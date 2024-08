Mural vs. Microsoft Whiteboard: Które narzędzie Whiteboard jest najlepsze?

Jeśli jesteś rozproszonym zespołem w różnych częściach świata, który stara się przekazywać pomysły, cyfrowe narzędzie do współpracy przychodzi ci z pomocą i zapewnia wszystkim łączność oraz przepływ informacji.

Mural i Microsoft Whiteboard to dwa popularne narzędzia, które pozwalają Tobie i Twojemu zespołowi współpracować na udostępnionych tablicach i schematach blokowych - bez względu na to, gdzie jesteś.

Wybrać jedno z nich? Wybór nie jest łatwy.

Mural oferuje dynamiczne szablony i integruje się z platformami takimi jak Dysk Google, umożliwiając przechowywanie cyfrowych rysunków. Microsoft Whiteboard oferuje niekończące się płótno i ścisłą integrację z produktami Microsoft, dzięki czemu nie musisz zmieniać przepływów pracy, nawet gdy Twój stos rośnie wraz z innymi narzędziami.

Zanurkujmy głębiej, aby dowiedzieć się, które narzędzie lepiej pasuje do Twojego zespołu.

Co to jest Mural?

przez Mural Mural to cyfrowe narzędzie do współpracy, oferujące żywe, przyjazne dla użytkownika płótno dla zespołów do burzy mózgów, planowania i realizacji najbardziej innowacyjnych projektów.

Dzięki Mural zespoły z różnych branż - projektowania, inżynierii lub marketingu - mogą współpracować w czasie rzeczywistym, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. Dzięki rozbudowanym szablonom można przeprowadzać ustrukturyzowane sesje burzy mózgów, planowanie strategiczne i wszystko pomiędzy.

Możliwości integracji Mural z innymi głównymi platformami, takimi jak Microsoft Teams i Google Drive, pomagają usprawnić przepływy pracy i łatwo udostępniać pliki, opinie i aktualizacje.

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad małym projektem, czy zarządzasz złożonymi procesami, możesz zwiększyć produktywność zespołu i urzeczywistnić swoją wspólną wizję dzięki elastycznej i angażującej przestrzeni roboczej Mural.

Funkcje Mural

Zestaw narzędzi Mural jest pełen funkcji, które sprawiają, że praca zespołowa jest łatwa i angażująca. Przyjrzyjmy się niektórym unikalnym możliwościom:

1. Współpraca w czasie rzeczywistym

przez Mural Funkcja współpracy w czasie rzeczywistym Mural łączy globalny, rozproszony zespół. Będziesz mógł zobaczyć aktualizacje w czasie rzeczywistym, zapewniając, że wszyscy są zgodni. To jak praca w tym samym pomieszczeniu, bez względu na to, gdzie jesteś.

Funkcja ta ma kluczowe znaczenie dla szybko rozwijających się projektów, które wymagają natychmiastowej informacji zwrotnej i iteracyjnych procesów projektowania. Zwiększa ona zdolność zespołu do szybkiego i skutecznego reagowania na zmiany.

2. Gotowe do użycia szablony

przez Mural Jedną z najbardziej ekscytujących funkcji Mural jest ogromna biblioteka szablonów. Nie są to zwykłe szablony; zostały zaprojektowane tak, aby rozpocząć projekt, niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów, planowanie sprintu czy przeprowadzenie analizy SWOT.

Biblioteka pomaga zaoszczędzić czas i promować spójność między projektami, eliminując potrzebę tworzenia przepływów pracy od podstaw.

Dzięki Mural możesz od razu przejść do pracy, która ma znaczenie, dzięki sprawdzonej platformie zwiększającej produktywność i kreatywność.

3. Cyfrowe karteczki samoprzylepne

przez Mural Ty i członkowie Twojego zespołu możecie szybko notować pomysły i organizować je na wirtualnej tablicy za pomocą karteczek samoprzylepnych Mural.

Ta funkcja jest przydatna dla osób myślących wizualnie, ponieważ pomaga kategoryzować myśli, głosować na pomysły i ustalać priorytety zadań.

Prostota notatek samoprzylepnych w połączeniu z mocą cyfrowej organizacji poprawia zdolność zespołu do efektywnej burzy mózgów, ułatwiając wizualizację koncepcji i szybsze podejmowanie decyzji.

4. Płynna integracja

przez Mural Integracja z innymi narzędziami to miejsce, w którym Mural naprawdę błyszczy. Łączy się z wieloma platformami, w tym Microsoft Teams, Google Drive i Slack.

Jeśli twój zespół pracuje w innych ekosystemach, ale szuka ulepszonych wrażeń z pracy z tablicą, warto wypróbować tę interoperacyjność.

Upraszcza ona przekazywanie informacji i centralizuje komunikację, ułatwiając utrzymanie jednego źródła prawdy dla projektów.

Mural pozwala spędzać mniej czasu na żonglowaniu aplikacjami i zamiast tego skupić się na współpracy i realizacji.

Ceny Mural

Darmowy: Darmowy

Darmowy Team+: $12/członka miesięcznie

$12/członka miesięcznie Biznes: $17.99/członka miesięcznie (rozliczane rocznie)

$17.99/członka miesięcznie (rozliczane rocznie) Enterprise: Ceny niestandardowe

Co to jest Microsoft Whiteboard?

przez Microsoft Whiteboard Microsoft Whiteboard to cyfrowe narzędzie do współpracy, które działa jak wirtualna tablica. W przeciwieństwie do fizycznej tablicy, Microsoft Whiteboard oferuje nieskończony obszar roboczy, na którym można pisać, rysować, dodawać obrazy i karteczki samoprzylepne. Nieskończony obszar roboczy oznacza, że zawsze masz wystarczająco dużo miejsca, aby zanotować swoje pomysły.

A jeśli lubisz używać pióra, docenisz jego intuicyjne funkcje pióra i dotyku. Funkcje takie jak różne typy i kolory piór, kształty i szablony zapewniają bardziej naturalne wrażenia podczas pisania i rysowania.

Jako część pakietu oprogramowania i narzędzi zwiększających produktywność firmy Microsoft, zapewnia poziom interoperacyjności i bezpieczeństwa, którego oczekują firmy. To sprawia, że jest to atrakcyjny wybór dla organizacji głęboko osadzonych w produktach Microsoft.

Funkcje aplikacji Microsoft Whiteboard

Dzięki wszechstronnym funkcjom Microsoft Whiteboard przekształca cyfrowy obszar roboczy w dynamiczną przestrzeń dla pomysłów, strategii i pracy zespołowej.

1. Intuicyjny atrament

przez Microsoft Whiteboard Zaprojektowane tak, aby naśladować płynność pióra na papierze, intuicyjne narzędzie MS Whiteboard umożliwia szkicowanie, bazgranie i pisanie z precyzją i łatwością.

Możesz dodawać adnotacje do dokumentów, używać obrazów, tworzyć diagramy lub zapisywać notatki podczas burzy mózgów. Można również tworzyć odręczne notatki przekonwertowane na tekst w celu łatwiejszej organizacji i udostępniania. Intuicyjna funkcja atramentu sprawia, że Microsoft Whiteboard jest oprogramowanie moodboard dla osób myślących wizualnie.

2. Nieograniczona przestrzeń robocza

przez Microsoft Whiteboard Wkrocz do świata, w którym Twoje pomysły nie znają granic dzięki nieskończonemu obszarowi roboczemu Microsoft Whiteboard. Ta funkcja na nowo definiuje pojęcie przestrzeni w cyfrowej współpracy, umożliwiając Tobie i Twojemu zespołowi ciągłe rozwijanie myśli bez wyczerpywania miejsca.

Nieskończony obszar roboczy zapewnia uchwycenie każdego szczegółu, idealny do złożonych sesji burzy mózgów lub planowania rozległych projektów. To tak, jakby mieć niekończącą się cyfrową rolkę papieru, która przewija się wraz z rozwojem kreatywności.

3. Płynna integracja z ekosystemem Microsoft

przez Microsoft Whiteboard Możesz wykorzystać pełną moc ekosystemu Microsoft dzięki możliwościom płynnej integracji Whiteboard.

Od łatwej synchronizacji z dokumentami Office 365 po bezpośrednie połączenia z MS Teams do współpracy w czasie rzeczywistym, ta funkcja zapewnia idealne dopasowanie Whiteboard do przepływu pracy.

Chodzi o zwiększenie produktywności bez zakłócania sposobu pracy zespołu, dzięki czemu współpraca jest łatwiejsza i bardziej efektywna.

4. Inteligentne rozpoznawanie

przez Microsoft Whiteboard Sesje burzy mózgów można usprawnić dzięki inteligentnej funkcji rozpoznawania Microsoft Whiteboard. Spraw, by Twoje pomysły wyglądały schludnie i profesjonalnie dzięki temu inteligentnemu narzędziu, które zamienia szorstkie szkice w wyraźne, precyzyjne kształty i diagramy.

Niezależnie od tego, czy chodzi o nakreślanie procesów, burzę mózgów, czy po prostu bazgranie, inteligentne rozpoznawanie ułatwia skupienie się na jakości myśli, pomysłów i treści, a nie na szkicach i rysunkach.

Jest to doskonała funkcja do szybkiego porządkowania myśli i poprawy ogólnej przejrzystości wspólnych projektów.

Ceny Microsoft Whiteboard

Bezpłatnie

Microsoft 365 Business Basic: $6/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

$6/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Microsoft 365 Business Standard: 12,5 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

12,5 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

22 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Aplikacje Microsoft 365 dla firm: 8,25 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Mural vs. Microsoft Whiteboard: Porównanie funkcji

Oto szybkie porównanie funkcji Mural z funkcjami Microsoft Whiteboard, dwóch wiodących aplikacji dla firm narzędzia do myślenia projektowego .

1. Współpraca w czasie rzeczywistym

Ponieważ zdalne zespoły stają się normą, narzędzia do tworzenia tablic i schematów blokowych muszą mieć solidne funkcje współpracy w czasie rzeczywistym. Zobaczmy, które narzędzie jest najlepsze dla Ciebie w tym dziale.

Mural

Dzięki Mural współpraca w czasie rzeczywistym jest dziecinnie prosta. Zapewnia on wspólną przestrzeń, w której członkowie zespołu mogą widzieć, jak ich wzajemne prace ewoluują w czasie rzeczywistym. Mogą korzystać z narzędzi komunikacyjnych, takich jak komentarze i czaty, a nawet zwracać uwagę na określone obszary płótna za pomocą funkcji wskaźnika laserowego.

Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard integruje się z Microsoft Teams, oferując środowisko współpracy dla użytkowników Microsoft.

Chociaż oba narzędzia oferują solidną współpracę w czasie rzeczywistym, wybór może sprowadzać się do istniejącego przepływu pracy. Preferuj Microsoft Whiteboard, jeśli Twoja organizacja korzysta już z innych produktów Microsoft.

Jednak w przypadku podejścia bardziej niezależnego od platformy, Mural oferuje bogaty zestaw funkcji współpracy, które dobrze współpracują z różnymi narzędziami i usługami.

2. Szablony

Mural i Microsoft Whiteboard oferują szablony, które mogą znacznie przyspieszyć planowanie.

Mural

Mural oferuje różnorodne szablony, które zaspokajają potrzeby różnych branż i projektów. Od zwinne sprinty do mapy empatii szablony te zostały zaprojektowane z myślą o szybkiej adaptacji, umożliwiając rozpoczęcie sesji współpracy z ustrukturyzowanym podejściem.

Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard również zapewnia szablony, ale koncentruje się na integracji z innymi narzędziami Microsoft, umożliwiając spójność i kompatybilność w ramach pakietu Microsoft, na przykład dla zespołów korzystających z Office 365.

Mural ma przewagę dzięki szerszej gamie szablonów, podczas gdy mocną stroną Microsoft Whiteboard jest integracja z pakietem Microsoft.

3. Nieskończone płótno

Nad jakimi projektami pracujesz? To pomoże określić, czy potrzebujesz nieskończonego płótna.

Mural

Mural zapewnia spore płótno, ale nie jest naprawdę nieskończone. Ogólnie rzecz biorąc, jest to jednak więcej niż wystarczające dla większości projektów i sesji współpracy, a ty masz wystarczająco dużo miejsca na dokumentowanie szerokiej gamy pomysłów i wkładów.

Microsoft Whiteboard

Nieskończona kanwa w Microsoft Whiteboard jest idealna do mapowania skomplikowanych diagramów lub rozbudowanych przepływów pracy.

Umożliwia zespołom ciągłe rozszerzanie obszaru roboczego, co jest szczególnie przydatne w przypadku skomplikowanych i rozbudowanych burz mózgów.

Mural vs. Microsoft Whiteboard: Kto jest mistrzem?

Werdykt w starciu pomiędzy Mural i Microsoft Whiteboard ostatecznie zależy od tego, co twój zespół ceni najbardziej.

Jeśli integracja w ramach ekosystemu Microsoft i nieskończony obszar roboczy są najważniejszymi priorytetami, Microsoft Whiteboard wyłania się jako wyraźny zwycięzca. Jest to naturalne rozwiązanie dla zespołów już pracujących z pakietem narzędzi Microsoft, oferując nieograniczoną przestrzeń do współpracy.

Z drugiej strony, Mural triumfuje dzięki szerokiej gamie szablonów i solidnym możliwościom integracji na wszystkich platformach, nie tylko w narzędziach Microsoft. Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów potrzebujących kompleksowych funkcji, które obsługują wiele typów projektów, zwłaszcza w środowiskach zdalnych.

Zasadniczo, Microsoft Whiteboard to wybór zapewniający nieskończoną skalowalność w ramach znanej platformy, podczas gdy Mural jest wszechstronnym narzędziem, gotowym do radzenia sobie ze złożonymi, różnorodnymi projektami zespołowymi.

Wybierz Microsoft Whiteboard, aby uzyskać płynne środowisko skoncentrowane na Microsoft lub Mural, aby uzyskać wszechstronną i bogatą w funkcje platformę.

Mural vs. Microsoft Whiteboard na Reddit

Spostrzeżenia z Reddit pokazują, że Mural jest idealny do złożonych zadań, podczas gdy Microsoft Whiteboard jest prostszą alternatywą dla użytkowników Teams.

W komentarzu jednego z użytkowników Reddit podkreślono, w jaki sposób Mural wspiera zdalną analizę jakościową, demonstrując jego siłę w ułatwianiu międzynarodowej współpracy.

"Niedawno użyliśmy tego do ukończenia *[analiza przepływu pracy](https://clickup.com/pl/blog/67200/analiza-cyklu-pracy/)* z naszym zespołem zlokalizowanym w Chinach, UE i USA."

Użytkownik zwrócił również uwagę, że Mural oferuje płatną subskrypcję na tworzenie tablic z bezpłatną współpracą z gośćmi, co pokazuje jego przyjazne dla zespołu podejście. Użytkownik doradził również, że w przypadku poszukiwania Mural alternatywa należy wziąć pod uwagę unikalne cechy i zalety każdego narzędzia.

Z drugiej strony, użytkownicy Microsoft Whiteboard docenili jego łatwą integrację z Teams i oferowanie opcji bez dodatków dla użytkowników już w ekosystemie Microsoft.

Decyzja między tymi dwoma narzędziami zależy od konkretnych wymagań firmy w zakresie współpracy i przepływu pracy.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Microsoft Whiteboard vs. Mural

Połącz zespoły i pracuj razem z ClickUp

Jeśli wciąż nie jesteś zdecydowany i szukasz alternatywy dla Microsoft Whiteboard i Mural, należy rozważyć ClickUp.

Dzięki ClickUp otrzymujesz dostęp do wielofunkcyjnej, bogatej w funkcje tablicy i ujednoliconego obszaru roboczego do zarządzania projektami, umożliwiającego współpracę zespołową i upraszczającego śledzenie postępów.

Wszechstronność ClickUp sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą uporządkować swoją cyfrową przestrzeń roboczą i skupić się na osiąganiu wyników.

Tablice ClickUp: Wizualizuj pomysły i współpracuj z łatwością

Stwórz idealną kanwę dla pomysłów i przepływów pracy zespołu dzięki ClickUp Whiteboards

Czy starasz się uchwycić pomysły swojego zespołu w wizualnie angażujący i praktyczny sposób? Tablice ClickUp oferują potężne rozwiązanie, umożliwiające współpracować wizualnie i efektywnie bez poświęcania przejrzystości i profesjonalizmu.

Wyobraź sobie nieograniczony obszar roboczy, w którym Twój zespół może przeprowadzać burze mózgów, mapować projekty i projektować rozwiązania w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy planujesz nowy projekt, czy burzę mózgów, tablice ClickUp eliminują potrzebę przełączania się między różnymi narzędziami, usprawniając przepływ pracy i maksymalizując wydajność.

Przekształcanie pomysłów z burzy mózgów w wykonalne zadania bezpośrednio na tablicy

Łącz dokumenty i dodawaj komentarze, aby wszystkie istotne informacje były uporządkowane i łatwo dostępne

Ciesz się współpracą w czasie rzeczywistym, która pozwala każdemu członkowi zespołu wnieść swój wkład i zostać wysłuchanym

Tablice ClickUp zachęcają do płynnej pracy zespołowej, umożliwiając zespołowi współtworzenie, iterację i wspólne opracowywanie pomysłów.

Mapy myśli ClickUp: Organizuj swoje myśli

Wizualizuj swoje pomysły za pomocą ClickUp Mind Maps

Burza mózgów to sztuka, a ClickUp Mind Maps są płótnem. Oferują dynamiczny sposób przechwytywania i łączenia myśli, dzieląc złożone pomysły na łatwe do opanowania fragmenty w celu zwiększenia przejrzystości i zrozumienia.

Łatwe przechwytywanie ulotnych pomysłów i skomplikowanych połączeń za pomocą elastycznego interfejsu typu "przeciągnij i upuść". Korzystaj z map myśli opartych na zadaniach, aby łączyć i dostosowywać przepływy pracy.

W przypadku bardziej kreatywnej pracy lub wstępnych dyskusji w projekcie, użyj map myśli opartych na węzłach do tworzenia diagramów. Swobodnie przeprowadzaj burze mózgów, a następnie bezpośrednio przekształcaj swoje pomysły w wykonalne zadania na mapie. Po sfinalizowaniu diagramów można tworzyć zadania bezpośrednio z mapy.

Niezależnie od tego, czy planujesz uruchomienie, czy strategię kampanii marketingowej, mapy myśli ClickUp pomagają zobaczyć szerszy obraz, nie tracąc z oczu szczegółów.

ClickUp oferuje również wiele szablonów map myśli które mogą zmienić sposób myślenia i planowania.

Szablony tablic ClickUp: Twój plan na sukces

Zaplanuj wszystko z łatwością dzięki szablonom Whiteboard ClickUp

Po co zaczynać od zera, skoro można stanąć na ramionach gigantów? Szablony tablic ClickUp to skrót do produktywności, oferujący szereg gotowych formatów na każdą potrzebę.

Organizuj i współpracuj dzięki szablonowi tablicy Matrix firmy ClickUp

SzablonSzablon tablicy ClickUp Matrix pomaga ustalać priorytety zadań w oparciu o wysiłek i ważność. Dzięki temu wizualnemu narzędziu można opracować strategię dotyczącą problemu lub koncepcji i podejmować decyzje

Zaplanuj rozwój swojego produktu dzięki szablonowi mapy drogowej ClickUp

Szablon tablicy z mapą drogową ClickUp toruje drogę dla jasnych, wykonalnych harmonogramów projektów. Tutaj możesz przeglądać i śledzić cykl życia projektu oraz wykorzystywać dane do podejmowania decyzji dotyczących przyszłych projektów

Śledź swoje badania od początku do końca dzięki szablonowi tablicy badawczej ClickUp

SzablonSzablon tablicy badawczej ClickUp pomaga uporządkować wnioski i spostrzeżenia w celu uzyskania maksymalnego efektu. To świetny szablon do rejestrowania informacji z testów użyteczności i wywiadów z konsumentami

Bądź zorganizowany i na bieżąco z postępami, kamieniami milowymi i zadaniami dzięki szablonowi tablicy aktualizacji projektu ClickUp

Szablon tablicy aktualizacji projektu ClickUp aktualizuje wszystkich o najnowsze osiągnięcia projektu. Użyj go, aby uzyskać przegląd statusu budżetu i kwestii

Dzięki funkcjom, które zaspokajają każdy aspekt zarządzania projektami i współpracy zespołowej, ClickUp jest więcej niż godnym pretendentem do doskonałego narzędzia do tworzenia tablic - to często najlepszy wybór dla zespołów, które chcą zmaksymalizować swój potencjał.

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze: Darmowy

Darmowy Nieograniczony: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Biznes: $12/użytkownika na miesiąc

$12/użytkownika na miesiąc Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za użytkownika miesięcznie

Znalezienie idealnego dopasowania zespołu

Wybór między Mural a Microsoft Whiteboard zależy od konkretnych wymagań zespołu. W przypadku pracy z szerszym zestawem narzędzi, wybór może paść na Mural; aby w pełni wykorzystać możliwości pakietu Microsoft Office, możesz skłaniać się ku Microsoft Whiteboard.

Niezależnie od tego, czy przyciąga Cię wszechstronność Mural, czy integracja ekosystemu Microsoft z Microsoft Whiteboard, kompleksowy pakiet funkcji ClickUp oferuje to, co najlepsze w obu narzędziach do współpracy, dzięki czemu jest to najlepszy wybór najlepsze oprogramowanie do tablic można wybrać. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby odkryć najlepszy sposób na dzielenie się pomysłami i przekształcanie ich w rzeczywistość.