czas czytania: 4-5 godzin

4-5 godzin Idealna dla: HR-owców na różnych poziomach zaawansowania

HR-owców na różnych poziomach zaawansowania Oceny: 4.5/5 (Amazon) 4.01/5 (Goodreads)



Ludzka psychika to intrygująca, delikatna rzecz, a liderzy biznesowi muszą być świadomi tego, jak miejsce pracy na nią wpływa. Amy Edmondson mówi o tym w swojej książce The Fearless Organization.

Książka Edmondson bada ideę bezpieczeństwa psychologicznego - tworzenia środowiska, w którym pracownicy czują się bezpiecznie, podejmując ryzyko, dzieląc się swoimi przemyśleniami i ucząc się bez obawy o negatywne konsekwencje.

Ta książka jest jak gwiazda północna dla liderów HR i osób, które chcą zwiększyć zaangażowanie pracowników i pobudzić innowacje, pozwalając ludziom otwarcie komunikować się, współpracować i ćwiczyć ciągłe uczenie się.

Edmondson zawarł w tej książce 20 lat badań, dając liderom praktyczne kroki, aby ich miejsca pracy były inkluzywne i nieustraszone. Ta potężna książka stanowi mocne uzasadnienie związku między dobrostanem pracowników a sukcesem organizacji.

Kluczowe wnioski

Promuj bezpieczeństwo psychologiczne w miejscu pracy: Upewnij się, że Twoi pracownicy czują się bezpiecznie, dzieląc się pomysłami, podejmując ryzyko i ucząc się na błędach bez obawy przed represjami Traktuj strategię firmy jak ciągły test, a nie ustalony plan: Skoncentruj się na organizacyjnym uczeniu się, zachęcaj wszystkich do aktywnego poszukiwania nowych pomysłów, które podważają obecne założenia i promuj ciągłe doskonalenie Nie obniżaj standardów wydajności: Stwórz "strefę nauki i wysokiej wydajności" w miejscu pracy, aby promować świeże pomysły i wspierać kreatywność

Co mówią czytelnicy

Książka Edmondsona "The Fearless Organization" dostarcza użytecznych ram dla menedżerów, którzy są zainteresowani promowaniem bezpieczeństwa psychologicznego w swoich środowiskach pracy... Jednym z odświeżających aspektów ram Edmondsona jest to, że są one poparte 20-letnimi badaniami w wielu branżach. Badania te pokazują znaczenie bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy: kiedy pracownicy nie czują się upoważnieni lub zachęceni do mówienia o swoich pytaniach lub obawach, może to stworzyć kulturę milczenia, która może wykraczać poza niepowodzenia biznesowe i wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi

11. Bring Your Human To Work autorstwa Erica Keswin

To jest na liście najlepiej sprzedających się książek HR WSJ przez Amazon

Autor: Erica Keswin

Erica Keswin Liczba stron: 224

224 Rok wydania: 2018

2018 Szacowany czas czytania: 4-5 godzin

4-5 godzin Idealna dla: HR-owców na różnych poziomach zaawansowania

HR-owców na różnych poziomach zaawansowania Oceny: 4.5/5 (Amazon) 3.71/5 (Goodreads)



Czy kiedykolwiek czułeś, że w relacjach w miejscu pracy brakuje więzi międzyludzkich?

Książka Erici Keswin Bring Your Human to Work ma na celu przywrócenie tego ciepła.

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu Keswin ujawnia, w jaki sposób najlepsze firmy, takie jak Lyft i Starbucks, tworzą autentyczne i wspierające miejsca pracy.

Ten bestseller Wall Street Journal nie jest typowym HR Ted Talk - to praktyczny przewodnik po tym, jak uczynić swoje miejsce pracy bardziej przyjaznym i promować nawyki pracy, które prowadzą do sukcesu firmy i szczęścia pracowników.

Kluczowe wnioski

**Zachęcaj pracowników do dbania o zdrowie ciała i ducha, uznając znaczenie holistycznego dobrostanu Stwórz przestrzeń dla interakcji twarzą w twarz: Uznaj siłę osobistych kontaktów w świecie napędzanym technologią Inspiruj swoich pracowników do oddania społeczności: Stwórz kulturę odpowiedzialności społecznej poprzez promowanie zaangażowania społecznego

Co mówią czytelnicy

Książka Keswina jest pełna ważnych przypomnień (popartych skrupulatnymi badaniami), że wspieranie LUDZI, którzy z tobą pracują i zapewnianie im narzędzi do łączenia się i oddawania, tworzy bardziej produktywne i pozytywne środowisko pracy. Moje osobiste uprzedzenie - rozdziały poświęcone oddawaniu i dziękowaniu są najbardziej znaczące, ponieważ świat i każde miejsce pracy przydałoby się dziś trochę więcej życzliwości i pokory. Ale każdy rozdział jest wypełniony perełkami mądrości i szczerym spojrzeniem na to, jak nasz technologicznie "połączony" świat potrzebuje trochę więcej więzi międzyludzkich

12. Remote Not Distant: Zaprojektuj kulturę firmy, która pomoże ci rozwijać się w hybrydowym miejscu pracy autorstwa Gustavo Razzetti

Szukasz książek HR na temat pracy zdalnej? To jest dobra lektura przez Amazon

Autor: Gustavo Razzetti

Gustavo Razzetti Liczba stron: 328

328 Rok wydania: 2022

2022 Szacowany czas czytania: 5-6 godzin

5-6 godzin Idealna dla: specjalistów HR zarządzających pracownikami zdalnymi

specjalistów HR zarządzających pracownikami zdalnymi Oceny: 4.5/5 (Amazon) 3.83/5 (Goodreads)



W świecie, w którym praca zdalna stała się niemal powszechna, jasne jest, dlaczego ta książka HR znalazła się na naszej liście.

Remote, Not Distant to mapa drogowa do sukcesu biznesowego w erze pracy zdalnej i hybrydowej. Gustavo Razzetti, dyrektor generalny Fearless Culture, zapewnia praktyczne porady dotyczące utrzymania solidnej kultury firmy, poprawy współpracy i budowania bezpieczeństwa psychologicznego w cyfrowym miejscu pracy.

Książka ta oferuje praktyczne porady dla firm, których celem jest zwiększenie satysfakcji i produktywności pracowników w organizacjach pracujących zdalnie. Zaleca nawet zdrowe nawyki w pracy które tworzą wysoce wydajne, innowacyjne miejsca pracy.

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz pracę zdalną, czy udoskonalasz swoje strategie, znajdziesz tutaj wszystko, czego potrzebujesz, aby odnieść sukces w nowoczesnym miejscu pracy.

Kluczowe wnioski

Ponowne przemyślenie roli biura: Zrozumienie i zaakceptowanie faktu, że biuro, jako fizyczna przestrzeń, nie jest jedynym czynnikiem napędzającym kulturę firmy Uczyń współpracę zdalną gwiazdą swojej firmy: Wyposaż swoje zespoły w strategie pozwalające pozostać w kontakcie, usprawnić współpracę i rozwijać się w cyfrowym miejscu pracy Zbuduj kwitnącą kulturę poprzez projekt, a nie przypadek: Celowo pielęgnuj wartości, komunikację i współpracę, zamiast polegać na przypadku lub zakładać, że kultura będzie naturalnie ewoluować

Co mówią czytelnicy

Czytałem wiele książek na temat przywództwa w dzisiejszym świecie hybrydowych scenariuszy i ta jest najlepsza. Z ponad 135 odniesieniami (wszystkie łatwo połączone) jest dokładna i precyzyjna. Gorąco polecam. Bez względu na to, jak długo utrzymają się obecne warunki, ta książka jest przydatna!

13. Różnorodność w miejscu pracy: Wywiady otwierające oczy, aby rozpocząć rozmowy o tożsamości, przywilejach i uprzedzeniach autorstwa Bärí A. Williams

Jest to jedna z najbardziej ekscytujących książek HR, która mówi o różnorodności w miejscu pracy poprzez Amazon

Autor: Bärí A. Williams

Bärí A. Williams Liczba stron: 128

128 Rok wydania: 2020

2020 Szacowany czas czytania: 2-3 godziny

2-3 godziny Idealna dla: HR-owców na różnych poziomach zaawansowania

HR-owców na różnych poziomach zaawansowania Oceny: 4.4/5 (Amazon) 3.65/5 (Goodreads)



Tworzenie integracyjnego miejsca pracy wymaga zadawania trudnych pytań, a Bärí A. Williams zdołała poruszyć większość z nich w swojej książce Diversity In The Workplace.

Williams zabiera nas w podróż do różnorodności w miejscu pracy poprzez 25 wnikliwych wywiadów, w których osoby marginalizowane dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z rasą, płcią, identyfikacją LGBTQ+, zdolnościami, wiekiem, religią i kulturą.

To, co jest wyjątkowe w tej książce HR, to jej praktyczny charakter. Każda sekcja kończy się cennym wnioskiem, który można wykorzystać jako narzędzie do zmiany. Diversity in the Workplace to doskonała lektura dla specjalistów HR, menedżerów i każdego, kto chce budować integracyjne miejsca pracy.

Kluczowe wnioski

Słuchaj uważnie swoich pracowników: Zwracaj aktywną uwagę na problemy, z którymi borykają się twoi pracownicy i staraj się im zaradzić Zastanów się nad uprzedzeniami: Poświęć czas na zastanowienie się nad nieświadomymi uprzedzeniami i ich wpływem na różnorodność w miejscu pracy Zachęcaj do empatii: Zrozum ludzi i nawiąż z nimi kontakt, dostrzegając wyzwania i sukcesy, z jakimi się mierzą w oparciu o ich różnorodną tożsamość

Co mówią czytelnicy

Bäri jest inteligentną, rozważną i współczującą pisarką. Uwielbiam to, że jest w stanie uchwycić historię rozmówców w bezstronny sposób, zachowując obiektywizm przez cały czas. W kilku historiach widziałem siebie / swoje doświadczenia, więc książka naprawdę trafiła do mnie. Gorąco polecam jej przeczytanie

14. Miejsce pracy wolne od dramatów: Jak zapobiegać nieświadomym uprzedzeniom, molestowaniu seksualnemu, naruszeniom etyki i inspirować zdrową kulturę autorstwa Patti Perez

Jest to książka z zakresu HR, jeśli chcesz nauczyć się radzić sobie z niewłaściwym zachowaniem w miejscu pracy poprzez Amazon

Autor: Patti Perez

Patti Perez Liczba stron: 272

272 Rok wydania: 2019

2019 Szacowany czas czytania: 5-6 godzin

5-6 godzin Idealna dla: HR-owców na różnych poziomach zaawansowania

HR-owców na różnych poziomach zaawansowania Oceny: 4.5/5 (Amazon) 3.87/5 (Goodreads)



Jeśli chcesz aktywnie przeciwdziałać niewłaściwym zachowaniom w miejscu pracy i stłumić "dramaty" w zarodku, przeczytaj The Drama-Free Workplace

Książka ta, której autorką jest doświadczona prawniczka i ekspertka ds. HR Patti Perez, zawiera praktyczne strategie minimalizowania dramatów, usprawniania szkoleń w zakresie zgodności z przepisami i poprawy komunikacji w zakresie drażliwych tematów w pracy.

Dzięki spostrzeżeniom z ponad 1200 dochodzeń w miejscu pracy, Patti omawia wszystko, co dotyczy molestowania seksualnego, uprzedzeń, różnorodności i kwestii etycznych w miejscu pracy.

Nie chodzi tylko o zgodność z prawem - chodzi o stworzenie zdrowej kultury pracy, która jest bezpieczna i pełna szacunku dla wszystkich. Książka obala mity i oferuje praktyczne wskazówki dotyczące przewidywania i unikania pułapek prawnych podczas rozwiązywania problemów w miejscu pracy.

Kluczowe wnioski

Przewiduj i zapobiegaj dramatom: Identyfikuj sytuacje, które mogą powodować dramaty w pracy i staraj się im całkowicie zapobiegać Wykorzystanie inteligencji emocjonalnej w rozmowach na drażliwe tematy: Zachowaj empatię podczas rozmów na kontrowersyjne tematy w miejscu pracy, zamiast uciekać się do prawniczego żargonu Skup się na skutecznych politykach i szkoleniach: Twórz i egzekwuj polityki przyjazne pracownikom, projektuj skuteczne programy szkoleniowe oraz badaj i rozwiązuj roszczenia dotyczące molestowania seksualnego i niewłaściwego postępowania

Co mówią czytelnicy

To świetna książka z mnóstwem świetnego materiału. Patti ma ogromne doświadczenie w dziedzinie prawnej i operacyjnej, jak najlepiej radzić sobie z tworzeniem pozytywnej kultury pracy, która chroni przed wrogim środowiskiem pracy. Jeśli chcesz, aby miejsce pracy było kreatywne, wspierające, zaangażowane i dobrze prosperujące, ta książka jest koniecznością. Krok po kroku, jak to zrobić i upewnić się, że pracownicy dobrze się rozwijają... wszyscy!

15. The HR Answer Book: Niezbędny przewodnik dla menedżerów i specjalistów ds. zasobów ludzkich autorstwa Shawn Smith i Rebecca Mazin

Ta książka odpowiada na wszystkie codzienne pytania dotyczące HR przez Amazon

Autorzy: Shawn Smith i Rebecca Mazin

Shawn Smith i Rebecca Mazin Liczba stron: 288

288 Rok wydania: 2011

2011 Szacowany czas czytania: 4-5 godzin

4-5 godzin Idealna dla: HR-owców na różnych poziomach zaawansowania

HR-owców na różnych poziomach zaawansowania Oceny: 4.5/5 (Amazon) 3.85/5 (Goodreads)



To jest to, jeśli kiedykolwiek potrzebujesz książki, która odpowie na każde pytanie związane z HR. Autorzy Shawn Smith i Rebecca Mazin odpowiadają na ponad 200 typowych pytań pracodawców, od rekrutacji i dyscypliny po redukcję zatrudnienia i odszkodowania.

Ta książka HR jest praktycznie pełna praktycznych rozwiązań codziennych kwestii związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i najlepszych praktyk branżowych. Zawiera również dodatkowe listy kontrolne.

The HR Answer Book jest niezbędna dla profesjonalistów poszukujących szybkiego przewodnika po kwestiach związanych z miejscem pracy.

Kluczowe wnioski

Jasna polityka jest niezbędna: Organizacja nie może z powodzeniem funkcjonować bez jasno zdefiniowanej i odpowiednio zakomunikowanej polityki, która kieruje kierownictwem i pracownikami Wynagrodzenie nie jest czynnikiem decydującym: Wysoko wykwalifikowane talenty często przywiązują większą wagę do środowiska pracy, świadczeń i kultury potencjalnego pracodawcy niż do oferowanego wynagrodzenia Zbuduj kulturę ciągłego uczenia się: Skuteczne i ciągłe szkolenia i rozwój są niezbędne do utrzymania produktywności i aktualności pracowników

Co mówią czytelnicy

To naprawdę jest książka z odpowiedziami! Obejmuje dogłębne odpowiedzi na podstawowe zasady i procedury HR w prawie każdym aspekcie HR. Aha i czy wiesz, że kwalifikuje się również do zaliczenia recertyfikacji, jeśli jesteś profesjonalistą z certyfikatem SHRM? Tak, to prawda. Ta książka jest warta 3 punkty recertyfikacyjne, jeśli po jej przeczytaniu weźmiesz udział w quizie online (SHRM eLearning)..._

