Jira vs ServiceNow: Szczegółowe porównanie

Jira i ServiceNow to dobrze znane marki w dziedzinie śledzenia problemów i świadczenia usług. Każda z nich oprogramowanie service desk oferuje narzędzia usprawniające procesy biznesowe, wspierające współpracę i poprawiające wydajność usług.

Korzyści z platformy ITSM są łatwe do wyobrażenia: może ona pomóc zespołom IT w szybkim wykrywaniu i rozwiązywaniu incydentów, rejestrowaniu żądań zmian, wydawaniu aktualizacji produktów lub usług oraz poprawie wydajności i dostarczania usług.

Jednak wybór jednej z nich jest trudny i przed podjęciem wysiłku wdrożenia platformy należy być bardzo pewnym swojego wyboru. Aby pomóc w dokonaniu strategicznego wyboru, przedstawiamy porównanie Jira vs. ServiceNow, które analizuje mocne i słabe strony każdej z platform ITSM.

Udostępniamy również alternatywy, które obiecują kolejny poziom doskonałości usług IT.

**Co to jest Jira?

Jira Service Management dashboard via Atlassian Jira to problem i śledzenie projektów oprogramowanie opracowane przez firmę Atlassian. Początkowo został zaprojektowany, aby pomóc zwinnym zespołom programistycznym, ale ewoluował, aby zaspokoić różne wymagania branżowe. Teams z wielu branż używają Jira do planowania, śledzenia i zarządzania cyklem pracy i procesami.

Wśród wielu oferowanych produktów i usług, Jira Service Management jest narzędziem do zarządzania usługami IT (ITSM). Wcześniej znane jako Jira Service Desk, Jira Service Management stanowi połączenie deweloperów, IT i teamów biznesowych w celu szybszego osiągania celów.

Cena Jira Service Management

Miesięczny cennik wdrożenia Jira Service Management w chmurze dla zespołu trzech agentów jest następujący:

Free: 0

Standard: 22,05 USD na agenta

Premium: 49,35 USD na agenta

Enterprise: Ceny niestandardowe

**Co to jest ServiceNow?

ServiceNow ITSM dashboard

ServiceNow to kompleksowa platforma do zarządzania niestandardową obsługą klienta, poprawy cyberbezpieczeństwa, zwiększenia zadowolenia pracowników i transformacji operacji cyfrowych. Mówiąc najprościej, jest to narzędzie zwiększające wydajność aby pomóc Teams osiągnąć cele biznesowe.

Podobnie jak Jira, ServiceNow oferuje różnorodne produkty i usługi. Na potrzeby tego bloga i parytetu w naszym porównaniu ServiceNow i Jira, skupimy się na produkcie IT Service Management (ITSM) od ServiceNow. serviceNow IT Service Management_ obejmuje kilka funkcji podobnych do Jira Service Management.

Cena ServiceNow IT Service Management

Niestandardowy cennik

Jira vs ServiceNow: Porównanie funkcji

Zarówno ServiceNow, jak i Jira Service Management mają pewne wspólne funkcje. Jednocześnie, posiadają one również różne funkcje typowe dla danej platformy. Porównamy obie funkcje przez pryzmat podobieństw i różnic, aby to porównanie Jira vs ServiceNow było jak najbardziej kompleksowe.

ServiceNow ITSM vs Jira Service Management: Wspólne funkcje

Zacznijmy od cech wspólnych. Należą do nich:

Zarządzanie żądaniami

Typowy obieg zgłoszeń serwisowych via Manage Engine Zarówno ServiceNow ITSM, jak i Jira Service Management oferują zarządzanie zgłoszeniami w celu obsługi, przetwarzania i realizacji zgłoszeń pracowników, użytkowników lub niestandardowych klientów. Kluczowe elementy wspólne obejmują:

Katalog usług : Użytkownicy lub niestandardowi klienci mogą wybierać z tej biblioteki predefiniowanych produktów i usług

: Użytkownicy lub niestandardowi klienci mogą wybierać z tej biblioteki predefiniowanych produktów i usług Portal użytkownika : Przyjazny dla użytkownika, samoobsługowy portal, w którym użytkownicy mogą wyszukiwać rozwiązania lub przesyłać i śledzić swoje zgłoszenia serwisowe

: Przyjazny dla użytkownika, samoobsługowy portal, w którym użytkownicy mogą wyszukiwać rozwiązania lub przesyłać i śledzić swoje zgłoszenia serwisowe Kategoryzacja i priorytetyzacja : Klasyfikacja zgłoszeń na podstawie pilności, typu lub innych kryteriów w celu ułatwienia efektywnej obsługi

: Klasyfikacja zgłoszeń na podstawie pilności, typu lub innych kryteriów w celu ułatwienia efektywnej obsługi Automatyzacja cyklu pracy : Automatyzacja zadań z konfigurowalnymi cyklami pracy z wymaganymi krokami i zatwierdzeniami

: Automatyzacja zadań z konfigurowalnymi cyklami pracy z wymaganymi krokami i zatwierdzeniami Śledzenie i raportowanie: Mechanizm śledzenia statusu zgłoszeń i raportowania ogólnej wydajności obsługi zgłoszeń

Pełnią one również funkcję narzędzi AI - chatbota wbudowanego w portale użytkowników ServiceNow ITSM i wirtualnych agentów zintegrowanych z rozwiązaniem Jira Service Management. Wykorzystują one technologie takie jak NLP (przetwarzanie języka naturalnego) i rozumienie języka naturalnego (NLU), aby zapewnić inteligencję konwersacyjną w obsłudze zgłoszeń.

Zarządzanie incydentami

Typowy przepływ pracy zarządzania incydentami via Tech Target Zarządzanie incydentami obejmuje ustrukturyzowaną serię procesów ITSM służących do identyfikowania, rejestrowania, ustalania priorytetów i rozwiązywania nieoczekiwanych zakłóceń. Obie platformy pełnią funkcję dedykowanych narzędzi do skutecznego zarządzania incydentami. Należą do nich:

identyfikacja i rejestrowanie incydentów : Użytkownicy mogą rejestrować incydenty w wielu kanałach, takich jak e-mail, portale samoobsługowe itp. w celu przechwytywania informacji związanych z incydentem, takich jak jego charakter lub wpływ

: Użytkownicy mogą rejestrować incydenty w wielu kanałach, takich jak e-mail, portale samoobsługowe itp. w celu przechwytywania informacji związanych z incydentem, takich jak jego charakter lub wpływ Kategoryzacja i ustalanie priorytetów : Nie wszystkie incydenty wymagają jednakowej uwagi. Dlatego funkcja ta klasyfikuje incydenty na podstawie ich charakteru, wpływu na operacje i innych parametrów. Incydenty o wysokim priorytecie są automatycznie przypisywane w celu złagodzenia ich wpływu

: Nie wszystkie incydenty wymagają jednakowej uwagi. Dlatego funkcja ta klasyfikuje incydenty na podstawie ich charakteru, wpływu na operacje i innych parametrów. Incydenty o wysokim priorytecie są automatycznie przypisywane w celu złagodzenia ich wpływu Współpraca i komunikacja : Narzędzia te umożliwiają zespołom IT współpracę i komunikację w celu przyspieszenia rozwiązywania incydentów. Mogą one również wykorzystywać te narzędzia do współpracy i komunikacji w celu informowania i edukowania klientów lub interesariuszy

: Narzędzia te umożliwiają zespołom IT współpracę i komunikację w celu przyspieszenia rozwiązywania incydentów. Mogą one również wykorzystywać te narzędzia do współpracy i komunikacji w celu informowania i edukowania klientów lub interesariuszy Zarządzanie cyklem pracy : Konfigurowalne cykle pracy definiują kompleksowy cykl zarządzania incydentami, od wstępnego rejestrowania, przez badanie, po diagnozę i rozwiązanie. Zapewniają one strukturę zarządzania incydentami i pomagają w przypisywaniu zadań lub efektywnym śledzeniu incydentów

: Konfigurowalne cykle pracy definiują kompleksowy cykl zarządzania incydentami, od wstępnego rejestrowania, przez badanie, po diagnozę i rozwiązanie. Zapewniają one strukturę zarządzania incydentami i pomagają w przypisywaniu zadań lub efektywnym śledzeniu incydentów Zarządzanie umowami SLA: Umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA) zapewniają, że incydenty są rozwiązywane we wcześniej zdefiniowanej osi czasu i zgodnie ze standardami jakości usług

ServiceNow ITSM przenosi zarządzanie incydentami na wyższy poziom dzięki integracji AIOps w celu zmniejszenia liczby incydentów przy użyciu wbudowanego uczenia maszynowego i pomocy kontekstowej w celu rozwiązywania incydentów z minimalnym opóźnieniem.

Problem Management

Problem to zbiór powtarzających się incydentów via Science Soft Podczas gdy zarządzanie incydentami koncentruje się na konkretnym wydarzeniu i jego szybkim i skutecznym rozwiązaniu, zarządzanie problemami ocenia pierwotną przyczynę powtarzających się incydentów i podstawowych problemów. Zarządzanie problemami w Jira Service Management i ServiceNow ITSM obejmuje następujące kluczowe aspekty:

Identyfikacja problemów : Wykrywanie wzorców powtarzających się incydentów lub istotnych problemów, które mogą wskazywać na głębszy problem. Automatyzacja systemów monitorowania, analiza incydentów i użytkownicy często przyczyniają się do rejestrowania i identyfikacji problemów

: Wykrywanie wzorców powtarzających się incydentów lub istotnych problemów, które mogą wskazywać na głębszy problem. Automatyzacja systemów monitorowania, analiza incydentów i użytkownicy często przyczyniają się do rejestrowania i identyfikacji problemów Analiza przyczyn źródłowych : Specjaliści IT przeprowadzają dokładne dochodzenie w celu zidentyfikowania pierwotnej przyczyny problemu. Takie badanie może obejmować współpracę między różnymi funkcjami, wieloaspektowe narzędzia diagnostyczne, szczegółową dokumentację itp. w celu ustalenia przyczyny źródłowej

: Specjaliści IT przeprowadzają dokładne dochodzenie w celu zidentyfikowania pierwotnej przyczyny problemu. Takie badanie może obejmować współpracę między różnymi funkcjami, wieloaspektowe narzędzia diagnostyczne, szczegółową dokumentację itp. w celu ustalenia przyczyny źródłowej Baza danych znanych błędów : Ta baza danych zawiera listę znanych błędów i ich rozwiązań. Działa jako kontekstowa baza danychbaza wiedzy i pojedynczy system rekordów dla zespołów wsparcia w celu szybkiej identyfikacji i rozwiązywania incydentów połączonych z problemem

: Ta baza danych zawiera listę znanych błędów i ich rozwiązań. Działa jako kontekstowa baza danychbaza wiedzy i pojedynczy system rekordów dla zespołów wsparcia w celu szybkiej identyfikacji i rozwiązywania incydentów połączonych z problemem Integracja zarządzania zmianą: Ponieważ rozwiązywanie problemów może wyzwalać zmiany w środowisku IT lub cyklach pracy, zarządzanie zmianą zapewnia, że takie zmiany są wdrażane w kontrolowany i skoordynowany sposób, aby zminimalizować ryzyko

Oprócz powyższych, Jira Service Management oferuje obejścia wykorzystujące produkty Atlassian, takie jak Confluence.

Zarządzanie zmianą

Typowy przepływ pracy w zarządzaniu zmianą via ServiceNow Zarządzanie zmianą to dobrze zdefiniowany proces planowania, wdrażania i kontrolowania zmian w systemach lub usługach IT. Skuteczne zarządzanie zmianą wprowadza odporność i zdolność adaptacji do procesu rozwoju IT, który przenika do produktu końcowego lub usługi.

Oto, co Jira Service Management i ServiceNow ITSM oferują w zakresie zarządzania zmianą:

Tworzenie wniosków o zmianę : Użytkownicy, specjaliści IT lub teamy serwisowe mogą przesłać żądanie zmiany, proponując modyfikacje usług IT, systemów, aplikacji i konfiguracji. Żądanie będzie zawierać informacje takie jak powód zmiany, główny cel, potencjalny wpływ itp.

: Użytkownicy, specjaliści IT lub teamy serwisowe mogą przesłać żądanie zmiany, proponując modyfikacje usług IT, systemów, aplikacji i konfiguracji. Żądanie będzie zawierać informacje takie jak powód zmiany, główny cel, potencjalny wpływ itp. Przepływy pracy zatwierdzania zmian : Konfigurowalne cykle pracy, które prowadzą wnioski o zmianę przez predefiniowane sceny, takie jak przesłanie, przegląd, zatwierdzenie i wdrożenie, aby przetwarzać je w kontrolowany sposób. Zapewnia również, że żądanie zmiany uzyskało wymagane uprawnienia przed wdrożeniem

: Konfigurowalne cykle pracy, które prowadzą wnioski o zmianę przez predefiniowane sceny, takie jak przesłanie, przegląd, zatwierdzenie i wdrożenie, aby przetwarzać je w kontrolowany sposób. Zapewnia również, że żądanie zmiany uzyskało wymagane uprawnienia przed wdrożeniem Analiza wpływu : Teams serwisowe przeprowadzają analizy wpływu w celu oceny potencjalnych skutków i konsekwencji dla istniejących systemów, konfiguracji i systemów, aby umożliwić ocenę ryzyka i planowanie

: Teams serwisowe przeprowadzają analizy wpływu w celu oceny potencjalnych skutków i konsekwencji dla istniejących systemów, konfiguracji i systemów, aby umożliwić ocenę ryzyka i planowanie Zarządzanie wersjami: Obie platformy wspierająplanowanie wydań i zarządzanie w celu skoordynowanego i kontrolowanego wydawania zmian na dużą skalę lub wieloetapowych.

Oprócz tego ServiceNow oferuje odrębne i kompleksowe możliwości zarządzania zmianami, które omówimy w części Różnice między Jira Service Management a ServiceNow ITSM.

Baza danych zarządzania konfiguracją

cMDB zawiera szczegółowe informacje na temat różnych CI _via Pink Elephant Baza danych zarządzania konfiguracją (CMDB) to scentralizowane repozytorium wszystkich elementów konfiguracji infrastruktury IT (CI). Taka ujednolicona, pojedyncza platforma oferuje całościowy widok wszystkich zasobów IT i ich szczegółów.

CMDB zapewnia wsparcie dla procesów ITSM dzięki następującym funkcjom:

Configuration items : CI są zapisami poszczególnych elementów infrastruktury IT, takich jak aplikacje programowe, urządzenia sieciowe, serwery itp.

: CI są zapisami poszczególnych elementów infrastruktury IT, takich jak aplikacje programowe, urządzenia sieciowe, serwery itp. Mapowanie relacji : Zawiera informacje o tym, jak dwa odrębne CI są ze sobą powiązane

: Zawiera informacje o tym, jak dwa odrębne CI są ze sobą powiązane Analiza wpływu : Ocenia potencjalny wpływ zmian lub incydentów na różne CI w środowisku

: Ocenia potencjalny wpływ zmian lub incydentów na różne CI w środowisku Śledzenie zależności : Identyfikuje zależności między różnymi CI, aby zilustrować ich wzajemne powiązania

: Identyfikuje zależności między różnymi CI, aby zilustrować ich wzajemne powiązania Wersjonowanie i historia : Śledzi wszystkie zmiany i utrzymuje historię konfiguracji

: Śledzi wszystkie zmiany i utrzymuje historię konfiguracji Integracja z procesami biznesowymi: Integracja CMDB z różnymi procesami biznesowymi stanowi wsparcie dla cykli pracy i działań, takich jak zarządzanie zmianami, zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami, mapa usług itp.

Zarówno ServiceNow ITSM, jak i Jira Service Management są wyposażone w solidne CMDB w celu ustanowienia jednego źródła prawdy. Warto jednak zauważyć, że CMDB jest dostępna tylko w planach Premium i Enterprise oprogramowania Jira.

Asset Management

Postępuj zgodnie z najlepszymi praktykami ITAM, aby mieć oko na wszystkie swoje zasoby przez Dokumenty ITSM ServiceNow ITSM i Jira Service Management oferują zarządzanie zasobami w celu systematycznego śledzenia, optymalizacji i utrzymania zasobów IT firm przez cały cykl ich życia. Skuteczne zarządzanie zasobami pomaga organizacjom osiągnąć rentowność, wydajność, efektywność kosztową i zgodność z przepisami dzięki następującym funkcjom:

Asset discovery : Identyfikacja i katalogowanie wszystkich zasobów IT, w tym urządzeń sprzętowych, aplikacji i konfiguracji

: Identyfikacja i katalogowanie wszystkich zasobów IT, w tym urządzeń sprzętowych, aplikacji i konfiguracji Zarządzanie zapasami : Prowadzenie scentralizowanej inwentaryzacji zasobów IT w celu ich monitorowania. Baza danych śledzi również szczegóły, takie jak własność, lokalizacja i własność zasobu

: Prowadzenie scentralizowanej inwentaryzacji zasobów IT w celu ich monitorowania. Baza danych śledzi również szczegóły, takie jak własność, lokalizacja i własność zasobu Zarządzanie konfiguracją : Zarządzanie konfiguracjami zasobów IT w celu zapewnienia, że spełniają one wymagania i standardy organizacji

: Zarządzanie konfiguracjami zasobów IT w celu zapewnienia, że spełniają one wymagania i standardy organizacji Zarządzanie licencjami na oprogramowanie : Monitorowanie i obsługa licencji na oprogramowanie w celu zapewnienia zgodności, optymalizacji wykorzystania i ograniczenia ryzyka

: Monitorowanie i obsługa licencji na oprogramowanie w celu zapewnienia zgodności, optymalizacji wykorzystania i ograniczenia ryzyka Zarządzanie cyklem życia: Śledzenie zasobów przez cały ich cykl życia, od zakupu do utylizacji lub wycofania z użytku. Takie informacje mogą być również nieocenione w optymalizacji wykorzystania zasobów i przeprowadzaniu regularnej konserwacji

Ponownie, Asset Management jest dostępny tylko w planach Premium i Enterprise oprogramowania Jira.

Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą to odkrywanie wartości do wykorzystania i ponownego wykorzystania via Invgate Jira Service Management i ServiceNow ITSM wykorzystują możliwości zarządzania wiedzą, aby wzmocnić pozycję użytkowników i zespołów serwisowych. Obejmuje ono systematyczne tworzenie, organizowanie i udostępnianie informacji i spostrzeżeń przy użyciu scentralizowanego repozytorium dokumentacji, rozwiązań, artykułów itp.

Kluczowe funkcje obejmują:

Tworzenie bazy wiedzy : Autorstwo, tworzenie i kompilowanie artykułów wiedzy za pomocą wbudowanego redaktora w celu dokumentowania najlepszych praktyk, rozwiązań problemów i kroków rozwiązywania problemów z pomocą wszystkich interesariuszy

: Autorstwo, tworzenie i kompilowanie artykułów wiedzy za pomocą wbudowanego redaktora w celu dokumentowania najlepszych praktyk, rozwiązań problemów i kroków rozwiązywania problemów z pomocą wszystkich interesariuszy Organizacja zawartości : Organizowanie wszystkich artykułów wiedzy w logiczne kategorie i tematy, aby ułatwić nawigację, wyszukiwanie i pobieranie

: Organizowanie wszystkich artykułów wiedzy w logiczne kategorie i tematy, aby ułatwić nawigację, wyszukiwanie i pobieranie Kontrola wersji : Wdrożenie wersjonowania w celu śledzenia zmian w artykułach wiedzy i zapewnienia, że informacje są dokładne, istotne i aktualne

: Wdrożenie wersjonowania w celu śledzenia zmian w artykułach wiedzy i zapewnienia, że informacje są dokładne, istotne i aktualne Współpraca i wkład : Zaangażowanie różnych Teams do współpracy przy tworzeniu lub ulepszaniu artykułów wiedzy w celu wspierania środowiska ciągłego doskonalenia

: Zaangażowanie różnych Teams do współpracy przy tworzeniu lub ulepszaniu artykułów wiedzy w celu wspierania środowiska ciągłego doskonalenia Samoobsługa: Zintegruj bazę wiedzy z portalami samoobsługowymi, aby umożliwić użytkownikom i niestandardowym klientom samodzielną lokalizację rozwiązań i zmniejszyć liczbę zgłoszeń o wsparcie

Obie platformy wykorzystują technologie takie jak AI i ML, aby uczynić wiedzę dostępną, osiągalną i zrozumiałą.

ServiceNow ITSM vs Jira Service Management: Znaczące różnice

Pomijając podobieństwa, przyjrzyjmy się, czym różnią się ServiceNow ITSM i Jira Service Management.

Zarządzanie zmianą (zwycięzca: ServiceNow ITSM)

Mówiliśmy już o możliwościach zarządzania zmianą w Jira Service Management i ServiceNow ITSM.

Jira Service Management oferuje typowe funkcje - żądania zmian, ocenę ryzyka, zatwierdzenia, automatyzację, śledzenie wdrożeń, plany zmian i kalendarz zmian. ServiceNow ITSM przyjmuje jednak bardziej szczegółowe podejście do wprowadzania zmian w życie. Oto przegląd tego, czego można się spodziewać:

Change success score : Wynik liczbowy, na podstawie którego zmiany niskiego ryzyka mogą zostać poddane automatyzacji w celu terminowego i wydajnego zarządzania zmianami

: Wynik liczbowy, na podstawie którego zmiany niskiego ryzyka mogą zostać poddane automatyzacji w celu terminowego i wydajnego zarządzania zmianami Tablica doradcza ds. zmian : Ustawienie środowiska roboczego Change Advisory Tablica (CAB) w celu spotkania i omówienia zmian wysokiego ryzyka

: Ustawienie środowiska roboczego Change Advisory Tablica (CAB) w celu spotkania i omówienia zmian wysokiego ryzyka Inteligencja ryzyka : Algorytmy ML do przewidywania ryzyka w oparciu o dane podczas zarządzania zmianami

: Algorytmy ML do przewidywania ryzyka w oparciu o dane podczas zarządzania zmianami Bieżące zarządzanie zmianami: Orkiestracja lub widok zmian przy użyciu interaktywnego kalendarza na osi czasu w celu zaplanowania przerw w dostawie, harmonogramów konserwacji i planowanych zmian

Takie funkcje sprawiają, że ServiceNow ITSM jest o krok przed Jira Service Management.

Wdrożenie sztucznej inteligencji (Zwycięzca: ServiceNow ITSM)

Zarówno Jira Service Management, jak i ServiceNow ITSM wykorzystują Narzędzia AI w pewnym obciążeniu. Pierwsze z nich wykorzystuje Atlassian Intelligence, dostępne na Atlassian Marketplace, do integracji własnych i otwartych technologii AI. Drugi wykorzystuje Now Assist, generatywne narzędzie AI, do wspomagania zarządzania usługami IT, zarządzania obsługą klienta, świadczenia usług HR i nie tylko.

Oczywiście zakres i zastosowanie Now Assist jest szersze niż Atlassian Intelligence. Jako generatywne rozwiązanie AI, Now Assist może pomóc w podsumowywaniu spraw, tworzeniu zawartości i opracowywaniu kodu. W ten sposób jednocześnie wzmacniają agentów, pracowników, niestandardowych klientów i zespoły programistów.

Z kolei wirtualny agent oparty na AI w Jira Service Management przede wszystkim odpowiada na niestandardowe pytania klientów i rozwiązuje problemy. Daje to ServiceNow przewagę nad Jira Service Management.

Enterprise Service Management (Zwycięzca: Jira Service Management)

Zarówno Jira Service Management, jak i ServiceNow ITSM to potężne i równie wydajne rozwiązania do zarządzania usługami dla przedsiębiorstw. Mogą być przydatne do multimodalnego zarządzania operacjami w zespołach biznesowych - HR, finansowych, prawnych, marketingowych, obsługi klienta itp.

Aby zachować taką wszechstronność, oferują one gotowe moduły dla różnych domen usług, dzięki czemu klienci mogą rozszerzyć swoje możliwości. Ujednolicona platforma zapewnia spójność zarządzania operacjami biznesowymi niezależnie od zespołu lub działu.

Jira Service Management jest jednak idealnym rozwiązaniem dla organizacji, które stosują metodyki Agile lub praktyki DevOps. Jira Service Management integruje się również bezproblemowo z większym ekosystemem Jira, obejmując więcej produktów i usług z Atlassian Marketplace w celu sprawniejszego zarządzania projektami.

Łatwość użytkowania (Zwycięzca: Jira Service Management)

Aby porównać łatwość obsługi Jira Service Management i ServiceNow ITSM, zwróciliśmy się do różnych zewnętrznych witryn z recenzjami, aby zebrać doświadczenia z pierwszej ręki. W celach referencyjnych skorzystaliśmy z Gartner, G2 i Capterra, aby uzyskać wszechstronną i dobrze poinformowaną ocenę. Tam, gdzie było to możliwe, wybraliśmy filtr "łatwość obsługi" lub "interfejs użytkownika", aby zorientować się w krzywej uczenia się.

Recenzenci na Gartner docenili ServiceNow ITSM za łatwość obsługi, podczas gdy Jira Service Management otrzymała stosunkowo mieszane recenzje, choć skłaniające się ku pozytywnemu końcowi spektrum.

W serwisie G2 użytkownicy ServiceNow ITSM byli w dużej mierze zadowoleni z interfejsu użytkownika, ale niektórzy zgłaszali problemy, nazywając go złożonym i trudnym w nawigacji. Jeśli chodzi o interfejs użytkownika oprogramowania Jira, reakcja na G2 była zdecydowanie pozytywna.

Wreszcie, ServiceNow ITSM przyciąga wiele uwag od recenzentów na Capterra, głównie ze względu na krzywą uczenia się i brak intuicyjności interfejsu użytkownika. Z drugiej strony, Jira Service Management zdobywa przychylność klientów na Capterra.

Narzędzie Jira ITSM wydaje się być bardziej przyjazne dla użytkownika i łatwiejsze w użyciu niż jego poprzednik Odpowiednik ServiceNow .

Pricing (Zwycięzca: Jira Service Management)

Jira Service Management jest zdecydowanym zwycięzcą, biorąc pod uwagę, jak rozwiązanie ITSM otwarcie i przejrzyście prezentuje swoje ceny i plany. Mimo że ServiceNow ITSM obiecuje dostosować swoją ofertę w zależności od wielkości organizacji, wymagań itp., faktem jest, że platforma nie ujawnia żadnych szczegółów dotyczących cen i planów.

I tak, Jira wygrywa w tej przestrzeni ITSM.

Integracje i niestandardowe rozwiązania (zwycięzca: remis)

Jira Service Management płynnie integruje się z ekosystemem Atlassian oraz innymi platformami i aplikacjami innych firm.

Można odwiedzić Atlassian Marketplace i wybrać narzędzie innej firmy. Oferuje również niestandardowe możliwości tworzenia cykli pracy klienta, ekranów, formularze rekrutacyjne itp. Jako platforma przyjazna deweloperom, Jira udostępnia swoją dokumentację i API w celu niestandardowego dostosowania i integracji.

ServiceNow ITSM jest równie bogaty w integracje dzięki wbudowanym konektorom systemów Enterprise i kompatybilności z platformami innych firm. ServiceNow Store to rynek aplikacji i integracji.

Główną zaletą ServiceNow ITSM jest jego zdolność do oferowania niestandardowych rozwiązań. Dzięki temu, że środowisko programistyczne jest bardziej wizualne i interaktywne, ServiceNow ITSM demokratyzuje proces rozwoju.

Tak porównywalna wydajność sprawia, że trudno jest wybrać zwycięzcę.

Wsparcie społeczności i ekosystem (zwycięzca: remis)

Zarówno Jira, jak i ServiceNow posiadają prężnie działającą społeczność użytkowników i ekspertów.

Społeczność ServiceNow może pochwalić się ponad 560 000 członków i prawie 2,5 milionami postów. Społeczność jest podzielona na huby produktowe, grupy branżowe i dyskusje użytkowników w celu szybkiej nawigacji.

Jira posiada społeczność Atlassian Community, która obsługuje cały pakiet produktów Atlassian, w tym Jira Service Management. Można tu zadawać pytania, brać udział w dyskusjach oraz uczyć się z artykułów i materiałów wideo.

Ponieważ obie społeczności aktywnie angażują użytkowników, nie ma wyraźnego zwycięzcy między ServiceNow ITSM i Jira Service Management.

Jira vs. ServiceNow na Reddit

Na koniec udaliśmy się na Reddit, aby dowiedzieć się, co użytkownicy końcowi myślą o Jira i ServiceNow.

Oto sparafrazowana wersja tego, co znaleźliśmy o Jira na podstronie ITIL :

"Zaktualizowana Jira Service Desk, obecnie Jira Service Management, rozwiązała poprzedni limit, oferując wbudowaną zgodność z ITIL i usprawnione procesy. Chociaż jest Free dla małych Teams i zapewnia wsparcie dla łatwych dostosowań, ma ograniczone raportowanie out-of-the-box i złożoność w ustawieniu bardziej zaawansowanych konfiguracji. Chociaż można sobie z tym poradzić dzięki specjalistycznej wiedzy"

Ktoś, kto korzysta z Jira od pięciu lat, powiedział o tym narzędziu na stronie Menedżerowie IT sub :

"Korzystałem z Jira Service Management dla IT i obsługi klienta, platforma jest niezwykle wszechstronna, zwłaszcza jeśli chodzi o automatyzację. Pomimo kilku limitów funkcji opartych na czasie w porównaniu do droższych alternatyw, Jira skutecznie zarządza wieloma funkcjami w ramach jednego projektu, wykorzystując niestandardowe cykle pracy i typy problemów. Jedyną poważną wadą jest to, że każdy projekt ma tylko jeden powiązany z nim adres e-mail, ale istnieje obejście. Poleciłbym go powyżej oprogramowania takiego jak ServiceNow i Zendesk."

Kiedy użytkownik opublikował zgłoszenie zapytanie do sub-sysadmina na temat tego, dlaczego ludzie używają ServiceNow ITSM, głównym komentarzem było to:

"Ponieważ muszę, a nie muszę!

wymaga to ogromnej ilości czasu, pieniędzy i wiedzy specjalistycznej, a następnie utrzymania go w dobrym stanie, aby ustawić go tak, aby był użyteczny. Niestety zdarza się to zbyt rzadko! Jedyni ludzie, których spotykam, którzy uważają, że to jest dobre, to ludzie, którzy zdecydowali się to kupić!"

Szukając porównania między tymi dwoma rozwiązaniami, można zauważyć, że Jira Service Manager jest pozytywnie odbierany przede wszystkim ze względu na swoją opłacalność.

Użytkownikom podoba się również elastyczność, jaką Jira Service Management wprowadza do operacji Business. Koszt jest główną przeszkodą w przyjęciu ServiceNow ITSM i może być odpowiedni tylko dla dużych Enterprise z budżetem i przepustowością, aby zaangażować dedykowane zasoby do zarządzania ServiceNow.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla ServiceNow i Jira

Po długim i wnikliwym przyjrzeniu się rozwiązaniu ITSM, nadszedł czas na zbadanie alternatywy dla Jira Service Management i ServiceNow ITSM.

Przedstawiamy ClickUp - potężne narzędzie do zarządzania projektami i wydajności z możliwościami zarządzania usługami IT. Oto przegląd jego wielu funkcji, które rozszerzają takie możliwości:

Bogate, interaktywne pulpity

uzyskaj istotne informacje z bogatych i angażujących pulpitów nawigacyjnych ClickUp

ClickUp oferuje bogate i interaktywne pulpity, które pozwalają zespołom serwisowym i programistycznym uzyskać ogólny widok projektu i jego kluczowych wskaźników. Dzięki ponad 50 widżetom niestandardowym Pulpit ClickUp to pojedyncza platforma umożliwiająca uzyskanie istotnych informacji. Miej swój pulpit na swój sposób!

Wielość widoków projektów

wizualizuj swój projekt tak, jak chcesz z ClickUp_

ClickUp umożliwia widok projektu na wiele sposobów. Od Wykresy Gantta od osi czasu, przez widoki Tablicy, po kalendarze - takie różne widoki projektów dostosowują się do różnych wymagań zespołu IT i innych interesariuszy. Ta heterogeniczność nadaje ITSM wszechstronność.

Aktywne formularze wejściowe

interaktywne formularze rekrutacyjne w ClickUp, które możesz dostosować do swoich potrzeb

Ponieważ zarządzanie zgłoszeniami jest integralną częścią procesów biznesowych ITSM, ClickUp upraszcza je za pomocą interaktywnych formularzy. Dzięki Widok formularza ClickUp dzięki ClickUp możesz przygotować konfigurowalne formularze do przechwytywania określonych informacji związanych z cyklami pracy ITSM. Nadając strukturę, kontekst i spójność przychodzącym zgłoszeniom, ClickUp znacznie ułatwia zarządzanie zgłoszeniami, śledzenie problemów i zarządzanie incydentami.

Automatyzacja cyklu pracy

konfiguracja automatyzacji opartej na regułach w ClickUp_ Automatyzacja ClickUp umożliwia zespołom ITSM wykonywanie powtarzalnych i rutynowych zadań. Taka automatyzacja zmniejsza zależność od ludzkich agentów, ogranicza wysiłek ręczny oraz zwiększa wydajność i efektywność. Możesz dostosować automatyzacja cyklu pracy poprzez definiowanie wyzwalaczy, warunków opartych na regułach i innych zmiennych w celu zapewnienia, że rutynowe procesy, zatwierdzenia i powiadomienia są wykonywane bez żadnych przeszkód.

ClickUp AI

Generowanie wymagań dotyczących produktów IT w kilka sekund za pomocą ClickUp AI ClickUp AI wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do inteligentniejszej i opartej na danych analizy danych, identyfikacji trendów, analizy predykcyjnej itp. Oprócz rozwiązywania potencjalnych problemów, optymalizacji obsługi zasobów i poprawy wydajności usług, ClickUp AI posiada generatywne możliwości AI, które rozszerzają jego zakres poza ITSM.

Biblioteka szablonów

ClickUp posiada bogatą bibliotekę szablonów, która zawiera gotowe, konfigurowalne szablony dla typowych cykli pracy i procesów ITSM. Takie Szablony ITSM od ClickUp są doskonałym punktem wyjścia dla Business, ponieważ nie muszą już ustawiać od podstaw cykli pracy, zadań czy projektów. Wystarczy wprowadzić wymagane zmiany i pozwolić ClickUp na ustawienie reszty.

Zobacz także:_ Szablony profili niestandardowych klientów Dzięki tak bogatym i wartościowym funkcjom, ClickUp wyprzedza Jira i ServiceNow o wiele mil. Platforma uderza we wszystkie właściwe notatki - jest bardziej bogata w funkcje niż Jira i może wzmocnić zespoły ITSM.

Z drugiej strony, oferuje bardziej przejrzyste (i przystępne) ceny niż ServiceNow, co czyni ją dostępną dla małych i średnich firm. Tak więc zacznij korzystać z ClickUp aby doładować swoje Teams ITSM!